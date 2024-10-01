متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
أنظمة إدارة التعلم المؤسسي - التطبيقات الأكثر شعبية - إسبانيا
تلعب أنظمة إدارة التعلم المؤسسي (LMS) دورًا حاسمًا في مساعدة المؤسسات على تبسيط تنظيم مبادرات التدريب للموظفين والعملاء والشركاء الخارجيين ومراقبتها والإشراف عليها. تلعب هذه الأنظمة دورًا أساسيًا في إدارة برامج التدريب المخصصة التي تشمل الإعداد والنمو المهني والتدريب على الامتثال. تستفيد الشركات من منصات LMS الخاصة بالشركة لتخصيص الدورات التدريبية لكل من الموظفين والمستخدمين الخارجيين، ومراقبة تقدمهم من خلال وحدات الدورة التدريبية والتقييمات. يتم إنشاء الدورات إما باستخدام أدوات متكاملة داخل نظام إدارة التعلم (LMS) أو من خلال برنامج مخصص لتأليف الدورة التدريبية. بصفته مركزًا مركزيًا للمواد التعليمية، يسهل نظام إدارة التعلم (LMS) للشركات تقديم المحتوى بكفاءة لتطوير الموظفين وتدريب العملاء، مما يفيد المتعلمين والإداريين على حدٍ سواء.
إرسال تطبيق جديد
Open LMS
openlms.net
Open LMS هو نظام إدارة تعليم قابل للتكوين بدرجة كبيرة (LMS) يتناسب مع أهداف مؤسستك. نحن نساعد الآلاف من العملاء على مستوى العالم، بدءًا من الصناعة وحتى التعليم العالي، من خلال توفير تجربة مألوفة للمتعلمين، وأدوات النظام البيئي المتطورة، والتقارير والبيانات المتعمقة، والتأليف داخل التطبيق، ومسارات ال...
Skillsoft
skillsoft.com
حول Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) تقدم تجارب تعليمية تحويلية تدفع المؤسسات والأفراد إلى النمو معًا. تتعاون الشركة مع مؤسسات المؤسسات وتخدم مجتمعًا عالميًا من المتعلمين لإعداد موظفي اليوم لاقتصاد الغد. مع Skillsoft، يحصل العملاء على إمكانية الوصول إلى تجارب التعلم المختلطة ومتعددة الوسائط التي تفع...
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn عبارة عن منصة لإدارة المعرفة والتعلم قائمة على السحابة للشركات. باستخدام Zoho Learn، يمكنك مركزة معلومات شركتك وإنشاء دورات تفاعلية والحصول على تقارير تفصيلية حول التقدم الذي يحرزه المتعلمون. بفضل الميزات القوية لإنشاء المحتوى بسهولة والتأليف التعاوني، ومنشئ الدورة التدريبية سهل الاستخدام...
LearnDash
learndash.com
أقوى نظام لإدارة التعلم على الووردبريس. قم بإنشاء دورات احترافية وجذابة ببضع نقرات فقط.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds عبارة عن نظام LMS خفيف الوزن يمكّن الشركات من تقديم تجارب تعليمية إلكترونية استثنائية للعملاء والموظفين والشركاء. من Unicorn SaaS مثل Brevo وLokalise، إلى المنظمات الدولية مثل اليونيسيف والأمم المتحدة ومن الشركات المصنعة العالمية مثل Yamaha وLG إلى مؤسسات متنوعة مثل مؤسسة Obama ومؤسسة Ca...
Moodle
moodle.org
Moodle هو نظام إدارة تعليم مفتوح المصدر وغني بالميزات وآمن وقابل للتطوير ويتكامل بسلاسة مع الأنظمة الأساسية الأخرى ويمكن تخصيصه لأي طريقة تدريس أو تدريب تختارها. من خلال واجهات جديدة وبديهية، لدى Moodle حلول مناسبة لمرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر والتعليم العالي والتدريب المهني والشركات وجميع أنو...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر اتصالاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستق...
Sana AI
sana.ai
سنا عبارة عن منصة تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكن المؤسسات من الوصول إلى المعرفة ومشاركتها وأتمتة المهام الإدارية والأداء بشكل أسرع من أي وقت مضى. توفر المنصة أدوات ووظائف مثل إنشاء تجارب تعليمية حية وذاتية، وتبسيط التعلم المباشر، وإدارة الفوضى من خلال الأتمتة التلقائية الذكية، وتوضيح التأثير...
Paycom
paycom.com
على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعدا...
Showpad
showpad.com
يعد Showpad نظام التشغيل التمكيني الرائد عالميًا (eOS™) الذي يعمل على مواءمة فرق المبيعات والتسويق حول تفاعلات المشتري عالية التأثير مع توليد الرؤى اللازمة لتحسين معدلات التحويل بشكل مستمر. التأثير الأساسي: يبرم البائعون المزيد من الصفقات، بشكل أسرع باستخدام Showpad. يمكّن محرك إدارة محتوى المبيعات ...
Schoox
schoox.com
Schoox هو برنامج للتعلم في مكان العمل مع لمسة تركز على الأشخاص أولاً. الناس ليسوا تروسًا، وقد تم تصميم Schoox لكيفية تعلم البشر فعليًا. نحن نحافظ على فضول المتعلمين من خلال السماح لك بتقديم المزيد من أنواع المحتوى أينما كانوا، بدءًا من الخط الأمامي وحتى مكتب الشركة. ومن خلال جعل التعلم سهلاً وسهل ال...
WizIQ
wiziq.com
يوفر WizIQ LMS حلاً كاملاً للمدرسين والمعاهد والمنظمات لتقديم دروس مباشرة عبر الإنترنت وإطلاق دورات تدريبية ذاتية. WizIQ سهل الاستخدام وبأسعار معقولة ويمنح المتعلمين حرية الوصول إلى الدورات التدريبية من أي مكان ومن أي جهاز. باستخدام WizIQ، يمكن للشركات إطلاق بوابة التعلم/التدريب الخاصة بها ذات العلا...
Go1
go1.com
Go1 عبارة عن مجمع محتوى عالمي يضم المكتبة الأكثر تنوعًا في العالم لدورات التطوير والدورات التدريبية للمحترفين. من خلال اشتراك واحد، يمكن لقادة التعلم والتطوير تقديم المحتوى المناسب إلى الموظف المناسب في الوقت المناسب تمامًا باستخدام أدوات الاكتشاف والتنظيم المعززة بالذكاء الاصطناعي من أكثر من 250 من...
D2L Brightspace
d2l.com
تحرر من قيود نظام إدارة التعلم (LMS) مع D2L Brightspace، وهي منصة ابتكار تعليمية مصممة لمساعدتك على إنشاء تجارب مخصصة للغاية تطلق العنان لإمكانات المتعلم على نطاق واسع. تم تصميم Brightspace للتعلم في كل مرحلة من مراحل الحياة، بدءًا من الأيام الأولى للمدرسة وحتى التعليم العالي وما بعده. - الروضة حتى ...
Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وب...
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف...
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS هو نظام إدارة التعلم (LMS) المصمم لنجاح التدريب. تم تصميمه للحصول على "نعم" من الجميع، فهو المكان الذي تنمو فيه الفرق والشركات الرائعة. بفضل تجربة قابلة للتخصيص بالكامل، وسهلة الإدارة، وممتعة في الاستخدام، تتبنى الفرق التدريب بينما تشعر وكأنها في بيتها. يعمل TalentLMS على تسهيل توفير التدر...
Paycor
paycor.com
تعمل Paycor على تمكين القادة من تحديث كل جانب من جوانب إدارة الأفراد حتى يتمكنوا من التركيز على ما يهم حقًا: بناء الفرق الفائزة. يضمن حل HCM الموحد وجود بيانات الموظفين في مكان واحد، لذلك لن تضطر أبدًا إلى تبديل الأنظمة الأساسية أو الوصول إلى أنظمة متعددة أو إعادة إدخال المعلومات. قم بأتمتة العمل ال...
KodeKloud
kodekloud.com
كن خبيرًا في مجال التطوير من خلال منصة التعلم عن طريق العمل الخاصة بنا. تؤمن KodeKloud بنهج التدريس القائم على التعلم بالممارسة. نحن نؤمن بأن نهج التدريس هذا يسمح لطلابنا بالوصول إلى أعلى إمكاناتهم، مما سيساعدك على بناء مهنة ناجحة في DevOps.
Trainual
trainual.com
Trainual عبارة عن منصة لنقل المعرفة والتدريب حيث تقوم الفرق المتنامية ببناء قواعد اللعبة لكيفية القيام بما يفعلونه. باستخدام Trainual، يمكن بسهولة توثيق كل عملية وسياسة وإجراء لجميع الأدوار والمسؤوليات في عملك، وتنظيمها، وتخصيصها، والبحث فيها. والنتيجة هي إعداد وتدريب أسرع، وتفويض أكثر سلاسة، وعمليا...
Degreed
degreed.com
هل لديك المهارات اللازمة لتولي غدا؟ يربط Degreed التعلم والنمو الوظيفي بفرص العمل من خلال تجربة واحدة سلسة لتنمية المهارات، بحيث تكون مؤسستك والعاملون لديك على استعداد دائمًا للتغلب على العقبة الكبيرة التالية.
Coassemble
coassemble.com
تعد Coassemble منصة قوية وبديهية للمؤسسات لإنشاء وتقديم تدريب عالي الجودة عبر الإنترنت. يجمع Coassemble، وهو الأول من نوعه، بين نظام إدارة التعلم سهل الاستخدام وإمكانيات التأليف السريع المتميزة. باستخدام Coassemble، يمكن للمؤسسات إنشاء وتقديم التدريب عبر الإنترنت من منصة واحدة متكاملة.
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp هي سحابة التعلم المصممة للمؤسسات الحديثة. من خلال وحدات التعلم ذاتية التوجيه، ووظائف التدريب التفاعلية، ومسارات الشهادات القوية، يسمح WorkRamp للفرق ببناء تجارب تعليمية مخصصة على نطاق واسع للموظفين والعملاء والشركاء. باستخدام WorkRamp، أصبح من السهل إنشاء التدريب ونشره لفرق التعلم - كما توف...
Docebo
docebo.com
Docebo هي أقوى منصة تعليمية في العالم، وهي مصممة لتكون بديهية للمسؤولين، وجذابة للمتعلمين، وتحويلية للشركات. تشمل الفروق الرئيسية ما يلي: - القدرة على تقديم تجربة تعليمية شديدة الخصوصية لجماهير متعددة، بما في ذلك الموظفين والعملاء والشركاء. يمكن تصنيف كل هذه التجارب بشكل فريد وإدارتها مركزيًا من خلا...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج SaaS المصممة لإنشاء موظفين أكثر ذكاءً وعملاء أكثر سعادة. من خلال مجموعة شاملة من الأدوات، بما في ذلك Training Maker وKnowledge Base وQuiz Maker وSurvey Maker وCRM والمزيد، تعمل ProProfs على تمكين المؤسسات من تحسين التعلم وتبسيط الدعم وزيادة رضا العملاء....
BrainStorm
brainstorminc.com
قم بتزويد فريقك بمنصة التعلم الوحيدة المصممة خصيصًا لاعتماد البرامج. يمكنك تسريع عملية الإعداد وتقليل الدعم وتعميق المشاركة وزيادة الاستخدام. سواء كنت مزود حلول يقوم بتأهيل عملاء جدد، أو فريق تكنولوجيا معلومات يحتاج إلى طريقة أكثر قابلية للتطوير لإدارة تدريب المستخدم النهائي، أو فريق التعلم والتطوير...
SkillsBoard
skillsboarding.com
أول منصة للتعلم وإدارة المواهب قائمة على المهارات والتي تشرك الأشخاص من خلال جواز سفر شخصي ومعتمد
MangoApps
mangoapps.com
قم بإشراك وإثارة وربط شركتك بأكملها! MangoApps عبارة عن منصة موحدة لتجربة الموظفين تجمع بين الشبكة الداخلية والتدريب والعمل الجماعي وإدارة المحتوى في لوحة معلومات ومساحة عمل. يتناسب نهجنا سهل الاستخدام والقابل للتخصيص بشكل لا نهائي مع الطريقة التي تمارس بها شركتك أعمالها بالفعل، مما يؤدي إلى إنشاء م...
AdaptiveU
adaptiveu.io
قم بتنمية فريقك. منصة تعليمية مجانية، تتيح لك إنشاء الدورات التدريبية وتقديمها وتتبع التقدم.
7taps
7taps.com
لقد كانت شركة 7taps رائدة في مفهوم التنفيذ الفعال للتعلم المصغر في مشهد التعلم والتطوير بالمؤسسة منذ 3 سنوات، وما زلنا نسيطر على هذا المجال. نحن نقدم بشكل فريد إنشاء تعليم مصغر بسرعة البرق وعالي الجودة يمكّنك من التواصل مع المتعلمين أينما كانوا. لا تضمن منهجية 7taps المعتمدة على العلوم استيعاب المعر...
Mineral
trustmineral.com
تحظى شركة Mineral بثقة أكثر من مليون شركة، وهي الشركة الرائدة في مجال الموارد البشرية والامتثال للشركات المتنامية. حلولنا الاستباقية تزيل التخمين من الموارد البشرية والامتثال، مما يمنح العملاء راحة البال. نحن نجمع بين البيانات والتكنولوجيا والخبرة البشرية لدفع الابتكار والتوجيه الشخصي. تشمل الحلول ا...
Cloud Assess
cloudassess.com
قم بتمكين القوى العاملة لديك من خلال منصة التدريب والتقييم في الوقت الفعلي التي توفر للمؤسسات التي تعتمد على المهارات وعالية الأداء ومقدمي التعليم العالي. تم تصميم منصتنا التعليمية المختلطة للعاملين في الخطوط الأمامية، مما يتيح التدريب المتنقل أثناء التنقل على المهارات التقنية والشخصية. سواء كان ذلك...
BizLibrary
bizlibrary.com
في BizLibrary، نحن في مهمة تتمثل في رفع مهارات الموظفين وإنشاء أماكن أفضل للعمل والقيام بدورنا لبناء مستقبل أكثر تعاطفًا وكفاءة. نحن نركز على هذه الأهداف كل يوم من خلال دعم احتياجات التعلم والتطوير للمؤسسات من خلال منصاتنا المبتكرة والمحتوى الأفضل في فئته والدعم الاستراتيجي الذي لا مثيل له. من خلال ...
LearnUpon
learnupon.com
يتيح لك برنامج LMS (برنامج إدارة التعلم) الخاص بـ LearnUpon تقديم تجارب تعليمية جذابة تؤثر على الأمور المهمة - الأداء والاحتفاظ والنمو. امنح فرقك الأدوات اللازمة لتقديم تجارب تعليمية جذابة تؤثر على الأمور المهمة - الأداء والاحتفاظ والنمو - باستخدام LearnUpon.
CLASSUM
classum.com
من خلال منصة سحابية حيث يمكن لأعضاء الدورة التدريبية الاتصال عبر المنشورات والجلسات المباشرة والمحادثات والتفاعلات الفريدة، توفر CLASSUM تواصلًا سلسًا لتعزيز جميع بيئات التعلم، عبر الإنترنت أو شخصيًا. --- تأسست CLASSUM في عام 2018 على يد شيرين لي ويوجين تشوي، وهما طالبتان في المعهد الكوري المتقدم لل...
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn هو حل قوي لإدارة التعلم يتيح لك تعيين التدريب بسهولة وتتبع تقدم الموظفين. يعمل منشئ الدورات التدريبية البديهي على تبسيط عملية إنشاء المحتوى، كما توفر مكتبة الدورات التدريبية المعدة مسبقًا التدريب الذي تحتاجه القوى العاملة لديك وتحسين مهاراتها. https://auzmor.com/
Engagedly
engagedly.com
Engagedly هو برنامج لمراجعة الأداء يتضمن عناصر مشاركة الموظفين. إنها بسيطة ولكنها مرنة وقوية بما يكفي للعمل مع الشركات سريعة النمو من جميع الأحجام. طلب العرض التوضيحي!
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy عبارة عن منصة لتمكين الإيرادات تمكن فرق الإيرادات من تحقيق نمو مستدام للإيرادات. تسعى GTM Buddy إلى تمكين جيل جديد من البائعين الأكثر ذكاءً. تخيل عالماً يعتني فيه الذكاء الاصطناعي بوضع العلامات على المحتوى المناسب وعرضه في الوقت المناسب لمساعدة البائعين، أينما كانوا. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆...
Beeline
beeline.life
Beeline عبارة عن منصة حديثة لمجتمع التدريب والمعرفة، مما يجعل إنشاء وتشغيل أكاديمية تدريب على أسلوب التعلم الرقمي أو المختلط لعملك أمرًا سهلاً قدر الإمكان.
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloor عبارة عن منصة تعليمية اجتماعية مصممة لتعزيز المشاركة وتعزيز الاحتفاظ بالمعرفة من خلال الميزات التفاعلية. أدوات إنشاء الدورات التدريبية البديهية ونظام إدارة التعلم المرن تجعل من السهل إنشاء برامج تدريب ديناميكية وتقديمها. الفوائد: - زيادة المشاركة: تعزيز التعاون وتبادل المعرفة من خلال المي...
Trakstar Learn
learn.trakstar.com
Learn عبارة عن منصة تدريب عبر الإنترنت سهلة الاستخدام وحائزة على جوائز. أبقِ موظفيك ومديريك على المسار الصحيح من خلال التدريب من أي مكان. قم بتطوير فرق عالية الأداء من خلال تدريب متسق وجميل وسهل الاستخدام عبر الإنترنت باستخدام Trakstar Learn. نحن نسهل عليك تأهيل الموظفين وإنشاء الدورات التدريبية وإض...
Disco
disco.co
أطلق العنان لإمكانات مجتمع التعلم الخاص بك مع ديسكو. قم بتحسين عملية تأهيل الأعضاء، والاستفادة من مساعدة الذكاء الاصطناعي، واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ من خلال منصة Disco الحائزة على جوائز. تم اختيار Disco كواحدة من الشركات السريعة الأكثر ابتكارًا في مجال التعليم (2023) وEdTech Startup لهذا العام من خل...
AcademyOcean
academyocean.com
اكتشف نظامًا شاملاً لإدارة التعلم (LMS) وبرنامج منصة التعلم الإلكتروني المصمم لإنشاء دورات تدريبية للشركات وتقديمها بسهولة. استمتع بتجربة التطوير السريع للدورة التدريبية وجدولة العرض التوضيحي اليوم! AcademyOcean هو نظام LMS يساعد الشركات على أتمتة التدريب للموظفين والعملاء والشركاء من خلال توفير بر...
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring عبارة عن منصة لتمكين العمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. نهجنا المتمحور حول الأفراد يشمل المبيعات والشركاء والفرق وكل شخص آخر، بوتيرة الابتكار. نحن نساعد في عرض المحتوى ذي الصلة على الأشخاص المناسبين بسرعة، وندعم التدريب بالإضافة إلى تقديم رؤى حتى تتمكن من توسيع نطاق أفضل الممارسات لجعل كل شخص...
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomLMS هو نظام إدارة تعلم متعدد الوظائف يحتوي على مجموعة متنوعة من أدوات التدريب المفيدة عبر الإنترنت للمعلمين والمتعلمين، والتي يمكن العثور عليها في حلول LMS الأكثر تكلفة. تم إدراج JoomLMS في قائمة أفضل أنظمة إدارة التعلم الأكاديمية من قبل Talented Learning، وهي منظمة أبحاث واستشارات مستقلة، وتميز...
BrainCert
braincert.com
يجعل BrainCert رحلة التعلم الإلكتروني الخاصة بك أسهل ويساعدك على تقديم تدريب عالي التأثير بنتائج قابلة للقياس تعمل على تسريع نمو موظفيك وشريكك وعملائك على نطاق واسع. تم تصميم منصة BrainCert لتقديم أي نوع من التدريب عبر الإنترنت، بدءًا من إنشاء الدورات التدريبية والاختبارات والمنتجات والفصول المباشرة...
eduMe
edume.com
eduMe هي منصة التدريب المفضلة للقوى العاملة في الخطوط الأمامية. نحن نتشارك مع شركات البيع بالتجزئة والضيافة والرعاية الصحية والتصنيع والخدمات اللوجستية حسب الطلب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Uber وMarriott وKering وBlue Cross Blue Shield، لتقديم تدريب غامر على مستوى المستهلك بسلاسة في تدفق العمل...
GoSkills
goskills.com
GoSkills هي منصة تعليمية رائدة عبر الإنترنت مخصصة لتوفير تجارب تعليمية تفاعلية وشخصية ولا تقاوم. من خلال دمج نظام إدارة التعلم القوي (LMS) ومنصة تجربة التعلم المتطورة (LXP) في مركز موحد، تعمل GoSkills على تجهيز المؤسسات لإنشاء وإدارة تجارب تعليمية جذابة تعمل على رفع مستوى برامجها التدريبية. من خلال ...
PrimePay
primepay.com
تعمل خدمة PrimePay على اختفاء تعقيدات كشوف المرتبات والموارد البشرية بالنسبة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. لقد جمعنا 37 عامًا من الخبرة والتزامًا لا هوادة فيه بالخدمة في منصة HCM ذكية ومتعددة الاستخدامات. منصة محددة بالخيارات ومصممة لتقديم خدمات استثنائية
Oneteam
oneteam.io
مقدمة إلى Oneteam: قد لا يفاجئك أن التواصل مع القوى العاملة التي لا تعمل مكتبًا يمثل تحديًا كبيرًا. إنهم منتشرون في مواقع متعددة، ولا يجلسون خلف جهاز كمبيوتر، وليس لديهم عنوان بريد إلكتروني للعمل، وغالبًا ما يعملون بدوام جزئي فقط، على سبيل المثال لا الحصر. أساليب المدرسة القديمة مثل الشبكات الداخلية...
FLOWSPARKS
flowsparks.com
تتمتع مجموعة FLOWSPARKS بسنوات عديدة من الخبرة في تطوير وحدات التعلم الرقمي. ومن هذه الرؤية، تم إنشاء مجموعة FLOWSPARKS الكاملة. يمكنك بسهولة تطوير التعلم الإلكتروني التفاعلي من خلال الجمع بين تنسيقات التعلم والقوالب الذكية والبرامج الذكية في أداة التأليف FLOWSPARKS. اربط هذا بنظام إدارة التعلم الشا...
Centrical
centrical.com
Centricalis عبارة عن منصة لتجربة أداء الموظفين مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تقدم أفضل تجارب العملاء في فئتها للعلامات التجارية الرائدة في العالم من خلال نجاح ونمو وكيل الخطوط الأمامية. توفر المنصة تجربة موحدة للموظفين مع إدارة الأداء في الوقت الفعلي، والتعلم المصغر التكيفي، والتدريب المدعوم بالذكا...
RomyLMS
romylms.com
RomyLMS هو الوافد الجديد إلى سوق LMS. لقد ركزوا على الوظائف الأساسية على الميزات العصرية. لقد سمح القيام بذلك للنظام بالبقاء بديهيًا وسهل الاستخدام. باستخدام RomyLMS، يمكنك إدخال مادة الدورة التدريبية وتعيينها للمستخدمين وتتبع تقدم هؤلاء المستخدمين. يحتوي النظام على تقارير قوية وعناصر اللعب. لقد صمم...
BenchPrep
benchprep.com
BenchPrep عبارة عن منصة تعليمية حائزة على جوائز تم تصميمها خصيصًا لمساعدة المرشحين على الشعور بمزيد من الثقة والاستعداد عند خوض اختبار الشهادات الخاصة بهم مع تسريع نمو الإيرادات للشركات. تثق العديد من الجمعيات وهيئات الاعتماد وشركات التدريب الرائدة في العالم في BenchPrep لتشغيل برامج الدراسة عبر الإ...
Nvolve
nvolvegroup.com
تساعد Nvolve شركات التصنيع وسلسلة التوريد والرعاية الصحية على تسريع رحلتها إلى القوى العاملة والتميز التشغيلي من خلال الابتعاد عن تعليمات العمل الورقية وإجراءات التشغيل الموحدة وقوائم المراجعة وتقديم تحسينات في الاستدامة والإنتاجية والجودة والسلامة. يتضمن ذلك: التحكم في المستندات باستخدام التوقيع ال...
Innform
innform.io
إن Innform LMS هي أداة التدريب الشاملة عبر الإنترنت للفرق الحديثة. يمكن للعملاء تجربة Innform Pro مجانًا لمدة 14 يومًا، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. بفضل تصميم Innform الحائز على جوائز، يمكن للشركات إنشاء تدريب موظفيها وتعيينه وتتبعه من مكان واحد، والبدء في البث المباشر بسرعة بفضل أدوات Innform القو...
Shieldbyte LMS
shieldbytelms.com
تعمل منصة ShieldbyteLMS على تمكين المؤسسات العالمية من تدريب موظفي الشركات بشكل مستقيم. إنه يبسط زيادة معرفة الموظفين بالتدريب على الحوكمة والمخاطر والأمن والامتثال للقوى العاملة في جميع أنحاء العالم. دورات التعلم الإلكتروني والاختبارات التي يمكن الوصول إليها من أي مكان لنماذج الاشتراك ذات الأسعار ا...
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey هو نظام إدارة التعلم (LMS) الذي تستخدمه الشركات الأسرع نموًا في العالم لإنشاء برامج التعلم والتطوير التي يحبها الموظفون والشركاء - والتي تؤدي إلى تحقيق التأثير النهائي.
RedSeed
redseed.com
يعد نظام RedSeed LMS أفضل حل للتعليم الإلكتروني المختلط في العالم. لقد تم تصميم نظام RedSeed LMS بأكمله لدفع التغيير السلوكي من خلال ما نسميه "حلقة التدريب والتغذية الراجعة" التي تسهل تفاعلات التدريب عالية الجودة التي يمكنك الإبلاغ عنها. إلى جانب مكتبة متنامية من الدورات التي تغطي؛ المبيعات والخدمة ...