أدوات تحسين معدل التحويل - التطبيقات الأكثر شعبية - سلوفاكيا

UXtweak

uxtweak.com

UXtweak عبارة عن منصة لأبحاث تجربة المستخدم جاهزة لمساعدتك في مواجهة أي تحديات تواجهها. إذا تساءلت يومًا عما يفكر فيه المستخدمون ويشعرون به فيما يتعلق بموقعك على الويب أو تطبيقك أو نموذجك الأولي، فلا داعي للتخمين بعد الآن. هناك العديد من الأدوات المتاحة من خلال منصة UXtweak، بما في ذلك اختبار موقع الويب المعقد، وتسجيل الجلسة، وفرز البطاقات، واختبار الشجرة، واختبار الهاتف المحمول، واختبار النموذج الأولي، واختبار قابلية الاستخدام التنافسي، والمزيد. تسمح لك هذه الأدوات بفحص موقع الويب الخاص بك من وجهة نظر المستخدمين وتحديد ما هو الأكثر أهمية بالنسبة لهم. UXtweak هي أداة مرنة بشكل لا يصدق تمكنك من اختبار ليس فقط وظيفة واحدة أو اثنتين من وظائف موقع الويب الخاص بك، ولكن طوال دورة حياة موقع الويب بالكامل، بدءًا من رسم ميزات محددة، أو إنشاء نماذج أولية، أو اختبار منتجك النهائي أو اختبار منافسيك. من خلال التحليلات المحسنة التي توفر منظورًا متعمقًا لموقع الويب الخاص بك حتى للأفراد الذين لا يعرفون شيئًا عن تجربة المستخدم، مثل أصحاب المصلحة، تم تصميم كل شيء بعناية ليكون في متناول المشاركين في البحث وكذلك قادة الدراسة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر فرصة ممتازة للراغبين في تقييم موقع الويب الخاص بك بحثًا عن مشكلات قابلية الاستخدام. يمكنك دمج جزء من الكود الخاص بنا في موقع الويب الخاص بك لإعلام زوار موقعك أنه يمكنهم المساعدة في التأثير على التصميم بالطريقة التي يريدون رؤيتها. للسماح للمشاركين في البحث بمعرفة أنهم محل تقدير، يمكنك أيضًا منحهم حوافز. يمكنك أيضًا استخدام خيارات أخرى لتوظيف المشاركين في الدراسة، مثل الرابط القابل للمشاركة مع أي شخص تريده، أو استخدام بعض المختبرين لدينا، من أكثر من 130 دولة، مع أكثر من 2000 خاصية محددة يمكنك تحديدها لجعل اختبارك فعالاً قدر الإمكان. يحدد UXtweak مشكلات قابلية الاستخدام على موقع الويب الخاص بك والتي قد لا تكون على علم بها. والأمر متروك لك لإصلاحها كما تراه مناسبا. تعد معدلات الارتداد المرتفعة، ومعدلات التخلي العالية، ومعدلات التحويل المنخفضة، كلها مؤشرات على أن شيئًا ما لا يعمل بشكل صحيح. استخدم UXtweak لتحديد المشكلة والحصول على مدخلات المستخدم، ثم إجراء التعديلات استجابةً للنتائج.