أدوات تحسين معدل التحويل - التطبيقات الأكثر شعبية

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تمثل أدوات تحسين معدل التحويل (CRO) فئة من البرامج المجهزة بقدرات الاختبار والتصور التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم ورفع معدلات التحويل للشركات. تعمل أدوات CRO جنبًا إلى جنب مع برامج التحليلات الرقمية لمراقبة سلوك الزائرين، وتقوم بجمع وتحليل البيانات حول أنماط استخدام موقع الويب. ومن خلال الرؤى المميزة، فإنهم يحددون الفرص المتاحة لتبسيط سهولة الاستخدام وتعزيز الجاذبية. تخدم الأنواع المتنوعة من أدوات CRO وظائف متميزة، بدءًا من تقييم معدلات التحويل الحالية إلى تجربة تجارب مواقع الويب الجديدة لقياس تأثيرها على معدلات التحويل.
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Wix
wix.com
يتيح تطبيق WIX للمستخدمين إنشاء مواقع إلكترونية بسهولة باستخدام محرر سحب وإفلات، مع ميزات مختلفة مثل التجارة الإلكترونية وأدوات تحسين محركات البحث.
Webflow
webflow.com
Webflow هي منصة لتصميم وتطوير مواقع الويب بشكل مرئي دون الحاجة لكتابة الكود، مما يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع مخصصة بسهولة.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM هي أداة لإدارة علاقات العملاء تساعد الشركات في تنظيم التفاعلات مع العملاء وتتبع العمليات البيعية.
Miro
miro.com
Miro هو مساحة عمل مرئية تتيح للفرق الموزعة التعاون في تصميم الأفكار ومشاريع التخطيط، باستخدام أدوات مرنة وقابلة للتخصيص.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني وإدارة العلاقات مع العملاء، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة حملاتها التسويقية وتحليل الأداء.
Elicit
elicit.org
Elicit هو مساعد بحث يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الباحثين في تصنيف البيانات وطرح الأسئلة والبحث في المنشورات الأكاديمية.
Brevo
brevo.com
Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.
Sentry
sentry.io
Sentry هو تطبيق لمراقبة الأخطاء والأداء في البرمجيات، يساعد المطورين على تحديد وإدارة المشاكل في التعليمات البرمجية في الوقت الفعلي.
Duda
duda.co
دوDA هو منصة لتطوير المواقع تتيح للوكالات والشركات إدارة مواقع ويب احترافية بسهولة، مع أدوات لتخصيص التصميم، التجارة الإلكترونية، وإدارة العملاء.
Framer
framer.com
Framer هو أداة تصميم ويب بدون ترميز تتيح للمستخدمين إنشاء مواقع تفاعلية بسهولة، مع واجهة بديهية ودعم للتعاون في الوقت الحقيقي.
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Microsoft Clarity هي أداة مجانية لتحليل سلوك المستخدمين على المواقع، يوفر تسجيلات الجلسات والخرائط الحرارية لتحسين تجربة المستخدم.
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels هو منصة لبناء قمع المبيعات، تمكن المستخدمين من إنشاء صفحات مبيعات بسهولة دون خبرة تقنية، وتقدم قوالب قابلة للتخصيص وأدوات لتحسين التسويق.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي أداة لتحليل سلوك المستخدم على مواقع الويب، تقدم ميزات مثل خرائط الحرارة وتسجيلات الجلسات لجمع التعليقات وتحسين تجربة المستخدم.
Constant Contact
constantcontact.com
تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign هو تطبيق لأتمتة التسويق يساعد الشركات في إدارة الحملات وتفاعل العملاء عبر البريد الإلكتروني والمحتوى المخصص.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel هو خدمة لتحليل البيانات، تتعقب تفاعلات المستخدمين مع التطبيقات وتوفر أدوات لتحليل السلوك والتواصل المستهدف.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite هو تطبيق يتيح إنشاء وإدارة حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة وصفحات المقصودة والاستطلاعات.
Builder.io
builder.io
تتيح Builder.io للمطورين والمسوقين تحويل التصميمات إلى تجارب ويب وتطبيقات موبايل باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
AWeber
aweber.com
AWeber هو برنامج لتسويق البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إدارة حملات البريد وتحليل النتائج بطريقة سهلة وفعالة.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج CRM شامل يساعد الشركات في تسهيل المبيعات والتسويق ودعم العملاء بميزات متعددة لإدارة العلاقات مع العملاء.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic هو منصة تطوير مرئية تتيح للفرق إنشاء تطبيقات ويب احترافية بسرعة، مع دعم لتكامل التعليمات البرمجية وأدوات الطرف الثالث.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse هو منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني، تتيح للشركات أدوات لزيادة الجمهور وتحسين التفاعل مع العملاء وتحليل الأداء.
Keap
keap.com
KEAP هي منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء، تساعد الشركات في أتمتة المبيعات والتسويق، وتقارير الأداء، وإدارة العملاء من خلال أدوات متعددة.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse هي منصة للتسويق الآلي تشمل البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، وchatbots، وتساعد الشركات على إدارة العلاقات مع العملاء وإنشاء مواقع وصفحات مقصودة.
Dorik
dorik.com
دوريك هو منصة لإنشاء مواقع الويب باستخدام الذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين تصميم مواقع جميلة بسهولة ودون الحاجة إلى خبرة في البرمجة.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce هو تطبيق لإنشاء صفحات مقصودة سهلة الاستخدام، يساعد المسوقين في تحسين تحويل الزوار من خلال أدوات متقدمة مثل كتابة الإعلانات الذكية والتحليلات.
Taplink
taplink.at
تطبيق Taplink يساعد في إنشاء صفحات هبوط مخصصة على إنستغرام، مع إمكانية دمج المدفوعات وتحليل البيانات لتحسين المبيعات.
TWIPLA
twipla.com
تطبيق TWIPLA يوفر تحليلات شاملة لمواقع الويب، تشمل إحصائيات الزوار، خرائط الحرارة، وتسجيلات الجلسات مع التركيز على خصوصية البيانات.
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho PageSense هي أداة لتحليل أداء مواقع الويب وتحسين تجربة المستخدم من خلال قياس السلوك وتعديل المحتوى.
SALESmanago
salesmanago.com
Salesmanago هو منصة لتفاعل العملاء تساعد الشركات على أتمتة تسويقهم وتحسين التفاعل مع العملاء من خلال أدوات وتجارب مخصصة.
Zoho CRM Plus
zoho.com
تطبيق Zoho CRM Plus هو منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء، تدعم فرق المبيعات، التسويق والدعم للعمل سوياً من واجهة واحدة.
WebinarJam
home.webinarjam.com
WebinarJam هو نظام يمنح المستخدمين القدرة على استضافة ندوات ويب مباشرة مع ميزات مثل الدردشة المباشرة والتحليلات، ويدعم حتى 5000 حاضر.
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex Metrica هو خدمة مجانية لتحليلات الويب تعقب حركة المرور وتقدم رؤى حول سلوك المستخدم وأداء المواقع.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude هو منصة للتحليلات الرقمية تساعد الشركات على تتبع سلوك المستخدمين في المواقع والتطبيقات وتحسين المنتجات بناءً على رؤى البيانات.
Algolia
algolia.com
Algolia هي منصة بحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي توفر أدوات قوية لتحسين تجربة البحث واكتشاف المحتوى عبر الإنترنت والتطبيقات.
FullStory
fullstory.com
FullStory هي منصة تحليل بيانات سلوكية تساعد الشركات على فهم وتحسين تفاعلات المستخدمين عبر مواقع الويب من خلال أدوات مثل إعادة تشغيل الجلسات والخرائط الحرارية.
Acumbamail
acumbamail.com
Acumbamail هو تطبيق يتيح إدارة حملات البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة وتصميم الصفحات المقصودة بسهولة، مع أدوات تحليل وأتمتة متقدمة.
PostHog
posthog.com
PostHog هو منصة مفتوحة المصدر تساعد فرق البرمجيات على تطوير منتجات أفضل من خلال جمع بيانات المستخدم، التحليلات، وإجراء تجارب A/B.
Pendo
pendo.io
Pendo هو تطبيق لتحليل تجارب المستخدم في البرمجيات، يوفر أدوات لفهم سلوك المستخدم وتحسين التفاعل داخل التطبيقات.
FlowMapp
flowmapp.com
FlowMapp هو تطبيق لتصميم تجربة المستخدم يساعد الفرق في إنشاء تدفقات المستخدم وخرائط الموقع والنماذج الأولية، مع دعم التعاون في الوقت الفعلي.
Smartlook
smartlook.com
Smartlook هو تطبيق يساعد الشركات في تحليل سلوك المستخدم على مواقع الويب وتطبيقات الهواتف، من خلال تسجيل الجلسات وخرائط الحرارة.
Onepage
onepage.io
أداة لبناء المواقع تساعدك في إنشاء مواقع وصفحات هبوط واختبارات بسرعة، مع إمكانية الربط بينها، مع التركيز على الإنتاجية وتجربة المستخدم.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
تطبيق Dragonfly AI يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل أداء المحتوى من خلال خرائط حرارية تنبؤية تساعد في فهم اهتمام الجمهور وتحسين معدلات التحويل.
Flowcode
flowcode.com
تطبيق Flowcode يربط بين الممارسات التسويقية الرقمية والفيزيائية عبر رموز QR قابلة للتحرير، يتيح جمع البيانات وتحسين التفاعل مع العملاء.
Phonesites
phonesites.com
تطبيق Phonesites يمكن المستخدمين من إنشاء مواقع ويب وصفحات هبوط واستطلاعات وبطاقات عمل رقمية بسهولة ومن الهاتف خلال 10 دقائق.
Swipe Pages
swipepages.com
Swipe Pages هو منشئ صفحات مقصودة متنقل يعتمد على AMP، يساعد في تحسين معدلات التحويل وجمع العملاء المحتملين عبر صفحات سهلة الاستخدام.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي منصة برمجية American للتجريب والتوصيل المتقدم، توفر أدوات اختبار A/B، تخصيص المحتوى، وتحسين تفاعل العملاء عبر الإنترنت.
OpenText
opentext.com
تطبيق OpenText يدير المحتوى والبيانات غير المهيكلة للشركات الكبيرة والوكالات الحكومية، مع التركيز على متطلبات إدارة المعلومات.
Pagemaker
pagemaker.io
بيج ميكر هو محرر صفحات هبوط للتجارة الإلكترونية، يتيح إنشاء صفحات جذابة في دقائق مع مجموعة من القوالب والخيارات للتعديل.
UXtweak
uxtweak.com
UxtWeak هو منصة لأبحاث تجربة المستخدم توفر أدوات لاختبار قابلية الاستخدام وتحليل سلوك المستخدم لمواقع الويب والتطبيقات.
UXPressia
uxpressia.com
يوفر Uxpressia منصة لتخطيط تجارب العملاء، مما يسمح بإنشاء ومشاركة خرائط الرحلة والشخصيات بسهولة مع التعاون بين الفرق.
Stormly
stormly.com
Stormly هو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويوفر رؤى مخصصة حول سلوك المستخدمين مع نصائح لتحسين المنتج من خلال لوحات معلومات مخصصة.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat هو تطبيق لتحليل بيانات المحتوى في الوقت الفعلي، يساعد الناشرين على فهم تفاعل الجمهور مع محتواهم واتخاذ قرارات مستنيرة.
involve.me
involve.me
تطبيق involve.me أداة لتجربة العملاء تساعد الشركات على إنشاء تفاعلات مخصصة وجمع البيانات عبر النماذج، الصفحات الترويجية، والاستطلاعات.
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange هو تطبيق لتحسين تحويل الزوار على المواقع الإلكترونية من خلال أدوات مثل خرائط الحرارة وتسجيلات الجلسة لتحليل سلوك المستخدمين.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو تطبيق شامل لإدارة علاقات العملاء، يتضمن تتبع المبيعات، إدارة التواصل، وأتمتة التسويق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
LogRocket
logrocket.com
LogRocket هو تطبيق لرصد الأداء وتحليل سلوك المستخدم، يتيح تتبع الأخطاء وإعادة تشغيل جلسات المستخدم لتحسين تجربة التطبيقات.
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