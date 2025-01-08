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أدوات تحسين معدل التحويل - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية
تمثل أدوات تحسين معدل التحويل (CRO) فئة من البرامج المجهزة بقدرات الاختبار والتصور التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم ورفع معدلات التحويل للشركات. تعمل أدوات CRO جنبًا إلى جنب مع برامج التحليلات الرقمية لمراقبة سلوك الزائرين، وتقوم بجمع وتحليل البيانات حول أنماط استخدام موقع الويب. ومن خلال الرؤى المميزة، فإنهم يحددون الفرص المتاحة لتبسيط سهولة الاستخدام وتعزيز الجاذبية. تخدم الأنواع المتنوعة من أدوات CRO وظائف متميزة، بدءًا من تقييم معدلات التحويل الحالية إلى تجربة تجارب مواقع الويب الجديدة لقياس تأثيرها على معدلات التحويل.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Webflow
webflow.com
Webflow عبارة عن نظام أساسي لتطوير الويب المرئي يسمح للأشخاص بتصميم مواقع ويب مخصصة بالكامل وإنشائها وإطلاقها دون كتابة تعليمات برمجية. من خلال الجمع بين أدوات التصميم والرسوم المتحركة وإدارة المحتوى والتسويق والتجارة الإلكترونية في منصة واحدة، يعمل Webflow على تمكين غير المبرمجين والمبرمجين على حد سواء من شحن وترويج مواقع الويب بجميع أنواعها بطريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر تعاونًا. تعمل Webflow على تشغيل مواقع الويب للشركات المبتكرة مثل Allianz وZendesk وLattice وGetaround وUpwork وDell. تأسست شركة Webflow في عام 2013 ومقرها في سان فرانسيسكو، وهي مدعومة من قبل Accel وCapitalG وSilversmith Capital Partners وY-Combinator وDraper Associates.
Wix
wix.com
قم ببناء عملك وتوسيع نطاقه عبر الإنترنت بثقة باستخدام Wix. بفضل أداء الويب فائق السرعة والأمان على مستوى المؤسسات والبنية التحتية الموثوقة، يمكنك الاطمئنان إلى أن موقعك سيكون جاهزًا للعمل دائمًا. ومع Wix، ستحصل على أكثر من مجرد أداة إنشاء مواقع ويب - بدءًا من الجدولة عبر الإنترنت وحتى الدفعات والعلامات التجارية العميقة وحلول التجارة الإلكترونية، ويمكنك توجيه موقعك في أي اتجاه تريده. عندما يتعلق الأمر بإدارة الأعمال التجارية عبر الإنترنت، لم يكن الأمر أكثر سهولة من أي وقت مضى، مع أدوات تحسين محركات البحث والتسويق الرائدة والتحليلات المتقدمة وحتى تطبيق الهاتف المحمول، يمكنك البقاء على اطلاع بكل شيء، من أي مكان. انضم إلى ملايين المستخدمين الذين استخدموا Wix لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم عبر الإنترنت. ما هي الميزات الرئيسية للويكس؟ * محرر السحب والإفلات الذكي لإنشاء موقعك بشكل حدسي * 900+ قوالب مواقع مصممة بشكل استراتيجي * ميزات SEO المتقدمة لتحسين محركات البحث * حلول تجارة إلكترونية قوية لإدارة متجرك والبيع عبر الإنترنت * برنامج جدولة عبر الإنترنت يوفر تجربة حجز سلسة لعملائك * أدوات تسويق مدمجة للمساعدة في إدارة أعمالك وتنميتها عبر الإنترنت * إمكانات تدوين كاملة تساعدك على تنمية جمهور مخلص وتحقيق الدخل من المحتوى * أدوات تطوير الويب الكاملة للوظائف المخصصة
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
Miro
miro.com
يوفر Miro مساحة عمل مرئية للابتكار تمكن الفرق الموزعة من أي حجم من الحلم والتصميم وبناء المستقبل معًا. اليوم، أكثر من 70 مليون مستخدم حول العالم في 200000 مؤسسة بما في ذلك Nike وIkea وDeloitte وWPP وCisco يعتمدون على Miro لتحسين التعاون في تطوير المنتجات، وتسريع وقت التسويق، والتأكد من أن المنتجات والخدمات الجديدة تلبي احتياجات العملاء. الاحتياجات. تمكن مساحة العمل المرئية في Miro الفرق الموزعة من الاجتماع معًا لتجميع المعلومات وتطوير الإستراتيجية وتصميم المنتجات والخدمات وإدارة العمليات طوال دورة حياة الابتكار. عندما تنظر إلى لوحة Miro، يمكنك رؤية المئات من المتعاونين يتحركون عبر المساحة كمؤشرات مسماة على الشاشة وهم يصممون ويساهمون بالأفكار ويقدمون التعليقات ويشاركون في الإنشاء باستخدام الأدوات والمعلومات المشتركة.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM للهاتف المحمول على التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. يمكنك الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك، ويمكنك البدء في العمل خلال دقائق - دون الحاجة إلى الخبرة. مع Mailchimp، لن تفوت أبدًا أي فرصة لإجراء عملية بيع، أو جذب العملاء مرة أخرى، أو العثور على مشتركين جدد، أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم Mailchimp من أجل: * Marketing CRM - تابع جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام Marketing CRM من Mailchimp. ابحث عن عملاء جدد وأضفهم باستخدام أدوات استيراد جهات الاتصال، مثل الماسح الضوئي لبطاقات العمل. تتبع نمو الجمهور واعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة المعلومات. افعل كل ذلك في مكان واحد - اتصل، أرسل رسالة نصية، أرسل بريدًا إلكترونيًا مباشرة من التطبيق. قم بتسجيل الملاحظات وإضافة العلامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - ألق نظرة أعمق على أداء المبيعات والتسويق لديك. تتبع النتائج لجميع حملاتك واحصل على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسين. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وإعلانات Facebook وInstagram ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. من خلال إعادة الإرسال بنقرة واحدة إلى رسائل البريد الإلكتروني غير الافتتاحية وإعادة استهداف المنتج، ستتمكن من إعادة جذب العملاء وزيادة المبيعات في وقت قصير. * إعلانات Facebook وInstagram - قم بصياغة الإعلانات ونشرها، وتحديد الميزانية، واستهداف مجموعة محددة. يمكنك الوصول إلى أشخاص جدد، أو إشراك جهات الاتصال الحالية، أو إعداد جماهير مخصصة، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - احصل على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. اعرف متى يحين وقت إعداد بريد إلكتروني لـ Abandoned Cart أو احصل على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى Mailchimp واستخدمها في جميع حملاتك.
Elicit
elicit.org
مساعد باحث الذكاء الاصطناعي. Elicit هو مساعد باحث يعمل بنظام GPT-3. يساعدك Elicit على تصنيف مجموعات البيانات، وطرح الأسئلة البحثية، والبحث في المنشورات.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Sentry
sentry.io
بالنسبة لفرق البرمجيات، يعد Sentry ضروريًا لمراقبة صحة كود التطبيق. بدءًا من تتبع الأخطاء وحتى مراقبة الأداء، يمكن للمطورين الرؤية بشكل أوضح والحل بشكل أسرع والتعرف بشكل مستمر على تطبيقاتهم - من الواجهة الأمامية إلى الواجهة الخلفية. يحظى Sentry بشعبية لدى أكثر من 3.5 مليون مطور وأكثر من 87000 منظمة حول العالم، ويوفر إمكانية المراقبة على مستوى التعليمات البرمجية للعديد من الشركات الأكثر شهرة في العالم مثل Disney وPeloton وCloudflare وEventbrite وSlack وSupercell وRockstar Games.
Framer
framer.com
لقد أصبحت النماذج الأولية بسيطة - لا توجد حاجة إلى تعليمات برمجية، وهي تعتمد على المتصفح، وهي مجانية للجميع. دقة عالية في نصف الوقت.
Duda
duda.co
Duda هي المنصة الرائدة لتطوير مواقع الويب التي تعمل على تمكين وكالات التسويق الرقمي وشركات SaaS من بناء وإدارة التواجد الرقمي لعملائها. تتيح منصة Duda الحائزة على جوائز منخفضة التعليمات البرمجية بدون تعليمات برمجية للوكالات وشركات SaaS الوصول إلى إنتاجية أعلى ونمو غير مسبوق مع مجموعة واسعة من الإمكانات التي تشمل التجارة الإلكترونية وإدارة العملاء وتحسين محركات البحث والأتمتة ووضع العلامات البيضاء.
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
تعرف على ما يريده المستخدمون لديك — مع الوضوح. Clarity هي أداة مجانية وسهلة الاستخدام توضح كيفية استخدام الأشخاص الحقيقيين لموقعك فعليًا. الإعداد سهل وستبدأ في الحصول على البيانات خلال دقائق.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
ClickFunnels
clickfunnels.com
تعد Clickfunnels واحدة من منصات مسارات المبيعات عبر الإنترنت الأكثر شهرة في العالم حيث يمكن للمستخدمين إنشاء صفحات مبيعات جميلة بسرعة وسهولة تحول الزوار إلى عملاء محتملين وعملاء يدفعون. ليست هناك حاجة إلى خبرة في مجال التكنولوجيا أو التصميم أو الترميز. المئات من قوالب التوصيل والتشغيل في متناول يدك. أو قم بتخصيص مسارات التحويل الخاصة بك. يأتي Clickfunnels مزودًا بالتدريب والبرامج التعليمية وتطبيقات الجهات الخارجية السلسة والبريد الإلكتروني وتكامل الدفع. قام المستخدمون ببناء مسارات تحويل عاملة في أقل من 10 دقائق!
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسة، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar في عام 2014، ويتم تشغيلها عن بعد بالكامل من قبل أكثر من 100 عضو في الفريق عبر 20 دولة ويتم استخدامها في أكثر من 500000 موقع حول العالم.
MailerLite
mailerlite.com
قم بإنشاء حملات تسويقية متقدمة عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخصصًا من رواد الأعمال.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel هي شركة خدمات تحليلات الأعمال. فهو يتتبع تفاعلات المستخدم مع تطبيقات الويب والهاتف المحمول ويوفر أدوات للتواصل المستهدف معهم. تحتوي مجموعة أدواتها على اختبارات A/B داخل التطبيق ونماذج استطلاع المستخدمين. تُستخدم البيانات التي تم جمعها لإنشاء تقارير مخصصة وقياس تفاعل المستخدمين والاحتفاظ بهم. يعمل Mixpanel مع تطبيقات الويب، وخاصة SaaS، ولكنه يدعم أيضًا تطبيقات الهاتف المحمول.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic عبارة عن نظام أساسي للتطوير المرئي يعمل على تمكين فريقك بأكمله من إنشاء تطبيقات ويب على مستوى الإنتاج بسرعة، بدءًا من الأدوات الداخلية وحتى المنتجات ومواقع الويب التي تتعامل مع العملاء. يخترق Plasmic حدود عدم وجود تعليمات برمجية، ويتكامل مع قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك للحصول على إمكانيات لا حصر لها.
AWeber
aweber.com
AWeber هي شركة رائدة في السوق في مجال برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات الصغيرة. تأسست AWeber في عام 1998، وقد حققت أكثر من 20 عامًا من النجاح المؤكد في مساعدة أكثر من مليون عميل حول العالم على التواصل بشكل موثوق مع العملاء المحتملين والعملاء من خلال برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني بسيط للغاية. إلى جانب دعم العملاء الحائز على جوائز على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في الولايات المتحدة، توفر AWeber القدرة على إنشاء صفحات مقصودة سريعة الاستجابة وتحميل وإدارة جهات الاتصال وإرسال رسائل بريد إلكتروني مذهلة وإرسال إشعارات فورية وتحليل النتائج دون الحاجة إلى أن تكون خبيرًا تقنيًا. . تعمل AWeber مع أكثر من 1000 حل برمجي شريك، مما يسمح للعملاء بالتكامل بسلاسة مع التطبيقات والخدمات التي يعتمدون عليها في التشغيل والنمو. يقع المقر الرئيسي لشركة AWeber، وهي شركة خاصة، في تشالفونت، بنسلفانيا.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج الكل في واحد للتسويق والمبيعات ودعم CRM رقم 1 في العالم وبأسعار معقولة ويدعم أكثر من 29500 شركة متنامية حول العالم. يساعد EngageBay الشركات على اكتساب زوار الويب وإشراكهم ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء سعداء وتنمية أعمالهم 5 مرات وأكثر. يقدم EngageBay عددًا كبيرًا من الميزات بما في ذلك: - إدارة علاقات العملاء (CRM) الكل في واحد بسيطة وقوية - برنامج أتمتة التسويق سهل الاستخدام - التسويق عبر البريد الإلكتروني - برنامج الدردشة المباشرة المجاني - برنامج مكتب المساعدة القوي - تسلسل البريد الإلكتروني - الصفحات المقصودة - نماذج الويب لجذب العملاء المحتملين عبر الإنترنت - رؤية 360 درجة للعملاء عبر أقسام التسويق والمبيعات والدعم - برنامج جدولة المواعيد - برنامج إدارة جهات الاتصال - برنامج CRM مجاني وغيرها الكثير.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse عبارة عن منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني توفر للشركات الصغيرة ورجال الأعمال المنفردين والمدربين والمسوقين أدوات قوية وبأسعار معقولة لتنمية جمهورهم والتفاعل مع المشتركين لديهم وتحويل المشتركين إلى عملاء يدفعون. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة، يختار عملاؤنا GetResponse لحلنا سهل الاستخدام، ودعم العملاء الحائز على جوائز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والأدوات القوية التي تتجاوز التسويق عبر البريد الإلكتروني - مع الأتمتة، ونمو القائمة، وأدوات الاتصال الإضافية مثل الندوات عبر الإنترنت والبث المباشر محادثات لمساعدة الشركات على بناء علامتها التجارية الشخصية وبيع منتجاتها وخدماتها وبناء مجتمع. هل تحتاج إلى منصة أكثر تقدمًا؟ يعد GetResponse MAX وMAX² حلولاً للمستخدمين المتطلبين الذين يبحثون عن ميزات تسويقية متقدمة ودعم موثوق.
Builder.io
builder.io
يوفر Builder للمطورين والمسوقين أدوات مدعمة بالذكاء الاصطناعي لتحويل التصميمات بسرعة إلى تجارب محسنة للويب والهواتف المحمولة. إنه يوفر أداة تصميم إلى تعليمات برمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي (Visual Copilot) تعمل تلقائيًا على تحويل تصميمات Figma إلى تعليمات برمجية نظيفة ونظام إدارة المحتوى المرئي (Visual CMS) الذي يتيح للمسوقين إنشاء تجارب الويب والهواتف المحمولة وتكرارها وتحسينها بسرعة دون الحاجة إلى تعتمد على الهندسة .
Zoho PageSense
zoho.com
منصة تحسين التحويل والتخصيص. قم بقياس المقاييس الرئيسية لموقعك على الويب، وافهم سلوك زوار موقعك عبر الإنترنت، وامنحهم تجربة موقع ويب مخصصة لتعزيز التحويلات.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude عبارة عن منصة لتحليل المنتجات تساعد الشركات على تتبع الزائرين بمساعدة التحليلات التعاونية. تستخدم المنصة التقارير السلوكية لفهم تفاعلات المستخدمين مع المنتجات وتوفر رؤى لتسريع العمل في الوقت الفعلي.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة في 15 دقيقة فقط. يقدم SendPulse أيضًا منصة لإنشاء دورات عبر الإنترنت. يمكنك بسهولة تتبع جميع أنشطتك التسويقية ومعلومات العميل باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المجاني الخاص بـ SendPulse.
Dorik
dorik.com
Dorik عبارة عن منصة لبناء مواقع الويب تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تسهل على أي شخص إنشاء موقع ويب جميل في دقائق دون الحاجة إلى أي خبرة في التصميم أو البرمجة. تتميز Dorik بالمرونة وسهولة الاستخدام وواحدة من أكثر منصات إنشاء مواقع الويب بأسعار معقولة.
Unbounce
unbounce.com
سواء كنت محترفًا في التسويق أو بدأت للتو، فإن صفحات Unbounce المقصودة تحول المزيد من زوار موقعك إلى عملاء محتملين ومبيعات واشتراكات. مع أدوات إنشاء سهلة الاستخدام لأي مستوى من المهارات - بالإضافة إلى ميزات التحسين المدعومة بالذكاء الاصطناعي - تساعدك Unbounce على إنشاء صفحات جميلة وعالية الأداء ونشرها في دقائق معدودة.
Taplink
taplink.at
يساعدك Taplink على إنشاء صفحة مقصودة عالية التحويل لعملك على Instagram في 10 دقائق. استخدم العديد من الميزات التسويقية لزيادة مبيعاتك
TWIPLA
twipla.com
منصة الاستخبارات على شبكة الإنترنت احصل على رؤى دقيقة وفورية حول موقع الويب الخاص بك. إحصائيات موقع الويب، وعمليات إعادة الجلسة، والخرائط الحرارية، واستطلاعات الرأي، والمزيد. TWIPLA (المعروفة سابقًا باسم "تحليلات الزائرين") عبارة عن نظام أساسي متقدم لذكاء مواقع الويب ويمكن الوصول إليه مع أكثر من 2.5 مليون عملية تثبيت في جميع أنحاء العالم ومجموعة من الميزات سهلة الاستخدام والمتوافقة مع الخصوصية. قم بإزالة المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات من خلال التتبع بدون ملفات تعريف الارتباط، واحصل على إمكانية الوصول إلى البيانات من 100% من زوار موقع الويب الخاص بك (وليس فقط عينة صغيرة). مع TWIPLA، كل شيء على بعد نقرة واحدة: ◾ إحصائيات حركة مرور موقع الويب المتقدمة (جديد! كشف الشركة) ◾ تتبع الحملات التسويقية ◾ الخرائط الحرارية ◾ تسجيلات الجلسات ◾ مسارات التحويل ◾ استطلاعات الرأي ◾ الاستطلاعات ◾ تحليل حركة مرور المنافسة ◾ تحليلات الخصوصية أولاً حسب التصميم (جديد) بيانات البلد المخصصة) ✔️ استخدم رمز القسيمة UNLIMITED30 [ https://app.visitor-analytics.io/register?voucher=UNLIMITED30 ] للحصول على وصول كامل لمدة 30 يومًا بدون حدود - لا حاجة إلى بطاقة ائتمان!
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica هي خدمة مجانية لتحليلات الويب تقدمها Yandex لتتبع حركة مرور موقع الويب والإبلاغ عنها. أطلقت Yandex الخدمة في عام 2008 وأعلنتها للعامة في عام 2009. اعتبارًا من عام 2019، تعد Yandex.Metrica ثالث خدمة تحليلات الويب الأكثر استخدامًا على الويب.
WebinarJam
home.webinarjam.com
قم بزيادة مبيعاتك وحضورك من خلال نظام الندوات عبر الإنترنت الوحيد الذي ينتج حدث بث مباشر كامل من التسجيل إلى إعادة التشغيل. يحتوي WebinarJam على المزيد من الميزات، ولا يوجد تنزيلات، وهو التحسين الأكثر دراماتيكية للبث المباشر، وبث الأحداث، وبث الندوات عبر الإنترنت الذي تم إصداره للجمهور على الإطلاق. موثوق به من قبل أكثر من 50.000 عميل.
FullStory
fullstory.com
Fullstory عبارة عن منصة بيانات سلوكية تسلط الضوء على المشاعر المدفونة بين النقرات، وتكشف القصة غير المروية وراء سلوكيات المستهلك. من بناء كشف أفضل للاحتيال والتنبؤ به إلى إنشاء التخصيص الذي يتردد صداه حقًا، يمكّن Fullstory فرق المنتج والهندسة والبيانات من ربط إشارات المشاعر مع مصادر البيانات الأخرى لتصميم الإجراء الأفضل التالي عن عمد. توفير رؤى أعمق وأكثر قابلية للتنفيذ بشكل فوري تتجاوز تحليلات الويب والمنتجات التقليدية التي يمكنها فقط توضيح ما يحدث ولكن ليس السبب، تعد Fullstory منصة البيانات السلوكية الوحيدة التي توفر السياق اللازم لبناء تجارب لحظية تزيد الإيرادات. من خلال بيانات الطرف الأول التي يتم التقاطها وفهرستها وهيكلتها الدلالية تلقائيًا - والتي يتم تقديمها إلى النظام البيئي للبيانات الخاص بك أو من خلال تحليلات منتجاتنا مع إعادة تشغيل الجلسة، فإن البيانات السلوكية لـ Fullstory جاهزة للذكاء الاصطناعي. لم تعد المؤسسات تهدر ساعات وموارد لا تعد ولا تحصى في تحليل إنشاء البيانات، وتحديث البيانات غير الكاملة أو غير الصحيحة، وتحديد مجموعات البيانات عبر الفرق، وإعادة تنسيق البيانات للتكامل ضمن مجموعات التكنولوجيا الحالية. تقضي الفرق وقتًا أقل في التحليل ووقتًا أطول في تعزيز الإيرادات من خلال التجارب الشخصية اللحظية والتنبؤات الدقيقة المستندة إلى الإجراءات والبيانات في الوقت الفعلي.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا ولندن والمملكة المتحدة وسيدني بأستراليا. .
Acumbamail
acumbamail.com
أرسل حملات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة بسهولة وعزز أعمالك. لا ينبغي أن يكون التسويق معقدًا للحصول على أداء رائع. باستخدام أداة واحدة، يمكنك إدارة حملات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والصفحات المقصودة وغير ذلك الكثير.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago عبارة عن منصة لمشاركة العملاء لفرق تسويق التجارة الإلكترونية المتعطشة للتأثير والذين يريدون أن يكونوا شركاء نمو إيرادات بسيطين ولكن أقوياء وموثوقين للرؤساء التنفيذيين. لقد تم بالفعل اعتماد حلولنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من قبل أكثر من 2000 شركة متوسطة الحجم في 50 دولة، بالإضافة إلى العديد من العلامات التجارية العالمية المعروفة مثل Vodafone وLacoste وNew Balance وVictoria’s Secret. تفي شركة SALESmanago بوعدها بتعظيم نمو الإيرادات وتحسين مؤشرات الأداء الرئيسية للتجارة الإلكترونية من خلال الاستفادة من ثلاثة مبادئ: (1) العلاقة الحميمة مع العملاء لإنشاء علاقات حقيقية مع العملاء استنادًا إلى بيانات الطرف الأول والصفر؛ (2) التنفيذ الدقيق لتوفير تجربة عملاء فائقة الجودة عبر القنوات المتعددة بفضل التخصيص المفرط؛ و(3) ذكاء النمو الذي يدمج التوجيه البشري والتوجيه القائم على الذكاء الاصطناعي مما يتيح اتخاذ قرارات عملية وسريعة لتحقيق أقصى قدر من التأثير. مزيد من المعلومات: www.salesmanago.com
Pendo
pendo.io
يساعدك Pendo على تقديم تجارب برمجية أفضل للمستخدمين والموظفين الأكثر سعادة وإنتاجية. يساعد Pendo فرق المنتجات على طرح أسئلة مثل: ما هي الميزات التي يتفاعل معها العملاء أو الموظفون؟ أيهما يتجاهلون؟ ما هي أجزاء المنتج التي تثير البهجة أو الإحباط؟ ومن خلال هذه الرؤى نفسها، يمكنك بسهولة إعداد أدلة داخل التطبيق دون أي تعليمات برمجية لتعزيز اعتماد البرامج وتوفير الدعم وإنشاء عملاء محتملين أفضل، مباشرة داخل التطبيق. باستخدام Pendo، يمكنك مساعدة المستخدمين في الحصول على أقصى استفادة من برنامجك حتى تتمكن من دفع النمو بكفاءة.
Algolia
algolia.com
Algolia هي منصة البحث والاكتشاف الشاملة الوحيدة في العالم للذكاء الاصطناعي. ابتكر مهندسونا استخدامًا رائعًا للذكاء الاصطناعي لإنشاء بحث واكتشاف أفضل بشكل كبير. تجمع تقنية NeuralSearch الخاصة بنا بين معالجة اللغة الطبيعية القائمة على المتجهات ومطابقة الكلمات الرئيسية في واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة. تدعم Algolia 1.75 تريليون طلب بحث سنويًا أو أكثر من 30 مليار أسبوعيًا، مما يتيح لأكثر من 17000 عميل في أكثر من 150 دولة إنشاء تجارب بحث واكتشاف سريعة وذات صلة للمستخدمين داخل التطبيق و/أو الزوار عبر الإنترنت (باستخدام أي ويب أو جهاز محمول أو صوتي) - من خلال عرض المحتوى المطلوب على الفور وعلى نطاق واسع. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.algolia.com.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو نظام متكامل تمامًا لإدارة علاقات العملاء مع تتبع المبيعات، وإدارة جهات الاتصال، وأتمتة التسويق، وتحليلات الويب، ورسائل البريد الإلكتروني ثنائية الاتجاه، والاتصال الهاتفي، ومكتب المساعدة مع واجهة حديثة ونظيفة. مع Agile CRM، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن: * أتمتة عملية التسويق والمبيعات والاحتفاظ بالعملاء باستخدام محرر السحب والإفلات البسيط والقوي * تحويل زوار موقع الويب مباشرةً إلى عملاء محتملين في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) - رعاية العملاء المتوقعين وتتبعهم وتسجيل نقاطهم تلقائيًا بناءً على نشاط الويب أو البريد الإلكتروني * تمكين الاتصال متعدد القنوات مع إمكانية الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني أو تغريدة إلى جهة اتصال من نفس الصفحة * مراقبة سلوك العملاء والحصول على تنبيهات في الوقت الحقيقي لنشاط العميل * إدارة تذاكر مكتب المساعدة مع كافة سجلات العملاء في مكان واحد * احصل على سجل مفصل لجميع تفاصيل العميل وتاريخ اتصالاته في صفحة واحدة، مرتبة ترتيبًا زمنيًا * اطلع على بيانات العملاء من مختلف تطبيقات الأعمال الأخرى في صفحة واحدة باستخدام عمليات تكامل واسعة النطاق
Swipe Pages
swipepages.com
يمكنك جذب المزيد من العملاء المحتملين وزيادة معدل التحويل باستخدام الصفحات المقصودة الأولى على الجوال بصيغة AMP. منشئ الصفحات المقصودة المليء بالميزات موثوق به من قبل أكثر من 7500 جهة تسويق.
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io هو أول محرر للصفحات المقصودة للتجارة الإلكترونية في العالم. قم بإنشاء صفحات مقصودة مذهلة في دقائق معدودة واستكشف مجموعتنا الكبيرة من القوالب والوحدات والتخطيطات وخيارات التحرير.
Emma
myemma.com
تساعد Emma by Marigold المسوقين على إنشاء وتقديم حملات بريد إلكتروني ورسائل نصية قصيرة مخصصة وموجهة لتحقيق نتائج أعمال حقيقية. سواء كنت فريقًا مكونًا من فرد واحد أو فريقًا موزعًا عالميًا، فإن مواردنا تسهل عليك إنشاء حملات بسيطة تعتمد على البيانات وتتصل وتتحول عبر القنوات. كما نقدم أيضًا قوالب قابلة للتخصيص (لا تقتصر على الحسابات المميزة)، ودعمًا عمليًا للعملاء، ووظائف مصممة للتوسع معك. * الخطة - تعاون عبر الفرق، وكن استباقيًا بشأن حملاتك والتواصل مع العملاء. * التصميم - يساعدك محررنا العالمي والمئات من القوالب سريعة الاستجابة على تصميم رسائل بريد إلكتروني جذابة على الهاتف المحمول واختبار عبارات الحث على اتخاذ إجراء (CTA) الفعالة. * الاستهداف والمشاركة - استخدم التجزئة لتشغيل رسائل أكثر تخصيصًا استنادًا إلى ما تعرفه عن عملائك، وتساعدك أدوات التشغيل الآلي لدينا على إنشاء وتنفيذ حملات مستمرة بكفاءة تجعل علامتك التجارية في مقدمة أولوياتك. * التحليل والتحسين - افهم تأثير برامجك وقم بالتحسين بمرور الوقت من خلال التحليلات والاختبارات والرؤى في الوقت الفعلي، حتى أثناء التنقل. * عمليات التكامل - تتكامل Emma مع أفضل منصات إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والتحليلات حتى تتمكن من استخدام البيانات من التقنيات التي تستخدمها كثيرًا لإنشاء تصميم إبداعي مستنير وديناميكي.
PostHog
posthog.com
PostHog عبارة عن منصة مفتوحة المصدر ومتكاملة تساعد المهندسين على بناء منتجات أفضل. نحن نمكن فرق البرمجيات من التقاط الأحداث وإجراء التحليلات وتسجيل جلسات المستخدم وإجراء التجارب ونشر ميزات جديدة، كل ذلك في نظام أساسي واحد. - تصميم أفضل: تحليلات قوية للمنتج. تجارب A/B متعددة المتغيرات. تجزئة المستخدمين وأكثر من 50 عملية تكامل. يحتوي PostHog على كل ما تحتاجه لبناء منتجات أفضل. - البناء بشكل أفضل: طرح ميزات جديدة بأمان باستخدام علامات الميزات، وتصحيح الأخطاء في تسجيلات الجلسة، والتخطيط لميزات جديدة من خلال تحليل الارتباط - كل ذلك في PostHog. - التطوير بشكل أفضل: توقع وجود SDK، وواجهة برمجة التطبيقات (API)، وخطوط أنابيب الأحداث، وبناء جملة يشبه SQL للتحليل العميق، ومنصة تطبيقات مفتوحة المصدر. - مقياس أفضل: استضافة متاحة في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، مدعومة من ClickHouse. كل شيء معتمد من SOC2، وجاهز للائحة العامة لحماية البيانات، ومتوافق مع HIPAA. PostHog قابل للتطوير ليناسب الفرق من أي حجم ويتم تسعيره بناءً على الاستخدام. إنه مفتوح المصدر تمامًا، لذا يمكنك فحص كل سطر من التعليمات البرمجية أو تقديم اقتراحات أو حتى البناء مباشرةً أعلى المنتج لإضافة ميزات وعمليات تكامل جديدة.
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، ومقرها في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Canada Inc. تقوم التطبيقات البرمجية OpenText بإدارة المحتوى أو البيانات غير المنظمة للشركات الكبيرة والوكالات الحكومية وشركات الخدمات المهنية. تهدف OpenText منتجاتها إلى معالجة متطلبات إدارة المعلومات، بما في ذلك إدارة كميات كبيرة من المحتوى، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، وإدارة تجربة الهاتف المحمول والإنترنت. توظف OpenText أكثر من 14000 شخص حول العالم وهي شركة مساهمة عامة، مدرجة في بورصة ناسداك (OTEX) وبورصة تورنتو (OTEX).
involve.me
involve.me
أداة حديثة لتجربة العملاء تساعد الشركات على إنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل، وزيادة مشاركة الجمهور، وجمع بيانات أفضل. من خلال موقع include.me، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء ونشر صفحات الهبوط الذكية والعروض الترويجية لاكتساب العملاء المحتملين، والاختبارات، والنماذج، واختبارات الشخصية لتأهيل العملاء المحتملين وتقسيمهم، وحاسبات الأسعار ومساعدي المبيعات الرقمية لتحويل المبيعات، واستطلاعات رضا العملاء عن المنتجات والعملاء لقياس تجربة العملاء. .
Smartlook
smartlook.com
تحليل سلوك المستخدم بطرق لم تكن ممكنة من قبل. Smartlook هو قطعة اللغز المفقودة في تحليل سلوك المستخدم. احصل على رؤى نوعية حقيقية تساعدك على تحسين تطبيق الهاتف المحمول وموقع الويب الخاص بك.
Flowcode
flowcode.com
أطلق العنان لقوة الاتصالات المباشرة. Flowcode هو مزود QR الموثوق به رقم 1 للتحويلات الفورية والبيانات في الوقت الفعلي. نحن نقدم أدوات عبر الإنترنت مثل جمع بيانات الطرف الأول، والجيل التالي من بيانات التقارير الجغرافية، والصفحات المقصودة للجوال أولاً، وتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API).
Dragonfly AI
dragonflyai.co
قم بتحسين أداء المحتوى الخاص بك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. تعرض لك خرائط الحرارة التنبؤية الخاصة بنا على الفور ما يجذب انتباه جمهورك أولاً عبر أي محتوى، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، دون إبطائك. • احصل على رؤى في الوقت الفعلي تكشف ما يجذب انتباه عملائك حقًا • زيادة الكفاءات عبر دورة التصميم الخاصة بك باستخدام التحليلات التنبؤية • تحسين معدلات التحويل عبر جميع القنوات • تحسين عائد الاستثمار من خلال تعظيم حصتك من الاهتمام عبر القنوات تستخدم أكبر العلامات التجارية والوكالات Dragonfly AI لقياس أداء المحتوى الخاص بهم وتحسينه، بما في ذلك Sony وGSK وBBDO. لمعرفة المزيد، قم بزيارة Dragonflyai.co
Brizy Cloud
brizy.cloud
أسهل طريقة لإنشاء صفحات مقصودة للمبيعات عالية التحويل، وتوليد العملاء المحتملين، وصفحات مقصودة تسويقية لشركتك أو لعملائك.
FlowMapp
flowmapp.com
منصة UX مرئية بسيطة وقوية. قم بإنشاء خرائط الموقع وتدفقات المستخدم والإطارات السلكية من أجل توفير تخطيط UX أكثر كفاءة وتطوير الويب. يسمح FlowMapp للفرق بتخطيط وتصميم التجارب الرقمية معًا في الوقت الفعلي وفي مكان واحد ⚙️ كيفية استخدام FlowMapp؟ — تجربة المستخدم والتطوير — التخطيط — العمل الجماعي — تنظيم كل شيء — إنشاء نماذج أولية عالية الدقة وتقديمها — تخطيط المحتوى وتخزينه — التواصل مع العميل — زيادة المبيعات — العمل دون اتصال بالإنترنت إليك كيفية عمل FlowMapp → https://www.flowmapp. com/ أمثلة ومشروع تجريبي: https://bit.ly/flowmapp_sm . ابدأ مجانًا → https://www.flowmapp.com
LogRocket
logrocket.com
مراقبة الواجهة الأمامية الحديثة وتحليلات المنتج. يجمع LogRocket بين إعادة تشغيل الجلسة ومراقبة الأداء وتحليلات المنتج - مما يمكّن فرق البرمجيات من إنشاء تجربة مثالية لمنتجات الويب والهواتف المحمولة
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat هي شركة تكنولوجيا توفر البيانات والتحليلات للناشرين العالميين. بدأت الشركة في عام 2009 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة. تقوم شركة البرمجيات كخدمة (SaaS) بدمج التعليمات البرمجية في مواقع الويب الخاصة بالناشرين وشركات الإعلام والمؤسسات الإخبارية لتتبع المستخدمين من أجل تحقيق الدخل من تفاعل الجمهور ومقاييس الولاء حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات بشأن المحتوى لنشره والترويج له على مواقع الويب الخاصة بهم. . وفي أغسطس 2010، تم فصل الشركة عن Betaworks ككيان منفصل. لقد تم الإشادة بـ Chartbeat وانتقاده كبديل لبرنامج Google Analytics للبيانات في الوقت الفعلي.
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia عبارة عن منصة تعاونية لرسم خرائط تجربة العملاء تتيح لك إنشاء وتصدير ومشاركة خرائط رحلة العميل والشخصيات وخرائط التأثير عبر الإنترنت. مجموعة الأدوات بسيطة للمبتدئين ولكنها قوية للمحترفين. ستستمتع الفرق بشكل خاص بالخيارات التعاونية وإمكانية توحيد المشاريع المختلفة وتوسيع نطاقها. الميزات الرئيسية: - مكتبة القوالب: أكثر من 100 خريطة مجانية لرحلة العميل وقوالب شخصية لأكثر من 13 صناعة - أدوار المستخدم والفرق - مكتبة الفريق (نقاط الاتصال والقنوات والصور وما إلى ذلك) - شخصيات متعددة - أطلس الرحلة (التسلسل الهرمي) - الذكاء الاصطناعي- مولد شخصية مدعوم - مشاركة الارتباط المباشر المحمي بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور - العلامة التجارية - تكامل Azure AD، SSO، MFA - Google Analytics، Mixpanel، Slack، Jira، Azure DevOps التكامل - سجل الإصدارات - التصدير إلى PNG، PDF، CSV، PPTX الأساسي الميزات متاحة مجانا.
TheyDo
theydo.io
بالنسبة لمصممي ومديري الخدمات في الشركات التي تعتمد على الخبرة والتي تركز على العملاء، فإن TheyDo هي منصة إدارة الرحلات الأكثر تعاونية على الإطلاق. بالنسبة للأشخاص الذين يعتقدون أن الطريقة الوحيدة لتقديم تجربة رائعة للعملاء هي العمل ككيان واحد، فهذا يساعدهم على التوافق بسهولة مضاعفة كما كان من قبل، والحفاظ على التوافق لأول مرة منذ سنوات. على عكس أدوات رسم الخرائط، تم تصميم TheyDo لإدارة الرحلات عبر الفرق والمنتجات والمناطق الجغرافية، وكل شيء يحدث في إطار عمل موحد يركز على الرحلة.
Phonesites
phonesites.com
تحويل المزيد من زوار موقعك إلى عملاء. أنشئ مواقع الويب والصفحات المقصودة والاستطلاعات والنوافذ المنبثقة وبطاقات العمل الرقمية بسهولة في 10 دقائق فقط. كل الحق من هاتفك!
Lucky Orange
luckyorange.com
يمكن أن يساعدك Lucky Orange في فهم سبب حصول موقعك على الويب على حركة مرور لا تتحول إلى مبيعات أو عملاء محتملين. لقد حظيت أدوات تحسين معدل التحويل الخاصة بنا بثقة أكثر من 450.000 موقع ويب حول العالم للحصول على نظرة ثاقبة لما يفعله الأشخاص على مواقعهم على الويب. قم بزيادة مبيعاتك ومعرفة المزيد عن زوار موقع الويب الخاص بك تتيح لك تسجيلات الجلسات والخرائط الحرارية الديناميكية معرفة المكان الذي قام فيه الأشخاص بالنقر والتمرير والنقر على موقع الويب الخاص بك لمعرفة ما الذي يمنعهم من الشراء. انتقل إلى رحلة الزائر لشخص واحد باستخدام المقاطع القابلة للتحسين لمشاهدة عمليات إعادة الجلسة للزائرين المحبطين أو المرتبكين. شاهد الصورة الأكبر من خلال النظر إلى عرض إجمالي لما يتفاعل معه الأشخاص بشكل أكبر - أو أقل - باستخدام خرائط التمثيل اللوني الديناميكية. استخدم خريطة التمثيل اللوني للتمرير لمعرفة ما إذا كان الأشخاص يقومون بالتمرير بدرجة كافية أسفل الصفحة لرؤية العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء أو ما إذا كانوا يغادرون قبل أن تتمكن من تحويلهم. تقليل التخلي عن عربة التسوق: يمكن للمزيج القوي من الدردشة المباشرة والعرض المباشر للزائرين أن يمنع عربات التسوق المهجورة. إذا رأيت شخصًا يعاني في الوقت الفعلي، فيمكنك استخدام الدردشة المباشرة لمعرفة ما إذا كان بإمكانك مساعدته في العثور على ما يحتاج إليه أو الإجابة على أسئلته. تسمح لك أداة إعلانات Lucky Orange بإنشاء نافذة منبثقة تسلط الضوء على فرصة بيع أعلى أو تقديم خصم أو طلب مراجعة المنتج.