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تلعب أنظمة إدارة التعلم المؤسسي (LMS) دورًا حاسمًا في مساعدة المؤسسات على تبسيط تنظيم مبادرات التدريب للموظفين والعملاء والشركاء الخارجيين ومراقبتها والإشراف عليها. تلعب هذه الأنظمة دورًا أساسيًا في إدارة برامج التدريب المخصصة التي تشمل الإعداد والنمو المهني والتدريب على الامتثال. تستفيد الشركات من منصات LMS الخاصة بالشركة لتخصيص الدورات التدريبية لكل من الموظفين والمستخدمين الخارجيين، ومراقبة تقدمهم من خلال وحدات الدورة التدريبية والتقييمات. يتم إنشاء الدورات إما باستخدام أدوات متكاملة داخل نظام إدارة التعلم (LMS) أو من خلال برنامج مخصص لتأليف الدورة التدريبية. بصفته مركزًا مركزيًا للمواد التعليمية، يسهل نظام إدارة التعلم (LMS) للشركات تقديم المحتوى بكفاءة لتطوير الموظفين وتدريب العملاء، مما يفيد المتعلمين والإداريين على حدٍ سواء.
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D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace هو نظام شامل لإدارة التعلم يقدم تجارب تعليمية مخصصة للمدارس، التعليم العالي، والتدريب المهني عبر الإنترنت.
Moodle
moodle.org
Moodle هو نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر يوفر أدوات للتدريس والتعلم عبر الإنترنت، مع واجهة سهلة الاستخدام ودعم متعدد اللغات.
Open LMS
openlms.net
Open LMS هو نظام لإدارة التعلم يوفر أدوات لإنشاء المحتوى وإدارته، مع إمكانية تخصيص وميزات اجتماعية لتعزيز تجربة التعلم.
Paycom
paycom.com
Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.
Rippling
rippling.com
تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS هو نظام إدارة تعلم سحابي يساعد المؤسسات في إنشاء وإدارة برامج التدريب عبر الإنترنت بواجهة سهلة الاستخدام وخصائص قابلة للتخصيص.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.
ServiceNow
servicenow.com
Servicenow هو منصة سحابية لإدارة الخدمات تساعد المنظمات على تبسيط العمليات وتحسين سير العمل في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والموارد البشرية.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft هو تطبيق يوفر تجارب تعليمية شاملة لمساعدة المؤسسات والموظفين في تطوير المهارات وتحسين الأداء بشكل مستمر.
Sana AI
sana.ai
سانا هي منصة تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتيح للمؤسسات الوصول إلى المعرفة ومشاركة المحتوى وأتمتة المهام الإدارية.
KodeKloud
kodekloud.com
KodeKloud هي منصة تعليمية تفاعلية لتدريب تكنولوجيا المعلومات و DevOps، تقدم دورات تدريبية ومختبرات عملية لتطوير المهارات التقنية.
Paycor
paycor.com
Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn هي منصة سحابية لإدارة المعرفة والتعلم في الشركات، تتيح إنشاء دورات تفاعلية وتتبع تقدم المستخدمين.
LearnDash
learndash.com
LearnDash هو نظام لإدارة التعلم يمكّن المستخدمين من إنشاء دورات عبر الإنترنت بسهولة ضمن مواقع WordPress.
Schoox
schoox.com
Schoox هو تطبيق لإدارة التعلم في مكان العمل، حيث يتيح تطوير المهارات وتقديم المحتوى التعليمي المتنوع للموظفين بشكل سهل وفعال.
Trainual
trainual.com
Trainual هو تطبيق يتيح للفرق توثيق وتدريب سياسات وإجراءات العمل بسهولة، مما يسهل عملية onboarding والتدريب داخل المؤسسات.
Showpad
showpad.com
Showpad هي منصة لإدارة محتوى المبيعات، تسهل على فرق التسويق والمبيعات الوصول إلى المحتوى وتبادله مع المشترين لتعزيز التفاعلات وزيادة المبيعات.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds هو نظام إدارة تعلم (LMS) يساعد الشركات في إنشاء وإدارة وبيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت باستخدام أدوات موثوقة وواجهة مستخدم مرنة.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble هو منصة لإنشاء وتقديم تدريب عبر الإنترنت بطريقة سهلة تتيح تطوير دروس تفاعلية دون الحاجة إلى مهارات تقنية.
Degreed
degreed.com
Degreed هي منصة تعليمية تدمج التعلم وتطوير المهارات والتنقل الوظيفي، مما يساعد المستخدمين على تحسين مهاراتهم وتحقيق أهدافهم.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs هو مزود لمجموعة من أدوات البرمجيات كخدمة لتدريب الموظفين وتحسين خدمة العملاء. تشمل الأدوات: صانع الدورات، الاختبارات، الاستطلاعات، وقاعدة المعرفة.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps هي منصة متكاملة لتحسين الاتصال والتعاون وإدارة سير العمل ضمن المؤسسات، تضم أدوات مرنة لدعم فرق العمل المختلفة.
Docebo
docebo.com
Docebo هو منصة إدارة التعلم السحابية تمكّن المنظمات من تطوير وإدارة برامج التدريب عبر الإنترنت بمرونة وسهولة.
SkillsBoard
skillsboarding.com
تطبيق Marketboard يساعد المستخدمين على إدارة وتطوير مهاراتهم من خلال تتبع التقدم وتحديد الأهداف وتقديم تقييمات وملاحظات.
WizIQ
wiziq.com
ووزي IQ هو نظام إدارة تعلم يوفر فصول افتراضية ودورات عبر الإنترنت للمعلمين والمؤسسات، مع ميزات لتتبع الحضور والاختبارات.
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp هي منصة تعليمية تساعد المؤسسات على إنشاء وإدارة برامج تدريب مخصصة للموظفين والعملاء عبر تنسيقات متعددة.
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon هو نظام إدارة تعلم يتيح تقديم تجارب تعليمية مؤثرة للمؤسسات مع خيارات تخصيص متقدمة وأدوات إنشاء محتوى متعددة.
Disco
disco.co
ديسكو هو منصة تعليمية تساعد المبدعين على تطوير مجتمعات التعلم من خلال تنظيم الأعضاء، وتتبع المشاركة، وتقديم موارد تعليمية.
Mineral
trustmineral.com
تُعتبر Mineral رائدة في الموارد البشرية والامتثال للشركات النامية، تقدم حلولاً شاملة مثل التدريب الإلكتروني وإدارة المعلومات القانونية.
Cloud Assess
cloudassess.com
تطبيق Cloud Assess هو منصة تدريب وتقييم تفاعلية تدعم التعلم عبر الإنترنت وخارجه، موجهة للمؤسسات والموظفين لتحسين المهارات.
7taps
7taps.com
تطبيق 7taps يسهل إنشاء وتقديم محتوى التعلم القصير باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع دعم لغات متعددة وتكامل مع أنظمة إدارة التعلم.
BrainStorm
brainstorminc.com
تطبيق BrainStorm هو منصة تعليمية لتعزيز تبني البرمجيات من خلال تدريب المستخدمين ودعمهم وتمكينهم من استخدام الميزات بشكل فعال.
CLASSUM
classum.com
Classum هو تطبيق تعليمي يتيح التواصل والتعاون بين أعضاء الدورات عبر منصات سحابية، ويعزز بيئة التعلم سواء عبر الإنترنت أو شخصيًا.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn هو تطبيق لإدارة التعلم يتيح تحديد دورات تدريبية وتتبع تقدم الموظفين، ويقدم موارد لتعزيز التعلم والتطوير.
Go1
go1.com
تطبيق Go1 هو منصة عالمية لتجميع المحتوى التعليمي، تقدم دورات تدريبية متنوعة للمهنيين من خلال اشتراك واحد.
Beeline
beeline.life
بي لاين هو منصة حديثة لتدريب وتبادل المعرفة، تسهل إنشاء وتشغيل أكاديمية تدريب رقمية أو مختلطة للأعمال.
PrimePay
primepay.com
تطبيق PrimePay يقدم حلاً متكاملاً لإدارة كشوف المرتبات والموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع ميزات آلية ومتكاملة.
AdaptiveU
adaptiveu.io
AdaptiveU هي منصة تعليمية مجانية تساعد الفرق على تطوير مهاراتهم من خلال إنشاء دورات وتتبع التقدم في التعلم.
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary هو تطبيق لإدارة التعلم يساعد الشركات في تقديم برامج تدريب فعالة للموظفين وتحسين مهاراتهم باستخدام محتوى تعليمي مبتكر.
BrainCert
braincert.com
تطبيق BrainCert يوفر منصة تعليمية متكاملة لدعم التدريب الإلكتروني، يشمل إنشاء الدورات، الاختبارات، والفصول الدراسية الافتراضية.
eduMe
edume.com
eduMe هي منصة تدريب مخصصة تتيح للقوى العاملة بدون مكتب الوصول إلى محتوى تعليمي بسيط وفعال عبر الهواتف المحمولة.
Oneteam
oneteam.io
تطبيق Oneteam يسهّل التواصل والتدريب والانخراط للعمال الذين لا يعملون على مكاتب، ويقدم معلومات وتحديثات مهمة بطرق سلسة ومبسطة.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy هو تطبيق يمكّن فرق المبيعات من تحسين كفاءتها من خلال الذكاء الاصطناعي، حيث يوفر الموارد والدعم في الوقت الحقيقي لتسهيل عمليات البيع.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly هو برنامج إدارة أداء يمكّن المؤسسات من إجراء مراجعات أداء شاملة وسهلة مع دمج أدوات مشاركة الموظفين وتحليل البيانات.
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS تطبيق يمكن المستخدمين من تطوير وحدات تعليمية رقمية تفاعلية بسهولة من خلال أدوات التصميم والتكامل مع نظام إدارة التعلم.
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloor هو منصة تعليمية اجتماعية تدعم التعلم التفاعلي وتسهيل إنشاء الدورات، مما يعزز التعاون بين المتعلمين.
GoSkills
goskills.com
Goskills هو منصة تعليمية عبر الإنترنت تقدم دورات تفاعلية مخصصة لدعم التعلم الفعال وتنمية المهارات في مختلف الصناعات.
Trakstar Learn
learn.trakstar.com
Trakstar Learn هو منصة تدريب عبر الإنترنت تساعد الشركات في تنفيذ دورات تدريبية، تعقب الأداء، وإنشاء محتوى تعليمي مخصص.
AcademyOcean
academyocean.com
AcademyOcean هو نظام إدارة تعلم يساعد الشركات على تنظيم التدريب للموظفين والعملاء من خلال أدوات مرنة وتقارير مفيدة.
BigSpring
bigspring.ai
تطبيق BigSpring هو منصة تتيح تمكين العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث تدعم الإنتاجية والتعاون من خلال أدوات تحليلية وتنظيمية مبتكرة.
Innform
innform.io
إن تطبيق Innform LMS هو أداة تدريب عبر الإنترنت تتيح للفرق إنشاء وت assign وتتبّع دورات تدريب الموظفين بسهولة. يتضمن ميزات تفاعلية مثل الفيديو والاختبارات.
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomlaLMS هو نظام إدارة تعليمي يتيح إنشاء وإدارة الدورات التدريبية، وتتبع تقدم المستخدمين، وإدارة التقييمات، مع دعم تكامل التجارة الإلكترونية.
Juno Journey
junojourney.com
جونو جيرني هو منصة تطوير موظفين مخصصة توفر أدوات لجذب الموظفين وتمكينهم من النمو المهني خلال دورة حياتهم.
RedSeed
redseed.com
تطبيق RedSeed LMS هو حل تعليم إلكتروني مدمج يساعد على تغيير السلوك من خلال تدريب فعال وتفاعلات متعة الأداء مع مكتبة دورات في مجالات متعددة.
Centrical
centrical.com
Centrical هو تطبيق يدعم تحسين أداء الموظفين من خلال إدارة الأداء الفوري، التعلم الموجّه، والتدريب، ويهدف لزيادة رضا العملاء والإنتاجية.
BenchPrep
benchprep.com
BenchPrep هي منصة تعليمية تساعد المتعلمين على الاستعداد لشهاداتهم من خلال مسارات دراسية شخصية وأدوات تعليمية تفاعلية.
RomyLMS
romylms.com
RomyLMS هو نظام لإدارة التعلم يمكّن المؤسسات من إنشاء وتقديم دورات تدريبية، تتبع تقدم الموظفين وتقديم تقارير تحليلية. النظام متوافق مع الهواتف المحمولة.
Nvolve
nvolvegroup.com
تطبيق Nvolve يساعد الشركات في التصنيع وسلسلة الإمداد والرعاية الصحية في تحسين الأداء من خلال التعليم الرقمي وإدارة الوثائق.
Shieldbyte LMS
shieldbytelms.com
تطبيق Shieldbyte LMS يسهّل تدريب الموظفين على مجالات الحوكمة والمخاطر والأمن والامتثال من خلال دورات تعليمية ذاتية وسهلة الوصول.
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