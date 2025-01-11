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برامج الموارد البشرية الأساسية - التطبيقات الأكثر شعبية - باكستان
يعمل برنامج الموارد البشرية الأساسية (HR)، المعروف أيضًا باسم برنامج إدارة رأس المال البشري (HCM)، على مركزية معلومات الموظفين داخل نظام موحد. تم تصميم أنظمة الموارد البشرية الأساسية هذه لإدارة البيانات الأساسية مثل كشوف المرتبات والمزايا ضمن قاعدة بيانات مركزية يمكن الوصول إليها. في حين يشار إليها تقليديا باسم أنظمة معلومات الموارد البشرية (HRIS) أو أنظمة إدارة الموارد البشرية (HRMS)، أصبح مصطلح HCM أكثر انتشارا في الآونة الأخيرة. تستخدم الشركات برامج الموارد البشرية الأساسية للحفاظ على ملفات تعريف مفصلة للموظفين، وتخزين المستندات المهمة، وتحليل الاتجاهات التنظيمية من منظور شامل. تُستخدم هذه الأنظمة عادةً من قبل أقسام الموارد البشرية، وتسمح لمديري الموارد البشرية بمراقبة سجلات الموظفين وإنشاء تقارير حول المقاييس الرئيسية. تشتمل العديد من حلول الموارد البشرية الأساسية على ميزات الخدمة الذاتية، مما يمكّن الموظفين من تحديث المزايا أو تفاصيل الاتصال الخاصة بهم بشكل مستقل، وبالتالي تبسيط عمليات الموارد البشرية. في كثير من الأحيان، يتم دمج برامج الموارد البشرية الأساسية ضمن مجموعة أوسع لإدارة الموارد البشرية أو توفر التوافق مع تطبيقات الموارد البشرية التابعة لجهات خارجية لتعزيز وظائفها عبر عمليات الموارد البشرية المختلفة.
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Zoho People
zoho.com
صُنعت لبناء قوة عاملة أكثر سعادة. نحن نعتني بعمليات الموارد البشرية لديك بينما تعتني أنت بموظفيك. بدءًا من التوظيف والتأهيل وإدارة الحضور وحتى تتبع الوقت والتقييمات، قمنا بتغطية كل ذلك.
Paycom
paycom.com
على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعداد كشوف المرتبات الخاصة بهم ويتم توجيههم للعثور على الأخطاء المكلفة وإصلاحها قبل إرسال كشوف المرتبات. بدءًا من الإعداد والتسجيل في المزايا وحتى إدارة المواهب والمزيد، يعمل برنامج Paycom على تبسيط العمليات وزيادة الكفاءات ويمنح الموظفين القدرة على التحكم في معلومات الموارد البشرية الخاصة بهم، كل ذلك في تطبيق واحد. تشتهر Paycom على المستوى الوطني بتقنيتها وثقافة مكان العمل، ويمكنها الآن خدمة الشركات من جميع الأحجام في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي. تقود Paycom التحول الرقمي في مكان العمل الأمريكي. لقد أدى التزامنا بثقافتنا وقيمنا إلى حصولنا على لقب إحدى الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم من قبل Fast Company، وواحدة من أعظم أماكن العمل في أمريكا في مجلة Newsweek وأفضل أصحاب العمل في الولايات المتحدة من قبل Top Workplaces. لدى Paycom ما يقرب من 36,820 عميلًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023)، بزيادة 1% عن العام السابق. في 15 أبريل 2014، أصبحت Paycom شركة عامة مع فتح أسهمها للتداول في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر PAYC. وفي أوائل عام 2020، انضمت الشركة إلى مؤشر S&P 500.
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف في نظام واحد. خذ على متن الطائرة، على سبيل المثال. باستخدام Rippling، يمكنك تعيين موظف جديد في أي مكان في العالم وإعداد كشوف المرتبات وبطاقة الشركة والكمبيوتر والمزايا وحتى تطبيقات الطرف الثالث مثل Slack وMicrosoft 365 — كل ذلك في غضون 90 ثانية.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. هي شركة أمريكية للحوسبة السحابية تأسست عام 1998 ويقع مقرها الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، وهي تقدم برامج وخدمات لإدارة الشؤون المالية للأعمال والعمليات والعلاقات مع العملاء. تم تصميم برامجها وخدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع وحدات لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) ودعم البرامج والإدارة (PSA) والتجارة الإلكترونية. استحوذت شركة Oracle Corporation على NetSuite مقابل ما يقرب من 9.3 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2016. تتم إدارة وحدة أعمال Oracle Netsuite التي تم تشكيلها حديثًا من قبل نائب الرئيس التنفيذي إيفان جولدبيرج باعتباره Cloud ERP من Oracle للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هي شركة تكنولوجيا أمريكية تقدم برامج الموارد البشرية كخدمة. تأسست الشركة في عام 2008 على يد بن بيترسون ورايان ساندرز، ويقع مقر الشركة في ليندون بولاية يوتا. تتضمن خدمات BambooHR نظام تتبع مقدمي الطلبات ومتتبع مزايا الموظفين. في عام 2019، جادجو سي إشبيلية و كتب Brian T. Horowitz في مجلة PC Magazine أن BambooHR "أغلى ثمناً من المنتجات المنافسة" و"يفتقر إلى ميزات إدارة الفوائد (BA) مقارنة بالحلول المنافسة" ولكن "مجموعة الميزات القوية والواجهة سهلة الاستخدام تدفعه إلى قمة منتجاتنا". قائمة".
Keka
keka.com
لا يعد التوظيف مجرد إنجاز من خطوة واحدة، لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة المناسبة هو نقطة الانطلاق نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. ومن ثم، ستزودك Keka بميزات رائعة مثل مصادر المرشحين متعددة المنصات، والتقييمات التقنية، وبطاقات الأداء، وما إلى ذلك، والتي ستساعدك على تقديم تجربة توظيف مستقبلية من خلال نظام تتبع مقدم الطلب من Keka.
Remote
remote.com
يعد Remote هو الحل الشامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعمال المتعاقدين في جميع أنحاء العالم. تتعامل منصتنا مع الرواتب الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في العديد من البلدان. بغض النظر عن مكان تواجد فريقك، يضمن Remote أفضل تجربة مع حلول التوظيف العالمية القوية. تمنحك حماية الملكية الفكرية التي لا مثيل لها وإجراءات الأمان عالية المستوى راحة البال على نطاق عالمي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Remote نموذج تسعير ثابت بدون أي رسوم مخفية، مما يساعدك على إدارة ميزانيتك بفعالية مع التركيز على دفع نمو الأعمال.
Asanify
asanify.com
Asanify هو حل شامل لتلبية متطلبات إدارة الموارد البشرية الشاملة لمؤسستك. فهو يوفر أيضًا حلًا خاليًا من المتاعب ومؤتمتًا بالكامل لكشوف المرتبات، وهو مناسب تمامًا للشركات الناشئة والشركات سريعة النمو. يمكنك البدء مجانًا مع نظام الاستئجار حتى التقاعد الخاص بنا. يتيح لك تطبيق كشوف المرتبات بنقرة واحدة تنفيذ كشوف المرتبات الخاصة بك وتحويل الأموال، ليس فقط لموظفيك المحليين ولكن أيضًا للمقاولين العالميين. إن تكاملنا مع Slack وExcel وGoogle Suite وWhatsApp يجعل الوصول إلى نظام إدارة الموارد البشرية (HRMS) الخاص بك مريحًا وسهل الدردشة. منصتنا المرنة والقابلة للتكوين بالكامل، بالإضافة إلى دعم العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ستجعل إدارة الأفراد سهلة للغاية لمؤسستك.
Cinode
cinode.com
من يعرف ماذا، من هو متاح، ماذا يمكنني أن أبيع؟ نحن نقدم رؤى مهمة حول المبيعات والتسليم والمهارات التي تفتقدها حاليًا. Cinode هي منصة الكل في واحد لتعزيز نمو الاستشارات الخاصة بك. نحن الخيار الأفضل في بلدان الشمال الأوروبي لسبب ما.
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الموارد البشرية الشاملة والقابلة للتخصيص، وتقدم منصة برمجية قوية مجانية ومرنة. إن التزامنا بمبادئ المصادر المفتوحة يسمح للمؤسسات من جميع الأحجام والميزانيات بالوصول إلى برامج الموارد البشرية المتقدمة دون تحمل عبء رسوم الترخيص. لقد صمم فريقنا من المطورين المتفانين ومحترفي الموارد البشرية حلاً برمجيًا للموارد البشرية غنيًا بالميزات يشمل مجموعة واسعة من وظائف الموارد البشرية، بما في ذلك التوظيف، وتأهيل الموظفين، وإدارة الأداء، وتتبع الوقت والحضور، ومعالجة كشوف المرتبات، وإدارة المزايا، وإشراك الموظفين. بفضل واجهة سهلة الاستخدام وخيارات تخصيص واسعة النطاق، يمكن تصميم برامجنا لتلبية الاحتياجات المحددة وسير العمل لكل مؤسسة. باعتبارنا مؤيدين للبرمجيات مفتوحة المصدر، فإننا نؤمن بقوة التعاون والابتكار القائم على المجتمع. يمكّن برنامج الموارد البشرية مفتوح المصدر الخاص بنا المؤسسات من الاستفادة من الخبرات والمساهمات الجماعية لمجتمع عالمي من المطورين، مما يؤدي إلى تحسينات مستمرة وميزات جديدة وأمان معزز. إن برنامج Horilla Open Source HR ليس مجانيًا فحسب، بل يوفر أيضًا للمؤسسات التحكم الكامل في مجموعة تقنيات الموارد البشرية الخاصة بها. ومن خلال القدرة على الوصول إلى كود المصدر وتعديله، يمكن للمؤسسات تخصيص البرنامج ليناسب متطلباتها الفريدة، والتكامل مع الأنظمة الحالية، وضمان خصوصية البيانات وأمانها. نحن ملتزمون بدعم مستخدمينا طوال رحلتهم باستخدام برنامج Horilla Open Source HR. فريق الدعم المخصص لدينا متاح بسهولة للمساعدة في التنفيذ والتخصيص واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، مما يضمن اعتمادًا سلسًا وناجحًا لبرنامجنا. من خلال اختيار برنامج Horilla Open Source HRMS، يمكن للمؤسسات الاستفادة من قوة تكنولوجيا الموارد البشرية المتقدمة، والتعاون مع مجتمع نابض بالحياة، وتحسين عمليات الموارد البشرية الخاصة بها دون القيود المالية لرسوم الترخيص. نحن ملتزمون بتمكين المؤسسات من خلال حلول الموارد البشرية الفعالة من حيث التكلفة والقابلة للتخصيص والتي تدفع الكفاءة والإنتاجية والنجاح التنظيمي. ميزات برنامج Horilla مفتوح المصدر للموارد البشرية: • برنامج مفتوح المصدر لإدارة التوظيف • برنامج مفتوح المصدر لتأهيل الموظفين • برنامج مفتوح المصدر لإدارة قاعدة بيانات الموظفين • برنامج مفتوح المصدر لإدارة الرواتب • برنامج مفتوح المصدر لإدارة الحضور • برنامج مفتوح المصدر لإدارة الإجازات • برنامج مفتوح المصدر لإدارة الأداء • برامج إدارة الأصول مفتوحة المصدر
Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وبعملك. يأخذ الشريك الوقت الكافي للتعرف عليك وفهم احتياجاتك. نحن نعمل معك لتحديد أفضل الحلول التي من شأنها أن تفيد أعمالك اليوم، وتمهد الطريق لغد أفضل. والغدا هو كل شيء عن فريقك. كل ما نقوم به مصمم لدعمك في الوصول إلى أهدافك. معًا، نتعامل مع عملك اليومي حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في بناء الثقافة التي تتوق إليها أنت وموظفوك. بالنسبة للمحترفين الذين يتوقون إلى الشراكة الحقيقية، فإن Paylocity هي شركة الموارد البشرية وكشوف المرتبات التي تحررك من مهام اليوم، لذلك يمكننا معًا قضاء المزيد من الوقت في التركيز على وعد الغد. دعونا نمضي قدما معا.
Paypro
payentry.com
يساعد حل اكتساب المواهب لدينا مؤسستك في الحصول على المواهب عالية الجودة وتتبعها وتقييمها حتى تتمكن من بناء قوة عاملة ملتزمة وعالية الأداء بشكل أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. يعمل هذا الحل القوي على أتمتة وتبسيط عمليات التعيين والتعيين لدعم بيئة إدارة رأس المال البشري (HCM) غير الورقية. فهو يوفر تجربة مرشح إيجابية تجعل من السهل على المرشحين تقديم المعلومات والبحث عن الوظائف والتقدم عبر الإنترنت.
HiBob
hibob.com
bob HRIS عبارة عن منصة لإدارة الأفراد تساعد الشركات الديناميكية على إبراز الأفضل في موظفيها. برنامج الموارد البشرية لدينا فريد من نوعه، وبديهي، وذكي
Agendrix
agendrix.com
Agendrix هو برنامج جدولة الموظفين وإدارة القوى العاملة مصمم لمساعدة الشركات بجميع أحجامها على تحسين عمليات الجدولة وتبسيط اتصالات الموظفين وتبسيط تتبع الوقت والحضور. تتضمن بعض الميزات الرئيسية لبرنامج Agendrix ما يلي: - جدولة الموظفين: إنشاء جداول العمل وإدارتها ونشرها بسهولة، وإجراء التغييرات بسرعة حسب الحاجة. - الوقت والحضور: يمكنك بسهولة تتبع ساعات عمل الموظف وحضوره عن طريق تحويل أي جهاز إلى ساعة مثقوبة تغذي الجداول الزمنية الخاصة بك تلقائيًا. - إدارة طلبات الموظفين: مراجعة طلبات الموظفين المقدمة مباشرة في التطبيق والموافقة عليها، بما في ذلك الإجازات والاستبدالات ومقايضات الورديات. - التواصل: تواصل مع فريقك من خلال المنصة، وشارك الجداول الزمنية والرسائل في الوقت الفعلي. - التقارير والتحليلات: إنشاء تقارير وتحليلات مفصلة عن حضور الموظفين وبيانات الجدولة. بفضل نموذج التسعير المرن، والعديد من الوظائف الإضافية الاختيارية، وسياسة الإلغاء في أي وقت، تم تصميم برنامج Agendrix ليكون ميسور التكلفة ويمكن الوصول إليه للشركات من جميع الأحجام. تعتمد المنصة على السحابة، مما يعني أنه يمكن الوصول إليها من أي مكان متصل بالإنترنت، ولا توجد رسوم تثبيت أو إعداد. باستخدام أحدث وحدة للموارد البشرية في Agendrix، يمكن للشركات تعيين موظفين جدد بشكل أكثر كفاءة، ومركزية سجلات الموظفين ووثائقهم، وجمع تعليقات الموظفين من خلال الاستطلاعات. وهذا يساعد الشركات على تبسيط عمليات الموارد البشرية الخاصة بها والتأكد من امتثالها للوائح وأفضل الممارسات. بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرة على تسليط الضوء على العمل الجيد كل يوم من خلال ميزة الخمسات العالية يمكن أن تساعد الشركات على تعزيز ثقافة العمل الإيجابية وتحسين معنويات الموظفين. بشكل عام، يعد Agendrix برنامجًا شاملاً وسهل الاستخدام لإدارة القوى العاملة، حيث يعمل على تبسيط الجدولة والاتصالات الداخلية وعمليات إدارة القوى العاملة. يحب الموظفون Agendrix أيضًا، لأنه يساعد مديريهم على وضع جداول زمنية تلبي احتياجاتهم حقًا - وهو ما يقطع شوطًا طويلًا نحو أن يصبح عملاً يحب الناس العمل فيه.
flair HR
flair.hr
Flair هو حل شامل للموارد البشرية والتوظيف يوفر البنية والبساطة للعمليات المعقدة المتعلقة بالأشخاص - سواء كانت محلية أو عالمية أو بعيدة أو مكتبية. إنه يحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها فرق الموارد البشرية لتحسين تجربة العمل والحياة في مؤسستهم. يغطي الذوق رحلة الموظف بأكملها وهو قابل للتخصيص بالكامل. ابدأ بالميزات القياسية أو قم بتكييف كل عملية وفقًا للاحتياجات الفريدة لمؤسستك - فالخيار لك. اجذب المواهب وقلل الوقت اللازم للتوظيف باستخدام ميزات التوظيف، مثل أداة إنشاء صفحات الوظائف بالسحب والإفلات ومسارات تحويل المرشحين القابلة للتخصيص. حوّل المبتدئين المتحمسين إلى مؤيدين مخلصين للعلامة التجارية من خلال رحلات تأهيل مخصصة. وقم بتبسيط مهام الموارد البشرية الأساسية، مثل إدارة الغياب وكشوف المرتبات ومراجعات الأداء وتتبع الوقت والمزيد. الحل الخاص بنا مبني على Salesforce، مما يسمح لك بالاستفادة من قوة وأمان منصة CRM الرائدة في العالم. ولكن حتى إذا كنت لا تستخدم Salesforce، فسنوفر لك إمكانية الوصول. أضف بعض الذوق إلى مؤسستك – وحقق الانسجام في الموارد البشرية.
WebHR
web.hr
WebHR هو برنامج موارد بشرية اجتماعي شامل يغطي كل شيء بدءًا من "التوظيف" إلى "التقاعد" لأهم الأصول في شركتك - موظفيك. سيسهل WebHR على فريق الموارد البشرية لديك البدء في إدارة الموارد البشرية لديك بفعالية وكفاءة. يعد WebHR أداة لا غنى عنها ليس فقط للموارد البشرية ولكن للشركة بأكملها. يعتمد WebHR على البرمجيات كخدمة (SaaS) ونموذج الحوسبة السحابية.
Workable
workable.com
الآن وخاصة في السنوات المقبلة، ستسعى كل شركة إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والإنتاجية في جميع الوظائف والإدارات. سيؤدي هذا التحول السريع في السلوك، مدفوعًا بالاعتماد السائد للذكاء الاصطناعي، إلى تغيير جذري في مشهد التوظيف والموارد البشرية. تعتبر Workable في طليعة هذا التحول، حيث تقدم مجموعة من المنتجات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي الخاص بنا والذي تم تطويره من خلال معالجة 260 مليون مرشح وأكثر من 1.5 مليون موظف. تتمثل مهمة Workable في مضاعفة إنتاجية الموارد البشرية لشركتك بمقدار 10 أضعاف. يعد Workable Recruiting نظامًا عالميًا لتتبع المتقدمين يجعل القائمين على التوظيف ومديري التوظيف أفضل. يساعد الذكاء الاصطناعي العملي في تنفيذ معظم المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل تحديد المصادر والفحص وإرسال البريد الإلكتروني وإنشاء الأوصاف الوظيفية ومجموعات أدوات المقابلات والمزيد. تم دمج Workable بشكل وثيق مع جميع لوحات الوظائف الرئيسية ويقدم جميع الميزات التي تبحث عنها أفضل فرق التوظيف. تتيح إدارة الموارد البشرية القابلة للتطبيق إدارة الموظفين بشكل شامل من خلال نظام قابل للتكوين بدرجة عالية يتعامل بشكل آمن مع بيانات الموظفين، ويدير الإجازات، ويتكامل مع كشوف المرتبات، والمزيد، كل ذلك في مكان واحد. Jobs by Workable عبارة عن لوحة وظائف تربط ملايين المرشحين بالفرص المتاحة في الشركات التي تعمل بالطاقة Workable. ساعدت Workable أكثر من 27000 شركة في أكثر من 100 دولة في العثور على أفضل المواهب وتوظيفها وإدارتها. نحن نقدم تحسينات إنتاجية غير مسبوقة في مجال الموارد البشرية والتوظيف، مما يضمن بقاء عملائنا في المقدمة في المشهد التكنولوجي سريع التطور.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits هي شركة مقرها في الولايات المتحدة تقدم برمجيات سحابية كخدمة للشركات لإدارة مواردها البشرية، مع التركيز بشكل خاص على مساعدتهم في تغطية التأمين الصحي. تأسست Zenefits في عام 2013. ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. .
Access
theaccessgroup.com
يعمل برنامج Access على تغيير وجه برامج إدارة الأعمال، ليس فقط في كيفية خدمتنا لعملائنا، والوفاء بوعدنا بمنحهم الحرية للقيام بالمزيد مما هو مهم بالنسبة لهم، ولكن أيضًا لموظفينا ومستثمرينا والجمعيات الخيرية القريبة منهم. قلوبنا حيث نعيش ونعمل. يساعد Access أكثر من 100000 عميل على تغيير الطريقة التي يتم بها استخدام برامج الأعمال الخاصة بهم، مما يمنح كل موظف الحرية في القيام بالمزيد مما هو مهم.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر تواصلاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستقبل الذي نتخيله. العالم يعمل مع ServiceNow.
Employee Navigator
employeenavigator.com
فوائد الكل في واحد، والموارد البشرية، والامتثال. يستخدم الآلاف من الوسطاء برنامج "Employee Navigator" مع عملائهم لإدارة فوائدهم، والتأهيل، وACA، والمزيد في منصتنا البسيطة والبديهية.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo عبارة عن منصة واسعة النطاق لتكنولوجيا الموارد البشرية تعمل على حل تحديات الموارد البشرية المعقدة مع تبسيط وأتمتة عمليات الموارد البشرية اليومية. تحظى Zimyo بثقة المنظمات الحديثة مثل Bajaj Capital، وYashraj Films، وTVF، وSree Maruti، وCapital Motion، وSOHO House، وQatar Wire Products، و2500 أخرى، وتقدم مجموعة شاملة من المنتجات التي تشمل الموارد البشرية وكشوف المرتبات والحضور والأداء، تتبع مقدم الطلب، والمشاركة، ونظام إدارة التعلم (LMS)، وأكثر من 50 وحدة. من خلال الاستفادة من هذه الحلول، يمكن للمؤسسات من أي حجم أتمتة عمليات الموارد البشرية، وتشغيل كشوف المرتبات الخالية من الأخطاء، وصرف الرواتب في الوقت المحدد، وتتبع حضور الموظفين، والموظفين الداخليين والخارجيين، وتتبع أداء الموظفين، وتحليل السيرة الذاتية، وإرسال خطابات العرض، والقيام بأكثر من ذلك بكثير. انضم إلينا في رحلة لإعادة تعريف التميز في الموارد البشرية.
ZenHR
zenhr.com
في ZenHR، كل ما يهمنا هو منح مستخدمينا راحة البال. ZenHR ليس مجرد برنامج آخر للموارد البشرية؛ إنها تجربة تحويلية للموارد البشرية تم إنشاؤها لمساعدة أقسام الموارد البشرية والموظفين على الوصول إلى حالة Zen. بفضل ميزاتنا وواجهتنا المحلية، بما في ذلك قوانين العمل ولوائح المغتربين والتأمين الاجتماعي وقوانين الضرائب، فإن نظام إدارة الموارد البشرية ZenHR يخدم الجميع بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى عملاء المؤسسات في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
Harri
harri.com
هاري هي الشركة الرائدة عالميًا في تقنيات تجربة موظفي الخطوط الأمامية. تم تصميم منصة Harri للشركات التي تقع الخدمة في صميم أعمالها وتتضمن حلولاً لجذب المواهب وإدارة القوى العاملة وإشراك الموظفين والامتثال. يمكّن هاري المؤسسات من توظيف أفضل المواهب والاحتفاظ بها وإدارتها بذكاء لإدارة أعمالها وتحسينها. وهي تخدم أكثر من 55000 موقعًا للمطاعم والفنادق وأربعة ملايين موظف في مجال الضيافة على مستوى العالم، مع نمو ناشئ في تجارة التجزئة والرعاية الصحية. أقامت شركة Harri علاقات مع العديد من أفضل العلامات التجارية للضيافة في العالم من خلال التركيز على مهمتها المتمثلة في تحسين تجربة الموظفين لفرق الخطوط الأمامية. رحب هاري بالعملاء البارزين مثل Raising Cane's Chicken Fingers وأطلق تطبيقات على مستوى النظام لـ Subway في الولايات المتحدة وماكدونالدز في المملكة المتحدة. وتضاعفت قاعدة المستخدمين النشطة للشركة سنويًا، مما سهل تقديم 7.2 مليون طلب عمل و2.6 مليون رسالة وإنشاء 237 ألف قائمة وظائف. .
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now هي مجموعة الموارد البشرية الوحيدة القائمة على السحابة والتي تتكيف مع طريقة عملك. تم بناء ADP Workforce الآن على قاعدة بيانات واحدة، وهو يتميز بإدارة الموارد البشرية، وكشوف المرتبات، والمزايا، وإدارة المواهب، وإدارة الوقت والعمل، والتعلم والتحليلات، وقدرات العودة إلى المكتب. إدارة موظفيك لم تكن أسهل من أي وقت مضى. يزودك ADP Workforce Now بالأدوات ليس فقط لتتبع معلومات الموارد البشرية، ولكن أيضًا لمساعدتك في إدارة القوى العاملة لديك واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. ومع تقدمك، يمكنك إضافة الوظائف التي تحتاجها. قم بتمكين جميع مستويات مؤسستك باستخدام الأدوات والإمكانيات المصممة خصيصًا لتوفير تجربة جذابة لقادة الأعمال والمديرين والعاملين. • الكل في واحد: نظام أساسي للموارد البشرية قابل للتكوين لإدارة جميع وظائف إدارة الأفراد بكفاءة - كشوف المرتبات والموارد البشرية والوقت والمواهب والمزايا - ضمن قاعدة بيانات واحدة. • الامتثال الواثق: يحافظ الأمان الرائد في الصناعة لدينا على أمان بياناتك، بينما تساعدك خبرتنا وحلولنا العميقة في مجال الامتثال على حماية أعمالك. • سهولة الاستخدام: ميزات مبتكرة وسهلة الاستخدام في متناول يدك، مما يجعل من السهل العمل بطرق تناسب احتياجاتك مع توفير تجربة أفضل للقوى العاملة لديك أيضًا. • رؤى حول تدفق العمل: اتخذ القرارات بثقة، مستنيرًا برؤى من أغنى وأقوى قاعدة بيانات للقوى العاملة في الأعمال. • نظام بيئي متكامل ومتصل: قم بتوسيع قدرات إدارة الأفراد لديك من خلال أكبر نظام بيئي للموارد البشرية والذي يتكامل بسهولة وأمان مع حلول الطرف الثالث الرائدة. تواصل بسهولة مع الشركاء الحيويين مثل المحاسبين والوسطاء ومقدمي الخدمات المالية. كشوف المرتبات. يمكنك توفير الوقت وتقليل الأخطاء باستخدام المجموعة المتكاملة التي تم تصميمها خصيصًا لمساعدتك في إدارة أعمالك وتلبية احتياجات الامتثال الخاصة بك.
Onfolk
onfolk.com
كشوف المرتبات في المملكة المتحدة، آلية لتوفير الوقت. الطريقة البسيطة والفعالة والخالية من الأخطاء لدفع رواتب فريقك. دفع الرواتب في دقائق، وتسعير بسيط، ودعم الخبراء.
Time Champ
timechamp.io
يساعد Time Champ الشركات على إطلاق إمكانات الإنتاجية من خلال برنامج تتبع الوقت التلقائي وقياس الإنتاجية. يمكن أن يساعد في تعزيز إنتاجيتك بنسبة 20% إلى 30% وتحسين معنويات الموظفين بشكل لم يسبق له مثيل. يعد Time Champ أكثر من مجرد أداة لتتبع الوقت، ومع مجموعة الميزات الغنية التي يقدمها، يمكنه المساعدة في تحسين جميع مجالات عملك ويكون بمثابة تمييز رئيسي بينك وبين منافسيك. أينما يتواجد موظفوك، سواء كانوا يعملون عن بعد أو من المكتب، يساعدك Time Champ على تحديد المكان الذي يقضون فيه وقتهم خلال يوم العمل، مما يسمح لك بالتأكد من قضاء وقتهم بشكل منتج. يساعد Time Champ أيضًا الشركات على قياس إنتاجية الفرق بشكل فعال في لحظة باستخدام لوحة معلومات شاملة. في لمحة يمكنك معرفة عدد أعضاء الفريق الذين يعملون، وعدد الغائبين أو المتأخرين، ومن هم الموظفون الأكثر أو الأقل إنتاجية في شاشة واحدة. ويمكن بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لتعزيز الأداء ومكاسب الإنتاجية. يقوم Time Champ بجمع العديد من المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية ويقدمها في مخططات وتقارير تحليلية مصممة بشكل جميل. بفضل القدرة على التعمق في مجالات المشكلات، يجعل Time Champ الحياة أسهل بكثير في التحليل وإيجاد حلول للمشكلات بسرعة.
GoProfiles
goprofiles.io
أول منصة للأشخاص العاملين بالذكاء الاصطناعي للموظفين في أي مكان. قم ببناء ثقافة التواصل الحقيقي مع GoProfiles. لقد قمنا بدمج أفضل أجزاء أدلة الموظفين والتعرف على الأقران لبناء نوع جديد تمامًا من منصة الأشخاص.
Superworks
superworks.com
نحن في SUPERWORKS متخصصون في إحداث ثورة في المؤسسات، ومساعدتهم على إنشاء أماكن عمل ديناميكية تعزز الإنتاجية المحسنة. يتمحور نهجنا حول إعطاء الأولوية للأشخاص، والتأكد من أن كل فرد يشعر بالتحفيز والتقدير والإنجاز في بيئته المهنية. في جوهرنا، نحن مدفوعون برؤية لقيادة التطور التكنولوجي وتزويد عملائنا بالأدوات الأساسية لتحقيق النجاح في المستقبل. نحن نؤمن بتمكين الشركات من تحقيق النمو الهائل من خلال قوة البرمجيات كخدمة (SaaS). مهمتنا هي تقديم حلول تقنية متطورة لا تعمل على تبسيط العمليات التجارية فحسب، بل تبسط العمليات أيضًا، مما يضمن الكفاءة والفعالية في جميع المجالات.
Mirro
mirro.io
يعمل موقع Mirro.io على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات النمو المرتفع من بناء ثقافات شفافة ومزدهرة في مكان العمل تعزز رفاهية الموظفين وتحسن الاحتفاظ بالمواهب. تساعد منصة إدارة الأداء الخاصة بنا المؤسسات على التغلب على عدم الارتباط المختلط في مكان العمل من خلال تشجيع الشعور بالهدف وتحفيز المشاركة الاجتماعية والانتماء المجتمعي في جميع أنحاء العالم. الفرق والأفراد الذين يستخدمون Mirro هم أكثر سعادة وتفاعلًا وإنتاجية. باعتبارها منصة سهلة الاستخدام واجتماعية للغاية، تقوم Mirro بإجراء أكثر من 5 آلاف تفاعل شهري بين أعضاء الفريق من خلال التقدير والأهداف والأهداف والملاحظات المستمرة ومحادثات الأداء الهادفة. الشركات المبتكرة مثل Tazz وHochland وFree Now وE Co. وnoissue. استخدم Mirro لتمكين فرقهم ورعاية علاقات عمل صحية وقوية.
Omni HR
omnihr.co
Omni هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يعيد تعريف الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع إدارة الموظفين. مهمتهم واضحة: تمكين الشركات الحديثة في رحلتها لتنمية فرق مشاركة وعالية الأداء. تم تصميم Omni لدعم دورة حياة الموظف بالكامل بشكل شامل، ويساعد Omni فرق الموارد البشرية على توظيف موظفيك وتأهيلهم وإدارتهم ودفع أجورهم عبر جميع أنحاء العالم. آسيا وخارجها ببضع نقرات فقط. مع Omni، لم يعد وقتك الثمين أنت وفريقك يضيع في إدخال البيانات أو المهام الإدارية، بل يتم توجيهه بدلاً من ذلك نحو المبادرات الإستراتيجية والتفاعلات الهادفة التي تدفع نمو الأعمال.
Armano
armano.io
Armano هو حل شامل للموارد البشرية يقدم ميزات مثل تتبع الوقت وإدارة المواهب وإدارة الملفات والمستندات وإدارة النفقات والاتصالات الداخلية وإدارة المشاريع. إنه يقدم خدماته للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بأسعار تنافسية ومنصة سهلة الاستخدام.
DreamTeam
dreamteam.io
مركز شامل للأشخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبسيط عمليات الأفراد المعقدة من خلال منصة الموارد البشرية الأسرع والأكثر مرونة وغير المحدودة. يسمح لك DreamTeam باستعادة التحكم الكامل والرؤية في عمليات الأشخاص المتزايدة باستخدام البيانات المفككة. نحن نحرر فريقك من العمل اليدوي المرهق مع تعزيز نجاح الموارد البشرية والرضا وثقافة الشركة المزدهرة من خلال حل شامل وسهل الإعداد للتغلب على تعقيدات الموارد البشرية.
Progression
progression.co
قم بتحديد وقياس النمو الوظيفي في مؤسستك باستخدام Progression - المنصة الأولى للتطوير الوظيفي. باستخدام التقدم، يمكنك: - بناء وتصور أطر العمل المهنية في ساعات، وليس أشهر، باستخدام القوالب والذكاء الاصطناعي - إنشاء عادات بسيطة تثبت النمو أثناء حدوثه - تمكين فريقك من التقدم من خلال رؤى غنية في الوقت الفعلي - المشاركة والتحفيز والتمكين يمتلك موظفوك حياتهم المهنية الخاصة - أطلق العنان للنمو الاستثنائي للموظفين في وقت قياسي. قم ببناء ونشر والحفاظ على أفضل المهارات والمسارات المهنية من خلال التقدم. انضم إلى الآلاف من الفرق التي تقود النمو الحقيقي للموظفين وتقلل من الاستنزاف اليوم.
SixFifty
sixfifty.com
أصدرت شركة SixFifty، وهي شركة تساعد الشركات على أتمتة الامتثال والتوثيق لقانون العمل، اليوم المرحلة الأولى من مشروع معلوماتية قانون العمل (ELIP)، وهو جهد لفهرسة وتلخيص وترميز منطق كل قانون توظيف في الولايات المتحدة، تعزيز كل من البحث القانوني الأكاديمي والاستخدام العملي للأعمال. تقوم SixFifty بأتمتة الأبحاث الخاصة بالدولة وصياغة المستندات والتحديثات القانونية المستمرة، مما يزيل المتاعب والتخمين من الامتثال للموارد البشرية. تساعد SixFifty فرق الموارد البشرية على القيام بثقة بأعمال الامتثال المعقدة الخاصة بالدولة بمفردها. مع SixFifty، يمكنك صياغة مستندات توظيف مخصصة (مثل السياسات والاتفاقيات وإضافات الدولة) في دقائق معدودة فقط - دون الحاجة إلى دفع الكثير من المال لتكليف محامٍ بصياغتها نيابةً عنك.
Zelt
zelt.app
Zelt هي الطريقة الأولى لإدارة جميع شؤون الموظفين في شركتك في مكان واحد - بدءًا من كشوف المرتبات وحتى المزايا وحتى الأجهزة والتطبيقات.
Buk
buk.app
الناس هم الأصول الأكثر قيمة لمؤسستك. قم بتنظيم وتبسيط جميع عملياتك باستخدام أحدث التقنيات.
Youmanage
youmanage.co.uk
قل وداعًا لعمليات الموارد البشرية القديمة والمستهلكة للوقت، وجداول بيانات معلومات الموظفين المتعرجة متعددة علامات التبويب وحسابات الاستحقاقات السنوية اليدوية التي لا نهاية لها. تعرف على Youmanage - نظام موارد بشرية متكامل يضم جميع الميزات الأساسية لمساعدة عملك على النمو. فهو يوفر لك موقعًا سحابيًا آمنًا للغاية لتخزين بيانات الموظفين، ووسيلة للموظفين لتحديث معلوماتهم الشخصية تقريبًا في أي وقت، وتقارير وتحليلات إعلامية لدفع الأعمال، والقدرة على تتبع معلومات الغياب الأساسية بما في ذلك العطلات والمرض والإجازة. كدح. تتحكم Youmanage في مخاطر الامتثال، وتقلل من تكاليف الإدارة، وتزيد من إنتاجية القوى العاملة من خلال التشغيل الآلي الذكي لسير العمل، مع تقديم جميع الأدوات والمعلومات والإرشادات التي يحتاجها مدير الأفراد أو متخصص الموارد البشرية لتحقيق النجاح. امنح فريق الموارد البشرية لديك تركيزًا أعلى. إزالة الوقت الضائع في محاولة العثور على المعلومات المخزنة عبر قنوات متعددة وتحليلها، مما يسمح لهم بالهدف الحقيقي نحو حل تحديات الأعمال وزيادة فعالية كل موظف.
Breathe
breathehr.com
Breathe هو برنامج أشخاص بسيط وآمن حائز على العديد من الجوائز يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة على نقل عملياتها الأساسية للأشخاص عبر الإنترنت - مما يوفر الوقت، ويمنح راحة البال، ويمكّن الشركات أينما تعمل. Breathe هي الشركة الموثوقة من قبل أكثر من 15000 شركة صغيرة وجمعية خيرية مقرها المملكة المتحدة لإدارة أكثر من 400000 شخص. تم اعتماد Breathe والتوصية به من قبل شبكة تضم أكثر من 600 شريك. تشمل المنظمات التي تستخدم Breathe AgeUK وHuel وThe Wildlife Trust وScrub Daddy وDryrobe وRSPCA والمزيد. تشمل الميزات ما يلي: تتضمن ميزات المنتج ما يلي: - إدارة العطلات والإجازات - مراقبة المرض والغياب - إدارة الأداء - إدارة النفقات - جدولة الموظفين - تتبع الوقت - قاعدة بيانات الموظفين وتحليلاتهم - تخزين غير محدود للمستندات - روتا والوقت والحضور ابدأ النسخة التجريبية التي تبلغ مدتها 14 يومًا اليوم وشاهد كيف يمكن لمنتجات Breathe البديهية أن تساعدك أنت وعملك.
factoHR
factohr.com
ارفع مستوى إدارة الموارد البشرية لديك باستخدام FactoHR، وهي منصة HCM متقدمة تتمحور حول الهاتف المحمول وتعمل على أتمتة كل وظائف الموارد البشرية بدءًا من التعيين وحتى التقاعد. توفر منصتنا الذكية رؤى قابلة للتنفيذ، مما يمكّنك من تحقيق أهداف عملك بشكل أسرع. انضم إلى أكثر من 3500 شركة وقوة عاملة يبلغ عددها 2.6 مليون، بما في ذلك عمالقة الصناعة مثل Tata Steel (BSL)، وMercedes Benz، وWipro، وDenso Group، وBSE، وCycle Agarbatti. استمتع بمكاسب إنتاجية تصل إلى 87% تمامًا كما حدث بالفعل. الفوائد الرئيسية: النظام الأساسي الموحد: تعزيز الإنتاجية باستخدام أدواتنا المتكاملة بسلاسة. مشاركة الموظفين: استخدم تحليل الحالة المزاجية في الوقت الفعلي للحفاظ على مشاركة الفرق. النمو الاستراتيجي: تنفيذ الأهداف والأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية لدفع النجاح التنظيمي. تحسين الموارد: يؤدي التحول التفصيلي وتخطيط القائمة إلى زيادة الإنتاج إلى أقصى حد. أمان قوي: استفد من أمان البيانات عالي الجودة وإمكانيات الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة في Azure. سلامة البيانات: حافظ على مصدر بيانات واحد ومتسق عبر مؤسستك. ميزات لا مثيل لها: نهج الهاتف المحمول أولاً: يمكن الوصول إليه في أي وقت وفي أي مكان Chatbot التفاعلي: مساعدة فورية وذكية لوحات معلومات ديناميكية: رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي حضور بدون لمس: التعرف المتقدم على الوجه وإدارة التحولات الجغرافية: مراقبة دقيقة للعمل عن بعد إدارة الأداء المستندة إلى الهاتف المحمول : تقييمات الموظفين أثناء التنقل حول FactoHR: شركة FactoHR، وهي شركة رائدة حاصلة على شهادة ISO 27001، متخصصة في مزايا التقاعد وحلول إدارة القوى العاملة منذ عام 2005.
Eddy
eddy.com
Eddy هي منصة مثالية متكاملة للموارد البشرية وكشوف المرتبات للشركات الصغيرة التي تجاوزت جداول البيانات. فهو يوفر الميزات الأساسية التي تحتاجها دون تعقيد الأنظمة الأكبر حجمًا وتحملها، مما يتيح لك الفرصة لتبسيط حياتك من خلال الجمع بين أدوات متعددة في أداة منطقية لأعمالك. وفر الوقت والمال مع إيدي. قم بتعيين الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم ودفع أجورهم - كل ذلك في نظام واحد بسيط.
Deel
letsdeel.com
Deel هي منصة الموارد البشرية الشاملة للفرق العالمية. وهذا يعني إدارة شاملة للموارد البشرية لأي فريق وفي أي مكان. قم بتعيين الموظفين بدوام كامل أو المقاولين المستقلين وتأهيلهم ودفع أجورهم بشكل متوافق في دقائق. لأول مرة، سيكون لديك رؤية مركزية للقوى العاملة لديك بأكملها في مكان واحد. مع Deel، تجعل الشركات كشوف المرتبات العالمية ممكنة من خلال الاستفادة من المكتب الخلفي الداخلي لشركة Deel والكيانات المملوكة محليًا. يمكن للعمال والمديرين والقادة تحديث تفاصيل السحب، وتصور هيكل الفريق، والإشراف على إجمالي الإنفاق على الرواتب، وإكمال العشرات من المهام الأخرى من خلال واجهة الخدمة الذاتية الحديثة من Deel. واليوم، تخدم Deel أكثر من 20,000 عميل بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى الشركات المتداولة علنًا، مما يساعد أكثر من 120,000 عامل في الحصول على رواتبهم من أي مكان. قم بإنشاء عقود قانونية محلية، وتتبع الإجازات، ومنح المكافآت، وإدارة الأسهم، والمزيد. احجز عرضًا توضيحيًا لدليل شخصي لمنصة Deel واطلق العنان للقوى العاملة العالمية لديك اليوم.
Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة من خلال ميزات مبتكرة مثل إدارة التعويضات ومكتب مساعدة الموارد البشرية والأداء والتطوير والاستطلاعات. لدينا أكثر من 300 موظف يقدمون الدعم بمستوى رضا العملاء بنسبة 90% وأكثر من 180 عملية تكامل متاحة. قم بترقية فريق الموارد البشرية لديك من جداول البيانات إلى الإستراتيجية الآن - احجز عرضك التجريبي المجاني اليوم: https://www.personio.com/webdemo/
Arcoro
arcoro.com
لدى شركات البناء والمقاولين احتياجات خاصة لإدارة القوى العاملة، وتقدم Arcoro مجموعة من برامج الموارد البشرية المعيارية الخاصة بالبناء والتي تمكن الشركات من معالجتها بنجاح. Arcoro هي شركة تكنولوجيا الموارد البشرية الوحيدة التي تركز على صناعة البناء والتشييد، وتقدم حلولًا لمساعدة الشركات على توظيف وإدارة وتنمية مكاتبها الخلفية والقوى العاملة التجارية المحترفة والماهرة. تشتمل مجموعة وحدات Arcoro على ما يلي: • تتبع مقدم الطلب • الإعداد • إدارة التعلم • الموارد البشرية الأساسية • الفوائد • تتبع وقت ExakTime/الحضور • إدارة التعويضات • إدارة الأداء وتخطيط التعاقب. يمكن للشركات اختيار الاستفادة من إحدى الوحدات أو جميعها، ويبدأ العديد من العملاء بواحدة أو اثنتين ويضيفون المزيد مع تغير احتياجاتهم أو نمو مؤسستهم. تم دمج الوحدات الموجودة في مجموعة Arcoro بالكامل، ولكنها تتكامل أيضًا مع تقنيات البناء الأخرى بما في ذلك إدارة المشاريع وإدارة القوى العاملة وأنظمة المحاسبة. تحتفظ Arcoro بشراكات قوية مع مقدمي خدمات تكنولوجيا البناء الرائدين الآخرين لضمان تجربة سلسة للعملاء. تعتمد أكثر من 8000 شركة إنشاءات ومقاول من جميع الأحجام في أمريكا الشمالية على Arcoro لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم من الموارد البشرية. كل يوم، يقوم أكثر من مليون من محترفي البناء بالدخول والخروج على منتج Arcoro. تسعى Arcoro جاهدة لتقديم أفضل تجربة للموظفين في الميدان وفي المكتب. لمزيد من المعلومات يرجى زيارتنا على www.arcoro.com.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce عبارة عن منصة متكاملة للموارد البشرية للحصول على أفضل تجربة للموظفين. إنه حل مركزي لتبسيط عمليات الموارد البشرية في كل مرحلة من دورة حياة الموظف. مهمتنا هي مساعدة الشركات على: - تبسيط عمليات الموارد البشرية. - بناء ثقافة عالية الأداء. - تسهيل عملية التوظيف والتأهيل وإشراك الموظفين وتتبع الوقت وإدارة الإجازات ومراجعات الأداء. تساعد PeopleForce على دفع الأعمال إلى الأمام مع التركيز على الأشخاص وليس العمليات. إنشاء مكان عمل تمكيني وممتع.
ClearCompany
clearcompany.com
مساعدة ما يقرب من 3000 مؤسسة في توظيف الموظفين وتكثيفهم والتعرف عليهم والاحتفاظ بهم. منذ عام 2004، مكّنت منصة ClearCompany لإدارة المواهب الشاملة آلاف الشركات من تعظيم المواهب من خلال تمكين الأشخاص في كل مرحلة من رحلة الموظف. تدمج ClearCompany أفضل الممارسات المستندة إلى البيانات، والمحتوى المستنير بالخبراء، وأدوات البرامج المخصصة لتوظيف الموظفين وتعزيزهم والتعرف عليهم والاحتفاظ بهم، وتوحيد الأشخاص والعمليات لتحقيق نجاح الأعمال. يتم تحقيق تعظيم المواهب عندما تمتلك الموارد البشرية الأدوات التي تحتاجها للتخطيط بدقة، وتنفيذ مبادرات الأفراد بشكل لا تشوبه شائبة، وبناء الثقافة بشكل متعمد - هذه الركائز الأساسية لتعظيم المواهب هي جوهر منصة إدارة المواهب لدينا.
Multiplier
usemultiplier.com
هل تريد أن تجعل توظيف المواهب في بلد آخر أسهل؟ المضاعف هو الحل الخاص بك - تسمح لك تقنيتنا بالانضمام بسلاسة، ودفع رواتب موظفيك، والامتثال للقوانين التنظيمية، وتوفير المزايا عبر الحدود، والبقاء على اتصال مع فرقك العالمية.
Paycor
paycor.com
تعمل Paycor على تمكين القادة من تحديث كل جانب من جوانب إدارة الأفراد حتى يتمكنوا من التركيز على ما يهم حقًا: بناء الفرق الفائزة. يضمن حل HCM الموحد وجود بيانات الموظفين في مكان واحد، لذلك لن تضطر أبدًا إلى تبديل الأنظمة الأساسية أو الوصول إلى أنظمة متعددة أو إعادة إدخال المعلومات. قم بأتمتة العمل الشاق، والتخفيف من مخاطر الامتثال، وزيادة الكفاءة، وتمكين الموظفين من التحكم في صحتهم المالية واكتساب فهم أعمق لأعمالك من خلال التحليلات والرؤى القوية.
ChartHop
charthop.com
تتمثل مهمة ChartHop في خلق شفافية صحية داخل المؤسسات، حتى يزدهر الموظفون والمنظمات. يقوم ChartHop، وهو نظام أساسي ديناميكي لعمليات الأفراد، بتوصيل بيانات الأشخاص وتصورها لتمكين المؤسسات من خلال الرؤى والمواءمة والعمل. من خلال تقديم نهج جديد للموارد البشرية، تعد منصة عمليات الأفراد في ChartHop المصدر الموحد لبيانات الأشخاص ونقطة العمل الرئيسية للبرامج والعمليات والمبادرات اليومية. من المديرين التنفيذيين للأفراد والمالية إلى المديرين والموظفين، تم تصميم ChartHop للجميع في المؤسسة. يلعب ChartHop بشكل جيد مع العشرات من المنصات من خلال عمليات التكامل القوية عبر مجموعة تقنيات الموارد البشرية، ويخدم شركات مثل 1Password، وYipitData، وBetterCloud، وStarburst. تأسست شركة ChartHop في عام 2019 على يد إيان وايت، وهي مدعومة من قبل Andreessen Horowitz وCox Enterprises. قم بزيارة ChartHop.com لمعرفة المزيد ومتابعة ChartHop على Twitter وLinkedIn.
Hailey HR
haileyhr.com
مكان واحد لجميع عمليات الموارد البشرية. بفضل تجربة المستخدم والوضوح الذي سيحبه زملائك في العمل. تعرف على منصتنا واحجز العرض التجريبي اليوم!
CezanneHR
cezannehr.com
يقع المقر الرئيسي لشركة Cezanne HR في المملكة المتحدة ويحظى بثقة الآلاف من متخصصي الموارد البشرية في جميع أنحاء العالم، وهو نظام موارد بشرية حديث ومتكامل للمؤسسات متوسطة الحجم التي تضم 100 إلى 3000 موظف. مليئة بالميزات الذكية لتوفير الوقت، تمتلك Cezanne HR كل ما يلزم لإدارة الموظفين وإشراكهم وتواصلهم ودعمهم بشكل أفضل، أينما كانوا. يغطي Cezanne HR دورة حياة الموظف الكاملة، بدءًا من التوظيف والتأهيل، مرورًا بالموارد البشرية الأساسية والغياب وإدارة الجدول الزمني إلى الأداء وتقدير الموظفين والتخطيط الوظيفي والخلافة. إلى جانب عمليات التكامل مع أنظمة كشوف المرتبات التابعة لجهات خارجية، تقدم Cezanne HR خدمة كشوف مرتبات ذكية مُدارة إلى مؤسسة في المملكة المتحدة.
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker هو نظام سحابي للموارد البشرية والتوظيف وإدارة الأداء. يمكّن HRLocker الشركات من أتمتة عمليات إدارة الأفراد والتوظيف، وتبسيط متطلبات الموارد البشرية، كل ذلك في مكان واحد.
Empeon
empeon.com
Empeon عبارة عن منصة مرنة تتيح للشركات إدارة جميع احتياجاتها من الموارد البشرية والرواتب بسهولة في مكان واحد. في كثير من الأحيان تقول الشركات أن لديها هذه الميزة، ولكن ليس لديها سوى القدرة على الاتصال، مما يسبب الاختناقات وبطء العمليات. تعال واختبر منصتنا لمعرفة سبب كونها الأفضل حقًا لعملك.
Darwinbox
darwinbox.com
تم الاعتراف بـ Darwinbox من قبل Gartner كأحد منصات HCM الأكثر تفضيلاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو نظام إدارة موارد بشرية قائم على السحابة في العصر الجديد. بدعم من Sequoia وLightspeed وEndiya Partners، تعمل Darwinbox على تعزيز تجربة تكنولوجيا الموارد البشرية لأكثر من 900 ألف موظف في أكثر من 350 مؤسسة عالمية.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek هو نظام حديث للموارد البشرية يحتوي على كل ما تحتاجه لإدارة الرحلة الكاملة لموظفيك. جربه لمدة 14 يومًا مجانًا!
Worknice
worknice.com
برنامج مبهج للموارد البشرية - تم تصميمه وتصنيعه ودعمه بنسبة 100% في أستراليا. استفد من منصة الموارد البشرية المرنة والبديهية لتبسيط أنظمة الموارد البشرية لديك وهيكلة البيانات لتحقيق أشياء عظيمة. تفتخر Worknice بتجربة مستخدم رائدة في السوق عبر الموارد البشرية الأساسية؛ عملية تأهيل مبسطة، والمستندات الذكية والامتثال، وإدارة تغيير الموظفين، وتكامل كشوف المرتبات، والإجازات، والمراجعات، والاستطلاعات. تم تصميمه لفرق الموارد البشرية المزدهرة التي تحتاج إلى حل التحديات الآن ومع ظهور تحديات جديدة.
PrimePay
primepay.com
تعمل خدمة PrimePay على اختفاء تعقيدات كشوف المرتبات والموارد البشرية بالنسبة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. لقد جمعنا 37 عامًا من الخبرة والتزامًا لا هوادة فيه بالخدمة في منصة HCM ذكية ومتعددة الاستخدامات. منصة محددة بالخيارات ومصممة لتقديم خدمات استثنائية
greytHR
greythr.com
منصة greytHR عبارة عن مجموعة من حلول الموارد البشرية السحابية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs). فهو يوفر أدوات إنتاجية لإدارة أفضل للأشخاص وعمليات موارد بشرية أبسط وتقديم خدمات الموارد البشرية بشكل احترافي. تؤدي بوابة الموظف للمدير والخدمة الذاتية للموظف إلى مشاركة أفضل للموظفين وتوفير الوقت بشكل عام. يتم استخدام برنامج greytHR من قبل أكثر من 20.000 مؤسسة و2 مليون مستخدم في الهند وأكثر من 20 دولة بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين. الميزات البارزة: ● الموارد البشرية الأساسية ● برنامج الإعداد ● إدارة دورة حياة الموظف ● إدارة الإجازات والحضور ● إدارة الرواتب (للهند والشرق الأوسط) ● الامتثال بنسبة 100% للموارد البشرية (للهند والشرق الأوسط) ● إدارة الوثائق ● تقارير وتحليلات الموارد البشرية ● الموظف البوابة الإلكترونية وتطبيق الهاتف المحمول ● عمليات التكامل وREST API. يعد GreytHR أكثر من مجرد برنامج رائع. نحن نفخر بخدمتنا الشغوفة، ومجتمع الموارد البشرية النابض بالحياة، وموارد التعلم المفيدة.
Gusto
gusto.com
سواء كنت بدأت للتو أو تعمل على توسيع نطاق أعمالك سريعة النمو، فإن Gusto هو الشريك الذي تحتاجه لتنمية فريقك ورعايته. مع Gusto، يمكنك الحصول على ميزات الموارد البشرية الحديثة مثل كشوف المرتبات والمزايا والتوظيف وموارد الإدارة والمزيد - كل ذلك في مكان واحد. تفتخر شركة Gusto بخدمة أكثر من 300000 شركة في جميع أنحاء الولايات المتحدة من خلال نظام واحد موثوق به وأدوات تعويض تنافسية وإرشادات الخبراء لمساعدتك في تمكين فريقك. لأنه عندما يزدهر موظفوك، يزدهر عملك أيضًا. تعلم المزيد على https://gusto.com