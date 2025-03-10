أنظمة إدارة التعلم المؤسسي - التطبيقات الأكثر شعبية

Centrical

centrical.com

Contricalis منصة تجربة أداء الموظفين التي تعمل بالنيابة والتي تقود تجارب العملاء الأفضل في فئتها للعلامات التجارية الرائدة في العالم من خلال نجاح وكيل الخطوط الأمامية ونموها. توفر المنصة تجربة موحدة للموظفين مع إدارة الأداء في الوقت الفعلي ، والتكيف الميكروي ، والتدريب الذي يعمل به الذكاء الاصطناعى ، وإدارة الجودة ، و VoE ، من خلال حل مقلوب لمساعدة المؤسسات على تحسين الإنتاجية والمبيعات ، وتقليل التكاليف ، وخفض الاستنزاف ، وزيادة رضا العملاء . تأسست مركزية في عام 2013 وتخدم العملاء في 150 دولة في 40 لغة مختلفة. تشمل Centrical مكاتب في نيويورك و Tel-Aviv و London والعملاء الشركات الرائدة متعددة الجنسيات مثل Microsoft و Teleperformance و Synchrony Financial ، وأكثر من ذلك.