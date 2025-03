Hoory Conversations

Hoory هو مساعد دعم للعملاء يعملون بذو الأعمال يساعد عملك على أتمتة اتصالات العملاء وتوفير الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع تأخير صفري ، ويحول كل تفاعل إلى تجربة مثالية للعميل. مدعوم من الذكاء الاصطناعي المحادثة ، والتعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية ، يتجاوز الأتمتة. إنه يفهم نية العميل ، ويوفر الإجابات ذات الصلة ويعزز ولاء العملاء ، كل ذلك مع توفير الوقت وتقليل تكاليف العمل. بالإضافة إلى قدراتها المتقدمة من الذكاء الاصطناعى ، يتضاعف هووري كعلامة وارد مشتركة ، مما يمنح وكلاءك طريقة سلسة للتواصل مع العملاء. الميزات الرئيسية ● تتولى صندوق الوارد مسؤولية جميع اتصالات العملاء الخاصة بك من خلال نظام الإدارة الكامل هذا حيث يمكنك - تنفيذ جميع تفاعلات العملاء وتتبعها - اجعل الوكلاء يتولىون محادثات من مساعدك AI - الوصول إلى تاريخ محادثة عملائك وبيانات أخرى (بما في ذلك معلومات الاتصال والمواقع والمعرفات الأخرى). and notes - mark priority conversations with a star to better identify your select users ● Training Train your AI assistant to provide accurate and efficient support to your customers - identify common customer queries and teach Hoory to provide instant responses for each question - make conversations more interactive and purposeful by adding buttons, links and images - add personalization to each interaction by having Hoory use customers’ name, reference their location, etc. ● Team Collaboration Invite team members to utilize your AI assistant together and دعم العملاء بشكل تعاوني. إدارة الأذونات الفردية وتعيين مهام محددة للخبراء المناسبين. ● نمط القطعة القابلة للتخصيص لمطابقة هوية علامتك التجارية من خلال تسمية عنصر واجهة المستخدم الخاصة بك ، واختيار أحد خيارات الصورة الرمزية العديدة وإعداد نظام الألوان المناسب. ● الاعتراف بالكلام ، يمنح عملائك المزيد من خيارات الاتصال من خلال جعل مساعدك AI الخاص بك يحول الكلام دون عناء إلى نص والعكس صحيح. الميزات القادمة ● الأشخاص الذين يصلون إلى قاعدة عملائك بالكامل في تطبيق People مع البحث المتقدم لعرض جميع التفاعلات وإدارتها مع المستخدمين النهائيين. ● الدعم متعدد اللغات العمل في سوق متعدد اللغات؟ توفير دعم العملاء في 100+ لغة من خلال تدريب Hoory بلغات متعددة في وقت واحد ، مع إنشاء حوار واحد. ● تجمع النماذج المزيد من معلومات العميل والحصول على المزيد من مساعدك في الذكاء الاصطناعى باستخدام محادثات لتشغيل نماذج جمع البيانات الصحيحة. ● توفر الكيانات تخصيصًا أعلى من خلال إنشاء كيانات مخصصة وتمكين مساعدك في الذكاء الاصطناعى من التعرف على هذه الكيانات (مثل البلد والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف ورقم الحساب وما إلى ذلك) في استفسارات العملاء ، واتخاذ إجراءات مشروطة بناءً على تلك. ● الحوارات اجعل مساعدك يقوم بإجراء محادثات متعددة الخطوات وإنشاء حوارات جذابة مع عملائك.