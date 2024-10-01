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أدوات تحسين معدل التحويل - التطبيقات الأكثر شعبية - نيجيريا
تمثل أدوات تحسين معدل التحويل (CRO) فئة من البرامج المجهزة بقدرات الاختبار والتصور التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم ورفع معدلات التحويل للشركات. تعمل أدوات CRO جنبًا إلى جنب مع برامج التحليلات الرقمية لمراقبة سلوك الزائرين، وتقوم بجمع وتحليل البيانات حول أنماط استخدام موقع الويب. ومن خلال الرؤى المميزة، فإنهم يحددون الفرص المتاحة لتبسيط سهولة الاستخدام وتعزيز الجاذبية. تخدم الأنواع المتنوعة من أدوات CRO وظائف متميزة، بدءًا من تقييم معدلات التحويل الحالية إلى تجربة تجارب مواقع الويب الجديدة لقياس تأثيرها على معدلات التحويل.
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Webflow
webflow.com
Webflow عبارة عن نظام أساسي لتطوير الويب المرئي يسمح للأشخاص بتصميم مواقع ويب مخصصة بالكامل وإنشائها وإطلاقها دون كتابة تعليمات برمجية. من خلال الجمع بين أدوات التصميم والرسوم المتحركة وإدارة المحتوى والتسويق والتجارة الإلكترونية في منصة واحدة، يعمل Webflow على تمكين غير المبرمجين والمبرمجين على حد ...
Wix
wix.com
قم ببناء عملك وتوسيع نطاقه عبر الإنترنت بثقة باستخدام Wix. بفضل أداء الويب فائق السرعة والأمان على مستوى المؤسسات والبنية التحتية الموثوقة، يمكنك الاطمئنان إلى أن موقعك سيكون جاهزًا للعمل دائمًا. ومع Wix، ستحصل على أكثر من مجرد أداة إنشاء مواقع ويب - بدءًا من الجدولة عبر الإنترنت وحتى الدفعات والعلا...
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبي...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
Framer
framer.com
لقد أصبحت النماذج الأولية بسيطة - لا توجد حاجة إلى تعليمات برمجية، وهي تعتمد على المتصفح، وهي مجانية للجميع. دقة عالية في نصف الوقت.
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Elicit
elicit.org
مساعد باحث الذكاء الاصطناعي. Elicit هو مساعد باحث يعمل بنظام GPT-3. يساعدك Elicit على تصنيف مجموعات البيانات، وطرح الأسئلة البحثية، والبحث في المنشورات.
Miro
miro.com
يوفر Miro مساحة عمل مرئية للابتكار تمكن الفرق الموزعة من أي حجم من الحلم والتصميم وبناء المستقبل معًا. اليوم، أكثر من 70 مليون مستخدم حول العالم في 200000 مؤسسة بما في ذلك Nike وIkea وDeloitte وWPP وCisco يعتمدون على Miro لتحسين التعاون في تطوير المنتجات، وتسريع وقت التسويق، والتأكد من أن المنتجات و...
Plasmic
plasmic.app
Plasmic عبارة عن نظام أساسي للتطوير المرئي يعمل على تمكين فريقك بأكمله من إنشاء تطبيقات ويب على مستوى الإنتاج بسرعة، بدءًا من الأدوات الداخلية وحتى المنتجات ومواقع الويب التي تتعامل مع العملاء. يخترق Plasmic حدود عدم وجود تعليمات برمجية، ويتكامل مع قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك للحصول على إمكان...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسة، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar في...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse عبارة عن منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني توفر للشركات الصغيرة ورجال الأعمال المنفردين والمدربين والمسوقين أدوات قوية وبأسعار معقولة لتنمية جمهورهم والتفاعل مع المشتركين لديهم وتحويل المشتركين إلى عملاء يدفعون. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة، يختار عملاؤنا GetResponse لحلنا سهل ال...
Taplink
taplink.at
يساعدك Taplink على إنشاء صفحة مقصودة عالية التحويل لعملك على Instagram في 10 دقائق. استخدم العديد من الميزات التسويقية لزيادة مبيعاتك
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج الكل في واحد للتسويق والمبيعات ودعم CRM رقم 1 في العالم وبأسعار معقولة ويدعم أكثر من 29500 شركة متنامية حول العالم. يساعد EngageBay الشركات على اكتساب زوار الويب وإشراكهم ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء سعداء وتنمية أعمالهم 5 مرات وأكثر. يقدم EngageBay عددًا كبيرًا من الميزات بما في ...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة...
Swipe Pages
swipepages.com
يمكنك جذب المزيد من العملاء المحتملين وزيادة معدل التحويل باستخدام الصفحات المقصودة الأولى على الجوال بصيغة AMP. منشئ الصفحات المقصودة المليء بالميزات موثوق به من قبل أكثر من 7500 جهة تسويق.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع ال...
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
تعرف على ما يريده المستخدمون لديك — مع الوضوح. Clarity هي أداة مجانية وسهلة الاستخدام توضح كيفية استخدام الأشخاص الحقيقيين لموقعك فعليًا. الإعداد سهل وستبدأ في الحصول على البيانات خلال دقائق.
ClickFunnels
clickfunnels.com
تعد Clickfunnels واحدة من منصات مسارات المبيعات عبر الإنترنت الأكثر شهرة في العالم حيث يمكن للمستخدمين إنشاء صفحات مبيعات جميلة بسرعة وسهولة تحول الزوار إلى عملاء محتملين وعملاء يدفعون. ليست هناك حاجة إلى خبرة في مجال التكنولوجيا أو التصميم أو الترميز. المئات من قوالب التوصيل والتشغيل في متناول يدك....
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
MailerLite
mailerlite.com
قم بإنشاء حملات تسويقية متقدمة عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخ...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel هي شركة خدمات تحليلات الأعمال. فهو يتتبع تفاعلات المستخدم مع تطبيقات الويب والهاتف المحمول ويوفر أدوات للتواصل المستهدف معهم. تحتوي مجموعة أدواتها على اختبارات A/B داخل التطبيق ونماذج استطلاع المستخدمين. تُستخدم البيانات التي تم جمعها لإنشاء تقارير مخصصة وقياس تفاعل المستخدمين والاحتفاظ به...
Amplitude
amplitude.com
Amplitude عبارة عن منصة لتحليل المنتجات تساعد الشركات على تتبع الزائرين بمساعدة التحليلات التعاونية. تستخدم المنصة التقارير السلوكية لفهم تفاعلات المستخدمين مع المنتجات وتوفر رؤى لتسريع العمل في الوقت الفعلي.
Dorik
dorik.com
Dorik عبارة عن منصة لبناء مواقع الويب تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تسهل على أي شخص إنشاء موقع ويب جميل في دقائق دون الحاجة إلى أي خبرة في التصميم أو البرمجة. تتميز Dorik بالمرونة وسهولة الاستخدام وواحدة من أكثر منصات إنشاء مواقع الويب بأسعار معقولة.
Sentry
sentry.io
بالنسبة لفرق البرمجيات، يعد Sentry ضروريًا لمراقبة صحة كود التطبيق. بدءًا من تتبع الأخطاء وحتى مراقبة الأداء، يمكن للمطورين الرؤية بشكل أوضح والحل بشكل أسرع والتعرف بشكل مستمر على تطبيقاتهم - من الواجهة الأمامية إلى الواجهة الخلفية. يحظى Sentry بشعبية لدى أكثر من 3.5 مليون مطور وأكثر من 87000 منظمة ...
AWeber
aweber.com
AWeber هي شركة رائدة في السوق في مجال برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات الصغيرة. تأسست AWeber في عام 1998، وقد حققت أكثر من 20 عامًا من النجاح المؤكد في مساعدة أكثر من مليون عميل حول العالم على التواصل بشكل موثوق مع العملاء المحتملين والعملاء من خلال برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني بسيط...
Builder.io
builder.io
يوفر Builder للمطورين والمسوقين أدوات مدعمة بالذكاء الاصطناعي لتحويل التصميمات بسرعة إلى تجارب محسنة للويب والهواتف المحمولة. إنه يوفر أداة تصميم إلى تعليمات برمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي (Visual Copilot) تعمل تلقائيًا على تحويل تصميمات Figma إلى تعليمات برمجية نظيفة ونظام إدارة المحتوى المرئي (Vi...
Pendo
pendo.io
يساعدك Pendo على تقديم تجارب برمجية أفضل للمستخدمين والموظفين الأكثر سعادة وإنتاجية. يساعد Pendo فرق المنتجات على طرح أسئلة مثل: ما هي الميزات التي يتفاعل معها العملاء أو الموظفون؟ أيهما يتجاهلون؟ ما هي أجزاء المنتج التي تثير البهجة أو الإحباط؟ ومن خلال هذه الرؤى نفسها، يمكنك بسهولة إعداد أدلة داخل ...
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، ومقرها في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Canada Inc. تقوم ال...
involve.me
involve.me
أداة حديثة لتجربة العملاء تساعد الشركات على إنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل، وزيادة مشاركة الجمهور، وجمع بيانات أفضل. من خلال موقع include.me، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء ونشر صفحات الهبوط الذكية والعروض الترويجية لاكتساب العملاء المحتملين، والاختبارات، والنماذج، واختبارات الشخصية لتأ...
VBOUT
vbout.com
VBOUT عبارة عن منصة تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتثق بها آلاف الشركات في جميع أنحاء العالم لأتمتة تسويقها ومركزيته مع تقديم تجارب جذابة وشخصية لجماهيرها. تستخدم الوكالات والشركاء VBOUT مباشرة أو من خلال إعداد البطاقة البيضاء لإنشاء خطط مخصصة وإدارة الحسابات الفرعية ومشاركة الأصول من حساب عميل واح...
Fluid Ads
fluidads.com
نقدم في Fluid Ads خيارين للخدمة، يتضمن كل منهما المزايا التالية. توفر Fluid Ads القدرة على: - إنشاء إعلانات عرض رقمية مذهلة باستخدام أداة إنشاء الإعلانات الخاصة بنا. - استهدف بدقة الجماهير التي تريد الوصول إليها في أي مكان في العالم وفي أي وقت من خلال نظام الاستهداف الجغرافي والسياج الجغرافي الرائد ...
Referrizer
referrizer.com
منصة أتمتة التسويق الأكثر تقدمًا في العالم لتمكين أعمالك المحلية. احصل على المزيد من العملاء، وحقق أقصى قدر من الإحالات، وحسّن معدل الاحتفاظ بعملائك من خلال حسابنا التجريبي المجاني. تعاون مع أصحاب الأعمال المحليين واكتشف الكثير من التطبيقات المتميزة وعمليات التكامل المعدة مسبقًا لتعزيز النتائج بشكل ...
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok، منصة التسويق عبر الإنترنت الشاملة للوكالات الرقمية والمسوقين والشركات والاستشاريين. الوظائف منشئ مواقع الويب، ومنشئ مسارات التحويل، والصفحات المقصودة، والنوافذ المنبثقة، والتجارة الإلكترونية تتضمن إدارة علاقات العملاء (CRM) مع التسويق عبر البريد الإلكتروني، ومنشئ النماذج، ومنشئ الاستبيانات،...
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore هي أداة تجريبية متقدمة تستخدم في الغالب من قبل الوكالات وفرق التطوير والمنتجات التي ترغب في إطلاق تجارب متقدمة، ولكن أيضًا المسوقين الذين لديهم الحد الأدنى من المساعدة من قسم تكنولوجيا المعلومات. نحن نتميز: نحن نهتم حقًا بعملائنا - ونبذل جهدًا إضافيًا فيما يتعلق بالدعم والتسليم ا...
EQUP
equp.com
EQUP هو برنامج شامل يساعد أصحاب الأعمال في تبسيط عمليات أعمالهم مثل التسويق والمبيعات والفوترة والاتصالات وما إلى ذلك. مع EQUP، لا يتعين على أصحاب الأعمال الاكتفاء بالحلول العامة؛ فهو يقدم حلولاً خاصة بالصناعة لمشاكل أعمالهم سواء كانوا في مجال الخدمات أو SAAS أو التجارة الإلكترونية. EQUP هو برنامج C...
Knak Enterprise
knak.com
منصة إنشاء حملات قابلة للتطوير لفرق التسويق في المؤسسات. تتيح Knak Enterprise التعاون الفعال عبر فرق التسويق العالمية اللامركزية، مع الحفاظ على التحكم في العلامة التجارية. قم بتمكين موظفيك من إنشاء رسائل بريد إلكتروني وصفحات مقصودة رائعة في دقائق معدودة، دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.
Workbooks
workbooks.com
يعمل برنامج Workbooks CRM على دمج عملك بالكامل، مما يساعد الجميع على العمل بشكل أفضل والعمل معًا والعمل بالطريقة الصحيحة من خلال نظام واحد قائم على السحابة. يمكن للتسويق أن يولّد المزيد من العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية، ويمكن للمبيعات إتمام المزيد من الصفقات، ويمكن للتمويل إصدار الفواتير بسرع...
Magnews
magnews.it
Magnews هو الحل الشامل لإدارة رحلة العميل وتحسين قيمة العميل، بدءًا من تعريف الإستراتيجية الشاملة وحتى الأنشطة الفردية وتنفيذ الحملة، مرورًا بتصميم الرحلة، في دورة مستمرة من القياس والتحسين. تعمل Magnews على تمكين فرق التسويق والمبيعات من العمل معًا لاكتساب العملاء وتحويلهم وتنميتهم وإشراكهم وإعادة ...
Bandzoogle
bandzoogle.com
Bandzoogle هي المنصة الأكثر فعالية للموسيقيين لإنشاء مواقعهم الإلكترونية وإدارة التسويق والمبيعات المباشرة للمعجبين عبر الإنترنت. توفر منصتنا الشاملة للموسيقيين خيارات تصميم قوية، وقوالب جاهزة للجوال، ومتجرًا للموسيقى والسلع بدون عمولة، وإدارة القائمة البريدية، وتحليلات تفصيلية للمعجبين، وأدوات أدوا...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
برنامج أتمتة البريد الإلكتروني الذي يلهم المشاركة. قم بإشراك جمهور بريدك الإلكتروني بمحتوى مخصص يجذب التحويلات. Upland Adestra هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير البريد الإلكتروني للتسويق من منظور الشخص الأول وحلول التسويق لدورة الحياة للعلامات التجارية العالمية والمتنامية على حدٍ سواء.
Howuku
howuku.com
Howuku هو حل لتحليل السلوك يساعد الشركات الناشئة على الحصول على تعليقات ورؤى قيمة للعملاء من خلال خرائط الحرارة واختبار AB والاستطلاعات. فهو يساعد المسوقين في قياس سلوك العملاء من خلال التمثيل المرئي للمكان الذي يقومون فيه بالنقر والتمرير على موقع الويب. يتيح اختبار A/B للفرق تحسين التفاعل مع المحتو...
Project Broadcast
projectbroadcast.com
Project Broadcast عبارة عن منصة تسويق نصية قوية وفعالة من حيث التكلفة مصممة لتمكين الشركات من إنشاء وإدارة حملات التسويق بالتنقيط مع الوصول إلى قاعدة عملائها من خلال الرسائل النصية القصيرة. بفضل ميزات مثل الدردشة ورسائل البث والحملات والصفحات المقصودة والكلمات الرئيسية وغير ذلك الكثير، يعد Project B...
Userback
userback.io
نقدم لكم Userback، المنصة الرائدة لأبحاث المستخدم للفرق الصغيرة التي تتطلع إلى فهم المستخدمين وبناء منتجات أفضل. باستخدام Userback، يمكنك جمع تعليقات مرئية غنية بالبيانات التعريفية والحصول على رؤى عميقة حول مشاعر المستخدم وسلوكه من خلال الاستبيانات داخل التطبيق مثل مقاييس NPS وCES وCSAT. أضف سياقًا ...
Presence Stars
presencestars.com
أنشئ مواقع الويب بسهولة عن طريق اختيار قالب وملء بياناتك في النماذج في لوحة الإدارة.
Elite Funnels
elitefunnels.com
Elite Funnels هي منصة متكاملة لبناء مواقع الويب والتحويلات، يستخدمها الأفراد والشركات. من خلال آلاف عمليات التكامل، و12 معالج دفع مختلف، وواجهة برمجة التطبيقات (API) وخطافات الويب المتاحة، لديك أيضًا القدرة على: - إنشاء مواقع ويب مذهلة باستخدام أداة إنشاء مواقع الويب التي تعمل بالسحب والإفلات. هناك ...
Sprig
sprig.com
Sprig عبارة عن منصة لرؤى المستخدم تعمل على تمكين فرق المنتج من إنشاء منتجات استثنائية برؤى مستخدم غنية وسريعة. تعمل فرق المنتجات من الجيل التالي مثل Dropbox وNotion وLoom على تحسين تجربة منتجاتها باستخدام مجموعة أدوات الرؤى من Sprig: 1. الاستطلاعات: استمع وتعلم من المستخدمين المستهدفين مباشرة داخل ...
Duda
duda.co
Duda هي المنصة الرائدة لتطوير مواقع الويب التي تعمل على تمكين وكالات التسويق الرقمي وشركات SaaS من بناء وإدارة التواجد الرقمي لعملائها. تتيح منصة Duda الحائزة على جوائز منخفضة التعليمات البرمجية بدون تعليمات برمجية للوكالات وشركات SaaS الوصول إلى إنتاجية أعلى ونمو غير مسبوق مع مجموعة واسعة من الإمكا...
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما ي...
Zoho PageSense
zoho.com
منصة تحسين التحويل والتخصيص. قم بقياس المقاييس الرئيسية لموقعك على الويب، وافهم سلوك زوار موقعك عبر الإنترنت، وامنحهم تجربة موقع ويب مخصصة لتعزيز التحويلات.
Unbounce
unbounce.com
سواء كنت محترفًا في التسويق أو بدأت للتو، فإن صفحات Unbounce المقصودة تحول المزيد من زوار موقعك إلى عملاء محتملين ومبيعات واشتراكات. مع أدوات إنشاء سهلة الاستخدام لأي مستوى من المهارات - بالإضافة إلى ميزات التحسين المدعومة بالذكاء الاصطناعي - تساعدك Unbounce على إنشاء صفحات جميلة وعالية الأداء ونشره...
TWIPLA
twipla.com
منصة الاستخبارات على شبكة الإنترنت احصل على رؤى دقيقة وفورية حول موقع الويب الخاص بك. إحصائيات موقع الويب، وعمليات إعادة الجلسة، والخرائط الحرارية، واستطلاعات الرأي، والمزيد. TWIPLA (المعروفة سابقًا باسم "تحليلات الزائرين") عبارة عن نظام أساسي متقدم لذكاء مواقع الويب ويمكن الوصول إليه مع أكثر من 2...
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica هي خدمة مجانية لتحليلات الويب تقدمها Yandex لتتبع حركة مرور موقع الويب والإبلاغ عنها. أطلقت Yandex الخدمة في عام 2008 وأعلنتها للعامة في عام 2009. اعتبارًا من عام 2019، تعد Yandex.Metrica ثالث خدمة تحليلات الويب الأكثر استخدامًا على الويب.
WebinarJam
home.webinarjam.com
قم بزيادة مبيعاتك وحضورك من خلال نظام الندوات عبر الإنترنت الوحيد الذي ينتج حدث بث مباشر كامل من التسجيل إلى إعادة التشغيل. يحتوي WebinarJam على المزيد من الميزات، ولا يوجد تنزيلات، وهو التحسين الأكثر دراماتيكية للبث المباشر، وبث الأحداث، وبث الندوات عبر الإنترنت الذي تم إصداره للجمهور على الإطلاق. ...
FullStory
fullstory.com
Fullstory عبارة عن منصة بيانات سلوكية تسلط الضوء على المشاعر المدفونة بين النقرات، وتكشف القصة غير المروية وراء سلوكيات المستهلك. من بناء كشف أفضل للاحتيال والتنبؤ به إلى إنشاء التخصيص الذي يتردد صداه حقًا، يمكّن Fullstory فرق المنتج والهندسة والبيانات من ربط إشارات المشاعر مع مصادر البيانات الأخرى ...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
Acumbamail
acumbamail.com
أرسل حملات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة بسهولة وعزز أعمالك. لا ينبغي أن يكون التسويق معقدًا للحصول على أداء رائع. باستخدام أداة واحدة، يمكنك إدارة حملات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والصفحات المقصودة وغير ذلك الكثير.