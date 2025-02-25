أدوات تحسين معدل التحويل - التطبيقات الأكثر شعبية - تيمور - ليشتي

GreenRope

greenrope.com

GreenRope عبارة عن حل متكامل لإدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق وخدمة العملاء مصمم للشركات التي تقوم بأشياء كبيرة. يجمع GreenRope بين المبيعات والتسويق والعمليات في حل برمجي واحد قابل للتخصيص بدرجة كبيرة مصمم خصيصًا لشركتك. إن GreenRope هو أكثر من مجرد برنامج، فهو وسيلة لممارسة الأعمال التجارية. نحن نساعد مستخدمينا على تفكيك صوامع الأقسام لإنشاء عمليات تجارية مبسطة. يحتوي نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بـ GreenRope على جميع الأدوات وعمليات التكامل التي تحتاجها للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء والعمليات. القوة الحقيقية تأتي من نهج متكامل، وهذا بالضبط ما تقدمه GreenRope. يتضمن GreenRope إمكانات متقدمة لأتمتة التسويق، وتخطيط رحلة العميل بالسحب والإفلات، وأتمتة قوة المبيعات، وأدوات خدمة العملاء، ومجموعة أدوات من الميزات الأخرى للمساعدة في إدارة أعمالك وتشغيلها. يمنحك GreenRope التحكم في عملك بالكامل بدءًا من المبيعات وحتى التسويق وحتى خدمة العملاء. وستحصل على رؤية 360 درجة لعملائك وطريقة أفضل لإدارة مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك والوصول إليها. يعد GreenRope واحدًا من الحلول المتكاملة الوحيدة الحقيقية. يمكن لأي شخص في مؤسستك استخدام GreenRope لإدارة المبيعات وتعزيز مبادرات التسويق واستخدام البيانات لإنشاء تجارب أفضل للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، يكون المستخدمون الإضافيون دائمًا مجانيين. قم بإدارة خط أنابيب مبيعاتك بشكل فعال باستخدام أدوات تمكين المبيعات المتعمقة. قم بتخصيص طريقة عرض جهات الاتصال الخاصة بك، وجدولة المواعيد، وأتمتة المتابعات، وعرض جميع فرص المبيعات بسهولة. يمنحك GreenRope أتمتة التسويق التي يسهل إعدادها واختبارها وتنفيذها. لا تفوت أبدًا فرصة تقديم أفضل تجربة للعملاء من خلال التواصل الشخصي والاستراتيجيات المبنية على البيانات. باستخدام GreenRope، يمكنك إدارة قنوات متعددة - مواقع الويب، والبريد الإلكتروني، والهواتف المحمولة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمزيد - كل ذلك في نفس النظام الأساسي. نحن هنا عندما تحتاج إلينا. اتصل بنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الدردشة والبريد الإلكتروني والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، نحن نقدم لك تدريبًا متعمقًا وبرنامجًا لإصدار الشهادات ومئات من الموارد عبر الإنترنت لضمان نجاحك. GreenRope هي شركة تتمحور حول تقديم قيمة استثنائية لعملائنا. منذ أن بدأنا في عام 2008، تطورنا من كوننا أحد مقدمي خدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأوائل إلى كوننا أول نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) متكامل حقًا في السوق. من خلال الجمع بين المبيعات والتسويق والعمليات في منصة واحدة، تلهم GreenRope التعاون مع عملائك والبائعين والموظفين، ونحن نعيش هذه الثقافة التعاونية، ونستمع إلى أشخاص مثلك لبناء ما تريده لإدارة أعمالك. يساعد برنامج GreenRope's Complete CRM أصحاب الأعمال ومديري المبيعات والمسوقين على سد الفجوة بين الأقسام وإتاحة الوصول إلى البيانات طوال الوقت، بحيث يعمل عملك بسلاسة وفعالية مع جميع المعلومات التي يحتاجها الفريق لاستهداف العملاء المحتملين والعملاء وتقديم الخدمات لهم بشكل أفضل.