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برامج الموارد البشرية الأساسية
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برامج الموارد البشرية الأساسية - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج الموارد البشرية الأساسية (HR)، المعروف أيضًا باسم برنامج إدارة رأس المال البشري (HCM)، على مركزية معلومات الموظفين داخل نظام موحد. تم تصميم أنظمة الموارد البشرية الأساسية هذه لإدارة البيانات الأساسية مثل كشوف المرتبات والمزايا ضمن قاعدة بيانات مركزية يمكن الوصول إليها. في حين يشار إليها تقليديا باسم أنظمة معلومات الموارد البشرية (HRIS) أو أنظمة إدارة الموارد البشرية (HRMS)، أصبح مصطلح HCM أكثر انتشارا في الآونة الأخيرة. تستخدم الشركات برامج الموارد البشرية الأساسية للحفاظ على ملفات تعريف مفصلة للموظفين، وتخزين المستندات المهمة، وتحليل الاتجاهات التنظيمية من منظور شامل. تُستخدم هذه الأنظمة عادةً من قبل أقسام الموارد البشرية، وتسمح لمديري الموارد البشرية بمراقبة سجلات الموظفين وإنشاء تقارير حول المقاييس الرئيسية. تشتمل العديد من حلول الموارد البشرية الأساسية على ميزات الخدمة الذاتية، مما يمكّن الموظفين من تحديث المزايا أو تفاصيل الاتصال الخاصة بهم بشكل مستقل، وبالتالي تبسيط عمليات الموارد البشرية. في كثير من الأحيان، يتم دمج برامج الموارد البشرية الأساسية ضمن مجموعة أوسع لإدارة الموارد البشرية أو توفر التوافق مع تطبيقات الموارد البشرية التابعة لجهات خارجية لتعزيز وظائفها عبر عمليات الموارد البشرية المختلفة.

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Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في أتمتة العمليات الإدارية مثل الرواتب، الحضور، والإجازات، مع توفير تحليلات وإمكانية الوصول عبر الهاتف.

Zoho People

Zoho People

zoho.com

تطبيق Zoho People يساعد في إدارة الموارد البشرية من خلال تبسيط عمليات التوظيف والحضور والأداء والتعلم، ويتيح الوصول عبر الهاتف المحمول.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.

Rippling

Rippling

rippling.com

تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto هو تطبيق لإدارة كشوف المرتبات والمزايا وموارد البشرية للشركات، يوفر ميزات متنوعة لتسهيل العمليات الإدارية.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox هي منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية تُعنى بتبسيط عمليات التوظيف، الحضور، المرتبات، والأداء للموظفين في المؤسسات.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR هو برنامج إلكتروني لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم بيانات الموظفين وإجراءات التوظيف والمزايا.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

Netsuite هو تطبيق سحابي لإدارة الأعمال يوفر حلولًا لتخطيط الموارد، والعلاقات مع العملاء، وإدارة المخزون والعمليات التجارية.

Deel

Deel

deel.com

DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Servicenow هو منصة سحابية لإدارة الخدمات تساعد المنظمات على تبسيط العمليات وتحسين سير العمل في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والموارد البشرية.

Personio

Personio

personio.de

بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

تطبيق بوب هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تبسط عمليات مثل التوظيف وإدارة الأداء، وتعزز مشاركة الموظفين، وتدعم بيئات العمل المختلفة.

BrightHR

BrightHR

brighthr.com

BrightHR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على تنظيم غياب الموظفين، وتتبع العطلات، وإدارة النفقات، عبر واجهة سهلة الاستخدام.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.

Remote

Remote

remote.com

Remote هو حل شامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعاملين بعقود حول العالم.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

يُسهل تطبيق Factorial إدارة الموارد البشرية، ويتضمن ميزات مثل تتبع الحضور، إدارة الإجازات، مهام الموظفين، والامتيازات، وكل ذلك في منصة سحابية.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يسهل نظام HR الشامل، بما في ذلك الرواتب، الحضور، الأداء، والتوظيف لمختلف المؤسسات.

Mekari Talenta

Mekari Talenta

talenta.co

Mekari Talenta هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يتيح تتبع الحضور والرواتب وتنظيم بيانات الموظفين بكفاءة من خلال نظام مرن.

Sesame HR

Sesame HR

sesamehr.es

Sesame HR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على أتمتة تبسيط العمليات اليومية وإدارة معلومات الموظفين بكفاءة.

greytHR

greytHR

greythr.com

تطبيق greytHR هو منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية، توفر أدوات لإدارة الموظفين، الرواتب، والحضور، مع بوابة للخدمة الذاتية وتوافق كامل مع القوانين.

Sage HR

Sage HR

sage.hr

Sage HR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة الحضور والأداء والتوظيف من خلال منصة رقمية شاملة.

Horilla

Horilla

horilla.com

تطبيق Horilla هو برنامج إدارة الموارد البشرية مفتوح المصدر يوفر حلولاً مرنة وقابلة للتخصيص تشمل التوظيف وإدارة الرواتب والمتابعة اليومية.

Breathe

Breathe

breathehr.com

Breathe هو تطبيق لتبسيط إدارة الموارد البشرية للشركات الصغيرة، يدير بيانات الموظفين والإجازات والأداء بطريقة سهلة وآمنة.

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR هو برنامج لإدارة الموارد البشرية يساعد في تبسيط العمليات، مثل كشوف المرتبات والحضور، مع توافق مع القوانين المحلية في الشرق الأوسط.

Workstream

Workstream

workstream.us

ووركستريم هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية والرواتب والتوظيف للعمالة بالساعة، يسهل العمليات لأصحاب الأعمال.

OnPay

OnPay

onpay.com

OnPay هو تطبيق لإدارة الرواتب والموارد البشرية يوفر أدوات لإدارة كشوف المرتبات والضرائب والامتثال بشكل فعال للشركات الصغيرة والمتوسطة.

HROne

HROne

hrone.cloud

HROne هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يؤتمت العمليات ويبسّط التفاعلات ويتيح الوصول إلى معلومات الموظفين بسهولة.

Agendrix

Agendrix

agendrix.com

Agendrix هو برنامج لإدارة جدولة الموظفين وتسهيل التواصل وتتبع الوقت والحضور، مصمم للشركات بمختلف الأحجام.

Kenjo

Kenjo

kenjo.io

كينجو هو منصة متكاملة لإدارة الموارد البشرية، تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة الموظفين، الأداء، والبيانات بشكل فعال.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

زينفيتس هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية، يساعد الشركات في إدارة التأمين الصحي، الرواتب والامتثال للأنظمة.

Time Champ

Time Champ

timechamp.io

Time Champ هو تطبيق لتتبع الوقت وإدارة الإنتاجية، يساعد الشركات على تحسين كفاءة العمل ومراقبة أنشطة الموظفين.

Workable

Workable

workable.com

Workable هو تطبيق لتتبع المتقدمين يتيح للشركات تحسين عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارة المرشحين بكفاءة.

factoHR

factoHR

factohr.com

factoHR هو تطبيق سحابي شامل لإدارة الموارد البشرية في الهند، يوفر ميزات لإدارة الرواتب، التوظيف، الحضور والأداء بشكل فعال.

MyHR

MyHR

myhr.works

MYHR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يساعد الموظفين في إدارة بياناتهم، تقديم طلبات الإجازة، وتتبع الأداء والوقت بسهولة.

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks هو تطبيق يقدم خدمات إدارة الرواتب، الامتيازات، الدعم القانوني، وأدوات الموارد البشرية لتسهيل مهام الشركات.

Namely

Namely

namely.com

نامج هو نظام شامل للموارد البشرية يدير كشوف المرتبات، والمزايا، والتوظيف، مع دعم للامتثال وإدارة بيانات الموظفين.

WebHR

WebHR

web.hr

WebHR هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يدير كافة جوانب دورة حياة الموظف من التوظيف إلى التقاعد.

Worksy

Worksy

worksy.io

Worksy هو برنامج شامل للموارد البشرية يلبي احتياجات المؤسسات المتوسطة إلى الكبيرة، ويشمل أدوات مثل الرواتب، الحضور، الإجازات، والتوظيف.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

تطبيق ClearCompany هو نظام شامل لإدارة المواهب يساعد المؤسسات في توظيف الموظفين وإدارة أدائهم وتعزيز تجربتهم طوال دورة حياتهم.

Harri

Harri

harri.com

Harri هي منصة متكاملة لإدارة موظفي الضيافة، حيث تسهل التوظيف، جدولة العمل، والتواصل بين الفرق. تهدف لتحسين تجربة الموظف.

Employee Navigator

Employee Navigator

employeenavigator.com

تطبيق Employee Navigator هو منصة شاملة لإدارة فوائد الموظفين والامتثال، تتيح للوسطاء وأرباب العمل إدارة المزايا والتسجيل بسهولة.

Access

Access

theaccessgroup.com

تساعد تطبيقات Access أكثر من 100,000 عميل في تحسين استخدام برمجيات إدارة الأعمال، مما يمنح الموظفين حرية التركيز على ما هو مهم.

Buk

Buk

buk.app

BUK هو تطبيق لتنظيم المهام والعمليات، يساعد المستخدمين على إدارة أنشطتهم الرقمية بكفاءة وتبسيط سير العمل.

Netchex

Netchex

netchex.com

NetChex هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يبسط العمليات ويقدم أدوات لإدارة الموظفين والتوظيف وتحليل البيانات.

Paypro

Paypro

payentry.com

تطبيق باي برو يساعد المؤسسات في البحث عن المواهب وتتبعها وتقييمها، مما يسهل عمليات التوظيف والاهتمام بتجربة المرشحين.

Eddy

Eddy

eddy.com

Eddy هو منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية والرواتب، مصممة للشركات الصغيرة لتسهيل التوظيف وإدارة الموظفين والدفع.

PeopleForce

PeopleForce

peopleforce.io

PeopleForce هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية، توفر أدوات لتبسيط وتتبع جميع جوانب تجربة الموظف وإدارة الموارد البشرية.

ChartHop

ChartHop

charthop.com

Charthop هي منصة عمليات ديناميكية تربط بيانات الموظفين وتصورها، مما يساعد المؤسسات في اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز الشفافية.

Craze

Craze

crazehq.com

يتيح تطبيق Craze لإدارة الموارد البشرية والرواتب والامتثال للشركات الناشئة، مما يساعد المؤسسين على التركيز على تنمية أعمالهم.

Humi

Humi

humi.ca

Humi هو برنامج سحابي شامل لإدارة الموارد البشرية ، يدعم الشركات الكندية في إدارة التوظيف، كشوف المرتبات، والمزايا.

flair HR

flair HR

flair.hr

Flair HR هو تطبيق شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم عمليات التوظيف وإدارة غياب الموظفين وميزات الرواتب بفعالية.

Multiplier

Multiplier

usemultiplier.com

تطبيق Multiplier يسهل توظيف وإدارة العمال الدوليين، معالجة الرواتب، الامتثال للقوانين، وتقديم المزايا عبر الحدود.

Alexis HR

Alexis HR

alexishr.com

تطبيق Alexis HR يبسط إدارة الموارد البشرية من خلال أتمتة المهام الإدارية ويوفر رؤى قيمة حول العمالة وتحليلات الأداء.

Superworks

Superworks

superworks.com

Superworks هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على أتمتة العمليات مثل الرواتب وإدارة الأداء والتواصل مع الموظفين.

BrioHR

BrioHR

briohr.com

BrioHR هو منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية، تسمح للشركات بإدارة عمليات التوظيف، وتقديم التقارير، وتحليل البيانات بسهولة.

Bambee

Bambee

bambee.com

تطبيق Bambee يوفر خدمات إدارة الموارد البشرية مع مدير مخصص وأدوات لتسوية الرواتب وإدارة السياسات وتدريب الموظفين.

Arcoro

Arcoro

arcoro.com

تقدم تطبيق Arcoro حلاً لإدارة القوى العاملة في شركات البناء، يشمل تتبع المتقدمين والتوظيف وإدارة الأداء والوقت والامتيازات.

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