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برامج التسويق المحادثة - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر كوكوس (كيلينغ)
يقوم برنامج التسويق التحادثي، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج التسويق عبر المراسلة، ببدء تفاعلات شخصية فردية مع العملاء المحتملين، وتوجيههم نحو توصيات أو عروض منتجات محددة. تستخدم العلامات التجارية الاستهلاكية هذه التكنولوجيا لتحديد المشترين المهتمين على الشبكات الاجتماعية أو مواقع المنتجات، ومعالجة الاستفسارات، والتوصية بالمنتجات المثالية، ونقل العملاء بسلاسة إلى بوابات الدفع أو ممثلي المبيعات لإغلاق المعاملات. من خلال قدرات روبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي المتكاملة، يمكن لأقسام المبيعات تصميم تدفقات استجابة ذكية، وتوجيه الزائرين من خلال محادثات هادفة بناءً على نشاط المستخدم والتفاصيل السياقية الأخرى. يتيح ذلك للشركات متابعة العملاء المهتمين الذين قد لا يقومون بعملية شراء فورية، ومواصلة المحادثة بسلاسة. تعمل منصات التسويق التحادثي على رفع معايير خدمة العملاء على نطاق واسع، مما يبسط عملية الشراء العالمية على مدار الساعة. إن الاستخدام الناجح لهذه المنصات لا يؤدي إلى توليد عملاء محتملين مؤهلين وذوي قيمة فحسب، بل يوفر أيضًا رؤى حول التركيبة السكانية للعملاء وتفضيلاتهم، مما يؤدي في النهاية إلى تسريع دورة المبيعات.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Intercom
intercom.com
Intercom عبارة عن منصة علاقات محادثة (CRP) تساعد الشركات على بناء علاقات أفضل مع العملاء من خلال تجارب مخصصة قائمة على المراسلة. يقع المقر الرئيسي لشركة Intercom في سان فرانسيسكو ولديها مكاتب إضافية في شيكاغو ودبلن وسيدني ولندن. اعتبارًا من فبراير 2017، أصبح لدى Intercom 100000 مستخدم نشط شهريًا. ا...
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
Spike
spikenow.com
يتضمن البريد الوارد القوي الخاص بـ Spike البريد الإلكتروني للمحادثة والمهام والملاحظات والمستندات التعاونية وتخزين الملفات والتقويم الخاص بك، كل ذلك في موجز واحد.
ManyChat
manychat.com
إعادة اختراع كيفية التواصل مع عملائك. يتيح لك ManyChat التفاعل مع عملائك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - الاستفادة من قوة أتمتة التسويق اليوم!
Freshchat
freshchat.com
Freshchat هو برنامج حديث للدردشة المباشرة مصمم للفرق التي ترغب في تحسين محادثات العملاء ✓ برنامج Freshchat للدردشة المباشرة من Freshworks.
Smartsupp
smartsupp.com
يشبه موقع الويب الذي لا يحتوي على دردشة مباشرة متجرًا بدون مساعد مبيعات. ابدأ محادثة مع زوار موقعك وحوّلهم إلى عملاء سعداء.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.
Helpwise
helpwise.io
يعد Helpwise برنامجًا سهل الاستخدام لصندوق الوارد المشترك والتعاون عبر البريد الإلكتروني للفرق لإدارة حسابات البريد الإلكتروني للفريق مثل help@ وsales@ وما إلى ذلك. احصل على Shared Inbox لفريقك الآن!
Drift
drift.com
الانجراف هو الطريقة الجديدة التي تشتري بها الشركات من الشركات. جرب أدوات التسويق والمبيعات التحادثية لدينا المصممة لتسهيل عملية الشراء اليوم، مجانًا تمامًا.
Botpress
botpress.com
أنشئ روبوتات الدردشة ChatGPT، بسرعة مدهشة 🚀. أول منشئ روبوتات الدردشة من الجيل التالي مدعوم من OpenAI. أنشئ روبوتات تشبه ChatGPT لمشروعك أو عملك لإنجاز المهام. 🎯
BirdEye
birdeye.com
BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
Engati
engati.com
Engati هي أفضل منصة دردشة حية ودردشة حية تعمل بالذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية لإنشاء روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي والمشاركة في محادثات في الوقت الفعلي على WhatsApp وموقع الويب وMessenger وما إلى ذلك.
Contlo
contlo.com
قل مرحباً للتسويق التوليدي المستقل. Contlo عبارة عن منصة تسويق من الجيل التالي، تم إنشاؤها لعالم الذكاء الاصطناعي الأول. مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بعلامتك التجارية ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox عبارة عن مساحة عمل بدون تعليمات برمجية تطلق العنان لقوة WhatsApp لتوسيع نطاق أعمالك من خلال Shared Inbox وWhatsApp بدون تعليمات برمجية Chatbot وWhatsApp Broadcasts والمزيد
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel هي منصة الروبوت الرائدة لإنشاء روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لفيسبوك. تعرف على كيفية إنشاء روبوت Facebook Messenger بسرعة وسهولة - دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.
Haptik
haptik.ai
تساعد Haptik العلامات التجارية على اكتساب المستخدمين وتحويلهم وإشراكهم وإسعادهم من خلال تجارب محادثة مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي عبر 20 قناة وأكثر من 100 لغة.
Continually
continual.ly
روبوتات الدردشة المجانية والدردشة الحية لموقعك على الويب. قم بسحب وإسقاط أداة إنشاء روبوتات الدردشة، دون الحاجة إلى مهارات البرمجة.
Messagely
messagely.com
برنامج دعم العملاء ومنصة الرسائل من خلال Messengerly. قم بإجراء محادثات أكثر فائدة مع العملاء الأكثر سعادة وتنمية أعمالك بشكل أسرع.
Regal.io
regal.io
Regal.io هو حل مبيعات الهاتف والرسائل النصية القصيرة الصادر الذي تم تصميمه لجذب المزيد من المحادثات حتى تتمكن العلامات التجارية B2C من تحقيق أهداف نموها بشكل أسرع. أكثر من 100 علامة تجارية رائدة بما في ذلك SoFi وRo وAngi وThe Farmer's Dog وFidelity Life وCareer Karma وAAA تستخدم Regal.io لإشراك عملا...
yellow.ai
yellow.ai
قم بأتمتة التفاعلات مع عملائك وموظفيك بأكثر من 135 لغة وعبر أكثر من 35 قناة لتحقيق نتائج قابلة للتنفيذ بتكاليف أقل.
Genesys Cloud
genesys.com
تعمل منصة مركز الاتصال Genesys Cloud CX على تمكين عملك من تقديم خدمة استثنائية عبر رحلة العميل. اكتشف تجربة تجربة العملاء الرائعة اليوم.
Landbot
landbot.io
أقوى أداة إنشاء Chatbot بدون تعليمات برمجية قم بزيادة إيراداتك وخفض تكاليف التشغيل وإسعاد عملائك.
Kindly
kindly.ai
روبوتات محادثة مولدة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة الدعم وزيادة المبيعات. نحن أحد مقدمي برامج الدردشة الرائدة في أوروبا والمتخصصين في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة لخدمة العملاء والاتصالات. نحن نقدم منصة تجمع بين تقنيات التعلم الآلي المتقدمة ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لتعزيز تجربة ال...
Sender
sender.net
قم ببناء الجسر بين قوائم بريدك الإلكتروني والإيرادات. يمكّنك Sender من البقاء على اتصال مع عملائك بسرعة وسهولة وتنمية أعمالك - مع إنفاق أقل بكثير.
SalesboxAI
salesbox.ai
يساعدك Salesbox على اكتشاف النية وإشراكها وتحويلها إلى إيرادات. قم بتسريع نمو خطوط الأنابيب والإيرادات باستخدام منصة وبرامج ABM للمحادثة القائمة على النوايا من Salesbox.
Omnichat
omnichat.ai
أتمتة تسويق التجارة الإلكترونية عن طريق مراسلة القناة الشاملة. حقق النمو بشكل أسرع واجذب المزيد من المبيعات من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمراسلة عبر القنوات المتعددة باستخدام الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وأتمتة التسويق.
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo عبارة عن مجموعة كاملة من أتمتة التسويق وخيار إدارة علاقات العملاء (CRM) للمستشارين والشركات الصغيرة. لقد قمنا بإعادة "العلاقة" إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) من خلال التواصل عبر القنوات الشاملة ووسائل التواصل الاجتماعي. الرسائل النصية والفيديو والمكالمات والبريد الإلكتروني والتواصل الاجتماعي -...
Terminus
terminusplatform.com
يتيح لك Terminus تسليم رسائل مخصصة إلى الجماهير المناسبة بغض النظر عن مكان وجودهم.
Text Request
textrequest.com
إشعال مشاركة العملاء منصة مراسلة الأعمال التي تتيح لك إرسال رسالة نصية من رقم هاتف مكتبك مباشرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حتى تتمكن من الحصول على رد فعلي.
Connectly.ai
connectly.ai
يتيح Connectly للشركات إمكانية إنشاء وإرسال حملات تسويقية تلقائية وتفاعلية وشخصية بسهولة عبر WhatsApp على نطاق واسع. وهذا يعزز المحادثة الثنائية (على عكس الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني)، حيث يمكن للعملاء المحتملين والعملاء اختيار رحلة الشراء الخاصة بهم، مما يزيد من المشاركة إلى جانب التحويلات. ت...
Kimoby
kimoby.com
Kimoby عبارة عن منصة اتصالات حديثة ومتكاملة ومؤتمتة مع نظام إدارة الوجهات السياحية (DMS) تسهل التواصل مع العملاء وتحويلهم. ادفع أداء خدمة وكالتك إلى المسار السريع.
Userlike
userlike.com
تحويل الدردشات الفورية إلى عملاء على المدى الطويل. برنامج الدردشة المباشرة الذي يُبقي عملائك قريبين منك. ابدأ المحادثة على موقع الويب الخاص بك، وابق على اتصال من خلال تطبيقات المراسلة.
Rasayel
rasayel.io
رسايل هي منصة تواصل مع العملاء تساعد الشركات على البيع لعملائها ودعمهم عبر الواتساب وقنوات المراسلة الاجتماعية الأخرى. أبرز الميزات: - صندوق بريد مشترك للفريق مع مراسلة ثنائية الاتجاه - برنامج WhatsApp chatbot - عمليات بث WhatsApp والمراسلة المجمعة - واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وخطافات الويب - ع...
WotNot
wotnot.io
أتمتة التفاعلات مع عملائك الحاليين والمستقبليين اليوم! من السهل بناء الروبوتات، ولكن من الصعب الحصول على النتائج المرجوة. هذا هو المكان الذي تتدخل فيه WotNot، حيث تقدم خدمة مخصصة لك. نحن نبني مجموعة من العملاء المحتملين المؤهلين، ونعمل على أتمتة دعمك، دون زيادة عدد الموظفين من خلال منصة chatbot الخا...
GoSquared
gosquared.com
قم بتنمية أعمالك من خلال أتمتة التسويق والدردشة المباشرة والتحليلات في الوقت الفعلي.
Verint
verint.com
Verint هي شركة عالمية رائدة في مجال مشاركة العملاء. خبراء تجربة العملاء في الأتمتة والذكاء الاصطناعي والسحابة.
Jebbit
jebbit.com
قم بتحويل حركة مرور الهاتف المحمول إلى بيانات قابلة للتنفيذ، باستخدام تجارب الهاتف المحمول التي تؤدي إلى التحويل.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne هي الدردشة المرئية الوحيدة (الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة والمراسلة) التي تحتوي على كتالوج متكامل لعرض المنتجات والتوصية بها في الوقت الفعلي لعملائك. قدم مساعدة شخصية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الوكلاء البشريين أو برامج الدردشة الآلية من خلال قنواتك الاجتماعية وكذلك على متج...
Sailes
sailes.com
تعمل الروبوتات الشراعية على أتمتة جميع أعمال التنقيب حقق إمكانات Saleshuman التي أصبحت ممكنة باستخدام الذكاء الاصطناعي الوحيد الذي يعمل على أتمتة كل شيء: بدءًا من البحث والاكتشاف ووصولاً إلى المشاركة والتفاعل والفرص - بدون استخدام اليدين.
Dashly
dashly.io
Dashly عبارة عن منصة تسويق محادثة. فهو يساعد أكثر من 700 شركة SaaS وEdTech على زيادة التحويلات والإيرادات من خلال تحويل كل تفاعل مع العملاء إلى محادثة بين شخص وآخر. ضعها على مستوى آخر مع جدولة المكالمات ومكالمات الفيديو. باستخدام الرسائل الاستباقية وبرنامج الدردشة الآلي والنوافذ المنبثقة، يمكنك جذب ...
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال أتمتة مبيعات الذكاء الاصطناعي ومنصة التنقيب عن بيانات B2C. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: تحديد زوار موقع الويب المجهولين لديك عن طريق البريد الإلكتروني، وأدوات أتمتة التواصل مع المبيعات، والتكامل مع الآلاف من أدوات إنتاجية الأعمال، ومئات الملايين من سجل...
Blip
blip.ai
يثق القادة ذوو الرؤى العالمية في منصة المحادثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لدينا للارتقاء بعلاماتهم التجارية وعلاقاتهم مع العملاء واستراتيجيات الاتصال المتنوعة إلى المستوى التالي. لقد أطلقنا العنان للقيمة من خلال إنشاء أكثر من 125000 مساعد افتراضي وتبادلنا أكثر من 20 مليار رسالة حتى الآن في جميع أنح...
Prokeep
prokeep.com
تأسست شركة Prokeep في عام 2016، وهي إحدى البرامج الرائدة في مجال إدارة تجربة العملاء لموزعي الجملة. تعمل Prokeep على تنمية العلاقات والأعمال من خلال تحويل الاتصالات إلى تجارة؛ زيادة المبيعات من خلال الاتصال المركزي، وتحسين تجربة العملاء من خلال رؤى أفضل وفرص المشاركة، وإضافة الإنتاجية من خلال أتمتة ...
Payemoji
payemoji.com
Payemoji هي خدمة مراسلة متعددة القنوات تتيح رحلة أي عميل وموظف من خلال تطبيقات المراسلة اليومية مثل WhatsApp Business. لا توجد مهارات تكنولوجيا المعلومات المطلوبة. لا يوجد تطبيق جوال للتنزيل.
Instabot
instabot.io
احصل على عملاء محتملين وعزز تجربة عملائك باستخدام Instabot. منصة سهلة الاستخدام مع روبوتات دردشة قوية وقابلة للتخصيص. إعداد في دقائق.
Watermelon
watermelon.ai
قم ببناء برنامج الدردشة الآلي GPT-4 الخاص بك في دقائق، وقم بتجميع موقع الويب الخاص بك، وتحميل المستندات الخاصة بك وتقليل عبء العمل على فريق خدمة العملاء الخاص بك. سيحبها عملاؤك وموظفوك.
Gleen AI
gleen.ai
قم بإنشاء روبوت دردشة مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي ومدرب على مستنداتك سواء كنت شركة تتطلع إلى تبسيط عمليات خدمة العملاء الخاصة بك أو فردًا يبحث عن مساعدة سريعة وفعالة، يمكن لروبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بنا تقديم الدعم الذي تحتاجه.
Global Message Services
gms-worldwide.com
تعد خدمات الرسائل العالمية (GMS) مزود خدمة الاتصالات الموثوق به للمؤسسات ومشغلي الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم. يتيح حل CPaaS من GMS للعلامات التجارية توحيد اتصالات العملاء متعددة القنوات عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة ومنصة الخدمة الذاتية. واستكمالًا لذلك، هناك روبوتات محادثة تعتمد على ...
JeffreyAI
jeffreyai.com
JeffreyAI عبارة عن منصة مشاركة ذكية تساعد الشركات النامية على تسريع النمو من خلال أتمتة مهام المبيعات والتسويق وخدمة العملاء. بصفته مدير علاقات العملاء، تمت برمجة JeffreyAI لتوفير وقتك وإنقاذ الإيرادات المفقودة وتحفيز المبيعات. تتضمن الميزات ما يلي: -تكامل Outlook وGMail خارج الصندوق -واجهة مستخدم ن...
Clickatell
clickatell.com
يمنح Clickatell المستهلكين القدرة على إدارة حياتهم اليومية والتعامل مع الشركات عبر الدردشة.
PowerTextor
powertextor.com
خدمة الرسائل النصية للشركات. PowerTextor هو رابط SMS لـ Microsoft Dynamics 365 وPower Platform. نحن نساعد الشركات على تطوير علاقات أفضل مع عملائها من خلال قوة تسويق الرسائل النصية وMicrosoft Power Automate.
Voxie
voxie.com
Voxie هي الشركة الرائدة في مجال تسويق النصوص التحادثية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتي تساعد العلامات التجارية المتخصصة في مجال البيع بالتجزئة والخدمات والمطاعم على التواصل مع عملائها والتعلم منهم لتحقيق المزيد من الإيرادات بشكل ملحوظ. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.voxie.com.
Routee
routee.net
Routee هي شركة رائدة في مجال توفير الاتصالات السحابية التي تقوم بتصميم وتطوير وتوزيع حلول أتمتة الويب وواجهة برمجة التطبيقات المتقدمة. ومن خلال منصتها القوية وواجهة برمجة التطبيقات (API) القابلة للتطوير، فإنها تساعد الشركات وشركات البيع بالتجزئة ومقدمي الخدمات حول العالم على التواصل بشكل فعال مع جمه...
Leadoo
leadoo.com
Leadoo عبارة عن منصة تحويل تعمل على تحويل حركة المرور السلبية على موقع الويب الخاص بك إلى عملاء محتملين نشطين ونتائج أعمال ملموسة. نظرًا لأن 83% من قرارات الشراء تتم عبر الإنترنت، فإن فرص التحويل إلى موقع الويب لم تكن أعلى من أي وقت مضى. لكن معظم زوار الموقع سلبيون وغير مستعدين للشراء. في المتوسط، ي...
Pypestream
pypestream.com
Pypestream هو حل AI للمحادثة الأمريكية لخدمة العملاء. تأسست في أبريل 2015 على يد ريتشارد سمولين، المؤسس المشارك لشركة Genesis Media LLC. تمتلك Pypestream مكاتب في مدينة نيويورك وسان فرانسيسكو. وقد اكتسبت شعبية بسبب منصة الرسائل Pypestream التي تهدف إلى ربط الشركات بالمستهلكين. يتضمن كل حساب شركة "Py...
TITANPush
titanpush.com
قم بزيادة تفاعل موقعك وتحويله بنسبة تصل إلى 20%! TITANPush عبارة عن منصة تحتوي على أدوات تساعد العلامات التجارية على بيع المزيد من خلال مواقعها الإلكترونية والتواصل بشكل أفضل مع عملائها. ستجد في التطبيق: * التاريخ: قم بتوفير تاريخ المنتجات التي زارها كل عميل مسبقًا على موقعك. اختر عرضه من فقاعة عائم...