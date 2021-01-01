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أدوات تحسين معدل التحويل - التطبيقات الأكثر شعبية - بوروندي
تمثل أدوات تحسين معدل التحويل (CRO) فئة من البرامج المجهزة بقدرات الاختبار والتصور التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم ورفع معدلات التحويل للشركات. تعمل أدوات CRO جنبًا إلى جنب مع برامج التحليلات الرقمية لمراقبة سلوك الزائرين، وتقوم بجمع وتحليل البيانات حول أنماط استخدام موقع الويب. ومن خلال الرؤى المميزة، فإنهم يحددون الفرص المتاحة لتبسيط سهولة الاستخدام وتعزيز الجاذبية. تخدم الأنواع المتنوعة من أدوات CRO وظائف متميزة، بدءًا من تقييم معدلات التحويل الحالية إلى تجربة تجارب مواقع الويب الجديدة لقياس تأثيرها على معدلات التحويل.
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Webflow
webflow.com
Webflow, Inc. هي شركة أمريكية مقرها في سان فرانسيسكو، تقدم البرمجيات كخدمة لبناء مواقع الويب واستضافتها. تتيح منصة التحرير المرئي عبر الإنترنت للمستخدمين تصميم مواقع الويب وإنشائها وإطلاقها.
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (بالعبرية: Воикз.कом) هي شركة برمجيات إسرائيلية، تقدم خدمات تطوير الويب المستندة إلى السحابة. يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع ويب بتنسيق HTML5 ومواقع للهواتف المحمولة من خلال استخدام أدوات السحب والإفلات عبر الإنترنت. إلى جانب مقرها الرئيسي والمكاتب الأخرى في إسرائيل، تمتلك Wix أيضًا مكاتب ...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Miro
miro.com
Miro هي منصة السبورة البيضاء التعاونية عبر الإنترنت التي تمكن الفرق الموزعة من العمل معًا بشكل فعال، بدءًا من تبادل الأفكار باستخدام الملاحظات اللاصقة الرقمية وحتى تخطيط وإدارة سير العمل السريع.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
Elicit
elicit.org
مساعد باحث الذكاء الاصطناعي. Elicit هو مساعد باحث يعمل بنظام GPT-3. يساعدك Elicit على تصنيف مجموعات البيانات، وطرح الأسئلة البحثية، والبحث في المنشورات.
Brevo
brevo.com
يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.
Sentry
sentry.io
Sentry عبارة عن مراقبة للتطبيقات عبر الأنظمة الأساسية، مع التركيز على الإبلاغ عن الأخطاء.
Framer
framer.com
لقد أصبحت النماذج الأولية بسيطة - لا توجد حاجة إلى تعليمات برمجية، وهي تعتمد على المتصفح، وهي مجانية للجميع. دقة عالية في نصف الوقت.
Duda
duda.co
يمكنك إنشاء مواقع ويب عالية التحويل وبيعها على نطاق واسع باستخدام Duda Professional Website Builder. ابدأ تجربتك المجانية اليوم.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
تعرف على ما يريده المستخدمون لديك — مع الوضوح. Clarity هي أداة مجانية وسهلة الاستخدام توضح كيفية استخدام الأشخاص الحقيقيين لموقعك فعليًا. الإعداد سهل وستبدأ في الحصول على البيانات خلال دقائق.
ClickFunnels
clickfunnels.com
تمكينك من جذب عملاء محتملين وبيع منتجاتك وإيصال رسالتك إلى العالم! أنت على بعد قمع واحد فقط!
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
Keap
keap.com
يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.
MailerLite
mailerlite.com
قم بإنشاء حملات تسويق متقدمة عبر البريد الإلكتروني بميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسات، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar ف...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel هي شركة خدمات تحليلات الأعمال. فهو يتتبع تفاعلات المستخدم مع تطبيقات الويب والهاتف المحمول ويوفر أدوات للتواصل المستهدف معهم. تحتوي مجموعة أدواتها على اختبارات A/B داخل التطبيق ونماذج استطلاع المستخدمين. تُستخدم البيانات التي تم جمعها لإنشاء تقارير مخصصة وقياس تفاعل المستخدمين والاحتفاظ به...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Zoho PageSense
zoho.com
منصة تحسين التحويل والتخصيص. قم بقياس المقاييس الرئيسية لموقعك على الويب، وافهم سلوك زوار موقعك عبر الإنترنت، وامنحهم تجربة موقع ويب مخصصة لتعزيز التحويلات.
Plasmic
plasmic.app
المنشئ المرئي لمكدس التكنولوجيا الخاص بك. قم بإنشاء محتوى وصفحات مرئية مذهلة، مع دمج عدم وجود تعليمات برمجية في قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك بسلاسة. قم بإلغاء قفل فرقك واشحن بسرعة البرق.
GetResponse
getresponse.com
تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!
AWeber
aweber.com
جرب AWeber مجانًا اليوم واحصل على جميع الحلول لتنمية قائمة بريدك الإلكتروني والتفاعل مع جمهورك وزيادة المبيعات. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude عبارة عن منصة لتحليل المنتجات تساعد الشركات على تتبع الزائرين بمساعدة التحليلات التعاونية. يستخدم النظام الأساسي التقارير السلوكية لفهم تفاعلات المستخدمين مع المنتجات ويوفر رؤى لتسريع العمل على أساس الوقت الفعلي.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج متكامل للتسويق والمبيعات والدعم وبرنامج CRM مجاني للشركات المتنامية لإشراك زوار الويب والتحويل إلى عملاء سعداء
Builder.io
builder.io
قم بالبناء بصريًا على مجموعتك التقنية. قم بالسحب والإفلات لإنشاء الصفحات والأقسام داخل إطار العمل الخاص بك، باستخدام المكونات الخاصة بك.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce هي شركة برمجيات كندية يقع مقرها الرئيسي في فانكوفر، كولومبيا البريطانية. تنتج الشركة صفحات مقصودة لمواقع الويب، وتستضيف مؤتمر Call to Action السنوي.
SendPulse
sendpulse.com
قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021
Dorik
dorik.com
أنشئ مواقع ويب جميلة بدون تعليمات برمجية! أداة إنشاء مواقع ويب nocode مرنة وسهلة الاستخدام تحتوي على أكثر من 130 مكونًا لواجهة المستخدم وقوالب جميلة. توفير الوقت والمال لبناء موقع الويب الخاص بك المقبل.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
Taplink
taplink.at
يساعدك Taplink على إنشاء صفحة مقصودة عالية التحويل لعملك على Instagram في 10 دقائق. استخدم العديد من الميزات التسويقية لزيادة مبيعاتك
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io هو أول محرر للصفحات المقصودة للتجارة الإلكترونية في العالم. قم بإنشاء صفحات مقصودة مذهلة في دقائق معدودة واستكشف مجموعتنا الكبيرة من القوالب والوحدات والتخطيطات وخيارات التحرير.
involve.me
involve.me
تنمية مشاركة العملاء. من خلال مسارات التفاعلية. منشئ محتوى بدون تعليمات برمجية للاختبارات والاستطلاعات والآلات الحاسبة والنماذج وصفحات الدفع. قم بإنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل.
Agile CRM
agilecrm.com
يعد برنامج Agile CRM أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) وسهل وقوي وبأسعار معقولة مع أتمتة المبيعات والتسويق للشركات الصغيرة.
FullStory
fullstory.com
FullStory عبارة عن منصة تحليلات للتجربة الرقمية الخاصة بك لمسارات التحويل السريعة وإعادة التشغيل المثالية للبيكسل والأحداث المخصصة والخرائط الحرارية والبحث المتقدم وأدوات التطوير والمزيد.
TWIPLA
twipla.com
البديل الأمثل للخصوصية في Google Analytics. انضم إلى أكثر من 2.5 مليون موقع ويب يستفيد بالفعل من التحليلات والذكاء المثالي للخصوصية.
Swipe Pages
swipepages.com
يمكنك جذب المزيد من العملاء المحتملين وزيادة معدل التحويل باستخدام الصفحات المقصودة الأولى على الجوال بصيغة AMP. منشئ الصفحات المقصودة المليء بالميزات موثوق به من قبل أكثر من 7500 جهة تسويق.
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica هي خدمة مجانية لتحليلات الويب تقدمها Yandex لتتبع حركة مرور موقع الويب والإبلاغ عنها. أطلقت Yandex الخدمة في عام 2008 وأعلنتها للعامة في عام 2009. اعتبارًا من عام 2019، تعد Yandex.Metrica ثالث أكثر خدمات تحليلات الويب استخدامًا على الويب.
Pendo
pendo.io
Pendo هو مسلسل تلفزيوني درامي كيني يُبث على قناة NTV وتم عرضه لأول مرة في 3 ديسمبر 2014. المسلسل من تأليف جريس دانيل، وإنتاج وتوزيع DIL Pictures.
Acumbamail
acumbamail.com
أرسل حملات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة بسهولة وعزز أعمالك. لا ينبغي أن يكون التسويق معقدًا للحصول على أداء رائع. باستخدام أداة واحدة، يمكنك إدارة حملات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والصفحات المقصودة وغير ذلك الكثير.
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...
Algolia
algolia.com
Algolia هي شركة أمريكية ناشئة تقدم منتج بحث على الويب من خلال نموذج SaaS (البرنامج كخدمة).
Emma
myemma.com
من السهل العمل معك، وهو في الأساس التسويق عبر البريد الإلكتروني لصديقك المفضل. أفضل الأصدقاء يجعلون العلاقات سهلة. إنهم يهتفون لك ويظهرون عندما تكون الأوقات صعبة. وهذا ما تفعله إيما — لبريدك الإلكتروني.
Brizy Cloud
brizy.cloud
أسهل طريقة لإنشاء صفحات مقصودة للمبيعات عالية التحويل، وتوليد العملاء المحتملين، وصفحات مقصودة تسويقية لشركتك أو لعملائك.
WebinarJam
home.webinarjam.com
قم بزيادة مبيعاتك وحضورك من خلال نظام الندوات عبر الإنترنت الوحيد الذي ينتج حدث بث مباشر كامل من التسجيل إلى إعادة التشغيل. يحتوي WebinarJam على المزيد من الميزات، ولا توجد تنزيلات، وهو التحسين الأكثر دراماتيكية للبث المباشر، وبث الأحداث، وبث الندوات عبر الإنترنت الذي تم إصداره للجمهور على الإطلاق. ...
TheyDo
theydo.io
التفكير في التصميم الرقمي لحل المشكلات التي تتمحور حول العملاء. قم بتحويل أعمالك لإنتاج ابتكارات مذهلة، باستخدام طريقة مجربة على نطاق واسع.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode هو صانع رموز QR رقم 1. الشعار واللون والتصميم، مدعومًا بالخصوصية والبيانات، وكلها متضمنة مجانًا. قم بتنزيل ملفات الطباعة عالية الجودة اليوم.
PostHog
posthog.com
حزمة تحليلات المنتج ذاتية الاستضافة، لنشرها على البنية الأساسية لديك.
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia عبارة عن منصة تعاونية لرسم خرائط تجربة العملاء تتيح لك إنشاء وتصدير ومشاركة خرائط رحلة العميل والشخصيات وخرائط التأثير عبر الإنترنت. مجموعة الأدوات بسيطة للمبتدئين ولكنها قوية للمحترفين. ستستمتع الفرق بشكل خاص بالخيارات التعاونية وإمكانية توحيد المشاريع المختلفة وتوسيع نطاقها. الميزات الرئ...
Smartlook
smartlook.com
تحليل سلوك المستخدم بطرق لم تكن ممكنة من قبل. Smartlook هو قطعة اللغز المفقودة في تحليل سلوك المستخدم. احصل على رؤى نوعية حقيقية تساعدك على تحسين تطبيق الهاتف المحمول وموقع الويب الخاص بك.
Leadpages
leadpages.com
اتصل بالإنترنت وحقق النمو باستخدام Leadpages الاختيار الأمثل للشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم. أنشئ مواقع ويب خالية من التعليمات البرمجية بسهولة، وصفحات مقصودة عالية التحويل، ونوافذ منبثقة، وأشرطة تنبيه، وما بعدها.
Lucky Orange
luckyorange.com
وقت أقل في معالجة الأرقام، مزيد من الوقت في تنمية أعمالك. قم بتحسين معدل التحويل لموقع الويب الخاص بك باستخدام مجموعة الأدوات لدينا بما في ذلك الخرائط الحرارية الديناميكية وتسجيلات الجلسة والدردشة المباشرة.
SALESmanago
salesmanago.com
CDXP الوحيد بدون تعليمات برمجية والمعتمد على الذكاء الاصطناعي مع قنوات تنفيذ تسويقية مدمجة ومدمجة محليًا.
LogRocket
logrocket.com
مراقبة الواجهة الأمامية الحديثة وتحليلات المنتج. يجمع LogRocket بين إعادة تشغيل الجلسة ومراقبة الأداء وتحليلات المنتج - مما يمكّن فرق البرامج من إنشاء تجربة مثالية لمنتجات الويب والهواتف المحمولة
Dragonfly AI
dragonflyai.co
قم بتحسين أداء المحتوى الخاص بك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. تعرض لك خرائط الحرارة التنبؤية الخاصة بنا على الفور ما يجذب انتباه جمهورك أولاً عبر أي محتوى، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، دون إبطائك. • احصل على رؤى في الوقت الفعلي تكشف ما يجذب انتباه عملائك حقًا • زيادة الكفاءات عبر...
Phonesites
phonesites.com
تحويل المزيد من زوار موقعك إلى عملاء. أنشئ مواقع الويب والصفحات المقصودة والاستطلاعات والنوافذ المنبثقة وبطاقات العمل الرقمية بسهولة في 10 دقائق فقط. كل الحق من هاتفك!
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat هي شركة تكنولوجيا توفر البيانات والتحليلات للناشرين العالميين. بدأت الشركة في عام 2009 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة. تقوم شركة البرمجيات كخدمة (SaaS) بدمج التعليمات البرمجية في مواقع الويب الخاصة بالناشرين وشركات الإعلام والمؤسسات الإخبارية لتتبع المستخدمين من أجل ...