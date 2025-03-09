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تلعب أنظمة إدارة التعلم المؤسسي (LMS) دورًا حاسمًا في مساعدة المؤسسات على تبسيط تنظيم مبادرات التدريب للموظفين والعملاء والشركاء الخارجيين ومراقبتها والإشراف عليها. تلعب هذه الأنظمة دورًا أساسيًا في إدارة برامج التدريب المخصصة التي تشمل الإعداد والنمو المهني والتدريب على الامتثال. تستفيد الشركات من منصات LMS الخاصة بالشركة لتخصيص الدورات التدريبية لكل من الموظفين والمستخدمين الخارجيين، ومراقبة تقدمهم من خلال وحدات الدورة التدريبية والتقييمات. يتم إنشاء الدورات إما باستخدام أدوات متكاملة داخل نظام إدارة التعلم (LMS) أو من خلال برنامج مخصص لتأليف الدورة التدريبية. بصفته مركزًا مركزيًا للمواد التعليمية، يسهل نظام إدارة التعلم (LMS) للشركات تقديم المحتوى بكفاءة لتطوير الموظفين وتدريب العملاء، مما يفيد المتعلمين والإداريين على حدٍ سواء.
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Trakstar Learn
learn.trakstar.com
Learn عبارة عن منصة تدريب عبر الإنترنت سهلة الاستخدام وحائزة على جوائز. أبقِ موظفيك ومديريك على المسار الصحيح من خلال التدريب من أي مكان. قم بتطوير فرق عالية الأداء من خلال تدريب متسق وجميل وسهل الاستخدام عبر الإنترنت باستخدام Trakstar Learn. نحن نسهل عليك تأهيل الموظفين وإنشاء الدورات التدريبية وإضافة الاختبارات وتتبع النتائج. ارفع ملفاتك وأنشئ دورة تدريبية عبر الإنترنت في دقائق يمكن تخصيصها لأي مجموعة من المستخدمين. احصل على عرض توضيحي للتعلم اليوم! Learn عبارة عن منصة تدريب عبر الإنترنت للموظفين والعملاء والشركاء. يساعد نظام إدارة التعلم (LMS) الخاص بنا الشركات على تدريب الموظفين وتدريبهم باستخدام المحتوى الخاص بهم أو من مكتبة المحتوى الخاصة بنا.
ServiceNow
servicenow.com
Servicenow هو منصة سحابية لإدارة الخدمات تساعد المنظمات على تبسيط العمليات وتحسين سير العمل في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والموارد البشرية.
Sana AI
sana.ai
SANA هي منصة تعليمية تعمل بالطاقة AI وتمكن المؤسسات من الوصول إلى المعرفة وتبادلها ، وأتمتة المهام الإدارية ، والأداء بشكل أسرع من أي وقت مضى. توفر المنصة أدوات ووظائف مثل إنشاء تجارب تعليمية حية وذات ذاتي ، وتبسيط التعلم المباشر ، وإدارة الفوضى مع التلقائيات التلقائية الذكية ، وتوضيح التأثير مع التحليلات البديهية. تم تصميم المنصة لمساعدة الشركات على بناء برامج غامرة على متن الطائرة ، وتنظيم التدريب على الامتثال ، وتبسيط تعليم الموظفين ، وتطوير مهارات القيادة ، وتمكين ممثلي المبيعات من الأدوات للوصول إلى المعرفة وبناء المهارات. SANA هو نظام إدارة تعليمي كامل يوفر قدرات بحث بمساعدة AI ، ومسارات التعلم الشخصية ، وأدوات التعاون ، والمراجعات الشخصية. تتكامل المنصة مع مجموعة واسعة من أدوات الطرف الثالث وتوفر دعمًا متعدد اللغات. كما يوفر ميزات الإدارة الآلية مثل المستخدم على متن الطائرة والسيارات الخارجية ، وسمات المستخدم المخصصة ، وحقوق الوصول القابلة للتخصيص. تم الوثوق بـ SANA من قبل قادة الصناعة وتقدم تجربة تعليمية شخصية مع عناصر تفاعلية ، مثل استطلاعات الرأي والمسابقات ، والصفحة الرئيسية الشخصية ، والتوصيات ، وتحميل تعيين المشروع. تهدف المنصة إلى توفير الوقت والتوسيع والسماح للمؤسسات بالتركيز على الأشياء الممتعة. مع SANA ، يمكن للمنظمات فتح معرفتها وتمكين فرقها من تعلم بسرعة ، والاحتفاظ بالمعرفة ، وأتمتة المهام الإدارية.
Schoox
schoox.com
Schoox هو تطبيق لإدارة التعلم في مكان العمل، حيث يتيح تطوير المهارات وتقديم المحتوى التعليمي المتنوع للموظفين بشكل سهل وفعال.
7taps
7taps.com
تطبيق 7taps يسهل إنشاء وتقديم محتوى التعلم القصير باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع دعم لغات متعددة وتكامل مع أنظمة إدارة التعلم.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy عبارة عن منصة لتمكين الإيرادات تمكن فرق الإيرادات من تحقيق نمو مستدام للإيرادات. تسعى GTM Buddy إلى تمكين جيل جديد من البائعين الأكثر ذكاءً. تخيل عالماً يعتني فيه الذكاء الاصطناعي بوضع العلامات على المحتوى المناسب وعرضه في الوقت المناسب لمساعدة البائعين، أينما كانوا. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 هو السلاح السري للبائع للتغلب على الحصص، من خلال مساعدة المندوبين على مشاركة المحتوى الذي يجيب على أسئلة المشترين الملحة، والحضور مستعدًا للاجتماعات المهمة، وقضاء المزيد من الوقت البيع فعليًا عن طريق تقليل العمل اليدوي المشغول.
AcademyOcean
academyocean.com
اكتشف نظام إدارة تعليمي شامل (LMS) وبرامج منصة التعلم الإلكتروني المصممة لإنشاء وتوصيل دورات تدريبية للشركات دون عناء. تجربة تطوير الدورة التدريبية السريعة والعرض الجدولة اليوم! AcademyoCean هو نظام LMS يساعد الشركات على أتمتة التدريب للموظفين والعملاء والشركاء من خلال توفير البرامج المصنفة في الجزء العلوي من صناعتها لسهولة الاستخدام (9.9 من 10).
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn هو تطبيق لإدارة التعلم يتيح تحديد دورات تدريبية وتتبع تقدم الموظفين، ويقدم موارد لتعزيز التعلم والتطوير.
RedSeed
redseed.com
يعد نظام RedSeed LMS أفضل حل للتعليم الإلكتروني المختلط في العالم. لقد تم تصميم نظام RedSeed LMS بأكمله لدفع التغيير السلوكي من خلال ما نسميه "حلقة التدريب والتغذية الراجعة" التي تسهل تفاعلات التدريب عالية الجودة التي يمكنك الإبلاغ عنها. إلى جانب مكتبة متنامية من الدورات التي تغطي؛ المبيعات والخدمة والمهارات الشخصية والرفاهية والقيادة والامتثال، ومن السهل تحسين مهارات عملك بالكامل! استفد من مجموعاتنا التدريبية الجاهزة للاستخدام، أو صمم مسارات التعلم الخاصة بك من خلال عمليات التشغيل الآلي المرنة والواجهة سهلة الاستخدام. من خلال العمل مع فريقنا من خبراء التعلم، سنساعدك على بناء برنامج تدريبي يتماشى مع نتائج أعمالك حتى تعرف أنك تحصل على أفضل عائد على استثمارك. كما أننا نحرص بشدة على ضمان حصولك على أقصى استفادة من نظام RedSeed LMS، ولهذا السبب يحصل كل عميل من عملاء RedSeed على مدير نجاح مخصص لحسابه مدى الحياة - دون أي تكلفة إضافية! تعرف على المزيد على: www.redseed.com
FLOWSPARKS
flowsparks.com
تتمتع مجموعة FLOWSPARKS بسنوات عديدة من الخبرة في تطوير وحدات التعلم الرقمي. ومن هذه الرؤية، تم إنشاء مجموعة FLOWSPARKS الكاملة. يمكنك بسهولة تطوير التعلم الإلكتروني التفاعلي من خلال الجمع بين تنسيقات التعلم والقوالب الذكية والبرامج الذكية في أداة التأليف FLOWSPARKS. اربط هذا بنظام إدارة التعلم الشامل (LMS) الخاص بنا وسيكون لديك كل الوسائل التي تحتاجها لإنشاء أفضل تجربة تعليمية رقمية ممكنة. أو اختر FastPass لمن يبحثون عن التسجيل السلس للزوار. علاوة على ذلك، فإننا نضمن أفضل دعم ممكن لكل عميل.
CLASSUM
classum.com
Classum هو تطبيق تعليمي يتيح التواصل والتعاون بين أعضاء الدورات عبر منصات سحابية، ويعزز بيئة التعلم سواء عبر الإنترنت أو شخصيًا.
Disco
disco.co
ديسكو هو منصة تعليمية تساعد المبدعين على تطوير مجتمعات التعلم من خلال تنظيم الأعضاء، وتتبع المشاركة، وتقديم موارد تعليمية.
Oneteam
oneteam.io
قد لا يفاجئك أن التواصل مع القوى العاملة بدون مكتبك يمثل تحديًا كبيرًا. تنتشر في مواقع متعددة ، ولا تجلس خلف جهاز كمبيوتر ، ولا تملك عنوان بريد إلكتروني تجاري ، وغالبًا ما يعملون بدوام جزئي فقط ، على سبيل المثال لا الحصر. لم تعد أساليب المدرسة القديمة مثل الإنترانت ، وتفجيرات البريد الإلكتروني ، وأدلة الورق ، ولوحات النشرات ، فقط تقطعها. يقومون بإنشاء ما نصفه "الفجوة بدون مكتب". وتخمين ماذا؟ يمكن لهذه الفجوة أن تستنزف مشاركة فريقك وولائها ونجاحه ، ودفع أفضل مواهبك من الباب والتأثير سلبًا على نمو عملك. في Oneteam ، قمنا بصياغة التطبيق النهائي لسد هذه الفجوة. فكر في الأمر كمجموعة أدوات الكل في واحد: اتصال سلس ، وسلس على متن الطائرة ، والتعليم التفاعلي ، والمسوحات الثاقبة ، وقوائم الفحص المفيدة: كل ما تحتاجه ، كل ذلك في Oneteam. اليوم ، يسعى Oneteam إلى إطلاق الإمكانات الكاملة للعمال بدون مكتب في جميع أنحاء العالم وحقق بالفعل نجاحًا في سد الفجوة بدون مكتب للمنظمات بما في ذلك H&M و Toolstation و Ibis و Westcord Hotels و DPD. يجعل HUB للموظفين السالحين في ONETEAM من السهل على الجميع الوصول إلى التحديثات والمعلومات الأساسية أثناء التنقل. فوائد Oneteam: • ميزات التطبيق المدمجة للتواصل والتدريب والمشاركة • قابلة للتخصيص بالكامل لاحتياجات مؤسستك • سهل التنفيذ والإدارة
PrimePay
primepay.com
تطبيق PrimePay يقدم حلاً متكاملاً لإدارة كشوف المرتبات والموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع ميزات آلية ومتكاملة.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey هي منصة مخصصة لتطوير الموظفين توفر للشركات الأدوات اللازمة لإشراك أفرادها وتمكينهم من النمو بشكل احترافي من خلال كيفية - على متنها وتمكين وتطوير والاحتفاظ بها طوال دورة حياة الموظف. Juno Journey هي LMS التي تستخدمها الشركات الأسرع نموًا في العالم لإنشاء برامج التعلم والتطوير التي يحبها الموظفون والشركاء-والتي تدفع تأثير القاع. تمكن Juno Journey فقط فرق L+ D من دمج المحتوى الخارجي ذي الصلة بسلاسة من أكثر من 100 منصة إلى مسارات تطوير لكل موظف على حدة ، وتتبع وإدارة رحلات التعلم بسهولة على مستوى الشركة. والنتيجة هي فرق L+D التي تقضي وقتًا أقل في إدارة البرامج ، والموظفين الأكثر انخراطًا ، والشركات التي تفوز في الاقتصاد التكنولوجي العالمي. تشارك الشركات ذات النمو المرتفع مع Juno Journey لتنمو ، والانخراط ، والتعليق ، والاحتفاظ بها في القوى العاملة في جزء صغير من الوقت وتكلفة حلول التعلم التقليدية.
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon هو نظام إدارة تعلم يتيح تقديم تجارب تعليمية مؤثرة للمؤسسات مع خيارات تخصيص متقدمة وأدوات إنشاء محتوى متعددة.
GoSkills
goskills.com
GoSkills هي منصة تعليمية رائدة عبر الإنترنت مخصصة لتوفير تجارب تعليمية تفاعلية وشخصية ولا تقاوم. من خلال دمج نظام إدارة التعلم القوي (LMS) ومنصة تجربة التعلم المتطورة (LXP) في مركز موحد، تعمل GoSkills على تجهيز المؤسسات لإنشاء وإدارة تجارب تعليمية جذابة تعمل على رفع مستوى برامجها التدريبية. من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي (AI)، تسهل GoSkills اكتشاف وإنشاء محتوى تعليمي مخصص. تعمل أداة إنشاء الدورات التدريبية المدمجة في النظام الأساسي ومساعد الذكاء الاصطناعي Genie على تبسيط عملية إنشاء الدورة التدريبية، مما يسهل على أي شخص إنشاء دورات تدريبية مصقولة بسرعة وفعالية. تفتخر GoSkills بمكتبة حائزة على جوائز تضم أكثر من 100 دورة تدريبية في مجال الأعمال، يقودها جميعًا خبراء الصناعة المشهورون. يتم تصميم الدورات حسب الطلب، وتنظيمها، وإنشائها داخليًا، ويتم تحديثها بانتظام لضمان تلبية معايير الجودة العالية على كل المستويات. تستخدم كل دورة أسلوب التعلم المصغر القائم على اللعب، مما يضمن أن يكون التعلم ممتعًا ومؤثرًا، وبالتالي تعزيز المشاركة والاحتفاظ بالتعلم.
eduMe
edume.com
eduMe هي منصة التدريب المفضلة للقوى العاملة في الخطوط الأمامية. نحن نتشارك مع شركات البيع بالتجزئة والضيافة والرعاية الصحية والتصنيع والخدمات اللوجستية حسب الطلب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Uber وMarriott وKering وBlue Cross Blue Shield، لتقديم تدريب غامر على مستوى المستهلك بسلاسة في تدفق العمل، مما يسمح لهم بتحسين الإعداد والكفاءة والاحتفاظ بهم بتكلفة أقل. تم دمج eduMe في أدوات الموارد البشرية والاتصالات التي يستخدمها خط المواجهة لديك بالفعل مثل Workday وMicrosoft Teams وBeekeeper وFountain، ويمكن الوصول إليها بنقرة واحدة مما يعني أن التدريب يلبيهم في التدفق الرقمي الموجود لديهم بالفعل، للحد الأدنى من الاحتكاك و المشاركة القصوى. سهل وسريع الإنشاء، من خلال التنسيقات الرائدة المصممة لإشراك المتعلم الحديث، يعمل eduMe على تحسين معدلات إكمال الدروس ومعها قدرتك على قيادة تغيير السلوك بنجاح، وتحسين تجربة القوى العاملة (والعملاء)، والإنتاجية، والسلامة، والامتثال، والاحتفاظ، من أجل المزيد من السلاسة العمليات وخلاصة صحية. eduMe هو شريك Workday معتمد مع Workday Ventures المستثمر. ولها مكاتب في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية وفي لندن بالمملكة المتحدة. اكتشف المزيد على www.edume.com.
Shieldbyte LMS
shieldbytelms.com
تعمل منصة ShieldbyteLMS على تمكين المؤسسات العالمية من تدريب موظفي الشركات بشكل مستقيم. إنه يبسط زيادة معرفة الموظفين بالتدريب على الحوكمة والمخاطر والأمن والامتثال للقوى العاملة في جميع أنحاء العالم. دورات التعلم الإلكتروني والاختبارات التي يمكن الوصول إليها من أي مكان لنماذج الاشتراك ذات الأسعار المعقولة تلبي احتياجات التعلم والتطوير الخاصة بك. ShieldbyteLMS عبارة عن منصة LMS متكاملة مع دورات تدريبية مُعدة مسبقًا وإحضار المحتوى الخاص بك (BYOC). إنه يعزز تقدم الموظف ورؤية الأداء من خلال المقاييس والاختبارات والشارات ويعترف بالشهادات. تُمكّن ممارسة التميز الأكاديمي لدينا المؤسسات من مواجهة هذه التحديات من خلال تصميم وتقديم قدرات تدريبية ذات مستوى عالمي مع العمل كركيزة أساسية في أي تحويل ناجح للمهارات. فهو يوفر تصورًا سلسًا لرأس المال الفكري من خلال لوحة معلومات تعاونية وتطور الدورة التدريبية.
BrainCert
braincert.com
يجعل BrainCert رحلة التعلم الإلكتروني الخاصة بك أسهل ويساعدك على تقديم تدريب عالي التأثير بنتائج قابلة للقياس تعمل على تسريع نمو موظفيك وشريكك وعملائك على نطاق واسع. تم تصميم منصة BrainCert لتقديم أي نوع من التدريب عبر الإنترنت، بدءًا من إنشاء الدورات التدريبية والاختبارات والمنتجات والفصول المباشرة وتسويقها وبيعها وحتى حالات استخدام محددة مثل إنشاء وتقديم تقييمات للاحتياجات الأكاديمية واحتياجات الشهادات، والتدريب على الامتثال، وتحسين المهارات في مكان العمل. والامتحانات المراقبة وتدريب العملاء والشركاء، بالإضافة إلى التعاون في الوقت الفعلي باستخدام فصل دراسي افتراضي متكامل. يأتي BrainCert مع أكثر من 300 ميزة متميزة وعمليات تكامل غنية لإنشاء وتقديم تجارب تعليمية جذابة باستخدام التلعيب والشهادات والشارات واللوحات البيضاء ومسار التعلم والمهام والصفحات المقصودة والتسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة والتقارير والتحليلات والمزيد! يقع الأمان والامتثال في مركز منصة BrainCert على مستوى المؤسسات. نحن حاصلون على شهادة SOC2 Type II وISO 27001:2013 ومتوافقون مع HIPAA وGDPR.
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloor عبارة عن منصة تعليمية اجتماعية مصممة لتعزيز المشاركة وتعزيز الاحتفاظ بالمعرفة من خلال الميزات التفاعلية. أدوات إنشاء الدورات التدريبية البديهية ونظام إدارة التعلم المرن تجعل من السهل إنشاء برامج تدريب ديناميكية وتقديمها. الفوائد: - زيادة المشاركة: تعزيز التعاون وتبادل المعرفة من خلال الميزات الاجتماعية. - إنشاء دورة تدريبية مبسطة: تتيح الأدوات البديهية التطوير الفعال للمحتوى الجذاب. - التعلم المخصص: تلبية أنماط التعلم المتنوعة باستخدام الوسائط المتعددة والعناصر التفاعلية. - دعم لا يتزعزع: يضمن دعم العملاء المخصص رحلة تعليمية سلسة. يتيح لك Teachfloor القيام بما يلي: - تقديم برامج تدريبية مؤثرة تلقى صدى لدى المتعلمين. - خلق بيئة تعليمية تعاونية للاحتفاظ بالمعرفة. - حقق أهدافك التعليمية من خلال منصة شاملة وسهلة الاستخدام. أطلق العنان لقوة التعلم الاجتماعي مع Teachfloor!
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomLMS هو نظام إدارة تعلم متعدد الوظائف يحتوي على مجموعة متنوعة من أدوات التدريب المفيدة عبر الإنترنت للمعلمين والمتعلمين، والتي يمكن العثور عليها في حلول LMS الأكثر تكلفة. تم إدراج JoomLMS في قائمة أفضل أنظمة إدارة التعلم الأكاديمية من قبل Talented Learning، وهي منظمة أبحاث واستشارات مستقلة، وتميزت بتجربة المستخدم الرائعة وجوائز Rising Star من قبل منصة مستقلة لمراجعة البرامج - FinancesOnline. واجهة LMS نظيفة ومرتبة وسهلة العمل معها. - متوافق مع SCORM وAICC، - متوافق مع الهاتف المحمول، - تطبيقات iOS وAndroid Mobile، - منشئ الدورة التدريبية، - تخطيط حديث، - الاختبار والاختبار، - أدوار مستخدم متعددة، - دعم أنظمة الدفع المتعددة، - أدوات التعاون الاجتماعي، - مجموعة واسعة مجموعة من التقارير، - استيراد/تصدير البيانات. يتم إنشاء جميع الدورات التدريبية بمساعدة منشئ الدورة التدريبية المدمج. ينتقل المعلم أو مسؤول LMS من خطوة إلى أخرى لملء جميع الحقول الضرورية. يتم تحميل جميع المواد التعليمية في الأقسام المقابلة في JoomLMS. يمكنك إما تحميل المواد التعليمية (المستندات ومقاطع الفيديو والروابط والعروض التقديمية وما إلى ذلك) واحدة تلو الأخرى أو استيراد حزمة SCORM/AICC. JoomlaLMS متوافق مع SCORM 1.2 و2004 ويعمل بشكل جيد مع أي أداة تأليف تدعم تلك التنسيقات. لتقييم معرفة الطلاب، توجد أداة اختبار تحتوي على 13 نوعًا من الأسئلة المتاحة. من الممكن أيضًا استيراد الأسئلة أو إضافة أسئلة من مخزن الأسئلة (على سبيل المثال، إذا قمت بإنشاء اختبار نهائي). بمجرد تحميل جميع مواد الدورة التدريبية، يمكن دمجها في مسارات التعلم. يحتوي JoomLMS على عدد من التقارير لتقديم كمية هائلة من المعلومات. يمكن للمدرس التحقق من من ومتى قام بالوصول إلى مواد التعلم الإلكتروني والاتصال بالطلاب في حالة عدم قضاء وقت كافٍ في الدراسة؛ التحقق من الأسئلة ومسارات التعلم التي استغرقت معظم الوقت لإنجازها ومراجعتها إذا لزم الأمر؛ توفر إحصائيات تنزيل المستندات نظرة ثاقبة لأنواع المواد المطلوبة. يسمح JoomLMS بإنشاء الواجبات وتعيينها لمجموعة معينة من الطلاب إذا لزم الأمر. يوفر القسم أيضًا نظرة ثاقبة لإحصائيات المهام المنفذة. على سبيل المثال، يمكن للمدرس التحقق مما إذا كان الطالب قد أكمل المهمة أم لا، وتقييمها وإرسال إشعار بالبريد الإلكتروني إلى ذلك الطالب. يمكن إضافة الواجبات المقدرة إلى دفتر التقديرات يدويًا. يعتمد سعر JoomLMS على نموذج السعر لكل متعلم نشط. يتم احتساب الطلاب المسجلين في دورة واحدة على الأقل فقط من خلال الترخيص، ولا يتم احتساب المعلمين ومسؤولي LMS. تبدأ تكلفة JoomLMS من 299 دولارًا سنويًا. من الممكن أيضًا شراء ترخيص دائم واستخدام نظام LMS مدى الحياة. أفضل طريقة للتعرف على النظام وتحديد ما إذا كان يناسب احتياجات المدرسة هو اختباره بنفسك، خاصة وأن الشركة تقدم نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا دون الحاجة إلى معلومات بطاقة الائتمان. لتجربة JoomlaLMS عليك تقديم طلبك على موقع JoomLMS www.joomlms.com
Innform
innform.io
إن Innform LMS هي أداة التدريب الشاملة عبر الإنترنت للفرق الحديثة. يمكن للعملاء تجربة Innform Pro مجانًا لمدة 14 يومًا، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. بفضل تصميم Innform الحائز على جوائز، يمكن للشركات إنشاء تدريب موظفيها وتعيينه وتتبعه من مكان واحد، والبدء في البث المباشر بسرعة بفضل أدوات Innform القوية والدعم السريع. باستخدام Innform، يمكن للمسؤولين إنشاء دورات تدريبية جذابة باستخدام الفيديو وSCORM وPDF وعروض Powerpoint والاختبارات. وبفضل ميزاته التي تعطي الأولوية للمتعلم مثل اللعب، يقوم Innform بإشراك المتعلمين في مواد التدريب المستمرة الخاصة بهم ويربطهم بمدربيهم للحصول على تجربة عملية.
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring عبارة عن منصة لتمكين العمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. نهجنا المتمحور حول الأفراد يشمل المبيعات والشركاء والفرق وكل شخص آخر، بوتيرة الابتكار. نحن نساعد في عرض المحتوى ذي الصلة على الأشخاص المناسبين بسرعة، وندعم التدريب بالإضافة إلى تقديم رؤى حتى تتمكن من توسيع نطاق أفضل الممارسات لجعل كل شخص مثل الشخص الأفضل أداءً. يمتد نطاق BigSpring عالميًا مع عملاء مثل Google، وCisco، وPfizer، وHSBC وغيرهم.
Nvolve
nvolvegroup.com
تساعد Nvolve شركات التصنيع وسلسلة التوريد والرعاية الصحية على تسريع رحلتها إلى القوى العاملة والتميز التشغيلي من خلال الابتعاد عن تعليمات العمل الورقية وإجراءات التشغيل الموحدة وقوائم المراجعة وتقديم تحسينات في الاستدامة والإنتاجية والجودة والسلامة. يتضمن ذلك: التحكم في المستندات باستخدام التوقيع الإلكتروني للكمبيوتر اللوحي، والتعلم السريع المعتمد على الفيديو، وأدوات التعلم المدمج. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك Nvolve Marketplace الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول الشركاء المدمجة بالفعل مع Nvolve والجاهزة للاستخدام. تبدأ رحلة القوى العاملة المتصلة الخاصة بك بالتعلم والتطوير ولكنها تضيف قيمة عبر أعمالك بالكامل أول مرة وكل مرة! Nvolve مخصص لـ: • التعلم والتطوير • ESG والاستدامة • الجودة والتشغيل • الصحة والسلامة • الصيانة والعمليات • الموارد البشرية متوفر بـ 12 لغة مختلفة، منصة Nvolve معتمدة من ISO 27001:2017 وتم التحقق من صحتها من قبل GAMP5، بما يتماشى مع تطبيق لوائح EMA الأوروبية وFDA الأمريكية التي تحكم التحقق من صحة نظام الكمبيوتر.
BenchPrep
benchprep.com
BenchPrep عبارة عن منصة تعليمية حائزة على جوائز تم تصميمها خصيصًا لمساعدة المرشحين على الشعور بمزيد من الثقة والاستعداد عند خوض اختبار الشهادات الخاصة بهم مع تسريع نمو الإيرادات للشركات. تثق العديد من الجمعيات وهيئات الاعتماد وشركات التدريب الرائدة في العالم في BenchPrep لتشغيل برامج الدراسة عبر الإنترنت، بما في ذلك ACT وAAMC وASCM وCFA Institute وCompTIA وGMAC وISACA وMcGraw-Hill Education وSpringer Publishing والمزيد. استخدم أكثر من 8 ملايين متعلم BenchPrep لتحقيق النجاح الأكاديمي والمهني. لاكتشاف المزيد، قم بزيارة www.benchprep.com.
Beeline
beeline.life
Beeline عبارة عن منصة حديثة لمجتمع التدريب والمعرفة، مما يجعل إنشاء وتشغيل أكاديمية تدريب على أسلوب التعلم الرقمي أو المختلط لعملك أمرًا سهلاً قدر الإمكان.
Cloud Assess
cloudassess.com
تطبيق Cloud Assess هو منصة تدريب وتقييم تفاعلية تدعم التعلم عبر الإنترنت وخارجه، موجهة للمؤسسات والموظفين لتحسين المهارات.
RomyLMS
romylms.com
RomyLMS هو الوافد الجديد إلى سوق LMS. لقد ركزوا على الوظائف الأساسية على الميزات العصرية. لقد سمح القيام بذلك للنظام بالبقاء بديهيًا وسهل الاستخدام. باستخدام RomyLMS، يمكنك إدخال مادة الدورة التدريبية وتعيينها للمستخدمين وتتبع تقدم هؤلاء المستخدمين. يحتوي النظام على تقارير قوية وعناصر اللعب. لقد صممنا النظام أيضًا مع وضع الأجهزة المحمولة في الاعتبار، لذلك فهو مستجيب تمامًا للجوال.
Centrical
centrical.com
Contricalis منصة تجربة أداء الموظفين التي تعمل بالنيابة والتي تقود تجارب العملاء الأفضل في فئتها للعلامات التجارية الرائدة في العالم من خلال نجاح وكيل الخطوط الأمامية ونموها. توفر المنصة تجربة موحدة للموظفين مع إدارة الأداء في الوقت الفعلي ، والتكيف الميكروي ، والتدريب الذي يعمل به الذكاء الاصطناعى ، وإدارة الجودة ، و VoE ، من خلال حل مقلوب لمساعدة المؤسسات على تحسين الإنتاجية والمبيعات ، وتقليل التكاليف ، وخفض الاستنزاف ، وزيادة رضا العملاء . تأسست مركزية في عام 2013 وتخدم العملاء في 150 دولة في 40 لغة مختلفة. تشمل Centrical مكاتب في نيويورك و Tel-Aviv و London والعملاء الشركات الرائدة متعددة الجنسيات مثل Microsoft و Teleperformance و Synchrony Financial ، وأكثر من ذلك.
Paycor
paycor.com
Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary هو تطبيق لإدارة التعلم يساعد الشركات في تقديم برامج تدريب فعالة للموظفين وتحسين مهاراتهم باستخدام محتوى تعليمي مبتكر.
BrainStorm
brainstorminc.com
قم بتزويد فريقك بمنصة التعلم الوحيدة المصممة خصيصًا لاعتماد البرامج. يمكنك تسريع عملية الإعداد وتقليل الدعم وتعميق المشاركة وزيادة الاستخدام. سواء كنت مزود حلول يقوم بتأهيل عملاء جدد، أو فريق تكنولوجيا معلومات يحتاج إلى طريقة أكثر قابلية للتطوير لإدارة تدريب المستخدم النهائي، أو فريق التعلم والتطوير الذي يركز على إعداد الموظفين إلى مجموعة التكنولوجيا الخاصة بالشركة، فإن BrainStorm سيجعل عملك أسهل، ونتائجك أحسن. تنشيط المستخدمين المظلمين - BrainStorm هي منصة التعلم الوحيدة التي تستهدف بشكل استباقي المستخدمين المرخصين الذين لم يقوموا بتسجيل الدخول بعد. عندما تقوم بتحويل المستخدمين الداكنين، ينتقل تأثير استخدامك من تزايدي إلى أسي. تسريع الاعتماد – لا تقم فقط بتعليم المستخدمين كيفية استخدام الميزات والتطبيقات، بل علمهم متى ولماذا يستخدمون الميزات والتطبيقات. تم تصميم BrainStorm لأتمتة التدريب الذي يدفع الأشخاص إلى تغيير طريقة عملهم. توسيع استخدام الميزات – تعزيز اعتماد الميزات بشكل أعمق وأوسع. ساعد المزيد من المستخدمين على تجاوز الأساسيات ودمج أدواتهم في عمليات عملهم اليومية. ميزات العصف الذهني: * الاتصالات المستهدفة: جذب وتنشيط المتعلمين غير المشاركين من خلال الاتصالات في الوقت المناسب التي تلهم المستخدم. * التعلم القائم على الأدوار: تضمن تدفقات المحتوى المخصص التي تنظمها المجموعات إعداد المحتوى المناسب للجمهور المناسب. * تأليف الدورة التدريبية: قم بتحميل أصول التعلم الخاصة بك وتجميعها في BrainStorm Flows™، وهي مسارات عمل قابلة للتكيف توفر التعلم المناسب وفي الوقت المناسب لكل متعلم. * التفرع: أضف تفرعًا إلى أي تدفق لإنشاء تجارب تعليمية مخصصة تتوافق مع ما يريد المستخدم أن يتعلمه بعد ذلك. * حزم المحتوى: يحتوي BrainStorm على المئات من تجارب التعلم المعدة مسبقًا لتتمكن من استخدامها أو تعديلها، حتى تتمكن من البدء في العمل. إعداد التقارير: تعرف على الأسباب التي تؤدي إلى تغيير السلوك باستخدام التقارير الديناميكية.
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace هو نظام شامل لإدارة التعلم يقدم تجارب تعليمية مخصصة للمدارس، التعليم العالي، والتدريب المهني عبر الإنترنت.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble هو منصة لإنشاء وتقديم تدريب عبر الإنترنت بطريقة سهلة تتيح تطوير دروس تفاعلية دون الحاجة إلى مهارات تقنية.
Degreed
degreed.com
Degreed هي منصة تعليمية تدمج التعلم وتطوير المهارات والتنقل الوظيفي، مما يساعد المستخدمين على تحسين مهاراتهم وتحقيق أهدافهم.
Docebo
docebo.com
Docebo هو منصة إدارة التعلم السحابية تمكّن المنظمات من تطوير وإدارة برامج التدريب عبر الإنترنت بمرونة وسهولة.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly هو برنامج إدارة أداء يمكّن المؤسسات من إجراء مراجعات أداء شاملة وسهلة مع دمج أدوات مشاركة الموظفين وتحليل البيانات.
Go1
go1.com
تطبيق Go1 هو منصة عالمية لتجميع المحتوى التعليمي، تقدم دورات تدريبية متنوعة للمهنيين من خلال اشتراك واحد.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds هو نظام إدارة تعلم (LMS) يساعد الشركات في إنشاء وإدارة وبيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت باستخدام أدوات موثوقة وواجهة مستخدم مرنة.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps هي منصة متكاملة لتحسين الاتصال والتعاون وإدارة سير العمل ضمن المؤسسات، تضم أدوات مرنة لدعم فرق العمل المختلفة.
Mineral
trustmineral.com
تحظى شركة Mineral بثقة أكثر من مليون شركة، وهي الشركة الرائدة في مجال الموارد البشرية والامتثال للشركات المتنامية. حلولنا الاستباقية تزيل التخمين من الموارد البشرية والامتثال، مما يمنح العملاء راحة البال. نحن نجمع بين البيانات والتكنولوجيا والخبرة البشرية لدفع الابتكار والتوجيه الشخصي. تشمل الحلول المعدنية تدريب الموظفين عبر الإنترنت، وإنشاء الكتيبات ومجموعة الأدوات، ومشورة الخبراء المباشرة من فريق من خبراء الموارد البشرية، ومكتبة موارد شاملة لمعلومات الامتثال سهلة الاستخدام وأفضل ممارسات الموارد البشرية التي تم إنشاؤها لتوفير الوقت والمال للمؤسسات، بما في ذلك الندوات المجانية عبر الإنترنت والأدلة وقوائم المراجعة. لقد مكنتها شبكة شراكات Mineral من بناء أكبر مجتمع للموارد البشرية في الولايات المتحدة. وكانت شركة Mineral تُعرف سابقًا باسم الكيان المشترك بين ThinkHR وMammoth. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.trustmineral.com وتابعنا على Twitter على @Trust_Mineral.
Moodle
moodle.org
Moodle هو نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر يوفر أدوات للتدريس والتعلم عبر الإنترنت، مع واجهة سهلة الاستخدام ودعم متعدد اللغات.
Open LMS
openlms.net
Open LMS هو نظام لإدارة التعلم يوفر أدوات لإنشاء المحتوى وإدارته، مع إمكانية تخصيص وميزات اجتماعية لتعزيز تجربة التعلم.
Paycom
paycom.com
Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.
AdaptiveU
adaptiveu.io
AdaptiveU هي منصة تعليمية مجانية تساعد الفرق على تطوير مهاراتهم من خلال إنشاء دورات وتتبع التقدم في التعلم.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.
ProProfs
proprofs.com
Proprofs هو المزود الرائد لبرنامج SaaS المصمم لإنشاء موظفين أكثر ذكاءً وعملاء أكثر سعادة. مع مجموعة شاملة من الأدوات ، بما في ذلك صانع التدريب ، قاعدة المعرفة ، صانع الاختبارات ، صانع المسح ، CRM ، وأكثر من ذلك ، تمكن Proprofs المؤسسات من تعزيز التعلم وتبسيط الدعم ورضا العملاء. ملتزمة بمهمة 100 عام من فرحة العملاء ، يخدم Proprofs أكثر من 15 مليون مستخدم في أكثر من 150 دولة. تتضمن منتجات proprofs: - صانع التدريب - صانع مسابقة - صانع المسح - رؤى Qualaroo - دردشة حية - مكتب المساعدة - قاعدة المعرفة - إدارة المشروع - picreel popups - BigContacts CRM - Webinarninja - Courseninja يتم استخدام أدوات Proprofs الذكية من قبل العديد من شركات Fortune 500 ، مثل Sony و Acer و Adobe و Accenture و Cisco & Dell ، والمستخدمين من المعاهد التعليمية الرائدة مثل Phoenix و Harvard & Yale. يستضيف الموقع أكثر من مليون قطعة من المحتوى في 70+ لغة. إنها منصة رائدة في مجال التدريب والتقييم عبر الإنترنت مع أكبر مكتبة في العالم من الاختبارات المهنية والمسابقات.
Rippling
rippling.com
تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.
Showpad
showpad.com
Showpad هي منصة لإدارة محتوى المبيعات، تسهل على فرق التسويق والمبيعات الوصول إلى المحتوى وتبادله مع المشترين لتعزيز التفاعلات وزيادة المبيعات.
SkillsBoard
skillsboarding.com
تطبيق Marketboard يساعد المستخدمين على إدارة وتطوير مهاراتهم من خلال تتبع التقدم وتحديد الأهداف وتقديم تقييمات وملاحظات.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft هو تطبيق يوفر تجارب تعليمية شاملة لمساعدة المؤسسات والموظفين في تطوير المهارات وتحسين الأداء بشكل مستمر.
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS هو نظام إدارة تعلم سحابي يساعد المؤسسات في إنشاء وإدارة برامج التدريب عبر الإنترنت بواجهة سهلة الاستخدام وخصائص قابلة للتخصيص.
Trainual
trainual.com
Trainual هو تطبيق يتيح للفرق توثيق وتدريب سياسات وإجراءات العمل بسهولة، مما يسهل عملية onboarding والتدريب داخل المؤسسات.
WizIQ
wiziq.com
ووزي IQ هو نظام إدارة تعلم يوفر فصول افتراضية ودورات عبر الإنترنت للمعلمين والمؤسسات، مع ميزات لتتبع الحضور والاختبارات.
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp هي منصة تعليمية تساعد المؤسسات على إنشاء وإدارة برامج تدريب مخصصة للموظفين والعملاء عبر تنسيقات متعددة.
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn هي منصة سحابية لإدارة المعرفة والتعلم في الشركات، تتيح إنشاء دورات تفاعلية وتتبع تقدم المستخدمين.
KodeKloud
kodekloud.com
KodeKloud هي منصة تعليمية تفاعلية لتدريب تكنولوجيا المعلومات و DevOps، تقدم دورات تدريبية ومختبرات عملية لتطوير المهارات التقنية.
LearnDash
learndash.com
LearnDash هو نظام لإدارة التعلم يمكّن المستخدمين من إنشاء دورات عبر الإنترنت بسهولة ضمن مواقع WordPress.
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