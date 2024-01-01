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برنامج تتبع ملفات تعريف الارتباط - التطبيقات الأكثر شعبية - جمهورية الدومينيكان
ملفات تعريف الارتباط هي ملفات نصية صغيرة تستخدم لمراقبة معلومات المستخدم مثل عناوين IP وأنشطة التصفح عند زيارتهم لموقع الويب الخاص بالشركة. يقوم برنامج تتبع ملفات تعريف الارتباط بفحص مواقع الويب لاكتشاف تقنيات التتبع المختلفة وفهرستها مثل ملفات تعريف الارتباط والإشارات والعلامات ووحدات بكسل التتبع والكائنات المحلية والمكونات الإضافية والمحتوى المتكامل مثل مقاطع الفيديو. يتيح ذلك للشركات الكشف عن أدوات التتبع هذه للمستخدمين، والحصول على موافقة لتتبع المستخدم، والامتثال للوائح الخصوصية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات والخصوصية الإلكترونية، التي تتطلب موافقة المستخدم قبل تمكين ملفات تعريف الارتباط. تتكون برامج تتبع ملفات تعريف الارتباط عادةً من نصوص برمجية خفيفة الوزن يمكن نشرها بسهولة على مواقع الويب الحالية. بمجرد اكتمال فحص ملفات تعريف الارتباط وأجهزة التتبع، يقوم البرنامج بإنشاء إشعار ملفات تعريف الارتباط الذي يحتوي على النتائج. يمكن بعد ذلك دمج هذا الإشعار بواسطة فرق الخصوصية في نماذج الموافقة وسياسات الخصوصية. غالبًا ما يعمل برنامج تتبع ملفات تعريف الارتباط جنبًا إلى جنب مع برنامج إدارة الموافقة لأتمتة التعامل مع تفضيلات تتبع المستخدم. وهو يختلف عن برنامج إدارة العلامات، الذي يركز على مساعدة المسوقين في إدارة أدوات التتبع في المقام الأول لأغراض الإعلان. تم تصميم برنامج تتبع ملفات تعريف الارتباط خصيصًا لمساعدة فريق الخصوصية بالشركة في تحديد تقنيات تتبع مواقع الويب للامتثال للوائح الخصوصية، مما يضمن حماية بيانات المستخدم.
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Silktide
silktide.com
يمنحك Silktide كل ما تحتاجه لتحسين موقع الويب الخاص بك، من خلال اختبار إمكانية الوصول الآلي، وتحسين المحتوى، والتسويق الرقمي في منصة واحدة. يستخدم الآلاف من العملاء Silktide لتحليل عشرات الملايين من مواقع الويب كل عام. نحن نغطي تقريبًا كل جانب من جوانب تواجدك على الويب، بما في ذلك المحتوى وإمكانية ا...
CookieFirst
cookiefirst.com
منصة إدارة الموافقة على ملفات تعريف الارتباط CMP. تقدم CookieFirst موافقة تلقائية على ملفات تعريف الارتباط، وعمليات فحص دورية لملفات تعريف الارتباط، ومولد سياسة ملفات تعريف الارتباط تلقائيًا بأكثر من 40 لغة، وعمليات تكامل مع Google Tag Manager وGoogle Consent Mode والعديد من ميزات إدارة الموافقة ال...
OneTrust
onetrust.com
تساعد منصة Trust Intelligence الخاصة بنا المؤسسات على ربط البيانات والفرق والعمليات. اكتشف كيف تقوم OneTrust ببناء الثقة في الأعمال وتفعيلها.
TermsFeed
termsfeed.com
منشئ سياسة الخصوصية والشروط والأحكام واتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وإخلاء المسؤولية والمزيد. لمواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة وSaaS وFacebook.
Cookie Script
cookie-script.com
يعد برنامج Cookie-Script حلاً سهل الاستخدام للامتثال لجميع لوائح ملفات تعريف الارتباط. قم بمسح ملفات تعريف الارتباط بموقعك على الويب ودع الزوار يتحكمون في خصوصيتهم.
TrustArc
truste.com
يقوم قادة الخصوصية بتبسيط برامج الخصوصية الخاصة بهم وأتمتتها باستخدام منصة إدارة الخصوصية TrustArc. يتم تقديم تجربة النظام الأساسي الفردي هذه من خلال مزيج فريد من أطر الخصوصية والرؤى والذكاء والمعرفة والعمليات. يمكن لـ TrustArc فقط تقديم عمق المعلومات المستمرة المتعلقة بالخصوصية، إلى جانب منصة مؤتمت...
Osano
osano.com
Osano عبارة عن منصة شاملة لخصوصية البيانات تساعد المؤسسات على إنشاء برامج الخصوصية الخاصة بها وإدارتها وتوسيع نطاقها. توفر المنصة حلاً سهل الاستخدام للموافقة، وحقوق أصحاب البيانات، والتقييمات، وإدارة مخاطر البائعين، والمزيد، مما يساعد المؤسسات على البقاء ممتثلة، وزيادة الثقة مع عملائها وشركائها، وال...
Serviceform
serviceform.com
نموذج الخدمة – البرنامج الوحيد الذي يحتاجه عملك للمبيعات والدعم والتسويق. هل لديك زوار لموقع الويب ولكنك لا تحولهم إلى عملاء؟ دعونا نغير ذلك! يساعد Serviceform الشركات في جميع أنحاء العالم على تحويل زوار موقع الويب إلى إيرادات. ويتم ذلك من خلال الجمع بين أدوات جذب العملاء المحتملين والتحليلات لتحديد...
DATEV
datev.de
DATEV في جملة واحدة: مستشارو الضرائب والمحامون ومدققو الحسابات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبلديات والمؤسسون الذين يستخدمون برنامج DATEV الذي يلبي جميع المتطلبات بمعايير عالية فيما يتعلق بالموثوقية والموضوعية وحماية البيانات وأمن البيانات.
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes هي منصة رائدة في السوق لإدارة الموافقة (CMP)، موثوق بها من قبل أكثر من 1.4 مليون موقع ويب حول العالم. نحن نساعد الشركات على الامتثال للوائح خصوصية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وCCPA، وLGPD، وPOPIA والمزيد لتخليصها من تحديات الخصوصية وغرامات عدم الامتثال. نحن شريك CMP...
Zendata
zendata.dev
منصة حماية البيانات السحابية الكاملة من خلال فحص الخصوصية في الوقت الفعلي والمراقبة والمعالجة للمؤسسات.
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO هو حل شامل مصمم للمساعدة في الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA). إنها عبارة عن منصة لإدارة الموافقة تأتي مع سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط المضمنة والآلية. TRUENDO هو برنامج آلي ومرن وموثوق للغاية ويمكن تنفيذه على أي موقع ويب....
consentmanager
consentmanager.net
تبرز Consensitmanager باعتبارها الأداة النهائية لإدارة الموافقة على ملفات تعريف الارتباط، حيث تقدم تخصيصًا كاملاً من خلال محررها المرئي وإمكانات CSS وHTML وإمكانات "PUR". تضمن ميزة التقارير المباشرة التي تحتوي على 12 بُعدًا وأكثر من 30 مقياسًا وتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) البقاء على اطلاع في ا...
Secure Privacy
secureprivacy.ai
تساعد الخصوصية الآمنة الشركات على جعل مواقعها الإلكترونية متوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (أوروبا)، وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (كاليفورنيا)، وقانون LGPD (البرازيل) من خلال حل إدارة ملفات تعريف الارتباط وإدارة الشعارات الرائد في الصناعة. اجعل موقع الويب الخاص بك متوافقًا مع القانون...
Seers
seersco.com
منصة إدارة موافقة Seers هي منصة الموافقة على ملفات تعريف الارتباط الرائدة عالميًا والتي تثق بها أكثر من 50000 شركة في المملكة المتحدة وتفي بالتزاماتها بموجب القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA وPECR وLGPD. تحتوي منصة إدارة موافقة Seers على حل شامل لموقعك على الويب. يمكنك مسح ملفات تعريف الارت...
Securiti
securiti.ai
Securiti هي الشركة الرائدة في مركز قيادة البيانات، وهو عبارة عن منصة مركزية تتيح الاستخدام الآمن للبيانات وGenAI. فهو يوفر معلومات موحدة للبيانات وضوابط وتنسيقًا عبر البيئات السحابية المتعددة الهجينة. تعتمد المؤسسات العالمية الكبيرة على مركز قيادة البيانات التابع لشركة Securiti لأمن البيانات والخصوص...
ObservePoint
observepoint.com
مواقع الويب معقدة. فهي ضرورية لصورة شركتك ونموها، ولخصوصية عملائك وثقتهم. لكن مواقع الويب تحتوي على الكثير من الأجزاء والصفحات الديناميكية بحيث يكاد يكون من المستحيل مواكبتها جميعًا طوال الوقت. تقوم منصة إدارة الويب الخاصة بـ ObservePoint بأتمتة عملية فحص موقع الويب الخاص بك؛ بدءًا من الصفحات ذات أ...
Monsido
monsido.com
Monsido هو حل رائد لحوكمة الويب مصمم لتمكين المؤسسات من تقديم تجربة مستخدم فائقة وشاملة عبر تواجدها الرقمي ودعم رحلتهم لضمان أن تكون الاتصالات مفتوحة ومحسنة ومتوافقة. تتضمن منصة Monsido مجموعة متماسكة من الأدوات للوصول إلى الويب، وضمان جودة موقع الويب، والامتثال للعلامة التجارية والمحتوى، وإدارة موا...
Usercentrics
usercentrics.com
تعد شركة Usercentrics شركة رائدة في السوق العالمية في مجال منصات إدارة الموافقة (CMP). نحن نمكن الشركات من جمع موافقات المستخدم والإشارة إليها وإدارتها وتوثيقها على مواقع الويب والتطبيقات من أجل تحقيق الامتثال للوائح الخصوصية العالمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات والخصوصية الإلكترونية وقانون ا...