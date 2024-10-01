برنامج تتبع ملفات تعريف الارتباط - التطبيقات الأكثر شعبية - اليابان الأكثر شعبية المضافة حديثًا

ملفات تعريف الارتباط هي ملفات نصية صغيرة تستخدم لمراقبة معلومات المستخدم مثل عناوين IP وأنشطة التصفح عند زيارتهم لموقع الويب الخاص بالشركة. يقوم برنامج تتبع ملفات تعريف الارتباط بفحص مواقع الويب لاكتشاف تقنيات التتبع المختلفة وفهرستها مثل ملفات تعريف الارتباط والإشارات والعلامات ووحدات بكسل التتبع والكائنات المحلية والمكونات الإضافية والمحتوى المتكامل مثل مقاطع الفيديو. يتيح ذلك للشركات الكشف عن أدوات التتبع هذه للمستخدمين، والحصول على موافقة لتتبع المستخدم، والامتثال للوائح الخصوصية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات والخصوصية الإلكترونية، التي تتطلب موافقة المستخدم قبل تمكين ملفات تعريف الارتباط. تتكون برامج تتبع ملفات تعريف الارتباط عادةً من نصوص برمجية خفيفة الوزن يمكن نشرها بسهولة على مواقع الويب الحالية. بمجرد اكتمال فحص ملفات تعريف الارتباط وأجهزة التتبع، يقوم البرنامج بإنشاء إشعار ملفات تعريف الارتباط الذي يحتوي على النتائج. يمكن بعد ذلك دمج هذا الإشعار بواسطة فرق الخصوصية في نماذج الموافقة وسياسات الخصوصية. غالبًا ما يعمل برنامج تتبع ملفات تعريف الارتباط جنبًا إلى جنب مع برنامج إدارة الموافقة لأتمتة التعامل مع تفضيلات تتبع المستخدم. وهو يختلف عن برنامج إدارة العلامات، الذي يركز على مساعدة المسوقين في إدارة أدوات التتبع في المقام الأول لأغراض الإعلان. تم تصميم برنامج تتبع ملفات تعريف الارتباط خصيصًا لمساعدة فريق الخصوصية بالشركة في تحديد تقنيات تتبع مواقع الويب للامتثال للوائح الخصوصية، مما يضمن حماية بيانات المستخدم.