الأكثر شعبية المضافة حديثًا أدوات تحسين معدل التحويل - التطبيقات الأكثر شعبية - نيجيريا

تمثل أدوات تحسين معدل التحويل (CRO) فئة من البرامج المجهزة بقدرات الاختبار والتصور التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم ورفع معدلات التحويل للشركات. تعمل أدوات CRO جنبًا إلى جنب مع برامج التحليلات الرقمية لمراقبة سلوك الزائرين، وتقوم بجمع وتحليل البيانات حول أنماط استخدام موقع الويب. ومن خلال الرؤى المميزة، فإنهم يحددون الفرص المتاحة لتبسيط سهولة الاستخدام وتعزيز الجاذبية. تخدم الأنواع المتنوعة من أدوات CRO وظائف متميزة، بدءًا من تقييم معدلات التحويل الحالية إلى تجربة تجارب مواقع الويب الجديدة لقياس تأثيرها على معدلات التحويل.