متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
أدوات تحسين معدل التحويل - التطبيقات الأكثر شعبية - ألمانيا
تمثل أدوات تحسين معدل التحويل (CRO) فئة من البرامج المجهزة بقدرات الاختبار والتصور التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم ورفع معدلات التحويل للشركات. تعمل أدوات CRO جنبًا إلى جنب مع برامج التحليلات الرقمية لمراقبة سلوك الزائرين، وتقوم بجمع وتحليل البيانات حول أنماط استخدام موقع الويب. ومن خلال الرؤى المميزة، فإنهم يحددون الفرص المتاحة لتبسيط سهولة الاستخدام وتعزيز الجاذبية. تخدم الأنواع المتنوعة من أدوات CRO وظائف متميزة، بدءًا من تقييم معدلات التحويل الحالية إلى تجربة تجارب مواقع الويب الجديدة لقياس تأثيرها على معدلات التحويل.
إرسال تطبيق جديد
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...
Miro
miro.com
يوفر Miro مساحة عمل مرئية للابتكار تمكن الفرق الموزعة من أي حجم من الحلم والتصميم وبناء المستقبل معًا. اليوم، أكثر من 70 مليون مستخدم حول العالم في 200000 مؤسسة بما في ذلك Nike وIkea وDeloitte وWPP وCisco يعتمدون على Miro لتحسين التعاون في تطوير المنتجات، وتسريع وقت التسويق، والتأكد من أن المنتجات و...
Webflow
webflow.com
Webflow عبارة عن نظام أساسي لتطوير الويب المرئي يسمح للأشخاص بتصميم مواقع ويب مخصصة بالكامل وإنشائها وإطلاقها دون كتابة تعليمات برمجية. من خلال الجمع بين أدوات التصميم والرسوم المتحركة وإدارة المحتوى والتسويق والتجارة الإلكترونية في منصة واحدة، يعمل Webflow على تمكين غير المبرمجين والمبرمجين على حد ...
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (بالعبرية: Воикз.कом) هي شركة برمجيات إسرائيلية، تقدم خدمات تطوير الويب المستندة إلى السحابة. فهو يسمح للمستخدمين بإنشاء مواقع ويب بتنسيق HTML5 ومواقع للهواتف المحمولة من خلال استخدام أدوات السحب والإفلات عبر الإنترنت. إلى جانب مقرها الرئيسي ومكاتبها الأخرى في إسرائيل، تمتلك Wix أيضًا م...
AWeber
aweber.com
AWeber هي شركة رائدة في السوق في مجال برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات الصغيرة. تأسست AWeber في عام 1998، وقد حققت أكثر من 20 عامًا من النجاح المؤكد في مساعدة أكثر من مليون عميل حول العالم على التواصل بشكل موثوق مع العملاء المحتملين والعملاء من خلال برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني بسيط...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
ClickFunnels
clickfunnels.com
تعد Clickfunnels واحدة من منصات مسارات المبيعات عبر الإنترنت الأكثر شهرة في العالم حيث يمكن للمستخدمين إنشاء صفحات مبيعات جميلة بسرعة وسهولة تحول الزوار إلى عملاء محتملين وعملاء يدفعون. ليست هناك حاجة إلى خبرة في مجال التكنولوجيا أو التصميم أو الترميز. المئات من قوالب التوصيل والتشغيل في متناول يدك....
Plerdy
plerdy.com
أدوات اختبار Plerdy CRO وSEO وA/B - مجموعة شاملة لتعزيز التحويل وتحسين تجربة المستخدم وتحسين أداء متجرك عبر الإنترنت. 🚀 أداة اختبار A/B نقدم لك أداة اختبار A/B المجانية من Plerdy - المصممة بدقة للتجارة الإلكترونية والشركات عبر الإنترنت التي تهدف إلى تضخيم تجربة المستخدم والتحويلات. يمكنك إعداد اختب...
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع ال...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
Zoho PageSense
zoho.com
منصة تحسين التحويل والتخصيص. قم بقياس المقاييس الرئيسية لموقعك على الويب، وافهم سلوك زوار موقعك عبر الإنترنت، وامنحهم تجربة موقع ويب مخصصة لتعزيز التحويلات.
Elicit
elicit.org
مساعد باحث الذكاء الاصطناعي. Elicit هو مساعد باحث يعمل بنظام GPT-3. يساعدك Elicit على تصنيف مجموعات البيانات، وطرح الأسئلة البحثية، والبحث في المنشورات.
Swipe Pages
swipepages.com
يمكنك جذب المزيد من العملاء المحتملين وزيادة معدل التحويل باستخدام الصفحات المقصودة الأولى على الجوال بصيغة AMP. منشئ الصفحات المقصودة المليء بالميزات موثوق به من قبل أكثر من 7500 جهة تسويق.
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
تعرف على ما يريده المستخدمون لديك — مع الوضوح. Clarity هي أداة مجانية وسهلة الاستخدام توضح كيفية استخدام الأشخاص الحقيقيين لموقعك فعليًا. الإعداد سهل وستبدأ في الحصول على البيانات خلال دقائق.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما ي...
Framer
framer.com
لقد أصبحت النماذج الأولية بسيطة - لا توجد حاجة إلى تعليمات برمجية، وهي تعتمد على المتصفح، وهي مجانية للجميع. دقة عالية في نصف الوقت.
Sentry
sentry.io
بالنسبة لفرق البرمجيات، يعد Sentry ضروريًا لمراقبة صحة كود التطبيق. بدءًا من تتبع الأخطاء وحتى مراقبة الأداء، يمكن للمطورين الرؤية بشكل أوضح والحل بشكل أسرع والتعرف بشكل مستمر على تطبيقاتهم - من الواجهة الأمامية إلى الواجهة الخلفية. يحظى Sentry بشعبية لدى أكثر من 3.5 مليون مطور وأكثر من 87000 منظمة ...
Onepage
onepage.io
أداة إنشاء موقع الويب التي ستستمتع باستخدامها. فهو يساعد على إنشاء مواقع الويب والصفحات المقصودة وLinktree's والاختبارات بسرعة. ثم قم بتوصيلهم معًا، كل ذلك باستخدام أداة واحدة. مع التركيز على جوانب الإنتاجية وتجربة المستخدم، فهو مزود بمفاتيح التشغيل السريع وسطر الأوامر وأداء البرامج السريع بشكل ملحو...
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow هي أداة لتحليل السلوك يستخدمها أكثر من 210.000 عميل للتسويق الرقمي وتجربة المستخدم والمنتجات والشركات الناشئة والمؤسسات لتحسين تجارب مواقع الويب الخاصة بهم. مع Mouseflow، يمكنك: • معرفة ما يحدث بين نقرات الزوار من خلال مشاهدة تسجيلات الفيديو لجلساتهم. • أنشئ 6 أنواع من الخرائط الحرارية لجم...
Amplitude
amplitude.com
Amplitude عبارة عن منصة لتحليل المنتجات تساعد الشركات على تتبع الزائرين بمساعدة التحليلات التعاونية. تستخدم المنصة التقارير السلوكية لفهم تفاعلات المستخدمين مع المنتجات وتوفر رؤى لتسريع العمل في الوقت الفعلي.
involve.me
involve.me
أداة حديثة لتجربة العملاء تساعد الشركات على إنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل، وزيادة مشاركة الجمهور، وجمع بيانات أفضل. من خلال موقع include.me، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء ونشر صفحات الهبوط الذكية والعروض الترويجية لاكتساب العملاء المحتملين، والاختبارات، والنماذج، واختبارات الشخصية لتأ...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسات، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar ف...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel هي شركة خدمات تحليلات الأعمال. فهو يتتبع تفاعلات المستخدم مع تطبيقات الويب والهاتف المحمول ويوفر أدوات للتواصل المستهدف معهم. تحتوي مجموعة أدواتها على اختبارات A/B داخل التطبيق ونماذج استطلاع المستخدمين. تُستخدم البيانات التي تم جمعها لإنشاء تقارير مخصصة وقياس تفاعل المستخدمين والاحتفاظ به...
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج الكل في واحد للتسويق والمبيعات ودعم CRM رقم 1 في العالم وبأسعار معقولة ويدعم أكثر من 29500 شركة متنامية حول العالم. يساعد EngageBay الشركات على اكتساب زوار الويب وإشراكهم ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء سعداء وتنمية أعمالهم 5 مرات وأكثر. يقدم EngageBay عددًا كبيرًا من الميزات بما في ...
Builder.io
builder.io
قم بسحب وإسقاط مجموعة التكنولوجيا لديك، وتخلص من التأخيرات الطويلة والمواعيد النهائية الفائتة وقوالب CMS الصارمة. يمكنك إنشاء تجارب الويب والهاتف المحمول وتحسينها بشكل مرئي على مواقعك وتطبيقاتك الحالية لتسريع دورات البناء والقياس والتعلم وزيادة النمو بشكل أسرع.
Algolia
algolia.com
Algolia هي منصة البحث والاكتشاف الشاملة الوحيدة في العالم للذكاء الاصطناعي. ابتكر مهندسونا استخدامًا رائعًا للذكاء الاصطناعي لإنشاء بحث واكتشاف أفضل بشكل كبير. تجمع تقنية NeuralSearch الخاصة بنا بين معالجة اللغة الطبيعية القائمة على المتجهات ومطابقة الكلمات الرئيسية في واجهة برمجة التطبيقات (API) وا...
LightFunnels
lightfunnels.com
Lightfunnels هو موقع ويب لإنشاء مسارات التحويل قائم على السحابة ويساعدك على تحويل النقرات إلى عملاء محتملين ومبيعات. في Lightfunnels، يمكنك بيع المنتجات الرقمية والمادية، وإعداد عمليات البيع والبيع، وتقسيم الصفحات المقصودة المختلفة للاختبار، وإنشاء قائمة بريدك الإلكتروني، والاشتراك في الندوات عبر ال...
Indeemo
indeemo.com
تعمل منصة أبحاث الفيديو اللحظية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي على تمكين فرق MR وUX وCX من فهم الأشخاص والمنتجات والتجارب في سياق الحياة اليومية. يستخدم الباحثون والمصممون ومديرو المنتجات الذين ندعمهم Indeemo في سياقات B2C وB2B لمجموعة متنوعة من منهجيات البحث الاستكشافي بما في ذلك: البحث الاستكشافي / ا...
MailerLite
mailerlite.com
قم بإنشاء حملات تسويقية متقدمة عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!
Plasmic
plasmic.app
المنشئ المرئي لمكدس التكنولوجيا الخاص بك. قم بإنشاء محتوى وصفحات مرئية مذهلة، مع دمج عدم وجود تعليمات برمجية في قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك بسلاسة. قم بإلغاء قفل فرقك واشحن بسرعة البرق.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse عبارة عن منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني توفر للشركات الصغيرة ورجال الأعمال المنفردين والمدربين والمسوقين أدوات قوية وبأسعار معقولة لتنمية جمهورهم والتفاعل مع المشتركين لديهم وتحويل المشتركين إلى عملاء يدفعون. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة، يختار عملاؤنا GetResponse لحلنا سهل ال...
Unbounce
unbounce.com
سواء كنت محترفًا في التسويق أو بدأت للتو، فإن صفحات Unbounce المقصودة تحول المزيد من زوار موقعك إلى عملاء محتملين ومبيعات واشتراكات. مع أدوات إنشاء سهلة الاستخدام لأي مستوى من المهارات - بالإضافة إلى ميزات التحسين المدعومة بالذكاء الاصطناعي - تساعدك Unbounce على إنشاء صفحات جميلة وعالية الأداء ونشره...
Dorik
dorik.com
أنشئ مواقع ويب جميلة بدون تعليمات برمجية! أداة إنشاء مواقع ويب nocode مرنة وسهلة الاستخدام تحتوي على أكثر من 130 مكونًا لواجهة المستخدم وقوالب جميلة. توفير الوقت والمال لبناء موقع الويب الخاص بك المقبل.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة...
Taplink
taplink.at
يساعدك Taplink على إنشاء صفحة مقصودة عالية التحويل لعملك على Instagram في 10 دقائق. استخدم العديد من الميزات التسويقية لزيادة مبيعاتك
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io هو أول محرر للصفحات المقصودة للتجارة الإلكترونية في العالم. قم بإنشاء صفحات مقصودة مذهلة في دقائق معدودة واستكشف مجموعتنا الكبيرة من القوالب والوحدات والتخطيطات وخيارات التحرير.
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica هي خدمة مجانية لتحليلات الويب تقدمها Yandex لتتبع حركة مرور موقع الويب والإبلاغ عنها. أطلقت Yandex الخدمة في عام 2008 وأعلنتها للعامة في عام 2009. اعتبارًا من عام 2019، تعد Yandex.Metrica ثالث خدمة تحليلات الويب الأكثر استخدامًا على الويب.
FullStory
fullstory.com
Fullstory عبارة عن منصة بيانات سلوكية تسلط الضوء على المشاعر المدفونة بين النقرات، وتكشف القصة غير المروية وراء سلوكيات المستهلك. من بناء كشف أفضل للاحتيال والتنبؤ به إلى إنشاء التخصيص الذي يتردد صداه حقًا، يمكّن Fullstory فرق المنتج والهندسة والبيانات من ربط إشارات المشاعر مع مصادر البيانات الأخرى ...
TheyDo
theydo.io
التفكير في التصميم الرقمي لحل المشكلات التي تتمحور حول العملاء. قم بتحويل أعمالك لإنتاج ابتكارات مذهلة، باستخدام طريقة مجربة على نطاق واسع.
PostHog
posthog.com
PostHog عبارة عن منصة مفتوحة المصدر ومتكاملة تساعد المهندسين على بناء منتجات أفضل. نحن نمكن فرق البرمجيات من التقاط الأحداث وإجراء التحليلات وتسجيل جلسات المستخدم وإجراء التجارب ونشر ميزات جديدة، كل ذلك في نظام أساسي واحد. - تصميم أفضل: تحليلات قوية للمنتج. تجارب A/B متعددة المتغيرات. تجزئة المستخدم...
Leadpages
leadpages.com
Leadpages® هو موقع ويب بدون تعليمات برمجية ومنشئ صفحات مقصودة مصمم لمساعدة الشركات الصغيرة على الاتصال بالإنترنت بسرعة وسهولة. تعمل المنصة، المجهزة بمجموعة أدوات تحويل كاملة، على تبسيط عملية جذب العملاء المحتملين حتى تتمكن من توسيع نطاق أعمالك عبر الإنترنت وتنميتها. سواء كنت مسوقًا ماهرًا في مجال ال...
Referrizer
referrizer.com
منصة أتمتة التسويق الأكثر تقدمًا في العالم لتمكين أعمالك المحلية. احصل على المزيد من العملاء، وحقق أقصى قدر من الإحالات، وحسّن معدل الاحتفاظ بعملائك من خلال حسابنا التجريبي المجاني. تعاون مع أصحاب الأعمال المحليين واكتشف الكثير من التطبيقات المتميزة وعمليات التكامل المعدة مسبقًا لتعزيز النتائج بشكل ...
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch هي خدمة كاملة للنمو والتسويق عبر البريد الإلكتروني للمدونين ورواد الأعمال المنفردين والشركات الناشئة والمؤسسات. من B2B إلى B2C، يعتمد أكثر من 500000 شركة على Mailmunch لتوليد آلاف العملاء المحتملين يوميًا وزيادة إيراداتها من التسويق عبر البريد الإلكتروني. إليك كل ما يمكنك فعله باستخدام Mai...
Keyspider
keyspider.io
يوفر Keyspider نتائج بحث دقيقة باستخدام محرك بحث مؤسسي قائم على السحابة. باستخدام Keyspider، يمكنك إنشاء بحث مخصص لموقع الويب الخاص بك دون أي وقت أو تكلفة إضافية. يتفهم Keyspider متطلبات العميل ويقدم النتائج الصحيحة لاستعلامات البحث الخاصة به. الحل لمواقع الويب لتمهيد الطريق لتجارب بحث أفضل وتحسين ا...
Convert.com
convert.com
برنامج اختبار A/B Convert.com - الحل الأفضل للوكالات وشركات التجارة الإلكترونية التي تركز على تحسين معدل التحويل باستخدام برنامج اختبار A/B أو برنامج اختبار متعدد المتغيرات أو برنامج اختبار مقسم.
Osortoo
osortoo.com
تعمل Osortoo على تسهيل سحب الفائزين في المسابقات أو الهدايا أو السحوبات، وإنشاء صفحة مقصودة جميلة، وإنشاء صفحة تسجيل للحدث، وعرض المسابقة أثناء الحدث، واختيار الفائز من الشبكة الاجتماعية.
Totango
totango.com
Totango هو نجاح العملاء الذي لا يمكن لشركات البرمجيات أن تتفوق عليه، مما يوفر قابلية تطوير غير محدودة ووقتًا لا مثيل له للقيمة لمساعدة فرق المؤسسات متعددة الوظائف على زيادة الإنتاجية والاحتفاظ والتوسع. تعمل برامج نجاح العملاء المعدة مسبقًا والتي تم دمجها مع أفضل ممارسات الصناعة على تسهيل وسرعة البدء...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend عبارة عن بنية أساسية قوية للإشعارات تعمل على تبسيط إشعارات منتجك من خلال نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً. قم بإنشاء وتسليم إشعارات المعاملات والكرونات والمشاركة على قنوات متعددة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات إعلام واحدة. ما الذي تحصل عليه مع SuprSend؟ - دعم متعدد المستأجرين لإدارة العملاء بس...
Keen
keen.io
Keen.io هو الحل الكامل لإدارة بيانات الأحداث. يمكن لمنصتنا التعامل مع جميع جوانب إدارة بيانات الأحداث الخاصة بك، بدءًا من التجميع وحتى التطبيق. قم ببث بياناتك وتخزينها والاستعلام عنها وتقديمها في مكان واحد واحصل على ميزة تنافسية على المنافسة. يتيح لك Keen الحصول على رؤية حقيقية لاستخدام منتجك والتفا...
RealEye
realeye.io
منصة بحث عبر الإنترنت مزودة بميزة تتبع العين عبر كاميرا الويب. إنها: - أسرع وأرخص بكثير من أجهزة تتبع العين التقليدية - دقيقة (دقة حجم الزر) وتستخدم في الدراسات الأكاديمية - سهلة الاستخدام (يشيد العملاء بنا على الواجهة سهلة الاستخدام) RealEye هي أداة عبر الإنترنت تتيح لك القيام بما يلي: 1. تتبع العي...
Appocalypsis
appocalypsis.com
Appocalypsis هو تطبيق SaaS يساعد المسوقين على إنشاء وإدارة الأدوات التي تساعد في تحويل مواقع الويب الخاصة بهم.
BITHUB
the-bithub.com
BITHUB هو الحل النهائي للأفراد ورواد الأعمال المنفردين الذين يتطلعون إلى إنشاء أو تحسين تواجدهم عبر الإنترنت. قم بإنشاء صفحات مقصودة احترافية في دقائق معدودة باستخدام: - أداة إنشاء سهلة الاستخدام - تحسين محركات البحث (SEO) مدمج - منشئ رمز QR ارفع من تواجدك على الإنترنت وتمكن من الوصول إلى عدد أكبر م...
DotcomPal
dotcompal.com
DotcomPal هو الحل الشامل للمحترفين الأفراد للتشغيل والتسويق والبيع عبر الإنترنت. إنها منصة قائمة على SaaS ساعدت أكثر من 16500 من رواد الأعمال الرقميين - مؤلفي الكتب الإلكترونية والفنانين الرقميين والشركات التابعة ووكالات التسويق والشركات الصغيرة والمتوسطة - بجميع الأدوات اللازمة لبيع وإدارة وتنمية ا...
SproutLoud
sproutloud.com
تساعد SproutLoud، منصة التسويق الموزعة الرائدة، فرق العلامات التجارية المحلية على التسويق والبيع بشكل فعال من خلال شركاء القنوات والمواقع والموظفين في الخطوط الأمامية. تجمع منصة SproutLoud المليئة بالذكاء الاصطناعي بين إدارة الأصول الرقمية وحوافز القنوات وصناديق التسويق التعاوني وتحقيق التسويق في ال...
Neurons
neuronsinc.com
التنبؤ بالسلوك البشري. توقع استجابات العملاء وانتباههم وسلوكهم في ثوانٍ من خلال علم الأعصاب وأداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا. اختبار أ/ب عن طريق التجربة والخطأ بطيء وغير فعال. توقف عن حرق الميزانية على الحملات التي تفشل في تحفيز العمل.
Ptengine
ptengine.com
Ptengine عبارة عن منصة تسويق وتحليلات كاملة. نحن نساعدك على فهم المستخدمين حقًا واتخاذ الإجراءات من خلال تخصيص المحتوى وإجراء اختبارات أ/ب. إنه مجاني للبدء وجاهز للبدء في بضع دقائق.
Duda
duda.co
Duda هي المنصة الرائدة لتطوير مواقع الويب التي تعمل على تمكين وكالات التسويق الرقمي وشركات SaaS من بناء وإدارة التواجد الرقمي لعملائها. تتيح منصة Duda الحائزة على جوائز منخفضة التعليمات البرمجية بدون تعليمات برمجية للوكالات وشركات SaaS الوصول إلى إنتاجية أعلى ونمو غير مسبوق مع مجموعة واسعة من الإمكا...