أنظمة إدارة التعلم المؤسسي - التطبيقات الأكثر شعبية - كيريباتي الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تلعب أنظمة إدارة التعلم المؤسسي (LMS) دورًا حاسمًا في مساعدة المؤسسات على تبسيط تنظيم مبادرات التدريب للموظفين والعملاء والشركاء الخارجيين ومراقبتها والإشراف عليها. تلعب هذه الأنظمة دورًا أساسيًا في إدارة برامج التدريب المخصصة التي تشمل الإعداد والنمو المهني والتدريب على الامتثال. تستفيد الشركات من منصات LMS الخاصة بالشركة لتخصيص الدورات التدريبية لكل من الموظفين والمستخدمين الخارجيين، ومراقبة تقدمهم من خلال وحدات الدورة التدريبية والتقييمات. يتم إنشاء الدورات إما باستخدام أدوات متكاملة داخل نظام إدارة التعلم (LMS) أو من خلال برنامج مخصص لتأليف الدورة التدريبية. بصفته مركزًا مركزيًا للمواد التعليمية، يسهل نظام إدارة التعلم (LMS) للشركات تقديم المحتوى بكفاءة لتطوير الموظفين وتدريب العملاء، مما يفيد المتعلمين والإداريين على حدٍ سواء.