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أنظمة إدارة التعلم المؤسسي
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أنظمة إدارة التعلم المؤسسي - التطبيقات الأكثر شعبية

تلعب أنظمة إدارة التعلم المؤسسي (LMS) دورًا حاسمًا في مساعدة المؤسسات على تبسيط تنظيم مبادرات التدريب للموظفين والعملاء والشركاء الخارجيين ومراقبتها والإشراف عليها. تلعب هذه الأنظمة دورًا أساسيًا في إدارة برامج التدريب المخصصة التي تشمل الإعداد والنمو المهني والتدريب على الامتثال. تستفيد الشركات من منصات LMS الخاصة بالشركة لتخصيص الدورات التدريبية لكل من الموظفين والمستخدمين الخارجيين، ومراقبة تقدمهم من خلال وحدات الدورة التدريبية والتقييمات. يتم إنشاء الدورات إما باستخدام أدوات متكاملة داخل نظام إدارة التعلم (LMS) أو من خلال برنامج مخصص لتأليف الدورة التدريبية. بصفته مركزًا مركزيًا للمواد التعليمية، يسهل نظام إدارة التعلم (LMS) للشركات تقديم المحتوى بكفاءة لتطوير الموظفين وتدريب العملاء، مما يفيد المتعلمين والإداريين على حدٍ سواء.

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D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

D2L Brightspace هو نظام شامل لإدارة التعلم يقدم تجارب تعليمية مخصصة للمدارس، التعليم العالي، والتدريب المهني عبر الإنترنت.

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle هو نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر يوفر أدوات للتدريس والتعلم عبر الإنترنت، مع واجهة سهلة الاستخدام ودعم متعدد اللغات.

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS هو نظام لإدارة التعلم يوفر أدوات لإنشاء المحتوى وإدارته، مع إمكانية تخصيص وميزات اجتماعية لتعزيز تجربة التعلم.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.

Rippling

Rippling

rippling.com

تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS هو نظام إدارة تعلم سحابي يساعد المؤسسات في إنشاء وإدارة برامج التدريب عبر الإنترنت بواجهة سهلة الاستخدام وخصائص قابلة للتخصيص.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Servicenow هو منصة سحابية لإدارة الخدمات تساعد المنظمات على تبسيط العمليات وتحسين سير العمل في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والموارد البشرية.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft هو تطبيق يوفر تجارب تعليمية شاملة لمساعدة المؤسسات والموظفين في تطوير المهارات وتحسين الأداء بشكل مستمر.

Sana AI

Sana AI

sana.ai

سانا هي منصة تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتيح للمؤسسات الوصول إلى المعرفة ومشاركة المحتوى وأتمتة المهام الإدارية.

KodeKloud

KodeKloud

kodekloud.com

KodeKloud هي منصة تعليمية تفاعلية لتدريب تكنولوجيا المعلومات و DevOps، تقدم دورات تدريبية ومختبرات عملية لتطوير المهارات التقنية.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.

Zoho Learn

Zoho Learn

zoho.com

Zoho Learn هي منصة سحابية لإدارة المعرفة والتعلم في الشركات، تتيح إنشاء دورات تفاعلية وتتبع تقدم المستخدمين.

LearnDash

LearnDash

learndash.com

LearnDash هو نظام لإدارة التعلم يمكّن المستخدمين من إنشاء دورات عبر الإنترنت بسهولة ضمن مواقع WordPress.

Showpad

Showpad

showpad.com

Showpad هي منصة لإدارة محتوى المبيعات، تسهل على فرق التسويق والمبيعات الوصول إلى المحتوى وتبادله مع المشترين لتعزيز التفاعلات وزيادة المبيعات.

Schoox

Schoox

schoox.com

Schoox هو تطبيق لإدارة التعلم في مكان العمل، حيث يتيح تطوير المهارات وتقديم المحتوى التعليمي المتنوع للموظفين بشكل سهل وفعال.

Trainual

Trainual

trainual.com

Trainual هو تطبيق يتيح للفرق توثيق وتدريب سياسات وإجراءات العمل بسهولة، مما يسهل عملية onboarding والتدريب داخل المؤسسات.

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds هو نظام إدارة تعلم (LMS) يساعد الشركات في إنشاء وإدارة وبيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت باستخدام أدوات موثوقة وواجهة مستخدم مرنة.

Coassemble

Coassemble

coassemble.com

Coassemble هو منصة لإنشاء وتقديم تدريب عبر الإنترنت بطريقة سهلة تتيح تطوير دروس تفاعلية دون الحاجة إلى مهارات تقنية.

Degreed

Degreed

degreed.com

Degreed هي منصة تعليمية تدمج التعلم وتطوير المهارات والتنقل الوظيفي، مما يساعد المستخدمين على تحسين مهاراتهم وتحقيق أهدافهم.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs هو مزود لمجموعة من أدوات البرمجيات كخدمة لتدريب الموظفين وتحسين خدمة العملاء. تشمل الأدوات: صانع الدورات، الاختبارات، الاستطلاعات، وقاعدة المعرفة.

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo هو منصة إدارة التعلم السحابية تمكّن المنظمات من تطوير وإدارة برامج التدريب عبر الإنترنت بمرونة وسهولة.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps هي منصة متكاملة لتحسين الاتصال والتعاون وإدارة سير العمل ضمن المؤسسات، تضم أدوات مرنة لدعم فرق العمل المختلفة.

SkillsBoard

SkillsBoard

skillsboarding.com

تطبيق Marketboard يساعد المستخدمين على إدارة وتطوير مهاراتهم من خلال تتبع التقدم وتحديد الأهداف وتقديم تقييمات وملاحظات.

WizIQ

WizIQ

wiziq.com

ووزي IQ هو نظام إدارة تعلم يوفر فصول افتراضية ودورات عبر الإنترنت للمعلمين والمؤسسات، مع ميزات لتتبع الحضور والاختبارات.

WorkRamp

WorkRamp

workramp.com

WorkRamp هي منصة تعليمية تساعد المؤسسات على إنشاء وإدارة برامج تدريب مخصصة للموظفين والعملاء عبر تنسيقات متعددة.

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LearnUpon هو نظام إدارة تعلم يتيح تقديم تجارب تعليمية مؤثرة للمؤسسات مع خيارات تخصيص متقدمة وأدوات إنشاء محتوى متعددة.

Mineral

Mineral

trustmineral.com

تُعتبر Mineral رائدة في الموارد البشرية والامتثال للشركات النامية، تقدم حلولاً شاملة مثل التدريب الإلكتروني وإدارة المعلومات القانونية.

Cloud Assess

Cloud Assess

cloudassess.com

تطبيق Cloud Assess هو منصة تدريب وتقييم تفاعلية تدعم التعلم عبر الإنترنت وخارجه، موجهة للمؤسسات والموظفين لتحسين المهارات.

Disco

Disco

disco.co

ديسكو هو منصة تعليمية تساعد المبدعين على تطوير مجتمعات التعلم من خلال تنظيم الأعضاء، وتتبع المشاركة، وتقديم موارد تعليمية.

7taps

7taps

7taps.com

تطبيق 7taps يسهل إنشاء وتقديم محتوى التعلم القصير باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع دعم لغات متعددة وتكامل مع أنظمة إدارة التعلم.

BrainStorm

BrainStorm

brainstorminc.com

تطبيق BrainStorm هو منصة تعليمية لتعزيز تبني البرمجيات من خلال تدريب المستخدمين ودعمهم وتمكينهم من استخدام الميزات بشكل فعال.

CLASSUM

CLASSUM

classum.com

Classum هو تطبيق تعليمي يتيح التواصل والتعاون بين أعضاء الدورات عبر منصات سحابية، ويعزز بيئة التعلم سواء عبر الإنترنت أو شخصيًا.

Auzmor Learn

Auzmor Learn

auzmor.com

Auzmor Learn هو تطبيق لإدارة التعلم يتيح تحديد دورات تدريبية وتتبع تقدم الموظفين، ويقدم موارد لتعزيز التعلم والتطوير.

Go1

Go1

go1.com

تطبيق Go1 هو منصة عالمية لتجميع المحتوى التعليمي، تقدم دورات تدريبية متنوعة للمهنيين من خلال اشتراك واحد.

Beeline

Beeline

beeline.life

بي لاين هو منصة حديثة لتدريب وتبادل المعرفة، تسهل إنشاء وتشغيل أكاديمية تدريب رقمية أو مختلطة للأعمال.

PrimePay

PrimePay

primepay.com

تطبيق PrimePay يقدم حلاً متكاملاً لإدارة كشوف المرتبات والموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع ميزات آلية ومتكاملة.

AdaptiveU

AdaptiveU

adaptiveu.io

AdaptiveU هي منصة تعليمية مجانية تساعد الفرق على تطوير مهاراتهم من خلال إنشاء دورات وتتبع التقدم في التعلم.

BrainCert

BrainCert

braincert.com

تطبيق BrainCert يوفر منصة تعليمية متكاملة لدعم التدريب الإلكتروني، يشمل إنشاء الدورات، الاختبارات، والفصول الدراسية الافتراضية.

eduMe

eduMe

edume.com

eduMe هي منصة تدريب مخصصة تتيح للقوى العاملة بدون مكتب الوصول إلى محتوى تعليمي بسيط وفعال عبر الهواتف المحمولة.

Oneteam

Oneteam

oneteam.io

تطبيق Oneteam يسهّل التواصل والتدريب والانخراط للعمال الذين لا يعملون على مكاتب، ويقدم معلومات وتحديثات مهمة بطرق سلسة ومبسطة.

GTM Buddy

GTM Buddy

gtmbuddy.ai

GTM Buddy هو تطبيق يمكّن فرق المبيعات من تحسين كفاءتها من خلال الذكاء الاصطناعي، حيث يوفر الموارد والدعم في الوقت الحقيقي لتسهيل عمليات البيع.

BizLibrary

BizLibrary

bizlibrary.com

BizLibrary هو تطبيق لإدارة التعلم يساعد الشركات في تقديم برامج تدريب فعالة للموظفين وتحسين مهاراتهم باستخدام محتوى تعليمي مبتكر.

Engagedly

Engagedly

engagedly.com

Engagedly هو برنامج إدارة أداء يمكّن المؤسسات من إجراء مراجعات أداء شاملة وسهلة مع دمج أدوات مشاركة الموظفين وتحليل البيانات.

Teachfloor

Teachfloor

teachfloor.com

Teachfloor هو منصة تعليمية اجتماعية تدعم التعلم التفاعلي وتسهيل إنشاء الدورات، مما يعزز التعاون بين المتعلمين.

GoSkills

GoSkills

goskills.com

Goskills هو منصة تعليمية عبر الإنترنت تقدم دورات تفاعلية مخصصة لدعم التعلم الفعال وتنمية المهارات في مختلف الصناعات.

Trakstar Learn

Trakstar Learn

learn.trakstar.com

Trakstar Learn هو منصة تدريب عبر الإنترنت تساعد الشركات في تنفيذ دورات تدريبية، تعقب الأداء، وإنشاء محتوى تعليمي مخصص.

FLOWSPARKS

FLOWSPARKS

flowsparks.com

FLOWSPARKS تطبيق يمكن المستخدمين من تطوير وحدات تعليمية رقمية تفاعلية بسهولة من خلال أدوات التصميم والتكامل مع نظام إدارة التعلم.

AcademyOcean

AcademyOcean

academyocean.com

AcademyOcean هو نظام إدارة تعلم يساعد الشركات على تنظيم التدريب للموظفين والعملاء من خلال أدوات مرنة وتقارير مفيدة.

BigSpring

BigSpring

bigspring.ai

تطبيق BigSpring هو منصة تتيح تمكين العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث تدعم الإنتاجية والتعاون من خلال أدوات تحليلية وتنظيمية مبتكرة.

Innform

Innform

innform.io

إن تطبيق Innform LMS هو أداة تدريب عبر الإنترنت تتيح للفرق إنشاء وت assign وتتبّع دورات تدريب الموظفين بسهولة. يتضمن ميزات تفاعلية مثل الفيديو والاختبارات.

JoomlaLMS

JoomlaLMS

joomlms.com

JoomlaLMS هو نظام إدارة تعليمي يتيح إنشاء وإدارة الدورات التدريبية، وتتبع تقدم المستخدمين، وإدارة التقييمات، مع دعم تكامل التجارة الإلكترونية.

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

جونو جيرني هو منصة تطوير موظفين مخصصة توفر أدوات لجذب الموظفين وتمكينهم من النمو المهني خلال دورة حياتهم.

RedSeed

RedSeed

redseed.com

تطبيق RedSeed LMS هو حل تعليم إلكتروني مدمج يساعد على تغيير السلوك من خلال تدريب فعال وتفاعلات متعة الأداء مع مكتبة دورات في مجالات متعددة.

Centrical

Centrical

centrical.com

Centrical هو تطبيق يدعم تحسين أداء الموظفين من خلال إدارة الأداء الفوري، التعلم الموجّه، والتدريب، ويهدف لزيادة رضا العملاء والإنتاجية.

RomyLMS

RomyLMS

romylms.com

RomyLMS هو نظام لإدارة التعلم يمكّن المؤسسات من إنشاء وتقديم دورات تدريبية، تتبع تقدم الموظفين وتقديم تقارير تحليلية. النظام متوافق مع الهواتف المحمولة.

BenchPrep

BenchPrep

benchprep.com

BenchPrep هي منصة تعليمية تساعد المتعلمين على الاستعداد لشهاداتهم من خلال مسارات دراسية شخصية وأدوات تعليمية تفاعلية.

Nvolve

Nvolve

nvolvegroup.com

تطبيق Nvolve يساعد الشركات في التصنيع وسلسلة الإمداد والرعاية الصحية في تحسين الأداء من خلال التعليم الرقمي وإدارة الوثائق.

Shieldbyte LMS

Shieldbyte LMS

shieldbytelms.com

تطبيق Shieldbyte LMS يسهّل تدريب الموظفين على مجالات الحوكمة والمخاطر والأمن والامتثال من خلال دورات تعليمية ذاتية وسهلة الوصول.

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