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برامج التسويق المحادثة - التطبيقات الأكثر شعبية

يقوم برنامج التسويق التحادثي، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج التسويق عبر المراسلة، ببدء تفاعلات شخصية فردية مع العملاء المحتملين، وتوجيههم نحو توصيات أو عروض منتجات محددة. تستخدم العلامات التجارية الاستهلاكية هذه التكنولوجيا لتحديد المشترين المهتمين على الشبكات الاجتماعية أو مواقع المنتجات، ومعالجة الاستفسارات، والتوصية بالمنتجات المثالية، ونقل العملاء بسلاسة إلى بوابات الدفع أو ممثلي المبيعات لإغلاق المعاملات. من خلال قدرات روبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي المتكاملة، يمكن لأقسام المبيعات تصميم تدفقات استجابة ذكية، وتوجيه الزائرين من خلال محادثات هادفة بناءً على نشاط المستخدم والتفاصيل السياقية الأخرى. يتيح ذلك للشركات متابعة العملاء المهتمين الذين قد لا يقومون بعملية شراء فورية، ومواصلة المحادثة بسلاسة. تعمل منصات التسويق التحادثي على رفع معايير خدمة العملاء على نطاق واسع، مما يبسط عملية الشراء العالمية على مدار الساعة. إن الاستخدام الناجح لهذه المنصات لا يؤدي إلى توليد عملاء محتملين مؤهلين وذوي قيمة فحسب، بل يوفر أيضًا رؤى حول التركيبة السكانية للعملاء وتفضيلاتهم، مما يؤدي في النهاية إلى تسريع دورة المبيعات.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom هو حل متكامل لخدمة العملاء يتيح التواصل الفعال وتحسين الخدمة من خلال الأتمتة والدعم البشري.

Podium

Podium

podium.com

تطبيق بوديوم هو منصة اتصالات متكاملة تساعد الشركات في تحسين التفاعل مع العملاء وزيادة التحويلات عبر أدوات متعددة.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ManyChat هي منصة لأتمتة الدردشة تساعد الشركات في إدارة تفاعلات العملاء عبر قنوات متعددة مثل فيسبوك وإنستغرام وواتساب، لتحسين التسويق والردود.

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

SmartSupp هو تطبيق للدردشة الحية والدردشة الآلية يهدف إلى تحسين تفاعلات العملاء وزيادة المبيعات عبر الإنترنت.

Spike

Spike

spikenow.com

سبايك هو تطبيق يجمع البريد الإلكتروني والدردشة والمستندات التعاونية في واجهة واحدة، مما يسهل التواصل بين الأفراد والفرق.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.

Botpress

Botpress

botpress.com

بوتبريس هو منصة لإنشاء وإدارة الروبوتات المحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي. تدعم النشر عبر قنوات متعددة وتوفر أدوات تطوير مرنة للمستخدمين.

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Freshchat هو حل للدردشة المباشرة يساعد الشركات على التواصل مع العملاء عبر عدة قنوات مثل الويب والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign هو تطبيق لأتمتة التسويق يساعد الشركات في إدارة الحملات وتفاعل العملاء عبر البريد الإلكتروني والمحتوى المخصص.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

تطبيق Birdeye يدير سمعة الشركات المحلية ويتيح تفاعل سلس مع العملاء، من خلال أدوات لمراقبة المراجعات والتواصل وجدولة المنشورات.

Signals

Signals

getsignals.ai

تطبيق Signals هو منصة لتوليد المه leads تساعد الشركات على معرفة زوار مواقعهم والتفاعل مع المشترين المحتملين دون الحاجة لملء استمارة.

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise هو تطبيق لإدارة خدمة العملاء يدمج قنوات متعددة مثل البريد الإلكتروني والدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي في واجهة موحدة.

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Chatfuel هو منشئ دردشة يساعد الشركات في أتمتة التفاعلات مع العملاء عبر منصات متعددة مثل واتساب وإنستغرام، دون الحاجة لخبرة تقنية.

Engati

Engati

engati.com

Engati هو تطبيق للدردشة الذكية يتيح إنشاء روبوتات محادثة ونشرها عبر منصات متعددة دون برمجة.

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Gallabox هو حل تواصل شامل يعزز مشاركة العملاء باستخدام واجهات برمجة تطبيقات WhatsApp، ويقدم أدوات للأتمتة والإدارة عبر قنوات متعددة.

Haptik

Haptik

haptik.ai

تساعد Haptik العلامات التجارية في تحسين تجربة المستخدمين وتحويلهم من خلال تفاعلات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر قنوات متعددة.

Regal.io

Regal.io

regal.io

تطبيق Regal.io يستخدم الذكاء الاصطناعي لفهم إشارات نية العملاء في الوقت الحقيقي، وتخصيص التفاعلات مع العملاء عبر وكلاء AI ووكلاء بشر.

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

Yellow.ai هو منصة أتمتة خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، تسهل المحادثات مع العملاء عبر قنوات متعددة وتدعم أكثر من 100 لغة.

Contlo

Contlo

contlo.com

تطبيق Contlo هو منصة تسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل التفاعل مع العملاء من خلال حملات متعددة القنوات وتحليل سلوك العملاء.

Bonzo

Bonzo

getbonzo.com

بونزو هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق للشركات الصغيرة والمستشارين، يدعم التواصل عبر النصوص، الفيديو، المكالمات، البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

Userlike

Userlike

userlike.com

يوفر تطبيق Userlike حلاً موحدًا للدردشة والدعم عبر قنوات متعددة مثل مواقع الويب وWhatsApp وMessenger، مع ميزات الذكاء الاصطناعي والأمان من GDPR.

Kindly

Kindly

kindly.ai

تطبيق Kindly يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء دردشات آلية لأتمتة دعم العملاء وزيادة المبيعات، مع دعم متعدد اللغات وسهولة تخصيص.

Drift

Drift

drift.com

تطبيق Drift هو منصة للتواصل مع العملاء تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء من خلال محادثات مخصصة وفعالة.

Continually

Continually

continual.ly

تطبيق Continually يوفر دردشات مباشرة وروبوتات محادثة لموقعك الإلكتروني، بدون الحاجة لمهارات برمجية، لتحسين تواصل العملاء وزيادة الفرص التجارية.

Prokeep

Prokeep

prokeep.com

Prokeep هي منصة لإدارة تجربة العملاء، تسهل التواصل بين الموزعين وعملائهم، مما يعزز المبيعات والكفاءة.

SalesboxAI

SalesboxAI

salesbox.ai

SalesboxAI هو منصة لإدارة المبيعات والتسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات في تحسين استهداف الحسابات وزيادة الفعالية في الحملات.

Sender

Sender

sender.net

المرسل هو تطبيق تسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات في إدارة حملات البريد الإلكتروني بسهولة، مع أدوات للتصميم والأتمتة والتحليلات.

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Genesys Cloud هو منصة مركز اتصال سحابية تسهل خدمة العملاء عبر قنوات متعددة وتدعم الأتمتة والتحليلات لتحسين التفاعلات.

Verint

Verint

verint.com

Verint هي منصة لإدارة تجربة العملاء تساعد الشركات في جمع وتحليل ملاحظات العملاء لتحسين الكفاءة وزيادة رضا العملاء.

Landbot

Landbot

landbot.io

Landbot هو منصة لإنشاء دردشات تلقائية بدون برمجة، تساعد الشركات في تحسين التواصل مع العملاء وزيادة معدلات التحويل عبر قنوات متعددة.

Messagely

Messagely

messagely.com

Messagely هو تطبيق لدعم العملاء والتراسل، يتيح المحادثات الفعالة والمشاركة في الملفات، ويعزز خصوصية البيانات.

Kimoby

Kimoby

kimoby.com

Kimoby هو تطبيق يتيح التواصل الفوري بين الفرق وتحسين خدمة العملاء من خلال رسائل نصية ترويجية وتذكيرات آلية.

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

Rasayel هي منصة B2B تتيح إدارة محادثات WhatsApp بشكل مشترك، مع أدوات للرسائل الجماعية، وأتمتة، وتكامل مع أنظمة CRM.

Blip

Blip

blip.ai

بلب تطبيق يعمل بالذكاء الاصطناعي يسهل تواصل الشركات مع عملائها من خلال إنشاء وإدارة الشات بوتس، وتعزيز تجارب العملاء.

Omnichat

Omnichat

omnichat.ai

Omnichat يوفر حلول تجارة المحادثة للمستخدمين من خلال دمج قنوات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين تفاعلات العملاء وزيادة المبيعات.

Connectly.ai

Connectly.ai

connectly.ai

Connectly.ai هو تطبيق يساعد الشركات على إرسال حملات تسويقية مخصصة عبر واتساب، مع إدارة الاتصالات من خلال واجهة موحدة.

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

منصة تسويق بريد إلكتروني مستدامة تساعد على إرسال حملات بريد إلكتروني أفضل، توسيع الجمهور، والمساهمة في استعادة كوكب الأرض.

Dashly

Dashly

dashly.io

داشلي هو منصة تسويق محادثة تساعد الشركات في تحويل التفاعلات مع العملاء إلى محادثات شخصية وزيادة التحويلات من خلال أدوات مثل الدردشة الحية والبريد الإلكتروني.

Jebbit

Jebbit

jebbit.com

تطبيق Jebbit يساعد العلامات التجارية في إنشاء تجارب تفاعلية لجمع بيانات العملاء. يوفر قوالب لاختبارات وتوصيات منتجات لتحسين التواصل والمشاركة.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

تطبيق Terminus يوفر منصة لدعم استراتيجيات B2B، بتركيز على البيانات الأساسية لتفاعل فرق العمل مع الحسابات خلال دورة حياتها.

Clickatell

Clickatell

clickatell.com

Clickatell هو تطبيق يتيح للشركات التواصل مع العملاء عبر الرسائل المتنقلة والتجارة الحقيقية، مما يسهل التفاعل والتعامل بشكل آمن.

Senter

Senter

senterhq.com

Senter هو برنامج لإدارة المراجعات وتسويق الرسائل النصية القصيرة، يدعم التطبيقات اليومية وسهل الاستخدام والإعداد.

OmniOmni

OmniOmni

omniomni.io

أومني أومني هو تطبيق لخدمة دعم العملاء والمبيعات عبر المراسلات مثل واتساب وتيليجرام وفيسبوك ماسنجر وإنستغرام وفايبر والدردشة على الإنترنت.

Text Request

Text Request

textrequest.com

طلب النص هو منصة رسائل نصية للأعمال تساعد الشركات على تحسين التواصل مع العملاء من خلال إنشاء وإدارة الرسائل النصية والتفاعل بشكل فعال.

Oct8ne

Oct8ne

oct8ne.com

Oct8ne هو تطبيق دردشة مرئية يساعد الشركات في التواصل مع العملاء من خلال دعم فوري وإظهار المنتجات في الوقت الحقيقي.

Instabot

Instabot

instabot.io

Instabot هو منصة تسويقية تفاعلية لإنشاء روبوتات محادثة تساعد الشركات في التواصل مع العملاء، جدولة المواعيد، وجمع البيانات.

Watermelon

Watermelon

watermelon.ai

تعتبر Watermelon منصة محادثة تعتمد على AI لأتمتة خدمة العملاء، وتوفر دردشة فورية ويدعم قنوات متعددة من واجهة واحدة.

Routee

Routee

routee.net

Routee هو تطبيق يوفر حلول اتصالات سحابية تشمل الرسائل القصيرة، المكالمات الصوتية، والبريد الإلكتروني، مع أدوات لأتمتة العمليات وتحليل البيانات.

Gleen AI

Gleen AI

gleen.ai

Gleen AI هو تطبيق ذكاء اصطناعي يساعد فرق دعم العملاء في تحسين الإنتاجية من خلال أتمتة المهام وتوفير المعلومات بدقة وفعالية عبر بيئات متعددة اللغات.

Sailes

Sailes

sailes.com

Sailes هو تطبيق للأتمتة في المبيعات يساعد الفرق على إدارة العملاء المتوقعين وتحسين الأداء من خلال تكامل الذكاء الاصطناعي.

Leadoo

Leadoo

leadoo.com

Leadoo هو منصة تحويل تحول حركة المرور السلبية على المواقع إلى عملاء نشطين، من خلال أدوات تسويقية وتحليلية لتحسين معدلات التحويل.

Verse.ai

Verse.ai

verse.ai

Verse.ai هو منصة لتحويل العملاء المحتملين إلى فرص مبيعات جاهزة من خلال محادثات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي والبشر، مما يزيد من معدلات التحويل.

WotNot

WotNot

wotnot.io

تطبيق WotNot يقوم بأتمتة تفاعلات العملاء من خلال روبوتات الدردشة لتحسين تجربة العملاء وزيادة الكفاءة في مختلف الصناعات.

Global Message Services

Global Message Services

gms.net

Global Message Services (GMS) هو مزود موثوق لخدمات الاتصالات للمؤسسات، يمكّن العلامات التجارية من دمج الاتصالات متعددة القنوات عبر واجهة برمجة التطبيقات.

PowerTextor

PowerTextor

powertextor.com

PowerTextor هو تطبيق للرسائل النصية يساعد الشركات على التواصل مع العملاء وتحسين استراتيجيات الاتصال من خلال الرسائل القصيرة.

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

تساعد منصة LivePerson الشركات في إدارة المحادثات مع العملاء عبر قنوات متعددة، مع تقديم دعم ذكي وتحسين تجربة العملاء.

Table Duck

Table Duck

tableduck.com

Table Duck هو منصة سحابية لإدارة دردشات العملاء آليًا، تجمع قنوات التواصل في مكان واحد وتوفر دعمًا على مدار الساعة.

Hoory Conversations

Hoory Conversations

hoory.com

تطبيق Hoory هو مساعد دعم عملاء مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يساعد على أتمتة الاتصالات وتقديم الدعم على مدار الساعة من خلال إدارة محادثات العملاء.

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