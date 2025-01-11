أنظمة إدارة التعلم المؤسسي - التطبيقات الأكثر شعبية - باكستان

JoomlaLMS

joomlms.com

JoomLMS هو نظام إدارة تعلم متعدد الوظائف يحتوي على مجموعة متنوعة من أدوات التدريب المفيدة عبر الإنترنت للمعلمين والمتعلمين، والتي يمكن العثور عليها في حلول LMS الأكثر تكلفة. تم إدراج JoomLMS في قائمة أفضل أنظمة إدارة التعلم الأكاديمية من قبل Talented Learning، وهي منظمة أبحاث واستشارات مستقلة، وتميزت بتجربة المستخدم الرائعة وجوائز Rising Star من قبل منصة مستقلة لمراجعة البرامج - FinancesOnline. واجهة LMS نظيفة ومرتبة وسهلة العمل معها. - متوافق مع SCORM وAICC، - متوافق مع الهاتف المحمول، - تطبيقات iOS وAndroid Mobile، - منشئ الدورة التدريبية، - تخطيط حديث، - الاختبار والاختبار، - أدوار مستخدم متعددة، - دعم أنظمة الدفع المتعددة، - أدوات التعاون الاجتماعي، - مجموعة واسعة مجموعة من التقارير، - استيراد/تصدير البيانات. يتم إنشاء جميع الدورات التدريبية بمساعدة منشئ الدورة التدريبية المدمج. ينتقل المعلم أو مسؤول LMS من خطوة إلى أخرى لملء جميع الحقول الضرورية. يتم تحميل جميع المواد التعليمية في الأقسام المقابلة في JoomLMS. يمكنك إما تحميل المواد التعليمية (المستندات ومقاطع الفيديو والروابط والعروض التقديمية وما إلى ذلك) واحدة تلو الأخرى أو استيراد حزمة SCORM/AICC. JoomlaLMS متوافق مع SCORM 1.2 و2004 ويعمل بشكل جيد مع أي أداة تأليف تدعم تلك التنسيقات. لتقييم معرفة الطلاب، توجد أداة اختبار تحتوي على 13 نوعًا من الأسئلة المتاحة. من الممكن أيضًا استيراد الأسئلة أو إضافة أسئلة من مخزن الأسئلة (على سبيل المثال، إذا قمت بإنشاء اختبار نهائي). بمجرد تحميل جميع مواد الدورة التدريبية، يمكن دمجها في مسارات التعلم. يحتوي JoomLMS على عدد من التقارير لتقديم كمية هائلة من المعلومات. يمكن للمدرس التحقق من من ومتى قام بالوصول إلى مواد التعلم الإلكتروني والاتصال بالطلاب في حالة عدم قضاء وقت كافٍ في الدراسة؛ التحقق من الأسئلة ومسارات التعلم التي استغرقت معظم الوقت لإنجازها ومراجعتها إذا لزم الأمر؛ توفر إحصائيات تنزيل المستندات نظرة ثاقبة لأنواع المواد المطلوبة. يسمح JoomLMS بإنشاء الواجبات وتعيينها لمجموعة معينة من الطلاب إذا لزم الأمر. يوفر القسم أيضًا نظرة ثاقبة لإحصائيات المهام المنفذة. على سبيل المثال، يمكن للمدرس التحقق مما إذا كان الطالب قد أكمل المهمة أم لا، وتقييمها وإرسال إشعار بالبريد الإلكتروني إلى ذلك الطالب. يمكن إضافة الواجبات المقدرة إلى دفتر التقديرات يدويًا. يعتمد سعر JoomLMS على نموذج السعر لكل متعلم نشط. يتم احتساب الطلاب المسجلين في دورة واحدة على الأقل فقط من خلال الترخيص، ولا يتم احتساب المعلمين ومسؤولي LMS. تبدأ تكلفة JoomLMS من 299 دولارًا سنويًا. من الممكن أيضًا شراء ترخيص دائم واستخدام نظام LMS مدى الحياة. أفضل طريقة للتعرف على النظام وتحديد ما إذا كان يناسب احتياجات المدرسة هو اختباره بنفسك، خاصة وأن الشركة تقدم نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا دون الحاجة إلى معلومات بطاقة الائتمان. لتجربة JoomlaLMS عليك تقديم طلبك على موقع JoomLMS www.joomlms.com