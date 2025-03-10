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يعمل برنامج الموارد البشرية الأساسية (HR)، المعروف أيضًا باسم برنامج إدارة رأس المال البشري (HCM)، على مركزية معلومات الموظفين داخل نظام موحد. تم تصميم أنظمة الموارد البشرية الأساسية هذه لإدارة البيانات الأساسية مثل كشوف المرتبات والمزايا ضمن قاعدة بيانات مركزية يمكن الوصول إليها. في حين يشار إليها تقليديا باسم أنظمة معلومات الموارد البشرية (HRIS) أو أنظمة إدارة الموارد البشرية (HRMS)، أصبح مصطلح HCM أكثر انتشارا في الآونة الأخيرة. تستخدم الشركات برامج الموارد البشرية الأساسية للحفاظ على ملفات تعريف مفصلة للموظفين، وتخزين المستندات المهمة، وتحليل الاتجاهات التنظيمية من منظور شامل. تُستخدم هذه الأنظمة عادةً من قبل أقسام الموارد البشرية، وتسمح لمديري الموارد البشرية بمراقبة سجلات الموظفين وإنشاء تقارير حول المقاييس الرئيسية. تشتمل العديد من حلول الموارد البشرية الأساسية على ميزات الخدمة الذاتية، مما يمكّن الموظفين من تحديث المزايا أو تفاصيل الاتصال الخاصة بهم بشكل مستقل، وبالتالي تبسيط عمليات الموارد البشرية. في كثير من الأحيان، يتم دمج برامج الموارد البشرية الأساسية ضمن مجموعة أوسع لإدارة الموارد البشرية أو توفر التوافق مع تطبيقات الموارد البشرية التابعة لجهات خارجية لتعزيز وظائفها عبر عمليات الموارد البشرية المختلفة.
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Keka HR
keka.com
Keka هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في أتمتة العمليات الإدارية مثل الرواتب، الحضور، والإجازات، مع توفير تحليلات وإمكانية الوصول عبر الهاتف.
Zoho People
zoho.com
تطبيق Zoho People يساعد في إدارة الموارد البشرية من خلال تبسيط عمليات التوظيف والحضور والأداء والتعلم، ويتيح الوصول عبر الهاتف المحمول.
ADP Workforce Now
adp.com
تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.
Paycom
paycom.com
Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.
Rippling
rippling.com
تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.
Gusto
gusto.com
Gusto هو تطبيق لإدارة كشوف المرتبات والمزايا وموارد البشرية للشركات، يوفر ميزات متنوعة لتسهيل العمليات الإدارية.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox هي منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية تُعنى بتبسيط عمليات التوظيف، الحضور، المرتبات، والأداء للموظفين في المؤسسات.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هو برنامج إلكتروني لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم بيانات الموظفين وإجراءات التوظيف والمزايا.
NetSuite
netsuite.com
Netsuite هو تطبيق سحابي لإدارة الأعمال يوفر حلولًا لتخطيط الموارد، والعلاقات مع العملاء، وإدارة المخزون والعمليات التجارية.
Deel
deel.com
DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.
ServiceNow
servicenow.com
Servicenow هو منصة سحابية لإدارة الخدمات تساعد المنظمات على تبسيط العمليات وتحسين سير العمل في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والموارد البشرية.
Personio
personio.de
بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.
Bob HR
hibob.com
تطبيق بوب هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تبسط عمليات مثل التوظيف وإدارة الأداء، وتعزز مشاركة الموظفين، وتدعم بيئات العمل المختلفة.
BrightHR
brighthr.com
BrightHR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على تنظيم غياب الموظفين، وتتبع العطلات، وإدارة النفقات، عبر واجهة سهلة الاستخدام.
Paycor
paycor.com
Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.
Remote
remote.com
Remote هو حل شامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعاملين بعقود حول العالم.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يسهل نظام HR الشامل، بما في ذلك الرواتب، الحضور، الأداء، والتوظيف لمختلف المؤسسات.
Factorial
factorialhr.com
يُسهل تطبيق Factorial إدارة الموارد البشرية، ويتضمن ميزات مثل تتبع الحضور، إدارة الإجازات، مهام الموظفين، والامتيازات، وكل ذلك في منصة سحابية.
Mekari Talenta
talenta.co
Mekari Talenta هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يتيح تتبع الحضور والرواتب وتنظيم بيانات الموظفين بكفاءة من خلال نظام مرن.
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على أتمتة تبسيط العمليات اليومية وإدارة معلومات الموظفين بكفاءة.
greytHR
greythr.com
تطبيق greytHR هو منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية، توفر أدوات لإدارة الموظفين، الرواتب، والحضور، مع بوابة للخدمة الذاتية وتوافق كامل مع القوانين.
Sage HR
sage.hr
Sage HR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة الحضور والأداء والتوظيف من خلال منصة رقمية شاملة.
Horilla
horilla.com
تطبيق Horilla هو برنامج إدارة الموارد البشرية مفتوح المصدر يوفر حلولاً مرنة وقابلة للتخصيص تشمل التوظيف وإدارة الرواتب والمتابعة اليومية.
Breathe
breathehr.com
Breathe هو تطبيق لتبسيط إدارة الموارد البشرية للشركات الصغيرة، يدير بيانات الموظفين والإجازات والأداء بطريقة سهلة وآمنة.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR هو برنامج لإدارة الموارد البشرية يساعد في تبسيط العمليات، مثل كشوف المرتبات والحضور، مع توافق مع القوانين المحلية في الشرق الأوسط.
Workstream
workstream.us
ووركستريم هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية والرواتب والتوظيف للعمالة بالساعة، يسهل العمليات لأصحاب الأعمال.
HROne
hrone.cloud
HROne هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يؤتمت العمليات ويبسّط التفاعلات ويتيح الوصول إلى معلومات الموظفين بسهولة.
OnPay
onpay.com
OnPay هو تطبيق لإدارة الرواتب والموارد البشرية يوفر أدوات لإدارة كشوف المرتبات والضرائب والامتثال بشكل فعال للشركات الصغيرة والمتوسطة.
Agendrix
agendrix.com
Agendrix هو برنامج لإدارة جدولة الموظفين وتسهيل التواصل وتتبع الوقت والحضور، مصمم للشركات بمختلف الأحجام.
Kenjo
kenjo.io
كينجو هو منصة متكاملة لإدارة الموارد البشرية، تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة الموظفين، الأداء، والبيانات بشكل فعال.
Zenefits
zenefits.com
زينفيتس هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية، يساعد الشركات في إدارة التأمين الصحي، الرواتب والامتثال للأنظمة.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ هو تطبيق لتتبع الوقت وإدارة الإنتاجية، يساعد الشركات على تحسين كفاءة العمل ومراقبة أنشطة الموظفين.
Workable
workable.com
Workable هو تطبيق لتتبع المتقدمين يتيح للشركات تحسين عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارة المرشحين بكفاءة.
factoHR
factohr.com
factoHR هو تطبيق سحابي شامل لإدارة الموارد البشرية في الهند، يوفر ميزات لإدارة الرواتب، التوظيف، الحضور والأداء بشكل فعال.
MyHR
myhr.works
MYHR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يساعد الموظفين في إدارة بياناتهم، تقديم طلبات الإجازة، وتتبع الأداء والوقت بسهولة.
Namely
namely.com
نامج هو نظام شامل للموارد البشرية يدير كشوف المرتبات، والمزايا، والتوظيف، مع دعم للامتثال وإدارة بيانات الموظفين.
Justworks
justworks.com
Justworks هو تطبيق يقدم خدمات إدارة الرواتب، الامتيازات، الدعم القانوني، وأدوات الموارد البشرية لتسهيل مهام الشركات.
Worksy
worksy.io
Worksy هو برنامج شامل للموارد البشرية يلبي احتياجات المؤسسات المتوسطة إلى الكبيرة، ويشمل أدوات مثل الرواتب، الحضور، الإجازات، والتوظيف.
WebHR
web.hr
WebHR هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يدير كافة جوانب دورة حياة الموظف من التوظيف إلى التقاعد.
ClearCompany
clearcompany.com
تطبيق ClearCompany هو نظام شامل لإدارة المواهب يساعد المؤسسات في توظيف الموظفين وإدارة أدائهم وتعزيز تجربتهم طوال دورة حياتهم.
Harri
harri.com
Harri هي منصة متكاملة لإدارة موظفي الضيافة، حيث تسهل التوظيف، جدولة العمل، والتواصل بين الفرق. تهدف لتحسين تجربة الموظف.
Employee Navigator
employeenavigator.com
تطبيق Employee Navigator هو منصة شاملة لإدارة فوائد الموظفين والامتثال، تتيح للوسطاء وأرباب العمل إدارة المزايا والتسجيل بسهولة.
Buk
buk.app
BUK هو تطبيق لتنظيم المهام والعمليات، يساعد المستخدمين على إدارة أنشطتهم الرقمية بكفاءة وتبسيط سير العمل.
Access
theaccessgroup.com
تساعد تطبيقات Access أكثر من 100,000 عميل في تحسين استخدام برمجيات إدارة الأعمال، مما يمنح الموظفين حرية التركيز على ما هو مهم.
Netchex
netchex.com
NetChex هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يبسط العمليات ويقدم أدوات لإدارة الموظفين والتوظيف وتحليل البيانات.
Paypro
payentry.com
تطبيق باي برو يساعد المؤسسات في البحث عن المواهب وتتبعها وتقييمها، مما يسهل عمليات التوظيف والاهتمام بتجربة المرشحين.
Eddy
eddy.com
Eddy هو منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية والرواتب، مصممة للشركات الصغيرة لتسهيل التوظيف وإدارة الموظفين والدفع.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية، توفر أدوات لتبسيط وتتبع جميع جوانب تجربة الموظف وإدارة الموارد البشرية.
ChartHop
charthop.com
Charthop هي منصة عمليات ديناميكية تربط بيانات الموظفين وتصورها، مما يساعد المؤسسات في اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز الشفافية.
Craze
crazehq.com
يتيح تطبيق Craze لإدارة الموارد البشرية والرواتب والامتثال للشركات الناشئة، مما يساعد المؤسسين على التركيز على تنمية أعمالهم.
flair HR
flair.hr
Flair HR هو تطبيق شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم عمليات التوظيف وإدارة غياب الموظفين وميزات الرواتب بفعالية.
Multiplier
usemultiplier.com
تطبيق Multiplier يسهل توظيف وإدارة العمال الدوليين، معالجة الرواتب، الامتثال للقوانين، وتقديم المزايا عبر الحدود.
Humi
humi.ca
Humi هو برنامج سحابي شامل لإدارة الموارد البشرية ، يدعم الشركات الكندية في إدارة التوظيف، كشوف المرتبات، والمزايا.
Alexis HR
alexishr.com
تطبيق Alexis HR يبسط إدارة الموارد البشرية من خلال أتمتة المهام الإدارية ويوفر رؤى قيمة حول العمالة وتحليلات الأداء.
Superworks
superworks.com
Superworks هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على أتمتة العمليات مثل الرواتب وإدارة الأداء والتواصل مع الموظفين.
BrioHR
briohr.com
BrioHR هو منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية، تسمح للشركات بإدارة عمليات التوظيف، وتقديم التقارير، وتحليل البيانات بسهولة.
Bambee
bambee.com
تطبيق Bambee يوفر خدمات إدارة الموارد البشرية مع مدير مخصص وأدوات لتسوية الرواتب وإدارة السياسات وتدريب الموظفين.
Arcoro
arcoro.com
تقدم تطبيق Arcoro حلاً لإدارة القوى العاملة في شركات البناء، يشمل تتبع المتقدمين والتوظيف وإدارة الأداء والوقت والامتيازات.
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