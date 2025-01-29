أدوات تحسين معدل التحويل - التطبيقات الأكثر شعبية - سيشل

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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تمثل أدوات تحسين معدل التحويل (CRO) فئة من البرامج المجهزة بقدرات الاختبار والتصور التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم ورفع معدلات التحويل للشركات. تعمل أدوات CRO جنبًا إلى جنب مع برامج التحليلات الرقمية لمراقبة سلوك الزائرين، وتقوم بجمع وتحليل البيانات حول أنماط استخدام موقع الويب. ومن خلال الرؤى المميزة، فإنهم يحددون الفرص المتاحة لتبسيط سهولة الاستخدام وتعزيز الجاذبية. تخدم الأنواع المتنوعة من أدوات CRO وظائف متميزة، بدءًا من تقييم معدلات التحويل الحالية إلى تجربة تجارب مواقع الويب الجديدة لقياس تأثيرها على معدلات التحويل.
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EQUP
equp.com
EQUP هو برنامج شامل يساعد أصحاب الأعمال في تبسيط عمليات أعمالهم مثل التسويق والمبيعات والفوترة والاتصالات وما إلى ذلك. مع EQUP، لا يتعين على أصحاب الأعمال الاكتفاء بالحلول العامة؛ فهو يقدم حلولاً خاصة بالصناعة لمشاكل أعمالهم سواء كانوا في مجال الخدمات أو SAAS أو التجارة الإلكترونية. EQUP هو برنامج CRM+Marketing Automation الوحيد الموجود في السوق والذي يوفر لك خيار إدارة شركات متعددة باستخدام حساب واحد واشتراك واحد. لا داعي لشراء خطة جديدة لإدارة أعمالك الأخرى. تسمح لك ميزة تجميع المخزون في EQUP بتجميع رسائل البريد الإلكتروني والمستخدمين والصفقات والعلامات والمهام والمواعيد وما إلى ذلك بين شركاتك بحيث لا يتم ترك أي ميزة دون استخدام. في EQUP، تتوفر جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة وتنمية أعمالك في مكان واحد، مما يسهل عليك إدارة أعمالك دون الحاجة إلى تعلم برامج متعددة والتبديل بينها للحصول على المعلومات الضرورية. سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى مدير حساب مخصص لن يساعدك فقط في الإعداد، بل سيكون متاحًا أيضًا لمساعدتك في تلبية احتياجاتك البرمجية.
Morphic
getmorphic.com
Morphic عبارة عن منصة SaaS بدون تعليمات برمجية تعمل على أتمتة خدمات تصميم وتطوير موقع الوكالة وتصميم المواد التسويقية ودليل نمط العلامة التجارية والإرشادات الخاصة بالشركة. يوفر مستخدمونا الوقت والمال من خلال تمكين أي شخص يضع في الاعتبار رؤية العلامة التجارية من إنشاء وإدارة موقع ويب عالي الجودة ومخصص ومدمج في مجموعتك التقنية الكاملة. يمكن للمستخدمين تنفيذ التغييرات التي يريدون رؤيتها من خلال نتائج احترافية بجودة الوكالة واستخدام Morphic كمصدر الحقيقة لإدارة العلامة التجارية. يقوم Morphic باستمرار بترقية النظام الأساسي لتحسين محركات البحث والامتثال واتجاهات التصميم وأفضل الممارسات ودعم المزيد من ميزات موقع الويب وعمليات التكامل. ويضمن هذا أيضًا أن جميع مواقع الويب مدعومة بالبنية التحتية المتاحة الأكثر موثوقية والأداء. غالبًا ما تحصل مواقع Morphic على أفضل ممارسات Google Lighthouse وSEO بدرجة 100.
Tarvent
tarvent.com
Tarvent هو حل لأتمتة التسويق والتسويق عبر البريد الإلكتروني مصمم للشركات الصغيرة سريعة النمو ذات الميزانيات المحدودة. هدفنا هو توفير الميزات على مستوى المؤسسة لبعض أكبر منافسينا بسعر يستطيع الجميع تحمله. في معظم الحالات، ليست هناك حاجة أبدًا إلى تحصيل آلاف الدولارات مقابل هذه الميزات المتقدمة، ولكنها لا تكلف الكثير حتى تعمل فعليًا. يتم تحديد أسعارنا بطريقة مماثلة. إذا كنت جديدا، استخدم
Kickpages
kickpages.com
باستخدام Kickpages، يمكنك إنشاء صفحات مقصودة ومسارات مبيعات ومواقع عضوية ومواقع ويب كاملة وغير ذلك الكثير! تأسست Kickpages في عام 2017، وهي جزء من شركة First Ignition Media، ومقرها في دونيجال، أيرلندا. بفضل فريق التصميم والتطوير العالمي والموزع، تُعد Kickpages منصة مبتكرة في طليعة سوق إنشاء الصفحات.
Airtory
airtory.com
Airtory عبارة عن نظام أساسي للإدارة الإبداعية يتيح للمعلنين إنشاء إعلانات عرضية عالية الأداء وجذابة للوسائط الغنية في غضون دقائق. قم بإشراك العملاء المحتملين، وضمان عائد استثمار أفضل وأعلى، وتحسين التفاعل مع العلامة التجارية من خلال إعلانات الوسائط الغنية سهلة الإنشاء من Airtory! لدينا أكثر من 500 نموذج عبر سطح المكتب والجوال والفيديو الأصلي والتفاعلي (على الرغم من أنه يمكننا إنشاء نماذج مخصصة لتستخدمها أنت فقط، أو وجدنا طريقة لاستيعاب الإعلانات المضمنة في Google Web Designer وتشغيلها كعلامات Airtory، من أجل تلك الحالات المخصصة جدًا لمرة واحدة). ويمكن تنفيذ ذلك بسهولة عبر مقدمي خدمات التوزيع (DSPs) أو على الناشرين المباشرين. ومع تزايد شعبية منصات CTV وOTT، قدمت Airtory أيضًا إعلانات فيديو تدعم المحتوى الديناميكي والميزات التفاعلية ورموز QR. ويمكن تنفيذ هذه الإعلانات على جميع منصات CTV وOTT، مما يتيح للمعلنين التفاعل مع هؤلاء المستخدمين أيضًا. يمكنك الاطلاع على إعلانات Airtory الغنية بالوسائط على صفحة العرض: https://formats.airtory.com/ بالإضافة إلى ذلك، لدينا منتج آخر Self Service+ وهو عرض SaaS الذي يسمح للناشرين بفتح مخزون إعلاناتهم للمعلنين لإعداده وإدارة الحملات الإعلانية المباشرة بشكل مستقل. يمكن أيضًا دمج أداة إنشاء الوسائط الغنية الخاصة بـ Airtory، وهي مجرد حبة كرز في الأعلى! أخيرًا وليس آخرًا، تتمتع Airtory بميزات إضافية يمكنها الارتقاء بحملات الوسائط المتعددة التفاعلية الخاصة بك إلى المستوى التالي. أنشئ إعلانات شخصية للغاية باستخدام مجموعة DCO الخاصة بشركة Airtory أو استفد من أداة إنشاء الصفحات المقصودة الخاصة بنا لدمجها كعرض في حملتك التالية. باختصار، نحن مزود أسرع وأرخص وأسهل وأكثر ذكاءً في مجال إنشاء الإعلانات/تحقيق الدخل.
Elite Funnels
elitefunnels.com
Elite Funnels هي منصة متكاملة لبناء مواقع الويب والتحويلات، يستخدمها الأفراد والشركات. من خلال آلاف عمليات التكامل، و12 معالج دفع مختلف، وواجهة برمجة التطبيقات (API) وخطافات الويب المتاحة، لديك أيضًا القدرة على: - إنشاء مواقع ويب مذهلة باستخدام أداة إنشاء مواقع الويب التي تعمل بالسحب والإفلات. هناك المئات من القوالب الجاهزة للاستخدام، والتي تم تحسينها للجوال ولا تتطلب أي تعليمات برمجية. - إنشاء مسارات مبيعات ملحمية - إنشاء متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك - إنشاء الدورات والعضويات وبيعها - إدارة CRM أي شخص يبحث عن منصة برمجية أكثر تنوعًا وفعالية من حيث التكلفة - Elite Funnels هو ما يناسبك!
Force24
force24.co.uk
قم برعاية وتنمية جمهورك باستخدام Force24، منصة أتمتة التسويق القوية التي تجعل المحادثات الهادفة تحدث على مدار 24 ساعة في اليوم.
ConvertFlow
convertflow.com
برنامج ConvertFlow هو أداة إنشاء مسار التحويل الشاملة للتجارة الإلكترونية. قم بإنشاء واختبار وتخصيص النوافذ المنبثقة والنماذج والاختبارات وتوصيات المنتجات والصفحات المقصودة والمزيد - لا حاجة إلى أي تعليمات برمجية أو مطورين. قبل التحويل: مسار التحويل الخاص بك عبارة عن فوضى فوضوية من التطبيقات والمكونات الإضافية والبرامج النصية والخطوات. انها ليست شخصية. الإبلاغ مربك. يستغرق إجراء التغييرات أسابيع في انتظار المطورين. تزايد الإيرادات يعني الدفع مقابل المزيد من حركة المرور. بعد التحويل: يتم تنظيم جميع حملات التحويل الخاصة بمتجرك في لوحة تحكم واحدة. الإبلاغ واضح. يعد إجراء تجارب مسار التحويل أمرًا سهلاً. يستغرق إجراء التغييرات دقائق مع منشئ مسار التحويل. يمكنك زيادة عائد النفقات الإعلانية وزيادة الإيرادات لكل زائر لموقع الويب. إطلاق مسارات نمو القائمة: • قم بتنمية قائمة البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الخاصة بك بشكل أسرع من خلال استهداف العروض المخصصة للمتسوقين الجدد والعائدين • اختر من بين أكثر من 100 نموذج للاشتراك في القائمة • إطلاق النوافذ المنبثقة والأشرطة اللاصقة والتضمينات والصفحات المقصودة • التخصيص حسب اهتمامات المنتج وعربة التسوق والمزيد • المزامنة مع Klaviyo وAttentive وMailChimp وما إلى ذلك. إطلاق مسارات اختبار المنتج: • تكشف اختبارات المنتج عن تفضيلات المتسوقين، وتقسيم المتسوقين إلى الجماهير المناسبة وإنشاء منتج مخصص التوصيات • قوالب اختبار لمجموعة واسعة من الصناعات • العرض على شكل نوافذ منبثقة وصفحات وتنسيقات قابلة للتضمين • توصيات المنتج المشروطة باستخدام الإجابات والنتائج • مزامنة الإجابات مع Klaviyo و Attentive و MailChimp وما إلى ذلك. إطلاق مسارات تحويل عربة التسوق: • تنمية AOV باستخدام 1- انقر فوق عمليات البيع الإضافية والمبيعات الإضافية لعربة التسوق • المشغلات بناءً على المنتج الذي تمت إضافته للتو إلى سلة التسوق • عرض عمليات البيع الإضافية كنوافذ منبثقة، وعلى الصفحات، ومع التضمين • يمكن للمتسوقين إضافة جميع المنتجات إلى سلة التسوق بنقرة واحدة • استهداف عمليات البيع المتبادل لشرائح المشتركين العائدين. إطلاق مسارات التخلي عن عربة التسوق: • منع التخلي عن عربة التسوق قبل حدوث ذلك عن طريق تقديم عروض للمتسوقين الخارجين • يتم تشغيله على سطح المكتب عندما يتحرك الماوس للخروج أو على الهاتف المحمول عند النقر على زر الرجوع • يؤدي إلى تشغيل تسلسلات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الخاصة بعربة التسوق المسبقة، وإنشاء مسارات تحويل للصفحة المقصودة: • إنشاء صفحات مقصودة واختبار A/B تتطابق مع إعلانك الحملات، دون انتظار المطورين • اختر من بين العشرات من قوالب الصفحات المقصودة • قم بإنشاء مسارات مبيعات مخصصة متعددة الخطوات • قم باستضافة الصفحات على المجال المخصص الخاص بك، أو قم بمزامنتها مع صفحات Shopify، أو قم بتضمينها في أي مكان
AdPage
adpage.io
احصل على تتبع دقيق. تحقيق نتائج أفضل. تُحدث AdPage ثورة في مجال التجارة الإلكترونية من خلال حلها المتطور لوضع العلامات على جانب الخادم، والمصمم خصيصًا لوكالات التجارة الإلكترونية التي تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من المتاجر عبر الإنترنت، بما في ذلك المتاجر الموجودة على Lightspeed وShopify وMagento وWooCommerce. يضمن نهجنا المبتكر أن يحقق عملاؤك إعدادات التتبع الأكثر موثوقية وقوة، مما يضع معيارًا جديدًا للدقة والأداء في تحليلات التجارة الإلكترونية. من خلال التركيز على التكنولوجيا من جانب الخادم، يتجاوز AdPage القيود الشائعة من جانب العميل، مما يوفر طريقة تتبع أكثر أمانًا وسرعة ومقاومة لحظر الإعلانات. وهذا يعني أن الوكالات يمكنها أن تقدم لعملائها مستوى من سلامة البيانات ودقتها لا مثيل له في الصناعة. يتكامل AdPage بسلاسة مع منصات التجارة الإلكترونية الرائدة، مما يسهل تدفق البيانات بشكل لا تشوبه شائبة مباشرة من الخادم إلى لوحة معلومات التحليلات الخاصة بك. تم تصميم الحل الخاص بنا لتبسيط تعقيد إعدادات التتبع، مما يسهل على الوكالات التنفيذ والإدارة عبر حسابات عملاء متعددة أكثر من أي وقت مضى. أبعد من مجرد التتبع، يعمل AdPage على تحسين عرض القيمة الخاص بك من خلال تقديم: نماذج إحالة متقدمة تتخطى السطح لتكشف عن المصادر الحقيقية للتحويلات. إمكانات إعداد التقارير الآلية التي تراقب إعداد التتبع الخاص بك من خلال مقارنتها بالتحويلات الفعلية في المتجر. قابلية توسع غير محدودة للنمو مع وكالتك، ودعم عدد غير محدود من حسابات العملاء ومستويات وصول المستخدمين. دعم مخصص لضمان التنفيذ السلس والنجاح المستمر لجهود تتبع عملائك. باستخدام AdPage، يمكن للوكالات تمكين عملائها من أجل: التغلب على تعقيدات تتبع التجارة الإلكترونية بسهولة ودقة. الاستفادة من الإمكانات الكاملة لبياناتهم بدقة من جانب الخادم. اتخاذ قرارات مستنيرة مدعومة بمقاييس شاملة وموثوقة. قم برفع إعدادات التتبع الخاصة بهم لتجاوز معايير الصناعة والتفوق على المنافسة. اختر AdPage لعملاء التجارة الإلكترونية وكن في طليعة تكنولوجيا التتبع، مما يوفر وضوحًا وتحكمًا لا مثيل لهما في جهود التسويق الرقمي الخاصة بهم.
Onepage
onepage.io
أداة إنشاء موقع الويب التي ستستمتع باستخدامها. فهو يساعد على إنشاء مواقع الويب والصفحات المقصودة وLinktree's والاختبارات بسرعة. ثم قم بتوصيلهم معًا، كل ذلك باستخدام أداة واحدة. مع التركيز على جوانب الإنتاجية وتجربة المستخدم، فهو مزود بمفاتيح التشغيل السريع وسطر الأوامر وأداء البرامج السريع بشكل ملحوظ.
Unstack
unstack.com
Unstack مصمم على تزويد الجيل القادم من رواد الأعمال وفرق التسويق بنظام واحد موحد لتنمية أعمالك. توفر منصة Unstack أسرع استضافة مواقع ويب بدون تعليمات برمجية لإنشاء مواقع تسويقية جميلة ومواقع عضوية وصفحات مقصودة ديناميكية. باستخدام مكتبة من القوالب وعناصر التصميم الجاهزة للاستخدام، يمكنك تشغيل أي صفحة في دقائق - دون الحاجة إلى موارد تطوير. يقدم Unstack أيضًا اختبار A/B متكامل وأدوات تحسين محركات البحث وإدارة النماذج وجهات الاتصال ومقاييس المسار الكامل. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك عمليات التكامل بنقرة واحدة في Unstack العمل باستخدام جميع أدوات التسويق التي تستخدمها. على استعداد للبدء في البناء؟ توجه إلى unstack.com لاختبار النظام الأساسي مجانًا.
EventCreate
eventcreate.com
قم بإنشاء موقع ويب جميل للحدث في دقائق. أنشئ موقعًا إلكترونيًا للحدث، واجمع التسجيلات، وبيع التذاكر، وقم بالترويج للحدث الخاص بك عبر الإنترنت. موثوقة وآمنة. موثوق به من قبل أكثر من مليون شخص حول العالم، بما في ذلك المخططون من Nike وMIT وRefinery29.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch هي خدمة كاملة للنمو والتسويق عبر البريد الإلكتروني للمدونين ورواد الأعمال المنفردين والشركات الناشئة والمؤسسات. من B2B إلى B2C، يعتمد أكثر من 500000 شركة على Mailmunch لتوليد آلاف العملاء المحتملين يوميًا وزيادة إيراداتها من التسويق عبر البريد الإلكتروني. إليك كل ما يمكنك فعله باستخدام Mailmunch: - إنشاء قوائم بريد إلكتروني تحتوي على مجموعة واسعة من نماذج الاشتراك لكل صناعة وحالة استخدام - رعاية هؤلاء العملاء المحتملين من خلال تسلسلات رعاية العملاء المحتملين - تقليل نسبة التخلي عن عربة التسوق وإنشاء مبيعات متكررة من خلال عملية إنشاء سهلة الرد الآلي - قم بالترويج للحملات الجديدة أو الإعلان عن تحديثات المنتج من خلال عمليات بث عالية قابلية التسليم - قم بتعزيز التحويلات من خلال صفحاتنا المقصودة الجذابة والمصممة لتحقيق قوة جذب عالية، كما أن إعداد Mailmunch سهل للغاية. تضمن أداة السحب والإفلات البديهية لدينا بالإضافة إلى مئات النماذج المجانية أنه يمكنك إطلاق أي حملة في غضون دقائق، سواء كان ذلك نموذج اشتراك أو حملة بريد إلكتروني أو صفحة مقصودة. وإذا كنت تتساءل عما إذا كان Mailmunch مناسبًا لمؤسستك، فلا تقلق. لدى Mailmunch خيارًا لكل صناعة وقطاع. المزيد عن نماذج الاشتراك في Mailmunch: - ستة أنواع مختلفة من نماذج الاشتراك - مكتبة قوالب ضخمة لكل حالة استخدام - قواعد عرض متقدمة واختبار A/B - أداة إنشاء السحب والإفلات لسهولة التخصيص - نماذج مناسبة للجوال تبدو جيدة على كل جهاز، المزيد عن صفحات Mailmunch المقصودة: - مكتبة نماذج كبيرة لكل صناعة - مُنشئ السحب والإفلات لسهولة التخصيص - عمليات التكامل المبتكرة مع خدمات تسويق البريد الإلكتروني الرائدة - اختبار A/B لتحسين التحويلات العالية المزيد عن التسويق عبر البريد الإلكتروني في Mailmunch : - مكتبة نماذج كبيرة لكل حملة ومكان - أداة السحب والإفلات لسهولة التخصيص - تسلسلات الرد الآلي - سهولة التصميم وجدولة عمليات البث هناك الكثير في مجموعة الأدوات القوية لدينا لتلبية جميع احتياجات التسويق عبر البريد الإلكتروني. تأتي جميع خططنا المدفوعة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 60 يومًا لتمنحك الثقة لتجربة أسهل أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ونمو العملاء المحتملين التي ستجدها.
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge هو برنامج تتبع من الدرجة الأولى لأسماك القرش في الصناعة التابعة. إنه منتج مستقر وجدير بالثقة مع مساعدة من الدرجة الأولى وواجهة بديهية ومجموعة كاملة من الميزات التي تسمح لك بتحسين الحملات الإعلانية.
Fabl
fabl.co
تم تطوير Fabl، التي استحوذت عليها Britelite Immersive في يناير 2021، لزيادة مشاركة الجمهور مع تقليل تكاليف الإنتاج والإدارة لناشري العلامات التجارية، وتمكن منصة برمجيات Fabl الشاملة المسوقين أنفسهم من بناء بيانات المشاركة والتحويل وإدارتها ونشرها وتحليلها عبر توسيع نطاق برامج المحتوى ذات العلامات التجارية؛ لا حاجة إلى وكالات أو مطورين أو مصممين. تعمل شركة Fabl على زيادة تفاعل صفحات تسويق المحتوى بمعدل 6 أضعاف مقارنةً بمعظم منصات CMS. سهلة الاستخدام مثل أي أداة إنشاء صفحات مقصودة، وقوية مثل أي نظام إدارة محتوى - Fabl عبارة عن منصة لتسويق المحتوى وإدارته ونشره لإنتاج فعال لصفحات محتوى جذابة للغاية ومبنية على البيانات على نطاق واسع. بعيدًا عن منصة تسويق المحتوى النموذجية، تعمل Fabl على تحرير المسوقين من قيود التكلفة والوقت والقيود التكنولوجية مع زيادة مشاركة الصفحة ومعدلات التحويل بشكل كبير.
Referrizer
referrizer.com
منصة أتمتة التسويق الأكثر تقدمًا في العالم لتمكين أعمالك المحلية. احصل على المزيد من العملاء، وحقق أقصى قدر من الإحالات، وحسّن معدل الاحتفاظ بعملائك من خلال حسابنا التجريبي المجاني. تعاون مع أصحاب الأعمال المحليين واكتشف الكثير من التطبيقات المتميزة وعمليات التكامل المعدة مسبقًا لتعزيز النتائج بشكل أكبر. قم بالتسجيل مجانًا (لا يلزم وجود بطاقة ائتمان).
GreenRope
greenrope.com
GreenRope عبارة عن حل متكامل لإدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق وخدمة العملاء مصمم للشركات التي تقوم بأشياء كبيرة. يجمع GreenRope بين المبيعات والتسويق والعمليات في حل برمجي واحد قابل للتخصيص بدرجة كبيرة مصمم خصيصًا لشركتك. إن GreenRope هو أكثر من مجرد برنامج، فهو وسيلة لممارسة الأعمال التجارية. نحن نساعد مستخدمينا على تفكيك صوامع الأقسام لإنشاء عمليات تجارية مبسطة. يحتوي نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بـ GreenRope على جميع الأدوات وعمليات التكامل التي تحتاجها للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء والعمليات. القوة الحقيقية تأتي من نهج متكامل، وهذا بالضبط ما تقدمه GreenRope. يتضمن GreenRope إمكانات متقدمة لأتمتة التسويق، وتخطيط رحلة العميل بالسحب والإفلات، وأتمتة قوة المبيعات، وأدوات خدمة العملاء، ومجموعة أدوات من الميزات الأخرى للمساعدة في إدارة أعمالك وتشغيلها. يمنحك GreenRope التحكم في عملك بالكامل بدءًا من المبيعات وحتى التسويق وحتى خدمة العملاء. وستحصل على رؤية 360 درجة لعملائك وطريقة أفضل لإدارة مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك والوصول إليها. يعد GreenRope واحدًا من الحلول المتكاملة الوحيدة الحقيقية. يمكن لأي شخص في مؤسستك استخدام GreenRope لإدارة المبيعات وتعزيز مبادرات التسويق واستخدام البيانات لإنشاء تجارب أفضل للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، يكون المستخدمون الإضافيون دائمًا مجانيين. قم بإدارة خط أنابيب مبيعاتك بشكل فعال باستخدام أدوات تمكين المبيعات المتعمقة. قم بتخصيص طريقة عرض جهات الاتصال الخاصة بك، وجدولة المواعيد، وأتمتة المتابعات، وعرض جميع فرص المبيعات بسهولة. يمنحك GreenRope أتمتة التسويق التي يسهل إعدادها واختبارها وتنفيذها. لا تفوت أبدًا فرصة تقديم أفضل تجربة للعملاء من خلال التواصل الشخصي والاستراتيجيات المبنية على البيانات. باستخدام GreenRope، يمكنك إدارة قنوات متعددة - مواقع الويب، والبريد الإلكتروني، والهواتف المحمولة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمزيد - كل ذلك في نفس النظام الأساسي. نحن هنا عندما تحتاج إلينا. اتصل بنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الدردشة والبريد الإلكتروني والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، نحن نقدم لك تدريبًا متعمقًا وبرنامجًا لإصدار الشهادات ومئات من الموارد عبر الإنترنت لضمان نجاحك. GreenRope هي شركة تتمحور حول تقديم قيمة استثنائية لعملائنا. منذ أن بدأنا في عام 2008، تطورنا من كوننا أحد مقدمي خدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأوائل إلى كوننا أول نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) متكامل حقًا في السوق. من خلال الجمع بين المبيعات والتسويق والعمليات في منصة واحدة، تلهم GreenRope التعاون مع عملائك والبائعين والموظفين، ونحن نعيش هذه الثقافة التعاونية، ونستمع إلى أشخاص مثلك لبناء ما تريده لإدارة أعمالك. يساعد برنامج GreenRope's Complete CRM أصحاب الأعمال ومديري المبيعات والمسوقين على سد الفجوة بين الأقسام وإتاحة الوصول إلى البيانات طوال الوقت، بحيث يعمل عملك بسلاسة وفعالية مع جميع المعلومات التي يحتاجها الفريق لاستهداف العملاء المحتملين والعملاء وتقديم الخدمات لهم بشكل أفضل.
VBOUT
vbout.com
VBOUT عبارة عن منصة تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتثق بها آلاف الشركات في جميع أنحاء العالم لأتمتة تسويقها ومركزيته مع تقديم تجارب جذابة وشخصية لجماهيرها. تستخدم الوكالات والشركاء VBOUT مباشرة أو من خلال إعداد البطاقة البيضاء لإنشاء خطط مخصصة وإدارة الحسابات الفرعية ومشاركة الأصول من حساب عميل واحد إلى العديد من الحسابات. مع VBOUT، يمكنك: * إدارة جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك من مكان واحد. * تفاعل مع عملائك من خلال إنشاء وإرسال حملات البريد الإلكتروني الفائزة. * تصميم صفحات مقصودة مذهلة وشخصية وديناميكية بدون أي تعليمات برمجية. * إنشاء عمليات التشغيل الآلي باستخدام أداة إنشاء مرئية بديهية. * رعاية العملاء المتوقعين من النقر إلى الإغلاق - وما بعده. * تنمية قوائم جمهورك والحفاظ عليها بسهولة. * تتبع وتحليل جميع أنشطتك التسويقية على لوحة تحكم قابلة للتخصيص. تحتوي المنصة على صفحات ونماذج مقصودة سهلة السحب والإفلات، ومنشئ أتمتة بصرية بديهية، وإدارة الوسائط الاجتماعية، وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني، ومكتبة متنامية من القوالب المعدة مسبقًا لمجموعة واسعة من الحملات التسويقية. توفر التحليلات الأصلية المتعمقة وتتبع العملاء المحتملين للمسوقين رؤية كاملة لتدفقاتهم ومشاركة القائمة وأداء الحملة. تثق الشركات والوكالات المتنامية في منصة VBOUT المرنة والدعم المتميز المجاني الحائز على جوائز لمساعدتها على جذب العملاء المناسبين، وتحويل المزيد من الزوار إلى عملاء، وتشغيل حملات تسويقية كاملة في نظام أساسي واحد سهل الاستخدام.
AllClients
allclients.com
النظام رقم 1 لإدارة العملاء وأتمتة التسويق للشركات الصغيرة جدًا. مصممة للشركات الصغيرة جدا. يمكنك إدارة جهات الاتصال الخاصة بك بسهولة، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، ووضع التسويق الخاص بك في وضع التشغيل التلقائي.
BOWWE
bowwe.com
تم تصميم BOWWE لدعمك في كل مرحلة من مراحل إنشاء موقع الويب - بدءًا من الفكرة والتصميم والتطوير وحتى الصيانة والنمو المطرد لأعمالك. منصة NoCode & LowCode التي تتيح لك، باستخدام التكنولوجيا الأصلية، إنشاء تصميمات قوية وتحقيق الاستقلالية الكاملة على الإنترنت. يعد إنشاء مواقع الويب والصفحات المقصودة والصغيرة والمحافظ والسير الذاتية أو المدونة أسهل وأسرع مما تعتقد. يمكنك البناء من الصفر أو استخدام أكثر من 500+ قالب قابل للتخصيص بالكامل و570+ من الأدوات والأقسام والكتل الجاهزة. إن المزيج الفريد من أدوات الإنشاء والتطبيقات وأدوات التسويق والذكاء الاصطناعي لن يجعل مواقعك جميلة فحسب، بل ستجعلها أيضًا سريعة الاستجابة وسريعة التحميل ومجهزة لنتائج محرك البحث المهمة. يمكنك إنشاء المحتوى الخاص بك وتحليله وتحسينه. قم بإنشاء مشروع ويب مذهل وقوي في أقل من يوم واحد، مع أو بدون خبرة سابقة في البرمجة.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon عبارة عن منصة أتمتة تسويق متعددة القنوات حائزة على جوائز توفر حلاً لمشكلة كل بائع تجزئة: كيفية إرسال الرسالة الصحيحة، في الوقت المناسب، مع المحتوى المناسب لكل زائر. إنه يمكّن المتاجر الفردية وتجار التجزئة المؤسسيين على حدٍ سواء من الاستفادة من استخدام منصة البيانات الضخمة، من أجل إنشاء عمليات أتمتة تعتمد على البيانات وحملات مخصصة تتفاعل بسهولة مع سلوكيات العملاء/الزائرين وتغييرات الكتالوج في ثوانٍ. لهذا السبب تساعد ContactPigeon العملاء من خلال معالجة ثلاثة أهداف رئيسية نحو زيادة مبيعاتهم: • رؤى العملاء الغنية: جمع بيانات سلوك العملاء وبناء رؤية موحدة ومثرية للعملاء • تحسين تفاعلات العملاء: تشغيل الرسائل الآلية والتنبؤية في اللحظة المناسبة خلال رحلة العميل لتحسين تحويل المبيعات والاحتفاظ بها. • الوصول متعدد القنوات: السماح للشركات بتصميم حملات جذابة عبر مجموعة واسعة من قنوات المراسلة (مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وفايبر والهاتف المحمول والإشعارات الفورية والموقع الإلكتروني وفيسبوك وجوجل والبطاقات البريدية) ضمن نظام أساسي واحد.
OptimizePress
optimizepress.com
مجموعة أدوات التسويق الكاملة لـ WordPress النظام الأساسي الشامل للحصول على المزيد من العملاء المحتملين والمبيعات على موقع WordPress الخاص بك توقف عن تجميع الحلول معًا وابدأ في استخدام النظام الأساسي الوحيد المصمم للمبدعين ورجال الأعمال والمسوقين الرقميين لإنشاء موقع يجذب المزيد من العملاء المحتملين والمبيعات
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop عبارة عن أداة إنشاء مواقع ويب وصفحات مقصودة قوية بدون تعليمات برمجية، مما يتيح لك إنشاء مشاريع ويب عالية التحويل باستخدام أداة إنشاء سهلة الاستخدام. رائعة لتوليد العملاء المحتملين وبيع المنتجات والمحافظ والأحداث والمزيد.
Heyflow
heyflow.com
يساعدك Heyflow على تحويل زوار موقع الويب إلى عملاء متوقعين واشتراكات ومبيعات. باستخدام منشئ السحب والإفلات، يمكنك إنشاء مسارات تسجيل وتدفقات جذب العملاء المحتملين ونماذج تفاعلية متعددة الخطوات لإنشاء تجربة موقع ويب جذابة. قم بتحليل أداء تدفقاتك من خلال التكامل الأصلي مع أدوات التسويق التي يحتاجها المسوقون للنمو. ** البناء: اختر من بين أكثر من 25 قطعة بناء لبناء تدفق متعدد الاستخدامات في وقت قصير - ما عليك سوى السحب والإفلات! حدد المسارات ومنطق "إذا كان هذا هو هذا إذن" للمشاركة بشكل أكثر ذكاءً وأكثر إنسانية وأفضل ببساطة. قم بتضمين التدفق الخاص بك على أي موقع ويب أو استخدمه فقط كصفحة مقصودة قائمة بذاتها. تم تحسين التدفق الخاص بك للأجهزة المحمولة، وسريع الاستجابة بنسبة 100%، ويتم التحميل بسرعة مذهلة حتى عندما يكون لدى المستخدمين اتصال بطيء بالإنترنت. ** التصميم: قم بتخصيص التدفق الخاص بك بالكامل ليتناسب تمامًا مع علامتك التجارية وينقل قيمك. استفد من قوة متغيرات النمط وتجربة البكسل المثالية. أكثر من 30000 رمز في ثلاثة أوزان متماسكة و53 فئة و720 فئة فرعية جاهزة لك لتسريع سير عملك. ** التحليل: افهم سلوك المستخدمين من خلال لوحة معلومات التحليلات في Heyflow. قم بقياس أداء التدفق الخاص بك من خلال الدمج الأصلي لبرنامج Google Tag Manager أو Google Analytics أو Facebook Pixel. قم بتمرير معلمات URL تلقائيًا من صفحتك المقصودة إلى التدفق الخاص بك. ** التكامل: احصل على ردودك عبر البريد الإلكتروني وGSheets وPipedrive وSlack وAsana وأكثر من 2000 خدمة أخرى عبر Zapier.
GreatPages
greatpages.com.br
قم بإنشاء صفحات سريعة ومحسنة بشكل لا يصدق، وقم بتحويل زوار موقعك وتنمية أعمالك باستخدام أقوى منشئ الصفحات المقصودة في السوق.
SproutLoud
sproutloud.com
تساعد SproutLoud، منصة التسويق الموزعة الرائدة، فرق العلامات التجارية المحلية على التسويق والبيع بشكل فعال من خلال شركاء القنوات والمواقع والموظفين في الخطوط الأمامية. تجمع منصة SproutLoud المليئة بالذكاء الاصطناعي بين إدارة الأصول الرقمية وحوافز القنوات وصناديق التسويق التعاوني وتحقيق التسويق في الميل الأخير لتسهيل النشر التعاوني للمحتوى المحلي المتوافق من خلال أساليب الوسائط التقليدية والرقمية والاجتماعية. SproutLoud هي المنصة الوحيدة المصممة خصيصًا لصناعات التوزيع متعددة المستويات، مما يمكّن العلامات التجارية من التأثير على تصرفات الأطراف الأقرب إلى خدمة المستهلك. يعمل برنامج SproutLoud على تحسين سرعة الوصول إلى السوق، والامتثال للعلامة التجارية، والامتثال التنظيمي على نطاق واسع عبر مئات أو آلاف المستخدمين المحليين. مع SproutLoud، يتمتع العملاء بميزة الاستجابة السريعة لظروف السوق المحلية من خلال القرارات المستندة إلى البيانات.
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz هو حل تسويق نصي شامل يساعد الشركات على تنمية عدد المشتركين لديها وتقديم تجارب تسوق مخصصة 1:1 على نطاق واسع. استفد من الرسائل النصية المصورة وصفحات المبيعات المخصصة للحصول على أعلى معدلات الفتح والتحويلات. استفد من تحليلات الحملة المتقدمة لكسب المزيد من المشتركين وتقسيمهم استنادًا إلى بيانات نية صفحة المبيعات التي من المحتمل أن تشتري عناصر معينة دون غيرها. خبراء الرسائل النصية لدينا هنا للمساعدة.
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Unicorn Platform عبارة عن أداة إنشاء صفحات مقصودة بسيطة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. يستخدم أكثر من 5000 من المؤسسين والمسوقين الموهوبين من SaaS وتطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات سطح المكتب والمنتجات التقنية سحرنا لإنشاء موقع ويب لمشروعهم.
Marketplan
marketplan.io
منصة التسويق الكل في واحد. قم بتخطيط وتنفيذ وتصميم وتحسين إستراتيجيتك التسويقية بالكامل، كل ذلك من مكان واحد قوي.
Moosend
moosend.com
Moosend هو برنامج قوي لأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ميزات عالمية المستوى وتدفقات أتمتة حديثة وأدوات إنشاء عملاء محتملين تساعدك على تنمية أعمالك من اليوم الأول مع الحفاظ على واجهة مستخدم شاملة حائزة على جوائز. . -إرسال حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني قم بإنشاء حملات بريد إلكتروني احترافية وجميلة للتفاعل مع جمهورك مثل المحترفين. - إدارة جمهورك أرسل البريد الإلكتروني المناسب إلى الجمهور المناسب باستخدام ميزات التقسيم المتقدمة لدينا، وقم بالتنظيم باستخدام علامات المشتركين، وتقليل عمليات إلغاء الاشتراك. - تنمية جمهورك قم بإنشاء وإطلاق وتحسين الصفحات المقصودة ونماذج الاشتراك المذهلة، كل ذلك باستخدام أداة واحدة. - أتمتة عملية التسويق الخاصة بك قم بأتمتة المهام المتكررة، وقم بإنشاء تجارب رقمية شخصية مبهجة لعملائك. - تتبع جهودك قم بقياس نجاحك التسويقي واجمع بيانات قوية لاتخاذ قرارات أفضل. يمكنك تجربة Moosend's مجانًا وتجربة جميع ميزات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات مجانًا! ليست هناك حاجة لبطاقة الائتمان. ابدأ بمبلغ منخفض يصل إلى 9 دولارات شهريًا أو اتصل بفريق المبيعات لدينا لإنشاء خطة مخصصة لدعم احتياجات عملك. انسخ الروابط التالية والصقه في متصفحك من أجل: -جرب Moosend مجانًا: https://moosend.com/register/ -احصل على عرض أسعار مخصص: https://moosend.com/contact-us/sales/
Knak Templates
knak.com
قوالب البريد الإلكتروني المجانية. كمسوقين، نحن نعرف جيدًا تحديات التصميم والبرمجة التي تواجهها عند إنشاء رسائل البريد الإلكتروني. ولهذا السبب قررنا أن نمنح مكتبات قوالب البريد الإلكتروني Marketo وEloqua بالكامل مجانًا. يمكنك الوصول إلى أكثر من 50 نموذجًا مجانيًا للنشرات الإخبارية الإلكترونية وحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني ورسائل البريد الإلكتروني الترويجية والمزيد. ما عليك سوى تقديم عنوان بريدك الإلكتروني لتلقي أكثر من 50 نموذجًا مجانيًا للبريد الإلكتروني والصفحات المقصودة، دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.
Knak Enterprise
knak.com
منصة إنشاء حملات قابلة للتطوير لفرق التسويق في المؤسسات. تتيح Knak Enterprise التعاون الفعال عبر فرق التسويق العالمية اللامركزية، مع الحفاظ على التحكم في العلامة التجارية. قم بتمكين موظفيك من إنشاء رسائل بريد إلكتروني وصفحات مقصودة رائعة في دقائق معدودة، دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.
Limey
limey.io
قم بإنشاء مواقع ويب جميلة من صفحة واحدة في دقائق. تواصل مع جمهورك والتقط العملاء المحتملين وقم بتصديرهم.
ShortStack
shortstack.com
يعد ShortStack أكثر برامج المنافسة الكل في واحد قابلية للتخصيص، ويحتوي على جميع الأدوات التي تحتاجها لتحقيق النجاح في التسويق عبر الإنترنت. استخدم ShortStack لإنشاء مسابقات للصفحات المقصودة؛ اليانصيب والاختبارات. تشغيل الهاشتاج والتعليق للدخول في مسابقات وسائل التواصل الاجتماعي؛ وإرسال رسائل البريد الإلكتروني. تتيح لك ميزات التصميم والتخصيص القوية في ShortStack استخدام علامتك التجارية الخاصة. يمكنك التحكم في مكان نشر صفحاتك المقصودة. قم بتضمينها على موقع الويب الخاص بك أو استخدم النطاقات المخصصة الخاصة بك. ليست هناك حاجة إلى مهارات البرمجة، مما يعني عدم الحاجة إلى إشراك تكنولوجيا المعلومات.
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io هو أول محرر للصفحات المقصودة للتجارة الإلكترونية في العالم. قم بإنشاء صفحات مقصودة مذهلة في دقائق معدودة واستكشف مجموعتنا الكبيرة من القوالب والوحدات والتخطيطات وخيارات التحرير.
Phonesites
phonesites.com
تحويل المزيد من زوار موقعك إلى عملاء. أنشئ مواقع الويب والصفحات المقصودة والاستطلاعات والنوافذ المنبثقة وبطاقات العمل الرقمية بسهولة في 10 دقائق فقط. كل الحق من هاتفك!
Framer
framer.com
لقد أصبحت النماذج الأولية بسيطة - لا توجد حاجة إلى تعليمات برمجية، وهي تعتمد على المتصفح، وهي مجانية للجميع. دقة عالية في نصف الوقت. Framer هو منشئ ويب قوي مصمم لإنشاء مواقع ويب مذهلة وسريعة الاستجابة بسهولة. فهو يوفر واجهة بديهية تسمح للمستخدمين بتصميم ونشر المواقع الحديثة على أي نطاق، مما يجعلها مناسبة لكل من المطورين المبتدئين وذوي الخبرة. يدعم Framer أيضًا سوقًا للمكونات الإضافية والقوالب، مما يعزز وظائفه ويمكّن المستخدمين من إنشاء مواقع ويب فريدة دون عناء. سواء كنت تتطلع إلى إنشاء محفظة أو موقع أعمال أو صفحة مقصودة، فإن Framer يوفر الأدوات التي تحتاجها للتصميم بشكل أكثر ذكاءً والنشر بشكل أسرع. ابدأ مجانًا واستكشف الاحتمالات!
RealEye
realeye.io
منصة بحث عبر الإنترنت مزودة بميزة تتبع العين عبر كاميرا الويب. إنها: - أسرع وأرخص بكثير من أجهزة تتبع العين التقليدية - دقيقة (دقة حجم الزر) وتستخدم في الدراسات الأكاديمية - سهلة الاستخدام (يشيد العملاء بنا على الواجهة سهلة الاستخدام) RealEye هي أداة عبر الإنترنت تتيح لك القيام بما يلي: 1. تتبع العين باستخدام كاميرات الويب العادية، 2. تحليل العواطف (ترميز الوجه)، 3. تتبع حركة الماوس والنقرات، 4. استخدام وحدة المسح المتقدمة، 5. توظيف المشاركين / اللجنة على الفور، 6. تحليل البيانات بالكامل عبر الإنترنت، 7. تصدير البيانات إلى ملف CSV، 8. التواصل مع الأدوات الخارجية، 9. إجراء الدراسات عن بعد بنسبة 100٪. قد تعمل RealEye من بين أمور أخرى في: 1. دراسات رؤى المتسوقين (تقييم الحزمة والرف/مخطط المخطط) 2. دراسات UX / اختبار النماذج بالحجم الطبيعي 3. تقييم الإعلانات المختلفة (الفيديو والعرض وما إلى ذلك) 4. البحث الأكاديمي حول الشركة: - تم إطلاقها عام 2017 - أكثر من 2500 عميل موثوق بهم من قبل الشركات والجامعات - المقر الرئيسي في جميع أنحاء العالم في أوروبا وأمريكا اللاتينية
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow مخصص لتحويل رؤى موقع الويب. تعمل أدوات التحليلات المبتكرة لدينا، بما في ذلك الخرائط الحرارية وتتبع السلوك وتحليل الأحداث، على تمكين القرارات المستندة إلى البيانات. تفسر لوحة المعلومات سهلة الاستخدام إجراءات المستخدم، مما يتيح خيارات تصميم مستنيرة لرحلة رقمية استثنائية. اكتشف عمليات إعادة التشغيل في الوقت الفعلي، وتفاصيل النقرات، والمزيد لتحسين تجارب المستخدم وتعزيز المشاركة. نحن نؤمن بأن البيانات هي المفتاح لتحقيق النجاح، ومع WebTrackFlow، لديك شريك موثوق به للتنقل في المشهد الرقمي. عزز تواجدك عبر الإنترنت من خلال رؤى قابلة للتنفيذ - انضم إلينا في الرحلة إلى الإمكانات الكاملة لموقعك على الويب.
Webflow
webflow.com
Webflow عبارة عن نظام أساسي لتطوير الويب المرئي يسمح للأشخاص بتصميم مواقع ويب مخصصة بالكامل وإنشائها وإطلاقها دون كتابة تعليمات برمجية. من خلال الجمع بين أدوات التصميم والرسوم المتحركة وإدارة المحتوى والتسويق والتجارة الإلكترونية في منصة واحدة، يعمل Webflow على تمكين غير المبرمجين والمبرمجين على حد سواء من شحن وترويج مواقع الويب بجميع أنواعها بطريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر تعاونًا. تعمل Webflow على تشغيل مواقع الويب للشركات المبتكرة مثل Allianz وZendesk وLattice وGetaround وUpwork وDell. تأسست شركة Webflow في عام 2013 ومقرها في سان فرانسيسكو، وهي مدعومة من قبل Accel وCapitalG وSilversmith Capital Partners وY-Combinator وDraper Associates.
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخصصًا من رواد الأعمال.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
Acumbamail
acumbamail.com
أرسل حملات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة بسهولة وعزز أعمالك. لا ينبغي أن يكون التسويق معقدًا للحصول على أداء رائع. باستخدام أداة واحدة، يمكنك إدارة حملات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والصفحات المقصودة وغير ذلك الكثير.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو نظام متكامل تمامًا لإدارة علاقات العملاء مع تتبع المبيعات، وإدارة جهات الاتصال، وأتمتة التسويق، وتحليلات الويب، ورسائل البريد الإلكتروني ثنائية الاتجاه، والاتصال الهاتفي، ومكتب المساعدة مع واجهة حديثة ونظيفة. مع Agile CRM، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن: * أتمتة عملية التسويق والمبيعات والاحتفاظ بالعملاء باستخدام محرر السحب والإفلات البسيط والقوي * تحويل زوار موقع الويب مباشرةً إلى عملاء محتملين في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) - رعاية العملاء المتوقعين وتتبعهم وتسجيل نقاطهم تلقائيًا بناءً على نشاط الويب أو البريد الإلكتروني * تمكين الاتصال متعدد القنوات مع إمكانية الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني أو تغريدة إلى جهة اتصال من نفس الصفحة * مراقبة سلوك العملاء والحصول على تنبيهات في الوقت الحقيقي لنشاط العميل * إدارة تذاكر مكتب المساعدة مع كافة سجلات العملاء في مكان واحد * احصل على سجل مفصل لجميع تفاصيل العميل وتاريخ اتصالاته في صفحة واحدة، مرتبة ترتيبًا زمنيًا * اطلع على بيانات العملاء من مختلف تطبيقات الأعمال الأخرى في صفحة واحدة باستخدام عمليات تكامل واسعة النطاق
AWeber
aweber.com
AWeber هي شركة رائدة في السوق في مجال برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات الصغيرة. تأسست AWeber في عام 1998، وقد حققت أكثر من 20 عامًا من النجاح المؤكد في مساعدة أكثر من مليون عميل حول العالم على التواصل بشكل موثوق مع العملاء المحتملين والعملاء من خلال برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني بسيط للغاية. إلى جانب دعم العملاء الحائز على جوائز على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في الولايات المتحدة، توفر AWeber القدرة على إنشاء صفحات مقصودة سريعة الاستجابة وتحميل وإدارة جهات الاتصال وإرسال رسائل بريد إلكتروني مذهلة وإرسال إشعارات فورية وتحليل النتائج دون الحاجة إلى أن تكون خبيرًا تقنيًا. . تعمل AWeber مع أكثر من 1000 حل برمجي شريك، مما يسمح للعملاء بالتكامل بسلاسة مع التطبيقات والخدمات التي يعتمدون عليها في التشغيل والنمو. يقع المقر الرئيسي لشركة AWeber، وهي شركة خاصة، في تشالفونت، بنسلفانيا.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني في مهمة عالمية لمساعدة الشركات في كل مكان على إقامة علاقات مع عملائها. * إنشاء رسائل البريد الإلكتروني التي يتم تحويلها يمكن للمستخدمين من أي مستوى مهارة إنشاء حملات بريد إلكتروني تحقق النتائج. تعمل أداة إنشاء البريد الإلكتروني البديهية بدون تعليمات برمجية والمقترنة بقوة المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي على تسهيل إرسال الرسائل التي تلقى صدى لدى جمهورك أكثر من أي وقت مضى. ابدأ من الصفر، أو اختر من مكتبة واسعة من القوالب الجاهزة. * تنمو قائمتك أنشئ صفحات مقصودة ونماذج واستطلاعات مخصصة لتنمية قائمتك وإشراكها. يمكن لأي شخص استخدام أدوات جذب العملاء المحتملين البسيطة الخاصة بـ Benchmark Email لجذب مشتركين جدد. أو اتصل بأدوات العملاء المحتملين التي تحبها باستخدام Zapier. * إضفاء الطابع الشخصي على التواصل أرسل محتوى بريد إلكتروني مخصصًا وفي الوقت المناسب باستخدام سير عمل الأتمتة في أداة إنشاء مرئية. قم بتشغيل رسائل البريد الإلكتروني بناءً على سلوك أو سمات جهات الاتصال الخاصة بك. * تحسين وقياس النجاح توفر أدوات إعداد التقارير نظرة ثاقبة للحملات الأفضل أداءً، بينما يوفر اختبار أ/ب وسيلة لتحسين مقاييسك الرئيسية. على مدى عقود من الزمن، توفر Benchmark Email للشركات في جميع أنحاء العالم أدوات ذكية للتسويق عبر البريد الإلكتروني لمساعدتها في الوصول إلى جمهورها.
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo عبارة عن منصة SaaS لإدارة الأعمال التي تجمع بين العديد من الخدمات الأساسية للشركات في حل واحد يمكن اعتماده بسهولة وبأسعار معقولة. تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، فهو يوفر لهم النطاق ونهج الأعمال الكاملة للأنظمة الأكبر على مستوى المؤسسة، ومع ذلك يتم تقديمه بطريقة أكثر قابلية للإدارة. هذا النهج المتكامل تمامًا يجعل العمل أكثر كفاءة من مجموعة من التطبيقات المجمعة معًا ذات الغرض الواحد، ويوفر أمانًا أفضل للبيانات، كما أنه أسهل في التعلم والاعتماد والاستخدام والإدارة، وأقل تكلفة. تحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة على حلول أعمال مميزة بالكامل (إدارة علاقات العملاء، والمبيعات والتسويق، والمشاريع، والدعم، وأتمتة سير العمل، وغير ذلك الكثير...) والتي تم تصميمها لتنمو بالتناغم مع احتياجاتهم من خلال التبني التدريجي في وحدات أعمال داخلية مختلفة، مع إلغاء الحاجة إلى مجموعة من التطبيقات ذات الغرض الواحد. كل شيء يبدأ ببرنامج CRM مجاني.
Brizy Cloud
brizy.cloud
أسهل طريقة لإنشاء صفحات مقصودة للمبيعات عالية التحويل، وتوليد العملاء المحتملين، وصفحات مقصودة تسويقية لشركتك أو لعملائك.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
Dorik
dorik.com
Dorik عبارة عن منصة لبناء مواقع الويب تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تسهل على أي شخص إنشاء موقع ويب جميل في دقائق دون الحاجة إلى أي خبرة في التصميم أو البرمجة. تتميز Dorik بالمرونة وسهولة الاستخدام وواحدة من أكثر منصات إنشاء مواقع الويب بأسعار معقولة.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital عبارة عن منصة متكاملة لتجربة العملاء والبيانات (CXDP) تعمل على تمكين فرق التسويق من تجاوز توقعات العملاء من خلال رحلات عبر القنوات مخصصة للغاية. باستخدام Dotdigital، يمكن للمسوقين توحيد بيانات العملاء وإثرائها وتقسيمها بسلاسة. من خلال كسر صوامع البيانات، تعمل Dotdigital على تبسيط عملية صنع القرار وتمهد الطريق للإبداع التسويقي الذي يوفر مشاركة العملاء على نطاق واسع. بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي القوية، تجعل Dotdigital من السهل أتمتة التجارب المخصصة بعمق عبر الويب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp والدردشة والدفع ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات والمزيد. تحظى Dotdigital بثقة أكثر من 4000 علامة تجارية في قطاعات التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والمنظمات غير الهادفة للربح والتعليم والخدمات المالية وغيرها من القطاعات، مما يتيح للمسوقين في جميع أنحاء العالم. تركز شركة Dotdigital، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن وتأسست عام 1999، على بناء حلول موثوقة ومتصلة ومثبتة للمستقبل تعمل على تمكين الشركات المهووسة بالعملاء. تعرف على المزيد على dotdigital.com.
Duda
duda.co
Duda هي المنصة الرائدة لتطوير مواقع الويب التي تعمل على تمكين وكالات التسويق الرقمي وشركات SaaS من بناء وإدارة التواجد الرقمي لعملائها. تتيح منصة Duda الحائزة على جوائز منخفضة التعليمات البرمجية بدون تعليمات برمجية للوكالات وشركات SaaS الوصول إلى إنتاجية أعلى ونمو غير مسبوق مع مجموعة واسعة من الإمكانات التي تشمل التجارة الإلكترونية وإدارة العملاء وتحسين محركات البحث والأتمتة ووضع العلامات البيضاء.
Emma
myemma.com
تساعد Emma by Marigold المسوقين على إنشاء وتقديم حملات بريد إلكتروني ورسائل نصية قصيرة مخصصة وموجهة لتحقيق نتائج أعمال حقيقية. سواء كنت فريقًا مكونًا من فرد واحد أو فريقًا موزعًا عالميًا، فإن مواردنا تسهل عليك إنشاء حملات بسيطة تعتمد على البيانات وتتصل وتتحول عبر القنوات. كما نقدم أيضًا قوالب قابلة للتخصيص (لا تقتصر على الحسابات المميزة)، ودعمًا عمليًا للعملاء، ووظائف مصممة للتوسع معك. * الخطة - تعاون عبر الفرق، وكن استباقيًا بشأن حملاتك والتواصل مع العملاء. * التصميم - يساعدك محررنا العالمي والمئات من القوالب سريعة الاستجابة على تصميم رسائل بريد إلكتروني جذابة على الهاتف المحمول واختبار عبارات الحث على اتخاذ إجراء (CTA) الفعالة. * الاستهداف والمشاركة - استخدم التجزئة لتشغيل رسائل أكثر تخصيصًا استنادًا إلى ما تعرفه عن عملائك، وتساعدك أدوات التشغيل الآلي لدينا على إنشاء وتنفيذ حملات مستمرة بكفاءة تجعل علامتك التجارية في مقدمة أولوياتك. * التحليل والتحسين - افهم تأثير برامجك وقم بالتحسين بمرور الوقت من خلال التحليلات والاختبارات والرؤى في الوقت الفعلي، حتى أثناء التنقل. * عمليات التكامل - تتكامل Emma مع أفضل منصات إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والتحليلات حتى تتمكن من استخدام البيانات من التقنيات التي تستخدمها كثيرًا لإنشاء تصميم إبداعي مستنير وديناميكي.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode عبارة عن منصة تقنية مصممة لسد الفجوة بين المجالين المادي والرقمي، وتمكين العلامات التجارية من التواصل بشكل أكثر فعالية مع عملائها. من خلال تسهيل التقاط بيانات الطرف الأول القيمة، يعمل Flowcode على تمكين الشركات من تعزيز استراتيجياتها التسويقية وتحسين مشاركة العملاء. يعد هذا الحل المبتكر ذا أهمية خاصة في المشهد الرقمي اليوم، حيث يعد فهم سلوك المستهلك أمرًا ضروريًا لتحفيز التحويلات وتعزيز الولاء للعلامة التجارية. تستهدف Flowcode في المقام الأول العلامات التجارية التي تسعى إلى تحسين تفاعلاتها مع العملاء، وتخدم مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والترفيه والضيافة. تم تصميم أدواتها لتحسين مسارات التحويل، مما يسمح للشركات بتحديد اهتمامات العملاء ورسم خريطة لها بدقة. تعتبر هذه الإمكانية مفيدة بشكل خاص للمؤسسات التي تتطلع إلى إنشاء تجارب مخصصة تلقى صدى لدى جمهورها. من خلال الاستفادة من Flowcode، يمكن للعلامات التجارية إطلاق العنان لتجارب فريدة لا تجذب العملاء فحسب، بل تشجع أيضًا على المشاركة المتكررة. إحدى الميزات البارزة لـ Flowcode هي قدرتها على تسهيل أكثر من 711 مليون مشاركة، وإظهار فعاليتها في تعزيز تجارب العملاء في الأماكن والفعاليات الكبرى. يوضح هذا المستوى من المشاركة قدرة Flowcode على تحفيز التفاعلات الهادفة بين العلامات التجارية والمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، تحظى المنصة بثقة أكثر من 60% من قائمة Fortune 500، مما يشير إلى موثوقيتها وفعاليتها في تلبية احتياجات المؤسسات واسعة النطاق. تتضمن نقاط البيع الفريدة لـ Flowcode التكامل السلس لنقاط الاتصال المادية والرقمية، مما يمكّن العلامات التجارية من جمع رؤى قابلة للتنفيذ من تفاعلات العملاء. توفر المنصة أدوات للتحليلات في الوقت الفعلي، مما يسمح للشركات بتتبع مقاييس المشاركة وتعديل استراتيجياتها وفقًا لذلك. هذا النهج المبني على البيانات لا يعزز جهود التسويق فحسب، بل يعزز أيضًا فهمًا أعمق لتفضيلات العملاء، مما يؤدي في النهاية إلى حملات أكثر فعالية. باختصار، تبرز Flowcode في المشهد التكنولوجي من خلال تقديم حل شامل يربط العلامات التجارية بعملائها بطرق مبتكرة. من خلال التركيز على جمع بيانات الطرف الأول وتحسين المشاركة، يزود Flowcode الشركات بالأدوات التي تحتاجها للتنقل في المشهد الرقمي المتطور وبناء علاقات دائمة مع جمهورها.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond عبارة عن منصة من الأدوات البسيطة لتوليد العملاء المحتملين وأتمتة التسويق التي تستخدمها أكثر من 5000 شركة: الصفحات المقصودة: إنشاء ونشر واختبار تقسيم A/B للصفحات المقصودة المستجيبة للجوال في دقائق. النوافذ المنبثقة لموقع الويب: قم بتحويل المزيد من زوار موقع الويب إلى عملاء محتملين باستخدام نماذج النوافذ المنبثقة لموقع الويب. النماذج: قم بتضمين نماذج إنشاء العملاء المحتملين على موقع الويب الخاص بك والمدونة. المسابقات والعروض الترويجية: قم بتشغيل مسابقة يانصيب Facebook ومسابقات الصور ومسابقات Instagram Hashtag والمزيد. أتمتة التسويق: قم بإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة إلى العملاء المحتملين بناءً على نشاطهم وتفاصيلهم الشخصية. التسويق عبر البريد الإلكتروني: قم بتخصيص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك لكل عميل محتمل بناءً على أي نشاط أو تفاصيل شخصية. إدارة العملاء المحتملين: قم بإنشاء قوائم بناءً على نشاط العملاء المحتملين على موقعك وحملاتك. تسجيل نقاط العملاء المحتملين: قم بتسجيل بيانات العملاء المحتملين بناءً على نشاطهم وتفاصيلهم الشخصية لمعرفة أي منهم جاهز للشراء. الملفات الشخصية للعملاء المحتملين: احصل على نظرة ثاقبة لعملائك المحتملين. عرض نشاط موقع الويب الخاص بهم ورسائل البريد الإلكتروني التي فتحوها والمزيد.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة في 15 دقيقة فقط. يقدم SendPulse أيضًا منصة لإنشاء دورات عبر الإنترنت. يمكنك بسهولة تتبع جميع أنشطتك التسويقية ومعلومات العميل باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المجاني الخاص بـ SendPulse.
Swipe Pages
swipepages.com
يمكنك جذب المزيد من العملاء المحتملين وزيادة معدل التحويل باستخدام الصفحات المقصودة الأولى على الجوال بصيغة AMP. منشئ الصفحات المقصودة المليء بالميزات موثوق به من قبل أكثر من 7500 جهة تسويق.
Taplink
taplink.at
يساعدك Taplink على إنشاء صفحة مقصودة عالية التحويل لعملك على Instagram في 10 دقائق. استخدم العديد من الميزات التسويقية لزيادة مبيعاتك
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