برامج الموارد البشرية الأساسية - التطبيقات الأكثر شعبية - الولايات المتحدة

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يعمل برنامج الموارد البشرية الأساسية (HR)، المعروف أيضًا باسم برنامج إدارة رأس المال البشري (HCM)، على مركزية معلومات الموظفين داخل نظام موحد. تم تصميم أنظمة الموارد البشرية الأساسية هذه لإدارة البيانات الأساسية مثل كشوف المرتبات والمزايا ضمن قاعدة بيانات مركزية يمكن الوصول إليها. في حين يشار إليها تقليديا باسم أنظمة معلومات الموارد البشرية (HRIS) أو أنظمة إدارة الموارد البشرية (HRMS)، أصبح مصطلح HCM أكثر انتشارا في الآونة الأخيرة. تستخدم الشركات برامج الموارد البشرية الأساسية للحفاظ على ملفات تعريف مفصلة للموظفين، وتخزين المستندات المهمة، وتحليل الاتجاهات التنظيمية من منظور شامل. تُستخدم هذه الأنظمة عادةً من قبل أقسام الموارد البشرية، وتسمح لمديري الموارد البشرية بمراقبة سجلات الموظفين وإنشاء تقارير حول المقاييس الرئيسية. تشتمل العديد من حلول الموارد البشرية الأساسية على ميزات الخدمة الذاتية، مما يمكّن الموظفين من تحديث المزايا أو تفاصيل الاتصال الخاصة بهم بشكل مستقل، وبالتالي تبسيط عمليات الموارد البشرية. في كثير من الأحيان، يتم دمج برامج الموارد البشرية الأساسية ضمن مجموعة أوسع لإدارة الموارد البشرية أو توفر التوافق مع تطبيقات الموارد البشرية التابعة لجهات خارجية لتعزيز وظائفها عبر عمليات الموارد البشرية المختلفة.
إرسال تطبيق جديد
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now هي مجموعة الموارد البشرية الوحيدة القائمة على السحابة والتي تتكيف مع طريقة عملك. تم بناء ADP Workforce الآن على قاعدة بيانات واحدة، وهو يتميز بإدارة الموارد البشرية، وكشوف المرتبات، والمزايا، وإدارة المواهب، وإدارة الوقت والعمل، والتعلم والتحليلات، وقدرات العودة إلى المكتب. إدارة موظفيك لم تكن أسهل من أي وقت مضى. يزودك ADP Workforce Now بالأدوات ليس فقط لتتبع معلومات الموارد البشرية، ولكن أيضًا لمساعدتك في إدارة القوى العاملة لديك واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. ومع تقدمك، يمكنك إضافة الوظائف التي تحتاجها. قم بتمكين جميع مستويات مؤسستك باستخدام الأدوات والإمكانيات المصممة خصيصًا لتوفير تجربة جذابة لقادة الأعمال والمديرين والعاملين. • الكل في واحد: نظام أساسي للموارد البشرية قابل للتكوين لإدارة جميع وظائف إدارة الأفراد بكفاءة - كشوف المرتبات والموارد البشرية والوقت والمواهب والمزايا - ضمن قاعدة بيانات واحدة. • الامتثال الواثق: يحافظ الأمان الرائد في الصناعة لدينا على أمان بياناتك، بينما تساعدك خبرتنا وحلولنا العميقة في مجال الامتثال على حماية أعمالك. • سهولة الاستخدام: ميزات مبتكرة وسهلة الاستخدام في متناول يدك، مما يجعل من السهل العمل بطرق تناسب احتياجاتك مع توفير تجربة أفضل للقوى العاملة لديك أيضًا. • رؤى حول تدفق العمل: اتخذ القرارات بثقة، مستنيرًا برؤى من أغنى وأقوى قاعدة بيانات للقوى العاملة في الأعمال. • نظام بيئي متكامل ومتصل: قم بتوسيع قدرات إدارة الأفراد لديك من خلال أكبر نظام بيئي للموارد البشرية والذي يتكامل بسهولة وأمان مع حلول الطرف الثالث الرائدة. تواصل بسهولة مع الشركاء الحيويين مثل المحاسبين والوسطاء ومقدمي الخدمات المالية. كشوف المرتبات. يمكنك توفير الوقت وتقليل الأخطاء باستخدام المجموعة المتكاملة التي تم تصميمها خصيصًا لمساعدتك في إدارة أعمالك وتلبية احتياجات الامتثال الخاصة بك.
Paycom
paycom.com
على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعداد كشوف المرتبات الخاصة بهم ويتم توجيههم للعثور على الأخطاء المكلفة وإصلاحها قبل إرسال كشوف المرتبات. بدءًا من الإعداد والتسجيل في المزايا وحتى إدارة المواهب والمزيد، يعمل برنامج Paycom على تبسيط العمليات وزيادة الكفاءات ويمنح الموظفين القدرة على التحكم في معلومات الموارد البشرية الخاصة بهم، كل ذلك في تطبيق واحد. تشتهر Paycom على المستوى الوطني بتقنيتها وثقافة مكان العمل، ويمكنها الآن خدمة الشركات من جميع الأحجام في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي. تقود Paycom التحول الرقمي في مكان العمل الأمريكي. لقد أدى التزامنا بثقافتنا وقيمنا إلى حصولنا على لقب إحدى الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم من قبل Fast Company، وواحدة من أعظم أماكن العمل في أمريكا في مجلة Newsweek وأفضل أصحاب العمل في الولايات المتحدة من قبل Top Workplaces. لدى Paycom ما يقرب من 36,820 عميلًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023)، بزيادة 1% عن العام السابق. في 15 أبريل 2014، أصبحت Paycom شركة عامة مع فتح أسهمها للتداول في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر PAYC. وفي أوائل عام 2020، انضمت الشركة إلى مؤشر S&P 500.
Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وبعملك. يأخذ الشريك الوقت الكافي للتعرف عليك وفهم احتياجاتك. نحن نعمل معك لتحديد أفضل الحلول التي من شأنها أن تفيد أعمالك اليوم، وتمهد الطريق لغد أفضل. والغدا هو كل شيء عن فريقك. كل ما نقوم به مصمم لدعمك في الوصول إلى أهدافك. معًا، نتعامل مع عملك اليومي حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في بناء الثقافة التي تتوق إليها أنت وموظفوك. بالنسبة للمحترفين الذين يتوقون إلى الشراكة الحقيقية، فإن Paylocity هي شركة الموارد البشرية وكشوف المرتبات التي تحررك من مهام اليوم، لذلك يمكننا معًا قضاء المزيد من الوقت في التركيز على وعد الغد. دعونا نمضي قدما معا.
Gusto
gusto.com
سواء كنت بدأت للتو أو تعمل على توسيع نطاق أعمالك سريعة النمو، فإن Gusto هو الشريك الذي تحتاجه لتنمية فريقك ورعايته. مع Gusto، يمكنك الحصول على ميزات الموارد البشرية الحديثة مثل كشوف المرتبات والمزايا والتوظيف وموارد الإدارة والمزيد - كل ذلك في مكان واحد. تفتخر شركة Gusto بخدمة أكثر من 300000 شركة في جميع أنحاء الولايات المتحدة من خلال نظام واحد موثوق به وأدوات تعويض تنافسية وإرشادات الخبراء لمساعدتك في تمكين فريقك. لأنه عندما يزدهر موظفوك، يزدهر عملك أيضًا. تعلم المزيد على https://gusto.com
Rippling
rippling.com
يمنح Rigpling الشركات مكانًا واحدًا لتشغيل الموارد البشرية ، وتكنولوجيا المعلومات ، والتمويل - globally. يجمع بين جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر شركة ، مثل كشوف المرتبات والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق ، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف في نظام واحد. خذ على متن الطائرة ، على سبيل المثال. مع التموج ، يمكنك استئجار موظف جديد في أي مكان في العالم وإعداد كشوف المرتبات وبطاقة الشركات والكمبيوتر والمزايا وحتى تطبيقات الطرف الثالث مثل Slack و Microsoft 365-في غضون 90 ثانية.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. هي شركة أمريكية للحوسبة السحابية تأسست عام 1998 ويقع مقرها الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، وهي تقدم برامج وخدمات لإدارة الشؤون المالية للأعمال والعمليات والعلاقات مع العملاء. تم تصميم برامجها وخدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع وحدات لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) ودعم البرامج والإدارة (PSA) والتجارة الإلكترونية. استحوذت شركة Oracle Corporation على NetSuite مقابل ما يقرب من 9.3 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2016. تتم إدارة وحدة أعمال Oracle Netsuite التي تم تشكيلها حديثًا من قبل نائب الرئيس التنفيذي إيفان جولدبيرج باعتباره Cloud ERP من Oracle للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
Paycor
paycor.com
Paycor يمكّن القادة من تحديث كل جانب من جوانب إدارة الأفراد حتى يتمكنوا من التركيز على ما يهم حقًا: بناء الفرق الفائزة. يضمن حل HCM الموحد أن بيانات الموظف في مكان واحد ، لذلك لن تضطر أبدًا إلى تبديل الأنظمة الأساسية أو الوصول إلى أنظمة متعددة أو إعادة معلومات. أتمتة العمل الشاق ، والتخفيف من مخاطر الامتثال ، ودفع الكفاءة ، وتمكين الموظفين من التحكم في صحتهم المالية واكتساب فهم أعمق لعملك من خلال تحليلات قوية ورؤى.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هي شركة تكنولوجيا أمريكية تقدم برامج الموارد البشرية كخدمة. تأسست الشركة في عام 2008 على يد بن بيترسون ورايان ساندرز، ويقع مقر الشركة في ليندون بولاية يوتا. تتضمن خدمات BambooHR نظام تتبع مقدمي الطلبات ومتتبع مزايا الموظفين. في عام 2019، جادجو سي إشبيلية و كتب Brian T. Horowitz في مجلة PC Magazine أن BambooHR "أغلى ثمناً من المنتجات المنافسة" و"يفتقر إلى ميزات إدارة الفوائد (BA) مقارنة بالحلول المنافسة" ولكن "مجموعة الميزات القوية والواجهة سهلة الاستخدام تدفعه إلى قمة منتجاتنا". قائمة".
Zoho People
zoho.com
صُنعت لبناء قوة عاملة أكثر سعادة. نحن نعتني بعمليات الموارد البشرية لديك بينما تعتني أنت بموظفيك. بدءًا من التوظيف والتأهيل وإدارة الحضور وحتى تتبع الوقت والتقييمات، قمنا بتغطية كل ذلك.
Deel
deel.com
ديل هي منصة الموارد البشرية الكل في واحد للفرق العالمية. وهذا يعني إدارة الموارد البشرية من طرف إلى طرف لأي فريق ، في أي مكان. استئجار ، على متن ، ودفع الموظفين بدوام كامل أو المقاولين المستقلين في دقائق. لأول مرة ، سيكون لديك رؤية مركزية لقوى العمل بأكملها في مكان واحد. مع DEEL ، تجعل الشركات كشوف المرتبات العالمية ممكنة من خلال الاستفادة من المكتب الخلفي في ديل والكيانات المملوكة محليًا. يمكن للعمال والمديرين والزعماء تحديث تفاصيل السحب ، وتصور بنية الفريق ، والإشراف على إجمالي الإنفاق على كشوف المرتبات ، واستكمال العشرات من المهام الأخرى من خلال واجهة Deel الحديثة للخدمة الذاتية. اليوم ، تخدم Deel أكثر من 25000 عميل من SMBs إلى الشركات المتداولة علنًا ، مما يساعد أكثر من 120،000 عامل على الحصول على رواتب من أي مكان. قم بإنشاء عقود قانونية محلية ، وتتبع إجازة ، ومكافآت منح ، وإدارة الأسهم ، وأكثر من ذلك. احجز عرضًا تجريبيًا لدليل شخصي لمنصة ديل وإلغاء تأمين القوى العاملة العالمية اليوم.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر تواصلاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستقبل الذي نتخيله. العالم يعمل مع ServiceNow.
OnPay
onpay.com
تم تصميم OnPay للأشخاص الذين يرغبون في قضاء المزيد من الوقت في إدارة أعمالهم (ووقتًا أقل في مهام المكتب الخلفي). توفر كشوف المرتبات والموارد البشرية الحائزة على جوائز لأصحاب الأعمال أكثر من 15 ساعة شهريًا، وتتيح لهم التركيز على النتيجة النهائية.
Keka HR
keka.com
التوظيف ليس مجرد إنجاز من خطوة واحدة لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة الصحيحة هو حجر التنقل نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. وبالتالي ، ستقوم Keka بتجهيزك بميزات رائعة مثل مصادر المرشحين متعددة المنصات ، وتقييمات التكنولوجيا ، وبطاقات الأداء ، وما إلى ذلك ، مما سيساعدك على تقديم تجربة توظيف مقاومة في المستقبل مع نظام تتبع المتقدمين في Keka. Keka HR هو تمكين الناس. إنه يقوم بأتمتة معالجة الأشخاص ويساعد على بناء ثقافة عمل متحمسة وملتزمة ، وتحويل شركتك من الخير إلى الرائع. مع Keka ، يمكنك تعزيز ثقافة عالية الأداء تتكيف وتتطور ومقاييس ، مما يجعل فريقك أكثر فعالية. كشركة رائدة في تقنية الموارد البشرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، تعتبر Keka متعددة الاستخدامات ومناسبة لجميع الصناعات.
Bob HR
hibob.com
بوب هي منصة الموارد البشرية التي تبسط إدارة الأفراد وتحديث تجربة العمل لكل موظف - قيادة المشاركة والثقافة والإنتاجية. بوب قابل للتكوين للطريقة التي تعمل بها - منحة أو عن بُعد أو عمل هجين. إنه يمكّن الموارد البشرية والمديرين من زيادة الأداء والاحتفاظ به ، مما يؤدي إلى فرق أكثر صحة وأكثر إنتاجية. مع BOB ، يمكنك تبسيط عمليات الموارد البشرية الأساسية مثل التنقل وإدارة الأداء وإدارة التعويضات باستخدام سير العمل الآلي لزيادة كفاءتك ، وتغطية جميع نقاط اللمس ، وتوفير الوقت الثمين. يوفر BOB بيانات قابلة للقياس الكمي في الوقت الفعلي يمكنها إبلاغ القرارات الاستراتيجية التي تؤثر على النتيجة النهائية. يساعد بوب الشركات الديناميكية في إخراج أفضل ما في موظفيها. تعمل فرق Hibob المتفانية في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وإسرائيل وأستراليا كل يوم لخدمة أكثر من 1400 شركة حديثة وسريعة النمو ومتوسطة الحجم.
Remote
remote.com
يعد Remote هو الحل الشامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعمال المتعاقدين في جميع أنحاء العالم. تتعامل منصتنا مع الرواتب الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في العديد من البلدان. بغض النظر عن مكان تواجد فريقك، يضمن Remote أفضل تجربة مع حلول التوظيف العالمية القوية. تمنحك حماية الملكية الفكرية التي لا مثيل لها وإجراءات الأمان عالية المستوى راحة البال على نطاق عالمي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Remote نموذج تسعير ثابت بدون أي رسوم مخفية، مما يساعدك على إدارة ميزانيتك بفعالية مع التركيز على دفع نمو الأعمال.
Employee Navigator
employeenavigator.com
فوائد الكل في واحد، والموارد البشرية، والامتثال. يستخدم الآلاف من الوسطاء برنامج "Employee Navigator" مع عملائهم لإدارة فوائدهم، والتأهيل، وACA، والمزيد في منصتنا البسيطة والبديهية.
Justworks
justworks.com
Justworks هو حل متعدد المنتجات يقدم كشوف المرتبات العالمية والمزايا ودعم الامتثال وتتبع الوقت وأدوات الموارد البشرية والمزيد مع دعم حائز على جوائز من خبراء معتمدين في الموارد البشرية. نحن نتعامل مع التفاصيل الجوهرية حتى تتمكن من التركيز على ما يهم: بناء عملك وفريقك.
Netchex
netchex.com
مع حلول إدارة الموارد البشرية والرواتب من Netchex، يمكنك جعل عملياتك أسهل من أي وقت مضى والتأكد من إنجاز المهمة دائمًا بشكل صحيح.
Workstream
workstream.us
WorksTream هو منصة الموارد البشرية الرائدة ، كشوف المرتبات ، وقوة العمل للساعة. تعمل التكنولوجيا الذكية على تبسيط مهام الموارد البشرية بحيث يمكن لأصحاب الامتياز والأعمال التحرك بسرعة ، وتقليل تكاليف العمالة ، وتبسيط العمليات - كل ذلك في مكان واحد. 46 من أفضل 50 علامة تجارية للمطاعم السريعة-بما في ذلك Burger King ، Jimmy John's ، Taco Bell-على قيد الحياة لتوظيف فرقهم والاحتفاظ بها ودفعها.
Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة من خلال ميزات مبتكرة مثل إدارة التعويضات ومكتب مساعدة الموارد البشرية والأداء والتطوير والاستطلاعات. لدينا أكثر من 300 موظف يقدمون الدعم بمستوى رضا العملاء بنسبة 90% وأكثر من 180 عملية تكامل متاحة. قم بترقية فريق الموارد البشرية لديك من جداول البيانات إلى الإستراتيجية الآن - احجز عرضك التجريبي المجاني اليوم: https://www.personio.com/webdemo/
Namely
namely.com
وهي المنصة الوحيدة لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات والمزايا وإدارة المواهب التي سيحبها موظفوك. إنه أكثر من مجرد برنامج للموارد البشرية: إنه استشارات الامتثال والفوائد التي تحتاجها.
Harri
harri.com
هاري هو الرائد العالمي في تقنيات تجربة الموظفين في الخطوط الأمامية. تم تصميم منصة Harri للشركات التي لديها خدمة في قلب أعمالها وتتضمن حلولًا لجذب المواهب وإدارة القوى العاملة ومشاركة الموظفين والامتثال. يمكّن Harri المؤسسات من توظيف أفضل المواهب والاحتفاظ بها وإدارتها بذكاء لتشغيل وتحسين أعمالها. يخدم أكثر من 55000 موقع مطعم وفندق وأربعة ملايين موظف في الضيافة على مستوى العالم ، مع النمو الناشئ في البيع بالتجزئة والرعاية الصحية. قامت هاري بتصوير علاقات مع العديد من أفضل العلامات التجارية للضيافة في العالم من خلال الحفاظ على تركيز الليزر على مهمتها لتحسين تجربة الموظف لفرق الخطوط الأمامية. رحب Harri ببراعة عملاء مثل رفع أصابع الدجاج في Cane وأطلقوا تطبيقات على مستوى النظام للمترو في الولايات المتحدة وماكدونالدز في المملكة المتحدة ، وتضاعفت قاعدة المستخدمين النشطة للشركة سنويًا ، مما يسهل طلبات الوظائف 7.2 مليون ، ورسائل 2.6 مليون ، وإنشاء قوائم 237k.
Agendrix
agendrix.com
Agendrix هو برنامج جدولة الموظفين وإدارة القوى العاملة مصمم لمساعدة الشركات بجميع أحجامها على تحسين عمليات الجدولة وتبسيط اتصالات الموظفين وتبسيط تتبع الوقت والحضور. تتضمن بعض الميزات الرئيسية لبرنامج Agendrix ما يلي: - جدولة الموظفين: إنشاء جداول العمل وإدارتها ونشرها بسهولة، وإجراء التغييرات بسرعة حسب الحاجة. - الوقت والحضور: يمكنك بسهولة تتبع ساعات عمل الموظف وحضوره عن طريق تحويل أي جهاز إلى ساعة مثقوبة تغذي الجداول الزمنية الخاصة بك تلقائيًا. - إدارة طلبات الموظفين: مراجعة طلبات الموظفين المقدمة مباشرة في التطبيق والموافقة عليها، بما في ذلك الإجازات والاستبدالات ومقايضات الورديات. - التواصل: تواصل مع فريقك من خلال المنصة، وشارك الجداول الزمنية والرسائل في الوقت الفعلي. - التقارير والتحليلات: إنشاء تقارير وتحليلات مفصلة عن حضور الموظفين وبيانات الجدولة. بفضل نموذج التسعير المرن، والعديد من الوظائف الإضافية الاختيارية، وسياسة الإلغاء في أي وقت، تم تصميم برنامج Agendrix ليكون ميسور التكلفة ويمكن الوصول إليه للشركات من جميع الأحجام. تعتمد المنصة على السحابة، مما يعني أنه يمكن الوصول إليها من أي مكان متصل بالإنترنت، ولا توجد رسوم تثبيت أو إعداد. باستخدام أحدث وحدة للموارد البشرية في Agendrix، يمكن للشركات تعيين موظفين جدد بشكل أكثر كفاءة، ومركزية سجلات الموظفين ووثائقهم، وجمع تعليقات الموظفين من خلال الاستطلاعات. وهذا يساعد الشركات على تبسيط عمليات الموارد البشرية الخاصة بها والتأكد من امتثالها للوائح وأفضل الممارسات. بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرة على تسليط الضوء على العمل الجيد كل يوم من خلال ميزة الخمسات العالية يمكن أن تساعد الشركات على تعزيز ثقافة العمل الإيجابية وتحسين معنويات الموظفين. بشكل عام، يعد Agendrix برنامجًا شاملاً وسهل الاستخدام لإدارة القوى العاملة، حيث يعمل على تبسيط الجدولة والاتصالات الداخلية وعمليات إدارة القوى العاملة. يحب الموظفون Agendrix أيضًا، لأنه يساعد مديريهم على وضع جداول زمنية تلبي احتياجاتهم حقًا - وهو ما يقطع شوطًا طويلًا نحو أن يصبح عملاً يحب الناس العمل فيه.
Paypro
payentry.com
يساعد حل اكتساب المواهب لدينا مؤسستك في الحصول على المواهب عالية الجودة وتتبعها وتقييمها حتى تتمكن من بناء قوة عاملة ملتزمة وعالية الأداء بشكل أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. يعمل هذا الحل القوي على أتمتة وتبسيط عمليات التعيين والتعيين لدعم بيئة إدارة رأس المال البشري (HCM) غير الورقية. فهو يوفر تجربة مرشح إيجابية تجعل من السهل على المرشحين تقديم المعلومات والبحث عن الوظائف والتقدم عبر الإنترنت.
Alexis HR
alexishr.com
توفر AlexisHR الوقت لعمليات الأشخاص من خلال أتمتة المهام الإدارية مع تقديم رؤى قيمة حول موظفيهم. قم بتخصيص النظام الأساسي بطريقة تناسب احتياجاتك وسير العمل حول الإعداد وإدارة الوقت والوثائق والمراجعات وغير ذلك الكثير. باستخدام Alexis، سيكون لديك جميع بيانات الأشخاص لديك في مكان واحد، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى التقارير والإحصائيات والاتجاهات التي يمكن أن تساعدك في الاستفادة من القيمة الإستراتيجية للموارد البشرية بالنسبة للمؤسسة.
Workable
workable.com
الآن وخاصة في السنوات المقبلة، ستسعى كل شركة إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والإنتاجية في جميع الوظائف والإدارات. سيؤدي هذا التحول السريع في السلوك، مدفوعًا بالاعتماد السائد للذكاء الاصطناعي، إلى تغيير جذري في مشهد التوظيف والموارد البشرية. تعتبر Workable في طليعة هذا التحول، حيث تقدم مجموعة من المنتجات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي الخاص بنا والذي تم تطويره من خلال معالجة 260 مليون مرشح وأكثر من 1.5 مليون موظف. تتمثل مهمة Workable في مضاعفة إنتاجية الموارد البشرية لشركتك بمقدار 10 أضعاف. يعد Workable Recruiting نظامًا عالميًا لتتبع المتقدمين يجعل القائمين على التوظيف ومديري التوظيف أفضل. يساعد الذكاء الاصطناعي العملي في تنفيذ معظم المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل تحديد المصادر والفحص وإرسال البريد الإلكتروني وإنشاء الأوصاف الوظيفية ومجموعات أدوات المقابلات والمزيد. تم دمج Workable بشكل وثيق مع جميع لوحات الوظائف الرئيسية ويقدم جميع الميزات التي تبحث عنها أفضل فرق التوظيف. تتيح إدارة الموارد البشرية القابلة للتطبيق إدارة الموظفين بشكل شامل من خلال نظام قابل للتكوين بدرجة عالية يتعامل بشكل آمن مع بيانات الموظفين، ويدير الإجازات، ويتكامل مع كشوف المرتبات، والمزيد، كل ذلك في مكان واحد. Jobs by Workable عبارة عن لوحة وظائف تربط ملايين المرشحين بالفرص المتاحة في الشركات التي تعمل بالطاقة Workable. ساعدت Workable أكثر من 27000 شركة في أكثر من 100 دولة في العثور على أفضل المواهب وتوظيفها وإدارتها. نحن نقدم تحسينات إنتاجية غير مسبوقة في مجال الموارد البشرية والتوظيف، مما يضمن بقاء عملائنا في المقدمة في المشهد التكنولوجي سريع التطور.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits هي شركة مقرها في الولايات المتحدة تقدم برمجيات سحابية كخدمة للشركات لإدارة مواردها البشرية، مع التركيز بشكل خاص على مساعدتهم في تغطية التأمين الصحي. تأسست Zenefits في عام 2013. ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. .
Breathe
breathehr.com
Breathe هو برنامج أشخاص بسيط وآمن حائز على العديد من الجوائز يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة على نقل عملياتها الأساسية للأشخاص عبر الإنترنت - مما يوفر الوقت، ويمنح راحة البال، ويمكّن الشركات أينما تعمل. Breathe هي الشركة الموثوقة من قبل أكثر من 15000 شركة صغيرة وجمعية خيرية مقرها المملكة المتحدة لإدارة أكثر من 400000 شخص. تم اعتماد Breathe والتوصية به من قبل شبكة تضم أكثر من 600 شريك. تشمل المنظمات التي تستخدم Breathe AgeUK وHuel وThe Wildlife Trust وScrub Daddy وDryrobe وRSPCA والمزيد. تشمل الميزات ما يلي: تتضمن ميزات المنتج ما يلي: - إدارة العطلات والإجازات - مراقبة المرض والغياب - إدارة الأداء - إدارة النفقات - جدولة الموظفين - تتبع الوقت - قاعدة بيانات الموظفين وتحليلاتهم - تخزين غير محدود للمستندات - روتا والوقت والحضور ابدأ النسخة التجريبية التي تبلغ مدتها 14 يومًا اليوم وشاهد كيف يمكن لمنتجات Breathe البديهية أن تساعدك أنت وعملك.
Arcoro
arcoro.com
لدى شركات البناء والمقاولين احتياجات خاصة لإدارة القوى العاملة، وتقدم Arcoro مجموعة من برامج الموارد البشرية المعيارية الخاصة بالبناء والتي تمكن الشركات من معالجتها بنجاح. Arcoro هي شركة تكنولوجيا الموارد البشرية الوحيدة التي تركز على صناعة البناء والتشييد، وتقدم حلولًا لمساعدة الشركات على توظيف وإدارة وتنمية مكاتبها الخلفية والقوى العاملة التجارية المحترفة والماهرة. تشتمل مجموعة وحدات Arcoro على ما يلي: • تتبع مقدم الطلب • الإعداد • إدارة التعلم • الموارد البشرية الأساسية • الفوائد • تتبع وقت ExakTime/الحضور • إدارة التعويضات • إدارة الأداء وتخطيط التعاقب. يمكن للشركات اختيار الاستفادة من إحدى الوحدات أو جميعها، ويبدأ العديد من العملاء بواحدة أو اثنتين ويضيفون المزيد مع تغير احتياجاتهم أو نمو مؤسستهم. تم دمج الوحدات الموجودة في مجموعة Arcoro بالكامل، ولكنها تتكامل أيضًا مع تقنيات البناء الأخرى بما في ذلك إدارة المشاريع وإدارة القوى العاملة وأنظمة المحاسبة. تحتفظ Arcoro بشراكات قوية مع مقدمي خدمات تكنولوجيا البناء الرائدين الآخرين لضمان تجربة سلسة للعملاء. تعتمد أكثر من 8000 شركة إنشاءات ومقاول من جميع الأحجام في أمريكا الشمالية على Arcoro لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم من الموارد البشرية. كل يوم، يقوم أكثر من مليون من محترفي البناء بالدخول والخروج على منتج Arcoro. تسعى Arcoro جاهدة لتقديم أفضل تجربة للموظفين في الميدان وفي المكتب. لمزيد من المعلومات يرجى زيارتنا على www.arcoro.com.
PeopleForce
peopleforce.io
Peopleforce هي منصة HR شاملة في واحد تدير بسلاسة تجربة الموظف بأكملها وتبسيط عمليات الموارد البشرية في كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. كنظام بيئي للموارد البشرية ، يقدم Peopleforce ستة منتجات وظيفية بالكامل وقابلة للتخصيص: CoreHR ، وتجنيد ، وأداء ، ونبض ، ووقت ، ومكتب ، وتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات وتوفير منصة شاملة تبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة التشغيلية. مع Peopleforce ، لديك المرونة في اختيار ودفع ثمن المنتجات المحددة التي تحتاجها ، وضمان فعالية التكلفة وزيادة قيمة استثمارك. ما يمكن للموظفين القيام به في التطبيق: -تتبع معلومات الرصيد المحدثة - طلب وإدارة الوقت ، وتحديد سبب الغياب ، وموافقات الدفعة - احصل على وصول سريع إلى الملفات الشخصية وتفاصيل الاتصال مع دليل الموظفين القابل للبحث - تعرف على من خارج اليوم وأسباب غيابهم -الوصول إلى أخبار وإعلانات الشركة الحديثة -نظرة عامة على المهام المهمة ، عرض المهام المخصصة لكاملها - الوصول إلى مستنداتهم المديرين بالإضافة إلى ذلك - تلقي الإخطارات مع طلبات الإجازة ويمكنها مراجعة وموافقة أو رفضها بسرعة. -إدارة المهام والموافقات والموافقات الخاصة بك بسهولة. تتمثل مهمة Peopleforce في تمكين الشركات من المضي قدمًا مع التركيز على الأشخاص ، وليس العمليات ، وإنشاء بيئة عمل تمكين وممتعة. بصفتها تغييرًا في اللعبة في إحداث ثورة في تجربة العمل لمحترفي الموارد البشرية والمديرين والموظفين ، أصبح Peopleforce هو الخيار المتوقع لـ 600 شركة ، بما في ذلك المبدعين مثل Deloitte و Rakuten و Respons و Roosh و Ajax والعديد من الآخرين.
Empeon
empeon.com
Empeon عبارة عن منصة مرنة تتيح للشركات إدارة جميع احتياجاتها من الموارد البشرية والرواتب بسهولة في مكان واحد. في كثير من الأحيان تقول الشركات أن لديها هذه الميزة، ولكن ليس لديها سوى القدرة على الاتصال، مما يسبب الاختناقات وبطء العمليات. تعال واختبر منصتنا لمعرفة سبب كونها الأفضل حقًا لعملك.
Eddy
eddy.com
Eddy هي منصة مثالية متكاملة للموارد البشرية وكشوف المرتبات للشركات الصغيرة التي تجاوزت جداول البيانات. فهو يوفر الميزات الأساسية التي تحتاجها دون تعقيد الأنظمة الأكبر حجمًا وتحملها، مما يتيح لك الفرصة لتبسيط حياتك من خلال الجمع بين أدوات متعددة في أداة منطقية لأعمالك. وفر الوقت والمال مع إيدي. قم بتعيين الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم ودفع أجورهم - كل ذلك في نظام واحد بسيط.
Bambee
bambee.com
يوفر Bambee للشركات إمكانية الوصول عند الطلب إلى مدير موارد بشرية مخصص وبرنامج سهل الاستخدام لمعالجة كشوف المرتبات بسهولة، وإنشاء جداول الموظفين، وإدارة سياسات الشركة، والمزيد. نحن نتخلص من الضغط الناتج عن إدارة الأفراد ونلتزم بلوائح التوظيف من خلال تقديم إرشادات الخبراء في مجال الموارد البشرية ودعم كل خطوة على الطريق. مع وجود بامبي بجانبك، تأكد من بقاء عملك محميًا وازدهار فريقك. ميزات المنتج الرئيسية: برنامج مخصص لإدارة القوى العاملة لمدير الموارد البشرية، إيداع مباشر لمدة يومين، تتبع وقت الرواتب والحضور، الأوصاف الوظيفية ودعم خطاب العرض، سياسات الموارد البشرية المخصصة والمتوافقة، إعداد سير العمل، مقاطع فيديو لتدريب الموظفين، أدوات إدارة الأداء، أدوات الإجراءات التصحيحية، تقييمات مخاطر الإنهاء، وثيقة إرشادات نهاية التوظيف التخزين والاحتفاظ وأكثر!
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الموارد البشرية الشاملة والقابلة للتخصيص، وتقدم منصة برمجية قوية مجانية ومرنة. إن التزامنا بمبادئ المصادر المفتوحة يسمح للمؤسسات من جميع الأحجام والميزانيات بالوصول إلى برامج الموارد البشرية المتقدمة دون تحمل عبء رسوم الترخيص. لقد صمم فريقنا من المطورين المتفانين ومحترفي الموارد البشرية حلاً برمجيًا للموارد البشرية غنيًا بالميزات يشمل مجموعة واسعة من وظائف الموارد البشرية، بما في ذلك التوظيف، وتأهيل الموظفين، وإدارة الأداء، وتتبع الوقت والحضور، ومعالجة كشوف المرتبات، وإدارة المزايا، وإشراك الموظفين. بفضل واجهة سهلة الاستخدام وخيارات تخصيص واسعة النطاق، يمكن تصميم برامجنا لتلبية الاحتياجات المحددة وسير العمل لكل مؤسسة. باعتبارنا مؤيدين للبرمجيات مفتوحة المصدر، فإننا نؤمن بقوة التعاون والابتكار القائم على المجتمع. يمكّن برنامج الموارد البشرية مفتوح المصدر الخاص بنا المؤسسات من الاستفادة من الخبرات والمساهمات الجماعية لمجتمع عالمي من المطورين، مما يؤدي إلى تحسينات مستمرة وميزات جديدة وأمان معزز. إن برنامج Horilla Open Source HR ليس مجانيًا فحسب، بل يوفر أيضًا للمؤسسات التحكم الكامل في مجموعة تقنيات الموارد البشرية الخاصة بها. ومن خلال القدرة على الوصول إلى كود المصدر وتعديله، يمكن للمؤسسات تخصيص البرنامج ليناسب متطلباتها الفريدة، والتكامل مع الأنظمة الحالية، وضمان خصوصية البيانات وأمانها. نحن ملتزمون بدعم مستخدمينا طوال رحلتهم باستخدام برنامج Horilla Open Source HR. فريق الدعم المخصص لدينا متاح بسهولة للمساعدة في التنفيذ والتخصيص واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، مما يضمن اعتمادًا سلسًا وناجحًا لبرنامجنا. من خلال اختيار برنامج Horilla Open Source HRMS، يمكن للمؤسسات الاستفادة من قوة تكنولوجيا الموارد البشرية المتقدمة، والتعاون مع مجتمع نابض بالحياة، وتحسين عمليات الموارد البشرية الخاصة بها دون القيود المالية لرسوم الترخيص. نحن ملتزمون بتمكين المؤسسات من خلال حلول الموارد البشرية الفعالة من حيث التكلفة والقابلة للتخصيص والتي تدفع الكفاءة والإنتاجية والنجاح التنظيمي. ميزات برنامج Horilla مفتوح المصدر للموارد البشرية: • برنامج مفتوح المصدر لإدارة التوظيف • برنامج مفتوح المصدر لتأهيل الموظفين • برنامج مفتوح المصدر لإدارة قاعدة بيانات الموظفين • برنامج مفتوح المصدر لإدارة الرواتب • برنامج مفتوح المصدر لإدارة الحضور • برنامج مفتوح المصدر لإدارة الإجازات • برنامج مفتوح المصدر لإدارة الأداء • برامج إدارة الأصول مفتوحة المصدر
WebHR
web.hr
WebHR هو برنامج موارد بشرية اجتماعي شامل يغطي كل شيء بدءًا من "التوظيف" إلى "التقاعد" لأهم الأصول في شركتك - موظفيك. سيسهل WebHR على فريق الموارد البشرية لديك البدء في إدارة الموارد البشرية لديك بفعالية وكفاءة. يعد WebHR أداة لا غنى عنها ليس فقط للموارد البشرية ولكن للشركة بأكملها. يعتمد WebHR على البرمجيات كخدمة (SaaS) ونموذج الحوسبة السحابية.
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR هو البرنامج الذي يسمح للشركات برقمنة العمليات الروتينية لأقسام الموارد البشرية لديها من خلال تبسيطها وأتمتتها. يعد Sesame HR حليفًا رائعًا للمديرين والمديرين التنفيذيين ومديري الموارد البشرية لتوفير الوقت في عملياتهم وتركيز جهودهم على تحسين تجربة موظفيهم.
Decisely
decisely.com
Decisely هي شركة وساطة خدمات موارد بشرية ومتخصصة في الحلول التقنية المتكاملة للشركات الصغيرة. بدعم من وسطاء المزايا المرخصين والمتخصصين في الصناعة، يوفر حل Decisely المزيج الصحيح من مزايا الرعاية الصحية والتوظيف وإدارة الموارد البشرية والامتثال وكشوف المرتبات والتقاعد على منصة واحدة سهلة الاستخدام.
Mekari Talenta
talenta.co
يدعم Mekari Talenta الشركات ببرامج موارد بشرية موثوقة لأنظمة الإدارة المتقدمة عبر الإنترنت لإدارة الحضور ورواتب الموظفين. حاول الآن! Mekari Talenta هو تطبيق للموارد البشرية عبر الإنترنت مع نظام شامل؛ أصبحت عمليات الموارد البشرية أكثر فعالية وكفاءة. تعال وجربه الآن!
Time Champ
timechamp.io
يساعد Time Champ الشركات على إطلاق إمكانات الإنتاجية من خلال برنامج تتبع الوقت التلقائي وقياس الإنتاجية. يمكن أن يساعد في تعزيز إنتاجيتك بنسبة 20% إلى 30% وتحسين معنويات الموظفين بشكل لم يسبق له مثيل. يعد Time Champ أكثر من مجرد أداة لتتبع الوقت، ومع مجموعة الميزات الغنية التي يقدمها، يمكنه المساعدة في تحسين جميع مجالات عملك ويكون بمثابة تمييز رئيسي بينك وبين منافسيك. أينما يتواجد موظفوك، سواء كانوا يعملون عن بعد أو من المكتب، يساعدك Time Champ على تحديد المكان الذي يقضون فيه وقتهم خلال يوم العمل، مما يسمح لك بالتأكد من قضاء وقتهم بشكل منتج. يساعد Time Champ أيضًا الشركات على قياس إنتاجية الفرق بشكل فعال في لحظة باستخدام لوحة معلومات شاملة. في لمحة يمكنك معرفة عدد أعضاء الفريق الذين يعملون، وعدد الغائبين أو المتأخرين، ومن هم الموظفون الأكثر أو الأقل إنتاجية في شاشة واحدة. ويمكن بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لتعزيز الأداء ومكاسب الإنتاجية. يقوم Time Champ بجمع العديد من المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية ويقدمها في مخططات وتقارير تحليلية مصممة بشكل جميل. بفضل القدرة على التعمق في مجالات المشكلات، يجعل Time Champ الحياة أسهل بكثير في التحليل وإيجاد حلول للمشكلات بسرعة.
DreamTeam
dreamteam.io
مركز شامل للأشخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبسيط عمليات الأفراد المعقدة من خلال منصة الموارد البشرية الأسرع والأكثر مرونة وغير المحدودة. يسمح لك DreamTeam باستعادة التحكم الكامل والرؤية في عمليات الأشخاص المتزايدة باستخدام البيانات المفككة. نحن نحرر فريقك من العمل اليدوي المرهق مع تعزيز نجاح الموارد البشرية والرضا وثقافة الشركة المزدهرة من خلال حل شامل وسهل الإعداد للتغلب على تعقيدات الموارد البشرية.
PrimePay
primepay.com
تعمل خدمة PrimePay على اختفاء تعقيدات كشوف المرتبات والموارد البشرية بالنسبة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. لقد جمعنا 37 عامًا من الخبرة والتزامًا لا هوادة فيه بالخدمة في منصة HCM ذكية ومتعددة الاستخدامات. منصة محددة بالخيارات ومصممة لتقديم خدمات استثنائية
Buk
buk.app
الناس هم الأصول الأكثر قيمة لمؤسستك. قم بتنظيم وتبسيط جميع عملياتك باستخدام أحدث التقنيات.
ChartHop
charthop.com
Charthop هي منصة عمليات Dynamic People التي تربط وتصور جميع بيانات الأشخاص الخاصة بك لتمكين مؤسستك من خلال الرؤى والمحاذاة والعمل. يشارثوب في مهمة لإنشاء شفافية صحية داخل المنظمات ، بحيث يزدهر الموظفون والمنظمات. منصة عمليات الأشخاص الديناميكيين ، تقوم Charthop بتوصيل بيانات الأشخاص وتصورهم لتمكين المؤسسات من خلال الرؤى والمحاذاة والعمل. من خلال تقديم نهج جديد للموارد البشرية ، يعد منصة عمليات Charthop People المصدر الموحد لبيانات الأشخاص والنقطة الرئيسية للعمل للبرامج والعمليات والمبادرات اليومية. من الأشخاص والمديرين التنفيذيين للتمويل إلى المديرين والموظفين ، تم تصميم Charthop للجميع في المنظمة. يلعب Charthop بشكل جيد مع العشرات من المنصات من خلال عمليات تكامل قوية عبر مكدس تقنية الموارد البشرية ، ويخدم شركات مثل 1Password و Yipitdata و BetterCloud و Starburst. تأسست تشارثوب في عام 2019 من قبل إيان وايت ، مدعومة من قبل أندريسن هورويتز وكوكس للمؤسسات.
Sequoia One
one.sequoia.com
الغرض من Sequoia One هو مساعدة أعمالك ذات التقنية العالية على الازدهار من خلال الاهتمام بالأعباء الإدارية التي تشتت انتباهك عن الصورة الأكبر. نحن نقدم مزايا تنافسية وموارد بشرية مستعينة بمصادر خارجية مصممة للشركات المبتكرة ذات التوجه النمو. نحن نعلم مدى أهمية جذب المواهب والاحتفاظ بها، وتبسيط عملياتك وتوسيع نطاقها، وتحقيق الاستقرار في تكاليف الموارد البشرية، وحماية أعمالك. دعنا نقوم بهذا العمل الثقيل حتى تتمكن من التركيز على الارتقاء بعملك إلى المستوى التالي.
Darwinbox
darwinbox.com
تم الاعتراف بـ Darwinbox من قبل Gartner كأحد منصات HCM الأكثر تفضيلاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو نظام إدارة موارد بشرية قائم على السحابة في العصر الجديد. بدعم من Sequoia وLightspeed وEndiya Partners، تعمل Darwinbox على تعزيز تجربة تكنولوجيا الموارد البشرية لأكثر من 900 ألف موظف في أكثر من 350 مؤسسة عالمية.
Sage HR
sage.hr
شركة تكنولوجيا الموارد البشرية الحائزة على جوائز توفر الحضور والأداء وإدارة التوظيف للعملاء في جميع أنحاء العالم. تجربة مجانية لمدة 14 يومًا! سهولة الإعداد! إلغاء أي وقت! برنامج الموارد البشرية الكل في واحد يحول مدى إدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وإشراك أفرادها. سواء كانت إدارة الإجازة البسيطة أو إدارة الموارد البشرية من طرف إلى طرف ، تساعد Sage HR الشركات الصغيرة على العمل بشكل أكثر فعالية ، من خلال أتمتة وتبسيط مهام الموارد البشرية الخاصة بها عبر رحلة التوظيف. على عكس الحلول الأخرى التي تنطوي على أنظمة متعددة ومتباينة ، تتيح Sage HR للشركات الوصول إلى وإدارة كل ما يحتاجون إليه من منصة رقمية واحدة ، مما يوفر تجارب مذهلة في العمل للجميع في هذه العملية. تتضمن الميزات الرئيسية لـ Sage HR: • الموارد البشرية الأساسية وترك الإدارة • جدولة التحول وجداول الزمن • إدارة الأداء • على متن الطائرة والسلطة الخارجية • سجلات الموظفين وقاعدة البيانات • إدارة الأصول • إدارة النفقات • التقارير والتحليلات • توظيف
ClearCompany
clearcompany.com
ساعدت منصة إدارة المواهب الشاملة من 3000 مؤسسة على توظيف الموظفين ، والتعرف عليها ، والاحتفاظ بها ، والاحتفاظ بها ، من خلال تعظيم المواهب من خلال تمكين الأشخاص في كل مرحلة من مراحل رحلة الموظفين. يدمج ClearCompany أفضل الممارسات التي تعتمد على البيانات ، والمحتوى المستنيع للخبراء ، وأدوات البرمجيات المصممة لتوظيف الموظفين والتعرف عليه والاحتفاظ به ، وتوحيد الأشخاص والعمليات لتحقيق نجاح الأعمال. يتم تحقيق تعظيم المواهب عندما يكون لدى الموارد البشرية الأدوات اللازمة للتخطيط بدقة ، وتنفيذ مبادرات الأشخاص بلا عيب ، وبناء الثقافة عمداً - هذه الأعمدة الأساسية لتعظيم المواهب هي جوهر منصة إدارة المواهب. ClearCompany هي منصة لإدارة المواهب كاملة الطيف تساعد المؤسسات على تحقيق مهامها من خلال توحيد الأشخاص والمنصات والعمليات لزيادة مواهب الموظفين. يضع نهجها الفريد مهمة الشركة في مركز عمليات المواهب لكل عميل. بصفته مزود برامج الموارد البشرية الوحيد توحيد التوظيف ، والمنطقة ، وإدارة الأداء ، ومشاركة الموظفين ، يدعم منصة ClearCompany المؤسسات في جميع أنحاء دورة حياة الموظف بأكملها.
Cinode
cinode.com
من يعرف ماذا، من هو متاح، ماذا يمكنني أن أبيع؟ نحن نقدم رؤى مهمة حول المبيعات والتسليم والمهارات التي تفتقدها حاليًا. Cinode هي منصة الكل في واحد لتعزيز نمو الاستشارات الخاصة بك. نحن الخيار الأفضل في بلدان الشمال الأوروبي لسبب ما.
Officient.io
officient.io
احصل على المزيد من إدارة الموارد البشرية. في كل شركة متنامية، تتضمن إدارة الموارد البشرية جبلًا من الإدارة يستغرق الكثير من الوقت الثمين. الخبر الجيد؟ يقدم Officient نظرة عامة وأكثر من ذلك بكثير.
Youmanage
youmanage.co.uk
قل وداعًا لعمليات الموارد البشرية القديمة والمستهلكة للوقت، وجداول بيانات معلومات الموظفين المتعرجة متعددة علامات التبويب وحسابات الاستحقاقات السنوية اليدوية التي لا نهاية لها. تعرف على Youmanage - نظام موارد بشرية متكامل يضم جميع الميزات الأساسية لمساعدة عملك على النمو. فهو يوفر لك موقعًا سحابيًا آمنًا للغاية لتخزين بيانات الموظفين، ووسيلة للموظفين لتحديث معلوماتهم الشخصية تقريبًا في أي وقت، وتقارير وتحليلات إعلامية لدفع الأعمال، والقدرة على تتبع معلومات الغياب الأساسية بما في ذلك العطلات والمرض والإجازة. كدح. تتحكم Youmanage في مخاطر الامتثال، وتقلل من تكاليف الإدارة، وتزيد من إنتاجية القوى العاملة من خلال التشغيل الآلي الذكي لسير العمل، مع تقديم جميع الأدوات والمعلومات والإرشادات التي يحتاجها مدير الأفراد أو متخصص الموارد البشرية لتحقيق النجاح. امنح فريق الموارد البشرية لديك تركيزًا أعلى. إزالة الوقت الضائع في محاولة العثور على المعلومات المخزنة عبر قنوات متعددة وتحليلها، مما يسمح لهم بالهدف الحقيقي نحو حل تحديات الأعمال وزيادة فعالية كل موظف.
HRlab
hrlab.de
منصة إدارة رأس المال البشري المركزية والآلية. رشيقة ، سحابة ، آمنة وفعالة.
CezanneHR
cezannehr.com
يقع المقر الرئيسي لشركة Cezanne HR في المملكة المتحدة ويحظى بثقة الآلاف من متخصصي الموارد البشرية في جميع أنحاء العالم، وهو نظام موارد بشرية حديث ومتكامل للمؤسسات متوسطة الحجم التي تضم 100 إلى 3000 موظف. مليئة بالميزات الذكية لتوفير الوقت، تمتلك Cezanne HR كل ما يلزم لإدارة الموظفين وإشراكهم وتواصلهم ودعمهم بشكل أفضل، أينما كانوا. يغطي Cezanne HR دورة حياة الموظف الكاملة، بدءًا من التوظيف والتأهيل، مرورًا بالموارد البشرية الأساسية والغياب وإدارة الجدول الزمني إلى الأداء وتقدير الموظفين والتخطيط الوظيفي والخلافة. إلى جانب عمليات التكامل مع أنظمة كشوف المرتبات التابعة لجهات خارجية، تقدم Cezanne HR خدمة كشوف مرتبات ذكية مُدارة إلى مؤسسة في المملكة المتحدة.
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker هو نظام سحابي للموارد البشرية والتوظيف وإدارة الأداء. يمكّن HRLocker الشركات من أتمتة عمليات إدارة الأفراد والتوظيف، وتبسيط متطلبات الموارد البشرية، كل ذلك في مكان واحد.
Pletox
pletox.com
تم تصميم منصة الكل في واحد لأتمتة وتحسين إدارة القوى العاملة مع سير العمل مثل الموارد البشرية ، كشوف المرتبات ، الدردشة ، المشاريع ، المهام ، العمليات والمزيد.
flair HR
flair.hr
Flair هو حل شامل للموارد البشرية والتوظيف يوفر البنية والبساطة للعمليات المعقدة المتعلقة بالأشخاص - سواء كانت محلية أو عالمية أو بعيدة أو مكتبية. إنه يحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها فرق الموارد البشرية لتحسين تجربة العمل والحياة في مؤسستهم. يغطي الذوق رحلة الموظف بأكملها وهو قابل للتخصيص بالكامل. ابدأ بالميزات القياسية أو قم بتكييف كل عملية وفقًا للاحتياجات الفريدة لمؤسستك - فالخيار لك. اجذب المواهب وقلل الوقت اللازم للتوظيف باستخدام ميزات التوظيف، مثل أداة إنشاء صفحات الوظائف بالسحب والإفلات ومسارات تحويل المرشحين القابلة للتخصيص. حوّل المبتدئين المتحمسين إلى مؤيدين مخلصين للعلامة التجارية من خلال رحلات تأهيل مخصصة. وقم بتبسيط مهام الموارد البشرية الأساسية، مثل إدارة الغياب وكشوف المرتبات ومراجعات الأداء وتتبع الوقت والمزيد. الحل الخاص بنا مبني على Salesforce، مما يسمح لك بالاستفادة من قوة وأمان منصة CRM الرائدة في العالم. ولكن حتى إذا كنت لا تستخدم Salesforce، فسنوفر لك إمكانية الوصول. أضف بعض الذوق إلى مؤسستك – وحقق الانسجام في الموارد البشرية.
kiwiHR
kiwihr.com
برنامج للموارد البشرية يجعل حياتك أسهل - الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة: وفر ما يصل إلى 30% من وقتك باستخدام برنامج إدارة الموارد البشرية البديهي والشامل المصمم لتلبية احتياجاتك الخاصة.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek هو نظام حديث للموارد البشرية يحتوي على كل ما تحتاجه لإدارة الرحلة الكاملة لموظفيك. جربه لمدة 14 يومًا مجانًا!
Armano
armano.io
Armano هو حل شامل للموارد البشرية يقدم ميزات مثل تتبع الوقت وإدارة المواهب وإدارة الملفات والمستندات وإدارة النفقات والاتصالات الداخلية وإدارة المشاريع. إنه يقدم خدماته للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بأسعار تنافسية ومنصة سهلة الاستخدام.
Omni HR
omnihr.co
Omni هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يعيد تعريف الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع إدارة الموظفين. مهمتهم واضحة: تمكين الشركات الحديثة في رحلتها لتنمية فرق مشاركة وعالية الأداء. تم تصميم Omni لدعم دورة حياة الموظف بالكامل بشكل شامل، ويساعد Omni فرق الموارد البشرية على توظيف موظفيك وتأهيلهم وإدارتهم ودفع أجورهم عبر جميع أنحاء العالم. آسيا وخارجها ببضع نقرات فقط. مع Omni، لم يعد وقتك الثمين أنت وفريقك يضيع في إدخال البيانات أو المهام الإدارية، بل يتم توجيهه بدلاً من ذلك نحو المبادرات الإستراتيجية والتفاعلات الهادفة التي تدفع نمو الأعمال.
© 2025 WebCatalog, Inc.