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يعمل برنامج الموارد البشرية الأساسية (HR)، المعروف أيضًا باسم برنامج إدارة رأس المال البشري (HCM)، على مركزية معلومات الموظفين داخل نظام موحد. تم تصميم أنظمة الموارد البشرية الأساسية هذه لإدارة البيانات الأساسية مثل كشوف المرتبات والمزايا ضمن قاعدة بيانات مركزية يمكن الوصول إليها. في حين يشار إليها تقليديا باسم أنظمة معلومات الموارد البشرية (HRIS) أو أنظمة إدارة الموارد البشرية (HRMS)، أصبح مصطلح HCM أكثر انتشارا في الآونة الأخيرة. تستخدم الشركات برامج الموارد البشرية الأساسية للحفاظ على ملفات تعريف مفصلة للموظفين، وتخزين المستندات المهمة، وتحليل الاتجاهات التنظيمية من منظور شامل. تُستخدم هذه الأنظمة عادةً من قبل أقسام الموارد البشرية، وتسمح لمديري الموارد البشرية بمراقبة سجلات الموظفين وإنشاء تقارير حول المقاييس الرئيسية. تشتمل العديد من حلول الموارد البشرية الأساسية على ميزات الخدمة الذاتية، مما يمكّن الموظفين من تحديث المزايا أو تفاصيل الاتصال الخاصة بهم بشكل مستقل، وبالتالي تبسيط عمليات الموارد البشرية. في كثير من الأحيان، يتم دمج برامج الموارد البشرية الأساسية ضمن مجموعة أوسع لإدارة الموارد البشرية أو توفر التوافق مع تطبيقات الموارد البشرية التابعة لجهات خارجية لتعزيز وظائفها عبر عمليات الموارد البشرية المختلفة.
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Onfolk
onfolk.com
كشوف المرتبات في المملكة المتحدة، آلية لتوفير الوقت. الطريقة البسيطة والفعالة والخالية من الأخطاء لدفع رواتب فريقك. دفع الرواتب في دقائق، وتسعير بسيط، ودعم الخبراء.
Worknice
worknice.com
برامج الموارد البشرية المبهجة - تم تصميمها بنسبة 100 ٪ وصنعها ودعمها في أستراليا. تسخير منصة الموارد البشرية المرنة وبديهية لتبسيط أنظمة الموارد البشرية وبيانات الهيكل لتحقيق أشياء رائعة. يضم WorkNice تجربة مستخدم رائدة في السوق عبر HR Core ؛ تبسيط على متن الطائرة ، والوثائق الذكية والامتثال ، وإدارة تغيير الموظفين ، وتكامل كشوف المرتبات ، والوقت ، والمراجعات ، والمسوحات. بنيت لفرق الموارد البشرية المزدهرة التي تحتاج إلى حل التحديات الآن ومع نشادة جديدة.
PrimePay
primepay.com
تطبيق PrimePay يقدم حلاً متكاملاً لإدارة كشوف المرتبات والموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع ميزات آلية ومتكاملة.
GoCo
goco.io
تقوم GOCO بإعداد بيانات الموارد البشرية إلى الحياة وتوفر أدوات لتخصيص سير العمل لأي عملية أو سياسة أو قائمة مراجعة للموارد البشرية. مع GOCO ، تتلقى المنظمات فريق دعم مخصص يقوم بإعدادها للنجاح وتظل متاحة بعد التنفيذ. بدءًا من التنقل والفوائد إلى إدارة الأداء وكشوف المرتبات ، تقدم GOCO كل ما هو مطلوب لتشغيل الموارد البشرية في حل واحد يسهل الاستخدام. تتمثل مهمة GOCO في مساعدة الشركات على قضاء وقت أقل في مهام الموارد البشرية اليدوية والمؤلمة والمعقدة حتى يتمكنوا من التركيز على نمو فرق أكثر سعادة وأكثر إنتاجية.
HROne
hrone.cloud
HROne هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يؤتمت العمليات ويبسّط التفاعلات ويتيح الوصول إلى معلومات الموظفين بسهولة.
Asanify
asanify.com
Asanify هو حل شامل لتلبية متطلبات إدارة الموارد البشرية الشاملة لمؤسستك. فهو يوفر أيضًا حلًا خاليًا من المتاعب ومؤتمتًا بالكامل لكشوف المرتبات، وهو مناسب تمامًا للشركات الناشئة والشركات سريعة النمو. يمكنك البدء مجانًا مع نظام الاستئجار حتى التقاعد الخاص بنا. يتيح لك تطبيق كشوف المرتبات بنقرة واحدة تنفيذ كشوف المرتبات الخاصة بك وتحويل الأموال، ليس فقط لموظفيك المحليين ولكن أيضًا للمقاولين العالميين. إن تكاملنا مع Slack وExcel وGoogle Suite وWhatsApp يجعل الوصول إلى نظام إدارة الموارد البشرية (HRMS) الخاص بك مريحًا وسهل الدردشة. منصتنا المرنة والقابلة للتكوين بالكامل، بالإضافة إلى دعم العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ستجعل إدارة الأفراد سهلة للغاية لمؤسستك.
Mirro
mirro.io
يعمل موقع Mirro.io على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات النمو المرتفع من بناء ثقافات شفافة ومزدهرة في مكان العمل تعزز رفاهية الموظفين وتحسن الاحتفاظ بالمواهب. تساعد منصة إدارة الأداء الخاصة بنا المؤسسات على التغلب على عدم الارتباط المختلط في مكان العمل من خلال تشجيع الشعور بالهدف وتحفيز المشاركة الاجتماعية والانتماء المجتمعي في جميع أنحاء العالم. الفرق والأفراد الذين يستخدمون Mirro هم أكثر سعادة وتفاعلًا وإنتاجية. باعتبارها منصة سهلة الاستخدام واجتماعية للغاية، تقوم Mirro بإجراء أكثر من 5 آلاف تفاعل شهري بين أعضاء الفريق من خلال التقدير والأهداف والأهداف والملاحظات المستمرة ومحادثات الأداء الهادفة. الشركات المبتكرة مثل Tazz وHochland وFree Now وE Co. وnoissue. استخدم Mirro لتمكين فرقهم ورعاية علاقات عمل صحية وقوية.
Superworks
superworks.com
Superworks هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على أتمتة العمليات مثل الرواتب وإدارة الأداء والتواصل مع الموظفين.
Plane
plane.com
تدير الطائرة (الطيار سابقًا) كشوف المرتبات والمزايا والامتثال للشركات التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة والتي توظف موظفين ومقاولين أمريكيين ودوليين. يمكنك بسهولة توظيف الموظفين والمقاولين وتأهيلهم ودفع أجورهم في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، من خلال منصة واحدة آمنة قائمة على السحابة. باستخدام Plane، يمكنك إرسال المدفوعات إلى المقاولين في أكثر من 240 دولة بأسعار الصرف المثالية. يعتقد بلين أن المقاولين الدوليين يجب أن يتمتعوا بنفس تجربة الرواتب التي يتمتع بها الموظفون الأمريكيون. نقوم بإرسال المدفوعات مباشرة إلى الحسابات المصرفية للمقاولين، حتى يتمكنوا من سحب الأموال من حساباتهم الخاصة، دون أي متاعب أو رسوم سحب للمحفظة الإلكترونية. هل ترغب في توظيف موظفين بدلاً من المقاولين؟ باستخدام Plane، يمكنك بسهولة توظيف موظفين بدوام كامل في أكثر من 100 دولة دون الحاجة إلى إنشاء كيانات محلية. تتعامل الطائرة مع أوراق التوظيف، وخصم الضرائب، وغير ذلك الكثير، حتى لا تضطر إلى القيام بذلك. على عكس العديد من عمليات الاستخلاص المعزز للنفط، تؤمن شركة Plane بالتسعير البسيط، دون أي رسوم مخفية. أنت تدفع رسومًا شهرية ثابتة. لست متأكدا ما إذا كنت تريد تعيين أحد أعضاء الفريق كموظف أو مقاول؟ لقد دعمت Plane كلا الخيارين منذ اليوم الأول، ويسعد فريق الخبراء لدينا بإرشادك إلى الخيار الأفضل الذي يلبي احتياجاتك، دون جدول أعمال.
GoProfiles
goprofiles.io
أول منصة للأشخاص العاملين بالذكاء الاصطناعي للموظفين في أي مكان. قم ببناء ثقافة التواصل الحقيقي مع GoProfiles. لقد قمنا بدمج أفضل أجزاء أدلة الموظفين والتعرف على الأقران لبناء نوع جديد تمامًا من منصة الأشخاص.
Humaans
humaans.io
Humans عبارة عن قاعدة مبنية على نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) لتكون الطبقة الأساسية لمجموعة تقنيات الموارد البشرية في المؤسسة. فهو يساعد فرق الموارد البشرية الحديثة في الشركات سريعة النمو على تأهيل موظفيها وإدارتهم وتنميتهم من خلال سير العمل السريع والأتمتة والوصول السريع إلى البيانات. تم تصميم Humans لمعالجة نقاط الألم التي يعاني منها قادة الأعمال الذين سئموا التعامل مع الأنظمة القديمة غير القادرة على تلبية المعايير العالية لموظفي اليوم. تم تصميمه للسرعة، فهو يتميز بدليل للأشخاص الجميلين، وتخزين المستندات، وتتبع الإجازة، وإعداد التقارير المرئية، ويربط الأنظمة الحالية من خلال عمليات تكامل عميقة. من خلال تعزيز حلول Slack وGSuite ونقاط الموارد البشرية، لا يعمل Humans على تبسيط عمليات الموارد البشرية فحسب، بل يجلب أيضًا قيمة للجميع في المؤسسة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Humans خدماته للفرق البعيدة والموزعة، مما يساعد على زيادة مرونة الشركات بغض النظر عن إعدادها
BrioHR
briohr.com
BrioHR هو منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية، تسمح للشركات بإدارة عمليات التوظيف، وتقديم التقارير، وتحليل البيانات بسهولة.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ هو تطبيق لتتبع الوقت وإدارة الإنتاجية، يساعد الشركات على تحسين كفاءة العمل ومراقبة أنشطة الموظفين.
Omni HR
omnihr.co
Omni هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يعيد تعريف الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع إدارة الموظفين. مهمتهم واضحة: تمكين الشركات الحديثة في رحلتها لتنمية فرق مشاركة وعالية الأداء. تم تصميم Omni لدعم دورة حياة الموظف بالكامل بشكل شامل، ويساعد Omni فرق الموارد البشرية على توظيف موظفيك وتأهيلهم وإدارتهم ودفع أجورهم عبر جميع أنحاء العالم. آسيا وخارجها ببضع نقرات فقط. مع Omni، لم يعد وقتك الثمين أنت وفريقك يضيع في إدخال البيانات أو المهام الإدارية، بل يتم توجيهه بدلاً من ذلك نحو المبادرات الإستراتيجية والتفاعلات الهادفة التي تدفع نمو الأعمال.
Craze
crazehq.com
الكل في واحد للموارد البشرية والرواتب والامتثال للشركات الناشئة. يستخدم المؤسسون الطموحون برنامج Craze لإدارة شركاتهم دون أي ضغوط. نحن نعتني تلقائيًا بالموارد البشرية وكشوف المرتبات والامتثال حتى تتمكن من التركيز على تنمية أعمالك.
Access
theaccessgroup.com
يعمل برنامج Access على تغيير وجه برامج إدارة الأعمال، ليس فقط في كيفية خدمتنا لعملائنا، والوفاء بوعدنا بمنحهم الحرية للقيام بالمزيد مما هو مهم بالنسبة لهم، ولكن أيضًا لموظفينا ومستثمرينا والجمعيات الخيرية القريبة منهم. قلوبنا حيث نعيش ونعمل. يساعد Access أكثر من 100000 عميل على تغيير الطريقة التي يتم بها استخدام برامج الأعمال الخاصة بهم، مما يمنح كل موظف الحرية في القيام بالمزيد مما هو مهم.
Harri
harri.com
Harri هي منصة متكاملة لإدارة موظفي الضيافة، حيث تسهل التوظيف، جدولة العمل، والتواصل بين الفرق. تهدف لتحسين تجربة الموظف.
Cinode
cinode.com
Cinode هي منصة لإدارة الشبكات المهنية والمواهب، تساعد المستخدمين في تتبع المهارات والشهادات والتعاون في المشاريع.
Netchex
netchex.com
NetChex هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يبسط العمليات ويقدم أدوات لإدارة الموظفين والتوظيف وتحليل البيانات.
kiwiHR
kiwihr.com
تطبيق Kiwihr يدير الموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويشمل تتبع الحضور وإدارة الإجازات وتحسين كفاءة الموارد البشرية.
Convenia
convenia.com.br
قم بمركزة جميع إجراءات الموارد البشرية وDP في مكان واحد. إدارة موظفي CLT، والتدريب الداخلي، PJ وأكثر من ذلك. جرب 14 يومًا مجانًا!
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الموارد البشرية الشاملة والقابلة للتخصيص، وتقدم منصة برمجية قوية مجانية ومرنة. إن التزامنا بمبادئ المصادر المفتوحة يسمح للمؤسسات من جميع الأحجام والميزانيات بالوصول إلى برامج الموارد البشرية المتقدمة دون تحمل عبء رسوم الترخيص. لقد صمم فريقنا من المطورين المتفانين ومحترفي الموارد البشرية حلاً برمجيًا للموارد البشرية غنيًا بالميزات يشمل مجموعة واسعة من وظائف الموارد البشرية، بما في ذلك التوظيف، وتأهيل الموظفين، وإدارة الأداء، وتتبع الوقت والحضور، ومعالجة كشوف المرتبات، وإدارة المزايا، وإشراك الموظفين. بفضل واجهة سهلة الاستخدام وخيارات تخصيص واسعة النطاق، يمكن تصميم برامجنا لتلبية الاحتياجات المحددة وسير العمل لكل مؤسسة. باعتبارنا مؤيدين للبرمجيات مفتوحة المصدر، فإننا نؤمن بقوة التعاون والابتكار القائم على المجتمع. يمكّن برنامج الموارد البشرية مفتوح المصدر الخاص بنا المؤسسات من الاستفادة من الخبرات والمساهمات الجماعية لمجتمع عالمي من المطورين، مما يؤدي إلى تحسينات مستمرة وميزات جديدة وأمان معزز. إن برنامج Horilla Open Source HR ليس مجانيًا فحسب، بل يوفر أيضًا للمؤسسات التحكم الكامل في مجموعة تقنيات الموارد البشرية الخاصة بها. ومن خلال القدرة على الوصول إلى كود المصدر وتعديله، يمكن للمؤسسات تخصيص البرنامج ليناسب متطلباتها الفريدة، والتكامل مع الأنظمة الحالية، وضمان خصوصية البيانات وأمانها. نحن ملتزمون بدعم مستخدمينا طوال رحلتهم باستخدام برنامج Horilla Open Source HR. فريق الدعم المخصص لدينا متاح بسهولة للمساعدة في التنفيذ والتخصيص واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، مما يضمن اعتمادًا سلسًا وناجحًا لبرنامجنا. من خلال اختيار برنامج Horilla Open Source HRMS، يمكن للمؤسسات الاستفادة من قوة تكنولوجيا الموارد البشرية المتقدمة، والتعاون مع مجتمع نابض بالحياة، وتحسين عمليات الموارد البشرية الخاصة بها دون القيود المالية لرسوم الترخيص. نحن ملتزمون بتمكين المؤسسات من خلال حلول الموارد البشرية الفعالة من حيث التكلفة والقابلة للتخصيص والتي تدفع الكفاءة والإنتاجية والنجاح التنظيمي. ميزات برنامج Horilla مفتوح المصدر للموارد البشرية: • برنامج مفتوح المصدر لإدارة التوظيف • برنامج مفتوح المصدر لتأهيل الموظفين • برنامج مفتوح المصدر لإدارة قاعدة بيانات الموظفين • برنامج مفتوح المصدر لإدارة الرواتب • برنامج مفتوح المصدر لإدارة الحضور • برنامج مفتوح المصدر لإدارة الإجازات • برنامج مفتوح المصدر لإدارة الأداء • برامج إدارة الأصول مفتوحة المصدر
MyHR
myhr.works
MYHR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يساعد الموظفين في إدارة بياناتهم، تقديم طلبات الإجازة، وتتبع الأداء والوقت بسهولة.
Kenjo
kenjo.io
كينجو هو منصة متكاملة لإدارة الموارد البشرية، تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة الموظفين، الأداء، والبيانات بشكل فعال.
BrightHR
brighthr.com
BrightHR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على تنظيم غياب الموظفين، وتتبع العطلات، وإدارة النفقات، عبر واجهة سهلة الاستخدام.
Zelt
zelt.app
Zelt هي الطريقة الأولى لإدارة جميع شؤون الموظفين في شركتك في مكان واحد - بدءًا من كشوف المرتبات وحتى المزايا وحتى الأجهزة والتطبيقات.
Youmanage
youmanage.co.uk
قل وداعًا لعمليات الموارد البشرية القديمة والمستهلكة للوقت، وجداول بيانات معلومات الموظفين المتعرجة متعددة علامات التبويب وحسابات الاستحقاقات السنوية اليدوية التي لا نهاية لها. تعرف على Youmanage - نظام موارد بشرية متكامل يضم جميع الميزات الأساسية لمساعدة عملك على النمو. فهو يوفر لك موقعًا سحابيًا آمنًا للغاية لتخزين بيانات الموظفين، ووسيلة للموظفين لتحديث معلوماتهم الشخصية تقريبًا في أي وقت، وتقارير وتحليلات إعلامية لدفع الأعمال، والقدرة على تتبع معلومات الغياب الأساسية بما في ذلك العطلات والمرض والإجازة. كدح. تتحكم Youmanage في مخاطر الامتثال، وتقلل من تكاليف الإدارة، وتزيد من إنتاجية القوى العاملة من خلال التشغيل الآلي الذكي لسير العمل، مع تقديم جميع الأدوات والمعلومات والإرشادات التي يحتاجها مدير الأفراد أو متخصص الموارد البشرية لتحقيق النجاح. امنح فريق الموارد البشرية لديك تركيزًا أعلى. إزالة الوقت الضائع في محاولة العثور على المعلومات المخزنة عبر قنوات متعددة وتحليلها، مما يسمح لهم بالهدف الحقيقي نحو حل تحديات الأعمال وزيادة فعالية كل موظف.
Pletox
pletox.com
تم تصميم منصة الكل في واحد لأتمتة وتحسين إدارة القوى العاملة مع سير العمل مثل الموارد البشرية ، كشوف المرتبات ، الدردشة ، المشاريع ، المهام ، العمليات والمزيد.
HRlab
hrlab.de
منصة إدارة رأس المال البشري المركزية والآلية. رشيقة ، سحابة ، آمنة وفعالة.
Buk
buk.app
BUK هو تطبيق لتنظيم المهام والعمليات، يساعد المستخدمين على إدارة أنشطتهم الرقمية بكفاءة وتبسيط سير العمل.
altHR
althr.my
ALTR هو تطبيق HR Super للشركات التي تم إنشاؤها لتكون أكثر من مجرد حل HR. مدعوم من Celcomdigi ، مزود خدمة الاتصالات المتنقلة الرائدة في ماليزيا ، ALTHR هو برنامج HR المستند إلى مجموعة النظراء يركز على مساعدة الشركات الماليزية للرقمنة على عمليات الموارد البشرية ودفع تمكين الموظفين بشكل أفضل. تهدف Alth ، التي تم بناؤها مع ميزات أساسية مثل الأوراق الخالية من الورق وإدارة النفقات ، وتتبع الوقت ، وإدارة الحضور ، إلى Digities Digialise بجهد الموارد البشرية الخاصة بك من خلال خطتنا المجانية والسريعة إلى البدء.
HRWize
hrwize.com
بدءًا من معلومات الموظف وتتبع الإجازات والتدريب وإدارة الأداء وتخطيط التعاقب وكل شيء بينهما - يمكنك التأكد من أن المعلومات التي تحتاجها ستكون دائمًا على بعد نقرة واحدة فقط. من خلال فريق خدمة متخصص من متخصصي الموارد البشرية المعتمدين، نحن لا نقدم لك أداة فحسب، بل نساعدك على تبسيط عملياتك وزيادة كفاءة عمليات الموارد البشرية لديك والبقاء معك طوال رحلة التنفيذ وما بعدها.
Criterion HCM
criterionhcm.com
إدارة رأس المال البشري بدون تنازلات برامج الموارد البشرية وكشوف المرتبات وإشراك المواهب الديناميكية مثل موظفيك توفر شركة Criterion برامج إدارة رأس المال البشري (HCM) لمؤسسات السوق المتوسطة في مجال البناء والخدمات المالية والمنظمات غير الربحية والتعليم العالي، وتمكينها من تبسيط مواردها البشرية المهمة وكشوف المرتبات وإشراك المواهب وعمليات إدارة القوى العاملة. يتوفر Criterion HCM مباشرة للعملاء ومن خلال شبكة شركاء عالمية في أكثر من 10 دول.
Worksy
worksy.io
Worksy هو برنامج شامل للموارد البشرية للمؤسسات المتوسطة والكبيرة. تتضمن حلولنا المتاحة أدوات الإدارة الأساسية مثل كشوف المرتبات ووقت حضور الموظفين والإجازات والمطالبات والأداء والتوظيف وتحليلات الموارد البشرية والمزيد.
Collage HR
collage.co
Collage هي منصة إدارة الموارد البشرية والرواتب والمزايا الرائدة في كندا ثنائية اللغة والتي تم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. تتضمن ميزات النظام الأساسي حفظ سجلات الموظفين، وتأهيل الموظفين الجدد، وإدارة المزايا، وتتبع الإجازات، والتوظيف (ATS)، ومراجعات الأداء، وتقارير الموارد البشرية، وإدارة كشوف المرتبات ذات الخدمة الكاملة. تعمل Collage أيضًا على رقمنة المزايا الجماعية من خلال المزامنة مع أي مزود تأمين في كندا.
Kolay iK
kolayik.com
في أول برنامج لإدارة الموظفين في Türkiye ، وإدارة وإبلاغ أكثر من الإذن والعمل الإضافي ، وتقييم الأداء ، وشحن الرواتب ، والتحول وأكثر من ذلك بكثير.
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR هو برنامج موارد بشرية معياري قوي للشركات الصغيرة والمتوسطة. منذ عام 2010، ساعدنا الآلاف من الشركات في جميع أنحاء العالم على توفير ساعات أسبوعيًا في مهام الموارد البشرية اليومية مثل إدارة الإجازات، وإدارة ملفات الموظفين والتأهيل، وتتبع الوقت، وإدارة الأداء، وتتبع المخالفات، وإدارة الشهادات. اختر الوحدات التي تحتاجها وعدد المستخدمين لنظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) الذي يناسب احتياجات عملك وميزانيتك. ابدأ اليوم بتجربة مجانية مدتها 21 يومًا (www.purelyhr.com/trial) أو عرض تجريبي مباشر.
ServiceNow
servicenow.com
Servicenow هو منصة سحابية لإدارة الخدمات تساعد المنظمات على تبسيط العمليات وتحسين سير العمل في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والموارد البشرية.
Hailey HR
haileyhr.com
مكان واحد لجميع عمليات الموارد البشرية. بفضل تجربة المستخدم والوضوح الذي سيحبه زملائك في العمل. تعرف على منصتنا واحجز العرض التجريبي اليوم!
SixFifty
sixfifty.com
أصدرت شركة SixFifty، وهي شركة تساعد الشركات على أتمتة الامتثال والتوثيق لقانون العمل، اليوم المرحلة الأولى من مشروع معلوماتية قانون العمل (ELIP)، وهو جهد لفهرسة وتلخيص وترميز منطق كل قانون توظيف في الولايات المتحدة، تعزيز كل من البحث القانوني الأكاديمي والاستخدام العملي للأعمال. تقوم SixFifty بأتمتة الأبحاث الخاصة بالدولة وصياغة المستندات والتحديثات القانونية المستمرة، مما يزيل المتاعب والتخمين من الامتثال للموارد البشرية. تساعد SixFifty فرق الموارد البشرية على القيام بثقة بأعمال الامتثال المعقدة الخاصة بالدولة بمفردها. مع SixFifty، يمكنك صياغة مستندات توظيف مخصصة (مثل السياسات والاتفاقيات وإضافات الدولة) في دقائق معدودة فقط - دون الحاجة إلى دفع الكثير من المال لتكليف محامٍ بصياغتها نيابةً عنك.
greytHR
greythr.com
تطبيق greytHR هو منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية، توفر أدوات لإدارة الموظفين، الرواتب، والحضور، مع بوابة للخدمة الذاتية وتوافق كامل مع القوانين.
Progression
progression.co
قم بتحديد وقياس النمو الوظيفي في مؤسستك باستخدام Progression - المنصة الأولى للتطوير الوظيفي. باستخدام التقدم، يمكنك: - بناء وتصور أطر العمل المهنية في ساعات، وليس أشهر، باستخدام القوالب والذكاء الاصطناعي - إنشاء عادات بسيطة تثبت النمو أثناء حدوثه - تمكين فريقك من التقدم من خلال رؤى غنية في الوقت الفعلي - المشاركة والتحفيز والتمكين يمتلك موظفوك حياتهم المهنية الخاصة - أطلق العنان للنمو الاستثنائي للموظفين في وقت قياسي. قم ببناء ونشر والحفاظ على أفضل المهارات والمسارات المهنية من خلال التقدم. انضم إلى الآلاف من الفرق التي تقود النمو الحقيقي للموظفين وتقلل من الاستنزاف اليوم.
CezanneHR
cezannehr.com
يقع المقر الرئيسي لشركة Cezanne HR في المملكة المتحدة ويحظى بثقة الآلاف من متخصصي الموارد البشرية في جميع أنحاء العالم، وهو نظام موارد بشرية حديث ومتكامل للمؤسسات متوسطة الحجم التي تضم 100 إلى 3000 موظف. مليئة بالميزات الذكية لتوفير الوقت، تمتلك Cezanne HR كل ما يلزم لإدارة الموظفين وإشراكهم وتواصلهم ودعمهم بشكل أفضل، أينما كانوا. يغطي Cezanne HR دورة حياة الموظف الكاملة، بدءًا من التوظيف والتأهيل، مرورًا بالموارد البشرية الأساسية والغياب وإدارة الجدول الزمني إلى الأداء وتقدير الموظفين والتخطيط الوظيفي والخلافة. إلى جانب عمليات التكامل مع أنظمة كشوف المرتبات التابعة لجهات خارجية، تقدم Cezanne HR خدمة كشوف مرتبات ذكية مُدارة إلى مؤسسة في المملكة المتحدة.
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker هو نظام سحابي لإدارة الموارد البشرية والتوظيف والأداء، يسهل شركات إدارة بيانات الموظفين وعمليات التوظيف.
Empeon
empeon.com
Empeon عبارة عن منصة مرنة تتيح للشركات إدارة جميع احتياجاتها من الموارد البشرية والرواتب بسهولة في مكان واحد. في كثير من الأحيان تقول الشركات أن لديها هذه الميزة، ولكن ليس لديها سوى القدرة على الاتصال، مما يسبب الاختناقات وبطء العمليات. تعال واختبر منصتنا لمعرفة سبب كونها الأفضل حقًا لعملك.
flair HR
flair.hr
Flair HR هو تطبيق شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم عمليات التوظيف وإدارة غياب الموظفين وميزات الرواتب بفعالية.
DreamTeam
dreamteam.io
مركز شامل للأشخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبسيط عمليات الأفراد المعقدة من خلال منصة الموارد البشرية الأسرع والأكثر مرونة وغير المحدودة. يسمح لك DreamTeam باستعادة التحكم الكامل والرؤية في عمليات الأشخاص المتزايدة باستخدام البيانات المفككة. نحن نحرر فريقك من العمل اليدوي المرهق مع تعزيز نجاح الموارد البشرية والرضا وثقافة الشركة المزدهرة من خلال حل شامل وسهل الإعداد للتغلب على تعقيدات الموارد البشرية.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek هو نظام حديث للموارد البشرية يحتوي على كل ما تحتاجه لإدارة الرحلة الكاملة لموظفيك. جربه لمدة 14 يومًا مجانًا!
Armano
armano.io
Armano هو حل شامل للموارد البشرية يقدم ميزات مثل تتبع الوقت وإدارة المواهب وإدارة الملفات والمستندات وإدارة النفقات والاتصالات الداخلية وإدارة المشاريع. إنه يقدم خدماته للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بأسعار تنافسية ومنصة سهلة الاستخدام.
Factorial
factorialhr.com
يُسهل تطبيق Factorial إدارة الموارد البشرية، ويتضمن ميزات مثل تتبع الحضور، إدارة الإجازات، مهام الموظفين، والامتيازات، وكل ذلك في منصة سحابية.
Paycom
paycom.com
Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.
OnPay
onpay.com
OnPay هو تطبيق لإدارة الرواتب والموارد البشرية يوفر أدوات لإدارة كشوف المرتبات والضرائب والامتثال بشكل فعال للشركات الصغيرة والمتوسطة.
Officient.io
officient.io
Officient.io هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على تبسيط العمليات الإدارية وتحسين الكفاءة وتوظيف أدوات أتمتة المهام.
NetSuite
netsuite.com
Netsuite هو تطبيق سحابي لإدارة الأعمال يوفر حلولًا لتخطيط الموارد، والعلاقات مع العملاء، وإدارة المخزون والعمليات التجارية.
Namely
namely.com
نامج هو نظام شامل للموارد البشرية يدير كشوف المرتبات، والمزايا، والتوظيف، مع دعم للامتثال وإدارة بيانات الموظفين.
Multiplier
usemultiplier.com
تطبيق Multiplier يسهل توظيف وإدارة العمال الدوليين، معالجة الرواتب، الامتثال للقوانين، وتقديم المزايا عبر الحدود.
Keka HR
keka.com
Keka هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في أتمتة العمليات الإدارية مثل الرواتب، الحضور، والإجازات، مع توفير تحليلات وإمكانية الوصول عبر الهاتف.
Justworks
justworks.com
Justworks هو تطبيق يقدم خدمات إدارة الرواتب، الامتيازات، الدعم القانوني، وأدوات الموارد البشرية لتسهيل مهام الشركات.
Humi
humi.ca
Humi هو برنامج سحابي شامل لإدارة الموارد البشرية ، يدعم الشركات الكندية في إدارة التوظيف، كشوف المرتبات، والمزايا.
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