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تمثل أدوات تحسين معدل التحويل (CRO) فئة من البرامج المجهزة بقدرات الاختبار والتصور التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم ورفع معدلات التحويل للشركات. تعمل أدوات CRO جنبًا إلى جنب مع برامج التحليلات الرقمية لمراقبة سلوك الزائرين، وتقوم بجمع وتحليل البيانات حول أنماط استخدام موقع الويب. ومن خلال الرؤى المميزة، فإنهم يحددون الفرص المتاحة لتبسيط سهولة الاستخدام وتعزيز الجاذبية. تخدم الأنواع المتنوعة من أدوات CRO وظائف متميزة، بدءًا من تقييم معدلات التحويل الحالية إلى تجربة تجارب مواقع الويب الجديدة لقياس تأثيرها على معدلات التحويل.
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EQUP
equp.com
EQUP هو برنامج شامل يساعد أصحاب الأعمال في تبسيط عمليات أعمالهم مثل التسويق والمبيعات والفوترة والاتصالات وما إلى ذلك. مع EQUP، لا يتعين على أصحاب الأعمال الاكتفاء بالحلول العامة؛ فهو يقدم حلولاً خاصة بالصناعة لمشاكل أعمالهم سواء كانوا في مجال الخدمات أو SAAS أو التجارة الإلكترونية. EQUP هو برنامج CRM+Marketing Automation الوحيد الموجود في السوق والذي يوفر لك خيار إدارة شركات متعددة باستخدام حساب واحد واشتراك واحد. لا داعي لشراء خطة جديدة لإدارة أعمالك الأخرى. تسمح لك ميزة تجميع المخزون في EQUP بتجميع رسائل البريد الإلكتروني والمستخدمين والصفقات والعلامات والمهام والمواعيد وما إلى ذلك بين شركاتك بحيث لا يتم ترك أي ميزة دون استخدام. في EQUP، تتوفر جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة وتنمية أعمالك في مكان واحد، مما يسهل عليك إدارة أعمالك دون الحاجة إلى تعلم برامج متعددة والتبديل بينها للحصول على المعلومات الضرورية. سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى مدير حساب مخصص لن يساعدك فقط في الإعداد، بل سيكون متاحًا أيضًا لمساعدتك في تلبية احتياجاتك البرمجية.
Morphic
getmorphic.com
Morphic عبارة عن منصة SaaS بدون تعليمات برمجية تعمل على أتمتة خدمات تصميم وتطوير موقع الوكالة وتصميم المواد التسويقية ودليل نمط العلامة التجارية والإرشادات الخاصة بالشركة. يوفر مستخدمونا الوقت والمال من خلال تمكين أي شخص يضع في الاعتبار رؤية العلامة التجارية من إنشاء وإدارة موقع ويب عالي الجودة ومخصص ومدمج في مجموعتك التقنية الكاملة. يمكن للمستخدمين تنفيذ التغييرات التي يريدون رؤيتها من خلال نتائج احترافية بجودة الوكالة واستخدام Morphic كمصدر الحقيقة لإدارة العلامة التجارية. يقوم Morphic باستمرار بترقية النظام الأساسي لتحسين محركات البحث والامتثال واتجاهات التصميم وأفضل الممارسات ودعم المزيد من ميزات موقع الويب وعمليات التكامل. ويضمن هذا أيضًا أن جميع مواقع الويب مدعومة بالبنية التحتية المتاحة الأكثر موثوقية والأداء. غالبًا ما تحصل مواقع Morphic على أفضل ممارسات Google Lighthouse وSEO بدرجة 100.
Tarvent
tarvent.com
Tarvent هو حل لأتمتة التسويق والتسويق عبر البريد الإلكتروني مصمم للشركات الصغيرة سريعة النمو ذات الميزانيات المحدودة. هدفنا هو توفير الميزات على مستوى المؤسسة لبعض أكبر منافسينا بسعر يستطيع الجميع تحمله. في معظم الحالات، ليست هناك حاجة أبدًا إلى تحصيل آلاف الدولارات مقابل هذه الميزات المتقدمة، ولكنها لا تكلف الكثير حتى تعمل فعليًا. يتم تحديد أسعارنا بطريقة مماثلة. إذا كنت جديدا، استخدم
Kickpages
kickpages.com
Kickpages هي أداة لإنشاء صفحات مقصودة وأنظمة مبيعات ومواقع عضوية، تساعد المستخدمين في بناء صفحات مخصصة ذات تصميم جذاب.
Airtory
airtory.com
Airtory عبارة عن نظام أساسي للإدارة الإبداعية يتيح للمعلنين إنشاء إعلانات عرضية عالية الأداء وجذابة للوسائط الغنية في غضون دقائق. قم بإشراك العملاء المحتملين، وضمان عائد استثمار أفضل وأعلى، وتحسين التفاعل مع العلامة التجارية من خلال إعلانات الوسائط الغنية سهلة الإنشاء من Airtory! لدينا أكثر من 500 نموذج عبر سطح المكتب والجوال والفيديو الأصلي والتفاعلي (على الرغم من أنه يمكننا إنشاء نماذج مخصصة لتستخدمها أنت فقط، أو وجدنا طريقة لاستيعاب الإعلانات المضمنة في Google Web Designer وتشغيلها كعلامات Airtory، من أجل تلك الحالات المخصصة جدًا لمرة واحدة). ويمكن تنفيذ ذلك بسهولة عبر مقدمي خدمات التوزيع (DSPs) أو على الناشرين المباشرين. ومع تزايد شعبية منصات CTV وOTT، قدمت Airtory أيضًا إعلانات فيديو تدعم المحتوى الديناميكي والميزات التفاعلية ورموز QR. ويمكن تنفيذ هذه الإعلانات على جميع منصات CTV وOTT، مما يتيح للمعلنين التفاعل مع هؤلاء المستخدمين أيضًا. يمكنك الاطلاع على إعلانات Airtory الغنية بالوسائط على صفحة العرض: https://formats.airtory.com/ بالإضافة إلى ذلك، لدينا منتج آخر Self Service+ وهو عرض SaaS الذي يسمح للناشرين بفتح مخزون إعلاناتهم للمعلنين لإعداده وإدارة الحملات الإعلانية المباشرة بشكل مستقل. يمكن أيضًا دمج أداة إنشاء الوسائط الغنية الخاصة بـ Airtory، وهي مجرد حبة كرز في الأعلى! أخيرًا وليس آخرًا، تتمتع Airtory بميزات إضافية يمكنها الارتقاء بحملات الوسائط المتعددة التفاعلية الخاصة بك إلى المستوى التالي. أنشئ إعلانات شخصية للغاية باستخدام مجموعة DCO الخاصة بشركة Airtory أو استفد من أداة إنشاء الصفحات المقصودة الخاصة بنا لدمجها كعرض في حملتك التالية. باختصار، نحن مزود أسرع وأرخص وأسهل وأكثر ذكاءً في مجال إنشاء الإعلانات/تحقيق الدخل.
Elite Funnels
elitefunnels.com
Elite Funnels هي منصة متكاملة لبناء مواقع الويب والتحويلات، يستخدمها الأفراد والشركات. من خلال آلاف عمليات التكامل، و12 معالج دفع مختلف، وواجهة برمجة التطبيقات (API) وخطافات الويب المتاحة، لديك أيضًا القدرة على: - إنشاء مواقع ويب مذهلة باستخدام أداة إنشاء مواقع الويب التي تعمل بالسحب والإفلات. هناك المئات من القوالب الجاهزة للاستخدام، والتي تم تحسينها للجوال ولا تتطلب أي تعليمات برمجية. - إنشاء مسارات مبيعات ملحمية - إنشاء متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك - إنشاء الدورات والعضويات وبيعها - إدارة CRM أي شخص يبحث عن منصة برمجية أكثر تنوعًا وفعالية من حيث التكلفة - Elite Funnels هو ما يناسبك!
Force24
force24.co.uk
قم برعاية وتنمية جمهورك باستخدام Force24، منصة أتمتة التسويق القوية التي تجعل المحادثات الهادفة تحدث على مدار 24 ساعة في اليوم.
ConvertFlow
convertflow.com
برنامج ConvertFlow هو أداة إنشاء مسار التحويل الشاملة للتجارة الإلكترونية. قم بإنشاء واختبار وتخصيص النوافذ المنبثقة والنماذج والاختبارات وتوصيات المنتجات والصفحات المقصودة والمزيد - لا حاجة إلى أي تعليمات برمجية أو مطورين. قبل التحويل: مسار التحويل الخاص بك عبارة عن فوضى فوضوية من التطبيقات والمكونات الإضافية والبرامج النصية والخطوات. انها ليست شخصية. الإبلاغ مربك. يستغرق إجراء التغييرات أسابيع في انتظار المطورين. تزايد الإيرادات يعني الدفع مقابل المزيد من حركة المرور. بعد التحويل: يتم تنظيم جميع حملات التحويل الخاصة بمتجرك في لوحة تحكم واحدة. الإبلاغ واضح. يعد إجراء تجارب مسار التحويل أمرًا سهلاً. يستغرق إجراء التغييرات دقائق مع منشئ مسار التحويل. يمكنك زيادة عائد النفقات الإعلانية وزيادة الإيرادات لكل زائر لموقع الويب. إطلاق مسارات نمو القائمة: • قم بتنمية قائمة البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الخاصة بك بشكل أسرع من خلال استهداف العروض المخصصة للمتسوقين الجدد والعائدين • اختر من بين أكثر من 100 نموذج للاشتراك في القائمة • إطلاق النوافذ المنبثقة والأشرطة اللاصقة والتضمينات والصفحات المقصودة • التخصيص حسب اهتمامات المنتج وعربة التسوق والمزيد • المزامنة مع Klaviyo وAttentive وMailChimp وما إلى ذلك. إطلاق مسارات اختبار المنتج: • تكشف اختبارات المنتج عن تفضيلات المتسوقين، وتقسيم المتسوقين إلى الجماهير المناسبة وإنشاء منتج مخصص التوصيات • قوالب اختبار لمجموعة واسعة من الصناعات • العرض على شكل نوافذ منبثقة وصفحات وتنسيقات قابلة للتضمين • توصيات المنتج المشروطة باستخدام الإجابات والنتائج • مزامنة الإجابات مع Klaviyo و Attentive و MailChimp وما إلى ذلك. إطلاق مسارات تحويل عربة التسوق: • تنمية AOV باستخدام 1- انقر فوق عمليات البيع الإضافية والمبيعات الإضافية لعربة التسوق • المشغلات بناءً على المنتج الذي تمت إضافته للتو إلى سلة التسوق • عرض عمليات البيع الإضافية كنوافذ منبثقة، وعلى الصفحات، ومع التضمين • يمكن للمتسوقين إضافة جميع المنتجات إلى سلة التسوق بنقرة واحدة • استهداف عمليات البيع المتبادل لشرائح المشتركين العائدين. إطلاق مسارات التخلي عن عربة التسوق: • منع التخلي عن عربة التسوق قبل حدوث ذلك عن طريق تقديم عروض للمتسوقين الخارجين • يتم تشغيله على سطح المكتب عندما يتحرك الماوس للخروج أو على الهاتف المحمول عند النقر على زر الرجوع • يؤدي إلى تشغيل تسلسلات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الخاصة بعربة التسوق المسبقة، وإنشاء مسارات تحويل للصفحة المقصودة: • إنشاء صفحات مقصودة واختبار A/B تتطابق مع إعلانك الحملات، دون انتظار المطورين • اختر من بين العشرات من قوالب الصفحات المقصودة • قم بإنشاء مسارات مبيعات مخصصة متعددة الخطوات • قم باستضافة الصفحات على المجال المخصص الخاص بك، أو قم بمزامنتها مع صفحات Shopify، أو قم بتضمينها في أي مكان
AdPage
adpage.io
احصل على تتبع دقيق. تحقيق نتائج أفضل. تُحدث AdPage ثورة في مجال التجارة الإلكترونية من خلال حلها المتطور لوضع العلامات على جانب الخادم، والمصمم خصيصًا لوكالات التجارة الإلكترونية التي تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من المتاجر عبر الإنترنت، بما في ذلك المتاجر الموجودة على Lightspeed وShopify وMagento وWooCommerce. يضمن نهجنا المبتكر أن يحقق عملاؤك إعدادات التتبع الأكثر موثوقية وقوة، مما يضع معيارًا جديدًا للدقة والأداء في تحليلات التجارة الإلكترونية. من خلال التركيز على التكنولوجيا من جانب الخادم، يتجاوز AdPage القيود الشائعة من جانب العميل، مما يوفر طريقة تتبع أكثر أمانًا وسرعة ومقاومة لحظر الإعلانات. وهذا يعني أن الوكالات يمكنها أن تقدم لعملائها مستوى من سلامة البيانات ودقتها لا مثيل له في الصناعة. يتكامل AdPage بسلاسة مع منصات التجارة الإلكترونية الرائدة، مما يسهل تدفق البيانات بشكل لا تشوبه شائبة مباشرة من الخادم إلى لوحة معلومات التحليلات الخاصة بك. تم تصميم الحل الخاص بنا لتبسيط تعقيد إعدادات التتبع، مما يسهل على الوكالات التنفيذ والإدارة عبر حسابات عملاء متعددة أكثر من أي وقت مضى. أبعد من مجرد التتبع، يعمل AdPage على تحسين عرض القيمة الخاص بك من خلال تقديم: نماذج إحالة متقدمة تتخطى السطح لتكشف عن المصادر الحقيقية للتحويلات. إمكانات إعداد التقارير الآلية التي تراقب إعداد التتبع الخاص بك من خلال مقارنتها بالتحويلات الفعلية في المتجر. قابلية توسع غير محدودة للنمو مع وكالتك، ودعم عدد غير محدود من حسابات العملاء ومستويات وصول المستخدمين. دعم مخصص لضمان التنفيذ السلس والنجاح المستمر لجهود تتبع عملائك. باستخدام AdPage، يمكن للوكالات تمكين عملائها من أجل: التغلب على تعقيدات تتبع التجارة الإلكترونية بسهولة ودقة. الاستفادة من الإمكانات الكاملة لبياناتهم بدقة من جانب الخادم. اتخاذ قرارات مستنيرة مدعومة بمقاييس شاملة وموثوقة. قم برفع إعدادات التتبع الخاصة بهم لتجاوز معايير الصناعة والتفوق على المنافسة. اختر AdPage لعملاء التجارة الإلكترونية وكن في طليعة تكنولوجيا التتبع، مما يوفر وضوحًا وتحكمًا لا مثيل لهما في جهود التسويق الرقمي الخاصة بهم.
Onepage
onepage.io
أداة إنشاء موقع الويب التي ستستمتع باستخدامها. فهو يساعد على إنشاء مواقع الويب والصفحات المقصودة وLinktree's والاختبارات بسرعة. ثم قم بتوصيلهم معًا، كل ذلك باستخدام أداة واحدة. مع التركيز على جوانب الإنتاجية وتجربة المستخدم، فهو مزود بمفاتيح التشغيل السريع وسطر الأوامر وأداء البرامج السريع بشكل ملحوظ.
Unstack
unstack.com
Unstack مصمم على تزويد الجيل القادم من رواد الأعمال وفرق التسويق بنظام واحد موحد لتنمية أعمالك. توفر منصة Unstack أسرع استضافة مواقع ويب بدون تعليمات برمجية لإنشاء مواقع تسويقية جميلة ومواقع عضوية وصفحات مقصودة ديناميكية. باستخدام مكتبة من القوالب وعناصر التصميم الجاهزة للاستخدام، يمكنك تشغيل أي صفحة في دقائق - دون الحاجة إلى موارد تطوير. يقدم Unstack أيضًا اختبار A/B متكامل وأدوات تحسين محركات البحث وإدارة النماذج وجهات الاتصال ومقاييس المسار الكامل. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك عمليات التكامل بنقرة واحدة في Unstack العمل باستخدام جميع أدوات التسويق التي تستخدمها. على استعداد للبدء في البناء؟ توجه إلى unstack.com لاختبار النظام الأساسي مجانًا.
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate هي منصة لإدارة الأحداث تساعد في إنشاء مواقع أحداث، جمع التسجيلات، وبيع التذاكر بشكل آمن وسهل.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch هو تطبيق لتوليد العملاء المتوقعين والتسويق عبر البريد الإلكتروني، يوفر أدوات لإنشاء نماذج وقوائم بريدية، وتصميم حملات تسويقية بسهولة.
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge هو برنامج تتبع من الدرجة الأولى لأسماك القرش في الصناعة التابعة. إنه منتج مستقر وجدير بالثقة مع مساعدة من الدرجة الأولى وواجهة بديهية ومجموعة كاملة من الميزات التي تسمح لك بتحسين الحملات الإعلانية.
Fabl
fabl.co
تم تطوير Fabl، التي استحوذت عليها Britelite Immersive في يناير 2021، لزيادة مشاركة الجمهور مع تقليل تكاليف الإنتاج والإدارة لناشري العلامات التجارية، وتمكن منصة برمجيات Fabl الشاملة المسوقين أنفسهم من بناء بيانات المشاركة والتحويل وإدارتها ونشرها وتحليلها عبر توسيع نطاق برامج المحتوى ذات العلامات التجارية؛ لا حاجة إلى وكالات أو مطورين أو مصممين. تعمل شركة Fabl على زيادة تفاعل صفحات تسويق المحتوى بمعدل 6 أضعاف مقارنةً بمعظم منصات CMS. سهلة الاستخدام مثل أي أداة إنشاء صفحات مقصودة، وقوية مثل أي نظام إدارة محتوى - Fabl عبارة عن منصة لتسويق المحتوى وإدارته ونشره لإنتاج فعال لصفحات محتوى جذابة للغاية ومبنية على البيانات على نطاق واسع. بعيدًا عن منصة تسويق المحتوى النموذجية، تعمل Fabl على تحرير المسوقين من قيود التكلفة والوقت والقيود التكنولوجية مع زيادة مشاركة الصفحة ومعدلات التحويل بشكل كبير.
Referrizer
referrizer.com
تطبيق المرجع يعزز استراتيجيات تسويق الإحالة، يساعد في إدارة وتتبع الإحالات، ويتيح إنشاء حملات مخصصة لتحسين نتائج الأعمال.
GreenRope
greenrope.com
GreenRope عبارة عن حل متكامل لإدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق وخدمة العملاء مصمم للشركات التي تقوم بأشياء كبيرة. يجمع GreenRope بين المبيعات والتسويق والعمليات في حل برمجي واحد قابل للتخصيص بدرجة كبيرة مصمم خصيصًا لشركتك. إن GreenRope هو أكثر من مجرد برنامج، فهو وسيلة لممارسة الأعمال التجارية. نحن نساعد مستخدمينا على تفكيك صوامع الأقسام لإنشاء عمليات تجارية مبسطة. يحتوي نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بـ GreenRope على جميع الأدوات وعمليات التكامل التي تحتاجها للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء والعمليات. القوة الحقيقية تأتي من نهج متكامل، وهذا بالضبط ما تقدمه GreenRope. يتضمن GreenRope إمكانات متقدمة لأتمتة التسويق، وتخطيط رحلة العميل بالسحب والإفلات، وأتمتة قوة المبيعات، وأدوات خدمة العملاء، ومجموعة أدوات من الميزات الأخرى للمساعدة في إدارة أعمالك وتشغيلها. يمنحك GreenRope التحكم في عملك بالكامل بدءًا من المبيعات وحتى التسويق وحتى خدمة العملاء. وستحصل على رؤية 360 درجة لعملائك وطريقة أفضل لإدارة مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك والوصول إليها. يعد GreenRope واحدًا من الحلول المتكاملة الوحيدة الحقيقية. يمكن لأي شخص في مؤسستك استخدام GreenRope لإدارة المبيعات وتعزيز مبادرات التسويق واستخدام البيانات لإنشاء تجارب أفضل للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، يكون المستخدمون الإضافيون دائمًا مجانيين. قم بإدارة خط أنابيب مبيعاتك بشكل فعال باستخدام أدوات تمكين المبيعات المتعمقة. قم بتخصيص طريقة عرض جهات الاتصال الخاصة بك، وجدولة المواعيد، وأتمتة المتابعات، وعرض جميع فرص المبيعات بسهولة. يمنحك GreenRope أتمتة التسويق التي يسهل إعدادها واختبارها وتنفيذها. لا تفوت أبدًا فرصة تقديم أفضل تجربة للعملاء من خلال التواصل الشخصي والاستراتيجيات المبنية على البيانات. باستخدام GreenRope، يمكنك إدارة قنوات متعددة - مواقع الويب، والبريد الإلكتروني، والهواتف المحمولة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمزيد - كل ذلك في نفس النظام الأساسي. نحن هنا عندما تحتاج إلينا. اتصل بنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الدردشة والبريد الإلكتروني والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، نحن نقدم لك تدريبًا متعمقًا وبرنامجًا لإصدار الشهادات ومئات من الموارد عبر الإنترنت لضمان نجاحك. GreenRope هي شركة تتمحور حول تقديم قيمة استثنائية لعملائنا. منذ أن بدأنا في عام 2008، تطورنا من كوننا أحد مقدمي خدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأوائل إلى كوننا أول نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) متكامل حقًا في السوق. من خلال الجمع بين المبيعات والتسويق والعمليات في منصة واحدة، تلهم GreenRope التعاون مع عملائك والبائعين والموظفين، ونحن نعيش هذه الثقافة التعاونية، ونستمع إلى أشخاص مثلك لبناء ما تريده لإدارة أعمالك. يساعد برنامج GreenRope's Complete CRM أصحاب الأعمال ومديري المبيعات والمسوقين على سد الفجوة بين الأقسام وإتاحة الوصول إلى البيانات طوال الوقت، بحيث يعمل عملك بسلاسة وفعالية مع جميع المعلومات التي يحتاجها الفريق لاستهداف العملاء المحتملين والعملاء وتقديم الخدمات لهم بشكل أفضل.
VBOUT
vbout.com
VBOUT هي منصة تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على أتمتة عمليات التسويق وإدارة الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.
AllClients
allclients.com
النظام رقم 1 لإدارة العملاء وأتمتة التسويق للشركات الصغيرة جدًا. مصممة للشركات الصغيرة جدا. يمكنك إدارة جهات الاتصال الخاصة بك بسهولة، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، ووضع التسويق الخاص بك في وضع التشغيل التلقائي.
BOWWE
bowwe.com
تم تصميم BOWWE لدعمك في كل مرحلة من مراحل إنشاء موقع الويب - بدءًا من الفكرة والتصميم والتطوير وحتى الصيانة والنمو المطرد لأعمالك. منصة NoCode & LowCode التي تتيح لك، باستخدام التكنولوجيا الأصلية، إنشاء تصميمات قوية وتحقيق الاستقلالية الكاملة على الإنترنت. يعد إنشاء مواقع الويب والصفحات المقصودة والصغيرة والمحافظ والسير الذاتية أو المدونة أسهل وأسرع مما تعتقد. يمكنك البناء من الصفر أو استخدام أكثر من 500+ قالب قابل للتخصيص بالكامل و570+ من الأدوات والأقسام والكتل الجاهزة. إن المزيج الفريد من أدوات الإنشاء والتطبيقات وأدوات التسويق والذكاء الاصطناعي لن يجعل مواقعك جميلة فحسب، بل ستجعلها أيضًا سريعة الاستجابة وسريعة التحميل ومجهزة لنتائج محرك البحث المهمة. يمكنك إنشاء المحتوى الخاص بك وتحليله وتحسينه. قم بإنشاء مشروع ويب مذهل وقوي في أقل من يوم واحد، مع أو بدون خبرة سابقة في البرمجة.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon هي منصة لأتمتة التسويق متعددة القنوات تساعد التجار في إرسال الرسائل المناسبة للعملاء في الوقت المناسب عبر قنوات مختلفة.
OptimizePress
optimizepress.com
OptimizePress هو منصة شاملة تساعد مستخدمي WordPress على إنشاء صفحات مقصودة، مسارات مبيعات ومحتوى عضوي لزيادة العملاء والمبيعات.
Grapedrop
grapedrop.com
Crapedrop هو تطبيق لإنشاء صفحات ويب وصفحات مقصودة بدون كود، يساعد المستخدمين على تصميم مشاريعهم بسهولة وتخصيصها.
Heyflow
heyflow.com
تساعد Heyflow الشركات في تحويل زوار المواقع إلى عملاء محتملين من خلال نماذج تفاعلية وقابلة للتخصيص مع أدوات تحليلات مدمجة.
GreatPages
greatpages.com.br
GreatPages هو تطبيق لإنشاء صفحات ويب مهنية بسرعة وسهولة، مع واجهة سحب وإفلات وقوالب قابلة للتخصيص لدعم التسويق وزيادة المبيعات.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud هي منصة للتسويق الموزع تساعد الفرق في تسويق وبيع المنتجات عبر الشركاء والمواقع بطريقة فعالة ومتوافقة مع العلامة التجارية.
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz هو حل تسويق نصي شامل يساعد الشركات على تنمية عدد المشتركين لديها وتقديم تجارب تسوق مخصصة 1:1 على نطاق واسع. استفد من الرسائل النصية المصورة وصفحات المبيعات المخصصة للحصول على أعلى معدلات الفتح والتحويلات. استفد من تحليلات الحملة المتقدمة لكسب المزيد من المشتركين وتقسيمهم استنادًا إلى بيانات نية صفحة المبيعات التي من المحتمل أن تشتري عناصر معينة دون غيرها. خبراء الرسائل النصية لدينا هنا للمساعدة.
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Unicorn Platform هو منشئ صفحات هبوط بسيط للشركات الناشئة، يتيح إنشاء مواقع احترافية بسهولة دون الحاجة إلى خبرة برمجية.
Marketplan
marketplan.io
MarketPlan هو تطبيق شامل لتخطيط وتنفيذ استراتيجيات التسويق، يساعد الشركات على تنظيم وإدارة أنشطتها وتحسين أدائها.
Moosend
moosend.com
Moosend هو تطبيق أتمتة تسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إنشاء وإدارة حملات بريد إلكتروني بفعالية مع أدوات تجزئة وتحليل.
Knak Templates
knak.com
تقدم تطبيق Templates KNAK قوالب مجانية لتصميم رسائل البريد الإلكتروني، مما يسهل على المسوقين إنشاء محتوى تسويقي بدون الحاجة لخبرة برمجية.
Knak Enterprise
knak.com
KNAK Enterprise هو منصة لإنشاء رسائل بريد إلكتروني وصفحات مقصودة، مما يسهل التعاون بين فرق التسويق مع الحفاظ على هوية العلامة التجارية.
Limey
limey.io
قم بإنشاء مواقع ويب جميلة من صفحة واحدة في دقائق. تواصل مع جمهورك والتقط العملاء المحتملين وقم بتصديرهم.
ShortStack
shortstack.com
يعد ShortStack أكثر برامج المنافسة الكل في واحد قابلية للتخصيص، ويحتوي على جميع الأدوات التي تحتاجها لتحقيق النجاح في التسويق عبر الإنترنت. استخدم ShortStack لإنشاء مسابقات للصفحات المقصودة؛ اليانصيب والاختبارات. تشغيل الهاشتاج والتعليق للدخول في مسابقات وسائل التواصل الاجتماعي؛ وإرسال رسائل البريد الإلكتروني. تتيح لك ميزات التصميم والتخصيص القوية في ShortStack استخدام علامتك التجارية الخاصة. يمكنك التحكم في مكان نشر صفحاتك المقصودة. قم بتضمينها على موقع الويب الخاص بك أو استخدم النطاقات المخصصة الخاصة بك. ليست هناك حاجة إلى مهارات البرمجة، مما يعني عدم الحاجة إلى إشراك تكنولوجيا المعلومات.
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io هو أول محرر للصفحات المقصودة للتجارة الإلكترونية في العالم. قم بإنشاء صفحات مقصودة مذهلة في دقائق معدودة واستكشف مجموعتنا الكبيرة من القوالب والوحدات والتخطيطات وخيارات التحرير.
Phonesites
phonesites.com
تحويل المزيد من زوار موقعك إلى عملاء. أنشئ مواقع الويب والصفحات المقصودة والاستطلاعات والنوافذ المنبثقة وبطاقات العمل الرقمية بسهولة في 10 دقائق فقط. كل الحق من هاتفك!
Framer
framer.com
Framer هو أداة تصميم ويب بدون ترميز تتيح للمستخدمين إنشاء مواقع تفاعلية بسهولة، مع واجهة بديهية ودعم للتعاون في الوقت الحقيقي.
RealEye
realeye.io
ريالي هو منصة بحث عبر الإنترنت تستخدم تتبع العين لتحليل سلوك المستخدم، بما في ذلك تحليل المشاعر ودراسة التفاعل مع المحتوى الرقمي.
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow هي أداة لتحليل سلوك المستخدم تقدم رؤى حول تفاعل المستخدمين مع المواقع، تشمل ميزات تتبع النقر وتحليل الصفحات الشائعة.
Webflow
webflow.com
Webflow هي منصة لتصميم وتطوير مواقع الويب بشكل مرئي دون الحاجة لكتابة الكود، مما يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع مخصصة بسهولة.
Keap
keap.com
KEAP هي منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء، تساعد الشركات في أتمتة المبيعات والتسويق، وتقارير الأداء، وإدارة العملاء من خلال أدوات متعددة.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign هو تطبيق لأتمتة التسويق يساعد الشركات في إدارة الحملات وتفاعل العملاء عبر البريد الإلكتروني والمحتوى المخصص.
Acumbamail
acumbamail.com
Acumbamail هو تطبيق يتيح إدارة حملات البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة وتصميم الصفحات المقصودة بسهولة، مع أدوات تحليل وأتمتة متقدمة.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو تطبيق شامل لإدارة علاقات العملاء، يتضمن تتبع المبيعات، إدارة التواصل، وأتمتة التسويق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
AWeber
aweber.com
AWeber هو برنامج لتسويق البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إدارة حملات البريد وتحليل النتائج بطريقة سهلة وفعالة.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إنشاء حملات بريدية فعالة وتحسين تفاعل العملاء من خلال أدوات التحليل والآلية.
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo هو منصة لإدارة الأعمال تجمع وظائف متعددة مثل إدارة المشاريع وعلاقات العملاء، مما يسهل العمليات ويعزز الكفاءة.
Brizy Cloud
brizy.cloud
Brizy Cloud هو منشئ مواقع سحابي لتصميم صفحات هبوط وبيع بسهولة باستخدام واجهة سحب وإفلات، مع ميزات موجهة للمستخدمين بدون خبرة تقنية.
Constant Contact
constantcontact.com
تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
Dorik
dorik.com
دوريك هو منصة لإنشاء مواقع الويب باستخدام الذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين تصميم مواقع جميلة بسهولة ودون الحاجة إلى خبرة في البرمجة.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital هي منصة شاملة لتجربة العملاء والبيانات، تسهل تخصيص الحملات التسويقية عبر عدة قنوات مثل الويب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية.
Duda
duda.co
دوDA هو منصة لتطوير المواقع تتيح للوكالات والشركات إدارة مواقع ويب احترافية بسهولة، مع أدوات لتخصيص التصميم، التجارة الإلكترونية، وإدارة العملاء.
Emma
myemma.com
تساعد Emma by Marigold المسوقين على إنشاء وتقديم حملات بريد إلكتروني ورسائل نصية قصيرة مخصصة وموجهة لتحقيق نتائج أعمال حقيقية. سواء كنت فريقًا مكونًا من فرد واحد أو فريقًا موزعًا عالميًا، فإن مواردنا تسهل عليك إنشاء حملات بسيطة تعتمد على البيانات وتتصل وتتحول عبر القنوات. كما نقدم أيضًا قوالب قابلة للتخصيص (لا تقتصر على الحسابات المميزة)، ودعمًا عمليًا للعملاء، ووظائف مصممة للتوسع معك. * الخطة - تعاون عبر الفرق، وكن استباقيًا بشأن حملاتك والتواصل مع العملاء. * التصميم - يساعدك محررنا العالمي والمئات من القوالب سريعة الاستجابة على تصميم رسائل بريد إلكتروني جذابة على الهاتف المحمول واختبار عبارات الحث على اتخاذ إجراء (CTA) الفعالة. * الاستهداف والمشاركة - استخدم التجزئة لتشغيل رسائل أكثر تخصيصًا استنادًا إلى ما تعرفه عن عملائك، وتساعدك أدوات التشغيل الآلي لدينا على إنشاء وتنفيذ حملات مستمرة بكفاءة تجعل علامتك التجارية في مقدمة أولوياتك. * التحليل والتحسين - افهم تأثير برامجك وقم بالتحسين بمرور الوقت من خلال التحليلات والاختبارات والرؤى في الوقت الفعلي، حتى أثناء التنقل. * عمليات التكامل - تتكامل Emma مع أفضل منصات إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والتحليلات حتى تتمكن من استخدام البيانات من التقنيات التي تستخدمها كثيرًا لإنشاء تصميم إبداعي مستنير وديناميكي.
Flowcode
flowcode.com
تطبيق Flowcode يربط بين الممارسات التسويقية الرقمية والفيزيائية عبر رموز QR قابلة للتحرير، يتيح جمع البيانات وتحسين التفاعل مع العملاء.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond هو منصة توفر أدوات لتوليد العملاء المحتملين وأتمتة التسويق، بما في ذلك صفحات مقصودة، ونوافذ منبثقة، وتسويق عبر البريد الإلكتروني.
Brevo
brevo.com
Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse هي منصة للتسويق الآلي تشمل البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، وchatbots، وتساعد الشركات على إدارة العلاقات مع العملاء وإنشاء مواقع وصفحات مقصودة.
Swipe Pages
swipepages.com
Swipe Pages هو منشئ صفحات مقصودة متنقل يعتمد على AMP، يساعد في تحسين معدلات التحويل وجمع العملاء المحتملين عبر صفحات سهلة الاستخدام.
Taplink
taplink.at
تطبيق Taplink يساعد في إنشاء صفحات هبوط مخصصة على إنستغرام، مع إمكانية دمج المدفوعات وتحليل البيانات لتحسين المبيعات.
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