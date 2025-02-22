أدوات تحسين معدل التحويل - التطبيقات الأكثر شعبية - تايلاند

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تمثل أدوات تحسين معدل التحويل (CRO) فئة من البرامج المجهزة بقدرات الاختبار والتصور التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم ورفع معدلات التحويل للشركات. تعمل أدوات CRO جنبًا إلى جنب مع برامج التحليلات الرقمية لمراقبة سلوك الزائرين، وتقوم بجمع وتحليل البيانات حول أنماط استخدام موقع الويب. ومن خلال الرؤى المميزة، فإنهم يحددون الفرص المتاحة لتبسيط سهولة الاستخدام وتعزيز الجاذبية. تخدم الأنواع المتنوعة من أدوات CRO وظائف متميزة، بدءًا من تقييم معدلات التحويل الحالية إلى تجربة تجارب مواقع الويب الجديدة لقياس تأثيرها على معدلات التحويل.
إرسال تطبيق جديد
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com ، INC. هي شركة برمجيات أمريكية مقرها السحابة مقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا. يوفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء ، وأتمتة التسويق ، والتحليلات ، وتطوير التطبيقات. في عام 2020 ، صنفت مجلة Fortune Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل من أجلها" ، بناءً على مسح للموظف للرضا.
Wix
wix.com
بناء وتوسيع نطاق عملك عبر الإنترنت بثقة باستخدام WIX. من خلال أداء الويب السريع ، والأمان على مستوى المؤسسات ، والبنية التحتية الموثوقة ، يمكنك أن تطمئن إلى أن موقعك سيكون دائمًا قيد التشغيل. ومع Wix ، تحصل على أكثر من مجرد منشئ موقع ويب - من الجدولة عبر الإنترنت إلى المدفوعات والعلامات التجارية العميقة وحلول التجارة الإلكترونية ، يمكنك أخذ موقعك في أي اتجاه تريده. عندما يتعلق الأمر بإدارة الأعمال التجارية عبر الإنترنت ، لم يكن أبدًا أكثر سهولة ، مع أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الرائدة والتحليلات المتقدمة وحتى تطبيق الهاتف المحمول ، يمكنك البقاء على رأس كل شيء ، من أي مكان. انضم إلى ملايين المستخدمين الذين استخدموا WIX لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم عبر الإنترنت. ما هي الميزات الرئيسية لـ WIX؟ * محرر السحب والإفلات الذكي لإنشاء موقعك بشكل حدسي * 900+ قوالب موقع ويب مصممة استراتيجيا * ميزات SEO المتقدمة لتحسين محركات البحث * حلول التجارة الإلكترونية قوية لإدارة متجرك وبيعها عبر الإنترنت * برنامج الجدولة عبر الإنترنت الذي يوفر تجربة حجز سلسة لعملائك * أدوات التسويق المدمجة للمساعدة في إدارة وتنمية عملك عبر الإنترنت * إمكانيات التدوين الكاملة التي تساعدك على تنمية جمهور مخلص وتحويل المحتوى * أدوات Dev كاملة المكجمات للوظائف المخصصة
Webflow
webflow.com
Webflow عبارة عن نظام أساسي لتطوير الويب المرئي يسمح للأشخاص بتصميم مواقع ويب مخصصة بالكامل وإنشائها وإطلاقها دون كتابة تعليمات برمجية. من خلال الجمع بين أدوات التصميم والرسوم المتحركة وإدارة المحتوى والتسويق والتجارة الإلكترونية في منصة واحدة، يعمل Webflow على تمكين غير المبرمجين والمبرمجين على حد سواء من شحن وترويج مواقع الويب بجميع أنواعها بطريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر تعاونًا. تعمل Webflow على تشغيل مواقع الويب للشركات المبتكرة مثل Allianz وZendesk وLattice وGetaround وUpwork وDell. تأسست شركة Webflow في عام 2013 ومقرها في سان فرانسيسكو، وهي مدعومة من قبل Accel وCapitalG وSilversmith Capital Partners وY-Combinator وDraper Associates.
Hubspot
hubspot.com
يوفر HubSpot منصة كاملة للتسويق ، والمبيعات ، وخدمة العملاء ، وبرامج CRM - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ بأدوات مجانية ، والترقية أثناء نموك. مع مركز التسويق ، فإن جميع أدوات التسويق والبيانات الخاصة بك موجودة على منصة واحدة سهلة الاستخدام وقوية. ستوفر وقتًا ثمينًا والحصول على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في مركز كل ما يفعلونه لأن مركز التسويق تم تصميمه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة ، يمكن للمسوقين تحقيق محاذاة لا مثيل لها مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كانت استراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك ، وليس التعقيد. يحتوي HubSpot على كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io هو أول محرر للصفحات المقصودة للتجارة الإلكترونية في العالم. قم بإنشاء صفحات مقصودة مذهلة في دقائق معدودة واستكشف مجموعتنا الكبيرة من القوالب والوحدات والتخطيطات وخيارات التحرير.
TWIPLA
twipla.com
منصة الاستخبارات على شبكة الإنترنت احصل على رؤى دقيقة وفورية حول موقع الويب الخاص بك. إحصائيات موقع الويب، وعمليات إعادة الجلسة، والخرائط الحرارية، واستطلاعات الرأي، والمزيد. TWIPLA (المعروفة سابقًا باسم "تحليلات الزائرين") عبارة عن نظام أساسي متقدم لذكاء مواقع الويب ويمكن الوصول إليه مع أكثر من 2.5 مليون عملية تثبيت في جميع أنحاء العالم ومجموعة من الميزات سهلة الاستخدام والمتوافقة مع الخصوصية. قم بإزالة المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات من خلال التتبع بدون ملفات تعريف الارتباط، واحصل على إمكانية الوصول إلى البيانات من 100% من زوار موقع الويب الخاص بك (وليس فقط عينة صغيرة). مع TWIPLA، كل شيء على بعد نقرة واحدة: ◾ إحصائيات حركة مرور موقع الويب المتقدمة (جديد! كشف الشركة) ◾ تتبع الحملات التسويقية ◾ الخرائط الحرارية ◾ تسجيلات الجلسات ◾ مسارات التحويل ◾ استطلاعات الرأي ◾ الاستطلاعات ◾ تحليل حركة مرور المنافسة ◾ تحليلات الخصوصية أولاً حسب التصميم (جديد) بيانات البلد المخصصة) ✔️ استخدم رمز القسيمة UNLIMITED30 [ https://app.visitor-analytics.io/register?voucher=UNLIMITED30 ] للحصول على وصول كامل لمدة 30 يومًا بدون حدود - لا حاجة إلى بطاقة ائتمان!
Amplitude
amplitude.com
Amplitude عبارة عن منصة لتحليل المنتجات تساعد الشركات على تتبع الزائرين بمساعدة التحليلات التعاونية. تستخدم المنصة التقارير السلوكية لفهم تفاعلات المستخدمين مع المنتجات وتوفر رؤى لتسريع العمل في الوقت الفعلي.
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica هي خدمة مجانية لتحليلات الويب تقدمها Yandex لتتبع حركة مرور موقع الويب والإبلاغ عنها. أطلقت Yandex الخدمة في عام 2008 وأعلنتها للعامة في عام 2009. اعتبارًا من عام 2019، تعد Yandex.Metrica ثالث خدمة تحليلات الويب الأكثر استخدامًا على الويب.
Framer
framer.com
لقد أصبحت النماذج الأولية بسيطة - لا توجد حاجة إلى تعليمات برمجية، وهي تعتمد على المتصفح، وهي مجانية للجميع. دقة عالية في نصف الوقت. Framer هو منشئ ويب قوي مصمم لإنشاء مواقع ويب مذهلة وسريعة الاستجابة بسهولة. فهو يوفر واجهة بديهية تسمح للمستخدمين بتصميم ونشر المواقع الحديثة على أي نطاق، مما يجعلها مناسبة لكل من المطورين المبتدئين وذوي الخبرة. يدعم Framer أيضًا سوقًا للمكونات الإضافية والقوالب، مما يعزز وظائفه ويمكّن المستخدمين من إنشاء مواقع ويب فريدة دون عناء. سواء كنت تتطلع إلى إنشاء محفظة أو موقع أعمال أو صفحة مقصودة، فإن Framer يوفر الأدوات التي تحتاجها للتصميم بشكل أكثر ذكاءً والنشر بشكل أسرع. ابدأ مجانًا واستكشف الاحتمالات!
Zoho CRM
zoho.com
قم بتشغيل عملك بالكامل مع مجموعة أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت في Zoho وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. خطتنا مجانية إلى الأبد!
Miro
miro.com
Miro هي مساحة عمل مرئية للابتكار تمكن الفرق الموزعة من أي حجم من الحلم والتصميم وبناء المستقبل معًا. مع سحر قماش ميرو الذكي ، يمكن أن يحدث تصور المفاهيم والأفكار والحلول كفريق في أي مكان-لا توجد حاجة إلى علامات إيريز جافة. تزامن وتدفق وشعور اتصال العمل جنبًا إلى جنب مع فريقك - حتى في بيئات العمل عن بعد أو موزعة أو هجينة. يحب عملاء ميرو استخدام ميرو إلى: * تشغيل الاجتماعات عبر الإنترنت وورش العمل الجماعية * أفكار وتصميمات أفكار جديدة على لوحة لا حدود لها * تحرير المستندات والتعليق عليها ووضعها * قم بتدوين الملاحظات الرقمية باستخدام قلم رصاص Apple (وتقليل استخدام الورق!) * بسهولة جمع الموارد والصور والمستندات والروابط والمراجع * تخطيط وإدارة سير العمل الرشيق وطقوس scrum * إنشاء رحلات المستخدم وعمليات الخريطة وتطوير شخصيات * تعليم وتسهيل الفصول التفاعلية في مساحة تعاونية * إنشاء لوحة رؤية للأفكار والإلهام يسمح لك Miro بإنشاء أي وقت وفي أي مكان. مع أكثر من 200 قالب مسبق الصنع ، وواجهة السحب والإفلات ، وعدم وجود حد للمتعاونين ، فإن العمل على لوحة ميرو سريعة وممتعة.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp هي منصة تسويقية شاملة تم تصميمها للشركات الصغيرة. مع أدوات مثل الإبلاغ والتحليلات ، وتسويق CRM ، وحملات البريد الإلكتروني ، والنشرات الإخبارية ، وإدارة المحتوى ، يمكنك وضع عملائك في المركز ، بحيث يمكنك تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM Mobile في تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك وتشغيله في دقائق - لا حاجة إلى خبرة. مع MailChimp ، لن تفوت فرصة للبيع أو إعادة العملاء أو العثور على مشتركين جدد أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم MailChimp لـ: * التسويق CRM - مواكبة جهات الاتصال الخاصة بك مع التسويق CRM من MailChimp. ابحث وإضافة عملاء جدد مع أدوات استيراد الاتصال ، مثل ماسح بطاقة العمل. تتبع نمو الجمهور وعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة القيادة. افعل كل شيء في مكان واحد - اتصل والنصوص والبريد الإلكتروني مباشرة من التطبيق. تسجيل الملاحظات وأضف علامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - احصل على نظرة أعمق في أداء المبيعات والتسويق. تتبع نتائج جميع حملاتك والحصول على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسن. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني ، صفحات المقاييس ، إعلانات Facebook و Instagram ، منشورات الوسائط الاجتماعية ، والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. مع إعادة نقرة واحدة إلى غير المعداءين ورسائل البريد الإلكتروني التي تعيد استهداف المنتجات ، ستتمكن من إعادة إشراك العملاء وتنمية المبيعات في أي وقت من الأوقات. * إعلانات Facebook & Instagram - مسودة ونشر الإعلانات ، وتعيين ميزانية واستهداف مجموعة محددة. الوصول إلى أشخاص جدد ، أو إشراك جهات الاتصال الحالية ، أو إعداد جماهير مخصصة ، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - الحصول على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. تعرف على متى حان الوقت لإعداد بريد إلكتروني مهجور أو الحصول على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى MailChimp واستخدمها في جميع حملاتك.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
Elicit
elicit.org
مساعد باحث الذكاء الاصطناعي. Elicit هو مساعد باحث يعمل بنظام GPT-3. يساعدك Elicit على تصنيف مجموعات البيانات، وطرح الأسئلة البحثية، والبحث في المنشورات.
Sentry
sentry.io
بالنسبة لفرق البرمجيات، يعد Sentry ضروريًا لمراقبة صحة كود التطبيق. بدءًا من تتبع الأخطاء وحتى مراقبة الأداء، يمكن للمطورين الرؤية بشكل أوضح والحل بشكل أسرع والتعرف بشكل مستمر على تطبيقاتهم - من الواجهة الأمامية إلى الواجهة الخلفية. يحظى Sentry بشعبية لدى أكثر من 3.5 مليون مطور وأكثر من 87000 منظمة حول العالم، ويوفر إمكانية المراقبة على مستوى التعليمات البرمجية للعديد من الشركات الأكثر شهرة في العالم مثل Disney وPeloton وCloudflare وEventbrite وSlack وSupercell وRockstar Games.
Swipe Pages
swipepages.com
يمكنك جذب المزيد من العملاء المحتملين وزيادة معدل التحويل باستخدام الصفحات المقصودة الأولى على الجوال بصيغة AMP. منشئ الصفحات المقصودة المليء بالميزات موثوق به من قبل أكثر من 7500 جهة تسويق.
FlowMapp
flowmapp.com
صمم تجربة مستخدم استثنائية للمنتجات والمواقع والتطبيقات الجميلة باستخدام الأدوات التعاونية عبر الإنترنت. منصة UX مرئية بسيطة وقوية. قم بإنشاء خرائط الموقع وتدفقات المستخدم والإطارات السلكية من أجل توفير تخطيط أكثر كفاءة لتجربة المستخدم وتطوير الويب. يسمح FlowMapp للفرق بتخطيط التجارب الرقمية وتصميمها معًا في الوقت الفعلي وفي مكان واحد كيفية استخدام فلوماب؟ - تجربة المستخدم والتطوير - تخطيط — العمل الجماعي - تنظيم كل شيء - إنشاء وتقديم نماذج أولية لتقنية hi-fi — تخطيط وتخزين المحتوى - التواصل مع العميل - زيادة المبيعات - العمل دون اتصال
Morphic
getmorphic.com
Morphic عبارة عن منصة SaaS بدون تعليمات برمجية تعمل على أتمتة خدمات تصميم وتطوير موقع الوكالة وتصميم المواد التسويقية ودليل نمط العلامة التجارية والإرشادات الخاصة بالشركة. يوفر مستخدمونا الوقت والمال من خلال تمكين أي شخص يضع في الاعتبار رؤية العلامة التجارية من إنشاء وإدارة موقع ويب عالي الجودة ومخصص ومدمج في مجموعتك التقنية الكاملة. يمكن للمستخدمين تنفيذ التغييرات التي يريدون رؤيتها من خلال نتائج احترافية بجودة الوكالة واستخدام Morphic كمصدر الحقيقة لإدارة العلامة التجارية. يقوم Morphic باستمرار بترقية النظام الأساسي لتحسين محركات البحث والامتثال واتجاهات التصميم وأفضل الممارسات ودعم المزيد من ميزات موقع الويب وعمليات التكامل. ويضمن هذا أيضًا أن جميع مواقع الويب مدعومة بالبنية التحتية المتاحة الأكثر موثوقية والأداء. غالبًا ما تحصل مواقع Morphic على أفضل ممارسات Google Lighthouse وSEO بدرجة 100.
Userback
userback.io
نقدم لكم Userback، المنصة الرائدة لأبحاث المستخدم للفرق الصغيرة التي تتطلع إلى فهم المستخدمين وبناء منتجات أفضل. باستخدام Userback، يمكنك جمع تعليقات مرئية غنية بالبيانات التعريفية والحصول على رؤى عميقة حول مشاعر المستخدم وسلوكه من خلال الاستبيانات داخل التطبيق مثل مقاييس NPS وCES وCSAT. أضف سياقًا عميقًا إلى أي جزء من التعليقات عبر ميزات إعادة تشغيل الجلسة الكاملة. قم بإنشاء شرائح المستخدمين وتتبع كل مستخدم منذ لحظة تسجيل الدخول. قم بمسح المجموعات النموذجية التي تهمك فقط وافهم تجارب المستخدم الخاصة بك طوال دورة الحياة بأكملها بدءًا من التجربة وحتى التغيير. اختتم كل ذلك باستخدام بوابات الميزات ذات العلامات التجارية، وخرائط الطريق العامة، وموقع مركزي لجميع تعليقاتك لتقليل حمل التعليقات بنسبة 70% وزيادة أوقات إغلاق التعليقات بمقدار 10X. لا يوجد رمز؟ لا توجد مشكلة، ابدأ على الفور باستخدام ملحق المتصفح الخالي من التعليمات البرمجية، وهو مثالي لضمان الجودة الداخلي وتتبع الأخطاء. إنها المنصة المصممة لجعل الفرق الصغيرة قوية
Inboundio
inboundio.com
Inboundio هي أبسط منصة للتسويق الرقمي في العالم تستهدف الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى تنظيم جهود التسويق عبر الإنترنت بالإضافة إلى الوكالات أو أصحاب الامتياز الذين يتطلعون إلى تقديم خدمة العلامة البيضاء / الموزع سهلة الاستخدام لعملائهم / أصحاب الامتياز. بالنسبة للمستخدمين النهائيين، توفر Inboundio طريقة سهلة لإنجاز أنشطة التسويق الأساسية عبر الإنترنت (النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والصفحات المقصودة، وإنشاء العملاء المحتملين، وإدارة علاقات العملاء الأساسية، والتسويق عبر البريد الإلكتروني والتسويق بالتنقيط) دون أن تكون معقدة أو مبالغ فيها. قم بمراجعة Inboundio على https://www.inboundio.com/ للحصول على عروض الفيديو التوضيحية، وقائمة كاملة من الميزات والأسعار. باعتبارك موزعًا/مشتركًا في البطاقة البيضاء، يمكنك وضع علامة تجارية خاصة بك على inboundio، وإنشاء خططك وأسعارك الخاصة والبدء في تحقيق إيرادات متكررة. بالإضافة إلى الإيرادات المتكررة، تعد Inboundio أداة رائعة للسماح لوكالتك ببيع الخدمات المرتبطة مثل التصميم الجرافيكي لقوالب البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وحتى الإدارة الكاملة لوسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك تسليم التحكم من خلال السماح للعميل بإدارة نفسه أو يمكنك التحكم الكامل في تسويقه بالكامل، كل ذلك من لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام. اكتشف المزيد عن Inboundio للموزعين على https://www.inboundio.com/Reseller
Flowcode
flowcode.com
Flowcode عبارة عن منصة تقنية مصممة لسد الفجوة بين المجالين المادي والرقمي، وتمكين العلامات التجارية من التواصل بشكل أكثر فعالية مع عملائها. من خلال تسهيل التقاط بيانات الطرف الأول القيمة، يعمل Flowcode على تمكين الشركات من تعزيز استراتيجياتها التسويقية وتحسين مشاركة العملاء. يعد هذا الحل المبتكر ذا أهمية خاصة في المشهد الرقمي اليوم، حيث يعد فهم سلوك المستهلك أمرًا ضروريًا لتحفيز التحويلات وتعزيز الولاء للعلامة التجارية. تستهدف Flowcode في المقام الأول العلامات التجارية التي تسعى إلى تحسين تفاعلاتها مع العملاء، وتخدم مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والترفيه والضيافة. تم تصميم أدواتها لتحسين مسارات التحويل، مما يسمح للشركات بتحديد اهتمامات العملاء ورسم خريطة لها بدقة. تعتبر هذه الإمكانية مفيدة بشكل خاص للمؤسسات التي تتطلع إلى إنشاء تجارب مخصصة تلقى صدى لدى جمهورها. من خلال الاستفادة من Flowcode، يمكن للعلامات التجارية إطلاق العنان لتجارب فريدة لا تجذب العملاء فحسب، بل تشجع أيضًا على المشاركة المتكررة. إحدى الميزات البارزة لـ Flowcode هي قدرتها على تسهيل أكثر من 711 مليون مشاركة، وإظهار فعاليتها في تعزيز تجارب العملاء في الأماكن والفعاليات الكبرى. يوضح هذا المستوى من المشاركة قدرة Flowcode على تحفيز التفاعلات الهادفة بين العلامات التجارية والمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، تحظى المنصة بثقة أكثر من 60% من قائمة Fortune 500، مما يشير إلى موثوقيتها وفعاليتها في تلبية احتياجات المؤسسات واسعة النطاق. تتضمن نقاط البيع الفريدة لـ Flowcode التكامل السلس لنقاط الاتصال المادية والرقمية، مما يمكّن العلامات التجارية من جمع رؤى قابلة للتنفيذ من تفاعلات العملاء. توفر المنصة أدوات للتحليلات في الوقت الفعلي، مما يسمح للشركات بتتبع مقاييس المشاركة وتعديل استراتيجياتها وفقًا لذلك. هذا النهج المبني على البيانات لا يعزز جهود التسويق فحسب، بل يعزز أيضًا فهمًا أعمق لتفضيلات العملاء، مما يؤدي في النهاية إلى حملات أكثر فعالية. باختصار، تبرز Flowcode في المشهد التكنولوجي من خلال تقديم حل شامل يربط العلامات التجارية بعملائها بطرق مبتكرة. من خلال التركيز على جمع بيانات الطرف الأول وتحسين المشاركة، يزود Flowcode الشركات بالأدوات التي تحتاجها للتنقل في المشهد الرقمي المتطور وبناء علاقات دائمة مع جمهورها.
MailerLite
mailerlite.com
قم بإنشاء حملات تسويقية متقدمة عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء وإشراكهم والاحتفاظ بهم بشكل فعال. - توحيد بيانات العملاء: يمكّن WebEngage الشركات من دمج بيانات العملاء من مصادر مختلفة، مما يوفر رؤى في الوقت الفعلي ويسمح بتقسيم ديناميكي دقيق للحملات المستهدفة بناءً على سمات وسلوكيات محددة للعملاء. - رحلات متعددة القنوات: من خلال منشئ سير العمل بالسحب والإفلات البديهي في WebEngage، يمكن للشركات تصميم رحلات العملاء متعددة القنوات وأتمتتها بسلاسة، مما يضمن تجارب متسقة وشخصية عبر القنوات مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية والمزيد. - الحملات المستهدفة: يعمل WebEngage على تمكين الشركات من أتمتة الحملات المخصصة التي يتم تشغيلها بواسطة إجراءات العملاء وأحداث الأعمال المحددة مسبقًا. وهذا يضمن التواصل في الوقت المناسب وذات الصلة لتعزيز مشاركة العملاء ومعدلات التحويل. - النماذج التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي: تعمل لوحة تحكم WebEngage Analytics على تمكين جميع المقاييس المطلوبة لتقسيم العملاء ذوي الأولوية وإشراكهم والاحتفاظ بهم، وتحويل النوافذ وتحسين عائد الاستثمار، مما يسمح للشركات بتركيز تدخلاتها وحملاتها لتحقيق أقصى قدر من التأثير وعائد استثمار أفضل. - التخصيص 1:1: يتيح WebEngage للشركات تقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع. ومن خلال دمج نية المستخدم وتفضيلاته والبيانات الأخرى ذات الصلة، يمكن للشركات تخصيص اتصالاتها لكل عميل على حدة، وتعزيز مشاركة العملاء عبر القنوات الشاملة. ما هو أكثر من ذلك؟ تتميز منصة WebEngage بالسرعة وسهولة الدمج. متوافق مع نطاق ESP وMSP، كل ما يتطلبه الأمر هو بضع ساعات من الفريق الفني. التواجد في جميع أنحاء العالم: من خلال المقر الرئيسي في الهند، قامت WebEngage بتوسيع عملياتها على مستوى العالم من خلال مكاتب وتواجد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic عبارة عن نظام أساسي للتطوير المرئي يعمل على تمكين فريقك بأكمله من إنشاء تطبيقات ويب على مستوى الإنتاج بسرعة، بدءًا من الأدوات الداخلية وحتى المنتجات ومواقع الويب التي تتعامل مع العملاء. يخترق Plasmic حدود عدم وجود تعليمات برمجية، ويتكامل مع قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك للحصول على إمكانيات لا حصر لها.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Pendo
pendo.io
يساعدك Pendo على تقديم تجارب برمجية أفضل للمستخدمين والموظفين الأكثر سعادة وإنتاجية. يساعد Pendo فرق المنتجات على طرح أسئلة مثل: ما هي الميزات التي يتفاعل معها العملاء أو الموظفون؟ أيهما يتجاهلون؟ ما هي أجزاء المنتج التي تثير البهجة أو الإحباط؟ ومن خلال هذه الرؤى نفسها، يمكنك بسهولة إعداد أدلة داخل التطبيق دون أي تعليمات برمجية لتعزيز اعتماد البرامج وتوفير الدعم وإنشاء عملاء محتملين أفضل، مباشرة داخل التطبيق. باستخدام Pendo، يمكنك مساعدة المستخدمين في الحصول على أقصى استفادة من برنامجك حتى تتمكن من دفع النمو بكفاءة.
Pagewiz
pagewiz.com
Pagewiz هو النظام الأساسي للصفحة المقصودة الذي يمكنك تنفيذه بنفسك والذي يتيح لك إنشاء صفحات مقصودة ونشرها وتقسيمها سريعًا.
Kissmetrics
kissmetrics.io
مما يتيح لك المعرفة التي تحتاجها لاتخاذ قرارات أفضل. Kissmetrics عبارة عن منصة للتحليلات القائمة على السلوك وأتمتة البريد الإلكتروني. تم تصميمه لمساعدة فرق المنتجات والمسوقين في الحصول على المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم وتنميتهم.
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
مجموعة أدوات التحليلات عبارة عن برنامج لتحليلات الويب تم تصميمه لأتمتة إعداد مهام Google Analytics اليومية وتدقيقها وصيانتها وتحليلها لتحليل الحملات التسويقية عبر الإنترنت وتحسينها.
Limey
limey.io
قم بإنشاء مواقع ويب جميلة من صفحة واحدة في دقائق. تواصل مع جمهورك والتقط العملاء المحتملين وقم بتصديرهم.
Exatom
exatom.io
نحن نساعدك على تحسين أداء نماذجك الحالية عبر الإنترنت. أفضل بكثير. عادةً، لا تتحول النسبة المئوية المكونة من رقمين من الزوار الذين يبدأون التفاعل مع النموذج الخاص بك إلى محولين. لماذا يتخلون عن نموذج الويب الخاص بك في منتصف الطريق أو بعد فشل الإرسال؟ اكتشف كيف يمكن تحسين أداء النموذج الخاص بك. تكمل التحليلات الميدانية والنموذجية من Exatom منصات التحليلات الحالية لديك، مثل Google Analytics أو Adobe Analytics، حيث تبدأ من حيث تتوقف أدوات تحليل الويب العادية. يركز Exatom بشكل مكثف على تفاصيل النموذج التي لا تستطيع أدوات تحليل الويب الأخرى توفيرها. مثل وقت التفاعل والتردد لكل حقل نموذج. يمكّنك هذا من تحسين أداء النماذج عبر الإنترنت. لا يهم إذا كان النموذج الخاص بك عبر الإنترنت مصممًا لجذب العملاء المحتملين أو التجارة الإلكترونية أو المراجعات. وبالمناسبة، الحل الذي نقدمه لا يحتوي على ملفات تعريف الارتباط ولا نجمع أي بيانات تحديد هوية شخصية. صديقة للخصوصية. نحن نقدم نسخة تجريبية مجانية لمدة 10 أيام. هل أنت وكالة؟ يمكن للوكالات استخدام Exatom على موقع الشركة الإلكتروني مجانًا والحصول على خصم بنسبة 15% لعملائها.
Retainly
retainly.app
تم تصميم Retainly لضمان عودة المزيد من عملائك إلى عملك مرارًا وتكرارًا. من السهل التعلم والعمل معه، مما يعني أنه يمكنك تنفيذ حملات مؤثرة دون أي متاعب. مع Retainly، يمكنك الحفاظ على تفاعل عملائك وبناء علاقات أقوى وأطول أمدًا.
Moosend
moosend.com
Moosend هو برنامج قوي لأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ميزات عالمية المستوى وتدفقات أتمتة حديثة وأدوات إنشاء عملاء محتملين تساعدك على تنمية أعمالك من اليوم الأول مع الحفاظ على واجهة مستخدم شاملة حائزة على جوائز. . -إرسال حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني قم بإنشاء حملات بريد إلكتروني احترافية وجميلة للتفاعل مع جمهورك مثل المحترفين. - إدارة جمهورك أرسل البريد الإلكتروني المناسب إلى الجمهور المناسب باستخدام ميزات التقسيم المتقدمة لدينا، وقم بالتنظيم باستخدام علامات المشتركين، وتقليل عمليات إلغاء الاشتراك. - تنمية جمهورك قم بإنشاء وإطلاق وتحسين الصفحات المقصودة ونماذج الاشتراك المذهلة، كل ذلك باستخدام أداة واحدة. - أتمتة عملية التسويق الخاصة بك قم بأتمتة المهام المتكررة، وقم بإنشاء تجارب رقمية شخصية مبهجة لعملائك. - تتبع جهودك قم بقياس نجاحك التسويقي واجمع بيانات قوية لاتخاذ قرارات أفضل. يمكنك تجربة Moosend's مجانًا وتجربة جميع ميزات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات مجانًا! ليست هناك حاجة لبطاقة الائتمان. ابدأ بمبلغ منخفض يصل إلى 9 دولارات شهريًا أو اتصل بفريق المبيعات لدينا لإنشاء خطة مخصصة لدعم احتياجات عملك. انسخ الروابط التالية والصقه في متصفحك من أجل: -جرب Moosend مجانًا: https://moosend.com/register/ -احصل على عرض أسعار مخصص: https://moosend.com/contact-us/sales/
Force24
force24.co.uk
قم برعاية وتنمية جمهورك باستخدام Force24، منصة أتمتة التسويق القوية التي تجعل المحادثات الهادفة تحدث على مدار 24 ساعة في اليوم.
Bandzoogle
bandzoogle.com
Bandzoogle هي المنصة الأكثر فعالية للموسيقيين لإنشاء مواقعهم الإلكترونية وإدارة التسويق والمبيعات المباشرة للمعجبين عبر الإنترنت. توفر منصتنا الشاملة للموسيقيين خيارات تصميم قوية، وقوالب جاهزة للجوال، ومتجرًا للموسيقى والسلع بدون عمولة، وإدارة القائمة البريدية، وتحليلات تفصيلية للمعجبين، وأدوات أدوات الصحافة الإلكترونية، والروابط الذكية، والمزيد. يمكنك تجربة Bandzoogle مجانًا، مع خطط شهرية ميسورة التكلفة تبدأ من 8.29 دولارًا شهريًا، بما في ذلك الاستضافة واسم نطاق مخصص مجاني.
ConvertFlow
convertflow.com
برنامج ConvertFlow هو أداة إنشاء مسار التحويل الشاملة للتجارة الإلكترونية. قم بإنشاء واختبار وتخصيص النوافذ المنبثقة والنماذج والاختبارات وتوصيات المنتجات والصفحات المقصودة والمزيد - لا حاجة إلى أي تعليمات برمجية أو مطورين. قبل التحويل: مسار التحويل الخاص بك عبارة عن فوضى فوضوية من التطبيقات والمكونات الإضافية والبرامج النصية والخطوات. انها ليست شخصية. الإبلاغ مربك. يستغرق إجراء التغييرات أسابيع في انتظار المطورين. تزايد الإيرادات يعني الدفع مقابل المزيد من حركة المرور. بعد التحويل: يتم تنظيم جميع حملات التحويل الخاصة بمتجرك في لوحة تحكم واحدة. الإبلاغ واضح. يعد إجراء تجارب مسار التحويل أمرًا سهلاً. يستغرق إجراء التغييرات دقائق مع منشئ مسار التحويل. يمكنك زيادة عائد النفقات الإعلانية وزيادة الإيرادات لكل زائر لموقع الويب. إطلاق مسارات نمو القائمة: • قم بتنمية قائمة البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الخاصة بك بشكل أسرع من خلال استهداف العروض المخصصة للمتسوقين الجدد والعائدين • اختر من بين أكثر من 100 نموذج للاشتراك في القائمة • إطلاق النوافذ المنبثقة والأشرطة اللاصقة والتضمينات والصفحات المقصودة • التخصيص حسب اهتمامات المنتج وعربة التسوق والمزيد • المزامنة مع Klaviyo وAttentive وMailChimp وما إلى ذلك. إطلاق مسارات اختبار المنتج: • تكشف اختبارات المنتج عن تفضيلات المتسوقين، وتقسيم المتسوقين إلى الجماهير المناسبة وإنشاء منتج مخصص التوصيات • قوالب اختبار لمجموعة واسعة من الصناعات • العرض على شكل نوافذ منبثقة وصفحات وتنسيقات قابلة للتضمين • توصيات المنتج المشروطة باستخدام الإجابات والنتائج • مزامنة الإجابات مع Klaviyo و Attentive و MailChimp وما إلى ذلك. إطلاق مسارات تحويل عربة التسوق: • تنمية AOV باستخدام 1- انقر فوق عمليات البيع الإضافية والمبيعات الإضافية لعربة التسوق • المشغلات بناءً على المنتج الذي تمت إضافته للتو إلى سلة التسوق • عرض عمليات البيع الإضافية كنوافذ منبثقة، وعلى الصفحات، ومع التضمين • يمكن للمتسوقين إضافة جميع المنتجات إلى سلة التسوق بنقرة واحدة • استهداف عمليات البيع المتبادل لشرائح المشتركين العائدين. إطلاق مسارات التخلي عن عربة التسوق: • منع التخلي عن عربة التسوق قبل حدوث ذلك عن طريق تقديم عروض للمتسوقين الخارجين • يتم تشغيله على سطح المكتب عندما يتحرك الماوس للخروج أو على الهاتف المحمول عند النقر على زر الرجوع • يؤدي إلى تشغيل تسلسلات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الخاصة بعربة التسوق المسبقة، وإنشاء مسارات تحويل للصفحة المقصودة: • إنشاء صفحات مقصودة واختبار A/B تتطابق مع إعلانك الحملات، دون انتظار المطورين • اختر من بين العشرات من قوالب الصفحات المقصودة • قم بإنشاء مسارات مبيعات مخصصة متعددة الخطوات • قم باستضافة الصفحات على المجال المخصص الخاص بك، أو قم بمزامنتها مع صفحات Shopify، أو قم بتضمينها في أي مكان
AdPage
adpage.io
احصل على تتبع دقيق. تحقيق نتائج أفضل. تُحدث AdPage ثورة في مجال التجارة الإلكترونية من خلال حلها المتطور لوضع العلامات على جانب الخادم، والمصمم خصيصًا لوكالات التجارة الإلكترونية التي تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من المتاجر عبر الإنترنت، بما في ذلك المتاجر الموجودة على Lightspeed وShopify وMagento وWooCommerce. يضمن نهجنا المبتكر أن يحقق عملاؤك إعدادات التتبع الأكثر موثوقية وقوة، مما يضع معيارًا جديدًا للدقة والأداء في تحليلات التجارة الإلكترونية. من خلال التركيز على التكنولوجيا من جانب الخادم، يتجاوز AdPage القيود الشائعة من جانب العميل، مما يوفر طريقة تتبع أكثر أمانًا وسرعة ومقاومة لحظر الإعلانات. وهذا يعني أن الوكالات يمكنها أن تقدم لعملائها مستوى من سلامة البيانات ودقتها لا مثيل له في الصناعة. يتكامل AdPage بسلاسة مع منصات التجارة الإلكترونية الرائدة، مما يسهل تدفق البيانات بشكل لا تشوبه شائبة مباشرة من الخادم إلى لوحة معلومات التحليلات الخاصة بك. تم تصميم الحل الخاص بنا لتبسيط تعقيد إعدادات التتبع، مما يسهل على الوكالات التنفيذ والإدارة عبر حسابات عملاء متعددة أكثر من أي وقت مضى. أبعد من مجرد التتبع، يعمل AdPage على تحسين عرض القيمة الخاص بك من خلال تقديم: نماذج إحالة متقدمة تتخطى السطح لتكشف عن المصادر الحقيقية للتحويلات. إمكانات إعداد التقارير الآلية التي تراقب إعداد التتبع الخاص بك من خلال مقارنتها بالتحويلات الفعلية في المتجر. قابلية توسع غير محدودة للنمو مع وكالتك، ودعم عدد غير محدود من حسابات العملاء ومستويات وصول المستخدمين. دعم مخصص لضمان التنفيذ السلس والنجاح المستمر لجهود تتبع عملائك. باستخدام AdPage، يمكن للوكالات تمكين عملائها من أجل: التغلب على تعقيدات تتبع التجارة الإلكترونية بسهولة ودقة. الاستفادة من الإمكانات الكاملة لبياناتهم بدقة من جانب الخادم. اتخاذ قرارات مستنيرة مدعومة بمقاييس شاملة وموثوقة. قم برفع إعدادات التتبع الخاصة بهم لتجاوز معايير الصناعة والتفوق على المنافسة. اختر AdPage لعملاء التجارة الإلكترونية وكن في طليعة تكنولوجيا التتبع، مما يوفر وضوحًا وتحكمًا لا مثيل لهما في جهود التسويق الرقمي الخاصة بهم.
Onepage
onepage.io
أداة إنشاء موقع الويب التي ستستمتع باستخدامها. فهو يساعد على إنشاء مواقع الويب والصفحات المقصودة وLinktree's والاختبارات بسرعة. ثم قم بتوصيلهم معًا، كل ذلك باستخدام أداة واحدة. مع التركيز على جوانب الإنتاجية وتجربة المستخدم، فهو مزود بمفاتيح التشغيل السريع وسطر الأوامر وأداء البرامج السريع بشكل ملحوظ.
Unstack
unstack.com
Unstack مصمم على تزويد الجيل القادم من رواد الأعمال وفرق التسويق بنظام واحد موحد لتنمية أعمالك. توفر منصة Unstack أسرع استضافة مواقع ويب بدون تعليمات برمجية لإنشاء مواقع تسويقية جميلة ومواقع عضوية وصفحات مقصودة ديناميكية. باستخدام مكتبة من القوالب وعناصر التصميم الجاهزة للاستخدام، يمكنك تشغيل أي صفحة في دقائق - دون الحاجة إلى موارد تطوير. يقدم Unstack أيضًا اختبار A/B متكامل وأدوات تحسين محركات البحث وإدارة النماذج وجهات الاتصال ومقاييس المسار الكامل. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك عمليات التكامل بنقرة واحدة في Unstack العمل باستخدام جميع أدوات التسويق التي تستخدمها. على استعداد للبدء في البناء؟ توجه إلى unstack.com لاختبار النظام الأساسي مجانًا.
EventCreate
eventcreate.com
قم بإنشاء موقع ويب جميل للحدث في دقائق. أنشئ موقعًا إلكترونيًا للحدث، واجمع التسجيلات، وبيع التذاكر، وقم بالترويج للحدث الخاص بك عبر الإنترنت. موثوقة وآمنة. موثوق به من قبل أكثر من مليون شخص حول العالم، بما في ذلك المخططون من Nike وMIT وRefinery29.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch هي خدمة كاملة للنمو والتسويق عبر البريد الإلكتروني للمدونين ورواد الأعمال المنفردين والشركات الناشئة والمؤسسات. من B2B إلى B2C، يعتمد أكثر من 500000 شركة على Mailmunch لتوليد آلاف العملاء المحتملين يوميًا وزيادة إيراداتها من التسويق عبر البريد الإلكتروني. إليك كل ما يمكنك فعله باستخدام Mailmunch: - إنشاء قوائم بريد إلكتروني تحتوي على مجموعة واسعة من نماذج الاشتراك لكل صناعة وحالة استخدام - رعاية هؤلاء العملاء المحتملين من خلال تسلسلات رعاية العملاء المحتملين - تقليل نسبة التخلي عن عربة التسوق وإنشاء مبيعات متكررة من خلال عملية إنشاء سهلة الرد الآلي - قم بالترويج للحملات الجديدة أو الإعلان عن تحديثات المنتج من خلال عمليات بث عالية قابلية التسليم - قم بتعزيز التحويلات من خلال صفحاتنا المقصودة الجذابة والمصممة لتحقيق قوة جذب عالية، كما أن إعداد Mailmunch سهل للغاية. تضمن أداة السحب والإفلات البديهية لدينا بالإضافة إلى مئات النماذج المجانية أنه يمكنك إطلاق أي حملة في غضون دقائق، سواء كان ذلك نموذج اشتراك أو حملة بريد إلكتروني أو صفحة مقصودة. وإذا كنت تتساءل عما إذا كان Mailmunch مناسبًا لمؤسستك، فلا تقلق. لدى Mailmunch خيارًا لكل صناعة وقطاع. المزيد عن نماذج الاشتراك في Mailmunch: - ستة أنواع مختلفة من نماذج الاشتراك - مكتبة قوالب ضخمة لكل حالة استخدام - قواعد عرض متقدمة واختبار A/B - أداة إنشاء السحب والإفلات لسهولة التخصيص - نماذج مناسبة للجوال تبدو جيدة على كل جهاز، المزيد عن صفحات Mailmunch المقصودة: - مكتبة نماذج كبيرة لكل صناعة - مُنشئ السحب والإفلات لسهولة التخصيص - عمليات التكامل المبتكرة مع خدمات تسويق البريد الإلكتروني الرائدة - اختبار A/B لتحسين التحويلات العالية المزيد عن التسويق عبر البريد الإلكتروني في Mailmunch : - مكتبة نماذج كبيرة لكل حملة ومكان - أداة السحب والإفلات لسهولة التخصيص - تسلسلات الرد الآلي - سهولة التصميم وجدولة عمليات البث هناك الكثير في مجموعة الأدوات القوية لدينا لتلبية جميع احتياجات التسويق عبر البريد الإلكتروني. تأتي جميع خططنا المدفوعة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 60 يومًا لتمنحك الثقة لتجربة أسهل أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ونمو العملاء المحتملين التي ستجدها.
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge هو برنامج تتبع من الدرجة الأولى لأسماك القرش في الصناعة التابعة. إنه منتج مستقر وجدير بالثقة مع مساعدة من الدرجة الأولى وواجهة بديهية ومجموعة كاملة من الميزات التي تسمح لك بتحسين الحملات الإعلانية.
Fabl
fabl.co
تم تطوير Fabl، التي استحوذت عليها Britelite Immersive في يناير 2021، لزيادة مشاركة الجمهور مع تقليل تكاليف الإنتاج والإدارة لناشري العلامات التجارية، وتمكن منصة برمجيات Fabl الشاملة المسوقين أنفسهم من بناء بيانات المشاركة والتحويل وإدارتها ونشرها وتحليلها عبر توسيع نطاق برامج المحتوى ذات العلامات التجارية؛ لا حاجة إلى وكالات أو مطورين أو مصممين. تعمل شركة Fabl على زيادة تفاعل صفحات تسويق المحتوى بمعدل 6 أضعاف مقارنةً بمعظم منصات CMS. سهلة الاستخدام مثل أي أداة إنشاء صفحات مقصودة، وقوية مثل أي نظام إدارة محتوى - Fabl عبارة عن منصة لتسويق المحتوى وإدارته ونشره لإنتاج فعال لصفحات محتوى جذابة للغاية ومبنية على البيانات على نطاق واسع. بعيدًا عن منصة تسويق المحتوى النموذجية، تعمل Fabl على تحرير المسوقين من قيود التكلفة والوقت والقيود التكنولوجية مع زيادة مشاركة الصفحة ومعدلات التحويل بشكل كبير.
Referrizer
referrizer.com
منصة أتمتة التسويق الأكثر تقدمًا في العالم لتمكين أعمالك المحلية. احصل على المزيد من العملاء، وحقق أقصى قدر من الإحالات، وحسّن معدل الاحتفاظ بعملائك من خلال حسابنا التجريبي المجاني. تعاون مع أصحاب الأعمال المحليين واكتشف الكثير من التطبيقات المتميزة وعمليات التكامل المعدة مسبقًا لتعزيز النتائج بشكل أكبر. قم بالتسجيل مجانًا (لا يلزم وجود بطاقة ائتمان).
GreenRope
greenrope.com
GreenRope عبارة عن حل متكامل لإدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق وخدمة العملاء مصمم للشركات التي تقوم بأشياء كبيرة. يجمع GreenRope بين المبيعات والتسويق والعمليات في حل برمجي واحد قابل للتخصيص بدرجة كبيرة مصمم خصيصًا لشركتك. إن GreenRope هو أكثر من مجرد برنامج، فهو وسيلة لممارسة الأعمال التجارية. نحن نساعد مستخدمينا على تفكيك صوامع الأقسام لإنشاء عمليات تجارية مبسطة. يحتوي نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بـ GreenRope على جميع الأدوات وعمليات التكامل التي تحتاجها للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء والعمليات. القوة الحقيقية تأتي من نهج متكامل، وهذا بالضبط ما تقدمه GreenRope. يتضمن GreenRope إمكانات متقدمة لأتمتة التسويق، وتخطيط رحلة العميل بالسحب والإفلات، وأتمتة قوة المبيعات، وأدوات خدمة العملاء، ومجموعة أدوات من الميزات الأخرى للمساعدة في إدارة أعمالك وتشغيلها. يمنحك GreenRope التحكم في عملك بالكامل بدءًا من المبيعات وحتى التسويق وحتى خدمة العملاء. وستحصل على رؤية 360 درجة لعملائك وطريقة أفضل لإدارة مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك والوصول إليها. يعد GreenRope واحدًا من الحلول المتكاملة الوحيدة الحقيقية. يمكن لأي شخص في مؤسستك استخدام GreenRope لإدارة المبيعات وتعزيز مبادرات التسويق واستخدام البيانات لإنشاء تجارب أفضل للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، يكون المستخدمون الإضافيون دائمًا مجانيين. قم بإدارة خط أنابيب مبيعاتك بشكل فعال باستخدام أدوات تمكين المبيعات المتعمقة. قم بتخصيص طريقة عرض جهات الاتصال الخاصة بك، وجدولة المواعيد، وأتمتة المتابعات، وعرض جميع فرص المبيعات بسهولة. يمنحك GreenRope أتمتة التسويق التي يسهل إعدادها واختبارها وتنفيذها. لا تفوت أبدًا فرصة تقديم أفضل تجربة للعملاء من خلال التواصل الشخصي والاستراتيجيات المبنية على البيانات. باستخدام GreenRope، يمكنك إدارة قنوات متعددة - مواقع الويب، والبريد الإلكتروني، والهواتف المحمولة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمزيد - كل ذلك في نفس النظام الأساسي. نحن هنا عندما تحتاج إلينا. اتصل بنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الدردشة والبريد الإلكتروني والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، نحن نقدم لك تدريبًا متعمقًا وبرنامجًا لإصدار الشهادات ومئات من الموارد عبر الإنترنت لضمان نجاحك. GreenRope هي شركة تتمحور حول تقديم قيمة استثنائية لعملائنا. منذ أن بدأنا في عام 2008، تطورنا من كوننا أحد مقدمي خدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأوائل إلى كوننا أول نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) متكامل حقًا في السوق. من خلال الجمع بين المبيعات والتسويق والعمليات في منصة واحدة، تلهم GreenRope التعاون مع عملائك والبائعين والموظفين، ونحن نعيش هذه الثقافة التعاونية، ونستمع إلى أشخاص مثلك لبناء ما تريده لإدارة أعمالك. يساعد برنامج GreenRope's Complete CRM أصحاب الأعمال ومديري المبيعات والمسوقين على سد الفجوة بين الأقسام وإتاحة الوصول إلى البيانات طوال الوقت، بحيث يعمل عملك بسلاسة وفعالية مع جميع المعلومات التي يحتاجها الفريق لاستهداف العملاء المحتملين والعملاء وتقديم الخدمات لهم بشكل أفضل.
VBOUT
vbout.com
VBOUT عبارة عن منصة تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتثق بها آلاف الشركات في جميع أنحاء العالم لأتمتة تسويقها ومركزيته مع تقديم تجارب جذابة وشخصية لجماهيرها. تستخدم الوكالات والشركاء VBOUT مباشرة أو من خلال إعداد البطاقة البيضاء لإنشاء خطط مخصصة وإدارة الحسابات الفرعية ومشاركة الأصول من حساب عميل واحد إلى العديد من الحسابات. مع VBOUT، يمكنك: * إدارة جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك من مكان واحد. * تفاعل مع عملائك من خلال إنشاء وإرسال حملات البريد الإلكتروني الفائزة. * تصميم صفحات مقصودة مذهلة وشخصية وديناميكية بدون أي تعليمات برمجية. * إنشاء عمليات التشغيل الآلي باستخدام أداة إنشاء مرئية بديهية. * رعاية العملاء المتوقعين من النقر إلى الإغلاق - وما بعده. * تنمية قوائم جمهورك والحفاظ عليها بسهولة. * تتبع وتحليل جميع أنشطتك التسويقية على لوحة تحكم قابلة للتخصيص. تحتوي المنصة على صفحات ونماذج مقصودة سهلة السحب والإفلات، ومنشئ أتمتة بصرية بديهية، وإدارة الوسائط الاجتماعية، وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني، ومكتبة متنامية من القوالب المعدة مسبقًا لمجموعة واسعة من الحملات التسويقية. توفر التحليلات الأصلية المتعمقة وتتبع العملاء المحتملين للمسوقين رؤية كاملة لتدفقاتهم ومشاركة القائمة وأداء الحملة. تثق الشركات والوكالات المتنامية في منصة VBOUT المرنة والدعم المتميز المجاني الحائز على جوائز لمساعدتها على جذب العملاء المناسبين، وتحويل المزيد من الزوار إلى عملاء، وتشغيل حملات تسويقية كاملة في نظام أساسي واحد سهل الاستخدام.
AllClients
allclients.com
النظام رقم 1 لإدارة العملاء وأتمتة التسويق للشركات الصغيرة جدًا. مصممة للشركات الصغيرة جدا. يمكنك إدارة جهات الاتصال الخاصة بك بسهولة، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، ووضع التسويق الخاص بك في وضع التشغيل التلقائي.
BOWWE
bowwe.com
تم تصميم BOWWE لدعمك في كل مرحلة من مراحل إنشاء موقع الويب - بدءًا من الفكرة والتصميم والتطوير وحتى الصيانة والنمو المطرد لأعمالك. منصة NoCode & LowCode التي تتيح لك، باستخدام التكنولوجيا الأصلية، إنشاء تصميمات قوية وتحقيق الاستقلالية الكاملة على الإنترنت. يعد إنشاء مواقع الويب والصفحات المقصودة والصغيرة والمحافظ والسير الذاتية أو المدونة أسهل وأسرع مما تعتقد. يمكنك البناء من الصفر أو استخدام أكثر من 500+ قالب قابل للتخصيص بالكامل و570+ من الأدوات والأقسام والكتل الجاهزة. إن المزيج الفريد من أدوات الإنشاء والتطبيقات وأدوات التسويق والذكاء الاصطناعي لن يجعل مواقعك جميلة فحسب، بل ستجعلها أيضًا سريعة الاستجابة وسريعة التحميل ومجهزة لنتائج محرك البحث المهمة. يمكنك إنشاء المحتوى الخاص بك وتحليله وتحسينه. قم بإنشاء مشروع ويب مذهل وقوي في أقل من يوم واحد، مع أو بدون خبرة سابقة في البرمجة.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon عبارة عن منصة أتمتة تسويق متعددة القنوات حائزة على جوائز توفر حلاً لمشكلة كل بائع تجزئة: كيفية إرسال الرسالة الصحيحة، في الوقت المناسب، مع المحتوى المناسب لكل زائر. إنه يمكّن المتاجر الفردية وتجار التجزئة المؤسسيين على حدٍ سواء من الاستفادة من استخدام منصة البيانات الضخمة، من أجل إنشاء عمليات أتمتة تعتمد على البيانات وحملات مخصصة تتفاعل بسهولة مع سلوكيات العملاء/الزائرين وتغييرات الكتالوج في ثوانٍ. لهذا السبب تساعد ContactPigeon العملاء من خلال معالجة ثلاثة أهداف رئيسية نحو زيادة مبيعاتهم: • رؤى العملاء الغنية: جمع بيانات سلوك العملاء وبناء رؤية موحدة ومثرية للعملاء • تحسين تفاعلات العملاء: تشغيل الرسائل الآلية والتنبؤية في اللحظة المناسبة خلال رحلة العميل لتحسين تحويل المبيعات والاحتفاظ بها. • الوصول متعدد القنوات: السماح للشركات بتصميم حملات جذابة عبر مجموعة واسعة من قنوات المراسلة (مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وفايبر والهاتف المحمول والإشعارات الفورية والموقع الإلكتروني وفيسبوك وجوجل والبطاقات البريدية) ضمن نظام أساسي واحد.
OptimizePress
optimizepress.com
مجموعة أدوات التسويق الكاملة لـ WordPress النظام الأساسي الشامل للحصول على المزيد من العملاء المحتملين والمبيعات على موقع WordPress الخاص بك توقف عن تجميع الحلول معًا وابدأ في استخدام النظام الأساسي الوحيد المصمم للمبدعين ورجال الأعمال والمسوقين الرقميين لإنشاء موقع يجذب المزيد من العملاء المحتملين والمبيعات
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop عبارة عن أداة إنشاء مواقع ويب وصفحات مقصودة قوية بدون تعليمات برمجية، مما يتيح لك إنشاء مشاريع ويب عالية التحويل باستخدام أداة إنشاء سهلة الاستخدام. رائعة لتوليد العملاء المحتملين وبيع المنتجات والمحافظ والأحداث والمزيد.
Heyflow
heyflow.com
يساعدك Heyflow على تحويل زوار موقع الويب إلى عملاء متوقعين واشتراكات ومبيعات. باستخدام منشئ السحب والإفلات، يمكنك إنشاء مسارات تسجيل وتدفقات جذب العملاء المحتملين ونماذج تفاعلية متعددة الخطوات لإنشاء تجربة موقع ويب جذابة. قم بتحليل أداء تدفقاتك من خلال التكامل الأصلي مع أدوات التسويق التي يحتاجها المسوقون للنمو. ** البناء: اختر من بين أكثر من 25 قطعة بناء لبناء تدفق متعدد الاستخدامات في وقت قصير - ما عليك سوى السحب والإفلات! حدد المسارات ومنطق "إذا كان هذا هو هذا إذن" للمشاركة بشكل أكثر ذكاءً وأكثر إنسانية وأفضل ببساطة. قم بتضمين التدفق الخاص بك على أي موقع ويب أو استخدمه فقط كصفحة مقصودة قائمة بذاتها. تم تحسين التدفق الخاص بك للأجهزة المحمولة، وسريع الاستجابة بنسبة 100%، ويتم التحميل بسرعة مذهلة حتى عندما يكون لدى المستخدمين اتصال بطيء بالإنترنت. ** التصميم: قم بتخصيص التدفق الخاص بك بالكامل ليتناسب تمامًا مع علامتك التجارية وينقل قيمك. استفد من قوة متغيرات النمط وتجربة البكسل المثالية. أكثر من 30000 رمز في ثلاثة أوزان متماسكة و53 فئة و720 فئة فرعية جاهزة لك لتسريع سير عملك. ** التحليل: افهم سلوك المستخدمين من خلال لوحة معلومات التحليلات في Heyflow. قم بقياس أداء التدفق الخاص بك من خلال الدمج الأصلي لبرنامج Google Tag Manager أو Google Analytics أو Facebook Pixel. قم بتمرير معلمات URL تلقائيًا من صفحتك المقصودة إلى التدفق الخاص بك. ** التكامل: احصل على ردودك عبر البريد الإلكتروني وGSheets وPipedrive وSlack وAsana وأكثر من 2000 خدمة أخرى عبر Zapier.
GreatPages
greatpages.com.br
قم بإنشاء صفحات سريعة ومحسنة بشكل لا يصدق، وقم بتحويل زوار موقعك وتنمية أعمالك باستخدام أقوى منشئ الصفحات المقصودة في السوق.
SproutLoud
sproutloud.com
تساعد SproutLoud، منصة التسويق الموزعة الرائدة، فرق العلامات التجارية المحلية على التسويق والبيع بشكل فعال من خلال شركاء القنوات والمواقع والموظفين في الخطوط الأمامية. تجمع منصة SproutLoud المليئة بالذكاء الاصطناعي بين إدارة الأصول الرقمية وحوافز القنوات وصناديق التسويق التعاوني وتحقيق التسويق في الميل الأخير لتسهيل النشر التعاوني للمحتوى المحلي المتوافق من خلال أساليب الوسائط التقليدية والرقمية والاجتماعية. SproutLoud هي المنصة الوحيدة المصممة خصيصًا لصناعات التوزيع متعددة المستويات، مما يمكّن العلامات التجارية من التأثير على تصرفات الأطراف الأقرب إلى خدمة المستهلك. يعمل برنامج SproutLoud على تحسين سرعة الوصول إلى السوق، والامتثال للعلامة التجارية، والامتثال التنظيمي على نطاق واسع عبر مئات أو آلاف المستخدمين المحليين. مع SproutLoud، يتمتع العملاء بميزة الاستجابة السريعة لظروف السوق المحلية من خلال القرارات المستندة إلى البيانات.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse هي منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني الشاملة التي توفر الشركات الصغيرة ورجال الأعمال والمدربين والمسوقين بأدوات قوية وبأسعار معقولة لتنمية جمهورهم ، والتفاعل مع المشتركين ، وتحويل المشتركين إلى العملاء الذين يدفعون. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة ، يختار عملاؤنا getResponse لحلنا سهل الاستخدام ، ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، والأدوات القوية التي تتجاوز التسويق عبر البريد الإلكتروني-مع الأتمتة ، ونمو القائمة ، وأدوات اتصال إضافية مثل الندوات عبر الإنترنت والعيش الدردشات لمساعدة الشركات على بناء علامتها التجارية الشخصية ، وبيع منتجاتها وخدماتها ، وبناء مجتمع. هل تحتاج إلى منصة أكثر تقدما؟ GetResponse Max و Max² هما حلول للمطالبين بالمستخدمين الذين يبحثون عن ميزات التسويق المتقدمة والدعم الموثوق به.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital عبارة عن منصة متكاملة لتجربة العملاء والبيانات (CXDP) تعمل على تمكين فرق التسويق من تجاوز توقعات العملاء من خلال رحلات عبر القنوات مخصصة للغاية. باستخدام Dotdigital، يمكن للمسوقين توحيد بيانات العملاء وإثرائها وتقسيمها بسلاسة. من خلال كسر صوامع البيانات، تعمل Dotdigital على تبسيط عملية صنع القرار وتمهد الطريق للإبداع التسويقي الذي يوفر مشاركة العملاء على نطاق واسع. بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي القوية، تجعل Dotdigital من السهل أتمتة التجارب المخصصة بعمق عبر الويب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp والدردشة والدفع ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات والمزيد. تحظى Dotdigital بثقة أكثر من 4000 علامة تجارية في قطاعات التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والمنظمات غير الهادفة للربح والتعليم والخدمات المالية وغيرها من القطاعات، مما يتيح للمسوقين في جميع أنحاء العالم. تركز شركة Dotdigital، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن وتأسست عام 1999، على بناء حلول موثوقة ومتصلة ومثبتة للمستقبل تعمل على تمكين الشركات المهووسة بالعملاء. تعرف على المزيد على dotdigital.com.
Duda
duda.co
Duda هي المنصة الرائدة لتطوير مواقع الويب التي تعمل على تمكين وكالات التسويق الرقمي وشركات SaaS من بناء وإدارة التواجد الرقمي لعملائها. تتيح منصة Duda الحائزة على جوائز منخفضة التعليمات البرمجية بدون تعليمات برمجية للوكالات وشركات SaaS الوصول إلى إنتاجية أعلى ونمو غير مسبوق مع مجموعة واسعة من الإمكانات التي تشمل التجارة الإلكترونية وإدارة العملاء وتحسين محركات البحث والأتمتة ووضع العلامات البيضاء.
Emma
myemma.com
تساعد Emma by Marigold المسوقين على إنشاء وتقديم حملات بريد إلكتروني ورسائل نصية قصيرة مخصصة وموجهة لتحقيق نتائج أعمال حقيقية. سواء كنت فريقًا مكونًا من فرد واحد أو فريقًا موزعًا عالميًا، فإن مواردنا تسهل عليك إنشاء حملات بسيطة تعتمد على البيانات وتتصل وتتحول عبر القنوات. كما نقدم أيضًا قوالب قابلة للتخصيص (لا تقتصر على الحسابات المميزة)، ودعمًا عمليًا للعملاء، ووظائف مصممة للتوسع معك. * الخطة - تعاون عبر الفرق، وكن استباقيًا بشأن حملاتك والتواصل مع العملاء. * التصميم - يساعدك محررنا العالمي والمئات من القوالب سريعة الاستجابة على تصميم رسائل بريد إلكتروني جذابة على الهاتف المحمول واختبار عبارات الحث على اتخاذ إجراء (CTA) الفعالة. * الاستهداف والمشاركة - استخدم التجزئة لتشغيل رسائل أكثر تخصيصًا استنادًا إلى ما تعرفه عن عملائك، وتساعدك أدوات التشغيل الآلي لدينا على إنشاء وتنفيذ حملات مستمرة بكفاءة تجعل علامتك التجارية في مقدمة أولوياتك. * التحليل والتحسين - افهم تأثير برامجك وقم بالتحسين بمرور الوقت من خلال التحليلات والاختبارات والرؤى في الوقت الفعلي، حتى أثناء التنقل. * عمليات التكامل - تتكامل Emma مع أفضل منصات إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والتحليلات حتى تتمكن من استخدام البيانات من التقنيات التي تستخدمها كثيرًا لإنشاء تصميم إبداعي مستنير وديناميكي.
Dorik
dorik.com
Dorik عبارة عن منصة لبناء مواقع الويب تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تسهل على أي شخص إنشاء موقع ويب جميل في دقائق دون الحاجة إلى أي خبرة في التصميم أو البرمجة. تتميز Dorik بالمرونة وسهولة الاستخدام وواحدة من أكثر منصات إنشاء مواقع الويب بأسعار معقولة.
© 2025 WebCatalog, Inc.