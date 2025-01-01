برامج التسويق المحادثة - التطبيقات الأكثر شعبية

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يقوم برنامج التسويق التحادثي، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج التسويق عبر المراسلة، ببدء تفاعلات شخصية فردية مع العملاء المحتملين، وتوجيههم نحو توصيات أو عروض منتجات محددة. تستخدم العلامات التجارية الاستهلاكية هذه التكنولوجيا لتحديد المشترين المهتمين على الشبكات الاجتماعية أو مواقع المنتجات، ومعالجة الاستفسارات، والتوصية بالمنتجات المثالية، ونقل العملاء بسلاسة إلى بوابات الدفع أو ممثلي المبيعات لإغلاق المعاملات. من خلال قدرات روبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي المتكاملة، يمكن لأقسام المبيعات تصميم تدفقات استجابة ذكية، وتوجيه الزائرين من خلال محادثات هادفة بناءً على نشاط المستخدم والتفاصيل السياقية الأخرى. يتيح ذلك للشركات متابعة العملاء المهتمين الذين قد لا يقومون بعملية شراء فورية، ومواصلة المحادثة بسلاسة. تعمل منصات التسويق التحادثي على رفع معايير خدمة العملاء على نطاق واسع، مما يبسط عملية الشراء العالمية على مدار الساعة. إن الاستخدام الناجح لهذه المنصات لا يؤدي إلى توليد عملاء محتملين مؤهلين وذوي قيمة فحسب، بل يوفر أيضًا رؤى حول التركيبة السكانية للعملاء وتفضيلاتهم، مما يؤدي في النهاية إلى تسريع دورة المبيعات.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.
Intercom
intercom.com
Intercom هو حل متكامل لخدمة العملاء يتيح التواصل الفعال وتحسين الخدمة من خلال الأتمتة والدعم البشري.
Podium
podium.com
تطبيق بوديوم هو منصة اتصالات متكاملة تساعد الشركات في تحسين التفاعل مع العملاء وزيادة التحويلات عبر أدوات متعددة.
ManyChat
manychat.com
ManyChat هي منصة لأتمتة الدردشة تساعد الشركات في إدارة تفاعلات العملاء عبر قنوات متعددة مثل فيسبوك وإنستغرام وواتساب، لتحسين التسويق والردود.
Smartsupp
smartsupp.com
SmartSupp هو تطبيق للدردشة الحية والدردشة الآلية يهدف إلى تحسين تفاعلات العملاء وزيادة المبيعات عبر الإنترنت.
Spike
spikenow.com
سبايك هو تطبيق يجمع البريد الإلكتروني والدردشة والمستندات التعاونية في واجهة واحدة، مما يسهل التواصل بين الأفراد والفرق.
ZoomInfo
zoominfo.com
زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.
Botpress
botpress.com
بوتبريس هو منصة لإنشاء وإدارة الروبوتات المحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي. تدعم النشر عبر قنوات متعددة وتوفر أدوات تطوير مرنة للمستخدمين.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat هو حل للدردشة المباشرة يساعد الشركات على التواصل مع العملاء عبر عدة قنوات مثل الويب والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign هو تطبيق لأتمتة التسويق يساعد الشركات في إدارة الحملات وتفاعل العملاء عبر البريد الإلكتروني والمحتوى المخصص.
BirdEye
birdeye.com
تطبيق Birdeye يدير سمعة الشركات المحلية ويتيح تفاعل سلس مع العملاء، من خلال أدوات لمراقبة المراجعات والتواصل وجدولة المنشورات.
Signals
getsignals.ai
تطبيق Signals هو منصة لتوليد المه leads تساعد الشركات على معرفة زوار مواقعهم والتفاعل مع المشترين المحتملين دون الحاجة لملء استمارة.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise هو تطبيق لإدارة خدمة العملاء يدمج قنوات متعددة مثل البريد الإلكتروني والدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي في واجهة موحدة.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel هو منشئ دردشة يساعد الشركات في أتمتة التفاعلات مع العملاء عبر منصات متعددة مثل واتساب وإنستغرام، دون الحاجة لخبرة تقنية.
Engati
engati.com
Engati هو تطبيق للدردشة الذكية يتيح إنشاء روبوتات محادثة ونشرها عبر منصات متعددة دون برمجة.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox هو حل تواصل شامل يعزز مشاركة العملاء باستخدام واجهات برمجة تطبيقات WhatsApp، ويقدم أدوات للأتمتة والإدارة عبر قنوات متعددة.
Haptik
haptik.ai
تساعد Haptik العلامات التجارية في تحسين تجربة المستخدمين وتحويلهم من خلال تفاعلات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر قنوات متعددة.
Regal.io
regal.io
تطبيق Regal.io يستخدم الذكاء الاصطناعي لفهم إشارات نية العملاء في الوقت الحقيقي، وتخصيص التفاعلات مع العملاء عبر وكلاء AI ووكلاء بشر.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai هو منصة أتمتة خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، تسهل المحادثات مع العملاء عبر قنوات متعددة وتدعم أكثر من 100 لغة.
Contlo
contlo.com
تطبيق Contlo هو منصة تسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل التفاعل مع العملاء من خلال حملات متعددة القنوات وتحليل سلوك العملاء.
Bonzo
getbonzo.com
بونزو هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق للشركات الصغيرة والمستشارين، يدعم التواصل عبر النصوص، الفيديو، المكالمات، البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
Kindly
kindly.ai
تطبيق Kindly يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء دردشات آلية لأتمتة دعم العملاء وزيادة المبيعات، مع دعم متعدد اللغات وسهولة تخصيص.
Userlike
userlike.com
يوفر تطبيق Userlike حلاً موحدًا للدردشة والدعم عبر قنوات متعددة مثل مواقع الويب وWhatsApp وMessenger، مع ميزات الذكاء الاصطناعي والأمان من GDPR.
Drift
drift.com
تطبيق Drift هو منصة للتواصل مع العملاء تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء من خلال محادثات مخصصة وفعالة.
Sender
sender.net
المرسل هو تطبيق تسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات في إدارة حملات البريد الإلكتروني بسهولة، مع أدوات للتصميم والأتمتة والتحليلات.
Continually
continual.ly
تطبيق Continually يوفر دردشات مباشرة وروبوتات محادثة لموقعك الإلكتروني، بدون الحاجة لمهارات برمجية، لتحسين تواصل العملاء وزيادة الفرص التجارية.
Prokeep
prokeep.com
Prokeep هي منصة لإدارة تجربة العملاء، تسهل التواصل بين الموزعين وعملائهم، مما يعزز المبيعات والكفاءة.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI هو منصة لإدارة المبيعات والتسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات في تحسين استهداف الحسابات وزيادة الفعالية في الحملات.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud هو منصة مركز اتصال سحابية تسهل خدمة العملاء عبر قنوات متعددة وتدعم الأتمتة والتحليلات لتحسين التفاعلات.
Verint
verint.com
Verint هي منصة لإدارة تجربة العملاء تساعد الشركات في جمع وتحليل ملاحظات العملاء لتحسين الكفاءة وزيادة رضا العملاء.
Landbot
landbot.io
Landbot هو منصة لإنشاء دردشات تلقائية بدون برمجة، تساعد الشركات في تحسين التواصل مع العملاء وزيادة معدلات التحويل عبر قنوات متعددة.
Messagely
messagely.com
Messagely هو تطبيق لدعم العملاء والتراسل، يتيح المحادثات الفعالة والمشاركة في الملفات، ويعزز خصوصية البيانات.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby هو تطبيق يتيح التواصل الفوري بين الفرق وتحسين خدمة العملاء من خلال رسائل نصية ترويجية وتذكيرات آلية.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel هي منصة B2B تتيح إدارة محادثات WhatsApp بشكل مشترك، مع أدوات للرسائل الجماعية، وأتمتة، وتكامل مع أنظمة CRM.
Blip
blip.ai
بلب تطبيق يعمل بالذكاء الاصطناعي يسهل تواصل الشركات مع عملائها من خلال إنشاء وإدارة الشات بوتس، وتعزيز تجارب العملاء.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat يوفر حلول تجارة المحادثة للمستخدمين من خلال دمج قنوات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين تفاعلات العملاء وزيادة المبيعات.
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly.ai هو تطبيق يساعد الشركات على إرسال حملات تسويقية مخصصة عبر واتساب، مع إدارة الاتصالات من خلال واجهة موحدة.
GoSquared
gosquared.com
منصة تسويق بريد إلكتروني مستدامة تساعد على إرسال حملات بريد إلكتروني أفضل، توسيع الجمهور، والمساهمة في استعادة كوكب الأرض.
Dashly
dashly.io
داشلي هو منصة تسويق محادثة تساعد الشركات في تحويل التفاعلات مع العملاء إلى محادثات شخصية وزيادة التحويلات من خلال أدوات مثل الدردشة الحية والبريد الإلكتروني.
Jebbit
jebbit.com
تطبيق Jebbit يساعد العلامات التجارية في إنشاء تجارب تفاعلية لجمع بيانات العملاء. يوفر قوالب لاختبارات وتوصيات منتجات لتحسين التواصل والمشاركة.
Terminus
terminusplatform.com
تطبيق Terminus يوفر منصة لدعم استراتيجيات B2B، بتركيز على البيانات الأساسية لتفاعل فرق العمل مع الحسابات خلال دورة حياتها.
Senter
senterhq.com
Senter هو برنامج لإدارة المراجعات وتسويق الرسائل النصية القصيرة، يدعم التطبيقات اليومية وسهل الاستخدام والإعداد.
OmniOmni
omniomni.io
أومني أومني هو تطبيق لخدمة دعم العملاء والمبيعات عبر المراسلات مثل واتساب وتيليجرام وفيسبوك ماسنجر وإنستغرام وفايبر والدردشة على الإنترنت.
Text Request
textrequest.com
طلب النص هو منصة رسائل نصية للأعمال تساعد الشركات على تحسين التواصل مع العملاء من خلال إنشاء وإدارة الرسائل النصية والتفاعل بشكل فعال.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne هو تطبيق دردشة مرئية يساعد الشركات في التواصل مع العملاء من خلال دعم فوري وإظهار المنتجات في الوقت الحقيقي.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell هو تطبيق يتيح للشركات التواصل مع العملاء عبر الرسائل المتنقلة والتجارة الحقيقية، مما يسهل التفاعل والتعامل بشكل آمن.
Instabot
instabot.io
Instabot هو منصة تسويقية تفاعلية لإنشاء روبوتات محادثة تساعد الشركات في التواصل مع العملاء، جدولة المواعيد، وجمع البيانات.
Watermelon
watermelon.ai
تعتبر Watermelon منصة محادثة تعتمد على AI لأتمتة خدمة العملاء، وتوفر دردشة فورية ويدعم قنوات متعددة من واجهة واحدة.
Routee
routee.net
Routee هو تطبيق يوفر حلول اتصالات سحابية تشمل الرسائل القصيرة، المكالمات الصوتية، والبريد الإلكتروني، مع أدوات لأتمتة العمليات وتحليل البيانات.
Gleen AI
gleen.ai
Gleen AI هو تطبيق ذكاء اصطناعي يساعد فرق دعم العملاء في تحسين الإنتاجية من خلال أتمتة المهام وتوفير المعلومات بدقة وفعالية عبر بيئات متعددة اللغات.
Sailes
sailes.com
Sailes هو تطبيق للأتمتة في المبيعات يساعد الفرق على إدارة العملاء المتوقعين وتحسين الأداء من خلال تكامل الذكاء الاصطناعي.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo هو منصة تحويل تحول حركة المرور السلبية على المواقع إلى عملاء نشطين، من خلال أدوات تسويقية وتحليلية لتحسين معدلات التحويل.
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai هو منصة لتحويل العملاء المحتملين إلى فرص مبيعات جاهزة من خلال محادثات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي والبشر، مما يزيد من معدلات التحويل.
WotNot
wotnot.io
تطبيق WotNot يقوم بأتمتة تفاعلات العملاء من خلال روبوتات الدردشة لتحسين تجربة العملاء وزيادة الكفاءة في مختلف الصناعات.
Global Message Services
gms.net
Global Message Services (GMS) هو مزود موثوق لخدمات الاتصالات للمؤسسات، يمكّن العلامات التجارية من دمج الاتصالات متعددة القنوات عبر واجهة برمجة التطبيقات.
PowerTextor
powertextor.com
PowerTextor هو تطبيق للرسائل النصية يساعد الشركات على التواصل مع العملاء وتحسين استراتيجيات الاتصال من خلال الرسائل القصيرة.
LivePerson
liveperson.com
تساعد منصة LivePerson الشركات في إدارة المحادثات مع العملاء عبر قنوات متعددة، مع تقديم دعم ذكي وتحسين تجربة العملاء.
Table Duck
tableduck.com
Table Duck هو منصة سحابية لإدارة دردشات العملاء آليًا، تجمع قنوات التواصل في مكان واحد وتوفر دعمًا على مدار الساعة.
ShopPop
shoppop.com
تطبيق ShopPop يتيح لك استخدام Messenger كقناة تسويق فعالة من خلال بدء وأتمتة المحادثات مع العملاء لجذب المزيد من المبيعات وتحسين جودة العملاء المحتملين.
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