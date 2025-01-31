برنامج تتبع ملفات تعريف الارتباط - التطبيقات الأكثر شعبية - السودان

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ملفات تعريف الارتباط هي ملفات نصية صغيرة تستخدم لمراقبة معلومات المستخدم مثل عناوين IP وأنشطة التصفح عند زيارتهم لموقع الويب الخاص بالشركة. يقوم برنامج تتبع ملفات تعريف الارتباط بفحص مواقع الويب لاكتشاف تقنيات التتبع المختلفة وفهرستها مثل ملفات تعريف الارتباط والإشارات والعلامات ووحدات بكسل التتبع والكائنات المحلية والمكونات الإضافية والمحتوى المتكامل مثل مقاطع الفيديو. يتيح ذلك للشركات الكشف عن أدوات التتبع هذه للمستخدمين، والحصول على موافقة لتتبع المستخدم، والامتثال للوائح الخصوصية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات والخصوصية الإلكترونية، التي تتطلب موافقة المستخدم قبل تمكين ملفات تعريف الارتباط. تتكون برامج تتبع ملفات تعريف الارتباط عادةً من نصوص برمجية خفيفة الوزن يمكن نشرها بسهولة على مواقع الويب الحالية. بمجرد اكتمال فحص ملفات تعريف الارتباط وأجهزة التتبع، يقوم البرنامج بإنشاء إشعار ملفات تعريف الارتباط الذي يحتوي على النتائج. يمكن بعد ذلك دمج هذا الإشعار بواسطة فرق الخصوصية في نماذج الموافقة وسياسات الخصوصية. غالبًا ما يعمل برنامج تتبع ملفات تعريف الارتباط جنبًا إلى جنب مع برنامج إدارة الموافقة لأتمتة التعامل مع تفضيلات تتبع المستخدم. وهو يختلف عن برنامج إدارة العلامات، الذي يركز على مساعدة المسوقين في إدارة أدوات التتبع في المقام الأول لأغراض الإعلان. تم تصميم برنامج تتبع ملفات تعريف الارتباط خصيصًا لمساعدة فريق الخصوصية بالشركة في تحديد تقنيات تتبع مواقع الويب للامتثال للوائح الخصوصية، مما يضمن حماية بيانات المستخدم.
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Serviceform
serviceform.com
نموذج الخدمة - البرنامج الوحيد الذي يحتاجه عملك للمبيعات والدعم والتسويق هل لديك زوار للموقع الإلكتروني ولكن لا تحولهم إلى عملاء؟ دعونا نغير ذلك! يساعد Serviceform الشركات في جميع أنحاء العالم على تحويل زوار موقع الويب إلى إيرادات. ويتم ذلك من خلال الجمع بين أدوات جذب العملاء المحتملين والتحليلات لتحديد سلوك زوار موقع الويب وإدارة علاقات العملاء لتوفير حل واحد لتحويل موقع الويب وإدارة العملاء. تتمثل رؤيتنا في أن نكون شركة رائدة عالميًا تركز على تجاوز حدود توليد العملاء المحتملين والتواصل عبر الإنترنت. نريد أن نكون البرنامج الوحيد الذي يحتاجه عملك للمبيعات والدعم والتسويق. Serviceform هي شركة SaaS ومقرها فنلندا. نحن ملتزمون بتطوير أفضل أدوات توليد العملاء المحتملين وأدوات التحليلات الممكنة. نريد أن نسمح لأصحاب الأعمال باتخاذ قرارات مستنيرة وتنمية أعمالهم بشكل يمكن التنبؤ به. فيما يتعلق بالتكنولوجيا الخاصة بنا، فإننا نقدم منصة برمجية شاملة تساعد الشركات على تبسيط عملية المبيعات والتسويق ودعم العملاء. • أدوات تحويل مواقع الويب الستة الوحيدة التي ستحتاج إليها: Chatbot، والدردشة المباشرة، والنموذج الديناميكي، والصفحة المقصودة للمحادثة، وchatbot للمشاركة، والنوافذ المنبثقة، والشريط العائم. • أدوات الإدارة: Flex xRM، وبرنامج جدولة Ourly Meeting، وتحليلات مواقع الويب، وراية ملفات تعريف الارتباط. • أدوات الاتصال: البريد الوارد الاجتماعي، منشئ الحملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
Zendata
zendata.dev
منصة حماية البيانات السحابية الكاملة من خلال فحص الخصوصية في الوقت الفعلي والمراقبة والمعالجة للمؤسسات. Zendata عبارة عن نظام أساسي كامل لأمن البيانات السحابية مصمم لمساعدة CISOs وDevOps وفرق الامتثال على تضمين ضوابط وبروتوكولات الخصوصية والأمان عبر أصولهم وSDLC. مع استمرار إعطاء الأولوية لإدارة مخاطر البيانات بموجب القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA وHIPAA وSOC2، يجب أن تقوم حلول الامتثال للخصوصية بتحليل العمليات عبر المواقع والتطبيقات والأجهزة في الوقت الفعلي باستخدام رؤى الأعمال الناتجة عن التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية لضمان التهديدات التنظيمية. ويتم تجنب الغرامات. تعد منصات Zendata للمستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة والسوق المتوسطة بمثابة بداية لعملية استخراج ومراقبة ومعالجة أكبر بكثير تشبه ETL حيث تستفيد المؤسسات من: * التغطية العالمية: دعم قضائي لا مثيل له مع تحديثات مستمرة بناءً على قوانين المناطق * دعم 24 × 7 * مستوى ثروة 500 للأمن والثقة
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO هو حل شامل مصمم للمساعدة في الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA). إنها عبارة عن منصة لإدارة الموافقة تأتي مع سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط المضمنة والآلية. TRUENDO هو برنامج آلي ومرن وموثوق للغاية ويمكن تنفيذه على أي موقع ويب. فهو يسمح بإدارة أي بيانات شخصية تم جمعها على موقع الويب الخاص بك بسهولة عن طريق أدوات مثل ملفات تعريف الارتباط والبكسل والبرامج النصية. تتيح لوحة التحكم الخاصة بها أيضًا لمديري مواقع الويب إثبات الامتثال في غضون دقائق، وفقًا للوائح حماية البيانات في جميع أنحاء العالم (GDPR، وDSGVO، وePrivacy، وCCPA وما إلى ذلك). يقوم TRUENDO CMP بفحص موقع الويب الخاص بك بانتظام للكشف عن أي انتهاكات للامتثال، مع حظر أي أدوات لجمع البيانات حتى يتم منح الموافقة من قبل الزوار. كما أنه يقوم تلقائيًا بضبط سياسة الخصوصية المقدمة وفقًا لأحدث التشريعات للتأكد من أن موقع الويب الخاص بك متوافق دائمًا. بعض ميزاته الرئيسية: - مشاهدات وجلسات غير محدودة للصفحة - سياسة خصوصية متكاملة وسياسة ملفات تعريف الارتباط - تكامل سهل ومؤتمت بالكامل - قابل للتخصيص: اضبط نظام الألوان ليناسب تصميم موقع الويب الخاص بك - الإحصائيات والرؤى - تعرف على المزيد حول حركة المرور على موقع الويب الخاص بك وتحسينها الاستهداف، مع البقاء متوافقًا - متوفر بـ 31 لغة - إرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) - التوافق على مستوى AAA - معتمد من IAB TCF 2
consentmanager
consentmanager.net
تبرز Consensitmanager باعتبارها الأداة النهائية لإدارة الموافقة على ملفات تعريف الارتباط، حيث تقدم تخصيصًا كاملاً من خلال محررها المرئي وإمكانات CSS وHTML وإمكانات "PUR". تضمن ميزة التقارير المباشرة التي تحتوي على 12 بُعدًا وأكثر من 30 مقياسًا وتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) البقاء على اطلاع في الوقت الفعلي. ما يميزه عن غيره هو اختبار A/B وقدرات التعلم الآلي، مما يسمح لك بإنشاء ومقارنة لافتات الموافقة بمتوسط زيادة مذهلة في النتائج تزيد عن 15%. سواء كنت تقوم بضبط تصميماتك أو تبحث عن أفضل النتائج، فإن مدير الموافقة يوفر لك كل ما تحتاجه، مما يجعله شريكك الموثوق به لخصوصية الويب والامتثال لملفات تعريف الارتباط. يمكن للعملاء الذين يستخدمون Consentmanager CMP الاستفادة من تغطية الامتثال الكاملة للوائح الخصوصية العالمية مثل القانون العام لحماية البيانات (GDPR)، وFADP، وLGPD، وCPRA، وVCDPA. كما أنه يدعم IAB TCF 2.2، وباعتباره شريكًا معتمدًا من Google، فإنه يتوافق مع Google Consent Mode v2.
Secure Privacy
secureprivacy.ai
تساعد الخصوصية الآمنة الشركات على جعل مواقعها الإلكترونية متوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (أوروبا)، وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (كاليفورنيا)، وقانون LGPD (البرازيل) من خلال حل إدارة ملفات تعريف الارتباط وإدارة الشعارات الرائد في الصناعة. اجعل موقع الويب الخاص بك متوافقًا مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) وقانون LGPD من خلال حلنا القوي والبديهي والآمن - في أقل من 30 دقيقة! يرجى الاتصال بنا إذا كانت لديك أي أسئلة حول القانون العام لحماية البيانات (GDPR) أو LGPD أو CCPA أو قوانين خصوصية البيانات الدولية الأخرى.
Seers
seersco.com
Seers هي الشركة الرائدة في مجال إدارة الخصوصية والموافقة للشركات في أكثر من 100 دولة. تعتبر شركة Seers شركة سريعة النمو وزاد عدد عملائها بنسبة 1040٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019. لقد طورت وأطلقت 10 حلول رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي على منصة برمجياتها كخدمة (SAAS) لحل مشكلات الامتثال لخصوصية البيانات للشركات. تتيح هذه الحلول للشركات الالتزام بلوائح خصوصية البيانات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA وPECR وLGPD بطريقة فعالة من حيث التكلفة وحمايتها من الغرامات الباهظة (ما يصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني أو 4% من إجمالي المبيعات السنوية - أيهما أعلى). من قبل الجهة التنظيمية، فضلا عن فقدان السمعة والأعمال. الحلول هي: - منصة إدارة الموافقة (موافقة ملفات تعريف الارتباط) - إدارة طلب موضوع البيانات - منصة إدارة الحوادث والانتهاكات - تقييمات تأثير خصوصية البيانات - سياسات الخصوصية وحزم النماذج - التدريب الإلكتروني لموظفي اللائحة العامة لحماية البيانات - اللائحة العامة لحماية البيانات، PECR، عمليات تدقيق وتقييم الأمن السيبراني - منصة خبراء الخصوصية تعد الحلول المتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك (CCPA) الرائدة في السوق من Seers ذات تصنيف أعلى ومتوفرة أيضًا في الأسواق الرائدة بما في ذلك Wordpress وJoomla وMagento وShopify وPrestaShop.
DATEV
datev.de
DATV في جملة واحدة: مستشارو الضرائب والمحامون ومدققو الحسابات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبلديات والمؤسسون الذين يستخدمون برنامج DATV الذي يلبي جميع المتطلبات بمعايير عالية فيما يتعلق بالموثوقية والموضوعية وحماية البيانات وأمن البيانات لَوحَة تاريخ DATEV هو قصة توسع مستمر: تأسست DATEV في نورمبرغ بألمانيا عام 1966، وتطورت باستمرار من مزود خدمة وطني إلى مزود خدمة يعمل في جميع أنحاء أوروبا. مع تزايد العولمة، تقوم DATEV بالمهمة وفقًا لنظامها الأساسي، أي دعم أعضائها محليًا وخارجيًا. يقع المقر الرئيسي لشركة DATEV في نورمبرغ، ألمانيا، ومكتب إعلامي في بروكسل، بلجيكا، والشركات المرتبطة بها في إيطاليا، والنمسا، وبولندا، وجمهورية التشيك، والمجر، وسلوفاكيا. مبدأ DATEV يتمتع كل مدقق ومستشار ضرائب بملف أداء خاص به وعملاء مختلفين ومتطلبات شخصية وممارسات عمل فردية. ولذلك، فإن عرض DATEV عبارة عن مفهوم معياري مرن يتكون من البرامج والخدمات والمعرفة، وهو مفتوح لكل تخصص وحجم مكتب وهيكل. رجل أعمال ومستشار ضريبي تدعم DATEV التعاون بين مكاتب وشركات مراجعي الحسابات ومستشاري الضرائب. يؤدي التوزيع المعدل بشكل فردي وتشابك عمليات العمل إلى تطوير إمكانات التآزر؛ على سبيل المثال في قطاع المحاسبة. يوفر DATEV البرنامج المثالي لمشاركة المهام. يعمل مركز كمبيوتر DATEV كقرص دوار للبيانات.
Securiti
securiti.ai
Securiti هي الشركة الرائدة في مركز قيادة البيانات، وهو عبارة عن منصة مركزية تتيح الاستخدام الآمن للبيانات وGenAI. فهو يوفر معلومات موحدة للبيانات وضوابط وتنسيقًا عبر البيئات السحابية المتعددة الهجينة. تعتمد المؤسسات العالمية الكبيرة على مركز قيادة البيانات التابع لشركة Securiti لأمن البيانات والخصوصية والحوكمة والامتثال. تم تكريم Securiti بالعديد من جوائز الصناعة والمحللين، بما في ذلك "الشركة الناشئة الأكثر ابتكارًا" من RSA، و"أفضل 25 شركة ناشئة للتعلم الآلي" من Forbes، و"أكثر شركات الذكاء الاصطناعي ابتكارًا" من CB Insights، و"Cool Vendor in Data Security" من Gartner، و"قائد موجة إدارة الخصوصية" من شركة Forrester.
ObservePoint
observepoint.com
مواقع الويب معقدة. فهي ضرورية لصورة شركتك ونموها، ولخصوصية عملائك وثقتهم. لكن مواقع الويب تحتوي على الكثير من الأجزاء والصفحات الديناميكية بحيث يكاد يكون من المستحيل مواكبتها جميعًا طوال الوقت. تقوم منصة إدارة الويب الخاصة بـ ObservePoint بأتمتة عملية فحص موقع الويب الخاص بك؛ بدءًا من الصفحات ذات أعلى حركة مرور ومسارات المستخدم وحتى الزوايا المظلمة لوجود شركتك على الويب. يمنحك ObservePoint القدرة على رؤية الأداء الذي يقل عن المعايير المقبولة، وتتبعه مرة أخرى إلى المصدر، ورؤية مسار التحسين بسرعة. تأكد من معايير الامتثال للخصوصية، والتحقق من صحة الصفحات المقصودة، وتأكيد تتبع البيانات، والاطلاع بوضوح على حزمة تقنيات التسويق بأكملها، والتحقق من صحة محركات التجارة الإلكترونية الخاصة بك، وغير ذلك الكثير. يعرض ObservePoint حقيقة ما يحدث على موقع الويب الخاص بك ويمنحك خريطة واضحة لجعله أفضل.
Monsido
monsido.com
Monsido هو حل رائد لحوكمة الويب مصمم لتمكين المؤسسات من تقديم تجربة مستخدم فائقة وشاملة عبر تواجدها الرقمي ودعم رحلتهم لضمان أن تكون الاتصالات مفتوحة ومحسنة ومتوافقة. تتضمن منصة Monsido مجموعة متماسكة من الأدوات للوصول إلى الويب، وضمان جودة موقع الويب، والامتثال للعلامة التجارية والمحتوى، وإدارة موافقة المستخدم، وأرشفة المحتوى الاجتماعي والويب، والمزيد. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة monsido.com.
OneTrust
onetrust.com
Trust Intelligence Platform تساعد المؤسسات على توصيل البيانات والفرق والعمليات. تتمثل مهمة OneTrust في تمكين الاستخدام المسؤول للبيانات و AI. يقوم نظامه الأساسي بتبسيط جمع البيانات بموافقة وتفضيلات ، ويؤدي أتمتة حوكمة البيانات مع إدارة المخاطر المتكاملة عبر الخصوصية ، والأمان ، والتكنولوجيا ، والجهات الخارجية ، ومخاطر الذكاء الاصطناعي ، وتنشيط الاستخدام المسؤول للبيانات عن طريق تطبيق البيانات وإنفاذها السياسات عبر عقار البيانات ودورة الحياة بأكملها. يدعم OneTrust التعاون السلس بين فرق البيانات وفرق المخاطر لدفع الابتكار السريع والموثوق به. يُعترف بأنه رائد ورائد في السوق ، يضم OneTrust أكثر من 300 براءة اختراع ويخدم أكثر من 14000 عميل على مستوى العالم ، بدءًا من عمالقة الصناعة إلى الشركات الصغيرة. * الموافقة والتفضيلات: تبسيط الموافقة وإدارة التفضيل لشفافية المستهلك. * أتمتة الخصوصية: تمكين الاستخدام المسؤول خلال دورة حياة البيانات من خلال تشغيل برنامج الخصوصية الخاص بك. * مخاطر التكنولوجيا والامتثال: قم بتوسيع مواردك وتحسين دورة حياة المخاطر والامتثال. * إدارة الطرف الثالث: أتمتة إدارة الطرف الثالث من المدخول إلى تقييم المخاطر ، والتخفيف ، والمراقبة المستمرة ، والإبلاغ.
CookieFirst
cookiefirst.com
منصة إدارة الموافقة على ملفات تعريف الارتباط CMP. تقدم CookieFirst موافقة تلقائية على ملفات تعريف الارتباط، وعمليات فحص دورية لملفات تعريف الارتباط، ومولد سياسة ملفات تعريف الارتباط تلقائيًا بأكثر من 40 لغة، وعمليات تكامل مع Google Tag Manager وGoogle Consent Mode والعديد من ميزات إدارة الموافقة الأخرى للامتثال لقوانين الخصوصية الدولية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات، والخصوصية الإلكترونية، وLGPD، وCCPA. ، القانون 25 و PDPA.
Cookie Script
cookie-script.com
يعد برنامج Cookie-Script حلاً سهل الاستخدام للامتثال لجميع لوائح ملفات تعريف الارتباط. قم بمسح ملفات تعريف الارتباط بموقعك على الويب ودع الزوار يتحكمون في خصوصيتهم.
Usercentrics
usercentrics.com
تعد شركة Usercentrics شركة رائدة في السوق العالمية في مجال منصات إدارة الموافقة (CMP). إنه يمكّن الشركات من جمع موافقات المستخدم والإشارة إليها وإدارتها وتوثيقها على مواقع الويب والتطبيقات من أجل تحقيق الامتثال للوائح الخصوصية العالمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات والخصوصية الإلكترونية وقانون الأسواق الرقمية وCCPA/CPRA والمزيد. كل هذا مع تسهيل معدلات الموافقة العالية وبناء الثقة مع العملاء. يتكامل برنامج Usercentrics CMP بسلاسة مع وضع موافقة Google وTCF 2.2، مما يتيح لك تشغيل وعرض الحملات الإعلانية في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة. يساعد الالتزام بمتطلبات Google للناشرين والمعلنين على ضمان عرض إعلاناتك دون انقطاع، وتتبع التحويل، وتحسين التحليلات. وهي تؤمن بأهمية خلق توازن صحي بين خصوصية البيانات والأعمال التجارية القائمة على البيانات، وتقديم حلول لكل حجم المؤسسة. Cookiebot CMP هو حل موافقة التوصيل والتشغيل الخاص به، ويتعامل App CMP مع موافقة المستخدم على تطبيقات الهاتف المحمول، ويخدم Usercentrics CMP الشركات بمتطلبات مخصصة على مستوى المؤسسة لتوحيد الموافقة والبيانات بدءًا من الالتقاط وحتى المعالجة. يتيح برنامج Usercentrics Preferences Manager الخاص به التقاط وإدارة تفضيلات المستخدمين وأذونات التسويق بشكل سلس، مع تمكينهم من التحكم الكامل. لمساعدة عملاء مثل Daimler وING وTelefónica على تحقيق الامتثال للخصوصية، تنشط Usercentrics في أكثر من 180 دولة، مع أكثر من 3000 شريك، وتتعامل مع أكثر من 6.7 مليار موافقة كل شهر.
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes هو حل لإدارة الموافقة يساعد في جمع وإدارة موافقة ملفات تعريف الارتباط على موقع الويب الخاص بك. من خلال إضافة شعار ملفات تعريف الارتباط CookieYes، يمكنك أن تطلب بشكل فعال من المستخدمين الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط ومنحهم التحكم في قبول الموافقة أو رفضها أو تحديد نوع ملفات تعريف الارتباط التي يريدون الموافقة عليها. الميزات الرئيسية: * تخصيص لافتة ملفات تعريف الارتباط قم بإنشاء لافتة موافقة تحتوي على محتوى وتصميم وتخطيط وأزرار وعلامة تجارية مخصصة. قم باستهداف اللافتة جغرافيًا استنادًا إلى موقع المستخدم واعرض لافتة مترجمة تلقائيًا وفقًا للغة المفضلة للمستخدم. * مراقبة المستخدم الحبيبية تمكين المستخدمين من منح موافقة تفصيلية لفئات مختلفة من ملفات تعريف الارتباط، باستخدام معاينة فئة ملفات تعريف الارتباط. أضف جدول تدقيق ملفات تعريف الارتباط حتى يتمكن المستخدمون من اتخاذ قرار مستنير. * سجلات الموافقة التفصيلية قم بتسجيل كافة موافقات المستخدم لإثبات إثبات الامتثال. قم بتسجيل عنوان IP (مجهول)، والبلد، وحالة الموافقة، ووقت وتاريخ الموافقة بتنسيق مركزي. * المسح المتقدم للموقع قم بمسح موقع الويب الخاص بك بحثًا عن ملفات تعريف الارتباط، وقم بتنشيط أدوات التتبع المخفية، وحددها وقم بتنظيمها في فئات، وقم بإنشاء تقرير مفصل لتدقيق ملفات تعريف الارتباط. * حظر البرنامج النصي التلقائي الكشف التلقائي عن البرامج النصية لملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية وحظرها على موقع الويب الخاص بك حتى يمنح المستخدم الموافقة من خلال شعار ملفات تعريف الارتباط. أضف نصوصًا برمجية تابعة لجهات خارجية تريد حظرها على موقع الويب الخاص بك. * صديقة للمطورين أضف تخصيص CSS المتقدم والعلامة التجارية المخصصة لتتوافق مع تصميم موقع الويب الخاص بك. ادعم حالة عدم التتبع (DNT) في المتصفح من خلال عمليات التكامل داخل التطبيق.
TrustArc
trustarc.com
تتغير لوائح خصوصية البيانات يوميًا مع إدخال قوانين جديدة في جميع أنحاء العالم. تعد مواكبة هذه التغييرات والبقاء متوافقًا أمرًا ضروريًا لأي مؤسسة ترغب في تجنب الغرامات وفقدان ثقة المستهلك. باستخدام منصة إدارة الخصوصية TrustArc، يمكن لقادة الخصوصية تبسيط برنامج الخصوصية الخاص بهم وأتمتته. يتم تقديم تجربة النظام الأساسي الفردي هذه من خلال مزيج فريد من أطر الخصوصية والرؤى والذكاء والمعرفة والعمليات. يمكن لـ TrustArc فقط تقديم عمق المعلومات المستمرة المتعلقة بالخصوصية، إلى جانب منصة مؤتمتة بالكامل لإدارة الخصوصية الشاملة، وهو أمر ضروري للتنقل في عالم اليوم الرقمي المتغير باستمرار.
TermsFeed
termsfeed.com
منشئ سياسة الخصوصية والشروط والأحكام واتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وإخلاء المسؤولية والمزيد. لمواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة وSaaS وFacebook. يعتبر TermsFeed برنامج امتثال شامل للشركات لإنشاء وإدارة السياسات القانونية مثل سياسات الخصوصية والشروط والأحكام والحصول على موافقة المستخدم على ملفات تعريف الارتباط من خلال منصة إدارة الموافقة (CMP) والمزيد.
Silktide
silktide.com
يمنحك Silktide كل ما تحتاجه لتحسين موقع الويب الخاص بك، من خلال اختبار إمكانية الوصول الآلي، وتحسين المحتوى، والتسويق الرقمي في منصة واحدة. يستخدم الآلاف من العملاء Silktide لتحليل عشرات الملايين من مواقع الويب كل عام. نحن نغطي تقريبًا كل جانب من جوانب تواجدك على الويب، بما في ذلك المحتوى وإمكانية الوصول والتسويق والجوال والسرعة والامتثال القانوني. قم بزيارة موقعنا على الانترنت لمشاهدة عرض حي للمنصة.
Osano
osano.com
Osano عبارة عن نظام أساسي لخصوصية البيانات الكل في واحد يساعد المؤسسات على إنشاء برامج الخصوصية الخاصة بها وإدارتها وتوسيع نطاقها. توفر المنصة حلاً سهل الاستخدام للموافقة، وحقوق أصحاب البيانات، والتقييمات، وإدارة مخاطر البائعين، والمزيد، مما يساعد المؤسسات على البقاء ممتثلة، وزيادة الثقة مع عملائها وشركائها، والقيام بالشيء الصحيح. مع Osano، يمكن لمتخصصي الخصوصية إدارة برنامج الخصوصية الكامل الخاص بهم في مكان واحد، وتجنب استخدام أدوات متعددة أو منصات معقدة مع تطبيقات تستغرق وقتًا طويلاً وتبقي المؤسسات خارج الامتثال لفترة أطول. توفر منصة Osano الوقت والجهد من خلال أتمتة مهام الامتثال المعقدة، وتجنب الأخطاء والمخاطر التي تأتي مع العمليات اليدوية. تعمل ميزات مثل أتمتة إدارة الموافقة وأتمتة حقوق الموضوع على تحرير محترفي الخصوصية للتركيز على أولوياتهم الأكثر أهمية. تعتبر لوائح الخصوصية معقدة وتتغير باستمرار، كما أن مواكبة أحدث التغييرات التنظيمية يتطلب فريقًا متخصصًا من المحترفين. يقوم فريق Osano العالمي من خبراء الخصوصية بمراقبة مشهد الخصوصية باستمرار لكل شيء بدءًا من القوانين الجديدة وحتى أحكام هيئة حماية البيانات ويقوم بتحديث منصة Osano وفقًا لذلك. توفر إرشادات Osano التنظيمية ملخصات وبنود عمل لجميع التغييرات المتعلقة بالخصوصية والقانونية على مستوى العالم، مما يساعدك على الامتثال للوائح الخصوصية في أكثر من 50 دولة وبناء الثقة مع العملاء والشركاء. على عكس معظم بائعي خدمات الخصوصية الذين يقدمون حلولاً معقدة وصعبة الاستخدام، توفر Osano منصة بسيطة وبديهية مدعومة بقاعدة "لا غرامات" الوحيدة في الصناعة. لا عقوبات”. ويؤكد هذا التعهد للعملاء أنه يمكنهم الاعتماد على المنصة للبقاء متوافقين دون خوف من الغرامات أو العقوبات. تعتمد بعض العلامات التجارية الأكثر ثقة في العالم، بما في ذلك Barclays وNew Relic وVera Bradley، على Osano فيما يتعلق بخصوصية بياناتها.
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