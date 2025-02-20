برامج الموارد البشرية الأساسية - التطبيقات الأكثر شعبية - الأقاليم الجنوبية الفرنسية

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يعمل برنامج الموارد البشرية الأساسية (HR)، المعروف أيضًا باسم برنامج إدارة رأس المال البشري (HCM)، على مركزية معلومات الموظفين داخل نظام موحد. تم تصميم أنظمة الموارد البشرية الأساسية هذه لإدارة البيانات الأساسية مثل كشوف المرتبات والمزايا ضمن قاعدة بيانات مركزية يمكن الوصول إليها. في حين يشار إليها تقليديا باسم أنظمة معلومات الموارد البشرية (HRIS) أو أنظمة إدارة الموارد البشرية (HRMS)، أصبح مصطلح HCM أكثر انتشارا في الآونة الأخيرة. تستخدم الشركات برامج الموارد البشرية الأساسية للحفاظ على ملفات تعريف مفصلة للموظفين، وتخزين المستندات المهمة، وتحليل الاتجاهات التنظيمية من منظور شامل. تُستخدم هذه الأنظمة عادةً من قبل أقسام الموارد البشرية، وتسمح لمديري الموارد البشرية بمراقبة سجلات الموظفين وإنشاء تقارير حول المقاييس الرئيسية. تشتمل العديد من حلول الموارد البشرية الأساسية على ميزات الخدمة الذاتية، مما يمكّن الموظفين من تحديث المزايا أو تفاصيل الاتصال الخاصة بهم بشكل مستقل، وبالتالي تبسيط عمليات الموارد البشرية. في كثير من الأحيان، يتم دمج برامج الموارد البشرية الأساسية ضمن مجموعة أوسع لإدارة الموارد البشرية أو توفر التوافق مع تطبيقات الموارد البشرية التابعة لجهات خارجية لتعزيز وظائفها عبر عمليات الموارد البشرية المختلفة.
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Onfolk
onfolk.com
كشوف المرتبات في المملكة المتحدة، آلية لتوفير الوقت. الطريقة البسيطة والفعالة والخالية من الأخطاء لدفع رواتب فريقك. دفع الرواتب في دقائق، وتسعير بسيط، ودعم الخبراء.
Worknice
worknice.com
برنامج مبهج للموارد البشرية - تم تصميمه وتصنيعه ودعمه بنسبة 100% في أستراليا. استفد من منصة الموارد البشرية المرنة والبديهية لتبسيط أنظمة الموارد البشرية لديك وهيكلة البيانات لتحقيق أشياء عظيمة. تفتخر Worknice بتجربة مستخدم رائدة في السوق عبر الموارد البشرية الأساسية؛ عملية تأهيل مبسطة، والمستندات الذكية والامتثال، وإدارة تغيير الموظفين، وتكامل كشوف المرتبات، والإجازات، والمراجعات، والاستطلاعات. تم تصميمه لفرق الموارد البشرية المزدهرة التي تحتاج إلى حل التحديات الآن ومع ظهور تحديات جديدة.
PrimePay
primepay.com
تعمل خدمة PrimePay على اختفاء تعقيدات كشوف المرتبات والموارد البشرية بالنسبة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. لقد جمعنا 37 عامًا من الخبرة والتزامًا لا هوادة فيه بالخدمة في منصة HCM ذكية ومتعددة الاستخدامات. منصة محددة بالخيارات ومصممة لتقديم خدمات استثنائية
GoCo
goco.io
تقوم GOCO بإعداد بيانات الموارد البشرية إلى الحياة وتوفر أدوات لتخصيص سير العمل لأي عملية أو سياسة أو قائمة مراجعة للموارد البشرية. مع GOCO ، تتلقى المنظمات فريق دعم مخصص يقوم بإعدادها للنجاح وتظل متاحة بعد التنفيذ. بدءًا من التنقل والفوائد إلى إدارة الأداء وكشوف المرتبات ، تقدم GOCO كل ما هو مطلوب لتشغيل الموارد البشرية في حل واحد يسهل الاستخدام. تتمثل مهمة GOCO في مساعدة الشركات على قضاء وقت أقل في مهام الموارد البشرية اليدوية والمؤلمة والمعقدة حتى يتمكنوا من التركيز على نمو فرق أكثر سعادة وأكثر إنتاجية.
HROne
hrone.cloud
HROne عبارة عن مجموعة HCM جاهزة للمستقبل تعمل على أتمتة عمليات الموارد البشرية وتبسيط التفاعلات البشرية وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لبناء أماكن عمل أفضل. في سعينا لضبط كل شيء يتعلق بالموارد البشرية على أساس آلي، نجحنا في تبسيط وظائف الموارد البشرية عبر دورة حياة الموظف بأكملها، مما يوفر ملايين الساعات لأكثر من 1100 مؤسسة. يتضمن هذا العدد أسماء من أكثر من 20 صناعة - Timex، وABP، وLux Cozi، وDroom، وAmar Ujala، وHaier، وBikanervala، وWeikfield، وBurberry، وHarvest Gold، وStadds، وNippon Steel، وAnnapurna، وNissin، وTravelXp، وCareer Launcher، وPaynearby. على سبيل المثال لا الحصر. أفضل جزء؟ نحن نقدم لمستخدمينا تطبيقًا للهاتف المحمول بدون تكلفة لمساعدتهم على تجربة القوة الحقيقية لأتمتة الموارد البشرية في أي مكان وفي أي وقت. نحن نميز أنفسنا في سوق برامج الموارد البشرية بالوظائف البارزة التالية: ✅ أول صندوق وارد للموارد البشرية مستوحى من Gmail لتوجيه يومك ✅ رؤى مهمة مبتكرة لإنجاز العمل في الوقت المناسب ✅ مربع بحث عالمي بديهي لتتبع أي معلومات والوصول إليها نظام لا يَعِد فحسب، بل يُظهر لك في الواقع عائد استثماره الحقيقي. نظرًا لكوننا أول إدارة HCM تتخذ إجراءات في الوقت الفعلي بشأن جميع مهام الموارد البشرية، مما يمنع الأعمال المتراكمة من خلال تذكيرات دقيقة، فإننا نجهزك لتحقيق النجاح من خلال أتمتة جميع المهام التشغيلية. لمعرفة المزيد، قم بزيارة موقعنا على الانترنت- https://hrone.cloud/
Asanify
asanify.com
Asanify هو حل شامل لتلبية متطلبات إدارة الموارد البشرية الشاملة لمؤسستك. فهو يوفر أيضًا حلًا خاليًا من المتاعب ومؤتمتًا بالكامل لكشوف المرتبات، وهو مناسب تمامًا للشركات الناشئة والشركات سريعة النمو. يمكنك البدء مجانًا مع نظام الاستئجار حتى التقاعد الخاص بنا. يتيح لك تطبيق كشوف المرتبات بنقرة واحدة تنفيذ كشوف المرتبات الخاصة بك وتحويل الأموال، ليس فقط لموظفيك المحليين ولكن أيضًا للمقاولين العالميين. إن تكاملنا مع Slack وExcel وGoogle Suite وWhatsApp يجعل الوصول إلى نظام إدارة الموارد البشرية (HRMS) الخاص بك مريحًا وسهل الدردشة. منصتنا المرنة والقابلة للتكوين بالكامل، بالإضافة إلى دعم العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ستجعل إدارة الأفراد سهلة للغاية لمؤسستك.
Mirro
mirro.io
يعمل موقع Mirro.io على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات النمو المرتفع من بناء ثقافات شفافة ومزدهرة في مكان العمل تعزز رفاهية الموظفين وتحسن الاحتفاظ بالمواهب. تساعد منصة إدارة الأداء الخاصة بنا المؤسسات على التغلب على عدم الارتباط المختلط في مكان العمل من خلال تشجيع الشعور بالهدف وتحفيز المشاركة الاجتماعية والانتماء المجتمعي في جميع أنحاء العالم. الفرق والأفراد الذين يستخدمون Mirro هم أكثر سعادة وتفاعلًا وإنتاجية. باعتبارها منصة سهلة الاستخدام واجتماعية للغاية، تقوم Mirro بإجراء أكثر من 5 آلاف تفاعل شهري بين أعضاء الفريق من خلال التقدير والأهداف والأهداف والملاحظات المستمرة ومحادثات الأداء الهادفة. الشركات المبتكرة مثل Tazz وHochland وFree Now وE Co. وnoissue. استخدم Mirro لتمكين فرقهم ورعاية علاقات عمل صحية وقوية.
Superworks
superworks.com
العنوان الرئيسي: قم بتحويل مكان عملك باستخدام HRMS Superworks: زيادة الإنتاجية وسعادة الموظفين يمكّن SuperWorks المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من إنشاء أماكن عمل مزدهرة ومنتج عن طريق تبسيط العمليات التشغيلية والعمليات التشغيلية. تم تصميم مجموعة Super HRMS الشاملة لدينا لتبسيط المهام المعقدة وزيادة مشاركة الموظفين ، مما يؤدي إلى نتائج ملموسة لعملك. إليك ما يمكن أن تفعله HRMS Superworks من أجلك: * معالجة كشوف المرتبات بدون جهد: أتمتة مهام كشوف المرتبات ، وإلغاء الأخطاء ، وضمان مدفوعات في الوقت المحدد لموظفيك. * إدارة الفريق السلس: تبسيط على متن الطائرة ، وتتبع الأداء ، وتعزيز التعاون ، والحفاظ على مشاركة فريقك. * تجربة الموظف المحسّنة: تمكّن HRMs SuperWorks موظفيك بأدوات الخدمة الذاتية والاتصالات المبسطة. * زيادة الكفاءة: تحرير الوقت والموارد الثمينة من خلال أتمتة المهام المتكررة واكتساب رؤى قيمة. * النمو القابل للتطوير: تنمو HRMs SuperWorks مع عملك ، مما يوفر المرونة والدعم الذي تحتاجه لتحقيق النجاح. لماذا تختار Superworks؟ 1. جناح شامل: منصة متكاملة واحدة لجميع احتياجاتك التشغيلية والتشغيلية. 2. واجهة سهلة الاستخدام: من السهل التعلم والاستخدام ، وتقليل وقت التدريب وزيادة التبني. 3. الحل القابل للتطوير: ينمو مع عملك ، والتكيف مع احتياجاتك المتغيرة. 4. الدعم المخصص: فريق الخبراء الخاص به موجود هنا لدعمك في كل خطوة على الطريق.
Plane
plane.com
تدير الطائرة (الطيار سابقًا) كشوف المرتبات والمزايا والامتثال للشركات التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة والتي توظف موظفين ومقاولين أمريكيين ودوليين. يمكنك بسهولة توظيف الموظفين والمقاولين وتأهيلهم ودفع أجورهم في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، من خلال منصة واحدة آمنة قائمة على السحابة. باستخدام Plane، يمكنك إرسال المدفوعات إلى المقاولين في أكثر من 240 دولة بأسعار الصرف المثالية. يعتقد بلين أن المقاولين الدوليين يجب أن يتمتعوا بنفس تجربة الرواتب التي يتمتع بها الموظفون الأمريكيون. نقوم بإرسال المدفوعات مباشرة إلى الحسابات المصرفية للمقاولين، حتى يتمكنوا من سحب الأموال من حساباتهم الخاصة، دون أي متاعب أو رسوم سحب للمحفظة الإلكترونية. هل ترغب في توظيف موظفين بدلاً من المقاولين؟ باستخدام Plane، يمكنك بسهولة توظيف موظفين بدوام كامل في أكثر من 100 دولة دون الحاجة إلى إنشاء كيانات محلية. تتعامل الطائرة مع أوراق التوظيف، وخصم الضرائب، وغير ذلك الكثير، حتى لا تضطر إلى القيام بذلك. على عكس العديد من عمليات الاستخلاص المعزز للنفط، تؤمن شركة Plane بالتسعير البسيط، دون أي رسوم مخفية. أنت تدفع رسومًا شهرية ثابتة. لست متأكدا ما إذا كنت تريد تعيين أحد أعضاء الفريق كموظف أو مقاول؟ لقد دعمت Plane كلا الخيارين منذ اليوم الأول، ويسعد فريق الخبراء لدينا بإرشادك إلى الخيار الأفضل الذي يلبي احتياجاتك، دون جدول أعمال.
GoProfiles
goprofiles.io
أول منصة للأشخاص العاملين بالذكاء الاصطناعي للموظفين في أي مكان. قم ببناء ثقافة التواصل الحقيقي مع GoProfiles. لقد قمنا بدمج أفضل أجزاء أدلة الموظفين والتعرف على الأقران لبناء نوع جديد تمامًا من منصة الأشخاص.
Humaans
humaans.io
Humans عبارة عن قاعدة مبنية على نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) لتكون الطبقة الأساسية لمجموعة تقنيات الموارد البشرية في المؤسسة. فهو يساعد فرق الموارد البشرية الحديثة في الشركات سريعة النمو على تأهيل موظفيها وإدارتهم وتنميتهم من خلال سير العمل السريع والأتمتة والوصول السريع إلى البيانات. تم تصميم Humans لمعالجة نقاط الألم التي يعاني منها قادة الأعمال الذين سئموا التعامل مع الأنظمة القديمة غير القادرة على تلبية المعايير العالية لموظفي اليوم. تم تصميمه للسرعة، فهو يتميز بدليل للأشخاص الجميلين، وتخزين المستندات، وتتبع الإجازة، وإعداد التقارير المرئية، ويربط الأنظمة الحالية من خلال عمليات تكامل عميقة. من خلال تعزيز حلول Slack وGSuite ونقاط الموارد البشرية، لا يعمل Humans على تبسيط عمليات الموارد البشرية فحسب، بل يجلب أيضًا قيمة للجميع في المؤسسة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Humans خدماته للفرق البعيدة والموزعة، مما يساعد على زيادة مرونة الشركات بغض النظر عن إعدادها
BrioHR
briohr.com
الكل في واحد منصة إدارة الموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد منصة إدارة الموارد البشرية لدينا الشركات على رقمنة جميع وظائف الموارد البشرية على الفور عبر رحلة الموظف الكاملة، كل ذلك في مكان واحد: - اكتساب المواهب: قم بالرقمنة والتعاون في عمليات التوظيف باستخدام ATS (نظام تتبع مقدم الطلب)، ثم قم بإعداد المنضمين الجدد رقميًا بالكامل - مسؤول الموارد البشرية: إدارة الإجازات مدفوعة الأجر، وقاعدة بيانات الموظفين ووثائقهم، وكشوف المرتبات (لسنغافورة وماليزيا، المزيد في المستقبل!)، ومطالبات النفقات، والجداول الزمنية... - إدارة الأداء: تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية / الأهداف والأهداف الرئيسية، وإدارة تقييم الأداء، وجمع ردود الفعل 360 درجة...
Time Champ
timechamp.io
يساعد Time Champ الشركات على إطلاق إمكانات الإنتاجية من خلال برنامج تتبع الوقت التلقائي وقياس الإنتاجية. يمكن أن يساعد في تعزيز إنتاجيتك بنسبة 20% إلى 30% وتحسين معنويات الموظفين بشكل لم يسبق له مثيل. يعد Time Champ أكثر من مجرد أداة لتتبع الوقت، ومع مجموعة الميزات الغنية التي يقدمها، يمكنه المساعدة في تحسين جميع مجالات عملك ويكون بمثابة تمييز رئيسي بينك وبين منافسيك. أينما يتواجد موظفوك، سواء كانوا يعملون عن بعد أو من المكتب، يساعدك Time Champ على تحديد المكان الذي يقضون فيه وقتهم خلال يوم العمل، مما يسمح لك بالتأكد من قضاء وقتهم بشكل منتج. يساعد Time Champ أيضًا الشركات على قياس إنتاجية الفرق بشكل فعال في لحظة باستخدام لوحة معلومات شاملة. في لمحة يمكنك معرفة عدد أعضاء الفريق الذين يعملون، وعدد الغائبين أو المتأخرين، ومن هم الموظفون الأكثر أو الأقل إنتاجية في شاشة واحدة. ويمكن بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لتعزيز الأداء ومكاسب الإنتاجية. يقوم Time Champ بجمع العديد من المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية ويقدمها في مخططات وتقارير تحليلية مصممة بشكل جميل. بفضل القدرة على التعمق في مجالات المشكلات، يجعل Time Champ الحياة أسهل بكثير في التحليل وإيجاد حلول للمشكلات بسرعة.
Omni HR
omnihr.co
Omni هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يعيد تعريف الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع إدارة الموظفين. مهمتهم واضحة: تمكين الشركات الحديثة في رحلتها لتنمية فرق مشاركة وعالية الأداء. تم تصميم Omni لدعم دورة حياة الموظف بالكامل بشكل شامل، ويساعد Omni فرق الموارد البشرية على توظيف موظفيك وتأهيلهم وإدارتهم ودفع أجورهم عبر جميع أنحاء العالم. آسيا وخارجها ببضع نقرات فقط. مع Omni، لم يعد وقتك الثمين أنت وفريقك يضيع في إدخال البيانات أو المهام الإدارية، بل يتم توجيهه بدلاً من ذلك نحو المبادرات الإستراتيجية والتفاعلات الهادفة التي تدفع نمو الأعمال.
Craze
crazehq.com
الكل في واحد للموارد البشرية والرواتب والامتثال للشركات الناشئة. يستخدم المؤسسون الطموحون برنامج Craze لإدارة شركاتهم دون أي ضغوط. نحن نعتني تلقائيًا بالموارد البشرية وكشوف المرتبات والامتثال حتى تتمكن من التركيز على تنمية أعمالك.
Access
theaccessgroup.com
يعمل برنامج Access على تغيير وجه برامج إدارة الأعمال، ليس فقط في كيفية خدمتنا لعملائنا، والوفاء بوعدنا بمنحهم الحرية للقيام بالمزيد مما هو مهم بالنسبة لهم، ولكن أيضًا لموظفينا ومستثمرينا والجمعيات الخيرية القريبة منهم. قلوبنا حيث نعيش ونعمل. يساعد Access أكثر من 100000 عميل على تغيير الطريقة التي يتم بها استخدام برامج الأعمال الخاصة بهم، مما يمنح كل موظف الحرية في القيام بالمزيد مما هو مهم.
Harri
harri.com
هاري هي الشركة الرائدة عالميًا في تقنيات تجربة موظفي الخطوط الأمامية. تم تصميم منصة Harri للشركات التي تقع الخدمة في صميم أعمالها وتتضمن حلولاً لجذب المواهب وإدارة القوى العاملة وإشراك الموظفين والامتثال. يمكّن هاري المؤسسات من توظيف أفضل المواهب والاحتفاظ بها وإدارتها بذكاء لإدارة أعمالها وتحسينها. وهي تخدم أكثر من 55000 موقعًا للمطاعم والفنادق وأربعة ملايين موظف في مجال الضيافة على مستوى العالم، مع نمو ناشئ في تجارة التجزئة والرعاية الصحية. أقامت شركة Harri علاقات مع العديد من أفضل العلامات التجارية للضيافة في العالم من خلال التركيز على مهمتها المتمثلة في تحسين تجربة الموظفين لفرق الخطوط الأمامية. رحب هاري بالعملاء البارزين مثل Raising Cane's Chicken Fingers وأطلق تطبيقات على مستوى النظام لـ Subway في الولايات المتحدة وماكدونالدز في المملكة المتحدة. وتضاعفت قاعدة المستخدمين النشطة للشركة سنويًا، مما سهل تقديم 7.2 مليون طلب عمل و2.6 مليون رسالة وإنشاء 237 ألف قائمة وظائف. .
Cinode
cinode.com
من يعرف ماذا، من هو متاح، ماذا يمكنني أن أبيع؟ نحن نقدم رؤى مهمة حول المبيعات والتسليم والمهارات التي تفتقدها حاليًا. Cinode هي منصة الكل في واحد لتعزيز نمو الاستشارات الخاصة بك. نحن الخيار الأفضل في بلدان الشمال الأوروبي لسبب ما.
Netchex
netchex.com
مع حلول إدارة الموارد البشرية والرواتب من Netchex، يمكنك جعل عملياتك أسهل من أي وقت مضى والتأكد من إنجاز المهمة دائمًا بشكل صحيح.
kiwiHR
kiwihr.com
برنامج للموارد البشرية يجعل حياتك أسهل - الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة: وفر ما يصل إلى 30% من وقتك باستخدام برنامج إدارة الموارد البشرية البديهي والشامل المصمم لتلبية احتياجاتك الخاصة.
Convenia
convenia.com.br
قم بمركزة جميع إجراءات الموارد البشرية وDP في مكان واحد. إدارة موظفي CLT، والتدريب الداخلي، PJ وأكثر من ذلك. جرب 14 يومًا مجانًا!
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الموارد البشرية الشاملة والقابلة للتخصيص، وتقدم منصة برمجية قوية مجانية ومرنة. إن التزامنا بمبادئ المصادر المفتوحة يسمح للمؤسسات من جميع الأحجام والميزانيات بالوصول إلى برامج الموارد البشرية المتقدمة دون تحمل عبء رسوم الترخيص. لقد صمم فريقنا من المطورين المتفانين ومحترفي الموارد البشرية حلاً برمجيًا للموارد البشرية غنيًا بالميزات يشمل مجموعة واسعة من وظائف الموارد البشرية، بما في ذلك التوظيف، وتأهيل الموظفين، وإدارة الأداء، وتتبع الوقت والحضور، ومعالجة كشوف المرتبات، وإدارة المزايا، وإشراك الموظفين. بفضل واجهة سهلة الاستخدام وخيارات تخصيص واسعة النطاق، يمكن تصميم برامجنا لتلبية الاحتياجات المحددة وسير العمل لكل مؤسسة. باعتبارنا مؤيدين للبرمجيات مفتوحة المصدر، فإننا نؤمن بقوة التعاون والابتكار القائم على المجتمع. يمكّن برنامج الموارد البشرية مفتوح المصدر الخاص بنا المؤسسات من الاستفادة من الخبرات والمساهمات الجماعية لمجتمع عالمي من المطورين، مما يؤدي إلى تحسينات مستمرة وميزات جديدة وأمان معزز. إن برنامج Horilla Open Source HR ليس مجانيًا فحسب، بل يوفر أيضًا للمؤسسات التحكم الكامل في مجموعة تقنيات الموارد البشرية الخاصة بها. ومن خلال القدرة على الوصول إلى كود المصدر وتعديله، يمكن للمؤسسات تخصيص البرنامج ليناسب متطلباتها الفريدة، والتكامل مع الأنظمة الحالية، وضمان خصوصية البيانات وأمانها. نحن ملتزمون بدعم مستخدمينا طوال رحلتهم باستخدام برنامج Horilla Open Source HR. فريق الدعم المخصص لدينا متاح بسهولة للمساعدة في التنفيذ والتخصيص واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، مما يضمن اعتمادًا سلسًا وناجحًا لبرنامجنا. من خلال اختيار برنامج Horilla Open Source HRMS، يمكن للمؤسسات الاستفادة من قوة تكنولوجيا الموارد البشرية المتقدمة، والتعاون مع مجتمع نابض بالحياة، وتحسين عمليات الموارد البشرية الخاصة بها دون القيود المالية لرسوم الترخيص. نحن ملتزمون بتمكين المؤسسات من خلال حلول الموارد البشرية الفعالة من حيث التكلفة والقابلة للتخصيص والتي تدفع الكفاءة والإنتاجية والنجاح التنظيمي. ميزات برنامج Horilla مفتوح المصدر للموارد البشرية: • برنامج مفتوح المصدر لإدارة التوظيف • برنامج مفتوح المصدر لتأهيل الموظفين • برنامج مفتوح المصدر لإدارة قاعدة بيانات الموظفين • برنامج مفتوح المصدر لإدارة الرواتب • برنامج مفتوح المصدر لإدارة الحضور • برنامج مفتوح المصدر لإدارة الإجازات • برنامج مفتوح المصدر لإدارة الأداء • برامج إدارة الأصول مفتوحة المصدر
MyHR
myhr.works
برامج الموارد البشرية الذكية. دعم الخبراء للموارد البشرية. يدمج MyHR برامج الموارد البشرية الذكية والدعم الاستشاري للموارد البشرية لتبسيط إدارة الأفراد للجميع.
Kenjo
kenjo.io
Kenjo عبارة عن منصة موارد بشرية كاملة وقابلة للتخصيص، مصممة لمساعدة أقسام الموارد البشرية على أساس يومي. يتيح Kenjo للمستخدمين إدارة المستندات وإدارة الإجازات وحالات الغياب وإجراء مراجعات الأداء واختيار مواهب جديدة. كما يقدم تقارير الرواتب. يعد Kenjo مثاليًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتطلع إلى أتمتة جميع عمليات الموارد البشرية الخاصة بها باستخدام أداة واحدة سهلة الاستخدام. لأن البشر أكثر من مجرد موارد.
BrightHR
brighthr.com
تعرف على أشهر برامج الموارد البشرية وخدمات الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة. من خلال نصائح الموارد البشرية ورفاهية الموظفين وحتى تسجيل الوقت في التطبيق، اكتشف كيف يوفر لك BrightHR الوقت والمال والجهد الآن.
Zelt
zelt.app
Zelt هي الطريقة الأولى لإدارة جميع شؤون الموظفين في شركتك في مكان واحد - بدءًا من كشوف المرتبات وحتى المزايا وحتى الأجهزة والتطبيقات.
Youmanage
youmanage.co.uk
قل وداعًا لعمليات الموارد البشرية القديمة والمستهلكة للوقت، وجداول بيانات معلومات الموظفين المتعرجة متعددة علامات التبويب وحسابات الاستحقاقات السنوية اليدوية التي لا نهاية لها. تعرف على Youmanage - نظام موارد بشرية متكامل يضم جميع الميزات الأساسية لمساعدة عملك على النمو. فهو يوفر لك موقعًا سحابيًا آمنًا للغاية لتخزين بيانات الموظفين، ووسيلة للموظفين لتحديث معلوماتهم الشخصية تقريبًا في أي وقت، وتقارير وتحليلات إعلامية لدفع الأعمال، والقدرة على تتبع معلومات الغياب الأساسية بما في ذلك العطلات والمرض والإجازة. كدح. تتحكم Youmanage في مخاطر الامتثال، وتقلل من تكاليف الإدارة، وتزيد من إنتاجية القوى العاملة من خلال التشغيل الآلي الذكي لسير العمل، مع تقديم جميع الأدوات والمعلومات والإرشادات التي يحتاجها مدير الأفراد أو متخصص الموارد البشرية لتحقيق النجاح. امنح فريق الموارد البشرية لديك تركيزًا أعلى. إزالة الوقت الضائع في محاولة العثور على المعلومات المخزنة عبر قنوات متعددة وتحليلها، مما يسمح لهم بالهدف الحقيقي نحو حل تحديات الأعمال وزيادة فعالية كل موظف.
Pletox
pletox.com
منصة شاملة مصممة لأتمتة وتحسين إدارة القوى العاملة من خلال سير العمل مثل الموارد البشرية وكشوف المرتبات والدردشة والمشاريع والمهام والعمليات والمزيد.
HRlab
hrlab.de
منصة مركزية وآلية لإدارة رأس المال البشري. رشيقة وقائمة على السحابة وآمنة وفعالة.
Buk
buk.app
الناس هم الأصول الأكثر قيمة لمؤسستك. قم بتنظيم وتبسيط جميع عملياتك باستخدام أحدث التقنيات.
altHR
althr.my
altHR هو تطبيق ممتاز للموارد البشرية للشركات تم إنشاؤه ليكون أكثر من مجرد حل للموارد البشرية. بدعم من CelcomDigi، المزود الرائد لخدمات الاتصال عبر الهاتف المحمول في ماليزيا، altHR هو برنامج للموارد البشرية قائم على السحابة يركز على مساعدة الشركات الماليزية على رقمنة عمليات الموارد البشرية وتعزيز تمكين الموظفين ومشاركتهم بشكل أفضل. تم تصميم altHR بميزات أساسية مثل الإجازات غير الورقية وإدارة النفقات وتتبع الوقت وإدارة الحضور، ويهدف إلى رقمنة جهود الموارد البشرية لديك من خلال خطتنا المجانية والسريعة البدء.
HRWize
hrwize.com
بدءًا من معلومات الموظف وتتبع الإجازات والتدريب وإدارة الأداء وتخطيط التعاقب وكل شيء بينهما - يمكنك التأكد من أن المعلومات التي تحتاجها ستكون دائمًا على بعد نقرة واحدة فقط. من خلال فريق خدمة متخصص من متخصصي الموارد البشرية المعتمدين، نحن لا نقدم لك أداة فحسب، بل نساعدك على تبسيط عملياتك وزيادة كفاءة عمليات الموارد البشرية لديك والبقاء معك طوال رحلة التنفيذ وما بعدها.
Criterion HCM
criterionhcm.com
إدارة رأس المال البشري بدون تنازلات برامج الموارد البشرية وكشوف المرتبات وإشراك المواهب الديناميكية مثل موظفيك توفر شركة Criterion برامج إدارة رأس المال البشري (HCM) لمؤسسات السوق المتوسطة في مجال البناء والخدمات المالية والمنظمات غير الربحية والتعليم العالي، وتمكينها من تبسيط مواردها البشرية المهمة وكشوف المرتبات وإشراك المواهب وعمليات إدارة القوى العاملة. يتوفر Criterion HCM مباشرة للعملاء ومن خلال شبكة شركاء عالمية في أكثر من 10 دول.
Worksy
worksy.io
Worksy هو برنامج شامل للموارد البشرية للمؤسسات المتوسطة والكبيرة. تتضمن حلولنا المتاحة أدوات الإدارة الأساسية مثل كشوف المرتبات ووقت حضور الموظفين والإجازات والمطالبات والأداء والتوظيف وتحليلات الموارد البشرية والمزيد.
Collage HR
collage.co
Collage هي منصة إدارة الموارد البشرية والرواتب والمزايا الرائدة في كندا ثنائية اللغة والتي تم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. تتضمن ميزات النظام الأساسي حفظ سجلات الموظفين، وتأهيل الموظفين الجدد، وإدارة المزايا، وتتبع الإجازات، والتوظيف (ATS)، ومراجعات الأداء، وتقارير الموارد البشرية، وإدارة كشوف المرتبات ذات الخدمة الكاملة. تعمل Collage أيضًا على رقمنة المزايا الجماعية من خلال المزامنة مع أي مزود تأمين في كندا.
Kolay iK
kolayik.com
قم بإدارة والإبلاغ عن الإجازات والعمل الإضافي وتقييم الأداء وكشوف المرتبات والتحولات وغير ذلك الكثير باستخدام Kolay HR، أول برنامج لإدارة شؤون الموظفين في تركيا.
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR هو برنامج موارد بشرية معياري قوي للشركات الصغيرة والمتوسطة. منذ عام 2010، ساعدنا الآلاف من الشركات في جميع أنحاء العالم على توفير ساعات أسبوعيًا في مهام الموارد البشرية اليومية مثل إدارة الإجازات، وإدارة ملفات الموظفين والتأهيل، وتتبع الوقت، وإدارة الأداء، وتتبع المخالفات، وإدارة الشهادات. اختر الوحدات التي تحتاجها وعدد المستخدمين لنظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) الذي يناسب احتياجات عملك وميزانيتك. ابدأ اليوم بتجربة مجانية مدتها 21 يومًا (www.purelyhr.com/trial) أو عرض تجريبي مباشر.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر تواصلاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستقبل الذي نتخيله. العالم يعمل مع ServiceNow.
Hailey HR
haileyhr.com
مكان واحد لجميع عمليات الموارد البشرية. بفضل تجربة المستخدم والوضوح الذي سيحبه زملائك في العمل. تعرف على منصتنا واحجز العرض التجريبي اليوم!
SixFifty
sixfifty.com
أصدرت شركة SixFifty، وهي شركة تساعد الشركات على أتمتة الامتثال والتوثيق لقانون العمل، اليوم المرحلة الأولى من مشروع معلوماتية قانون العمل (ELIP)، وهو جهد لفهرسة وتلخيص وترميز منطق كل قانون توظيف في الولايات المتحدة، تعزيز كل من البحث القانوني الأكاديمي والاستخدام العملي للأعمال. تقوم SixFifty بأتمتة الأبحاث الخاصة بالدولة وصياغة المستندات والتحديثات القانونية المستمرة، مما يزيل المتاعب والتخمين من الامتثال للموارد البشرية. تساعد SixFifty فرق الموارد البشرية على القيام بثقة بأعمال الامتثال المعقدة الخاصة بالدولة بمفردها. مع SixFifty، يمكنك صياغة مستندات توظيف مخصصة (مثل السياسات والاتفاقيات وإضافات الدولة) في دقائق معدودة فقط - دون الحاجة إلى دفع الكثير من المال لتكليف محامٍ بصياغتها نيابةً عنك.
greytHR
greythr.com
منصة greytHR عبارة عن مجموعة من حلول الموارد البشرية السحابية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs). فهو يوفر أدوات إنتاجية لإدارة أفضل للأشخاص وعمليات موارد بشرية أبسط وتقديم خدمات الموارد البشرية بشكل احترافي. تؤدي بوابة الموظف للمدير والخدمة الذاتية للموظف إلى مشاركة أفضل للموظفين وتوفير الوقت بشكل عام. يتم استخدام برنامج greytHR من قبل أكثر من 20.000 مؤسسة و2 مليون مستخدم في الهند وأكثر من 20 دولة بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين. الميزات البارزة: ● الموارد البشرية الأساسية ● برنامج الإعداد ● إدارة دورة حياة الموظف ● إدارة الإجازات والحضور ● إدارة الرواتب (للهند والشرق الأوسط) ● الامتثال بنسبة 100% للموارد البشرية (للهند والشرق الأوسط) ● إدارة الوثائق ● تقارير وتحليلات الموارد البشرية ● الموظف البوابة الإلكترونية وتطبيق الهاتف المحمول ● عمليات التكامل وREST API. يعد GreytHR أكثر من مجرد برنامج رائع. نحن نفخر بخدمتنا الشغوفة، ومجتمع الموارد البشرية النابض بالحياة، وموارد التعلم المفيدة.
Progression
progression.co
قم بتحديد وقياس النمو الوظيفي في مؤسستك باستخدام Progression - المنصة الأولى للتطوير الوظيفي. باستخدام التقدم، يمكنك: - بناء وتصور أطر العمل المهنية في ساعات، وليس أشهر، باستخدام القوالب والذكاء الاصطناعي - إنشاء عادات بسيطة تثبت النمو أثناء حدوثه - تمكين فريقك من التقدم من خلال رؤى غنية في الوقت الفعلي - المشاركة والتحفيز والتمكين يمتلك موظفوك حياتهم المهنية الخاصة - أطلق العنان للنمو الاستثنائي للموظفين في وقت قياسي. قم ببناء ونشر والحفاظ على أفضل المهارات والمسارات المهنية من خلال التقدم. انضم إلى الآلاف من الفرق التي تقود النمو الحقيقي للموظفين وتقلل من الاستنزاف اليوم.
CezanneHR
cezannehr.com
يقع المقر الرئيسي لشركة Cezanne HR في المملكة المتحدة ويحظى بثقة الآلاف من متخصصي الموارد البشرية في جميع أنحاء العالم، وهو نظام موارد بشرية حديث ومتكامل للمؤسسات متوسطة الحجم التي تضم 100 إلى 3000 موظف. مليئة بالميزات الذكية لتوفير الوقت، تمتلك Cezanne HR كل ما يلزم لإدارة الموظفين وإشراكهم وتواصلهم ودعمهم بشكل أفضل، أينما كانوا. يغطي Cezanne HR دورة حياة الموظف الكاملة، بدءًا من التوظيف والتأهيل، مرورًا بالموارد البشرية الأساسية والغياب وإدارة الجدول الزمني إلى الأداء وتقدير الموظفين والتخطيط الوظيفي والخلافة. إلى جانب عمليات التكامل مع أنظمة كشوف المرتبات التابعة لجهات خارجية، تقدم Cezanne HR خدمة كشوف مرتبات ذكية مُدارة إلى مؤسسة في المملكة المتحدة.
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker هو نظام سحابي للموارد البشرية والتوظيف وإدارة الأداء. يمكّن HRLocker الشركات من أتمتة عمليات إدارة الأفراد والتوظيف، وتبسيط متطلبات الموارد البشرية، كل ذلك في مكان واحد.
Empeon
empeon.com
Empeon عبارة عن منصة مرنة تتيح للشركات إدارة جميع احتياجاتها من الموارد البشرية والرواتب بسهولة في مكان واحد. في كثير من الأحيان تقول الشركات أن لديها هذه الميزة، ولكن ليس لديها سوى القدرة على الاتصال، مما يسبب الاختناقات وبطء العمليات. تعال واختبر منصتنا لمعرفة سبب كونها الأفضل حقًا لعملك.
flair HR
flair.hr
Flair هو حل شامل للموارد البشرية والتوظيف يوفر البنية والبساطة للعمليات المعقدة المتعلقة بالأشخاص - سواء كانت محلية أو عالمية أو بعيدة أو مكتبية. إنه يحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها فرق الموارد البشرية لتحسين تجربة العمل والحياة في مؤسستهم. يغطي الذوق رحلة الموظف بأكملها وهو قابل للتخصيص بالكامل. ابدأ بالميزات القياسية أو قم بتكييف كل عملية وفقًا للاحتياجات الفريدة لمؤسستك - فالخيار لك. اجذب المواهب وقلل الوقت اللازم للتوظيف باستخدام ميزات التوظيف، مثل أداة إنشاء صفحات الوظائف بالسحب والإفلات ومسارات تحويل المرشحين القابلة للتخصيص. حوّل المبتدئين المتحمسين إلى مؤيدين مخلصين للعلامة التجارية من خلال رحلات تأهيل مخصصة. وقم بتبسيط مهام الموارد البشرية الأساسية، مثل إدارة الغياب وكشوف المرتبات ومراجعات الأداء وتتبع الوقت والمزيد. الحل الخاص بنا مبني على Salesforce، مما يسمح لك بالاستفادة من قوة وأمان منصة CRM الرائدة في العالم. ولكن حتى إذا كنت لا تستخدم Salesforce، فسنوفر لك إمكانية الوصول. أضف بعض الذوق إلى مؤسستك – وحقق الانسجام في الموارد البشرية.
DreamTeam
dreamteam.io
مركز شامل للأشخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبسيط عمليات الأفراد المعقدة من خلال منصة الموارد البشرية الأسرع والأكثر مرونة وغير المحدودة. يسمح لك DreamTeam باستعادة التحكم الكامل والرؤية في عمليات الأشخاص المتزايدة باستخدام البيانات المفككة. نحن نحرر فريقك من العمل اليدوي المرهق مع تعزيز نجاح الموارد البشرية والرضا وثقافة الشركة المزدهرة من خلال حل شامل وسهل الإعداد للتغلب على تعقيدات الموارد البشرية.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek هو نظام حديث للموارد البشرية يحتوي على كل ما تحتاجه لإدارة الرحلة الكاملة لموظفيك. جربه لمدة 14 يومًا مجانًا!
Armano
armano.io
Armano هو حل شامل للموارد البشرية يقدم ميزات مثل تتبع الوقت وإدارة المواهب وإدارة الملفات والمستندات وإدارة النفقات والاتصالات الداخلية وإدارة المشاريع. إنه يقدم خدماته للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بأسعار تنافسية ومنصة سهلة الاستخدام.
Factorial
factorialhr.com
Factorial هو البرنامج الكل في واحد يساعدك على إدارة الوقت والموهبة والمستندات في نظام مركزي واحد يوفر لك الوقت ، والقضاء على الأخطاء ، ويقودك إلى النجاح. تم تصميم برنامج الموارد البشرية المستندة إلى السحابة في Factorial للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMBS) ، وسوف تنسى جداول البيانات عن طريق حل المشكلات مع واجهة بسيطة وبديهية تتيح لك تحسين ورقمنة جميع العمليات اليدوية. حل الموارد البشرية الكامل الذي يعمل على أتمتة وتبسيط وتبسيط العمليات الإدارية من خلال توفير المعلومات والرؤى لمساعدة الشركات على تحسين إدارتها وتقليل التكاليف. - الساعة في: تتبع بحضورك بسلاسة مع عدد قليل من الصنابير ، وتعيين الجداول الزمنية لمختلف المشاريع ومواقع العمل بسهولة. - إدارة الغياب: طلب العطلات دون عناء ، والأوراق الطبية والشخصية ، وتلقي إشعارات سريعة عند موافقة المدير. أيضًا ، يمكن لمديري الفريق الموافقة أو رفض الطلبات من تطبيق الهاتف المحمول. - التحولات: الحفاظ على المنظمة من خلال مراجعة نوبات العمل القادمة أو تحولات فريقك. - اجتماعي: الوصول إلى معلومات الشركة القيمة ، بما في ذلك الأخبار والأحداث والنجاحات الجديدة وأعياد الميلاد والمزيد. - المستندات: مراجعة الآمنة وتحميل وتوقيع مستندات مهمة من خلال التطبيق. - النفقات: أرسل نفقاتك بسرعة عن طريق التقاط صورة لاستلامك ومراقبة عملية الموافقة مباشرة داخل التطبيق. - المهام: ابق على رأس مسؤولياتك من خلال مراجعة المهام المعلقة وإدارتها بكفاءة. - التقويم: عرض توافر زملائك في تنسيق تقويم مناسب للتخطيط بفعالية. - دليل الموظف وملف تعريفه: استكشف أدوار زملائك في العمل وتفاصيل الاتصال أثناء تحديث المعلومات الخاصة بك. تأكد من الدقة في التفاصيل مثل عنوانك أو تغييرات الحساب المصرفي الذي قد يؤثر على كشوف المرتبات.
Paycom
paycom.com
على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعداد كشوف المرتبات الخاصة بهم ويتم توجيههم للعثور على الأخطاء المكلفة وإصلاحها قبل إرسال كشوف المرتبات. بدءًا من الإعداد والتسجيل في المزايا وحتى إدارة المواهب والمزيد، يعمل برنامج Paycom على تبسيط العمليات وزيادة الكفاءات ويمنح الموظفين القدرة على التحكم في معلومات الموارد البشرية الخاصة بهم، كل ذلك في تطبيق واحد. تشتهر Paycom على المستوى الوطني بتقنيتها وثقافة مكان العمل، ويمكنها الآن خدمة الشركات من جميع الأحجام في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي. تقود Paycom التحول الرقمي في مكان العمل الأمريكي. لقد أدى التزامنا بثقافتنا وقيمنا إلى حصولنا على لقب إحدى الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم من قبل Fast Company، وواحدة من أعظم أماكن العمل في أمريكا في مجلة Newsweek وأفضل أصحاب العمل في الولايات المتحدة من قبل Top Workplaces. لدى Paycom ما يقرب من 36,820 عميلًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023)، بزيادة 1% عن العام السابق. في 15 أبريل 2014، أصبحت Paycom شركة عامة مع فتح أسهمها للتداول في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر PAYC. وفي أوائل عام 2020، انضمت الشركة إلى مؤشر S&P 500.
OnPay
onpay.com
تم تصميم OnPay للأشخاص الذين يرغبون في قضاء المزيد من الوقت في إدارة أعمالهم (ووقتًا أقل في مهام المكتب الخلفي). توفر كشوف المرتبات والموارد البشرية الحائزة على جوائز لأصحاب الأعمال أكثر من 15 ساعة شهريًا، وتتيح لهم التركيز على النتيجة النهائية.
Officient.io
officient.io
احصل على المزيد من إدارة الموارد البشرية. في كل شركة متنامية، تتضمن إدارة الموارد البشرية جبلًا من الإدارة يستغرق الكثير من الوقت الثمين. الخبر الجيد؟ يقدم Officient نظرة عامة وأكثر من ذلك بكثير.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. هي شركة أمريكية للحوسبة السحابية تأسست عام 1998 ويقع مقرها الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، وهي تقدم برامج وخدمات لإدارة الشؤون المالية للأعمال والعمليات والعلاقات مع العملاء. تم تصميم برامجها وخدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع وحدات لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) ودعم البرامج والإدارة (PSA) والتجارة الإلكترونية. استحوذت شركة Oracle Corporation على NetSuite مقابل ما يقرب من 9.3 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2016. تتم إدارة وحدة أعمال Oracle Netsuite التي تم تشكيلها حديثًا من قبل نائب الرئيس التنفيذي إيفان جولدبيرج باعتباره Cloud ERP من Oracle للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
Namely
namely.com
وهي المنصة الوحيدة لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات والمزايا وإدارة المواهب التي سيحبها موظفوك. إنه أكثر من مجرد برنامج للموارد البشرية: إنه استشارات الامتثال والفوائد التي تحتاجها.
Multiplier
usemultiplier.com
هل تريد أن تجعل توظيف المواهب في بلد آخر أسهل؟ المضاعف هو الحل الخاص بك - تسمح لك تقنيتنا بالانضمام بسلاسة، ودفع رواتب موظفيك، والامتثال للقوانين التنظيمية، وتوفير المزايا عبر الحدود، والبقاء على اتصال مع فرقك العالمية.
Keka
keka.com
التوظيف ليس مجرد إنجاز من خطوة واحدة لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة الصحيحة هو حجر التنقل نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. وبالتالي ، ستقوم Keka بتجهيزك بميزات رائعة مثل مصادر المرشحين متعددة المنصات ، وتقييمات التكنولوجيا ، وبطاقات الأداء ، وما إلى ذلك ، مما سيساعدك على تقديم تجربة توظيف مقاومة في المستقبل مع نظام تتبع المتقدمين في Keka. Keka HR هو تمكين الناس. إنه يقوم بأتمتة معالجة الأشخاص ويساعد على بناء ثقافة عمل متحمسة وملتزمة ، وتحويل شركتك من الخير إلى الرائع. مع Keka ، يمكنك تعزيز ثقافة عالية الأداء تتكيف وتتطور ومقاييس ، مما يجعل فريقك أكثر فعالية. كشركة رائدة في تقنية الموارد البشرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، تعتبر Keka متعددة الاستخدامات ومناسبة لجميع الصناعات.
Justworks
justworks.com
Justworks هو حل متعدد المنتجات يقدم كشوف المرتبات العالمية والمزايا ودعم الامتثال وتتبع الوقت وأدوات الموارد البشرية والمزيد مع دعم حائز على جوائز من خبراء معتمدين في الموارد البشرية. نحن نتعامل مع التفاصيل الجوهرية حتى تتمكن من التركيز على ما يهم: بناء عملك وفريقك.
Humi
humi.ca
Humi هو حل برمجي كامل للموارد البشرية قائم على السحابة، تم تصميمه وتصنيعه للشركات في كندا. يجمع حل إدارة الأفراد الأفضل في واحد من Humi بين الموارد البشرية وكشوف المرتبات والمزايا والتوظيف والإجازات وتتبع الوقت والمزيد لتبسيط احتياجات عمليات الأشخاص لديك وتوفير وقتك حتى تتمكن من العودة إلى التركيز على ما يهم أكثر - موظفيك . قم بإدارة رحلة الموظف الكاملة بدءًا من التوظيف والتأهيل وحتى الترقية. ادفع لموظفيك في الوقت المحدد مع البقاء متوافقًا مع Humi Payroll، ووفر المال لشركتك مع توفير مزايا جماعية قابلة للتخصيص عن طريق التبديل إلى Humi.
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