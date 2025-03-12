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أدوات تحسين معدل التحويل - التطبيقات الأكثر شعبية

تمثل أدوات تحسين معدل التحويل (CRO) فئة من البرامج المجهزة بقدرات الاختبار والتصور التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم ورفع معدلات التحويل للشركات. تعمل أدوات CRO جنبًا إلى جنب مع برامج التحليلات الرقمية لمراقبة سلوك الزائرين، وتقوم بجمع وتحليل البيانات حول أنماط استخدام موقع الويب. ومن خلال الرؤى المميزة، فإنهم يحددون الفرص المتاحة لتبسيط سهولة الاستخدام وتعزيز الجاذبية. تخدم الأنواع المتنوعة من أدوات CRO وظائف متميزة، بدءًا من تقييم معدلات التحويل الحالية إلى تجربة تجارب مواقع الويب الجديدة لقياس تأثيرها على معدلات التحويل.

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Wix

Wix

wix.com

يتيح تطبيق WIX للمستخدمين إنشاء مواقع إلكترونية بسهولة باستخدام محرر سحب وإفلات، مع ميزات مختلفة مثل التجارة الإلكترونية وأدوات تحسين محركات البحث.

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow هي منصة لتصميم وتطوير مواقع الويب بشكل مرئي دون الحاجة لكتابة الكود، مما يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع مخصصة بسهولة.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Zoho CRM هي أداة لإدارة علاقات العملاء تساعد الشركات في تنظيم التفاعلات مع العملاء وتتبع العمليات البيعية.

Miro

Miro

miro.com

Miro هو مساحة عمل مرئية تتيح للفرق الموزعة التعاون في تصميم الأفكار ومشاريع التخطيط، باستخدام أدوات مرنة وقابلة للتخصيص.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني وإدارة العلاقات مع العملاء، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة حملاتها التسويقية وتحليل الأداء.

Elicit

Elicit

elicit.org

Elicit هو مساعد بحث يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الباحثين في تصنيف البيانات وطرح الأسئلة والبحث في المنشورات الأكاديمية.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry هو تطبيق لمراقبة الأخطاء والأداء في البرمجيات، يساعد المطورين على تحديد وإدارة المشاكل في التعليمات البرمجية في الوقت الفعلي.

Duda

Duda

duda.co

دوDA هو منصة لتطوير المواقع تتيح للوكالات والشركات إدارة مواقع ويب احترافية بسهولة، مع أدوات لتخصيص التصميم، التجارة الإلكترونية، وإدارة العملاء.

Framer

Framer

framer.com

Framer هو أداة تصميم ويب بدون ترميز تتيح للمستخدمين إنشاء مواقع تفاعلية بسهولة، مع واجهة بديهية ودعم للتعاون في الوقت الحقيقي.

Microsoft Clarity

Microsoft Clarity

clarity.microsoft.com

Microsoft Clarity هي أداة مجانية لتحليل سلوك المستخدمين على المواقع، يوفر تسجيلات الجلسات والخرائط الحرارية لتحسين تجربة المستخدم.

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

ClickFunnels هو منصة لبناء قمع المبيعات، تمكن المستخدمين من إنشاء صفحات مبيعات بسهولة دون خبرة تقنية، وتقدم قوالب قابلة للتخصيص وأدوات لتحسين التسويق.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar هي أداة لتحليل سلوك المستخدم على مواقع الويب، تقدم ميزات مثل خرائط الحرارة وتسجيلات الجلسات لجمع التعليقات وتحسين تجربة المستخدم.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign هو تطبيق لأتمتة التسويق يساعد الشركات في إدارة الحملات وتفاعل العملاء عبر البريد الإلكتروني والمحتوى المخصص.

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel هو خدمة لتحليل البيانات، تتعقب تفاعلات المستخدمين مع التطبيقات وتوفر أدوات لتحليل السلوك والتواصل المستهدف.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

MailerLite هو تطبيق يتيح إنشاء وإدارة حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة وصفحات المقصودة والاستطلاعات.

Builder.io

Builder.io

builder.io

تتيح Builder.io للمطورين والمسوقين تحويل التصميمات إلى تجارب ويب وتطبيقات موبايل باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber هو برنامج لتسويق البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إدارة حملات البريد وتحليل النتائج بطريقة سهلة وفعالة.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay هو برنامج CRM شامل يساعد الشركات في تسهيل المبيعات والتسويق ودعم العملاء بميزات متعددة لإدارة العلاقات مع العملاء.

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Plasmic هو منصة تطوير مرئية تتيح للفرق إنشاء تطبيقات ويب احترافية بسرعة، مع دعم لتكامل التعليمات البرمجية وأدوات الطرف الثالث.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse هو منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني، تتيح للشركات أدوات لزيادة الجمهور وتحسين التفاعل مع العملاء وتحليل الأداء.

Keap

Keap

keap.com

KEAP هي منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء، تساعد الشركات في أتمتة المبيعات والتسويق، وتقارير الأداء، وإدارة العملاء من خلال أدوات متعددة.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse هي منصة للتسويق الآلي تشمل البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، وchatbots، وتساعد الشركات على إدارة العلاقات مع العملاء وإنشاء مواقع وصفحات مقصودة.

Dorik

Dorik

dorik.com

دوريك هو منصة لإنشاء مواقع الويب باستخدام الذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين تصميم مواقع جميلة بسهولة ودون الحاجة إلى خبرة في البرمجة.

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Unbounce هو تطبيق لإنشاء صفحات مقصودة سهلة الاستخدام، يساعد المسوقين في تحسين تحويل الزوار من خلال أدوات متقدمة مثل كتابة الإعلانات الذكية والتحليلات.

Taplink

Taplink

taplink.at

تطبيق Taplink يساعد في إنشاء صفحات هبوط مخصصة على إنستغرام، مع إمكانية دمج المدفوعات وتحليل البيانات لتحسين المبيعات.

TWIPLA

TWIPLA

twipla.com

تطبيق TWIPLA يوفر تحليلات شاملة لمواقع الويب، تشمل إحصائيات الزوار، خرائط الحرارة، وتسجيلات الجلسات مع التركيز على خصوصية البيانات.

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Zoho PageSense هي أداة لتحليل أداء مواقع الويب وتحسين تجربة المستخدم من خلال قياس السلوك وتعديل المحتوى.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Salesmanago هو منصة لتفاعل العملاء تساعد الشركات على أتمتة تسويقهم وتحسين التفاعل مع العملاء من خلال أدوات وتجارب مخصصة.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

تطبيق Zoho CRM Plus هو منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء، تدعم فرق المبيعات، التسويق والدعم للعمل سوياً من واجهة واحدة.

WebinarJam

WebinarJam

home.webinarjam.com

WebinarJam هو نظام يمنح المستخدمين القدرة على استضافة ندوات ويب مباشرة مع ميزات مثل الدردشة المباشرة والتحليلات، ويدعم حتى 5000 حاضر.

Yandex Metrica

Yandex Metrica

metrica.yandex.com

Yandex Metrica هو خدمة مجانية لتحليلات الويب تعقب حركة المرور وتقدم رؤى حول سلوك المستخدم وأداء المواقع.

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Amplitude هو منصة للتحليلات الرقمية تساعد الشركات على تتبع سلوك المستخدمين في المواقع والتطبيقات وتحسين المنتجات بناءً على رؤى البيانات.

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia هي منصة بحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي توفر أدوات قوية لتحسين تجربة البحث واكتشاف المحتوى عبر الإنترنت والتطبيقات.

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory هي منصة تحليل بيانات سلوكية تساعد الشركات على فهم وتحسين تفاعلات المستخدمين عبر مواقع الويب من خلال أدوات مثل إعادة تشغيل الجلسات والخرائط الحرارية.

Acumbamail

Acumbamail

acumbamail.com

Acumbamail هو تطبيق يتيح إدارة حملات البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة وتصميم الصفحات المقصودة بسهولة، مع أدوات تحليل وأتمتة متقدمة.

PostHog

PostHog

posthog.com

PostHog هو منصة مفتوحة المصدر تساعد فرق البرمجيات على تطوير منتجات أفضل من خلال جمع بيانات المستخدم، التحليلات، وإجراء تجارب A/B.

Pendo

Pendo

pendo.io

Pendo هو تطبيق لتحليل تجارب المستخدم في البرمجيات، يوفر أدوات لفهم سلوك المستخدم وتحسين التفاعل داخل التطبيقات.

FlowMapp

FlowMapp

flowmapp.com

FlowMapp هو تطبيق لتصميم تجربة المستخدم يساعد الفرق في إنشاء تدفقات المستخدم وخرائط الموقع والنماذج الأولية، مع دعم التعاون في الوقت الفعلي.

Smartlook

Smartlook

smartlook.com

Smartlook هو تطبيق يساعد الشركات في تحليل سلوك المستخدم على مواقع الويب وتطبيقات الهواتف، من خلال تسجيل الجلسات وخرائط الحرارة.

Onepage

Onepage

onepage.io

أداة لبناء المواقع تساعدك في إنشاء مواقع وصفحات هبوط واختبارات بسرعة، مع إمكانية الربط بينها، مع التركيز على الإنتاجية وتجربة المستخدم.

Dragonfly AI

Dragonfly AI

dragonflyai.co

تطبيق Dragonfly AI يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل أداء المحتوى من خلال خرائط حرارية تنبؤية تساعد في فهم اهتمام الجمهور وتحسين معدلات التحويل.

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

تطبيق Flowcode يربط بين الممارسات التسويقية الرقمية والفيزيائية عبر رموز QR قابلة للتحرير، يتيح جمع البيانات وتحسين التفاعل مع العملاء.

Phonesites

Phonesites

phonesites.com

تطبيق Phonesites يمكن المستخدمين من إنشاء مواقع ويب وصفحات هبوط واستطلاعات وبطاقات عمل رقمية بسهولة ومن الهاتف خلال 10 دقائق.

Swipe Pages

Swipe Pages

swipepages.com

Swipe Pages هو منشئ صفحات مقصودة متنقل يعتمد على AMP، يساعد في تحسين معدلات التحويل وجمع العملاء المحتملين عبر صفحات سهلة الاستخدام.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely هي منصة برمجية American للتجريب والتوصيل المتقدم، توفر أدوات اختبار A/B، تخصيص المحتوى، وتحسين تفاعل العملاء عبر الإنترنت.

OpenText

OpenText

opentext.com

تطبيق OpenText يدير المحتوى والبيانات غير المهيكلة للشركات الكبيرة والوكالات الحكومية، مع التركيز على متطلبات إدارة المعلومات.

Pagemaker

Pagemaker

pagemaker.io

بيج ميكر هو محرر صفحات هبوط للتجارة الإلكترونية، يتيح إنشاء صفحات جذابة في دقائق مع مجموعة من القوالب والخيارات للتعديل.

UXtweak

UXtweak

uxtweak.com

UxtWeak هو منصة لأبحاث تجربة المستخدم توفر أدوات لاختبار قابلية الاستخدام وتحليل سلوك المستخدم لمواقع الويب والتطبيقات.

UXPressia

UXPressia

uxpressia.com

يوفر Uxpressia منصة لتخطيط تجارب العملاء، مما يسمح بإنشاء ومشاركة خرائط الرحلة والشخصيات بسهولة مع التعاون بين الفرق.

Stormly

Stormly

stormly.com

Stormly هو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويوفر رؤى مخصصة حول سلوك المستخدمين مع نصائح لتحسين المنتج من خلال لوحات معلومات مخصصة.

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat هو تطبيق لتحليل بيانات المحتوى في الوقت الفعلي، يساعد الناشرين على فهم تفاعل الجمهور مع محتواهم واتخاذ قرارات مستنيرة.

involve.me

involve.me

involve.me

تطبيق involve.me أداة لتجربة العملاء تساعد الشركات على إنشاء تفاعلات مخصصة وجمع البيانات عبر النماذج، الصفحات الترويجية، والاستطلاعات.

Lucky Orange

Lucky Orange

luckyorange.com

Lucky Orange هو تطبيق لتحسين تحويل الزوار على المواقع الإلكترونية من خلال أدوات مثل خرائط الحرارة وتسجيلات الجلسة لتحليل سلوك المستخدمين.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM هو تطبيق شامل لإدارة علاقات العملاء، يتضمن تتبع المبيعات، إدارة التواصل، وأتمتة التسويق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

LogRocket هو تطبيق لرصد الأداء وتحليل سلوك المستخدم، يتيح تتبع الأخطاء وإعادة تشغيل جلسات المستخدم لتحسين تجربة التطبيقات.

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