أدوات تحسين معدل التحويل - التطبيقات الأكثر شعبية - روسيا

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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تمثل أدوات تحسين معدل التحويل (CRO) فئة من البرامج المجهزة بقدرات الاختبار والتصور التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم ورفع معدلات التحويل للشركات. تعمل أدوات CRO جنبًا إلى جنب مع برامج التحليلات الرقمية لمراقبة سلوك الزائرين، وتقوم بجمع وتحليل البيانات حول أنماط استخدام موقع الويب. ومن خلال الرؤى المميزة، فإنهم يحددون الفرص المتاحة لتبسيط سهولة الاستخدام وتعزيز الجاذبية. تخدم الأنواع المتنوعة من أدوات CRO وظائف متميزة، بدءًا من تقييم معدلات التحويل الحالية إلى تجربة تجارب مواقع الويب الجديدة لقياس تأثيرها على معدلات التحويل.
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Webflow
webflow.com
Webflow عبارة عن نظام أساسي لتطوير الويب المرئي يسمح للأشخاص بتصميم مواقع ويب مخصصة بالكامل وإنشائها وإطلاقها دون كتابة تعليمات برمجية. من خلال الجمع بين أدوات التصميم والرسوم المتحركة وإدارة المحتوى والتسويق والتجارة الإلكترونية في منصة واحدة، يعمل Webflow على تمكين غير المبرمجين والمبرمجين على حد سواء من شحن وترويج مواقع الويب بجميع أنواعها بطريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر تعاونًا. تعمل Webflow على تشغيل مواقع الويب للشركات المبتكرة مثل Allianz وZendesk وLattice وGetaround وUpwork وDell. تأسست شركة Webflow في عام 2013 ومقرها في سان فرانسيسكو، وهي مدعومة من قبل Accel وCapitalG وSilversmith Capital Partners وY-Combinator وDraper Associates.
Miro
miro.com
Miro هي مساحة عمل مرئية للابتكار تمكن الفرق الموزعة من أي حجم من الحلم والتصميم وبناء المستقبل معًا. بفضل سحر Miro's Intelligent Canvas، يمكن أن يحدث تصور المفاهيم والأفكار والحلول كفريق في أي مكان - دون الحاجة إلى علامات المسح الجاف. يمكنك المزامنة والتدفق والشعور بالارتباط بالعمل جنبًا إلى جنب مع فريقك - حتى في بيئات العمل البعيدة أو الموزعة أو المختلطة. يحب عملاء Miro استخدام Miro من أجل: * إدارة الاجتماعات عبر الإنترنت وورش عمل الفريق * تبادل الأفكار والتصاميم الجديدة على لوحة لا حدود لها * تحرير المستندات وملفات PDF والتعليق عليها وترميزها * قم بتدوين الملاحظات الرقمية باستخدام قلم Apple Pencil (وقلل من استخدام الورق!) * جمع الموارد والصور والمستندات والروابط والمراجع بسهولة * تخطيط وإدارة سير العمل الرشيق وطقوس سكروم * إنشاء رحلات المستخدم وتخطيط العمليات وتطوير الشخصيات * تدريس وتسهيل الفصول التفاعلية في مساحة تعاونية * إنشاء لوحة رؤية للأفكار والإلهام يسمح لك Miro بالإنشاء في أي وقت وفي أي مكان. مع أكثر من 200 قالب معدة مسبقًا، وواجهة سحب وإفلات، وعدم وجود حدود للمتعاونين، يصبح العمل على لوحة Miro سريعًا وممتعًا.
Taplink
taplink.at
يساعدك Taplink على إنشاء صفحة مقصودة عالية التحويل لعملك على Instagram في 10 دقائق. استخدم العديد من الميزات التسويقية لزيادة مبيعاتك
Wix
wix.com
قم ببناء عملك وتوسيع نطاقه عبر الإنترنت بثقة باستخدام Wix. بفضل أداء الويب فائق السرعة والأمان على مستوى المؤسسات والبنية التحتية الموثوقة، يمكنك الاطمئنان إلى أن موقعك سيكون جاهزًا للعمل دائمًا. ومع Wix، ستحصل على أكثر من مجرد أداة إنشاء مواقع ويب - بدءًا من الجدولة عبر الإنترنت وحتى الدفعات والعلامات التجارية العميقة وحلول التجارة الإلكترونية، ويمكنك توجيه موقعك في أي اتجاه تريده. عندما يتعلق الأمر بإدارة الأعمال التجارية عبر الإنترنت، لم يكن الأمر أكثر سهولة من أي وقت مضى، مع أدوات تحسين محركات البحث والتسويق الرائدة والتحليلات المتقدمة وحتى تطبيق الهاتف المحمول، يمكنك البقاء على اطلاع بكل شيء، من أي مكان. انضم إلى ملايين المستخدمين الذين استخدموا Wix لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم عبر الإنترنت. ما هي الميزات الرئيسية للويكس؟ * محرر السحب والإفلات الذكي لإنشاء موقعك بشكل حدسي * 900+ قوالب مواقع مصممة بشكل استراتيجي * ميزات SEO المتقدمة لتحسين محركات البحث * حلول تجارة إلكترونية قوية لإدارة متجرك والبيع عبر الإنترنت * برنامج جدولة عبر الإنترنت يوفر تجربة حجز سلسة لعملائك * أدوات تسويق مدمجة للمساعدة في إدارة أعمالك وتنميتها عبر الإنترنت * إمكانات تدوين كاملة تساعدك على تنمية جمهور مخلص وتحقيق الدخل من المحتوى * أدوات تطوير الويب الكاملة للوظائف المخصصة
Sentry
sentry.io
بالنسبة لفرق البرمجيات، يعد Sentry ضروريًا لمراقبة صحة كود التطبيق. بدءًا من تتبع الأخطاء وحتى مراقبة الأداء، يمكن للمطورين الرؤية بشكل أوضح والحل بشكل أسرع والتعرف بشكل مستمر على تطبيقاتهم - من الواجهة الأمامية إلى الواجهة الخلفية. يحظى Sentry بشعبية لدى أكثر من 3.5 مليون مطور وأكثر من 87000 منظمة حول العالم، ويوفر إمكانية المراقبة على مستوى التعليمات البرمجية للعديد من الشركات الأكثر شهرة في العالم مثل Disney وPeloton وCloudflare وEventbrite وSlack وSupercell وRockstar Games.
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica هي خدمة مجانية لتحليلات الويب تقدمها Yandex لتتبع حركة مرور موقع الويب والإبلاغ عنها. أطلقت Yandex الخدمة في عام 2008 وأعلنتها للعامة في عام 2009. اعتبارًا من عام 2019، تعد Yandex.Metrica ثالث خدمة تحليلات الويب الأكثر استخدامًا على الويب.
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Framer
framer.com
لقد أصبحت النماذج الأولية بسيطة - لا توجد حاجة إلى تعليمات برمجية، وهي تعتمد على المتصفح، وهي مجانية للجميع. دقة عالية في نصف الوقت. Framer هو منشئ ويب قوي مصمم لإنشاء مواقع ويب مذهلة وسريعة الاستجابة بسهولة. فهو يوفر واجهة بديهية تسمح للمستخدمين بتصميم ونشر المواقع الحديثة على أي نطاق، مما يجعلها مناسبة لكل من المطورين المبتدئين وذوي الخبرة. يدعم Framer أيضًا سوقًا للمكونات الإضافية والقوالب، مما يعزز وظائفه ويمكّن المستخدمين من إنشاء مواقع ويب فريدة دون عناء. سواء كنت تتطلع إلى إنشاء محفظة أو موقع أعمال أو صفحة مقصودة، فإن Framer يوفر الأدوات التي تحتاجها للتصميم بشكل أكثر ذكاءً والنشر بشكل أسرع. ابدأ مجانًا واستكشف الاحتمالات!
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسة، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar في عام 2014، ويتم تشغيلها عن بعد بالكامل من قبل أكثر من 100 عضو في الفريق عبر 20 دولة ويتم استخدامها في أكثر من 500000 موقع حول العالم.
FlowMapp
flowmapp.com
صمم تجربة مستخدم استثنائية للمنتجات والمواقع والتطبيقات الجميلة باستخدام الأدوات التعاونية عبر الإنترنت. منصة UX مرئية بسيطة وقوية. قم بإنشاء خرائط الموقع وتدفقات المستخدم والإطارات السلكية من أجل توفير تخطيط أكثر كفاءة لتجربة المستخدم وتطوير الويب. يسمح FlowMapp للفرق بتخطيط التجارب الرقمية وتصميمها معًا في الوقت الفعلي وفي مكان واحد كيفية استخدام فلوماب؟ - تجربة المستخدم والتطوير - تخطيط — العمل الجماعي - تنظيم كل شيء - إنشاء وتقديم نماذج أولية لتقنية hi-fi — تخطيط وتخزين المحتوى - التواصل مع العميل - زيادة المبيعات - العمل دون اتصال
Flowcode
flowcode.com
Flowcode عبارة عن منصة تقنية مصممة لسد الفجوة بين المجالين المادي والرقمي، وتمكين العلامات التجارية من التواصل بشكل أكثر فعالية مع عملائها. من خلال تسهيل التقاط بيانات الطرف الأول القيمة، يعمل Flowcode على تمكين الشركات من تعزيز استراتيجياتها التسويقية وتحسين مشاركة العملاء. يعد هذا الحل المبتكر ذا أهمية خاصة في المشهد الرقمي اليوم، حيث يعد فهم سلوك المستهلك أمرًا ضروريًا لتحفيز التحويلات وتعزيز الولاء للعلامة التجارية. تستهدف Flowcode في المقام الأول العلامات التجارية التي تسعى إلى تحسين تفاعلاتها مع العملاء، وتخدم مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والترفيه والضيافة. تم تصميم أدواتها لتحسين مسارات التحويل، مما يسمح للشركات بتحديد اهتمامات العملاء ورسم خريطة لها بدقة. تعتبر هذه الإمكانية مفيدة بشكل خاص للمؤسسات التي تتطلع إلى إنشاء تجارب مخصصة تلقى صدى لدى جمهورها. من خلال الاستفادة من Flowcode، يمكن للعلامات التجارية إطلاق العنان لتجارب فريدة لا تجذب العملاء فحسب، بل تشجع أيضًا على المشاركة المتكررة. إحدى الميزات البارزة لـ Flowcode هي قدرتها على تسهيل أكثر من 711 مليون مشاركة، وإظهار فعاليتها في تعزيز تجارب العملاء في الأماكن والفعاليات الكبرى. يوضح هذا المستوى من المشاركة قدرة Flowcode على تحفيز التفاعلات الهادفة بين العلامات التجارية والمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، تحظى المنصة بثقة أكثر من 60% من قائمة Fortune 500، مما يشير إلى موثوقيتها وفعاليتها في تلبية احتياجات المؤسسات واسعة النطاق. تتضمن نقاط البيع الفريدة لـ Flowcode التكامل السلس لنقاط الاتصال المادية والرقمية، مما يمكّن العلامات التجارية من جمع رؤى قابلة للتنفيذ من تفاعلات العملاء. توفر المنصة أدوات للتحليلات في الوقت الفعلي، مما يسمح للشركات بتتبع مقاييس المشاركة وتعديل استراتيجياتها وفقًا لذلك. هذا النهج المبني على البيانات لا يعزز جهود التسويق فحسب، بل يعزز أيضًا فهمًا أعمق لتفضيلات العملاء، مما يؤدي في النهاية إلى حملات أكثر فعالية. باختصار، تبرز Flowcode في المشهد التكنولوجي من خلال تقديم حل شامل يربط العلامات التجارية بعملائها بطرق مبتكرة. من خلال التركيز على جمع بيانات الطرف الأول وتحسين المشاركة، يزود Flowcode الشركات بالأدوات التي تحتاجها للتنقل في المشهد الرقمي المتطور وبناء علاقات دائمة مع جمهورها.
MailerLite
mailerlite.com
قم بإنشاء حملات تسويقية متقدمة عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM للهاتف المحمول على التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. يمكنك الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك، ويمكنك البدء في العمل خلال دقائق - دون الحاجة إلى الخبرة. مع Mailchimp، لن تفوت أبدًا أي فرصة لإجراء عملية بيع، أو جذب العملاء مرة أخرى، أو العثور على مشتركين جدد، أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم Mailchimp من أجل: * Marketing CRM - تابع جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام Marketing CRM من Mailchimp. ابحث عن عملاء جدد وأضفهم باستخدام أدوات استيراد جهات الاتصال، مثل الماسح الضوئي لبطاقات العمل. تتبع نمو الجمهور واعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة المعلومات. افعل كل ذلك في مكان واحد - اتصل، أرسل رسالة نصية، أرسل بريدًا إلكترونيًا مباشرة من التطبيق. قم بتسجيل الملاحظات وإضافة العلامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - ألق نظرة أعمق على أداء المبيعات والتسويق لديك. تتبع النتائج لجميع حملاتك واحصل على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسين. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وإعلانات Facebook وInstagram ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. من خلال إعادة الإرسال بنقرة واحدة إلى رسائل البريد الإلكتروني غير الافتتاحية وإعادة استهداف المنتج، ستتمكن من إعادة جذب العملاء وزيادة المبيعات في وقت قصير. * إعلانات Facebook وInstagram - قم بصياغة الإعلانات ونشرها، وتحديد الميزانية، واستهداف مجموعة محددة. يمكنك الوصول إلى أشخاص جدد، أو إشراك جهات الاتصال الحالية، أو إعداد جماهير مخصصة، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - احصل على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. اعرف متى يحين وقت إعداد بريد إلكتروني لـ Abandoned Cart أو احصل على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى Mailchimp واستخدمها في جميع حملاتك.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، ومقرها في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Canada Inc. تقوم التطبيقات البرمجية OpenText بإدارة المحتوى أو البيانات غير المنظمة للشركات الكبيرة والوكالات الحكومية وشركات الخدمات المهنية. تهدف OpenText منتجاتها إلى معالجة متطلبات إدارة المعلومات، بما في ذلك إدارة كميات كبيرة من المحتوى، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، وإدارة تجربة الهاتف المحمول والإنترنت. توظف OpenText أكثر من 14000 شخص حول العالم وهي شركة مساهمة عامة، مدرجة في بورصة ناسداك (OTEX) وبورصة تورنتو (OTEX).
Elicit
elicit.org
مساعد باحث الذكاء الاصطناعي. Elicit هو مساعد باحث يعمل بنظام GPT-3. يساعدك Elicit على تصنيف مجموعات البيانات، وطرح الأسئلة البحثية، والبحث في المنشورات.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة في 15 دقيقة فقط. يقدم SendPulse أيضًا منصة لإنشاء دورات عبر الإنترنت. يمكنك بسهولة تتبع جميع أنشطتك التسويقية ومعلومات العميل باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المجاني الخاص بـ SendPulse.
Builder.io
builder.io
يوفر Builder للمطورين والمسوقين أدوات مدعمة بالذكاء الاصطناعي لتحويل التصميمات بسرعة إلى تجارب محسنة للويب والهواتف المحمولة. إنه يوفر أداة تصميم إلى تعليمات برمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي (Visual Copilot) تعمل تلقائيًا على تحويل تصميمات Figma إلى تعليمات برمجية نظيفة ونظام إدارة المحتوى المرئي (Visual CMS) الذي يتيح للمسوقين إنشاء تجارب الويب والهواتف المحمولة وتكرارها وتحسينها بسرعة دون الحاجة إلى تعتمد على الهندسة .
LogRocket
logrocket.com
مراقبة الواجهة الأمامية الحديثة وتحليلات المنتج. يجمع LogRocket بين إعادة تشغيل الجلسة ومراقبة الأداء وتحليلات المنتج - مما يمكّن فرق البرمجيات من إنشاء تجربة مثالية لمنتجات الويب والهواتف المحمولة
Referrizer
referrizer.com
منصة أتمتة التسويق الأكثر تقدمًا في العالم لتمكين أعمالك المحلية. احصل على المزيد من العملاء، وحقق أقصى قدر من الإحالات، وحسّن معدل الاحتفاظ بعملائك من خلال حسابنا التجريبي المجاني. تعاون مع أصحاب الأعمال المحليين واكتشف الكثير من التطبيقات المتميزة وعمليات التكامل المعدة مسبقًا لتعزيز النتائج بشكل أكبر. قم بالتسجيل مجانًا (لا يلزم وجود بطاقة ائتمان).
Exatom
exatom.io
نحن نساعدك على تحسين أداء نماذجك الحالية عبر الإنترنت. أفضل بكثير. عادةً، لا تتحول النسبة المئوية المكونة من رقمين من الزوار الذين يبدأون التفاعل مع النموذج الخاص بك إلى محولين. لماذا يتخلون عن نموذج الويب الخاص بك في منتصف الطريق أو بعد فشل الإرسال؟ اكتشف كيف يمكن تحسين أداء النموذج الخاص بك. تكمل التحليلات الميدانية والنموذجية من Exatom منصات التحليلات الحالية لديك، مثل Google Analytics أو Adobe Analytics، حيث تبدأ من حيث تتوقف أدوات تحليل الويب العادية. يركز Exatom بشكل مكثف على تفاصيل النموذج التي لا تستطيع أدوات تحليل الويب الأخرى توفيرها. مثل وقت التفاعل والتردد لكل حقل نموذج. يمكّنك هذا من تحسين أداء النماذج عبر الإنترنت. لا يهم إذا كان النموذج الخاص بك عبر الإنترنت مصممًا لجذب العملاء المحتملين أو التجارة الإلكترونية أو المراجعات. وبالمناسبة، الحل الذي نقدمه لا يحتوي على ملفات تعريف الارتباط ولا نجمع أي بيانات تحديد هوية شخصية. صديقة للخصوصية. نحن نقدم نسخة تجريبية مجانية لمدة 10 أيام. هل أنت وكالة؟ يمكن للوكالات استخدام Exatom على موقع الشركة الإلكتروني مجانًا والحصول على خصم بنسبة 15% لعملائها.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude عبارة عن منصة لتحليل المنتجات تساعد الشركات على تتبع الزائرين بمساعدة التحليلات التعاونية. تستخدم المنصة التقارير السلوكية لفهم تفاعلات المستخدمين مع المنتجات وتوفر رؤى لتسريع العمل في الوقت الفعلي.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica عبارة عن أداة تحليلية شاملة لتطبيقات الهاتف المحمول وبأسعار معقولة وموثوقة (نعم، هذا ممكن) توفر تحليلاً شاملاً لسلوك مستخدم تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك، والإيرادات داخل التطبيق، وحملات الاستحواذ على الهاتف المحمول، وبيانات الأعطال. تم إطلاقه في عام 2013، وهو يتيح لأكثر من 60 ألف تطبيق للهاتف المحمول مثل Azur Games، وMETRO، وBurger King، وBrave Stars في جميع أنحاء العالم العثور على رؤى قابلة للتنفيذ وزيادة إيرادات تطبيقاتهم إلى الحد الأقصى. يتم استخدام AppMetrica من قبل فرق اكتساب المستخدمين ومديري المنتجات ومديري الإيرادات وخبراء التحليلات في العديد من الصناعات. لماذا التبديل إلى AppMetrica: - أنت بحاجة إلى المزيد من الوظائف من أداة تحليلات المنتج الحالية، مثل مسارات التحويل والتجزئة والبيانات على مستوى المستخدم. - أنت تعمل على توسيع حملات اكتساب المستخدمين لديك إلى ما هو أبعد من إعلانات Google وتحتاج إلى برنامج MMP. - تحليلات منتجك الحالي أو MMP باهظة الثمن. - أنت غارق في البيانات وتريد الحصول على طريقة سهلة للعثور على رؤى حول نمو تطبيقك. - أنت تقدر الدعم عالي الجودة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. بعد كل شيء، لا حاجة للتبديل، يمكنك استخدام AppMetrica كمصدر بديل للحقيقة. ببساطة قم بإنشاء حساب مجاني. لمزيد من المعلومات قم بزيارة: https://appmetrica.com
Verint
verint.com
تساعد Verint العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم على بناء علاقات دائمة مع العملاء من خلال ربط العمل والبيانات والخبرات عبر المؤسسة. ومن خلال هذا النهج، يمكن للعلامات التجارية التنقل والازدهار أثناء تكيفها مع مستقبل العمل، والقضاء على أوجه القصور الناتجة عن صوامع التنظيم والبيانات، وتقديم تجارب مختلفة باستمرار على نطاق واسع عبر كل تفاعل. تساعد حلول Verint العلامات التجارية على سد الفجوة التي تنشأ عندما تفتقر إلى الموارد المطلوبة لتقديم تجارب تلبي توقعات العملاء. يساعدهم سد فجوة القدرة على المشاركة ™ على بناء علاقات دائمة مع العملاء وتحقيق نتائج أعمال حقيقية. تعتمد منصة Verint Customer Engagement على أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي والتحليلات والتكامل المفتوح وعلم مشاركة العملاء لتلبية تفاعلات ومتطلبات المستهلكين المتزايدة والمتغيرة باستمرار. إنهم يساعدون عملائهم على تحقيق قيمة أكبر من استثماراتهم التكنولوجية من خلال العمل بشكل وثيق مع نظام بيئي واسع من الحلول والشركاء. مع Verint، يمكن للعلامات التجارية أخيرًا إطلاق العنان لإمكانات مشاركة العملاء في كل مجال من مجالات العمل لتقديم تجارب متميزة باستمرار لعملائها وموظفيها، والقيام بذلك على نطاق واسع لتحقيق نتائج أعمال ملموسة. الحضور العالمي • يقع المقر الرئيسي في ميلفيل، نيويورك، ولها أكثر من 40 مكتبًا حول العالم • مدعوم من 4500 متخصص متخصص وشبكة شركاء عالمية سد فجوة القدرة على المشاركة تواجه العلامات التجارية اليوم تحديًا يتمثل في تقديم تجارب عالية الجودة للعملاء عبر العشرات من قنوات المشاركة، ومئات رحلات العملاء، وملايين التفاعلات - كل ذلك مع نفس الفريق والموارد. وينتج عن هذا فجوة في القدرة على المشاركة. إن حلول Verint موجهة بشكل فريد نحو سد هذه الفجوة.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني في مهمة عالمية لمساعدة الشركات في كل مكان على إقامة علاقات مع عملائها. * إنشاء رسائل البريد الإلكتروني التي يتم تحويلها يمكن للمستخدمين من أي مستوى مهارة إنشاء حملات بريد إلكتروني تحقق النتائج. تعمل أداة إنشاء البريد الإلكتروني البديهية بدون تعليمات برمجية والمقترنة بقوة المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي على تسهيل إرسال الرسائل التي تلقى صدى لدى جمهورك أكثر من أي وقت مضى. ابدأ من الصفر، أو اختر من مكتبة واسعة من القوالب الجاهزة. * تنمو قائمتك أنشئ صفحات مقصودة ونماذج واستطلاعات مخصصة لتنمية قائمتك وإشراكها. يمكن لأي شخص استخدام أدوات جذب العملاء المحتملين البسيطة الخاصة بـ Benchmark Email لجذب مشتركين جدد. أو اتصل بأدوات العملاء المحتملين التي تحبها باستخدام Zapier. * إضفاء الطابع الشخصي على التواصل أرسل محتوى بريد إلكتروني مخصصًا وفي الوقت المناسب باستخدام سير عمل الأتمتة في أداة إنشاء مرئية. قم بتشغيل رسائل البريد الإلكتروني بناءً على سلوك أو سمات جهات الاتصال الخاصة بك. * تحسين وقياس النجاح توفر أدوات إعداد التقارير نظرة ثاقبة للحملات الأفضل أداءً، بينما يوفر اختبار أ/ب وسيلة لتحسين مقاييسك الرئيسية. على مدى عقود من الزمن، توفر Benchmark Email للشركات في جميع أنحاء العالم أدوات ذكية للتسويق عبر البريد الإلكتروني لمساعدتها في الوصول إلى جمهورها.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو نظام متكامل تمامًا لإدارة علاقات العملاء مع تتبع المبيعات، وإدارة جهات الاتصال، وأتمتة التسويق، وتحليلات الويب، ورسائل البريد الإلكتروني ثنائية الاتجاه، والاتصال الهاتفي، ومكتب المساعدة مع واجهة حديثة ونظيفة. مع Agile CRM، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن: * أتمتة عملية التسويق والمبيعات والاحتفاظ بالعملاء باستخدام محرر السحب والإفلات البسيط والقوي * تحويل زوار موقع الويب مباشرةً إلى عملاء محتملين في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) - رعاية العملاء المتوقعين وتتبعهم وتسجيل نقاطهم تلقائيًا بناءً على نشاط الويب أو البريد الإلكتروني * تمكين الاتصال متعدد القنوات مع إمكانية الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني أو تغريدة إلى جهة اتصال من نفس الصفحة * مراقبة سلوك العملاء والحصول على تنبيهات في الوقت الحقيقي لنشاط العميل * إدارة تذاكر مكتب المساعدة مع كافة سجلات العملاء في مكان واحد * احصل على سجل مفصل لجميع تفاصيل العميل وتاريخ اتصالاته في صفحة واحدة، مرتبة ترتيبًا زمنيًا * اطلع على بيانات العملاء من مختلف تطبيقات الأعمال الأخرى في صفحة واحدة باستخدام عمليات تكامل واسعة النطاق
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخصصًا من رواد الأعمال.
UXCam
uxcam.com
UXCam عبارة عن منصة تحليلية شاملة لتطبيقات الهاتف المحمول تمكن الشركات من فهم سلوك المستخدم. بدأت UXCam كحل لإعادة تشغيل الجلسة والخريطة الحرارية، لكننا أدركنا أن هناك الكثير من الأسئلة التي لا تستطيع البيانات النوعية وحدها الإجابة عليها. لذلك قمنا بدمج تفاصيل البيانات النوعية مع تأثير البيانات الكمية. باستخدام UXCam، يمكنك إنشاء مسارات تحويل ومخططات استبقاء ولوحات معلومات لمعرفة النسبة المئوية للأشخاص الذين ينسحبون في كل مرحلة. بمجرد رؤية الانخفاض، يمكنك تكبير وإلقاء نظرة على التسجيلات والخرائط الحرارية لفهم سبب حدوث ذلك. احجز عرضًا تجريبيًا مجانيًا وسريعًا على موقع UXCam لمعرفة المزيد.
LanderLab
landerlab.io
لا حاجة للبرمجة، ولا حاجة لمهارات الخادم! باستخدام LanderLab، يمكنك إنشاء وتحرير ونشر صفحات مقصودة جميلة وسريعة الاستجابة تؤدي إلى تحويلات أكبر في غضون نقرات قليلة. اختر من بين مجموعة غنية من القوالب الجاهزة للاستخدام أو قم باستيراد صفحتك المقصودة الحالية. قم بتخصيص الصور والعناوين الرئيسية والعبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء أو أي جزء آخر من خلال المحرر المرئي المدمج سهل الاستخدام. قم ببناء جماهيرك عن طريق تثبيت أي بكسل تتبع بسهولة للمنصات الشائعة مثل Facebook وGoogle Analytics وما إلى ذلك. قم بمعاينة صفحتك المقصودة ونشرها عبر الإنترنت. قم باستيراد الصفحات المقصودة مباشرةً من أدوات التجسس، مثل Adplexity. قوالب جاهزة للاستخدام لـ ECom، والنظام الغذائي، والتمويل، وLeadgen، والمزيد. قم بتحميل صفحاتك المقصودة الحالية بتنسيق .zip. أنشئ صفحة مقصودة جديدة من قالب فارغ. افتح في المحرر وقم بتخصيص الصور أو النص أو التخطيط. انشر المواقع على أي نطاقات مخصصة تمتلكها مع دعم SSL الكامل (عبر Let's Encrypt).
Algolia
algolia.com
Algolia هي منصة البحث والاكتشاف الشاملة الوحيدة في العالم للذكاء الاصطناعي. ابتكر مهندسونا استخدامًا رائعًا للذكاء الاصطناعي لإنشاء بحث واكتشاف أفضل بشكل كبير. تجمع تقنية NeuralSearch الخاصة بنا بين معالجة اللغة الطبيعية القائمة على المتجهات ومطابقة الكلمات الرئيسية في واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة. تدعم Algolia 1.75 تريليون طلب بحث سنويًا أو أكثر من 30 مليار أسبوعيًا، مما يتيح لأكثر من 17000 عميل في أكثر من 150 دولة إنشاء تجارب بحث واكتشاف سريعة وذات صلة للمستخدمين داخل التطبيق و/أو الزوار عبر الإنترنت (باستخدام أي ويب أو جهاز محمول أو صوتي) - من خلال عرض المحتوى المطلوب على الفور وعلى نطاق واسع. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.algolia.com.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse عبارة عن منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني توفر للشركات الصغيرة ورجال الأعمال المنفردين والمدربين والمسوقين أدوات قوية وبأسعار معقولة لتنمية جمهورهم والتفاعل مع المشتركين لديهم وتحويل المشتركين إلى عملاء يدفعون. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة، يختار عملاؤنا GetResponse لحلنا سهل الاستخدام، ودعم العملاء الحائز على جوائز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والأدوات القوية التي تتجاوز التسويق عبر البريد الإلكتروني - مع الأتمتة، ونمو القائمة، وأدوات الاتصال الإضافية مثل الندوات عبر الإنترنت والبث المباشر محادثات لمساعدة الشركات على بناء علامتها التجارية الشخصية وبيع منتجاتها وخدماتها وبناء مجتمع. هل تحتاج إلى منصة أكثر تقدمًا؟ يعد GetResponse MAX وMAX² حلولاً للمستخدمين المتطلبين الذين يبحثون عن ميزات تسويقية متقدمة ودعم موثوق.
Instapage
instapage.com
يعمل Instapage على تمكين المسوقين من إنشاء صفحات مقصودة مخصصة ومحسنة على نطاق واسع، مما يؤدي إلى تحسين نتائج الحملة وعائد الاستثمار. مع عدم الحاجة إلى مطور وواجهة سهلة الاستخدام، يمكنك إنشاء تجارب ذات صلة بالإعلان إلى الصفحة المقصودة بسرعة تدعم العديد من الجماهير المستهدفة وأهداف الحملة. باعتباره حل الصفحة المقصودة الأكثر تقدمًا في السوق، يوفر Instapage بيئة موحدة لتخطيط الإعلانات والمحتوى والتجريب المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتحليلات المضمنة.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital عبارة عن منصة متكاملة لتجربة العملاء والبيانات (CXDP) تعمل على تمكين فرق التسويق من تجاوز توقعات العملاء من خلال رحلات عبر القنوات مخصصة للغاية. باستخدام Dotdigital، يمكن للمسوقين توحيد بيانات العملاء وإثرائها وتقسيمها بسلاسة. من خلال كسر صوامع البيانات، تعمل Dotdigital على تبسيط عملية صنع القرار وتمهد الطريق للإبداع التسويقي الذي يوفر مشاركة العملاء على نطاق واسع. بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي القوية، تجعل Dotdigital من السهل أتمتة التجارب المخصصة بعمق عبر الويب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp والدردشة والدفع ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات والمزيد. تحظى Dotdigital بثقة أكثر من 4000 علامة تجارية في قطاعات التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والمنظمات غير الهادفة للربح والتعليم والخدمات المالية وغيرها من القطاعات، مما يتيح للمسوقين في جميع أنحاء العالم. تركز شركة Dotdigital، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن وتأسست عام 1999، على بناء حلول موثوقة ومتصلة ومثبتة للمستقبل تعمل على تمكين الشركات المهووسة بالعملاء. تعرف على المزيد على dotdigital.com.
Dorik
dorik.com
Dorik عبارة عن منصة لبناء مواقع الويب تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تسهل على أي شخص إنشاء موقع ويب جميل في دقائق دون الحاجة إلى أي خبرة في التصميم أو البرمجة. تتميز Dorik بالمرونة وسهولة الاستخدام وواحدة من أكثر منصات إنشاء مواقع الويب بأسعار معقولة.
AWeber
aweber.com
AWeber هي شركة رائدة في السوق في مجال برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات الصغيرة. تأسست AWeber في عام 1998، وقد حققت أكثر من 20 عامًا من النجاح المؤكد في مساعدة أكثر من مليون عميل حول العالم على التواصل بشكل موثوق مع العملاء المحتملين والعملاء من خلال برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني بسيط للغاية. إلى جانب دعم العملاء الحائز على جوائز على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في الولايات المتحدة، توفر AWeber القدرة على إنشاء صفحات مقصودة سريعة الاستجابة وتحميل وإدارة جهات الاتصال وإرسال رسائل بريد إلكتروني مذهلة وإرسال إشعارات فورية وتحليل النتائج دون الحاجة إلى أن تكون خبيرًا تقنيًا. . تعمل AWeber مع أكثر من 1000 حل برمجي شريك، مما يسمح للعملاء بالتكامل بسلاسة مع التطبيقات والخدمات التي يعتمدون عليها في التشغيل والنمو. يقع المقر الرئيسي لشركة AWeber، وهي شركة خاصة، في تشالفونت، بنسلفانيا.
Acumbamail
acumbamail.com
أرسل حملات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة بسهولة وعزز أعمالك. لا ينبغي أن يكون التسويق معقدًا للحصول على أداء رائع. باستخدام أداة واحدة، يمكنك إدارة حملات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والصفحات المقصودة وغير ذلك الكثير.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
RealEye
realeye.io
منصة بحث عبر الإنترنت مزودة بميزة تتبع العين عبر كاميرا الويب. إنها: - أسرع وأرخص بكثير من أجهزة تتبع العين التقليدية - دقيقة (دقة حجم الزر) وتستخدم في الدراسات الأكاديمية - سهلة الاستخدام (يشيد العملاء بنا على الواجهة سهلة الاستخدام) RealEye هي أداة عبر الإنترنت تتيح لك القيام بما يلي: 1. تتبع العين باستخدام كاميرات الويب العادية، 2. تحليل العواطف (ترميز الوجه)، 3. تتبع حركة الماوس والنقرات، 4. استخدام وحدة المسح المتقدمة، 5. توظيف المشاركين / اللجنة على الفور، 6. تحليل البيانات بالكامل عبر الإنترنت، 7. تصدير البيانات إلى ملف CSV، 8. التواصل مع الأدوات الخارجية، 9. إجراء الدراسات عن بعد بنسبة 100٪. قد تعمل RealEye من بين أمور أخرى في: 1. دراسات رؤى المتسوقين (تقييم الحزمة والرف/مخطط المخطط) 2. دراسات UX / اختبار النماذج بالحجم الطبيعي 3. تقييم الإعلانات المختلفة (الفيديو والعرض وما إلى ذلك) 4. البحث الأكاديمي حول الشركة: - تم إطلاقها عام 2017 - أكثر من 2500 عميل موثوق بهم من قبل الشركات والجامعات - المقر الرئيسي في جميع أنحاء العالم في أوروبا وأمريكا اللاتينية
Plasmic
plasmic.app
Plasmic عبارة عن نظام أساسي للتطوير المرئي يعمل على تمكين فريقك بأكمله من إنشاء تطبيقات ويب على مستوى الإنتاج بسرعة، بدءًا من الأدوات الداخلية وحتى المنتجات ومواقع الويب التي تتعامل مع العملاء. يخترق Plasmic حدود عدم وجود تعليمات برمجية، ويتكامل مع قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك للحصول على إمكانيات لا حصر لها.
Feng-GUI
feng-gui.com
مدعومًا بالذكاء الاصطناعي وتم التحقق من صحته عبر عقود من أبحاث علم الأعصاب، تقدم Feng-GUI تحليلات مرئية تنبؤية مع رؤى وتوصيات قابلة للتنفيذ تمكن الوكالات الرقمية من تحقيق أقصى قدر من النتائج لعملائها. https://feng-gui.com/ منذ عام 2007، قامت خدمة Feng-GUI بتحليل أكثر من 4 ملايين صورة مرئية لـ 30000 متخصص حول العالم، عبر جميع القنوات الإعلامية، بدءًا من مواقع الويب والإعلانات ومقاطع الفيديو وحتى اللافتات والتغليف، بما في ذلك الشركات البارزة مثل : WSI، أومنيكوم، ووكر ساندز، أوغلفي وان، WPP، ماكان إريكسون، إنتربابليك وبليسيس.
Reactflow
reactflow.com
يسلط Reactflow الضوء على الأسباب المرئية والمنطقية التي تجعل زوار موقعك لا يتحولون إلى عملاء ويضمن مسار مبيعات سلسًا للحصول على عائد استثمار أسرع. يقوم Reactflow بتشغيل تسجيلات نشاط عميلك كفيديو، وتجميع الخرائط الحرارية، وتحليلات المسار، والأخطاء، وسجلات وحدة التحكم وتقديم التعليقات التي تساعدك على فهم نقاط الضعف لدى العميل وحلها وإنتاج تدفقات رائعة.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow هي أداة لتحليل السلوك يستخدمها أكثر من 210.000 عميل للتسويق الرقمي وتجربة المستخدم والمنتجات والشركات الناشئة والمؤسسات لتحسين تجارب مواقع الويب الخاصة بهم. مع Mouseflow، يمكنك: • اكتشف ما يحدث بين نقرات زوار موقعك من خلال مشاهدة تسجيلات الفيديو لجلساتهم. • أنشئ 6 أنواع من الخرائط الحرارية لجميع صفحاتك تلقائيًا لفهم ما يلفت انتباههم. • قم بإعداد مسارات التحويل لمشاهدة أين ولماذا ينخفض عدد زوار موقعك. • استخدام تحليلات النموذج لتحسين توليد العملاء المحتملين. • إطلاق حملات ردود الفعل لمعرفة المزيد عن زوار موقعك. • قم بتحليل بياناتك بأي طريقة تريدها من خلال خيارات التصفية القوية المتوفرة في جميع الخطط. • اقضِ بعض الوقت في إصلاح مشكلات موقع الويب الخاص بك بدلاً من العثور عليها عن طريق تصفية زياراتك حسب نقاط الاحتكاك، وهي أداة التعلم الآلي المتوفرة لدينا دون أي تكلفة إضافية وفي جميع الخطط.
Squeaky
squeaky.ai
منصة رؤى العملاء ذات الأولوية للخصوصية. يساعدك Squeaky على تنمية أعمالك من خلال بناء تجارب رقمية أفضل. تشتمل أداتنا الشاملة على التحليلات وتسجيل الجلسة والتعليقات والخرائط الحرارية.
Silktide
silktide.com
يمنحك Silktide كل ما تحتاجه لتحسين موقع الويب الخاص بك، من خلال اختبار إمكانية الوصول الآلي، وتحسين المحتوى، والتسويق الرقمي في منصة واحدة. يستخدم الآلاف من العملاء Silktide لتحليل عشرات الملايين من مواقع الويب كل عام. نحن نغطي تقريبًا كل جانب من جوانب تواجدك على الويب، بما في ذلك المحتوى وإمكانية الوصول والتسويق والجوال والسرعة والامتثال القانوني. قم بزيارة موقعنا على الانترنت لمشاهدة عرض حي للمنصة.
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop عبارة عن أداة إنشاء مواقع ويب وصفحات مقصودة قوية بدون تعليمات برمجية، مما يتيح لك إنشاء مشاريع ويب عالية التحويل باستخدام أداة إنشاء سهلة الاستخدام. رائعة لتوليد العملاء المحتملين وبيع المنتجات والمحافظ والأحداث والمزيد.
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge هو برنامج تتبع من الدرجة الأولى لأسماك القرش في الصناعة التابعة. إنه منتج مستقر وجدير بالثقة مع مساعدة من الدرجة الأولى وواجهة بديهية ومجموعة كاملة من الميزات التي تسمح لك بتحسين الحملات الإعلانية.
Onepage
onepage.io
أداة إنشاء موقع الويب التي ستستمتع باستخدامها. فهو يساعد على إنشاء مواقع الويب والصفحات المقصودة وLinktree's والاختبارات بسرعة. ثم قم بتوصيلهم معًا، كل ذلك باستخدام أداة واحدة. مع التركيز على جوانب الإنتاجية وتجربة المستخدم، فهو مزود بمفاتيح التشغيل السريع وسطر الأوامر وأداء البرامج السريع بشكل ملحوظ.
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia عبارة عن منصة تعاونية لرسم خرائط تجربة العملاء تتيح لك إنشاء وتصدير ومشاركة خرائط رحلة العميل والشخصيات وخرائط التأثير عبر الإنترنت. مجموعة الأدوات بسيطة للمبتدئين ولكنها قوية للمحترفين. ستستمتع الفرق بشكل خاص بالخيارات التعاونية وإمكانية توحيد المشاريع المختلفة وتوسيع نطاقها. الميزات الرئيسية: - مكتبة القوالب: أكثر من 100 خريطة مجانية لرحلة العميل وقوالب شخصية لأكثر من 13 صناعة - أدوار المستخدم والفرق - مكتبة الفريق (نقاط الاتصال والقنوات والصور وما إلى ذلك) - شخصيات متعددة - أطلس الرحلة (التسلسل الهرمي) - الذكاء الاصطناعي- مولد شخصية مدعوم - مشاركة الارتباط المباشر المحمي بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور - العلامة التجارية - تكامل Azure AD، SSO، MFA - Google Analytics، Mixpanel، Slack، Jira، Azure DevOps التكامل - سجل الإصدارات - التصدير إلى PNG، PDF، CSV، PPTX الأساسي الميزات متاحة مجانا.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
إن Ruler Analytics عبارة عن نظام أساسي لقياس التسويق وإسناده يربط بيانات التسويق والمبيعات والإيرادات والعملاء المنعزلة بما يلي: - توفير عرض مسار كامل لرحلة العميل الخاصة بك - إسناد الإيرادات بدقة على مستوى القناة والحملة والمحتوى والكلمات الرئيسية - إنشاء اللمس المتعدد تقارير الإحالة باستخدام 6 نماذج إحالة مختلفة (النقرة الأولى، والنقرة الأخيرة، والإحالة الخطية، والمستندة إلى الموضع، والتناقص الزمني، والإحالة المستندة إلى البيانات) - إثراء منصة (منصات) الإعلانات وأدوات إدارة علاقات العملاء وذكاء الأعمال بالتكلفة والفرصة والإيرادات وعائد الاستثمار البيانات - قياس وتوقع تأثير نقاط الاتصال غير المتصلة بالإنترنت و/أو غير المرئية من النشاط "الاجتماعي المظلم" وقنوات النقر الصفرية - التغلب على مشكلات الدقة في أنظمة التحليلات التقليدية الناتجة عن "توقف ملف تعريف الارتباط" عن طريق قياس النجاح باستخدام بيانات الطرف الأول احجز عرضًا توضيحيًا باستخدام Ruler Analytics لبدء تحسين استراتيجية التسويق الخاصة بك استنادًا إلى الإيرادات وعائد الاستثمار، وليس فقط التحويلات.
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء وإشراكهم والاحتفاظ بهم بشكل فعال. - توحيد بيانات العملاء: يمكّن WebEngage الشركات من دمج بيانات العملاء من مصادر مختلفة، مما يوفر رؤى في الوقت الفعلي ويسمح بتقسيم ديناميكي دقيق للحملات المستهدفة بناءً على سمات وسلوكيات محددة للعملاء. - رحلات متعددة القنوات: من خلال منشئ سير العمل بالسحب والإفلات البديهي في WebEngage، يمكن للشركات تصميم رحلات العملاء متعددة القنوات وأتمتتها بسلاسة، مما يضمن تجارب متسقة وشخصية عبر القنوات مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية والمزيد. - الحملات المستهدفة: يعمل WebEngage على تمكين الشركات من أتمتة الحملات المخصصة التي يتم تشغيلها بواسطة إجراءات العملاء وأحداث الأعمال المحددة مسبقًا. وهذا يضمن التواصل في الوقت المناسب وذات الصلة لتعزيز مشاركة العملاء ومعدلات التحويل. - النماذج التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي: تعمل لوحة تحكم WebEngage Analytics على تمكين جميع المقاييس المطلوبة لتقسيم العملاء ذوي الأولوية وإشراكهم والاحتفاظ بهم، وتحويل النوافذ وتحسين عائد الاستثمار، مما يسمح للشركات بتركيز تدخلاتها وحملاتها لتحقيق أقصى قدر من التأثير وعائد استثمار أفضل. - التخصيص 1:1: يتيح WebEngage للشركات تقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع. ومن خلال دمج نية المستخدم وتفضيلاته والبيانات الأخرى ذات الصلة، يمكن للشركات تخصيص اتصالاتها لكل عميل على حدة، وتعزيز مشاركة العملاء عبر القنوات الشاملة. ما هو أكثر من ذلك؟ تتميز منصة WebEngage بالسرعة وسهولة الدمج. متوافق مع نطاق ESP وMSP، كل ما يتطلبه الأمر هو بضع ساعات من الفريق الفني. التواجد في جميع أنحاء العالم: من خلال المقر الرئيسي في الهند، قامت WebEngage بتوسيع عملياتها على مستوى العالم من خلال مكاتب وتواجد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst هي المنصة الرائدة لدفع النمو من خلال عملائك. تم تصميمه لتقديم قيمة على طول تجربة العملاء بأكملها؛ يقوم Catalyst بتحويل المشترين الجدد إلى إيرادات مدى الحياة. من خلال سير العمل القائم على الاحتفاظ والأتمتة التي تركز على الإيرادات، نقوم بتعزيز الفرق التي تركز على العملاء. تعمل عمليات التكامل المؤسسي السلسة التي تقدمها Catalyst على مركزة بيانات العملاء المنعزلة في النظام الأساسي الأكثر سهولة في الصناعة، والمدعوم بسير العمل المتقدم. أتمتة رحلات العملاء الأفضل في فئتها وتوسيع نطاقها؛ زيادة إنتاجية المستخدم واعتماده؛ وتقديم رؤى واضحة حول صحة العملاء تعمل على تحسين تجربة العميل بدقة - بدءًا من الإعداد وحتى المناصرة. كن شريكًا مع فريق Catalyst الموثوق به والنظام الأساسي البديهي لبناء وتكرار وتوسيع نطاق استراتيجية النمو التي يقودها العملاء. تعرف على المزيد على https://catalyst.io/
Testeum
testeum.com
تحسين الاحتفاظ بالمستخدمين وتجربة المستخدم وسهولة الاستخدام من تطبيق الويب أو الهاتف المحمول الخاص بك. احصل على اختبار المستخدم من شبكة عالمية من المتحمسين المتحمسين. قم بتحسين تطبيق الويب أو الهاتف المحمول الخاص بك للحصول على أداء لا تشوبه شائبة.
Keyspider
keyspider.io
يوفر Keyspider نتائج بحث دقيقة باستخدام محرك بحث مؤسسي قائم على السحابة. باستخدام Keyspider، يمكنك إنشاء بحث مخصص لموقع الويب الخاص بك دون أي وقت أو تكلفة إضافية. يتفهم Keyspider متطلبات العميل ويقدم النتائج الصحيحة لاستعلامات البحث الخاصة به. الحل لمواقع الويب لتمهيد الطريق لتجارب بحث أفضل وتحسين التحويلات. إنها تعتزم إعادة تعريف كيفية تنقل العملاء عبر مواقع الويب الخاصة بهم من خلال خدمة البحث كخدمة التي لا تترك أي جهد دون أن تقلبه. زيادة الملاءمة عبر الوسائط من خلال البحث المخصص.
PostHog
posthog.com
PostHog عبارة عن منصة مفتوحة المصدر ومتكاملة تساعد المهندسين على بناء منتجات أفضل. نحن نمكن فرق البرمجيات من التقاط الأحداث وإجراء التحليلات وتسجيل جلسات المستخدم وإجراء التجارب ونشر ميزات جديدة، كل ذلك في نظام أساسي واحد. - تصميم أفضل: تحليلات قوية للمنتج. تجارب A/B متعددة المتغيرات. تجزئة المستخدمين وأكثر من 50 عملية تكامل. يحتوي PostHog على كل ما تحتاجه لبناء منتجات أفضل. - البناء بشكل أفضل: طرح ميزات جديدة بأمان باستخدام علامات الميزات، وتصحيح الأخطاء في تسجيلات الجلسة، والتخطيط لميزات جديدة من خلال تحليل الارتباط - كل ذلك في PostHog. - التطوير بشكل أفضل: توقع وجود SDK، وواجهة برمجة التطبيقات (API)، وخطوط أنابيب الأحداث، وبناء جملة يشبه SQL للتحليل العميق، ومنصة تطبيقات مفتوحة المصدر. - مقياس أفضل: استضافة متاحة في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، مدعومة من ClickHouse. كل شيء معتمد من SOC2، وجاهز للائحة العامة لحماية البيانات، ومتوافق مع HIPAA. PostHog قابل للتطوير ليناسب الفرق من أي حجم ويتم تسعيره بناءً على الاستخدام. إنه مفتوح المصدر تمامًا، لذا يمكنك فحص كل سطر من التعليمات البرمجية أو تقديم اقتراحات أو حتى البناء مباشرةً أعلى المنتج لإضافة ميزات وعمليات تكامل جديدة.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج الكل في واحد للتسويق والمبيعات ودعم CRM رقم 1 في العالم وبأسعار معقولة ويدعم أكثر من 29500 شركة متنامية حول العالم. يساعد EngageBay الشركات على اكتساب زوار الويب وإشراكهم ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء سعداء وتنمية أعمالهم 5 مرات وأكثر. يقدم EngageBay عددًا كبيرًا من الميزات بما في ذلك: - إدارة علاقات العملاء (CRM) الكل في واحد بسيطة وقوية - برنامج أتمتة التسويق سهل الاستخدام - التسويق عبر البريد الإلكتروني - برنامج الدردشة المباشرة المجاني - برنامج مكتب المساعدة القوي - تسلسل البريد الإلكتروني - الصفحات المقصودة - نماذج الويب لجذب العملاء المحتملين عبر الإنترنت - رؤية 360 درجة للعملاء عبر أقسام التسويق والمبيعات والدعم - برنامج جدولة المواعيد - برنامج إدارة جهات الاتصال - برنامج CRM مجاني وغيرها الكثير.
VWO
vwo.com
يعد تشغيل برنامج تجريبي أمرًا صعبًا. سواء كان هدفك هو تعزيز تحويل موقع الويب أو تحسين تجربة المستخدم، فهناك الكثير الذي يتعين عليك القيام به لتصحيح الأمور. ولهذا السبب تتطلع الآلاف من العلامات التجارية الرائدة عالميًا مثل WMG وeBay وUbisoft وQualicorp وغيرها إلى VWO لتشغيل وتوسيع نطاق تجاربها الرقمية. VWO هي المنصة الرائدة عالميًا لاختبار الويب وتحسين التحويل، والتي تمكن الشركات المتنامية من تحسين تجربة الويب الخاصة بها عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى، لتقديم تجربة فريدة من نوعها. جمع رؤى المستخدم، وتحديد أولويات الفرضيات، وتخطيط خارطة طريق، وإجراء الاختبارات، وتحليل النتائج - يتيح لك VWO تغطية الـ 9 ياردات بأكملها. تم تصميم VWO بعناية لسهولة التجربة. يمكنك بدء الاختبار في غضون دقائق دون أي مساعدة من قسم تكنولوجيا المعلومات. مع الشهادات بما في ذلك BS وISO، فإن VWO متوافقة تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وتوفر أمانًا قويًا حسب التصميم والافتراضي. بفضل الدعم الرائد في الصناعة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومعدل رضا العملاء بنسبة 98%، وخدمة مليار طلب يوميًا مع ضمان وقت تشغيل بنسبة 100% - تم تصميم VWO للمؤسسات! تتضمن قاعدة عملاء VWO العالمية علامات تجارية مثل Vodafone، وSamsung، وToyota، وeBay، وقد ساعدت أكثر من 4500 علامة تجارية حول العالم في إجراء أكثر من 600000 تجربة حتى الآن.
June
june.so
June عبارة عن أداة لتحليل المنتجات لـ B2B SaaS، وهي سهلة الإعداد وسهلة الفهم. وهذا ممكن بفضل التقارير الجاهزة حول مقاييسك الرئيسية. لن تضطر إلى إنشاء لوحات معلومات من الصفر بعد الآن! تم تصميم شهر يونيو خصيصًا لـ B2B SaaS سريع الحركة. جميع المقاييس الرئيسية متاحة أيضًا على مستوى الشركة. قم بتشغيل الاحتفاظ بالشركة أو مسارات التحويل على مستوى الشركة ببضع نقرات فقط. قم بتوصيل Segment أو Rudderstack أو استخدم حزم SDK الخاصة بنا لإرسال البيانات المباشرة. يمكنك أيضًا استيراد بيانات Amplitude أو Mixpanel التاريخية الخاصة بك، بدون أي عائق للتبديل.
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