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برامج الموارد البشرية الأساسية - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية
يعمل برنامج الموارد البشرية الأساسية (HR)، المعروف أيضًا باسم برنامج إدارة رأس المال البشري (HCM)، على مركزية معلومات الموظفين داخل نظام موحد. تم تصميم أنظمة الموارد البشرية الأساسية هذه لإدارة البيانات الأساسية مثل كشوف المرتبات والمزايا ضمن قاعدة بيانات مركزية يمكن الوصول إليها. في حين يشار إليها تقليديا باسم أنظمة معلومات الموارد البشرية (HRIS) أو أنظمة إدارة الموارد البشرية (HRMS)، أصبح مصطلح HCM أكثر انتشارا في الآونة الأخيرة. تستخدم الشركات برامج الموارد البشرية الأساسية للحفاظ على ملفات تعريف مفصلة للموظفين، وتخزين المستندات المهمة، وتحليل الاتجاهات التنظيمية من منظور شامل. تُستخدم هذه الأنظمة عادةً من قبل أقسام الموارد البشرية، وتسمح لمديري الموارد البشرية بمراقبة سجلات الموظفين وإنشاء تقارير حول المقاييس الرئيسية. تشتمل العديد من حلول الموارد البشرية الأساسية على ميزات الخدمة الذاتية، مما يمكّن الموظفين من تحديث المزايا أو تفاصيل الاتصال الخاصة بهم بشكل مستقل، وبالتالي تبسيط عمليات الموارد البشرية. في كثير من الأحيان، يتم دمج برامج الموارد البشرية الأساسية ضمن مجموعة أوسع لإدارة الموارد البشرية أو توفر التوافق مع تطبيقات الموارد البشرية التابعة لجهات خارجية لتعزيز وظائفها عبر عمليات الموارد البشرية المختلفة.
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Zoho People
zoho.com
صُنعت لبناء قوة عاملة أكثر سعادة. نحن نعتني بعمليات الموارد البشرية لديك بينما تعتني أنت بموظفيك. بدءًا من التوظيف والتأهيل وإدارة الحضور وحتى تتبع الوقت والتقييمات، قمنا بتغطية كل ذلك.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now هي مجموعة الموارد البشرية الوحيدة القائمة على السحابة والتي تتكيف مع طريقة عملك. تم بناء ADP Workforce الآن على قاعدة بيانات واحدة، وهو يتميز بإدارة الموارد البشرية، وكشوف المرتبات، والمزايا، وإدارة المواهب، وإدارة الوقت والعمل، والتعلم والتحليلات، وقدرات العودة إلى المكتب. إدارة موظفيك لم تكن أسهل من أي وقت مضى. يزودك ADP Workforce Now بالأدوات ليس فقط لتتبع معلومات الموارد البشرية، ولكن أيضًا لمساعدتك في إدارة القوى العاملة لديك واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. ومع تقدمك، يمكنك إضافة الوظائف التي تحتاجها. قم بتمكين جميع مستويات مؤسستك باستخدام الأدوات والإمكانيات المصممة خصيصًا لتوفير تجربة جذابة لقادة الأعمال والمديرين والعاملين. • الكل في واحد: نظام أساسي للموارد البشرية قابل للتكوين لإدارة جميع وظائف إدارة الأفراد بكفاءة - كشوف المرتبات والموارد البشرية والوقت والمواهب والمزايا - ضمن قاعدة بيانات واحدة. • الامتثال الواثق: يحافظ الأمان الرائد في الصناعة لدينا على أمان بياناتك، بينما تساعدك خبرتنا وحلولنا العميقة في مجال الامتثال على حماية أعمالك. • سهولة الاستخدام: ميزات مبتكرة وسهلة الاستخدام في متناول يدك، مما يجعل من السهل العمل بطرق تناسب احتياجاتك مع توفير تجربة أفضل للقوى العاملة لديك أيضًا. • رؤى حول تدفق العمل: اتخذ القرارات بثقة، مستنيرًا برؤى من أغنى وأقوى قاعدة بيانات للقوى العاملة في الأعمال. • نظام بيئي متكامل ومتصل: قم بتوسيع قدرات إدارة الأفراد لديك من خلال أكبر نظام بيئي للموارد البشرية والذي يتكامل بسهولة وأمان مع حلول الطرف الثالث الرائدة. تواصل بسهولة مع الشركاء الحيويين مثل المحاسبين والوسطاء ومقدمي الخدمات المالية. كشوف المرتبات. يمكنك توفير الوقت وتقليل الأخطاء باستخدام المجموعة المتكاملة التي تم تصميمها خصيصًا لمساعدتك في إدارة أعمالك وتلبية احتياجات الامتثال الخاصة بك.
Keka
keka.com
لا يعد التوظيف مجرد إنجاز من خطوة واحدة، لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة المناسبة هو نقطة الانطلاق نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. ومن ثم، ستزودك Keka بميزات رائعة مثل مصادر المرشحين متعددة المنصات، والتقييمات التقنية، وبطاقات الأداء، وما إلى ذلك، والتي ستساعدك على تقديم تجربة توظيف مستقبلية من خلال نظام تتبع مقدم الطلب من Keka.
Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وبعملك. يأخذ الشريك الوقت الكافي للتعرف عليك وفهم احتياجاتك. نحن نعمل معك لتحديد أفضل الحلول التي من شأنها أن تفيد أعمالك اليوم، وتمهد الطريق لغد أفضل. والغدا هو كل شيء عن فريقك. كل ما نقوم به مصمم لدعمك في الوصول إلى أهدافك. معًا، نتعامل مع عملك اليومي حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في بناء الثقافة التي تتوق إليها أنت وموظفوك. بالنسبة للمحترفين الذين يتوقون إلى الشراكة الحقيقية، فإن Paylocity هي شركة الموارد البشرية وكشوف المرتبات التي تحررك من مهام اليوم، لذلك يمكننا معًا قضاء المزيد من الوقت في التركيز على وعد الغد. دعونا نمضي قدما معا.
Paycom
paycom.com
على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعداد كشوف المرتبات الخاصة بهم ويتم توجيههم للعثور على الأخطاء المكلفة وإصلاحها قبل إرسال كشوف المرتبات. بدءًا من الإعداد والتسجيل في المزايا وحتى إدارة المواهب والمزيد، يعمل برنامج Paycom على تبسيط العمليات وزيادة الكفاءات ويمنح الموظفين القدرة على التحكم في معلومات الموارد البشرية الخاصة بهم، كل ذلك في تطبيق واحد. تشتهر Paycom على المستوى الوطني بتقنيتها وثقافة مكان العمل، ويمكنها الآن خدمة الشركات من جميع الأحجام في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي. تقود Paycom التحول الرقمي في مكان العمل الأمريكي. لقد أدى التزامنا بثقافتنا وقيمنا إلى حصولنا على لقب إحدى الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم من قبل Fast Company، وواحدة من أعظم أماكن العمل في أمريكا في مجلة Newsweek وأفضل أصحاب العمل في الولايات المتحدة من قبل Top Workplaces. لدى Paycom ما يقرب من 36,820 عميلًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023)، بزيادة 1% عن العام السابق. في 15 أبريل 2014، أصبحت Paycom شركة عامة مع فتح أسهمها للتداول في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر PAYC. وفي أوائل عام 2020، انضمت الشركة إلى مؤشر S&P 500.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هي شركة تكنولوجيا أمريكية تقدم برامج الموارد البشرية كخدمة. تأسست الشركة في عام 2008 على يد بن بيترسون ورايان ساندرز، ويقع مقر الشركة في ليندون بولاية يوتا. تتضمن خدمات BambooHR نظام تتبع مقدمي الطلبات ومتتبع مزايا الموظفين. في عام 2019، جادجو سي إشبيلية و كتب Brian T. Horowitz في مجلة PC Magazine أن BambooHR "أغلى ثمناً من المنتجات المنافسة" و"يفتقر إلى ميزات إدارة الفوائد (BA) مقارنة بالحلول المنافسة" ولكن "مجموعة الميزات القوية والواجهة سهلة الاستخدام تدفعه إلى قمة منتجاتنا". قائمة".
Gusto
gusto.com
سواء كنت بدأت للتو أو تعمل على توسيع نطاق أعمالك سريعة النمو، فإن Gusto هو الشريك الذي تحتاجه لتنمية فريقك ورعايته. مع Gusto، يمكنك الحصول على ميزات الموارد البشرية الحديثة مثل كشوف المرتبات والمزايا والتوظيف وموارد الإدارة والمزيد - كل ذلك في مكان واحد. تفتخر شركة Gusto بخدمة أكثر من 300000 شركة في جميع أنحاء الولايات المتحدة من خلال نظام واحد موثوق به وأدوات تعويض تنافسية وإرشادات الخبراء لمساعدتك في تمكين فريقك. لأنه عندما يزدهر موظفوك، يزدهر عملك أيضًا. تعلم المزيد على https://gusto.com
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف في نظام واحد. خذ على متن الطائرة، على سبيل المثال. باستخدام Rippling، يمكنك تعيين موظف جديد في أي مكان في العالم وإعداد كشوف المرتبات وبطاقة الشركة والكمبيوتر والمزايا وحتى تطبيقات الطرف الثالث مثل Slack وMicrosoft 365 — كل ذلك في غضون 90 ثانية.
Darwinbox
darwinbox.com
تم الاعتراف بـ Darwinbox من قبل Gartner كأحد منصات HCM الأكثر تفضيلاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو نظام إدارة موارد بشرية قائم على السحابة في العصر الجديد. بدعم من Sequoia وLightspeed وEndiya Partners، تعمل Darwinbox على تعزيز تجربة تكنولوجيا الموارد البشرية لأكثر من 900 ألف موظف في أكثر من 350 مؤسسة عالمية.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. هي شركة أمريكية للحوسبة السحابية تأسست عام 1998 ويقع مقرها الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، وهي تقدم برامج وخدمات لإدارة الشؤون المالية للأعمال والعمليات والعلاقات مع العملاء. تم تصميم برامجها وخدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع وحدات لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) ودعم البرامج والإدارة (PSA) والتجارة الإلكترونية. استحوذت شركة Oracle Corporation على NetSuite مقابل ما يقرب من 9.3 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2016. تتم إدارة وحدة أعمال Oracle Netsuite التي تم تشكيلها حديثًا من قبل نائب الرئيس التنفيذي إيفان جولدبيرج باعتباره Cloud ERP من Oracle للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
HiBob
hibob.com
bob HRIS عبارة عن منصة لإدارة الأفراد تساعد الشركات الديناميكية على إبراز الأفضل في موظفيها. برنامج الموارد البشرية لدينا فريد من نوعه، وبديهي، وذكي
Deel
letsdeel.com
Deel هي منصة الموارد البشرية الشاملة للفرق العالمية. وهذا يعني إدارة شاملة للموارد البشرية لأي فريق وفي أي مكان. قم بتعيين الموظفين بدوام كامل أو المقاولين المستقلين وتأهيلهم ودفع أجورهم بشكل متوافق في دقائق. لأول مرة، سيكون لديك رؤية مركزية للقوى العاملة لديك بأكملها في مكان واحد. مع Deel، تجعل الشركات كشوف المرتبات العالمية ممكنة من خلال الاستفادة من المكتب الخلفي الداخلي لشركة Deel والكيانات المملوكة محليًا. يمكن للعمال والمديرين والقادة تحديث تفاصيل السحب، وتصور هيكل الفريق، والإشراف على إجمالي الإنفاق على الرواتب، وإكمال العشرات من المهام الأخرى من خلال واجهة الخدمة الذاتية الحديثة من Deel. واليوم، تخدم Deel أكثر من 20,000 عميل بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى الشركات المتداولة علنًا، مما يساعد أكثر من 120,000 عامل في الحصول على رواتبهم من أي مكان. قم بإنشاء عقود قانونية محلية، وتتبع الإجازات، ومنح المكافآت، وإدارة الأسهم، والمزيد. احجز عرضًا توضيحيًا لدليل شخصي لمنصة Deel واطلق العنان للقوى العاملة العالمية لديك اليوم.
Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة من خلال ميزات مبتكرة مثل إدارة التعويضات ومكتب مساعدة الموارد البشرية والأداء والتطوير والاستطلاعات. لدينا أكثر من 300 موظف يقدمون الدعم بمستوى رضا العملاء بنسبة 90% وأكثر من 180 عملية تكامل متاحة. قم بترقية فريق الموارد البشرية لديك من جداول البيانات إلى الإستراتيجية الآن - احجز عرضك التجريبي المجاني اليوم: https://www.personio.com/webdemo/
Paycor
paycor.com
تعمل Paycor على تمكين القادة من تحديث كل جانب من جوانب إدارة الأفراد حتى يتمكنوا من التركيز على ما يهم حقًا: بناء الفرق الفائزة. يضمن حل HCM الموحد وجود بيانات الموظفين في مكان واحد، لذلك لن تضطر أبدًا إلى تبديل الأنظمة الأساسية أو الوصول إلى أنظمة متعددة أو إعادة إدخال المعلومات. قم بأتمتة العمل الشاق، والتخفيف من مخاطر الامتثال، وزيادة الكفاءة، وتمكين الموظفين من التحكم في صحتهم المالية واكتساب فهم أعمق لأعمالك من خلال التحليلات والرؤى القوية.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر تواصلاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستقبل الذي نتخيله. العالم يعمل مع ServiceNow.
BrightHR
brighthr.com
تعرف على أشهر برامج الموارد البشرية وخدمات الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة. من خلال نصائح الموارد البشرية ورفاهية الموظفين وحتى تسجيل الوقت في التطبيق، اكتشف كيف يوفر لك BrightHR الوقت والمال والجهد الآن.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo عبارة عن منصة واسعة النطاق لتكنولوجيا الموارد البشرية تعمل على حل تحديات الموارد البشرية المعقدة مع تبسيط وأتمتة عمليات الموارد البشرية اليومية. تحظى Zimyo بثقة المنظمات الحديثة مثل Bajaj Capital، وYashraj Films، وTVF، وSree Maruti، وCapital Motion، وSOHO House، وQatar Wire Products، و2500 أخرى، وتقدم مجموعة شاملة من المنتجات التي تشمل الموارد البشرية وكشوف المرتبات والحضور والأداء، تتبع مقدم الطلب، والمشاركة، ونظام إدارة التعلم (LMS)، وأكثر من 50 وحدة. من خلال الاستفادة من هذه الحلول، يمكن للمؤسسات من أي حجم أتمتة عمليات الموارد البشرية، وتشغيل كشوف المرتبات الخالية من الأخطاء، وصرف الرواتب في الوقت المحدد، وتتبع حضور الموظفين، والموظفين الداخليين والخارجيين، وتتبع أداء الموظفين، وتحليل السيرة الذاتية، وإرسال خطابات العرض، والقيام بأكثر من ذلك بكثير. انضم إلينا في رحلة لإعادة تعريف التميز في الموارد البشرية.
Remote
remote.com
يعد Remote هو الحل الشامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعمال المتعاقدين في جميع أنحاء العالم. تتعامل منصتنا مع الرواتب الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في العديد من البلدان. بغض النظر عن مكان تواجد فريقك، يضمن Remote أفضل تجربة مع حلول التوظيف العالمية القوية. تمنحك حماية الملكية الفكرية التي لا مثيل لها وإجراءات الأمان عالية المستوى راحة البال على نطاق عالمي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Remote نموذج تسعير ثابت بدون أي رسوم مخفية، مما يساعدك على إدارة ميزانيتك بفعالية مع التركيز على دفع نمو الأعمال.
Factorial HR
factorialhr.com
فاكتوريال هو برنامج الكل في واحد يساعدك على إدارة الوقت والمواهب والمستندات في نظام مركزي واحد مما يوفر لك الوقت، ويزيل الأخطاء، ويقودك إلى النجاح. تم تصميم برنامج الموارد البشرية المستند إلى السحابة العاملية للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB)، وسوف تنسى جداول البيانات عن طريق حل المشكلات من خلال واجهة بسيطة وبديهية تسمح لك بتحسين جميع عملياتك اليدوية ورقمنتها. حل كامل للموارد البشرية يعمل على أتمتة وتبسيط وتبسيط العمليات الإدارية من خلال توفير المعلومات والرؤى لمساعدة الشركات على تحسين إدارتها وخفض التكاليف.
Mekari Talenta
talenta.co
يدعم Mekari Talenta الشركات ببرامج موارد بشرية موثوقة لأنظمة الإدارة المتقدمة عبر الإنترنت لإدارة الحضور ورواتب الموظفين. حاول الآن! Mekari Talenta هو تطبيق للموارد البشرية عبر الإنترنت مع نظام شامل؛ أصبحت عمليات الموارد البشرية أكثر فعالية وكفاءة. تعال وجربه الآن!
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR هو البرنامج الذي يسمح للشركات برقمنة العمليات الروتينية لأقسام الموارد البشرية لديها من خلال تبسيطها وأتمتتها. يعد Sesame HR حليفًا رائعًا للمديرين والمديرين التنفيذيين ومديري الموارد البشرية لتوفير الوقت في عملياتهم وتركيز جهودهم على تحسين تجربة موظفيهم.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits هي شركة مقرها في الولايات المتحدة تقدم برمجيات سحابية كخدمة للشركات لإدارة مواردها البشرية، مع التركيز بشكل خاص على مساعدتهم في تغطية التأمين الصحي. تأسست Zenefits في عام 2013. ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. .
Breathe
breathehr.com
Breathe هو برنامج أشخاص بسيط وآمن حائز على العديد من الجوائز يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة على نقل عملياتها الأساسية للأشخاص عبر الإنترنت - مما يوفر الوقت، ويمنح راحة البال، ويمكّن الشركات أينما تعمل. Breathe هي الشركة الموثوقة من قبل أكثر من 15000 شركة صغيرة وجمعية خيرية مقرها المملكة المتحدة لإدارة أكثر من 400000 شخص. تم اعتماد Breathe والتوصية به من قبل شبكة تضم أكثر من 600 شريك. تشمل المنظمات التي تستخدم Breathe AgeUK وHuel وThe Wildlife Trust وScrub Daddy وDryrobe وRSPCA والمزيد. تشمل الميزات ما يلي: تتضمن ميزات المنتج ما يلي: - إدارة العطلات والإجازات - مراقبة المرض والغياب - إدارة الأداء - إدارة النفقات - جدولة الموظفين - تتبع الوقت - قاعدة بيانات الموظفين وتحليلاتهم - تخزين غير محدود للمستندات - روتا والوقت والحضور ابدأ النسخة التجريبية التي تبلغ مدتها 14 يومًا اليوم وشاهد كيف يمكن لمنتجات Breathe البديهية أن تساعدك أنت وعملك.
Workable
workable.com
الآن وخاصة في السنوات المقبلة، ستسعى كل شركة إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والإنتاجية في جميع الوظائف والإدارات. سيؤدي هذا التحول السريع في السلوك، مدفوعًا بالاعتماد السائد للذكاء الاصطناعي، إلى تغيير جذري في مشهد التوظيف والموارد البشرية. تعتبر Workable في طليعة هذا التحول، حيث تقدم مجموعة من المنتجات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي الخاص بنا والذي تم تطويره من خلال معالجة 260 مليون مرشح وأكثر من 1.5 مليون موظف. تتمثل مهمة Workable في مضاعفة إنتاجية الموارد البشرية لشركتك بمقدار 10 أضعاف. يعد Workable Recruiting نظامًا عالميًا لتتبع المتقدمين يجعل القائمين على التوظيف ومديري التوظيف أفضل. يساعد الذكاء الاصطناعي العملي في تنفيذ معظم المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل تحديد المصادر والفحص وإرسال البريد الإلكتروني وإنشاء الأوصاف الوظيفية ومجموعات أدوات المقابلات والمزيد. تم دمج Workable بشكل وثيق مع جميع لوحات الوظائف الرئيسية ويقدم جميع الميزات التي تبحث عنها أفضل فرق التوظيف. تتيح إدارة الموارد البشرية القابلة للتطبيق إدارة الموظفين بشكل شامل من خلال نظام قابل للتكوين بدرجة عالية يتعامل بشكل آمن مع بيانات الموظفين، ويدير الإجازات، ويتكامل مع كشوف المرتبات، والمزيد، كل ذلك في مكان واحد. Jobs by Workable عبارة عن لوحة وظائف تربط ملايين المرشحين بالفرص المتاحة في الشركات التي تعمل بالطاقة Workable. ساعدت Workable أكثر من 27000 شركة في أكثر من 100 دولة في العثور على أفضل المواهب وتوظيفها وإدارتها. نحن نقدم تحسينات إنتاجية غير مسبوقة في مجال الموارد البشرية والتوظيف، مما يضمن بقاء عملائنا في المقدمة في المشهد التكنولوجي سريع التطور.
greytHR
greythr.com
منصة greytHR عبارة عن مجموعة من حلول الموارد البشرية السحابية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs). فهو يوفر أدوات إنتاجية لإدارة أفضل للأشخاص وعمليات موارد بشرية أبسط وتقديم خدمات الموارد البشرية بشكل احترافي. تؤدي بوابة الموظف للمدير والخدمة الذاتية للموظف إلى مشاركة أفضل للموظفين وتوفير الوقت بشكل عام. يتم استخدام برنامج greytHR من قبل أكثر من 20.000 مؤسسة و2 مليون مستخدم في الهند وأكثر من 20 دولة بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين. الميزات البارزة: ● الموارد البشرية الأساسية ● برنامج الإعداد ● إدارة دورة حياة الموظف ● إدارة الإجازات والحضور ● إدارة الرواتب (للهند والشرق الأوسط) ● الامتثال بنسبة 100% للموارد البشرية (للهند والشرق الأوسط) ● إدارة الوثائق ● تقارير وتحليلات الموارد البشرية ● الموظف البوابة الإلكترونية وتطبيق الهاتف المحمول ● عمليات التكامل وREST API. يعد GreytHR أكثر من مجرد برنامج رائع. نحن نفخر بخدمتنا الشغوفة، ومجتمع الموارد البشرية النابض بالحياة، وموارد التعلم المفيدة.
Workstream
workstream.us
Workstream هي المنصة الرائدة للموارد البشرية والرواتب والتوظيف للقوى العاملة بالساعة. تعمل تقنيتها الذكية على تبسيط مهام الموارد البشرية حتى يتمكن أصحاب الامتياز والشركات من التحرك بسرعة وتقليل تكاليف العمالة وتبسيط العمليات - كل ذلك في مكان واحد. تعتمد 46 من أفضل 50 علامة تجارية لمطاعم الخدمة السريعة - بما في ذلك Burger King وJimmy John's وTaco Bell - على Workstream لتوظيف فرقها والاحتفاظ بها ودفع أجورها. تعرف على المزيد على Workstream.us.
ZenHR
zenhr.com
في ZenHR، كل ما يهمنا هو منح مستخدمينا راحة البال. ZenHR ليس مجرد برنامج آخر للموارد البشرية؛ إنها تجربة تحويلية للموارد البشرية تم إنشاؤها لمساعدة أقسام الموارد البشرية والموظفين على الوصول إلى حالة Zen. بفضل ميزاتنا وواجهتنا المحلية، بما في ذلك قوانين العمل ولوائح المغتربين والتأمين الاجتماعي وقوانين الضرائب، فإن نظام إدارة الموارد البشرية ZenHR يخدم الجميع بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى عملاء المؤسسات في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
Namely
namely.com
وهي المنصة الوحيدة لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات والمزايا وإدارة المواهب التي سيحبها موظفوك. إنه أكثر من مجرد برنامج للموارد البشرية: إنه استشارات الامتثال والفوائد التي تحتاجها.
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الموارد البشرية الشاملة والقابلة للتخصيص، وتقدم منصة برمجية قوية مجانية ومرنة. إن التزامنا بمبادئ المصادر المفتوحة يسمح للمؤسسات من جميع الأحجام والميزانيات بالوصول إلى برامج الموارد البشرية المتقدمة دون تحمل عبء رسوم الترخيص. لقد صمم فريقنا من المطورين المتفانين ومحترفي الموارد البشرية حلاً برمجيًا للموارد البشرية غنيًا بالميزات يشمل مجموعة واسعة من وظائف الموارد البشرية، بما في ذلك التوظيف، وتأهيل الموظفين، وإدارة الأداء، وتتبع الوقت والحضور، ومعالجة كشوف المرتبات، وإدارة المزايا، وإشراك الموظفين. بفضل واجهة سهلة الاستخدام وخيارات تخصيص واسعة النطاق، يمكن تصميم برامجنا لتلبية الاحتياجات المحددة وسير العمل لكل مؤسسة. باعتبارنا مؤيدين للبرمجيات مفتوحة المصدر، فإننا نؤمن بقوة التعاون والابتكار القائم على المجتمع. يمكّن برنامج الموارد البشرية مفتوح المصدر الخاص بنا المؤسسات من الاستفادة من الخبرات والمساهمات الجماعية لمجتمع عالمي من المطورين، مما يؤدي إلى تحسينات مستمرة وميزات جديدة وأمان معزز. إن برنامج Horilla Open Source HR ليس مجانيًا فحسب، بل يوفر أيضًا للمؤسسات التحكم الكامل في مجموعة تقنيات الموارد البشرية الخاصة بها. ومن خلال القدرة على الوصول إلى كود المصدر وتعديله، يمكن للمؤسسات تخصيص البرنامج ليناسب متطلباتها الفريدة، والتكامل مع الأنظمة الحالية، وضمان خصوصية البيانات وأمانها. نحن ملتزمون بدعم مستخدمينا طوال رحلتهم باستخدام برنامج Horilla Open Source HR. فريق الدعم المخصص لدينا متاح بسهولة للمساعدة في التنفيذ والتخصيص واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، مما يضمن اعتمادًا سلسًا وناجحًا لبرنامجنا. من خلال اختيار برنامج Horilla Open Source HRMS، يمكن للمؤسسات الاستفادة من قوة تكنولوجيا الموارد البشرية المتقدمة، والتعاون مع مجتمع نابض بالحياة، وتحسين عمليات الموارد البشرية الخاصة بها دون القيود المالية لرسوم الترخيص. نحن ملتزمون بتمكين المؤسسات من خلال حلول الموارد البشرية الفعالة من حيث التكلفة والقابلة للتخصيص والتي تدفع الكفاءة والإنتاجية والنجاح التنظيمي. ميزات برنامج Horilla مفتوح المصدر للموارد البشرية: • برنامج مفتوح المصدر لإدارة التوظيف • برنامج مفتوح المصدر لتأهيل الموظفين • برنامج مفتوح المصدر لإدارة قاعدة بيانات الموظفين • برنامج مفتوح المصدر لإدارة الرواتب • برنامج مفتوح المصدر لإدارة الحضور • برنامج مفتوح المصدر لإدارة الإجازات • برنامج مفتوح المصدر لإدارة الأداء • برامج إدارة الأصول مفتوحة المصدر
WebHR
web.hr
WebHR هو برنامج موارد بشرية اجتماعي شامل يغطي كل شيء بدءًا من "التوظيف" إلى "التقاعد" لأهم الأصول في شركتك - موظفيك. سيسهل WebHR على فريق الموارد البشرية لديك البدء في إدارة الموارد البشرية لديك بفعالية وكفاءة. يعد WebHR أداة لا غنى عنها ليس فقط للموارد البشرية ولكن للشركة بأكملها. يعتمد WebHR على البرمجيات كخدمة (SaaS) ونموذج الحوسبة السحابية.
Agendrix
agendrix.com
Agendrix هو برنامج جدولة الموظفين وإدارة القوى العاملة مصمم لمساعدة الشركات بجميع أحجامها على تحسين عمليات الجدولة وتبسيط اتصالات الموظفين وتبسيط تتبع الوقت والحضور. تتضمن بعض الميزات الرئيسية لبرنامج Agendrix ما يلي: - جدولة الموظفين: إنشاء جداول العمل وإدارتها ونشرها بسهولة، وإجراء التغييرات بسرعة حسب الحاجة. - الوقت والحضور: يمكنك بسهولة تتبع ساعات عمل الموظف وحضوره عن طريق تحويل أي جهاز إلى ساعة مثقوبة تغذي الجداول الزمنية الخاصة بك تلقائيًا. - إدارة طلبات الموظفين: مراجعة طلبات الموظفين المقدمة مباشرة في التطبيق والموافقة عليها، بما في ذلك الإجازات والاستبدالات ومقايضات الورديات. - التواصل: تواصل مع فريقك من خلال المنصة، وشارك الجداول الزمنية والرسائل في الوقت الفعلي. - التقارير والتحليلات: إنشاء تقارير وتحليلات مفصلة عن حضور الموظفين وبيانات الجدولة. بفضل نموذج التسعير المرن، والعديد من الوظائف الإضافية الاختيارية، وسياسة الإلغاء في أي وقت، تم تصميم برنامج Agendrix ليكون ميسور التكلفة ويمكن الوصول إليه للشركات من جميع الأحجام. تعتمد المنصة على السحابة، مما يعني أنه يمكن الوصول إليها من أي مكان متصل بالإنترنت، ولا توجد رسوم تثبيت أو إعداد. باستخدام أحدث وحدة للموارد البشرية في Agendrix، يمكن للشركات تعيين موظفين جدد بشكل أكثر كفاءة، ومركزية سجلات الموظفين ووثائقهم، وجمع تعليقات الموظفين من خلال الاستطلاعات. وهذا يساعد الشركات على تبسيط عمليات الموارد البشرية الخاصة بها والتأكد من امتثالها للوائح وأفضل الممارسات. بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرة على تسليط الضوء على العمل الجيد كل يوم من خلال ميزة الخمسات العالية يمكن أن تساعد الشركات على تعزيز ثقافة العمل الإيجابية وتحسين معنويات الموظفين. بشكل عام، يعد Agendrix برنامجًا شاملاً وسهل الاستخدام لإدارة القوى العاملة، حيث يعمل على تبسيط الجدولة والاتصالات الداخلية وعمليات إدارة القوى العاملة. يحب الموظفون Agendrix أيضًا، لأنه يساعد مديريهم على وضع جداول زمنية تلبي احتياجاتهم حقًا - وهو ما يقطع شوطًا طويلًا نحو أن يصبح عملاً يحب الناس العمل فيه.
Kenjo
kenjo.io
Kenjo عبارة عن منصة موارد بشرية كاملة وقابلة للتخصيص، مصممة لمساعدة أقسام الموارد البشرية على أساس يومي. يتيح Kenjo للمستخدمين إدارة المستندات وإدارة الإجازات وحالات الغياب وإجراء مراجعات الأداء واختيار مواهب جديدة. كما يقدم تقارير الرواتب. يعد Kenjo مثاليًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتطلع إلى أتمتة جميع عمليات الموارد البشرية الخاصة بها باستخدام أداة واحدة سهلة الاستخدام. لأن البشر أكثر من مجرد موارد.
OnPay
onpay.com
تم تصميم OnPay للأشخاص الذين يرغبون في قضاء المزيد من الوقت في إدارة أعمالهم (ووقتًا أقل في مهام المكتب الخلفي). توفر كشوف المرتبات والموارد البشرية الحائزة على جوائز لأصحاب الأعمال أكثر من 15 ساعة شهريًا، وتتيح لهم التركيز على النتيجة النهائية.
Justworks
justworks.com
Justworks هو حل متعدد المنتجات يقدم كشوف المرتبات العالمية والمزايا ودعم الامتثال وتتبع الوقت وأدوات الموارد البشرية والمزيد مع دعم حائز على جوائز من خبراء معتمدين في الموارد البشرية. نحن نتعامل مع التفاصيل الجوهرية حتى تتمكن من التركيز على ما يهم: بناء عملك وفريقك.
factoHR
factohr.com
ارفع مستوى إدارة الموارد البشرية لديك باستخدام FactoHR، وهي منصة HCM متقدمة تتمحور حول الهاتف المحمول وتعمل على أتمتة كل وظائف الموارد البشرية بدءًا من التعيين وحتى التقاعد. توفر منصتنا الذكية رؤى قابلة للتنفيذ، مما يمكّنك من تحقيق أهداف عملك بشكل أسرع. انضم إلى أكثر من 3500 شركة وقوة عاملة يبلغ عددها 2.6 مليون، بما في ذلك عمالقة الصناعة مثل Tata Steel (BSL)، وMercedes Benz، وWipro، وDenso Group، وBSE، وCycle Agarbatti. استمتع بمكاسب إنتاجية تصل إلى 87% تمامًا كما حدث بالفعل. الفوائد الرئيسية: النظام الأساسي الموحد: تعزيز الإنتاجية باستخدام أدواتنا المتكاملة بسلاسة. مشاركة الموظفين: استخدم تحليل الحالة المزاجية في الوقت الفعلي للحفاظ على مشاركة الفرق. النمو الاستراتيجي: تنفيذ الأهداف والأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية لدفع النجاح التنظيمي. تحسين الموارد: يؤدي التحول التفصيلي وتخطيط القائمة إلى زيادة الإنتاج إلى أقصى حد. أمان قوي: استفد من أمان البيانات عالي الجودة وإمكانيات الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة في Azure. سلامة البيانات: حافظ على مصدر بيانات واحد ومتسق عبر مؤسستك. ميزات لا مثيل لها: نهج الهاتف المحمول أولاً: يمكن الوصول إليه في أي وقت وفي أي مكان Chatbot التفاعلي: مساعدة فورية وذكية لوحات معلومات ديناميكية: رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي حضور بدون لمس: التعرف المتقدم على الوجه وإدارة التحولات الجغرافية: مراقبة دقيقة للعمل عن بعد إدارة الأداء المستندة إلى الهاتف المحمول : تقييمات الموظفين أثناء التنقل حول FactoHR: شركة FactoHR، وهي شركة رائدة حاصلة على شهادة ISO 27001، متخصصة في مزايا التقاعد وحلول إدارة القوى العاملة منذ عام 2005.
ChartHop
charthop.com
تتمثل مهمة ChartHop في خلق شفافية صحية داخل المؤسسات، حتى يزدهر الموظفون والمنظمات. يقوم ChartHop، وهو نظام أساسي ديناميكي لعمليات الأفراد، بتوصيل بيانات الأشخاص وتصورها لتمكين المؤسسات من خلال الرؤى والمواءمة والعمل. من خلال تقديم نهج جديد للموارد البشرية، تعد منصة عمليات الأفراد في ChartHop المصدر الموحد لبيانات الأشخاص ونقطة العمل الرئيسية للبرامج والعمليات والمبادرات اليومية. من المديرين التنفيذيين للأفراد والمالية إلى المديرين والموظفين، تم تصميم ChartHop للجميع في المؤسسة. يلعب ChartHop بشكل جيد مع العشرات من المنصات من خلال عمليات التكامل القوية عبر مجموعة تقنيات الموارد البشرية، ويخدم شركات مثل 1Password، وYipitData، وBetterCloud، وStarburst. تأسست شركة ChartHop في عام 2019 على يد إيان وايت، وهي مدعومة من قبل Andreessen Horowitz وCox Enterprises. قم بزيارة ChartHop.com لمعرفة المزيد ومتابعة ChartHop على Twitter وLinkedIn.
Paypro
payentry.com
يساعد حل اكتساب المواهب لدينا مؤسستك في الحصول على المواهب عالية الجودة وتتبعها وتقييمها حتى تتمكن من بناء قوة عاملة ملتزمة وعالية الأداء بشكل أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. يعمل هذا الحل القوي على أتمتة وتبسيط عمليات التعيين والتعيين لدعم بيئة إدارة رأس المال البشري (HCM) غير الورقية. فهو يوفر تجربة مرشح إيجابية تجعل من السهل على المرشحين تقديم المعلومات والبحث عن الوظائف والتقدم عبر الإنترنت.
Humi
humi.ca
Humi هو حل برمجي كامل للموارد البشرية قائم على السحابة، تم تصميمه وتصنيعه للشركات في كندا. يجمع حل إدارة الأفراد الأفضل في واحد من Humi بين الموارد البشرية وكشوف المرتبات والمزايا والتوظيف والإجازات وتتبع الوقت والمزيد لتبسيط احتياجات عمليات الأشخاص لديك وتوفير وقتك حتى تتمكن من العودة إلى التركيز على ما يهم أكثر - موظفيك . قم بإدارة رحلة الموظف الكاملة بدءًا من التوظيف والتأهيل وحتى الترقية. ادفع لموظفيك في الوقت المحدد مع البقاء متوافقًا مع Humi Payroll، ووفر المال لشركتك مع توفير مزايا جماعية قابلة للتخصيص عن طريق التبديل إلى Humi.
MyHR
myhr.works
برامج الموارد البشرية الذكية. دعم الخبراء للموارد البشرية. يدمج MyHR برامج الموارد البشرية الذكية والدعم الاستشاري للموارد البشرية لتبسيط إدارة الأفراد للجميع.
Employee Navigator
employeenavigator.com
فوائد الكل في واحد، والموارد البشرية، والامتثال. يستخدم الآلاف من الوسطاء برنامج "Employee Navigator" مع عملائهم لإدارة فوائدهم، والتأهيل، وACA، والمزيد في منصتنا البسيطة والبديهية.
Time Champ
timechamp.io
يساعد Time Champ الشركات على إطلاق إمكانات الإنتاجية من خلال برنامج تتبع الوقت التلقائي وقياس الإنتاجية. يمكن أن يساعد في تعزيز إنتاجيتك بنسبة 20% إلى 30% وتحسين معنويات الموظفين بشكل لم يسبق له مثيل. يعد Time Champ أكثر من مجرد أداة لتتبع الوقت، ومع مجموعة الميزات الغنية التي يقدمها، يمكنه المساعدة في تحسين جميع مجالات عملك ويكون بمثابة تمييز رئيسي بينك وبين منافسيك. أينما يتواجد موظفوك، سواء كانوا يعملون عن بعد أو من المكتب، يساعدك Time Champ على تحديد المكان الذي يقضون فيه وقتهم خلال يوم العمل، مما يسمح لك بالتأكد من قضاء وقتهم بشكل منتج. يساعد Time Champ أيضًا الشركات على قياس إنتاجية الفرق بشكل فعال في لحظة باستخدام لوحة معلومات شاملة. في لمحة يمكنك معرفة عدد أعضاء الفريق الذين يعملون، وعدد الغائبين أو المتأخرين، ومن هم الموظفون الأكثر أو الأقل إنتاجية في شاشة واحدة. ويمكن بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لتعزيز الأداء ومكاسب الإنتاجية. يقوم Time Champ بجمع العديد من المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية ويقدمها في مخططات وتقارير تحليلية مصممة بشكل جميل. بفضل القدرة على التعمق في مجالات المشكلات، يجعل Time Champ الحياة أسهل بكثير في التحليل وإيجاد حلول للمشكلات بسرعة.
ClearCompany
clearcompany.com
مساعدة ما يقرب من 3000 مؤسسة في توظيف الموظفين وتكثيفهم والتعرف عليهم والاحتفاظ بهم. منذ عام 2004، مكّنت منصة ClearCompany لإدارة المواهب الشاملة آلاف الشركات من تعظيم المواهب من خلال تمكين الأشخاص في كل مرحلة من رحلة الموظف. تدمج ClearCompany أفضل الممارسات المستندة إلى البيانات، والمحتوى المستنير بالخبراء، وأدوات البرامج المخصصة لتوظيف الموظفين وتعزيزهم والتعرف عليهم والاحتفاظ بهم، وتوحيد الأشخاص والعمليات لتحقيق نجاح الأعمال. يتم تحقيق تعظيم المواهب عندما تمتلك الموارد البشرية الأدوات التي تحتاجها للتخطيط بدقة، وتنفيذ مبادرات الأفراد بشكل لا تشوبه شائبة، وبناء الثقافة بشكل متعمد - هذه الركائز الأساسية لتعظيم المواهب هي جوهر منصة إدارة المواهب لدينا.
HROne
hrone.cloud
HROne عبارة عن مجموعة HCM جاهزة للمستقبل تعمل على أتمتة عمليات الموارد البشرية وتبسيط التفاعلات البشرية وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لبناء أماكن عمل أفضل. في سعينا لضبط كل شيء يتعلق بالموارد البشرية على أساس آلي، نجحنا في تبسيط وظائف الموارد البشرية عبر دورة حياة الموظف بأكملها، مما يوفر ملايين الساعات لأكثر من 1100 مؤسسة. يتضمن هذا العدد أسماء من أكثر من 20 صناعة - Timex، وABP، وLux Cozi، وDroom، وAmar Ujala، وHaier، وBikanervala، وWeikfield، وBurberry، وHarvest Gold، وStadds، وNippon Steel، وAnnapurna، وNissin، وTravelXp، وCareer Launcher، وPaynearby. على سبيل المثال لا الحصر. أفضل جزء؟ نحن نقدم لمستخدمينا تطبيقًا للهاتف المحمول بدون تكلفة لمساعدتهم على تجربة القوة الحقيقية لأتمتة الموارد البشرية في أي مكان وفي أي وقت. نحن نميز أنفسنا في سوق برامج الموارد البشرية بالوظائف البارزة التالية: ✅ أول صندوق وارد للموارد البشرية مستوحى من Gmail لتوجيه يومك ✅ رؤى مهمة مبتكرة لإنجاز العمل في الوقت المناسب ✅ مربع بحث عالمي بديهي لتتبع أي معلومات والوصول إليها نظام لا يَعِد فحسب، بل يُظهر لك في الواقع عائد استثماره الحقيقي. نظرًا لكوننا أول إدارة HCM تتخذ إجراءات في الوقت الفعلي بشأن جميع مهام الموارد البشرية، مما يمنع الأعمال المتراكمة من خلال تذكيرات دقيقة، فإننا نجهزك لتحقيق النجاح من خلال أتمتة جميع المهام التشغيلية. لمعرفة المزيد، قم بزيارة موقعنا على الانترنت- https://hrone.cloud/
Netchex
netchex.com
مع حلول إدارة الموارد البشرية والرواتب من Netchex، يمكنك جعل عملياتك أسهل من أي وقت مضى والتأكد من إنجاز المهمة دائمًا بشكل صحيح.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce عبارة عن منصة متكاملة للموارد البشرية للحصول على أفضل تجربة للموظفين. إنه حل مركزي لتبسيط عمليات الموارد البشرية في كل مرحلة من دورة حياة الموظف. مهمتنا هي مساعدة الشركات على: - تبسيط عمليات الموارد البشرية. - بناء ثقافة عالية الأداء. - تسهيل عملية التوظيف والتأهيل وإشراك الموظفين وتتبع الوقت وإدارة الإجازات ومراجعات الأداء. تساعد PeopleForce على دفع الأعمال إلى الأمام مع التركيز على الأشخاص وليس العمليات. إنشاء مكان عمل تمكيني وممتع.
Harri
harri.com
هاري هي الشركة الرائدة عالميًا في تقنيات تجربة موظفي الخطوط الأمامية. تم تصميم منصة Harri للشركات التي تقع الخدمة في صميم أعمالها وتتضمن حلولاً لجذب المواهب وإدارة القوى العاملة وإشراك الموظفين والامتثال. يمكّن هاري المؤسسات من توظيف أفضل المواهب والاحتفاظ بها وإدارتها بذكاء لإدارة أعمالها وتحسينها. وهي تخدم أكثر من 55000 موقعًا للمطاعم والفنادق وأربعة ملايين موظف في مجال الضيافة على مستوى العالم، مع نمو ناشئ في تجارة التجزئة والرعاية الصحية. أقامت شركة Harri علاقات مع العديد من أفضل العلامات التجارية للضيافة في العالم من خلال التركيز على مهمتها المتمثلة في تحسين تجربة الموظفين لفرق الخطوط الأمامية. رحب هاري بالعملاء البارزين مثل Raising Cane's Chicken Fingers وأطلق تطبيقات على مستوى النظام لـ Subway في الولايات المتحدة وماكدونالدز في المملكة المتحدة. وتضاعفت قاعدة المستخدمين النشطة للشركة سنويًا، مما سهل تقديم 7.2 مليون طلب عمل و2.6 مليون رسالة وإنشاء 237 ألف قائمة وظائف. .
Access
theaccessgroup.com
يعمل برنامج Access على تغيير وجه برامج إدارة الأعمال، ليس فقط في كيفية خدمتنا لعملائنا، والوفاء بوعدنا بمنحهم الحرية للقيام بالمزيد مما هو مهم بالنسبة لهم، ولكن أيضًا لموظفينا ومستثمرينا والجمعيات الخيرية القريبة منهم. قلوبنا حيث نعيش ونعمل. يساعد Access أكثر من 100000 عميل على تغيير الطريقة التي يتم بها استخدام برامج الأعمال الخاصة بهم، مما يمنح كل موظف الحرية في القيام بالمزيد مما هو مهم.
Sequoia One
one.sequoia.com
الغرض من Sequoia One هو مساعدة أعمالك ذات التقنية العالية على الازدهار من خلال الاهتمام بالأعباء الإدارية التي تشتت انتباهك عن الصورة الأكبر. نحن نقدم مزايا تنافسية وموارد بشرية مستعينة بمصادر خارجية مصممة للشركات المبتكرة ذات التوجه النمو. نحن نعلم مدى أهمية جذب المواهب والاحتفاظ بها، وتبسيط عملياتك وتوسيع نطاقها، وتحقيق الاستقرار في تكاليف الموارد البشرية، وحماية أعمالك. دعنا نقوم بهذا العمل الثقيل حتى تتمكن من التركيز على الارتقاء بعملك إلى المستوى التالي.
Eddy
eddy.com
Eddy هي منصة مثالية متكاملة للموارد البشرية وكشوف المرتبات للشركات الصغيرة التي تجاوزت جداول البيانات. فهو يوفر الميزات الأساسية التي تحتاجها دون تعقيد الأنظمة الأكبر حجمًا وتحملها، مما يتيح لك الفرصة لتبسيط حياتك من خلال الجمع بين أدوات متعددة في أداة منطقية لأعمالك. وفر الوقت والمال مع إيدي. قم بتعيين الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم ودفع أجورهم - كل ذلك في نظام واحد بسيط.
Worksy
worksy.io
Worksy هو برنامج شامل للموارد البشرية للمؤسسات المتوسطة والكبيرة. تتضمن حلولنا المتاحة أدوات الإدارة الأساسية مثل كشوف المرتبات ووقت حضور الموظفين والإجازات والمطالبات والأداء والتوظيف وتحليلات الموارد البشرية والمزيد.
Bambee
bambee.com
يوفر Bambee للشركات إمكانية الوصول عند الطلب إلى مدير موارد بشرية مخصص وبرنامج سهل الاستخدام لمعالجة كشوف المرتبات بسهولة، وإنشاء جداول الموظفين، وإدارة سياسات الشركة، والمزيد. نحن نتخلص من الضغط الناتج عن إدارة الأفراد ونلتزم بلوائح التوظيف من خلال تقديم إرشادات الخبراء في مجال الموارد البشرية ودعم كل خطوة على الطريق. مع وجود بامبي بجانبك، تأكد من بقاء عملك محميًا وازدهار فريقك. ميزات المنتج الرئيسية: برنامج مخصص لإدارة القوى العاملة لمدير الموارد البشرية، إيداع مباشر لمدة يومين، تتبع وقت الرواتب والحضور، الأوصاف الوظيفية ودعم خطاب العرض، سياسات الموارد البشرية المخصصة والمتوافقة، إعداد سير العمل، مقاطع فيديو لتدريب الموظفين، أدوات إدارة الأداء، أدوات الإجراءات التصحيحية، تقييمات مخاطر الإنهاء، وثيقة إرشادات نهاية التوظيف التخزين والاحتفاظ وأكثر!
Buk
buk.app
الناس هم الأصول الأكثر قيمة لمؤسستك. قم بتنظيم وتبسيط جميع عملياتك باستخدام أحدث التقنيات.
Alexis HR
alexishr.com
توفر AlexisHR الوقت لعمليات الأشخاص من خلال أتمتة المهام الإدارية مع تقديم رؤى قيمة حول موظفيهم. قم بتخصيص النظام الأساسي بطريقة تناسب احتياجاتك وسير العمل حول الإعداد وإدارة الوقت والوثائق والمراجعات وغير ذلك الكثير. باستخدام Alexis، سيكون لديك جميع بيانات الأشخاص لديك في مكان واحد، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى التقارير والإحصائيات والاتجاهات التي يمكن أن تساعدك في الاستفادة من القيمة الإستراتيجية للموارد البشرية بالنسبة للمؤسسة.
Multiplier
usemultiplier.com
هل تريد أن تجعل توظيف المواهب في بلد آخر أسهل؟ المضاعف هو الحل الخاص بك - تسمح لك تقنيتنا بالانضمام بسلاسة، ودفع رواتب موظفيك، والامتثال للقوانين التنظيمية، وتوفير المزايا عبر الحدود، والبقاء على اتصال مع فرقك العالمية.
BrioHR
briohr.com
الكل في واحد منصة إدارة الموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد منصة إدارة الموارد البشرية لدينا الشركات على رقمنة جميع وظائف الموارد البشرية على الفور عبر رحلة الموظف الكاملة، كل ذلك في مكان واحد: - اكتساب المواهب: قم بالرقمنة والتعاون في عمليات التوظيف باستخدام ATS (نظام تتبع مقدم الطلب)، ثم قم بإعداد المنضمين الجدد رقميًا بالكامل - مسؤول الموارد البشرية: إدارة الإجازات مدفوعة الأجر، وقاعدة بيانات الموظفين ووثائقهم، وكشوف المرتبات (لسنغافورة وماليزيا، المزيد في المستقبل!)، ومطالبات النفقات، والجداول الزمنية... - إدارة الأداء: تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية / الأهداف والأهداف الرئيسية، وإدارة تقييم الأداء، وجمع ردود الفعل 360 درجة...
Craze
crazehq.com
الكل في واحد للموارد البشرية والرواتب والامتثال للشركات الناشئة. يستخدم المؤسسون الطموحون برنامج Craze لإدارة شركاتهم دون أي ضغوط. نحن نعتني تلقائيًا بالموارد البشرية وكشوف المرتبات والامتثال حتى تتمكن من التركيز على تنمية أعمالك.
Cinode
cinode.com
من يعرف ماذا، من هو متاح، ماذا يمكنني أن أبيع؟ نحن نقدم رؤى مهمة حول المبيعات والتسليم والمهارات التي تفتقدها حاليًا. Cinode هي منصة الكل في واحد لتعزيز نمو الاستشارات الخاصة بك. نحن الخيار الأفضل في بلدان الشمال الأوروبي لسبب ما.
kiwiHR
kiwihr.com
برنامج للموارد البشرية يجعل حياتك أسهل - الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة: وفر ما يصل إلى 30% من وقتك باستخدام برنامج إدارة الموارد البشرية البديهي والشامل المصمم لتلبية احتياجاتك الخاصة.
Sleekr
sleekr.co
Sleekr HR هو أحد حلول الموارد البشرية عبر الإنترنت لمساعدة الشركات على بدء نظام معلومات الموارد البشرية الحديث الخاص بها. نحن نقوم بتبسيط وأتمتة العديد من العمليات الموارد البشرية لتمكينك من القيام بعمل فعال.