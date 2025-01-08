برامج الموارد البشرية الأساسية - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية

Agendrix

agendrix.com

Agendrix هو برنامج جدولة الموظفين وإدارة القوى العاملة مصمم لمساعدة الشركات بجميع أحجامها على تحسين عمليات الجدولة وتبسيط اتصالات الموظفين وتبسيط تتبع الوقت والحضور. تتضمن بعض الميزات الرئيسية لبرنامج Agendrix ما يلي: - جدولة الموظفين: إنشاء جداول العمل وإدارتها ونشرها بسهولة، وإجراء التغييرات بسرعة حسب الحاجة. - الوقت والحضور: يمكنك بسهولة تتبع ساعات عمل الموظف وحضوره عن طريق تحويل أي جهاز إلى ساعة مثقوبة تغذي الجداول الزمنية الخاصة بك تلقائيًا. - إدارة طلبات الموظفين: مراجعة طلبات الموظفين المقدمة مباشرة في التطبيق والموافقة عليها، بما في ذلك الإجازات والاستبدالات ومقايضات الورديات. - التواصل: تواصل مع فريقك من خلال المنصة، وشارك الجداول الزمنية والرسائل في الوقت الفعلي. - التقارير والتحليلات: إنشاء تقارير وتحليلات مفصلة عن حضور الموظفين وبيانات الجدولة. بفضل نموذج التسعير المرن، والعديد من الوظائف الإضافية الاختيارية، وسياسة الإلغاء في أي وقت، تم تصميم برنامج Agendrix ليكون ميسور التكلفة ويمكن الوصول إليه للشركات من جميع الأحجام. تعتمد المنصة على السحابة، مما يعني أنه يمكن الوصول إليها من أي مكان متصل بالإنترنت، ولا توجد رسوم تثبيت أو إعداد. باستخدام أحدث وحدة للموارد البشرية في Agendrix، يمكن للشركات تعيين موظفين جدد بشكل أكثر كفاءة، ومركزية سجلات الموظفين ووثائقهم، وجمع تعليقات الموظفين من خلال الاستطلاعات. وهذا يساعد الشركات على تبسيط عمليات الموارد البشرية الخاصة بها والتأكد من امتثالها للوائح وأفضل الممارسات. بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرة على تسليط الضوء على العمل الجيد كل يوم من خلال ميزة الخمسات العالية يمكن أن تساعد الشركات على تعزيز ثقافة العمل الإيجابية وتحسين معنويات الموظفين. بشكل عام، يعد Agendrix برنامجًا شاملاً وسهل الاستخدام لإدارة القوى العاملة، حيث يعمل على تبسيط الجدولة والاتصالات الداخلية وعمليات إدارة القوى العاملة. يحب الموظفون Agendrix أيضًا، لأنه يساعد مديريهم على وضع جداول زمنية تلبي احتياجاتهم حقًا - وهو ما يقطع شوطًا طويلًا نحو أن يصبح عملاً يحب الناس العمل فيه.