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برامج التسويق المحادثة - التطبيقات الأكثر شعبية - هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة)
يقوم برنامج التسويق التحادثي، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج التسويق عبر المراسلة، ببدء تفاعلات شخصية فردية مع العملاء المحتملين، وتوجيههم نحو توصيات أو عروض منتجات محددة. تستخدم العلامات التجارية الاستهلاكية هذه التكنولوجيا لتحديد المشترين المهتمين على الشبكات الاجتماعية أو مواقع المنتجات، ومعالجة الاستفسارات، والتوصية بالمنتجات المثالية، ونقل العملاء بسلاسة إلى بوابات الدفع أو ممثلي المبيعات لإغلاق المعاملات. من خلال قدرات روبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي المتكاملة، يمكن لأقسام المبيعات تصميم تدفقات استجابة ذكية، وتوجيه الزائرين من خلال محادثات هادفة بناءً على نشاط المستخدم والتفاصيل السياقية الأخرى. يتيح ذلك للشركات متابعة العملاء المهتمين الذين قد لا يقومون بعملية شراء فورية، ومواصلة المحادثة بسلاسة. تعمل منصات التسويق التحادثي على رفع معايير خدمة العملاء على نطاق واسع، مما يبسط عملية الشراء العالمية على مدار الساعة. إن الاستخدام الناجح لهذه المنصات لا يؤدي إلى توليد عملاء محتملين مؤهلين وذوي قيمة فحسب، بل يوفر أيضًا رؤى حول التركيبة السكانية للعملاء وتفضيلاتهم، مما يؤدي في النهاية إلى تسريع دورة المبيعات.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...
ManyChat
manychat.com
Manychat هي المنصة رقم 1 متعددة القنوات للعلامات التجارية D2C ومتاجر البيع بالتجزئة والمؤسسات غير الربحية والمطاعم وشركات العقارات في العالم. تأسست شركة Manychat في عام 2016، وهي تدير أكثر من مليار محادثة سنويًا ويتم استخدامها في أكثر من 190 دولة. إشراك عملائك على الفور. قم بأتمتة المحادثات التفاعلي...
Spike
spikenow.com
يعمل Spike على حل فوضى التواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمستندات التعاونية والاجتماعات في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة أفضل للبريد الإلكتروني مع تطبيق البريد الإلكتروني للمحادثة من Spike والذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة ...
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (أحد منتجات Freshworks Inc.) هو حل مشاركة محادثة يساعد الشركات على التفاعل مع العملاء عبر قنوات متعددة مثل الدردشة على الويب والبريد الإلكتروني والهاتف والقنوات الاجتماعية مثل WhatsApp وInstagram وiMessage. تقدم Freshchat أيضًا روبوتات دردشة أصلية تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي يمكن إنشاؤها ...
Intercom
intercom.com
يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تع...
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول ...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS هي منصة حديثة للذهاب إلى السوق لشركات B2B. لدينا أكبر قاعدة بيانات وأكثرها دقة وأكثرها تحديثًا للرؤى والذكاء وبيانات نية الشراء حول الشركات وجهات الاتصال. نحن نضع أدوات إضافية فوق تلك المعلومات الذكية - مثل ذكاء المحادثة (Chorus)، ومشاركة المبيعات (Engage)، وتنسيق البيانات (RingLead...
Drift
drift.com
Drift®، شركة تجربة المشتري والذكاء الاصطناعي للمحادثة، تلهم الشركات لإنشاء تجارب عملاء أكثر جاذبية، محادثة واحدة في كل مرة. تستمع منصتها التي تتمحور حول الإنسان والمدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى المشترين وتفهمهم وتتعلم منهم لتقديم تجارب وتوصيات مخصصة في كل نقطة اتصال. يعمل Drift على إنشاء عالم يعمل في...
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – قم بزيادة مبيعاتك عبر الإنترنت من خلال المحادثات! أتمتة المبيعات مع Smartsupp. نحن نقدم كل ما تحتاجه لزيادة مبيعاتك عبر الإنترنت: الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة LeadGen والدردشة المباشرة وغير ذلك الكثير الذي يمكنك استخدامه لجذب زوار موقعك في الوقت المناسب. وتحويلهم إلى عملاء مخلصين في...
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما ي...
Helpwise
helpwise.io
إن الاحتفاظ بالعملاء لا يقل أهمية عن اكتساب عملاء جدد. يحقق العملاء المخلصون المزيد من الإيرادات ويجلبون لك إحالات بدون تكلفة. يعد تقديم خدمة عملاء جيدة جزءًا لا يتجزأ من الاحتفاظ بالعملاء. مع Helpwise، أصبحت إدارة خدمة العملاء أمرًا سهلاً. 1. قم بإعداد مركز خدمة العملاء الخاص بك حرفيًا في دقائق مع...
Botpress
botpress.com
Botpress عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مولدة لبناء روبوتات الدردشة ChatGPT، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات دردشة مع تجربة بناء بديهية، مدعومة بأحدث ما في LLMs وGPT من OpenAI. توفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك محرك GPT-Native وConversation Studio، الذي يوفر محرر chatbot من الجيل ال...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye هي منصة إدارة السمعة وتجربة العملاء الرقمية الأعلى تقييمًا للعلامات التجارية المحلية والشركات متعددة المواقع. تستفيد أكثر من 100000 شركة من منصة Birdeye المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعامل بسلاسة مع العملاء وتعزيز الولاء والتفوق في أسواقهم المحلية.
Engati
engati.com
فاز برنامج Engati chatbot ومنصة الدردشة المباشرة بجائزة CODiE لعام 2021. فهو يمكّنك من بناء روبوتات ذكية في دقائق دون برمجة. أنشئ مرة واحدة وانشر عبر 15 قناة - WhatsApp وMessenger وInstagram وKik وTelegram وLine وViber وSkype وSlack وWeChat وTwitter وSkype for Business وموقع الويب الخاص بك وتطبيق ال...
Gallabox
gallabox.com
تساعد شركة Gallabox في تمكين الشركات من التفاعل مع العملاء بكفاءة، وجذب المزيد من العملاء المحتملين، وزيادة المبيعات من خلال واجهات برمجة تطبيقات WhatsApp Business. قم بتحويل محادثات العملاء إلى إجراءات ذكية باستخدام WhatsApp Chatbots لعملك. تؤمن شركة Gallabox بأهمية تزويد عملائنا بحل اتصالات شامل....
Contlo
contlo.com
Contlo هي منصة رائدة لتسويق الذكاء الاصطناعي لتوليد تفاعلات العملاء المستقلة عبر الحملات متعددة القنوات، ورحلات العملاء التوليدية في الوقت الفعلي، والتجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل التخصيص الفائق الفردي، والرؤى القابلة للتنفيذ حول سلوك عميلك. تم تصميم Contlo خصيصًا لعالم الذكاء الاصطناعي ا...
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI هو منشئ برامج الدردشة الآلية الذي يمكّن الشركات من نقل اتصالات عملائها إلى المستوى التالي باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الثورية. توفر المنصة طريقة بسيطة وقوية لإنشاء روبوتات الدردشة التي يمكنها التواصل مع العملاء بطريقة ودية تشبه الإنسان، وتوفر إجابات مفصلة على استفساراتهم. تستخدم الأ...
Haptik
haptik.ai
تساعد Haptik العلامات التجارية على اكتساب المستخدمين وتحويلهم وإشراكهم وإسعادهم من خلال تجارب المحادثة والشخصية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي عبر 20 قناة وأكثر من 100 لغة. مع رؤية إنشاء منصة التجارة التحادثية الأكثر إقناعًا في القرن الحادي والعشرين، تتيح منصة التجارة التحادثية من Haptik للعلامات الت...
Continually
continual.ly
روبوتات الدردشة المجانية والدردشة الحية لموقعك على الويب. قم بسحب وإسقاط أداة إنشاء روبوتات الدردشة، دون الحاجة إلى مهارات البرمجة. نحن نتأكد من أنك لن تفوت أي عميل متوقع آخر من موقع الويب الخاص بك. اليوم، عندما يزور الأشخاص موقعك - على سبيل المثال لطلب عرض توضيحي للمنتج - فإنهم يتوقعون منك الرد ...
yellow.ai
yellow.ai
تعمل Yellow.ai على تمكين المؤسسات من إنشاء محادثات لا تُنسى مع العملاء من خلال منصة أتمتة خدمة العملاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تتمثل رؤيتنا في التوجه نحو مستقبل دعم العملاء المستقل تمامًا والذي يفتح المجال أمام كفاءة لا مثيل لها ويقلل تكاليف التشغيل بشكل كبير. يقع المقر الرئيسي لشركة Yellow.ai...
Regal.io
regal.io
Regal.io هو حل مبيعات الهاتف والرسائل النصية القصيرة الصادر الذي تم تصميمه لجذب المزيد من المحادثات حتى تتمكن العلامات التجارية B2C من تحقيق أهداف نموها بشكل أسرع. أكثر من 100 علامة تجارية رائدة بما في ذلك SoFi وRo وAngi وThe Farmer's Dog وFidelity Life وCareer Karma وAAA تستخدم Regal.io لإشراك عملا...
Landbot
landbot.io
Landbot.io عبارة عن منصة chatbot بدون تعليمات برمجية تعمل على تمكين الشركات من بناء تجارب محادثة سلسة من البداية إلى النهاية. من خلال تحويل المحادثات إلى نتائج مربحة، تساعد Landbot فرق التسويق والعمليات وخدمة العملاء على مضاعفة كفاءتها وخفض تكاليف التشغيل بنسبة 30% أو أكثر. سواء كان الأمر يتعلق بـ W...
Kindly
kindly.ai
روبوتات محادثة مولدة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة الدعم وزيادة المبيعات. نحن أحد مقدمي برامج الدردشة المتميزة الرائدة في أوروبا والمتخصصين في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة لخدمة العملاء والاتصالات. نحن نقدم منصة تجمع بين تقنيات التعلم الآلي المتقدمة ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لت...
Messagely
messagely.com
برنامج دعم العملاء ومنصة الرسائل من خلال Messengerly. قم بإجراء محادثات أكثر فائدة مع العملاء الأكثر سعادة وتنمية أعمالك بشكل أسرع.
Genesys Cloud
genesys.com
تحظى منصة Genesys Cloud CX™ بثقة الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، كما أنها معترف بها في جميع أنحاء العالم كحل مركز اتصال سحابي رائد في الصناعة ومنصة لتجربة العملاء (CX). بغض النظر عن المكان الذي تبدأ فيه محادثة العميل أو تنتهي، فإن Genesys Cloud CX يعمل على تحويل تجربة عملائك. فهو يربط...
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo عبارة عن مجموعة كاملة من أتمتة التسويق وخيار إدارة علاقات العملاء (CRM) للمستشارين والشركات الصغيرة. لقد قمنا بإعادة "العلاقة" إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) من خلال التواصل عبر القنوات الشاملة ووسائل التواصل الاجتماعي. الرسائل النصية والفيديو والمكالمات والبريد الإلكتروني والتواصل الاجتماعي -...
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI عبارة عن منصة مبيعات وتسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات في جميع أنحاء العالم على التوسع بشكل أسرع باستخدام حلول التسويق القائمة على الحساب. في منصة واحدة: حدد حساباتك المستهدفة واكتشفها، وقم بتنسيق المحادثات الفردية مع المجموعات المستهدفة، وإشراكهم عبر قنوات متعددة، وتشغيل إعلا...
Sender
sender.net
تتمثل نقاط القوة الرئيسية لـ Sender في إمكانية تسليم البريد الإلكتروني العالية وسهولة الاستخدام الحائزة على جوائز والقدرة على تحمل التكاليف التي لا مثيل لها. تم تصميم Sender خصيصًا للتجارة الإلكترونية والمدونين مع الكثير من الميزات الإضافية، ولكنه يناسب تمامًا جميع أنواع الأعمال - بدءًا من الشركات ا...
Omnichat
omnichat.ai
توفر Omnichat حلول تجارة الدردشة الاحترافية لمجموعة واسعة من تجار التجزئة في هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة وماليزيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. باعتبارنا المزود الرسمي لحلول WhatsApp Business والشريك الرسمي لـ Meta وLINE، فإننا نقدم حلول أعمال متقدمة عبر قنوات المراسلة الاجتماعية (WhatsApp وFacebook و...
Kimoby
kimoby.com
Kimoby عبارة عن منصة اتصالات رائدة قائمة على السحابة تتيح خدمة المراسلة الفورية للأعمال لتحسين تعاون الفريق وخدمة العملاء الاستثنائية وطلبات الدفع عبر الهاتف المحمول. فهو يساعد أقسام خدمات الأعمال على الوصول إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب. باستخدام البيانات والموارد التي تمتلكها الشركات بالفعل ف...
Terminus
terminusplatform.com
الطريقة القديمة لفعل الأشياء لم تعد تعمل بعد الآن. ولا يمكنك أن تتخلف عن الركب. لقد تطورت استراتيجيات B2B وتغيرت قواعد اللعبة. أنت بحاجة إلى المنصة والخبراء وأدلة اللعب التكتيكية للوصول إلى حيث يجب أن يكون عملك، خاصة مع الضغط المتزايد لتكون أكثر كفاءة مع كل دولار. Terminus هي منصة مصممة لنجاحك. فهو ...
Connectly.ai
connectly.ai
يتيح Connectly للشركات إمكانية إنشاء وإرسال حملات تسويقية تلقائية وتفاعلية وشخصية بسهولة عبر WhatsApp على نطاق واسع. وهذا يعزز المحادثة الثنائية (على عكس الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني)، حيث يمكن للعملاء المحتملين والعملاء اختيار رحلة الشراء الخاصة بهم، مما يزيد من المشاركة إلى جانب التحويلات. ت...
Text Request
textrequest.com
Text Request عبارة عن منصة الرسائل النصية للأعمال المصممة لتحفيز مشاركة العملاء. لقد قمنا بتصميم حلول رسائل التوصيل والتشغيل لمشاكل الاتصال اليومية لديك، حتى تتمكن من التخلص من الضوضاء والتواصل مع العملاء في أي وقت وفي أي مكان. تم تصميم Text Request ليتناسب معك، بدءًا من شخص واحد يتعامل مع بعض المحا...
Userlike
userlike.com
يعد Userlike هو الحل البرمجي الرائد لمراسلة العملاء وأتمتة الدعم في ألمانيا. إنه حل مراسلة موحد يتيح للشركات تلقي الرسائل من قنوات مختلفة في صندوق بريد مركزي واحد. يتم تلقي جميع الطلبات عبر الدردشة على موقع الويب وWhatsApp وFacebook Messenger وTelegram والمزيد مباشرة في مركز رسائل Userlike. يقدم Us...
Rasayel
rasayel.io
رسايل هي عبارة عن منصة تواصل مع العملاء تساعد الشركات على البيع لعملائها ودعمهم عبر تطبيق WhatsApp وقنوات المراسلة الاجتماعية الأخرى. أبرز الميزات: - صندوق بريد مشترك للفريق مع مراسلة ثنائية الاتجاه - برنامج WhatsApp chatbot - عمليات بث WhatsApp والمراسلة المجمعة - واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة وخطافا...
Jebbit
jebbit.com
استمتع بتجربة الطريقة الأكثر إبداعًا وامتثالًا لجمع البيانات مباشرة من المستهلكين. قم بإنشاء تجارب ممتعة وجذابة وتفاعلية تعمل على زيادة المبيعات وتعزيز المشاركة والتقاط بيانات الطرف الأول القيمة.
Verint
verint.com
Verint Messaging™ هو حل مصمم خصيصًا لدمج المراسلة في رحلة العميل الرقمية وتسهيل المحادثات مع العملاء عبر قنوات المراسلة والتواصل الاجتماعي على نطاق واسع. من خلال توفير حل مشاركة العملاء الرقمي لقنوات المراسلة، تجمع Verint بين استجابة الوكيل والمساعد الافتراضي جنبًا إلى جنب مع أتمتة القوى العاملة وإد...
WotNot
wotnot.io
تعمل WotNot على أتمتة تفاعلات عملائك على نطاق واسع باستخدام برامج الدردشة الآلية. قم بحل تحديات الأعمال مثل الحصول على المزيد من العملاء المحتملين، وحجز المزيد من المواعيد، وتوسيع نطاق دعم العملاء لديك باستخدام برامج الدردشة الآلية المتطورة. يستخدم العملاء WotNot لتوفير تجربة عملاء مخصصة لعملائهم ال...
GoSquared
gosquared.com
أول منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني المستدامة في العالم. قم بالتبديل من MailChimp لإرسال حملات بريد إلكتروني أفضل وزيادة جمهورك واستعادة الكوكب.
Dashly
dashly.io
Dashly عبارة عن منصة تسويق محادثة. فهو يساعد أكثر من 700 شركة SaaS وEdTech على زيادة التحويلات والإيرادات من خلال تحويل كل تفاعل مع العملاء إلى محادثة بين شخص وآخر. ضعها على مستوى آخر مع جدولة المكالمات ومكالمات الفيديو. باستخدام الرسائل الاستباقية وبرنامج الدردشة الآلي والنوافذ المنبثقة، يمكنك جذب ...
Blip
blip.ai
يثق القادة ذوو الرؤى العالمية في منصة المحادثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لدينا للارتقاء بعلاماتهم التجارية وعلاقاتهم مع العملاء واستراتيجيات الاتصال المتنوعة إلى المستوى التالي. لقد أطلقنا العنان للقيمة من خلال إنشاء أكثر من 125000 مساعد افتراضي وتبادلنا أكثر من 20 مليار رسالة حتى الآن في جميع أنح...
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne هي الدردشة المرئية الوحيدة (الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة والمراسلة) التي تحتوي على كتالوج متكامل لعرض المنتجات والتوصية بها في الوقت الفعلي لعملائك. قدم مساعدة شخصية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الوكلاء البشريين أو برامج الدردشة الآلية من خلال قنواتك الاجتماعية وكذلك على متج...
Sailes
sailes.com
تعمل الروبوتات الشراعية على أتمتة جميع أعمال التنقيب حقق إمكانات Saleshuman التي أصبحت ممكنة باستخدام الذكاء الاصطناعي الوحيد الذي يعمل على أتمتة كل شيء: بدءًا من البحث والاكتشاف ووصولاً إلى المشاركة والتفاعل والفرص - بدون استخدام اليدين.
Instabot
instabot.io
Instabot عبارة عن نظام أساسي للتسويق التحادثي يسمح لك بإنشاء وإطلاق روبوتات الدردشة التي تفهم مستخدميك، ثم تنظم المعلومات وتجيب على الأسئلة وتلتقط جهات الاتصال وتحجز الاجتماعات على الفور. ثبت أن هذا يزيد التحويلات ويقلل التكاليف. قم ببناء Instabot ودمجه وتشغيله على موقع الويب الخاص بك، أو كصفحة مقصو...
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon هي منصة المحادثة الأكثر سهولة في الاستخدام لأتمتة المحادثات، دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية. قم بتقليل عبء العمل لديك عن طريق ربط قنوات الخدمة ودمج برامجك والبدء في أتمتة خدمة العملاء الخاصة بك باستخدام روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي. يتأكد برنامج الدردشة الآلي من أنك متاح لعملا...
Gleen AI
gleen.ai
مهمتنا في جلين هي إسعاد عملاء عملائنا. يعتبر Glenen AI هو الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر دقة وقدرة في العالم لفرق نجاح العملاء. الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بنا لا يسبب الهذيان، ويمكن نشره في أقل من ساعتين، ويتكامل مع حلول مكتب المساعدة الرائدة، ويتجاوز مجرد الإجابة على الأسئلة من خلال اتخاذ ال...
Routee
routee.net
Routee هي شركة رائدة في مجال توفير الاتصالات السحابية التي تقوم بتصميم وتطوير وتوزيع حلول أتمتة الويب وواجهة برمجة التطبيقات المتقدمة. ومن خلال منصتها القوية وواجهة برمجة التطبيقات (API) القابلة للتطوير، فإنها تساعد الشركات وشركات البيع بالتجزئة ومقدمي الخدمات حول العالم على التواصل بشكل فعال مع جمه...
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال أتمتة مبيعات الذكاء الاصطناعي ومنصة التنقيب عن بيانات B2C. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: تحديد زوار موقع الويب المجهولين لديك عن طريق البريد الإلكتروني، وأدوات أتمتة التواصل مع المبيعات، والتكامل مع الآلاف من أدوات إنتاجية الأعمال، ومئات الملايين من سجل...
Prokeep
prokeep.com
تأسست Prokeep في عام 2016، وهي برنامج إدارة تجربة العملاء الرائد في التوزيع لموزعي الجملة. تعمل Prokeep على تنمية العلاقات والأعمال من خلال تحويل الاتصالات إلى تجارة؛ زيادة المبيعات من خلال الاتصال المركزي، وتحسين تجربة العملاء من خلال رؤى أفضل وفرص المشاركة، وإضافة الإنتاجية من خلال أتمتة الأنظمة. ...
Payemoji
payemoji.com
Payemoji هي خدمة مراسلة متعددة القنوات تتيح رحلة أي عميل وموظف من خلال تطبيقات المراسلة اليومية مثل WhatsApp Business. لا توجد مهارات تكنولوجيا المعلومات المطلوبة. لا يوجد تطبيق جوال للتنزيل.
Global Message Services
gms-worldwide.com
تعد خدمات الرسائل العالمية (GMS) مزود خدمة الاتصالات الموثوق به للمؤسسات ومشغلي الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم. يتيح حل CPaaS من GMS للعلامات التجارية توحيد اتصالات العملاء متعددة القنوات عبر واجهة برمجة تطبيقات واحدة ومنصة للخدمة الذاتية. واستكمالًا لذلك، هناك روبوتات محادثة تعتمد على الذكاء ا...
JeffreyAI
jeffreyai.com
JeffreyAI عبارة عن منصة مشاركة ذكية تساعد الشركات النامية على تسريع النمو من خلال أتمتة مهام المبيعات والتسويق وخدمة العملاء. بصفته مدير علاقات العملاء، تمت برمجة JeffreyAI لتوفير وقتك وإنقاذ الإيرادات المفقودة وتحفيز المبيعات. تتضمن الميزات ما يلي: -تكامل Outlook وGMail خارج الصندوق -واجهة مستخدم ن...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell هي شركة رائدة في ابتكارات المراسلة عبر الهاتف المحمول والدردشة التجارية. تتيح منصة التجارة Clickatell Chat Commerce للعلامات التجارية التواصل والتفاعل والتعامل مع المستهلكين من خلال توفير رحلات تجارية تحادثية مبتكرة وبديهية من خلال سهولة المراسلة، بشكل آمن وعلى نطاق واسع. تستخدم العلامات ...
TITANPush
titanpush.com
قم بزيادة تفاعل موقعك وتحويله بنسبة تصل إلى 20%! TITANPush عبارة عن منصة تحتوي على أدوات تساعد العلامات التجارية على بيع المزيد من خلال مواقعها الإلكترونية والتواصل بشكل أفضل مع عملائها. ستجد في التطبيق: * التاريخ: قم بتوفير تاريخ المنتجات التي زارها كل عميل مسبقًا على موقعك. اختر عرضه من فقاعة عائم...
PowerTextor
powertextor.com
خدمة الرسائل النصية للشركات. PowerTextor هو رابط SMS لـ Microsoft Dynamics 365 وPower Platform. نحن نساعد الشركات على تطوير علاقات أفضل مع عملائها من خلال قوة تسويق الرسائل النصية وMicrosoft Power Automate.
Voxie
voxie.com
Voxie هي الشركة الرائدة في مجال تسويق النصوص التحادثية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتي تساعد العلامات التجارية المتخصصة في مجال البيع بالتجزئة والخدمات والمطاعم على التواصل مع عملائها والتعلم منهم لتحقيق المزيد من الإيرادات بشكل ملحوظ. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.voxie.com.
Senter
senterhq.com
Senter هو برنامج بسيط لإدارة المراجعة والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة يتصل بالتطبيقات اليومية. إنه سهل الإعداد وسريع التكامل وسهل إرسال حملات تسويقية قوية عبر الرسائل النصية القصيرة.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo عبارة عن منصة تحويل تعمل على تحويل حركة المرور السلبية على موقع الويب الخاص بك إلى عملاء محتملين نشطين ونتائج أعمال ملموسة. نظرًا لأن 83% من قرارات الشراء تتم عبر الإنترنت، فإن فرص التحويل إلى موقع الويب لم تكن أعلى من أي وقت مضى. لكن معظم زوار الموقع سلبيون وغير مستعدين للشراء. في المتوسط، ي...