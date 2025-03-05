أدوات تحسين معدل التحويل - التطبيقات الأكثر شعبية - أوكرانيا

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تمثل أدوات تحسين معدل التحويل (CRO) فئة من البرامج المجهزة بقدرات الاختبار والتصور التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم ورفع معدلات التحويل للشركات. تعمل أدوات CRO جنبًا إلى جنب مع برامج التحليلات الرقمية لمراقبة سلوك الزائرين، وتقوم بجمع وتحليل البيانات حول أنماط استخدام موقع الويب. ومن خلال الرؤى المميزة، فإنهم يحددون الفرص المتاحة لتبسيط سهولة الاستخدام وتعزيز الجاذبية. تخدم الأنواع المتنوعة من أدوات CRO وظائف متميزة، بدءًا من تقييم معدلات التحويل الحالية إلى تجربة تجارب مواقع الويب الجديدة لقياس تأثيرها على معدلات التحويل.
إرسال تطبيق جديد
Webflow
webflow.com
Webflow عبارة عن نظام أساسي لتطوير الويب المرئي يسمح للأشخاص بتصميم مواقع ويب مخصصة بالكامل وإنشائها وإطلاقها دون كتابة تعليمات برمجية. من خلال الجمع بين أدوات التصميم والرسوم المتحركة وإدارة المحتوى والتسويق والتجارة الإلكترونية في منصة واحدة، يعمل Webflow على تمكين غير المبرمجين والمبرمجين على حد سواء من شحن وترويج مواقع الويب بجميع أنواعها بطريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر تعاونًا. تعمل Webflow على تشغيل مواقع الويب للشركات المبتكرة مثل Allianz وZendesk وLattice وGetaround وUpwork وDell. تأسست شركة Webflow في عام 2013 ومقرها في سان فرانسيسكو، وهي مدعومة من قبل Accel وCapitalG وSilversmith Capital Partners وY-Combinator وDraper Associates.
Miro
miro.com
Miro هي مساحة عمل مرئية للابتكار تمكن الفرق الموزعة من أي حجم من الحلم والتصميم وبناء المستقبل معًا. مع سحر قماش ميرو الذكي ، يمكن أن يحدث تصور المفاهيم والأفكار والحلول كفريق في أي مكان-لا توجد حاجة إلى علامات إيريز جافة. تزامن وتدفق وشعور اتصال العمل جنبًا إلى جنب مع فريقك - حتى في بيئات العمل عن بعد أو موزعة أو هجينة. يحب عملاء ميرو استخدام ميرو إلى: * تشغيل الاجتماعات عبر الإنترنت وورش العمل الجماعية * أفكار وتصميمات أفكار جديدة على لوحة لا حدود لها * تحرير المستندات والتعليق عليها ووضعها * قم بتدوين الملاحظات الرقمية باستخدام قلم رصاص Apple (وتقليل استخدام الورق!) * بسهولة جمع الموارد والصور والمستندات والروابط والمراجع * تخطيط وإدارة سير العمل الرشيق وطقوس scrum * إنشاء رحلات المستخدم وعمليات الخريطة وتطوير شخصيات * تعليم وتسهيل الفصول التفاعلية في مساحة تعاونية * إنشاء لوحة رؤية للأفكار والإلهام يسمح لك Miro بإنشاء أي وقت وفي أي مكان. مع أكثر من 200 قالب مسبق الصنع ، وواجهة السحب والإفلات ، وعدم وجود حد للمتعاونين ، فإن العمل على لوحة ميرو سريعة وممتعة.
Wix
wix.com
بناء وتوسيع نطاق عملك عبر الإنترنت بثقة باستخدام WIX. من خلال أداء الويب السريع ، والأمان على مستوى المؤسسات ، والبنية التحتية الموثوقة ، يمكنك أن تطمئن إلى أن موقعك سيكون دائمًا قيد التشغيل. ومع Wix ، تحصل على أكثر من مجرد منشئ موقع ويب - من الجدولة عبر الإنترنت إلى المدفوعات والعلامات التجارية العميقة وحلول التجارة الإلكترونية ، يمكنك أخذ موقعك في أي اتجاه تريده. عندما يتعلق الأمر بإدارة الأعمال التجارية عبر الإنترنت ، لم يكن أبدًا أكثر سهولة ، مع أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الرائدة والتحليلات المتقدمة وحتى تطبيق الهاتف المحمول ، يمكنك البقاء على رأس كل شيء ، من أي مكان. انضم إلى ملايين المستخدمين الذين استخدموا WIX لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم عبر الإنترنت. ما هي الميزات الرئيسية لـ WIX؟ * محرر السحب والإفلات الذكي لإنشاء موقعك بشكل حدسي * 900+ قوالب موقع ويب مصممة استراتيجيا * ميزات SEO المتقدمة لتحسين محركات البحث * حلول التجارة الإلكترونية قوية لإدارة متجرك وبيعها عبر الإنترنت * برنامج الجدولة عبر الإنترنت الذي يوفر تجربة حجز سلسة لعملائك * أدوات التسويق المدمجة للمساعدة في إدارة وتنمية عملك عبر الإنترنت * إمكانيات التدوين الكاملة التي تساعدك على تنمية جمهور مخلص وتحويل المحتوى * أدوات Dev كاملة المكجمات للوظائف المخصصة
Hubspot
hubspot.com
يوفر HubSpot منصة كاملة للتسويق ، والمبيعات ، وخدمة العملاء ، وبرامج CRM - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ بأدوات مجانية ، والترقية أثناء نموك. مع مركز التسويق ، فإن جميع أدوات التسويق والبيانات الخاصة بك موجودة على منصة واحدة سهلة الاستخدام وقوية. ستوفر وقتًا ثمينًا والحصول على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في مركز كل ما يفعلونه لأن مركز التسويق تم تصميمه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة ، يمكن للمسوقين تحقيق محاذاة لا مثيل لها مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كانت استراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك ، وليس التعقيد. يحتوي HubSpot على كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp هي منصة تسويقية شاملة تم تصميمها للشركات الصغيرة. مع أدوات مثل الإبلاغ والتحليلات ، وتسويق CRM ، وحملات البريد الإلكتروني ، والنشرات الإخبارية ، وإدارة المحتوى ، يمكنك وضع عملائك في المركز ، بحيث يمكنك تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM Mobile في تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك وتشغيله في دقائق - لا حاجة إلى خبرة. مع MailChimp ، لن تفوت فرصة للبيع أو إعادة العملاء أو العثور على مشتركين جدد أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم MailChimp لـ: * التسويق CRM - مواكبة جهات الاتصال الخاصة بك مع التسويق CRM من MailChimp. ابحث وإضافة عملاء جدد مع أدوات استيراد الاتصال ، مثل ماسح بطاقة العمل. تتبع نمو الجمهور وعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة القيادة. افعل كل شيء في مكان واحد - اتصل والنصوص والبريد الإلكتروني مباشرة من التطبيق. تسجيل الملاحظات وأضف علامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - احصل على نظرة أعمق في أداء المبيعات والتسويق. تتبع نتائج جميع حملاتك والحصول على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسن. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني ، صفحات المقاييس ، إعلانات Facebook و Instagram ، منشورات الوسائط الاجتماعية ، والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. مع إعادة نقرة واحدة إلى غير المعداءين ورسائل البريد الإلكتروني التي تعيد استهداف المنتجات ، ستتمكن من إعادة إشراك العملاء وتنمية المبيعات في أي وقت من الأوقات. * إعلانات Facebook & Instagram - مسودة ونشر الإعلانات ، وتعيين ميزانية واستهداف مجموعة محددة. الوصول إلى أشخاص جدد ، أو إشراك جهات الاتصال الحالية ، أو إعداد جماهير مخصصة ، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - الحصول على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. تعرف على متى حان الوقت لإعداد بريد إلكتروني مهجور أو الحصول على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى MailChimp واستخدمها في جميع حملاتك.
Zoho CRM
zoho.com
قم بتشغيل عملك بالكامل مع مجموعة أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت في Zoho وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. خطتنا مجانية إلى الأبد!
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com ، INC. هي شركة برمجيات أمريكية مقرها السحابة مقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا. يوفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء ، وأتمتة التسويق ، والتحليلات ، وتطوير التطبيقات. في عام 2020 ، صنفت مجلة Fortune Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل من أجلها" ، بناءً على مسح للموظف للرضا.
Mousestats
mousestats.com
قم بتسجيل ومشاهدة فيديو زوار موقع الويب الخاص بك + خرائط الحرارة لموقع الويب + تحليلات النماذج + الدراسات الاستقصائية
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة في 15 دقيقة فقط. يقدم SendPulse أيضًا منصة لإنشاء دورات عبر الإنترنت. يمكنك بسهولة تتبع جميع أنشطتك التسويقية ومعلومات العميل باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المجاني الخاص بـ SendPulse.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج الكل في واحد للتسويق والمبيعات ودعم CRM رقم 1 في العالم وبأسعار معقولة ويدعم أكثر من 29500 شركة متنامية حول العالم. يساعد EngageBay الشركات على اكتساب زوار الويب وإشراكهم ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء سعداء وتنمية أعمالهم 5 مرات وأكثر. يقدم EngageBay عددًا كبيرًا من الميزات بما في ذلك: - إدارة علاقات العملاء (CRM) الكل في واحد بسيطة وقوية - برنامج أتمتة التسويق سهل الاستخدام - التسويق عبر البريد الإلكتروني - برنامج الدردشة المباشرة المجاني - برنامج مكتب المساعدة القوي - تسلسل البريد الإلكتروني - الصفحات المقصودة - نماذج الويب لجذب العملاء المحتملين عبر الإنترنت - رؤية 360 درجة للعملاء عبر أقسام التسويق والمبيعات والدعم - برنامج جدولة المواعيد - برنامج إدارة جهات الاتصال - برنامج CRM مجاني وغيرها الكثير.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسة، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar في عام 2014، ويتم تشغيلها عن بعد بالكامل من قبل أكثر من 100 عضو في الفريق عبر 20 دولة ويتم استخدامها في أكثر من 500000 موقع حول العالم.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode عبارة عن منصة تقنية مصممة لسد الفجوة بين المجالين المادي والرقمي، وتمكين العلامات التجارية من التواصل بشكل أكثر فعالية مع عملائها. من خلال تسهيل التقاط بيانات الطرف الأول القيمة، يعمل Flowcode على تمكين الشركات من تعزيز استراتيجياتها التسويقية وتحسين مشاركة العملاء. يعد هذا الحل المبتكر ذا أهمية خاصة في المشهد الرقمي اليوم، حيث يعد فهم سلوك المستهلك أمرًا ضروريًا لتحفيز التحويلات وتعزيز الولاء للعلامة التجارية. تستهدف Flowcode في المقام الأول العلامات التجارية التي تسعى إلى تحسين تفاعلاتها مع العملاء، وتخدم مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والترفيه والضيافة. تم تصميم أدواتها لتحسين مسارات التحويل، مما يسمح للشركات بتحديد اهتمامات العملاء ورسم خريطة لها بدقة. تعتبر هذه الإمكانية مفيدة بشكل خاص للمؤسسات التي تتطلع إلى إنشاء تجارب مخصصة تلقى صدى لدى جمهورها. من خلال الاستفادة من Flowcode، يمكن للعلامات التجارية إطلاق العنان لتجارب فريدة لا تجذب العملاء فحسب، بل تشجع أيضًا على المشاركة المتكررة. إحدى الميزات البارزة لـ Flowcode هي قدرتها على تسهيل أكثر من 711 مليون مشاركة، وإظهار فعاليتها في تعزيز تجارب العملاء في الأماكن والفعاليات الكبرى. يوضح هذا المستوى من المشاركة قدرة Flowcode على تحفيز التفاعلات الهادفة بين العلامات التجارية والمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، تحظى المنصة بثقة أكثر من 60% من قائمة Fortune 500، مما يشير إلى موثوقيتها وفعاليتها في تلبية احتياجات المؤسسات واسعة النطاق. تتضمن نقاط البيع الفريدة لـ Flowcode التكامل السلس لنقاط الاتصال المادية والرقمية، مما يمكّن العلامات التجارية من جمع رؤى قابلة للتنفيذ من تفاعلات العملاء. توفر المنصة أدوات للتحليلات في الوقت الفعلي، مما يسمح للشركات بتتبع مقاييس المشاركة وتعديل استراتيجياتها وفقًا لذلك. هذا النهج المبني على البيانات لا يعزز جهود التسويق فحسب، بل يعزز أيضًا فهمًا أعمق لتفضيلات العملاء، مما يؤدي في النهاية إلى حملات أكثر فعالية. باختصار، تبرز Flowcode في المشهد التكنولوجي من خلال تقديم حل شامل يربط العلامات التجارية بعملائها بطرق مبتكرة. من خلال التركيز على جمع بيانات الطرف الأول وتحسين المشاركة، يزود Flowcode الشركات بالأدوات التي تحتاجها للتنقل في المشهد الرقمي المتطور وبناء علاقات دائمة مع جمهورها.
AWeber
aweber.com
AWeber هي شركة رائدة في السوق في مجال برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات الصغيرة. تأسست AWeber في عام 1998، وقد حققت أكثر من 20 عامًا من النجاح المؤكد في مساعدة أكثر من مليون عميل حول العالم على التواصل بشكل موثوق مع العملاء المحتملين والعملاء من خلال برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني بسيط للغاية. إلى جانب دعم العملاء الحائز على جوائز على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في الولايات المتحدة، توفر AWeber القدرة على إنشاء صفحات مقصودة سريعة الاستجابة وتحميل وإدارة جهات الاتصال وإرسال رسائل بريد إلكتروني مذهلة وإرسال إشعارات فورية وتحليل النتائج دون الحاجة إلى أن تكون خبيرًا تقنيًا. . تعمل AWeber مع أكثر من 1000 حل برمجي شريك، مما يسمح للعملاء بالتكامل بسلاسة مع التطبيقات والخدمات التي يعتمدون عليها في التشغيل والنمو. يقع المقر الرئيسي لشركة AWeber، وهي شركة خاصة، في تشالفونت، بنسلفانيا.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
Smartlook
smartlook.com
تحليل سلوك المستخدم بطرق لم تكن ممكنة من قبل. Smartlook هو قطعة اللغز المفقودة في تحليل سلوك المستخدم. احصل على رؤى نوعية حقيقية تساعدك على تحسين تطبيق الهاتف المحمول وموقع الويب الخاص بك.
VBOUT
vbout.com
VBOUT عبارة عن منصة تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتثق بها آلاف الشركات في جميع أنحاء العالم لأتمتة تسويقها ومركزيته مع تقديم تجارب جذابة وشخصية لجماهيرها. تستخدم الوكالات والشركاء VBOUT مباشرة أو من خلال إعداد البطاقة البيضاء لإنشاء خطط مخصصة وإدارة الحسابات الفرعية ومشاركة الأصول من حساب عميل واحد إلى العديد من الحسابات. مع VBOUT، يمكنك: * إدارة جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك من مكان واحد. * تفاعل مع عملائك من خلال إنشاء وإرسال حملات البريد الإلكتروني الفائزة. * تصميم صفحات مقصودة مذهلة وشخصية وديناميكية بدون أي تعليمات برمجية. * إنشاء عمليات التشغيل الآلي باستخدام أداة إنشاء مرئية بديهية. * رعاية العملاء المتوقعين من النقر إلى الإغلاق - وما بعده. * تنمية قوائم جمهورك والحفاظ عليها بسهولة. * تتبع وتحليل جميع أنشطتك التسويقية على لوحة تحكم قابلة للتخصيص. تحتوي المنصة على صفحات ونماذج مقصودة سهلة السحب والإفلات، ومنشئ أتمتة بصرية بديهية، وإدارة الوسائط الاجتماعية، وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني، ومكتبة متنامية من القوالب المعدة مسبقًا لمجموعة واسعة من الحملات التسويقية. توفر التحليلات الأصلية المتعمقة وتتبع العملاء المحتملين للمسوقين رؤية كاملة لتدفقاتهم ومشاركة القائمة وأداء الحملة. تثق الشركات والوكالات المتنامية في منصة VBOUT المرنة والدعم المتميز المجاني الحائز على جوائز لمساعدتها على جذب العملاء المناسبين، وتحويل المزيد من الزوار إلى عملاء، وتشغيل حملات تسويقية كاملة في نظام أساسي واحد سهل الاستخدام.
Sentry
sentry.io
بالنسبة لفرق البرمجيات، يعد Sentry ضروريًا لمراقبة صحة كود التطبيق. بدءًا من تتبع الأخطاء وحتى مراقبة الأداء، يمكن للمطورين الرؤية بشكل أوضح والحل بشكل أسرع والتعرف بشكل مستمر على تطبيقاتهم - من الواجهة الأمامية إلى الواجهة الخلفية. يحظى Sentry بشعبية لدى أكثر من 3.5 مليون مطور وأكثر من 87000 منظمة حول العالم، ويوفر إمكانية المراقبة على مستوى التعليمات البرمجية للعديد من الشركات الأكثر شهرة في العالم مثل Disney وPeloton وCloudflare وEventbrite وSlack وSupercell وRockstar Games.
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخصصًا من رواد الأعمال.
Algolia
algolia.com
Algolia هي منصة البحث والاكتشاف الشاملة الوحيدة في العالم للذكاء الاصطناعي. ابتكر مهندسونا استخدامًا رائعًا للذكاء الاصطناعي لإنشاء بحث واكتشاف أفضل بشكل كبير. تجمع تقنية NeuralSearch الخاصة بنا بين معالجة اللغة الطبيعية القائمة على المتجهات ومطابقة الكلمات الرئيسية في واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة. تدعم Algolia 1.75 تريليون طلب بحث سنويًا أو أكثر من 30 مليار أسبوعيًا، مما يتيح لأكثر من 17000 عميل في أكثر من 150 دولة إنشاء تجارب بحث واكتشاف سريعة وذات صلة للمستخدمين داخل التطبيق و/أو الزوار عبر الإنترنت (باستخدام أي ويب أو جهاز محمول أو صوتي) - من خلال عرض المحتوى المطلوب على الفور وعلى نطاق واسع. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.algolia.com.
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
تعرف على ما يريده المستخدمون لديك — مع الوضوح. Clarity هي أداة مجانية وسهلة الاستخدام توضح كيفية استخدام الأشخاص الحقيقيين لموقعك فعليًا. الإعداد سهل وستبدأ في الحصول على البيانات خلال دقائق.
Woorise
woorise.com
Woorise هي أسهل طريقة لإنشاء هدايا ومسابقات واسعة الانتشار وصفحات مقصودة ونماذج جذابة مثل الاستطلاعات والاختبارات. تساعد Woorise الشركات الصغيرة على التواصل مع الجمهور وجمع العملاء المحتملين وإغلاق المبيعات.
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Unicorn Platform عبارة عن أداة إنشاء صفحات مقصودة بسيطة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. يستخدم أكثر من 5000 من المؤسسين والمسوقين الموهوبين من SaaS وتطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات سطح المكتب والمنتجات التقنية سحرنا لإنشاء موقع ويب لمشروعهم.
Leadpages
leadpages.com
Leadpages® هو موقع ويب بدون تعليمات برمجية ومنشئ صفحات مقصودة مصمم لمساعدة الشركات الصغيرة على الاتصال بالإنترنت بسرعة وسهولة. تعمل المنصة، المجهزة بمجموعة أدوات تحويل كاملة، على تبسيط عملية جذب العملاء المحتملين حتى تتمكن من توسيع نطاق أعمالك عبر الإنترنت وتنميتها. سواء كنت مسوقًا ماهرًا في مجال التكنولوجيا أو جديدًا تمامًا في تصميم الويب، تساعدك Leadpages على بناء تواجد عبر الإنترنت ستحبه أنت وجمهورك. تعتبر Leadpages شركة رائدة موثوقة منذ عام 2013، ويتم تشغيلها بواسطة فريق من العقول المدبرة لتسويق التحويل بالإضافة إلى فريق الدعم الفني الأكثر ودية على هذا الكوكب. لماذا تختار Leadpages لبناء عملك عبر الإنترنت؟ لأنك تحتاج إلى موقع ويب يناسب عملك وينشط بنفس القدر الذي تفعله. باستخدام Leadpages، يتم تحسين كل صفحة تنشرها بدقة لجمع العملاء المحتملين وإغلاق المبيعات. ليس هناك أي متاعب ولا المهارات التقنية المطلوبة. ما عليك سوى اختيار قالب ذو تصميم احترافي، واستخدام أداة السحب والإسقاط لجعله ملكًا لك، ثم النقر فوق نشر، ثم مشاركته مع العالم.
RevSites
revsites.com
RevSites عبارة عن أداة إنشاء صفحات مقصودة تجعل من السهل القيام بما لا يستطيع موقع الويب التقليدي القيام به. تفاعل مع جمهورك واجمع العملاء المتوقعين وحوّل المتصفحات إلى مشترين وحقق إيراداتك.
Session Rewind
sessionrewind.com
قم بتحسين تجربة الويب الخاصة بك من خلال تسجيلات الفيديو لسلوك المستخدم. قم بتسجيل كل جلسة وإصدار بدقة مقابل 14 دولارًا شهريًا فقط.
GreatPages
greatpages.com.br
قم بإنشاء صفحات سريعة ومحسنة بشكل لا يصدق، وقم بتحويل زوار موقعك وتنمية أعمالك باستخدام أقوى منشئ الصفحات المقصودة في السوق.
Pagewiz
pagewiz.com
Pagewiz هو النظام الأساسي للصفحة المقصودة الذي يمكنك تنفيذه بنفسك والذي يتيح لك إنشاء صفحات مقصودة ونشرها وتقسيمها سريعًا.
Localo
localo.com
عزز أعمال عميلك باستخدام أداة تحسين محركات البحث المحلية المثالية - Localo قم بتمكين نطاق خدمات وكالتك باستخدام أداة تحسين محركات البحث المحلية الأقوى لتعزيز الرؤية المحلية لعميلك - Localo. تدور هذه الأداة القوية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي حول منح الشركات المحلية ميزة تنافسية، وجذب المزيد من العملاء المحليين، وزيادة عائد الاستثمار من خلال استراتيجيات تحسين محركات البحث المحلية المحسنة. * مناسب لجميع وكالات التسويق ومستشاري تحسين محركات البحث المستقلين الذين يبحثون عن طريقة أسرع وأكثر كفاءة لإدارة تحسين محركات البحث المحلية لعملائهم. الميزات والفوائد الرئيسية: * المهام الذكية: ابق في صدارة المنافسة من خلال المهام الأسبوعية المخصصة والرؤى المتقدمة. تحسين إمكانية رؤية البحث المحلي لعميلك وجذب عملاء جدد. * فحص الموقف ومراقبته: تتبع تصنيفات Google المحلية لعملائك بدقة واتخذ قرارات تعتمد على البيانات لتحسين ظهورهم. * Localo AI: يساعدك الذكاء الاصطناعي الذكي الخاص بنا على أتمتة وتحسين منشورات Google وردود المراجعة ومعلومات الملف الشخصي للأعمال. * مدير المراجعة: أداة رائعة لإدارة وتعزيز مراجعات Google الخاصة بعميلك. تحسين العلاقات مع العملاء وبناء المصداقية عبر الإنترنت. * حماية الجنيه الاسترليني: قم بحماية عمل عميلك من التغييرات غير المبررة التي يمكن أن تؤثر على تصنيفات البحث المحلية الخاصة بهم. * منشورات GBP: حافظ على تفاعل العملاء من خلال منشورات Google المفيدة وفي الوقت المناسب. * إحصائيات النمو: اتخذ قرارات مستنيرة باستخدام إحصائيات النمو الشاملة. فهم رؤية البحث المحلي بشكل أفضل وصياغة استراتيجيات فعالة. * ابدأ مع Localo اليوم واحصل على ضمان استعادة الأموال لمدة 30 يومًا، دون الحاجة إلى التزام طويل الأمد. يثق بك عملاؤك بفضل تواجدهم الرقمي؛ لا تلبي توقعاتهم فحسب، بل تجاوزها. قم بتجهيز وكالتك بـ Localo - أداة Ultimate Local SEO واحصل على اليد العليا في المشهد الرقمي المتطور باستمرار. استفد من عرضنا المحدود الآن، ودعنا نقود أعمال عملائك إلى الهيمنة المحلية!
BITHUB
the-bithub.com
BITHUB هو الحل النهائي للأفراد ورواد الأعمال المنفردين الذين يتطلعون إلى إنشاء أو تحسين تواجدهم عبر الإنترنت. قم بإنشاء صفحات مقصودة احترافية في دقائق معدودة باستخدام: - أداة إنشاء سهلة الاستخدام - تحسين محركات البحث (SEO) مدمج - منشئ رمز QR ارفع من تواجدك على الإنترنت وتمكن من الوصول إلى عدد أكبر من العملاء أكثر من أي وقت مضى. لا توجد مهارات برمجية مطلوبة، قم بتخصيص القالب الخاص بك ليتناسب مع علامتك التجارية وابدأ في عرض أعمالك اليوم! باستخدام BITHUB، يمكنك بسهولة إنشاء صفحة مقصودة للتحقق لاختبار فكرة منتج أو خدمة جديدة، وصفحة مقصودة ترويجية لتشغيل الإعلانات والحملات التسويقية، وصفحة مقصودة للمحفظة لجذب المزيد من العملاء، وحتى إنشاء صفحة مقصودة لملف تعريف الشركة لمشاركة هويتك هي وما يفعله عملك، وتوليد عملاء محتملين. بالإضافة إلى ذلك، يوفر BITHUB أدوات التحليلات والنماذج والقدرة على الظهور على محركات البحث. قم بترقية تواجدك على الإنترنت، جرب BITHUB اليوم!
PostHog
posthog.com
PostHog عبارة عن منصة مفتوحة المصدر ومتكاملة تساعد المهندسين على بناء منتجات أفضل. نحن نمكن فرق البرمجيات من التقاط الأحداث وإجراء التحليلات وتسجيل جلسات المستخدم وإجراء التجارب ونشر ميزات جديدة، كل ذلك في نظام أساسي واحد. - تصميم أفضل: تحليلات قوية للمنتج. تجارب A/B متعددة المتغيرات. تجزئة المستخدمين وأكثر من 50 عملية تكامل. يحتوي PostHog على كل ما تحتاجه لبناء منتجات أفضل. - البناء بشكل أفضل: طرح ميزات جديدة بأمان باستخدام علامات الميزات، وتصحيح الأخطاء في تسجيلات الجلسة، والتخطيط لميزات جديدة من خلال تحليل الارتباط - كل ذلك في PostHog. - التطوير بشكل أفضل: توقع وجود SDK، وواجهة برمجة التطبيقات (API)، وخطوط أنابيب الأحداث، وبناء جملة يشبه SQL للتحليل العميق، ومنصة تطبيقات مفتوحة المصدر. - مقياس أفضل: استضافة متاحة في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، مدعومة من ClickHouse. كل شيء معتمد من SOC2، وجاهز للائحة العامة لحماية البيانات، ومتوافق مع HIPAA. PostHog قابل للتطوير ليناسب الفرق من أي حجم ويتم تسعيره بناءً على الاستخدام. إنه مفتوح المصدر تمامًا، لذا يمكنك فحص كل سطر من التعليمات البرمجية أو تقديم اقتراحات أو حتى البناء مباشرةً أعلى المنتج لإضافة ميزات وعمليات تكامل جديدة.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Taplink
taplink.at
يساعدك Taplink على إنشاء صفحة مقصودة عالية التحويل لعملك على Instagram في 10 دقائق. استخدم العديد من الميزات التسويقية لزيادة مبيعاتك
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Cemantica
cemantica.com
CEMantica هي شركة برمجيات دولية يديرها خبراء CCXP مدربون مع وضع رضا العملاء في قلب مهمتها. تسمح لك CEMantica بإنشاء وتخصيص خرائط رحلة جذابة عالية الجودة لاكتشاف نقاط الضعف لدى العملاء وحلها وفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم بشكل أفضل.
Vizury
vizury.com
Vizury ، الذي تم إطلاقه في عام 2007 ، هو حل Martech الذي يركز على الأداء يمكّن العلامات التجارية من تحقيق تحويلات أعلى من القمع والاحتفاظ بالعملاء. منذ إنشائها ، كان تركيز خدماتنا الفريدة التي تعتمد على التكنولوجيا دائمًا هو القدرة على إعادة العملاء إلى موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية أو تطبيق الهاتف المحمول أو متجر البيع بالتجزئة وتحسين اكتساب العملاء الجديد والاحتفاظ به وولاء العلامة التجارية. بعد إطلاق وتحقيق النطاق العالمي ، تم الحصول على منصة وتجارة Vizury من قبل Affle في عام 2018.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat هي شركة تكنولوجيا توفر البيانات والتحليلات للناشرين العالميين. بدأت الشركة في عام 2009 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة. تقوم شركة البرمجيات كخدمة (SaaS) بدمج التعليمات البرمجية في مواقع الويب الخاصة بالناشرين وشركات الإعلام والمؤسسات الإخبارية لتتبع المستخدمين من أجل تحقيق الدخل من تفاعل الجمهور ومقاييس الولاء حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات بشأن المحتوى لنشره والترويج له على مواقع الويب الخاصة بهم. . وفي أغسطس 2010، تم فصل الشركة عن Betaworks ككيان منفصل. لقد تم الإشادة بـ Chartbeat وانتقاده كبديل لبرنامج Google Analytics للبيانات في الوقت الفعلي.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach هي سحابة التجارب التجارية رقم 1 في العالم، حيث تعمل على تمكين العلامات التجارية من تقديم رحلات مخصصة للعملاء بحيث تبدو وكأنها سحرية. وهي تقدم مجموعة من المنتجات التي تدفع التخصيص الحقيقي ونمو التجارة الرقمية، بما في ذلك: Discovery، الذي يقدم بحثًا وتسويقًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي؛ المحتوى، الذي يقدم نظام إدارة المحتوى بدون رأس؛ والمشاركة، التي تقدم حلول CDP وأتمتة التسويق الرائدة. تجمع هذه الحلول معًا بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم تحسين الذكاء الاصطناعي، مما يتيح تجارب التجارة الرقمية التي تزيد الإيرادات والتي يتم تحويلها على أي قناة وفي كل رحلة. تخدم Bloomreach أكثر من 850 علامة تجارية عالمية بما في ذلك Albertsons وBosch وPuma وFC بايرن ميونخ وماركس آند سبنسر. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة Bloomreach.com. (استحوذت شركة Bloomreach على شركة Exponea في عام 2021.)
FlowMapp
flowmapp.com
صمم تجربة مستخدم استثنائية للمنتجات والمواقع والتطبيقات الجميلة باستخدام الأدوات التعاونية عبر الإنترنت. منصة UX مرئية بسيطة وقوية. قم بإنشاء خرائط الموقع وتدفقات المستخدم والإطارات السلكية من أجل توفير تخطيط أكثر كفاءة لتجربة المستخدم وتطوير الويب. يسمح FlowMapp للفرق بتخطيط التجارب الرقمية وتصميمها معًا في الوقت الفعلي وفي مكان واحد كيفية استخدام فلوماب؟ - تجربة المستخدم والتطوير - تخطيط — العمل الجماعي - تنظيم كل شيء - إنشاء وتقديم نماذج أولية لتقنية hi-fi — تخطيط وتخزين المحتوى - التواصل مع العميل - زيادة المبيعات - العمل دون اتصال
Onepage
onepage.io
أداة إنشاء موقع الويب التي ستستمتع باستخدامها. فهو يساعد على إنشاء مواقع الويب والصفحات المقصودة وLinktree's والاختبارات بسرعة. ثم قم بتوصيلهم معًا، كل ذلك باستخدام أداة واحدة. مع التركيز على جوانب الإنتاجية وتجربة المستخدم، فهو مزود بمفاتيح التشغيل السريع وسطر الأوامر وأداء البرامج السريع بشكل ملحوظ.
Emma
myemma.com
تساعد Emma by Marigold المسوقين على إنشاء وتقديم حملات بريد إلكتروني ورسائل نصية قصيرة مخصصة وموجهة لتحقيق نتائج أعمال حقيقية. سواء كنت فريقًا مكونًا من فرد واحد أو فريقًا موزعًا عالميًا، فإن مواردنا تسهل عليك إنشاء حملات بسيطة تعتمد على البيانات وتتصل وتتحول عبر القنوات. كما نقدم أيضًا قوالب قابلة للتخصيص (لا تقتصر على الحسابات المميزة)، ودعمًا عمليًا للعملاء، ووظائف مصممة للتوسع معك. * الخطة - تعاون عبر الفرق، وكن استباقيًا بشأن حملاتك والتواصل مع العملاء. * التصميم - يساعدك محررنا العالمي والمئات من القوالب سريعة الاستجابة على تصميم رسائل بريد إلكتروني جذابة على الهاتف المحمول واختبار عبارات الحث على اتخاذ إجراء (CTA) الفعالة. * الاستهداف والمشاركة - استخدم التجزئة لتشغيل رسائل أكثر تخصيصًا استنادًا إلى ما تعرفه عن عملائك، وتساعدك أدوات التشغيل الآلي لدينا على إنشاء وتنفيذ حملات مستمرة بكفاءة تجعل علامتك التجارية في مقدمة أولوياتك. * التحليل والتحسين - افهم تأثير برامجك وقم بالتحسين بمرور الوقت من خلال التحليلات والاختبارات والرؤى في الوقت الفعلي، حتى أثناء التنقل. * عمليات التكامل - تتكامل Emma مع أفضل منصات إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والتحليلات حتى تتمكن من استخدام البيانات من التقنيات التي تستخدمها كثيرًا لإنشاء تصميم إبداعي مستنير وديناميكي.
Duda
duda.co
Duda هي المنصة الرائدة لتطوير مواقع الويب التي تعمل على تمكين وكالات التسويق الرقمي وشركات SaaS من بناء وإدارة التواجد الرقمي لعملائها. تتيح منصة Duda الحائزة على جوائز منخفضة التعليمات البرمجية بدون تعليمات برمجية للوكالات وشركات SaaS الوصول إلى إنتاجية أعلى ونمو غير مسبوق مع مجموعة واسعة من الإمكانات التي تشمل التجارة الإلكترونية وإدارة العملاء وتحسين محركات البحث والأتمتة ووضع العلامات البيضاء.
Framer
framer.com
لقد أصبحت النماذج الأولية بسيطة - لا توجد حاجة إلى تعليمات برمجية، وهي تعتمد على المتصفح، وهي مجانية للجميع. دقة عالية في نصف الوقت. Framer هو منشئ ويب قوي مصمم لإنشاء مواقع ويب مذهلة وسريعة الاستجابة بسهولة. فهو يوفر واجهة بديهية تسمح للمستخدمين بتصميم ونشر المواقع الحديثة على أي نطاق، مما يجعلها مناسبة لكل من المطورين المبتدئين وذوي الخبرة. يدعم Framer أيضًا سوقًا للمكونات الإضافية والقوالب، مما يعزز وظائفه ويمكّن المستخدمين من إنشاء مواقع ويب فريدة دون عناء. سواء كنت تتطلع إلى إنشاء محفظة أو موقع أعمال أو صفحة مقصودة، فإن Framer يوفر الأدوات التي تحتاجها للتصميم بشكل أكثر ذكاءً والنشر بشكل أسرع. ابدأ مجانًا واستكشف الاحتمالات!
Dorik
dorik.com
Dorik عبارة عن منصة لبناء مواقع الويب تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تسهل على أي شخص إنشاء موقع ويب جميل في دقائق دون الحاجة إلى أي خبرة في التصميم أو البرمجة. تتميز Dorik بالمرونة وسهولة الاستخدام وواحدة من أكثر منصات إنشاء مواقع الويب بأسعار معقولة.
Zoho PageSense
zoho.com
منصة تحسين التحويل والتخصيص. قم بقياس المقاييس الرئيسية لموقعك على الويب، وافهم سلوك زوار موقعك عبر الإنترنت، وامنحهم تجربة موقع ويب مخصصة لتعزيز التحويلات.
Plerdy
plerdy.com
أدوات اختبار Plerdy CRO وSEO وA/B - مجموعة شاملة لتعزيز التحويل وتحسين تجربة المستخدم وتحسين أداء متجرك عبر الإنترنت. 🚀 أداة اختبار A/B نقدم لك أداة اختبار A/B المجانية من Plerdy - المصممة بدقة للتجارة الإلكترونية والشركات عبر الإنترنت التي تهدف إلى تضخيم تجربة المستخدم والتحويلات. يمكنك إعداد اختبارات A/B وتنفيذها وتحليلها بسهولة لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. شاهد النتائج في الوقت الفعلي واستخلص رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين موقع الويب الخاص بك. 🌟 حالات الاستخدام - https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 أطلق العنان للإمكانات الكاملة لموقع الويب الخاص بك مع Plerdy. من تحليل مصدر حركة المرور، وتتبع عمق التمرير إلى تحديد العناصر الأكثر تفاعلية على موقعك، ومشكلات سهولة الاستخدام - Plerdy هو الحل الشامل. 🔥 الخرائط الحرارية قم بتمكين إستراتيجيتك باستخدام خرائط الحرارة الديناميكية من Plerdy. التقط سلوكيات المستخدم في الوقت الفعلي، بما في ذلك عمق التمرير، وتحريك المؤشر، واختيار النص، والمزيد. قم بتقسيم البيانات حسب مصادر حركة المرور أو الأجهزة واتخاذ قرارات مستنيرة لتعزيز سهولة الاستخدام والمشاركة. 💬 النماذج المنبثقة وNPS تستفيد من نماذج Plerdy المنبثقة متعددة الاستخدامات لالتقاط التعليقات أو إعلام العملاء أو جمع العملاء المحتملين. مع أكثر من 25 خيارًا للتخصيص، يمكنك تخصيص رسائلك لتناسب شرائح محددة من الجمهور وتحسين التفاعل. 🔍 مدقق تحسين محركات البحث (SEO) قم بتعزيز تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك دون أي تأثير لتحميل الموقع. يوفر Plerdy's SEO Checker تحليلًا آليًا يوميًا وتقارير تفصيلية ورؤى استنادًا إلى خوارزمية فهرس Google للجوال أولاً لتحسين رؤية موقعك وأدائه. 🎥 إعادة تشغيل الجلسة تعمق في أنماط تنقل المستخدم من خلال إعادة تشغيل جلسة Plerdy. قم بتقسيم التسجيلات حسب قنوات المرور أو الأجهزة، ووضع علامات على مقاطع الفيديو، واكتشاف الرؤى المخفية لتحسين رحلة المستخدم. 📊 معدل التحويل والأحداث لا تفوت أي حدث باستخدام التتبع الآلي من Plerdy. أنشئ مسارات تحويل، وقم بتحليل نقاط انسحاب المستخدم، وقم بتحسين الرحلة لتعزيز التحويلات. 💼 أداء المبيعات (تتبع التجارة الإلكترونية) عزز إستراتيجية التجارة الإلكترونية الخاصة بك من خلال رؤى أداء مبيعات Plerdy. قم بتحليل تفاعلات المنتج، واكشف عن العناصر غير العاملة، وصمم عروضك لتعظيم المبيعات والربحية. 🛠 التخصيص والتكامل يمكن تخصيص Plerdy بسهولة ويتكامل بسلاسة مع نظامك البيئي الحالي، مما يضمن عملية تحسين سلسة وفعالة. انطلق في رحلة من التحسينات السلسة والأداء المرتفع مع Plerdy. إن طريقك إلى التحويلات المحسنة وتجربة المستخدم وتحسين محركات البحث لا يبعد سوى نقرة واحدة. الاستكشاف والتجربة والتفوق! ✨
Crazy Egg
crazyegg.com
استخدم Crazy Egg لمعرفة ما هو ساخن وما هو غير ساخن، ولمعرفة ما يفعله زوار الويب باستخدام الأدوات، مثل الخرائط الحرارية والتسجيلات والاستطلاعات واختبار A/B والمزيد.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو نظام متكامل تمامًا لإدارة علاقات العملاء مع تتبع المبيعات، وإدارة جهات الاتصال، وأتمتة التسويق، وتحليلات الويب، ورسائل البريد الإلكتروني ثنائية الاتجاه، والاتصال الهاتفي، ومكتب المساعدة مع واجهة حديثة ونظيفة. مع Agile CRM، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن: * أتمتة عملية التسويق والمبيعات والاحتفاظ بالعملاء باستخدام محرر السحب والإفلات البسيط والقوي * تحويل زوار موقع الويب مباشرةً إلى عملاء محتملين في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) - رعاية العملاء المتوقعين وتتبعهم وتسجيل نقاطهم تلقائيًا بناءً على نشاط الويب أو البريد الإلكتروني * تمكين الاتصال متعدد القنوات مع إمكانية الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني أو تغريدة إلى جهة اتصال من نفس الصفحة * مراقبة سلوك العملاء والحصول على تنبيهات في الوقت الحقيقي لنشاط العميل * إدارة تذاكر مكتب المساعدة مع كافة سجلات العملاء في مكان واحد * احصل على سجل مفصل لجميع تفاصيل العميل وتاريخ اتصالاته في صفحة واحدة، مرتبة ترتيبًا زمنيًا * اطلع على بيانات العملاء من مختلف تطبيقات الأعمال الأخرى في صفحة واحدة باستخدام عمليات تكامل واسعة النطاق
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا ولندن والمملكة المتحدة وسيدني بأستراليا. .
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow مخصص لتحويل رؤى موقع الويب. تعمل أدوات التحليلات المبتكرة لدينا، بما في ذلك الخرائط الحرارية وتتبع السلوك وتحليل الأحداث، على تمكين القرارات المستندة إلى البيانات. تفسر لوحة المعلومات سهلة الاستخدام إجراءات المستخدم، مما يتيح خيارات تصميم مستنيرة لرحلة رقمية استثنائية. اكتشف عمليات إعادة التشغيل في الوقت الفعلي، وتفاصيل النقرات، والمزيد لتحسين تجارب المستخدم وتعزيز المشاركة. نحن نؤمن بأن البيانات هي المفتاح لتحقيق النجاح، ومع WebTrackFlow، لديك شريك موثوق به للتنقل في المشهد الرقمي. عزز تواجدك عبر الإنترنت من خلال رؤى قابلة للتنفيذ - انضم إلينا في الرحلة إلى الإمكانات الكاملة لموقعك على الويب.
Prelay
prelay.com
تساعد منصة بيع فريق Prelay الشركات على تبسيط صفقاتها المعقدة وتعظيم مواردها الداخلية الأكثر قيمة لزيادة الإيرادات بشكل أسرع كفريق واحد. تسمح العديد من فرق الإيرادات لملفات CRM الثابتة والأدوات القديمة بقمع إمكانات البيع الخاصة بهم. بدون حل مصمم خصيصًا لإدارة الصفقات المعقدة، يلجأ أصحاب المصلحة الداخليون إلى رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات والمستندات المخصصة، دون أي تتبع مركزي أو مراقبة أو تعلم. النتيجة؟ التأخير الداخلي، والنقاط العمياء، وانزلاق الصفقات. يتغلب Prelay على فوضى الصفقات من خلال منصة بيع جماعية مصممة لهذا الغرض. تعمل Prelay كطبقة تنسيق داخلية، وتقوم بتنظيم تنسيق الصفقات في مكان واحد يتكامل مع برنامجك الرئيسي. هناك عدد أقل من المشاكل التي تواجه مندوبي المبيعات ونظرائهم، ويكتسب قادة المبيعات والمبيعات المسبقة والمراجعون نظرة ثاقبة حول قدرة الفريق وما الذي يجعل الصفقات ناجحة. سواء كنت تجري تقييمات، أو توجه موافقات مكتب الصفقات، أو تلجأ إلى متخصص في المنتج، تعمل Prelay على تبسيط عمليات صفقاتك المعقدة وتعظيم تأثير مواردك الداخلية الأكثر قيمة، حتى تتمكن من زيادة الإيرادات بشكل أسرع كفريق واحد.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
قم بتحسين أداء المحتوى الخاص بك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. تعرض لك خرائط الحرارة التنبؤية الخاصة بنا على الفور ما يجذب انتباه جمهورك أولاً عبر أي محتوى، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، دون إبطائك. • احصل على رؤى في الوقت الفعلي تكشف ما يجذب انتباه عملائك حقًا • زيادة الكفاءات عبر دورة التصميم الخاصة بك باستخدام التحليلات التنبؤية • تحسين معدلات التحويل عبر جميع القنوات • تحسين عائد الاستثمار من خلال تعظيم حصتك من الاهتمام عبر القنوات تستخدم أكبر العلامات التجارية والوكالات Dragonfly AI لقياس أداء المحتوى الخاص بهم وتحسينه، بما في ذلك Sony وGSK وBBDO. لمعرفة المزيد، قم بزيارة Dragonflyai.co
Clueify
clueify.com
يوفر لك Clueify تعليقات أداء مهمة بشأن مفاهيمك قبل إطلاقها. باستخدام الذكاء الاصطناعي لدينا، يمكنك التنبؤ بدقة تصل إلى 92% بالمكان الذي سينظر إليه المستخدمون وكيف سيرون تصميمك. يشبه الأمر وجود مئات من المستخدمين التجريبيين على بعد نقرة واحدة فقط، ولكن دون التكاليف المرتبطة بذلك. اتبع نهج التصميم القائم على البيانات للحصول على نتائج أفضل.
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop عبارة عن أداة إنشاء مواقع ويب وصفحات مقصودة قوية بدون تعليمات برمجية، مما يتيح لك إنشاء مشاريع ويب عالية التحويل باستخدام أداة إنشاء سهلة الاستخدام. رائعة لتوليد العملاء المحتملين وبيع المنتجات والمحافظ والأحداث والمزيد.
Fabl
fabl.co
تم تطوير Fabl، التي استحوذت عليها Britelite Immersive في يناير 2021، لزيادة مشاركة الجمهور مع تقليل تكاليف الإنتاج والإدارة لناشري العلامات التجارية، وتمكن منصة برمجيات Fabl الشاملة المسوقين أنفسهم من بناء بيانات المشاركة والتحويل وإدارتها ونشرها وتحليلها عبر توسيع نطاق برامج المحتوى ذات العلامات التجارية؛ لا حاجة إلى وكالات أو مطورين أو مصممين. تعمل شركة Fabl على زيادة تفاعل صفحات تسويق المحتوى بمعدل 6 أضعاف مقارنةً بمعظم منصات CMS. سهلة الاستخدام مثل أي أداة إنشاء صفحات مقصودة، وقوية مثل أي نظام إدارة محتوى - Fabl عبارة عن منصة لتسويق المحتوى وإدارته ونشره لإنتاج فعال لصفحات محتوى جذابة للغاية ومبنية على البيانات على نطاق واسع. بعيدًا عن منصة تسويق المحتوى النموذجية، تعمل Fabl على تحرير المسوقين من قيود التكلفة والوقت والقيود التكنولوجية مع زيادة مشاركة الصفحة ومعدلات التحويل بشكل كبير.
SproutLoud
sproutloud.com
تساعد SproutLoud، منصة التسويق الموزعة الرائدة، فرق العلامات التجارية المحلية على التسويق والبيع بشكل فعال من خلال شركاء القنوات والمواقع والموظفين في الخطوط الأمامية. تجمع منصة SproutLoud المليئة بالذكاء الاصطناعي بين إدارة الأصول الرقمية وحوافز القنوات وصناديق التسويق التعاوني وتحقيق التسويق في الميل الأخير لتسهيل النشر التعاوني للمحتوى المحلي المتوافق من خلال أساليب الوسائط التقليدية والرقمية والاجتماعية. SproutLoud هي المنصة الوحيدة المصممة خصيصًا لصناعات التوزيع متعددة المستويات، مما يمكّن العلامات التجارية من التأثير على تصرفات الأطراف الأقرب إلى خدمة المستهلك. يعمل برنامج SproutLoud على تحسين سرعة الوصول إلى السوق، والامتثال للعلامة التجارية، والامتثال التنظيمي على نطاق واسع عبر مئات أو آلاف المستخدمين المحليين. مع SproutLoud، يتمتع العملاء بميزة الاستجابة السريعة لظروف السوق المحلية من خلال القرارات المستندة إلى البيانات.
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy عبارة عن منصة تجربة رقمية موثوقة تجمع بين إعادة تشغيل الجلسة ومراقبة أخطاء الواجهة الأمامية وتحليلات المنتج وتحديد الأولويات في نظام واحد مع ضمان الخصوصية والأمان. ماذا يمكنك أن تفعل مع Zipy؟ > فهم سلوك المستخدم لتجنب التغيير > مراقبة المستخدمين المباشرين والأخطاء في الوقت الفعلي للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ > تقليل الوقت لحل أخطاء JS وواجهة برمجة التطبيقات باستخدام أدوات التطوير المضمنة > التعاون مع أعضاء فريقك بشأن مشكلات تجربة العملاء > الحصول على إعادة تشغيل فيديو رحلة العميل والشبكة السجلات وسجلات وحدة التحكم وتتبعات المكدس كلها في مكان واحد من يمكنه استخدام Zipy؟ يعد Zipy مفيدًا جدًا لفرق المنتجات ومحللي الأعمال ونجاح العملاء ودعم العملاء والمطورين الذين يتعين عليهم حل مشكلات العملاء. ما الذي ستحققه مع Zipy؟ > خفض معدل TTR بنسبة 50% ووفر الوقت الذي يستغرقه فريق الدعم والتطوير في تصحيح الأخطاء > تقليل توقف العملاء عن طريق إصلاح مشكلاتهم بشكل استباقي > إنشاء منتج أفضل واستراتيجية GTM استنادًا إلى فهم سلوك المستخدم بواسطة فرق المنتج والمحللين
Heyflow
heyflow.com
يساعدك Heyflow على تحويل زوار موقع الويب إلى عملاء متوقعين واشتراكات ومبيعات. باستخدام منشئ السحب والإفلات، يمكنك إنشاء مسارات تسجيل وتدفقات جذب العملاء المحتملين ونماذج تفاعلية متعددة الخطوات لإنشاء تجربة موقع ويب جذابة. قم بتحليل أداء تدفقاتك من خلال التكامل الأصلي مع أدوات التسويق التي يحتاجها المسوقون للنمو. ** البناء: اختر من بين أكثر من 25 قطعة بناء لبناء تدفق متعدد الاستخدامات في وقت قصير - ما عليك سوى السحب والإفلات! حدد المسارات ومنطق "إذا كان هذا هو هذا إذن" للمشاركة بشكل أكثر ذكاءً وأكثر إنسانية وأفضل ببساطة. قم بتضمين التدفق الخاص بك على أي موقع ويب أو استخدمه فقط كصفحة مقصودة قائمة بذاتها. تم تحسين التدفق الخاص بك للأجهزة المحمولة، وسريع الاستجابة بنسبة 100%، ويتم التحميل بسرعة مذهلة حتى عندما يكون لدى المستخدمين اتصال بطيء بالإنترنت. ** التصميم: قم بتخصيص التدفق الخاص بك بالكامل ليتناسب تمامًا مع علامتك التجارية وينقل قيمك. استفد من قوة متغيرات النمط وتجربة البكسل المثالية. أكثر من 30000 رمز في ثلاثة أوزان متماسكة و53 فئة و720 فئة فرعية جاهزة لك لتسريع سير عملك. ** التحليل: افهم سلوك المستخدمين من خلال لوحة معلومات التحليلات في Heyflow. قم بقياس أداء التدفق الخاص بك من خلال الدمج الأصلي لبرنامج Google Tag Manager أو Google Analytics أو Facebook Pixel. قم بتمرير معلمات URL تلقائيًا من صفحتك المقصودة إلى التدفق الخاص بك. ** التكامل: احصل على ردودك عبر البريد الإلكتروني وGSheets وPipedrive وSlack وAsana وأكثر من 2000 خدمة أخرى عبر Zapier.
Unstack
unstack.com
Unstack مصمم على تزويد الجيل القادم من رواد الأعمال وفرق التسويق بنظام واحد موحد لتنمية أعمالك. توفر منصة Unstack أسرع استضافة مواقع ويب بدون تعليمات برمجية لإنشاء مواقع تسويقية جميلة ومواقع عضوية وصفحات مقصودة ديناميكية. باستخدام مكتبة من القوالب وعناصر التصميم الجاهزة للاستخدام، يمكنك تشغيل أي صفحة في دقائق - دون الحاجة إلى موارد تطوير. يقدم Unstack أيضًا اختبار A/B متكامل وأدوات تحسين محركات البحث وإدارة النماذج وجهات الاتصال ومقاييس المسار الكامل. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك عمليات التكامل بنقرة واحدة في Unstack العمل باستخدام جميع أدوات التسويق التي تستخدمها. على استعداد للبدء في البناء؟ توجه إلى unstack.com لاختبار النظام الأساسي مجانًا.
AllClients
allclients.com
النظام رقم 1 لإدارة العملاء وأتمتة التسويق للشركات الصغيرة جدًا. مصممة للشركات الصغيرة جدا. يمكنك إدارة جهات الاتصال الخاصة بك بسهولة، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، ووضع التسويق الخاص بك في وضع التشغيل التلقائي.
© 2025 WebCatalog, Inc.