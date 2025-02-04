برامج التسويق المحادثة - التطبيقات الأكثر شعبية - سانت هيلينا

Hoory Conversations

hoory.com

Hoory هو مساعد دعم عملاء مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد عملك على أتمتة اتصالات العملاء وتوفير الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون أي تأخير، مما يحول كل تفاعل إلى تجربة عملاء مثالية. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للمحادثة والتعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية، يتجاوز Hoory الأتمتة. فهو يفهم نوايا العملاء ويقدم الإجابات ذات الصلة ويعزز ولاء العملاء، كل ذلك مع توفير الوقت وتقليل تكاليف الأعمال. وبالإضافة إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يعمل Hoory أيضًا كصندوق بريد وارد مشترك، مما يمنح وكلائك طريقة سلسة للتواصل مع العملاء. الميزات الرئيسية ● البريد الوارد تتولى مسؤولية جميع اتصالات عملائك من خلال نظام الإدارة الكامل هذا حيث يمكنك - تنفيذ وتتبع جميع تفاعلات العملاء - جعل وكلاءك يتولون المحادثات من مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك - الوصول إلى سجلات محادثات عملائك والبيانات الأخرى (بما في ذلك معلومات الاتصال والموقع والمعرفات الأخرى) - تصفية المحادثات حسب العلامات، وحالة الاستعلام، والمكلفين، والموقع، وما إلى ذلك. - تحليل تصفح المستخدمين وسجل النشاط لفهم رحلتهم بشكل أفضل - تنظيم المحادثات عن طريق إضافة العلامات والملاحظات - وضع علامة على المحادثات ذات الأولوية مع نجمة لتحديد المستخدمين المختارين بشكل أفضل ● التدريب قم بتدريب مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك على تقديم دعم دقيق وفعال لعملائك - حدد استفسارات العملاء الشائعة وقم بتعليم Hoory تقديم إجابات فورية لكل سؤال - اجعل المحادثات أكثر تفاعلية وهادفة عن طريق إضافة الأزرار والروابط والصور - أضف التخصيص إلى كل تفاعل من خلال جعل Hoory يستخدم اسم العملاء، والإشارة إلى موقعهم، وما إلى ذلك. ● تعاون الفريق قم بدعوة أعضاء الفريق لاستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك معًا ودعم العملاء بشكل تعاوني. إدارة الأذونات الفردية وتعيين مهام محددة للخبراء المناسبين. ● Hoory نمط القطعة القابلة للتخصيص لتتناسب مع هوية العلامة التجارية الخاصة بك عن طريق تسمية القطعة الخاصة بك، واختيار أحد خيارات الصورة الرمزية العديدة وإعداد نظام الألوان المناسب. ● التعرف على الكلام امنح عملائك المزيد من خيارات الاتصال من خلال جعل مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك يحول الكلام إلى نص والعكس صحيح دون عناء. الميزات القادمة ● الأشخاص يمكنك الوصول إلى قاعدة عملائك بالكامل في تطبيق الأشخاص من خلال البحث المتقدم لعرض وإدارة جميع التفاعلات مع المستخدمين النهائيين. ● دعم متعدد اللغات هل تعمل في سوق متعدد اللغات؟ قم بتوفير دعم العملاء بأكثر من 100 لغة من خلال تدريب Hoory على لغات متعددة في وقت واحد، مع إنشاء حوار واحد. ● النماذج اجمع المزيد من معلومات العملاء واحصل على المزيد من مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك عن طريق استخدام المحادثات لتشغيل نماذج جمع البيانات الصحيحة. ● الكيانات توفير تخصيص أعلى عن طريق إنشاء كيانات مخصصة وتمكين مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك من التعرف على هذه الكيانات (مثل البلد، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، ورقم الحساب، وما إلى ذلك) في استعلامات العملاء، واتخاذ إجراءات مشروطة بناءً على تلك الكيانات. ● الحوارات اطلب من مساعدك إجراء محادثات متعددة الخطوات وإنشاء حوارات جذابة مع عملائك.