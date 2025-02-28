برامج ذكاء المحادثة - التطبيقات الأكثر شعبية - تركيا

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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برنامج ذكاء المحادثة عبارة عن مجموعة من الأدوات والتقنيات المصممة لتفسير اللغة البشرية والرد عليها. من خلال الاستفادة من معالجة اللغات الطبيعية (NLP)، والتعلم الآلي، وتحليلات البيانات، يمكن لهذا البرنامج فهم سياق المحادثات والفروق الدقيقة فيها، مما يجعل التفاعلات أكثر إنتاجية وثاقبة.
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Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتهم بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. إنها تمكن الجميع من كتابة أي شيء، والنشر في أي مكان، وتحسين المحتوى الخاص بهم بسهولة لا مثيل لها. يتكامل Botsonic، منشئ روبوتات الدردشة القوي القائم على الذكاء الاصطناعي، بسلاسة مع منصات مثل Slack وWhatsApp وTelegram وFB Messenger، مما يضمن إجراء محادثات متعددة القنوات دون انقطاع. كما أنه يوفر ميزة Human Hand-off، مما يسهل الانتقال السلس من التفاعلات الآلية إلى التفاعلات البشرية. ومن خلال تكامل Zapier، يقومون بأتمتة المهام وتبسيط سير العمل، مما يعزز مشاركة العملاء. Botsonic متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ويعد بتفاعلات آمنة مع العملاء. تهدف مجموعة الأدوات الخاصة بهم معًا إلى إعادة تعريف إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، مما يجعل Writesonic هو الحل الشامل لجميع احتياجاتك الرقمية.
Google Cloud Platform
google.com
يعد Google Cloud Platform (GCP) ، المقدم من Google ، مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي ، مثل Google Search و Gmail و File Storage و YouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة ، يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المعيارية بما في ذلك الحوسبة وتخزين البيانات وتحليلات البيانات والتعلم الآلي. يتطلب التسجيل تفاصيل بطاقة ائتمان أو حساب مصرفي. يوفر منصة Google Cloud البنية التحتية كخدمة ومنصة كخدمة وبيئات الحوسبة بدون خادم. في أبريل 2008 ، أعلنت Google App Engine ، وهي منصة لتطوير واستضافة تطبيقات الويب في مراكز البيانات التي تديرها Google ، والتي كانت أول خدمة حوسبة سحابية من الشركة. أصبحت الخدمة متاحة بشكل عام في نوفمبر 2011. منذ الإعلان عن محرك التطبيق ، أضافت Google خدمات سحابة متعددة إلى النظام الأساسي. يعد Google Cloud Platform جزءًا من Google Cloud ، والذي يتضمن البنية التحتية السحابية العامة لـ Google Cloud Platform ، بالإضافة إلى G Suite ، وإصدارات المؤسسات من Android و Chrome OS ، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لخدمات التعلم الآلي ورسم خرائط المؤسسات.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon التي تقدم منصات الحوسبة السحابية عند الطلب وواجهة برمجة التطبيقات للأفراد والشركات والحكومات ، على أساس الدفع المقترن. توفر خدمات الويب الحوسبة السحابية هذه مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية التجريدية الأساسية والبناء والأدوات الحوسبة الموزعة. إحدى هذه الخدمات هي Amazon Compute Cloud (EC2) ، والتي تتيح للمستخدمين الحصول على مجموعة افتراضية من أجهزة الكمبيوتر المتوفرة في كل وقت ، عبر الإنترنت. يحاكي إصدار AWS من أجهزة الكمبيوتر الافتراضية معظم سمات الكمبيوتر الحقيقي ، بما في ذلك وحدات المعالجة المركزية للأجهزة (وحدات المعالجة المركزية) ووحدات معالجة الرسومات (GPUs) للمعالجة ؛ ذاكرة محلية/رام ؛ تخزين القرص الصلب/SSD ؛ اختيار أنظمة التشغيل ؛ الشبكات وبرامج التطبيق التي تم تحميلها مسبقًا مثل خوادم الويب وقواعد البيانات وإدارة علاقات العملاء (CRM). يتم تنفيذ تقنية AWS في مزارع الخادم في جميع أنحاء العالم ، ويتم الحفاظ عليها من قبل شركة Amazon التابعة. تعتمد الرسوم على مجموعة من الاستخدامات (المعروفة باسم نموذج "الدفع As-you-go") أو الأجهزة أو نظام التشغيل أو البرامج أو ميزات الشبكات التي يختارها المشترك المطلوب متوفرًا وتكرارًا وأمنًا وخدمة الخدمة. يمكن للمشتركين دفع ثمن كمبيوتر AWS افتراضي واحد ، أو كمبيوتر فعلي مخصص ، أو مجموعات من أي منهما. كجزء من اتفاقية الاشتراك ، توفر Amazon الأمان لأنظمة المشتركين. تعمل AWS من العديد من المناطق الجغرافية العالمية بما في ذلك 6 في أمريكا الشمالية. Amazon Markets AWS للمشتركين كوسيلة للحصول على قدرة الحوسبة واسعة النطاق بسرعة أكبر وبثانية من بناء مزرعة خادم مادية فعلية. يتم وصف جميع الخدمات بناءً على الاستخدام ، ولكن كل خدمة تقيس استخدامها بطرق مختلفة. اعتبارًا من عام 2017 ، تمتلك AWS 34 ٪ من جميع السحابة (IAAS ، PAAS) في حين أن المنافسين الثلاثة القادمين Microsoft و Google و IBM لديهم 11 ٪ و 8 ٪ و 6 ٪ على التوالي وفقًا لمجموعة Synergy.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
Warmly
warmly.ai
يعد Warmly أول منصة مستقلة لتنسيق المبيعات تم تصميمها خصيصًا لفرق الإيرادات ذات حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة. يقوم النظام الأساسي بتنسيق البيانات الوصفية من أدوات تمكين المبيعات، ونوايا B2B، وأدوات الإثراء لتحديد وتتبع والتواصل مع زوار موقع الويب المستعدين للتحويل. من خلال تجميع البيانات تلقائيًا ودمج الرؤى من منصات مختلفة، ينسق بحرارة الخطوة التالية الأكثر فعالية لتحفيز المحادثات المؤهلة لفريق المبيعات. يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة AI Warm Leads الخاصة بهم خط الأنابيب الخاص بك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، يساعدونك على إغلاق خط الأنابيب هذا بطرق دافئة وجذابة. علاوة على ذلك، تساعد مجموعة أدوات المبيعات المجانية فريقك على التواصل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين أو العملاء في التقويم الخاص بك وعلى Zoom من خلال تطبيق Essential Zoom الحائز على جوائز.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT هو برنامج إنشاء مواقع على شبكة الإنترنت يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مواقع الويب. يستغرق الأمر أقل من دقيقة واحدة للحصول على موقع الويب الاحترافي الخاص بك مجانًا تمامًا.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة في 15 دقيقة فقط. يقدم SendPulse أيضًا منصة لإنشاء دورات عبر الإنترنت. يمكنك بسهولة تتبع جميع أنشطتك التسويقية ومعلومات العميل باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المجاني الخاص بـ SendPulse.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Cody
meetcody.ai
Cody هو مساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، ولكن مع ميزة إضافية تتمثل في القدرة على تدريبه على أعمالك وفريقك وعملياتك وبيانات العميل. يمكنك استخدام كودي كموظف لدعم فريقك بعدة طرق: * تقديم إجابات فورية لأسئلة العمل من خلال تحليل المستندات المتراكمة لشركتك والعمل كخبير في عملياتك. * تعزيز كفاءة الموظفين من خلال تقديم إجابات فورية وأفكار وأعمال جاهزة لمساعدة فريقك على العمل بشكل أكثر ذكاءً. * استكشاف المشكلات وإصلاحها واكتشاف الميزات المخفية لأدواتك الرقمية باستخدام وثائق الدعم. * تبادل الأفكار وتقديم اقتراحات مستمدة من سياق محادثاتك السابقة مع كودي. لاستخدام Cody، يمكنك تحميل ملفات شركتك ومستنداتها وبياناتها لبناء قاعدة المعرفة المخصصة الخاصة بك. ثم يستخدم كودي هذه المعلومات لتقديم استجابات مخصصة. يمكن دمج Cody في أدوات متنوعة مثل PowerPoint وPDF وWord وDiscord ومواقع الويب والمزيد. تؤكد المنصة على أمان وخصوصية البيانات المتقدمة، مع ميزات مثل تشفير AWS، والامتثال لـ SOC II، وعناصر التحكم في الوصول القابلة للتخصيص. تم تصميم Cody لتمكين الفرق من خلال توفير مساعد الذكاء الاصطناعي المدرب على سياق أعمالهم المحدد.
Genesys Cloud
genesys.com
تحظى منصة Genesys Cloud CX™ بثقة الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، كما أنها معترف بها في جميع أنحاء العالم كحل مركز اتصال سحابي رائد في الصناعة ومنصة لتجربة العملاء (CX). بغض النظر عن المكان الذي تبدأ فيه محادثة العميل أو تنتهي، فإن Genesys Cloud CX يعمل على تحويل تجربة عملائك. فهو يربط الرؤى عبر الفرق والأدوات والتفاعلات بحيث يكون لديك البيانات اللازمة لمعالجة مشكلات العملاء بسهولة. التقِ بعملائك في أي مكان وفي أي وقت وعلى أي قناة باستخدام مجموعة من القنوات الرقمية. * أتمتة النتائج الناجحة قم بتبسيط كيفية تواصلك مع العملاء عبر القنوات. من خلال الأتمتة الذكية عبر رحلة العميل بأكملها، يمكنك استخدام البيانات والرؤى المكتسبة لاتخاذ الإجراء الصحيح في الوقت المناسب لتحقيق أفضل النتائج. * الابتكار على نطاق واسع امنح موظفيك ووكلاء مركز الاتصال المعلومات التي يحتاجون إليها في أداة مصممة لتعزيز المشاركة وتحسين تفاعلات العملاء وتعزيز أداء فريقك. * إعادة تصور التجارب المهمة استخدم Genesys Cloud CX كتطبيق مركز اتصال سحابي شامل وقم بتوسيع المجموعة بسهولة باستخدام مئات عمليات التكامل المجمعة. حقق الاستفادة الكاملة من النظام الأساسي لتجربة العملاء القابل للتركيب مع عمليات التكامل والتطبيقات التابعة لجهات خارجية حتى تتمكن من الوصول إلى العملاء في أي لحظة وعلى أي قناة. بفضل مجموعة الإمكانات الرقمية الشاملة في Genesys Cloud CX، يمكن لموظفي مركز الاتصال والعملاء المشاركة في محادثات سلسة عبر القنوات الرقمية مثل الدردشة والبريد الإلكتروني والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي. عزز تجربة العميل باستخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي التنبؤي (AI) وقم بالتوجيه إلى وكيل مركز الاتصال البشري عندما يكون لدى العملاء احتياجات أكثر تعقيدًا. تقوم Genesys بإعادة تعريف تجربة العملاء من خلال برنامج مركز الاتصال المبتكر. يتم نشر Genesys Cloud CX الحائز على جوائز خلال أيام، وهو سهل الاستخدام ويبتكر مع الترقيات كل أسبوع. بفضل لوحات المعلومات في الوقت الفعلي وأدوات الإدارة البسيطة والتحليلات، يوفر Genesys Cloud CX الرؤى التي تحتاجها لإدارة أعمالك. وستأخذ مركز الاتصال الخاص بك وإستراتيجية تجربة العملاء إلى الغد - بغض النظر عن مكان تواجد وكلائك أو القنوات التي يتعاملون معها.
ChatBot
chatbot.com
يتيح لك ChatBot إنشاء روبوتات الدردشة في دقائق معدودة باستخدام قوالب متنوعة وأتمتة المهام الرئيسية على الفور. يمكنك سحب العناصر الجديدة وإفلاتها بسهولة لتكييف أي قالب وفقًا لاحتياجاتك. ChatBot جاهز للعمل خارج الصندوق، بينما تساعدك خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تحسين الاستجابات بمرور الوقت. صمم تجارب محادثة سلسة لبناء علاقات أفضل مع عملائك. أرسل استجابات ديناميكية تشجع العملاء على الدردشة والتفاعل. قم بمزج ومطابقة النصوص والصور والأزرار والردود السريعة لإظهار علامتك التجارية ومنتجاتك وخدماتك. استخدم ChatBot على منصات وقنوات مختلفة باستخدام التكامل بنقرة واحدة (Facebook Messenger، وSlack، وLiveChat، وWordPress، والمزيد). قم بتوصيل برنامج الدردشة الآلي الخاص بك بأي شيء يمكنك التفكير فيه باستخدام واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة وخطافات الويب وZapier.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – قم بزيادة مبيعاتك عبر الإنترنت من خلال المحادثات! أتمتة المبيعات مع Smartsupp. نحن نقدم كل ما تحتاجه لتنمية مبيعاتك عبر الإنترنت: الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة LeadGen والدردشة المباشرة وغير ذلك الكثير الذي يمكنك استخدامه لجذب زوار موقعك في الوقت المناسب. وتحويلهم إلى عملاء مخلصين في أي وقت من الأوقات. يعد Smartsupp واحدًا من حلول الدردشة وروبوتات الدردشة الرائدة والأكثر موثوقية في العالم، ويعمل حاليًا على تعزيز أكثر من 100000 متجر ويب وموقع ويب.
IngestAI
ingestai.io
IngestAI عبارة عن منصة تسهل على أي شركة الاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي القوية مثل GPT وCohere وBARD والمزيد. فهو يتيح لك إنشاء أدوات وحلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملك بسرعة. بعض الأشياء الأساسية التي يجب معرفتها حول IngestAI: * تأسست لجعل الوصول إلى الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة بعد رؤية الطلب في أوكرانيا عندما كان الوصول إلى OpenAI محدودًا * قام أكثر من 37000 مستخدم بإنشاء ما يقرب من 30000 تطبيق مخصص للذكاء الاصطناعي لأغراض مختلفة * التركيز على السرعة والحجم وتوفير التكلفة مقارنة بتطوير الذكاء الاصطناعي داخل الشركة * يدمج النظام البيئي المتنوع منصات وخدمات التكنولوجيا الرائدة للحصول على أفضل تجربة في فئتها تعمل IngestAI من خلال توفير المكونات الأساسية اللازمة لإنشاء حلول الذكاء الاصطناعي: * نماذج الذكاء الاصطناعي - يمكنك الوصول إلى أفضل النماذج مثل GPT وCohere وBARD والمزيد * قاعدة بيانات المتجهات - تخزين وتنظيم البيانات لتدريب النماذج * أدوات واجهة المستخدم - قم ببناء واجهات مخصصة لأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك * API - دمج حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وربطها بتطبيقات أخرى * التطبيقات المعدة مسبقًا - ابدأ بالقوالب القابلة للتخصيص لتلبية الاحتياجات المشتركة يمكنك مزج هذه المكونات ومطابقتها لإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة لشركتك بسرعة. لا حاجة لمهارات تقنية متقدمة! يقدم IngestAI العديد من الميزات والفوائد، بما في ذلك: * إنشاء روبوتات محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي وأدوات أتمتة سير العمل والمزيد. * حافظ على خصوصية البيانات وأمانها في بيئتك الخاصة. * وقت وصول إلى السوق أسرع بثلاث مرات من تطوير الذكاء الاصطناعي داخل الشركة. * توفير ما يصل إلى 70% من التكاليف مقارنة بالتكاليف الداخلية. * توسيع نطاق قدرات الذكاء الاصطناعي عبر الأقسام وحالات الاستخدام. * قوالب تطبيقات قابلة للتخصيص معدة مسبقًا لتلبية الاحتياجات المشتركة. * سهل الاستخدام حتى بالنسبة للمستخدمين غير التقنيين. * يتكامل مع المنصات والخدمات الأخرى
Intercom
intercom.com
Intercom هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة عملاء سلسة عبر الأتمتة والدعم البشري ، مما يوفر زيادة رضا العملاء مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا حيث يتم حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم الإنسان ، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات العملاء ذات القيمة الأعلى. تعتمد أكثر من 25000 منظمة عالمية ، بما في ذلك شركة Atlassian و Amazon و Lyft Business ، على الاتصال الداخلي لتقديم تجارب مستخدم لا مثيل لها على أي نطاق. يتم استخدام منصة Intercom لإرسال أكثر من 500 مليون رسالة شهريًا وتمكين التفاعلات مع أكثر من 600 مليون مستخدم شهريًا نشطًا. تأسست في عام 2011 وبدعم من كبار أصحاب رأس المال الاستثماري ، بما في ذلك Kleiner Perkins و Bessemer Venture Partners و Social Capital ، Intercom في مهمة لجعل أعمال الإنترنت شخصية.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell هي شركة رائدة في ابتكارات المراسلة عبر الهاتف المحمول والدردشة التجارية. تتيح منصة التجارة Clickatell Chat Commerce للعلامات التجارية التواصل والتفاعل والتعامل مع المستهلكين من خلال توفير رحلات تجارية تحادثية مبتكرة وبديهية من خلال سهولة المراسلة، بشكل آمن وعلى نطاق واسع. تستخدم العلامات التجارية العالمية منصة التجارة الدردشة الموثوقة من Clickatell لتقليل التكاليف مع زيادة القيمة إلى أقصى حد والارتقاء بتجارب العملاء عبر جميع مراحل دورة حياة المستهلك. يقع المقر الرئيسي لشركة Clickatell في منطقة الخليج ولها مكاتب في كندا وجنوب أفريقيا ونيجيريا. تعرف على المزيد على www.clickatell.com.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business هو حل أعمال WhatsApp بالكامل ، وتشمل عروضنا واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية ، و ChatBot ، و WhatsApp CRM ، والأتمتة ، والتكامل مع العديد من الأدوات وما إلى ذلك. يركز فريق Whatstool على بناء أدوات WhatsApp والشركات الصغيرة التي تدير أعمالهم أو التسويق على WhatsApp. نحن نبني المزيد من التطبيقات مثل WhatsSave التي تساعد الشركات على الحفاظ على أرقام جديدة لاستخدامها لنموها.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل خدمة يعمل من الذكاء الاصطناعى يسهل إعداده واستخدامه وحجمه. يعمل Zendesk Solution خارج الصندوق ، ويسهل تعديله في حالة التغيير ، مما يمكّن الشركات من التحرك بشكل أسرع. تساعد Zendesk أيضًا الشركات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المتطور لفرق الخدمة على حل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة. بنيت على مليارات من تفاعلات CX ، يمكن الاستفادة من Zendesk AI عبر تجربة الخدمة بأكملها من الخدمة الذاتية ، إلى الوكلاء ، إلى المشرفين ، لمساعدتك على النمو والعمل بفعالية على نطاق واسع. Zendesk يمكّن الوكلاء من الأدوات والرؤى والسياق الذي يحتاجونه إلى تقديم تجربة خدمة مخصصة على أي قناة ، سواء كانت رسائل اجتماعية أو هاتف أو بريد إلكتروني. يجمع Zendesk بين كل ما يحتاجه فريق الخدمة - بدءًا من المحادثات الشخصية وإدارة الحالات في كل مكان ، إلى تدفقات سير العمل التي تعمل بالطاقة AI ، وأتمتة ، وسوق مكون من 1200 تطبيق - يتم تحميصها جميعها تحت سقف واحد. وحلنا سهل التنفيذ والضبط على الطيران ، وتحرير الفرق من المطالبة بها والمطورين والشركاء باهظا لإجراء تغييرات مستمرة. في Zendesk ، نحن في مهمة لتبسيط تعقيد العمل وجعل من السهل على الشركات إنشاء اتصالات ذات معنى مع العملاء. من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبيرة ، نعتقد أن تجارب العملاء الذكية والمبتكرة يجب أن تكون في متناول كل شركة ، بغض النظر عن حجمها أو الصناعة أو الطموح. يخدم Zendesk أكثر من 130 ألف علامة تجارية عالمية عبر العديد من الصناعات بأكثر من 30 لغة. يقع Zendesk في سان فرانسيسكو ، ويدير مكاتب في جميع أنحاء العالم.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot عبارة عن روبوت دردشة لـ Twitch وYouTube وTrovo يسمح لك بأتمتة دردشة البث المباشر الخاصة بك مع الإشراف والميزات الجديدة، مما يسمح لك بقضاء المزيد من الوقت في ترفيه المشاهدين.
Wonderchat
wonderchat.io
Wonderchat هو منشئ Chatbot يعمل بالذكاء الاصطناعي. فهو يتيح لك إنشاء برنامج دردشة GPT المخصص الخاص بك عن طريق تحميل رابط أقسام الموقع الخاص بك. سيجيب برنامج chatbot على أي سؤال يتعلق برابط أقسام الموقع. قم ببناء Chatbot AI من خلال مشاركة رابط لقاعدة المعرفة الخاصة بك في 3 دقائق.
OnceHub
oncehub.com
يساعد Oldhub المؤسسات المبيعات الكبيرة والصغيرة إلى المسار السريع وتبسيط تقديم الخدمات مع جدولة المواعيد وحلول المشاركة الرقمية التي تتكيف مع تفضيلات عملائها في الوقت الفعلي. المعروف سابقًا باسم MinmentOnce ، يتم الاعتراف على نطاق واسع بصفتنا مرسًا في الحجز والتقويم عبر الإنترنت ، لكن عرضنا يمتد إلى أبعد من ذلك إلى مجموعة من الأدوات الرائدة في السوق المصممة لالتقاط وتأهيل ومشاركة وتحويل العملاء المتوقعين بأقصى قدر من الكفاءة والتنظيمية- أمن متوافق. يعتمد علينا المستقلون ، والملاكين والملاكين ، والوكلاء ، والشركات التابعة ، والفرق الداخلية في كل صناعة ، لزيادة مبيعاتهم الرقمية وتسويقها ، وضرب أهداف التوظيف ، وتقديم خدمات عالية الجودة ، واحدة أو في فريق ، شخصيًا ، شخصياً ، عن بعد ، أو كليهما. فرص الشاشة والوزن ، توجههم تلقائيًا إلى الموظفين المناسبين ، وإدارة تجمعات الموارد للتعاون بين الفريق ، وغرف الاحتياط أو المعدات أثناء ذهابك. عندما يحين الوقت ، قفز على مكالمة ، قم بالتبديل إلى الفيديو ، أو الدردشة مباشرة. ابدأ مجانًا ، ثم ترقية خطتك. ابدأ بسيطة. إغلاق لا يصدق.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Botpress
botpress.com
Botpress عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مولدة لبناء روبوتات الدردشة ChatGPT، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات دردشة مع تجربة بناء بديهية، مدعومة بأحدث ما في LLMs وGPT من OpenAI. توفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك محرك GPT-Native وConversation Studio، الذي يوفر محرر chatbot من الجيل التالي. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل المنصة على Hub، وهو أكبر مجموعة من عمليات التكامل التي يمكن للمستخدمين استخدامها لدمج برامج الدردشة الخاصة بهم مع الأدوات والخدمات الأخرى. كما يقدم أيضًا موارد متنوعة، بما في ذلك الوثائق ودروس الفيديو وSDK ومنتدى مجتمعي على Discord. Botpress Cloud هي الميزة الجديدة للنظام والتي يمكن للمستخدمين تجربتها لبناء ونشر روبوتات الدردشة الخاصة بهم بشكل أسرع، في حين يوفر محرر التدفق المرئي محرر تدفق مرئي بديهي يسمح للمستخدمين بإضفاء الحيوية على محادثات مستخدميهم. توفر المنصة أيضًا العديد من عمليات التكامل والمهارات المعدة مسبقًا والتي يدعمها أكبر مجتمع مفتوح المصدر لروبوتات الدردشة، مما يمكّن المستخدمين من تسريع عملية البناء الخاصة بهم. يمكن للمستخدمين الاستفادة من رؤى النظام الأساسي من التحليلات وسوء الفهم وتحليل المشاعر لتحسين روبوت الدردشة الخاص بهم بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، توفر Botpress النشر بنقرة واحدة عبر جميع قنواتها لمقابلة المستخدمين أينما كانوا. تحظى Botpress بثقة الآلاف من المؤسسات وقد قامت بإنشاء قوالب مختلفة، بما في ذلك Shopping Companion، وHealth Bot Template، والدعم المصرفي، ومساعد تكنولوجيا المعلومات، ومستشار فواتير Telco، وFitness Friend، ومساعد الموارد البشرية، وروبوتات الدردشة الخاصة بمدرس اللغة. بشكل عام، يقدم Botpress العديد من الأدوات والميزات التي تجعل إنشاء ونشر روبوتات الدردشة أسرع وأقل جهدًا.
Norby AI
norby.io
يعد Norby AI أحد الحلول الرائدة التي توفر للشركات روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي لمواقعها الإلكترونية. يتم تشغيل Chatbot بواسطة تقنية معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة لفهم استفسارات العملاء وتقديم استجابات سريعة ودقيقة. تتضمن عملية إعداد chatbot الخاصة بـ Norby AI أربع خطوات بسيطة فقط: * إنشاء حساب على منصة Norby AI * أضف مقتطفًا من التعليمات البرمجية إلى موقع الويب الخاص بك المقدم من Norby AI * أدخل الأسئلة الشائعة الحالية وأوصاف المنتج والوثائق وما إلى ذلك التي تريد أن يستجيب لها برنامج الدردشة الآلي * يتم تشغيل برنامج الدردشة الآلي المدعم بالذكاء الاصطناعي على موقع الويب الخاص بك، وهو جاهز لإشراك العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (أحد منتجات Freshworks Inc.) هو حل مشاركة محادثة يساعد الشركات على التفاعل مع العملاء عبر قنوات متعددة مثل الدردشة على الويب والبريد الإلكتروني والهاتف والقنوات الاجتماعية مثل WhatsApp وInstagram وiMessage. تقدم Freshchat أيضًا روبوتات دردشة أصلية تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي يمكن إنشاؤها بسهولة باستخدام أداة إنشاء بدون تعليمات برمجية، مما يساعد الشركات على تقديم خدمة ذاتية مخصصة على نطاق واسع. باستخدام أداة إنشاء رحلة Freshchat وأدلة التشغيل الجاهزة، يمكن للشركات البقاء في صدارة احتياجات عملائها ودعمهم بشكل استباقي كلما لزم الأمر. يوفر Freshchat أيضًا عرضًا شاملاً لسجل محادثات العميل والمعلومات الأخرى ذات الصلة، مما يجعل الوكلاء أكثر إنتاجية ويمكّنهم من تقديم تجارب مخصصة.
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai هي شركة رائدة في مجال توفير الذكاء الاصطناعي المتقدم وتتمتع بخبرة تزيد عن عشر سنوات في مساعدة المؤسسات على تحقيق قيمة الأعمال من خلال الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي. تُستخدم منصة الشركة المبتكرة والأدوات والحلول التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية لتقديم تجارب شاملة للعملاء والموظفين، بدءًا من المساعدة الآلية وحتى المساعدة البشرية، ولإنشاء تطبيقات توليدية ممكّنة للذكاء الاصطناعي. تتخذ Kore.ai منهجًا مفتوحًا يسمح للشركات باختيار LLMs والبنية التحتية التي تلبي احتياجات أعمالهم على أفضل وجه. تحظى Kore.ai بثقة أكثر من 200 شريك و400 شركة من شركات Fortune 2000، وتساعدهم على التنقل في إستراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. تمتلك الشركة محفظة براءات اختراع قوية في مجال الذكاء الاصطناعي وقد تم الاعتراف بها كشركة رائدة ومبتكرة من قبل كبار المحللين. يقع المقر الرئيسي لشركة Kore.ai في أورلاندو، ولديها شبكة من المكاتب لدعم العملاء بما في ذلك الهند والمملكة المتحدة والشرق الأوسط واليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch عبارة عن منصة تواصل شاملة مع العملاء للدعم والتسويق والمبيعات. فهو يجمع بين مجموعة من الأدوات لمساعدتك على تنمية أعمالك: 👉 دردشة حية متعددة القنوات 👉 روبوتات الدردشة 👉 البريد الوارد المشترك 👉 قاعدة المعرفة 👉 التسويق عبر البريد الإلكتروني 👉 النوافذ المنبثقة 👉 إدارة علاقات العملاء
Gerabot
gerabot.com
جيرابوت - دردشة للموقع، مصمم روبوتات الدردشة للمراسلين. * الدردشة للموقع. * منشئ روبوتات الدردشة. * تطوير برامج الدردشة.
Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكي أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل للاتصالات في Verizon تحت اسم Verizon Wireless.
Chatnode
chatnode.ai
ChatNode هو منشئ روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والذي يسمح لأي شخص بإنشاء روبوتات دردشة ذكية مدعومة بتقنية GPT الخاصة بـ OpenAI. باستخدام ChatNode، يمكنك تدريب روبوت الدردشة على بياناتك الخاصة مثل مواقع الويب وملفات PDF والمستندات والنصوص. يمكن لروبوت الدردشة بعد ذلك إجراء محادثات طبيعية والإجابة على الأسئلة المتعلقة ببياناتك. يجعل ChatNode من السهل إضافة أداة الدردشة إلى موقع الويب الخاص بك. هناك خطط تسعير مختلفة متاحة بما في ذلك خطة مجانية لاختبارها. يستخدم ChatNode نماذج معالجة اللغة الطبيعية القوية من OpenAI مثل GPT-3. يمكنك توفير البيانات التي تريد تدريب برنامج الدردشة الآلي الخاص بك عليها إما عن طريق الاتصال بموقع ويب أو تحميل المستندات. يقوم ChatNode بمعالجة هذه البيانات وتحليلها لإنشاء قاعدة معرفية. ثم يقوم بعد ذلك بضبط نموذج الذكاء الاصطناعي بناءً على بياناتك حتى يتمكن برنامج الدردشة الآلي من إجراء محادثات مطلعة. عندما يتفاعل زوار موقع الويب مع برنامج الدردشة الآلي الخاص بك، فإنه يولد استجابات شبيهة بالردود البشرية بناءً على تدريبه. كلما زادت البيانات المقدمة، أصبح برنامج الدردشة الآلي أكثر ذكاءً. * التدريب على أي بيانات - قم بتحميل ملفات PDF أو مستندات Word أو ملفات نصية أو اتصل بموقع ويب لتدريب برنامج الدردشة الآلية. كلما زادت البيانات كلما كان ذلك أفضل. * التضمين في أي مكان - أضف برنامج الدردشة الآلي بسهولة إلى موقع الويب الخاص بك باستخدام بضعة أسطر من التعليمات البرمجية. يقدم ChatNode عناصر واجهة مستخدم قابلة للتضمين. * لوحة معلومات بديهية - تسمح لك لوحة المعلومات بتدريب وإدارة ومراقبة روبوتات الدردشة المتعددة. تتبع المحادثات وتحسين أداء chatbot. * تخصيص المظهر - قم بتخصيص اسم برنامج الدردشة الآلية وصورته الرمزية وألوانه وعلامته التجارية بما يتناسب مع عملك. * تكامل Slack - قم بدمج برنامج الدردشة الآلي الخاص بك مع Slack للإجابة على الأسئلة مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك. * الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) - للتخصيص المتقدم، يوفر ChatNode إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) للبناء على الجزء العلوي من النظام الأساسي. * أسعار معقولة - تبدأ الخطط مجانًا وتتوسع مع نمو استخدامك. احصل على شهرين مجانًا مع الفاتورة السنوية.
Rapidbott
rapidbott.com
Rapidbott (أتمتة أعمالك دون برمجة) عبارة عن منصة متكاملة للتسويق عبر المراسلة وتجارة المحادثة حيث يمكن للمستخدمين إنشاء ونشر روبوتات الدردشة الخاصة بالمراسلة بأنفسهم. * تصميم وبناء chatbot لأتمتة المهام وتحويل التحويل. * بناء علاقات أقوى مع العملاء من خلال التوصيل * المحتوى المستهدف وتوقع ردود أفعالهم. بفضل تقنية AI-NLP المدمجة لدينا، سيصبح من السهل على روبوتات الدردشة فهم استفسارات المستهلكين. ابدأ اليوم مع Rapidbott وتواصل مع جمهورك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. دع الروبوت الخاص بك يقوم بالمهمة بدلاً من ذلك. اجعل عملك آليًا باستخدام الروبوتات. تابعنا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات وتواصل معنا لأتمتة أعمالك.
Appy Pie
appypie.com
منصة واحدة شاملة تحتوي على جميع حلول الذكاء الاصطناعي والحلول التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية لبدء أعمالك وإدارتها وتنميتها. لدى Appy Pie مجموعة من المنتجات والخدمات التي يمكن أن تساعد أي عمل على التفوق بطريقة شاملة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات غير المشفرة لتطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب وروبوتات الدردشة والأتمتة والتصميم وقاعدة المعرفة ومكتب المساعدة وغير ذلك الكثير.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye هي منصة إدارة السمعة الرقمية وأعلى تصنيف من خلال العلامات التجارية المحلية والشركات متعددة الموقع. أكثر من 100000 شركة تستفيد من منصة Birdeye التي تعمل بمنظمة العفو الدولية للانخراط بسلاسة مع العملاء ، وقيادة الولاء ، والتفوق في أسواقها المحلية.
Tiny Talk
tinytalk.ai
Tiny Talk عبارة عن منصة برمجية كخدمة تمكن المستخدمين من إنشاء روبوتات الدردشة ونشرها في دقائق. فهو يوفر واجهة وأدوات بديهية لإنشاء روبوتات محادثة مخصصة باستخدام نماذج لغة كبيرة. يتيح Tiny Talk للمستخدمين تدريب روبوتات الدردشة الخاصة بهم باستخدام البيانات أو المستندات الخاصة بهم، وتخصيص سلوكهم، ودمجها في مواقع الويب، أو منصات المراسلة مثل WhatsApp، أو التطبيقات الأخرى من خلال واجهات برمجة التطبيقات. يمكن للمستخدمين إنشاء قواعد معرفية، واستخراج عناوين URL على الويب، وإنشاء عملاء متوقعين من الزوار. بشكل عام، تعمل Tiny Talk على تمكين المستخدمين من الاستفادة من تقنية chatbot لأتمتة دعم العملاء، وزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية، والتقاط العملاء المحتملين وتأهيلهم، وجمع التعليقات، وتقديم الدعم الفني أو تبسيط عمليات الموارد البشرية والأعمال التجارية وإعداد القوى العاملة.
Louisebot
louisebot.com
LouiseBot هو الحل النهائي لروبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لإجراء محادثات ذكية وتفاعلية. ومن خلال هذه التكنولوجيا المتطورة، يقدمون برنامج دردشة آلي قائم على النص قابل للتخصيص ويمتزج بسلاسة مع علامتهم التجارية، ويلبي متطلباتهم الفريدة. تم تصميم هذه الأداة القوية لجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، وتحويل كل تفاعل إلى فرصة ذهبية للتحويل. لكن LouiseBot هو أكثر من مجرد برنامج دردشة، فهو بمثابة تذكرة لتحقيق النجاح الدولي. قل وداعًا للحواجز اللغوية ومرحبًا بالجمهور العالمي. باستخدام برنامج الدردشة الآلي هذا، يمكنهم تصميم محادثاتهم بشكل مثالي، مما يضمن حصول كل زائر على اهتمام شخصي وتجربة عملاء استثنائية. تعزيز معدلات التحويل والتواصل مع العملاء بشكل لم يسبق له مثيل، حيث تتفهم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة هذه محادثات عملائهم وتستجيب لها في الوقت الفعلي، مما يوفر حلولًا دقيقة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الفردية. وعلى عكس الوكلاء البشريين، فإن برنامج الدردشة الآلي هذا الذي لا يكل لا يكل أبدًا، حيث يقدم دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ارفع مستوى تجربة خدمة العملاء الخاصة بهم واضمن المساعدة لعملائهم على مدار الساعة بمساعدة LouiseBot.
Mevo
usemevo.com
Mevo هو منشئ برامج الدردشة سهل الاستخدام ويأتي مع خيارات قائمة على القواعد ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، والكثير من القوالب، والمزيد. باستخدام Mevo، يمكنك إنشاء صفحة chatbot ونشرها ودمجها كنافذة منبثقة لصفحتك المقصودة في دقائق دون أي خبرة في البرمجة، وذلك بفضل واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام. تقدم Mevo مجموعة متنوعة من الميزات لجعل تجربة جمع المعلومات الخاصة بك أكثر سلاسة، بما في ذلك تحليلات المشاركة وإعادة الجلسة والقدرة على تصدير بياناتك بتنسيق CSV. يمكنك أيضًا تخصيص برنامج الدردشة الآلي الخاص بك باستخدام علامتك التجارية الخاصة وتعيين الرسائل الأولية والاحتياطية ليستخدمها برنامج الروبوت الخاص بك في حالة عدم الاستجابة.
Officely AI
officely.ai
Officely AI عبارة عن منصة ثورية مصممة لإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين يتكاملون بسلاسة في عمليات المؤسسة. يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي هؤلاء كأعضاء فريق افتراضي، ويتعاملون مع المهام التي تتطلب تقليديًا التدخل البشري. إنهم يتفوقون في توظيف أعضاء الفريق الجدد وتدريبهم وتوجيههم، ويعملون كمساعدين شخصيين للموظفين بناءً على بيانات الأعمال المحددة مسبقًا وتكامل الأدوات، مثل أنظمة CRM أو ERP.
AmplifyReach
amplifyreach.com
منصة أتمتة المحادثة متعددة اللغات لفرق المبيعات والتسويق والدعم! تساعد AmplifyReach العلامات التجارية والشركات على تحويل دورة حياة العملاء الوافدين. يتم استخدام منتج AmplifyReach من قبل أكثر من 3000 علامة تجارية وشركة بما في ذلك شركة Fortune 500 في BFSI. * يساعد حلنا متعدد اللغات، الذي يضم أكثر من 12 لغة مع إمكانية إشراك أكثر من 3.2 مليار شخص، العلامات التجارية والشركات على أتمتة عملية تقليدية متعددة الخطوات لجمع العملاء المحتملين الجدد والتدقيق ثم إنشاء جهة اتصال في بضع دقائق. --> تمت ملاحظة نسبة استيعاب تزيد عن 25% في التفاعل الداخلي عبر العلامات التجارية المباشرة --> اللغات: الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، الماندرين / الصينية، اليابانية، العربية، الهندية، الماليزية، البهاسا الإندونيسية، الروسية * يساعد الحل على توسيع نطاق فرق نجاح العملاء من خلال أتمتة المهام المتكررة. --> أكثر من 60% من أتمتة المهام المتكررة ممكنة خلال 6-9 أشهر مع عائد استثمار يتراوح بين 3X-10X * منصة الذكاء المعزز - حل موحد مع برنامج الدردشة المباشرة متعدد اللغات للإنسان مع برنامج الدردشة الآلي متعدد اللغات المدمج بإحكام. يستخدم الموظفون البشريون برنامج AmplifyReach نفسه عبر الويب والهاتف المحمول وقنوات التواصل الاجتماعي والمراسلة مثل WhatsApp وFacebook Messenger * تحليلات متعمقة موحدة لأداء Chatbot والموظفين البشريين. * التكامل العميق الجاهز مع إدارة علاقات العملاء وجهات الاتصال لـ ZenDesk وFreshDesk وZoho وSalesForce وHubSpot وأكثر من 1000 خيار آخر مع Zapier. حلول من منصة AmplifyReach Catalyst * Chatbot - إنشاء Chatbot - لا يلزم وجود كود! * LiveChat - مساعدة حيث لا يستطيع Chatbot! * المصنف - قم بتحسين تطبيقاتك باستخدام مصنف اللغة الطبيعية! * تصنيف IAB - المصنف السياقي - حل AdTech * البرمجة اللغوية العصبية الأساسية - الذكاء السياقي باستخدام محرك البرمجة اللغوية العصبية الأساسي
konversable
konversable.com
يعد Konversable أحد حلول الدردشة القوية المصممة لإسعاد عملائك وتحويل المزيد من الاستفسارات. يمكن استخدام حلنا عبر العديد من حالات الاستخدام المختلفة. تم تصميم Konversable لمساعدة عملائنا بعدة طرق: * يمكن الآن إخطار العملاء الذين تم تمكين النسخ الاحتياطي للدردشة المباشرة بهم بطلبات الدردشة المباشرة الواردة من خلال التطبيق، ويمكنهم أيضًا الدردشة مع المستخدمين من داخل التطبيق مباشرة. * يمكن استخدام جميع وظائف الدردشة المباشرة الموجودة في الحل السحابي الخاص بنا داخل التطبيق، بما في ذلك القدرة على نقل الدردشات بين الأقسام، وإنشاء/إدراج الردود السريعة لتحسين سهولة الاستخدام. * يمكن إخطار العملاء بأي عملاء متوقعين يتم إنشاؤهم بواسطة الروبوت الخاص بهم، مما يضمن إمكانية التصرف بسرعة. * يمكن مراجعة نصوص الدردشة عبر جميع قنوات المراسلة عند اتصالها؛ بما في ذلك محادثات موقع الويب ومحادثات Whatsapp ومحادثات Messenger. ميزات تفاعلية واستباقية لزيادة الاستفسارات والمحادثات والتحويلات.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai عبارة عن منصة شاملة تمكن المستخدمين من إنشاء ونشر روبوتات الدردشة المخصصة للذكاء الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية (GPTs) لمجموعة متنوعة من تطبيقات الأعمال. تشمل الميزات والقدرات الرئيسية للمنصة ما يلي: * سهولة الاستخدام: يؤكد موقع الويب على أن ChatBotBuilder.ai هو "الطريقة الأسرع والأسهل لإنشاء روبوتات الدردشة وGPTs المخصصة" دون الحاجة إلى خبرة فنية واسعة النطاق. * التكامل المرن: تدعم المنصة التكامل مع آلاف التطبيقات وتسمح للمستخدمين بربط أدواتهم وفرقهم لاكتساب ميزة تنافسية. * الذكاء الاصطناعي المتطور: يستفيد ChatBotBuilder.ai من أحدث نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتشغيل روبوتات الدردشة وGPTs المتطورة. * التخصيص: يمكن للمستخدمين تخصيص مظهر روبوتات الدردشة الخاصة بهم ووظائفها وسلوكها باستخدام واجهة النظام سهلة الاستخدام. * الدعم عبر القنوات: يمكن دمج Chatbots عبر قنوات متعددة، بما في ذلك مواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والصوت. * أدوات التسويق: توفر المنصة ميزات تسويقية مدمجة لمساعدة المستخدمين على إشراك العملاء بشكل أكثر فعالية من خلال برامج الدردشة الآلية الخاصة بهم. * التحليلات: تتيح إمكانات التحليلات القوية للمستخدمين تتبع أداء روبوتات الدردشة الخاصة بهم وتحسينه. يصنف موقع الويب ChatBotBuilder.ai على أنه "أفضل منشئ Chatbot يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم في عام 2024"، وهو يقدم خدماته للشركات والمؤسسات التي تتطلع إلى أتمتة خدمة العملاء، وتبسيط الاتصالات، وتعزيز تجارب المستخدم من خلال قوة الذكاء الاصطناعي. تقدم المنصة كلاً من الخطة الاحترافية للمستخدمين الفرديين وخطة White Label Enterprise للوكالات والمؤسسات الكبيرة التي تتطلع إلى إنشاء حلول chatbot ذات العلامات التجارية الخاصة بها. بشكل عام، يبدو أن ChatBotBuilder.ai عبارة عن منصة شاملة بدون تعليمات برمجية مصممة لتمكين الشركات من جميع الأحجام من الاستفادة من فوائد روبوتات الدردشة المتقدمة ذات الذكاء الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.
Whippy
whippy.ai
Whippy عبارة عن منصة قوية للاتصالات عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، وهي مصممة لرفع إنتاجية الأعمال ومشاركة العملاء من خلال تقنية الأتمتة والذكاء الاصطناعي. تشمل المنتجات الرئيسية البريد الوارد للفريق، والحملات، والأتمتة، وتكامل الذكاء الاصطناعي، والتسلسلات، والتدفقات، والمراجعات. يعمل حل Whippy الشامل على تبسيط الاتصالات، ويستبدل الأدوات المتعددة بسلاسة، ويمكّن الشركات من تحسين الإنتاجية وتحقيق أقصى قدر من النمو.
happyml
happyml.com
Happyml هو مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يسمح لك باستخدام أوامر صوتية أو نصية بسيطة للتحكم بسهولة في تطبيقاتك البرمجية لإكمال المهام نيابةً عنك. كلما زاد عدد التطبيقات البرمجية التي تتصل بها، أصبح مساعد الذكاء الاصطناعي لديك أكثر قوة. HappyML هي أداة ذكاء اصطناعي تمكنك من إطلاق روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المدربة على مختلف الملفات ومواقع الويب في غضون 5 دقائق فقط. تم إنشاء روبوتات الدردشة هذه باستخدام نماذج لغة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يوفر إمكانات محادثة متطورة. باستخدام HappyML، يمكنك بسهولة توصيل واجهات برمجة التطبيقات والملفات ومواقع الويب ونشر روبوتات الدردشة على منصات مثل Slack وShopify والمراسلين ومواقع الويب. توفر الأداة تجربة سلسة دون الحاجة إلى البرمجة أو الإعدادات المعقدة. الانضمام إلى HappyML مجاني ولا يتطلب بطاقة ائتمان. ما عليك سوى الاشتراك باستخدام حساب Google الخاص بك أو إنشاء حساب جديد للبدء.
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في حل مشكلات العملاء وتحسين معدلات التحويل. يعمل برنامج Tidio عبر جميع أنظمة إدارة المحتوى الرئيسية ومنصات التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي. تأسست Tidio في عام 2013، وقد نمت لتضم أكثر من 180 موظفًا ولديها مكاتب في سان فرانسيسكو وشتشيتسين ووارسو. تخدم Tidio العملاء من جميع الأحجام في أكثر من 205 دولة، بما في ذلك Mercedes وShell وPraktiker. يتم عرض أداة الدردشة المباشرة الخاصة بـ Tidio بواسطة 510 مليون مستخدم فريد كل شهر.
Glider AI
glider.ai
توفر منصة Glider AI Skill Intelligence Platform، الحائزة على جائزة SIA لعام 2021 لأكثر تقنيات الموارد البشرية ابتكارًا، حلول توظيف بما في ذلك التقييمات الافتراضية ومقابلات البرمجة/الفيديو وروبوتات الشاشة والمزيد لتوسيع نطاق توظيف المواهب عالية الجودة للمؤسسات وشركات التوظيف ومقدمي الخدمات المتوسطة. العلامات التجارية العالمية مثل Intuit وPwC وAmazon وCapital One تثق في Glider للتحقق من جودة المرشح وملاءمته لأي دور في أي صناعة. في المتوسط، يشهد العملاء معدل توظيف 3x، وانخفاضًا بنسبة 50% في الوقت اللازم لملء الوظيفة، وتحسنًا بنسبة 98% في رضا المرشح. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة Glider AI.
YourGPT
yourgpt.ai
يعمل YourGPT Chatbot على تبسيط عملية إنشاء روبوتات الدردشة المخصصة والمخصصة للصناعة دون الحاجة إلى برمجة. يسمح منشئ روبوتات الدردشة المستند إلى الذكاء الاصطناعي وGPT للمستخدمين بإنشاء روبوتات وتدريبها بسرعة باستخدام بياناتهم الخاصة في دقائق معدودة فقط. احصل على أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي ووفر الوقت والمال باستخدام YourGPT Chatbot. يقدم YourGPT منتجات AI وGPT المتطورة المصممة لتلبية احتياجاتك الفريدة. * تعزيز دعم العملاء من خلال برنامج الدردشة الآلي القوي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي * إنشاء تطبيقات LLM جاهزة للإنتاج باستخدام LLM Spark.
Robofy
robofy.ai
Robofy عبارة عن أداة إنشاء روبوتات دردشة متعددة الاستخدامات تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتكامل مواقع الويب. فهو يوفر إمكانية إنشاء روبوتات محادثة مخصصة، وذلك باستخدام محتوى موقع الويب لتقديم استجابات تلقائية لاستفسارات الزوار. يعمل Robofy AI Chatbot من خلال التدريب على محتوى موقع الويب، بما في ذلك المستندات وملفات PDF وصفحات الويب. يمكن للمستخدمين إدخال عناوين URL أو كتابة المحتوى مباشرة للتدريب، مما يسمح لبرنامج الدردشة الآلي بالرد تلقائيًا على الاستفسارات بناءً على هذه البيانات. يستخدم Robofy في المقام الأول لتعزيز دعم العملاء على مواقع الويب. من خلال توفير المساعدة الآلية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فإنه يعالج استفسارات العملاء على الفور، مما يحسن تجربة المستخدم والمشاركة. يقدم Robofy أداة chatbot مع ميزات قابلة للتخصيص مثل الألوان واللغة وتحديد المواقع. يتضمن وظائف مثل سجل الدردشة والأسئلة الشائعة المقترحة والردود فائقة السرعة. توفر المنصة أيضًا مكونًا إضافيًا لـ WordPress للتكامل السلس مع مواقع الويب المستندة إلى WordPress. تم تصميم Robofy لسهولة التكامل والاستخدام، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان لخطته المجانية. وهو يدعم تدريب chatbot التلقائي ويوفر خيارات لإدخال المحتوى يدويًا لأغراض التدريب.
Cohere
cohere.com
Cohere هي منصة الذكاء الاصطناعي الرائدة للمؤسسات. إن الذكاء الاصطناعي العالمي الخاص بنا مناسب بشكل فريد لاحتياجات الأعمال، مما يفتح المجال أمام سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول وخصوصية البيانات بشكل غير مسبوق. منصة Cohere هي منصة سحابية، ويمكن الوصول إليها من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) كخدمة مُدارة، ويمكن نشرها على السحابة الافتراضية الخاصة (VPC) أو حتى في الموقع للقاء الشركات حيث توجد بياناتها، مما يوفر أعلى مستويات المرونة والتحكم. تأسست شركة Cohere على يد خريجي Google Brain والمؤلف المشارك لورقة بحث Transformer الرائدة، وهي في مهمة لتحويل المؤسسات ومنتجاتها باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يفتح طريقة أكثر سهولة لإنشاء المعلومات والبحث عنها وتلخيصها أكثر من أي وقت مضى. نحن مدعومون من قبل مجموعة من المستثمرين المؤسسيين والاستراتيجيين العالميين بما في ذلك Index Ventures، وOracle، وNVIDIA، وSalesforce Ventures، وInovia Capital، وDTCP، وMirae Asset، وRadical Ventures، وSection 32، وTiger Global، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك جيفري هينتون. ، جيف دين، فاي فاي لي، بيتر أبيل، وراكيل أورتاسون.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson هي الشركة الرائدة عالميًا في محادثات المؤسسات. تستخدم المئات من العلامات التجارية الرائدة في العالم - بما في ذلك HSBC، وChipotle، وVirgin Media - منصة المحادثة السحابية الخاصة بنا للتعامل مع ملايين المستهلكين بأمان ومسؤولية. نحن ندعم مليار تفاعل محادثة كل شهر، ونوفر مجموعة بيانات غنية وفريدة وأدوات أمان لإطلاق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغات الكبيرة لتحقيق نتائج أعمال أفضل. باستخدام حلول LivePerson، يمكنك فهم ما يريده العملاء، والاتصال بالقنوات المناسبة، ومساعدة وكلائك، وتبني الأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي - كل ذلك في خدمة أعمالك وعملائك. نحن نسمي هذه الدورة الفاضلة "دولاب الموازنة للمحادثة"، وهي جوهر كل ما نقوم به.
Command AI
command.ai
في Command AI، نحن نؤمن بعالم حيث الإنترنت "يعمل فقط" لكل زائر وعميل ومستخدم. نظرًا لأن الإنترنت أصبح أكثر قوة وازدحامًا، فقد أصبح من الصعب على الجميع استخدامه. والحلول التي توصلنا إليها حتى الآن - مثل برامج الدردشة المزعجة والنوافذ المنبثقة المزعجة - ينتهي بها الأمر بالتجاهل أو حتى إزعاج المستخدمين أكثر مما يساعدون. نبيع الأدوات لمنشئي البرامج والمشترين لمساعدتهم على تحسين برامجهم للمستخدمين. نطلق على هذا اسم منصة مساعدة المستخدم الخاصة بنا، وهو يأتي في جزأين: - وكيل الذكاء الاصطناعي - وكيل دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه الإجابة على أسئلة المستخدمين، وتنفيذ الإجراءات لهم، وحتى المشاركة في التصفح معهم لتعليم الواجهة الخاصة بك. - Nudge Platform - تنبيهات وتلميحات ورسائل مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوجيه المستخدمين بطرق مخصصة لا تزعجهم. نحن نقوم بذلك من خلال تقديم التنبيهات على النحو الأمثل استنادًا إلى السلوك داخل المنتج، وليس فقط القواعد الثابتة، بالإضافة إلى قياس القياس ومدى "الغضب الشديد" الذي يصل إليه المستخدمون في التنبيهات لتجنب مضايقتهم. بديل لمنصات التبني الرقمية القديمة تُترجم مساعدة المستخدم إلى نتائج ملموسة مثل تحسين المشاركة واعتماد الميزات والتحويل والاحتفاظ، كل ذلك مع تقليل تذاكر الدعم منخفضة القيمة. يتم استخدامنا من قبل فرق مثل HubSpot وHashiCorp وYotpo وThryvv وFreshworks.
chatof.ai
chatof.ai
ChatOf.ai عبارة عن منصة تسمح للشركات بإنشاء ونشر روبوتات الدردشة الخاصة بها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تشمل الميزات الرئيسية للخدمة ما يلي: * Chatbots المخصصة للذكاء الاصطناعي: تتيح المنصة للشركات إنشاء ونشر روبوتات محادثة مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها وعلامتها التجارية المحددة. يمكن تصميم روبوتات الدردشة للتعامل مع وظائف الأعمال المختلفة مثل دعم العملاء وتوليد العملاء المحتملين والمساعدة في التجارة الإلكترونية والمزيد. * تقنية الذكاء الاصطناعي للمحادثة: تستخدم ChatOf.ai معالجة متقدمة للغة الطبيعية (NLP) وخوارزميات التعلم الآلي لتشغيل روبوتات الدردشة الخاصة بها، وتمكينها من المشاركة في محادثات شبيهة بالمحادثات البشرية وفهم السياق والقصد وراء استعلامات المستخدم. * No-Code Chatbot Builder: توفر الخدمة واجهة إنشاء روبوتات الدردشة سهلة الاستخدام بدون تعليمات برمجية، مما يسمح للشركات بإنشاء وتكوين روبوتات الدردشة الخاصة بها دون الحاجة إلى معرفة تقنية واسعة أو مهارات برمجة. * نشر القناة الشاملة: يمكن دمج روبوتات الدردشة التي تم إنشاؤها على النظام الأساسي بسلاسة ونشرها عبر قنوات متعددة، مثل مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات المراسلة (مثل Facebook Messenger وWhatsApp) والمساعدين الصوتيين. * التحليلات والتحسين: يقدم ChatOf.ai تحليلات في الوقت الفعلي وأدوات تتبع الأداء لمساعدة الشركات على مراقبة أداء روبوتات الدردشة الخاصة بها، وتحديد مجالات التحسين، وتحسين تجارب المحادثة. * الأمان على مستوى المؤسسات: تم تصميم النظام الأساسي بميزات أمان على مستوى المؤسسة لضمان حماية البيانات الحساسة والامتثال للوائح ذات الصلة. تضع ChatOf.ai نفسها كحل شامل للشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من قوة روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تفاعلات العملاء، وأتمتة العمليات التجارية المختلفة، ودفع النمو.
Chatling
chatling.ai
قم بتمكين أعمالك باستخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تعزيز رضا العملاء وزيادة المبيعات والاستجابة الفورية وتوفير وقتك - كل ذلك دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة. يساعدك Chatling على إنشاء برامج دردشة مخصصة على الفور ونشرها على أي موقع ويب دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.
Zappr.AI
zappr.ai
أنشئ روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتم تدريبه باستخدام بياناتك. بمجرد تحميل ملف PDF أو توفير رابط موقع ويب، يمكنك الحصول على روبوت محادثة مشابه لـ ChatGPT لديه القدرة على الإجابة على أي أسئلة تتعلق بمستندك.
Acquire
acquire.io
تزود شركة Acquire فرق المؤسسة بالأدوات الرقمية التي يحتاجونها لإنشاء أفضل تجارب العملاء. من خلال الميزات التي تشمل التصفح الآمن وروبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي والدردشة المباشرة ومكالمات الفيديو، تعمل Acquire على تمكين الفرق من حل مشكلات المبيعات والخدمة والدعم المعقدة بشكل استباقي في الوقت الفعلي عبر جميع القنوات. باستخدام Acquire، يمكن للشركات إشراك العملاء بشكل مستمر مع تقليل وقت الحل والتكرار. تلبي مجموعة برامج Acquire المرنة والقابلة للتطوير احتياجات خدمة العملاء والمبيعات والدعم لأي شركة - على أي جهاز. يقع المقر الرئيسي لشركة Acquire في سان فرانسيسكو. ينتشر عملاء الشركة في جميع أنحاء العالم ويتضمنون العديد من العلامات التجارية المدرجة في قائمة Fortune 500. يتم دعم Acquire من قبل مجموعات مثل Base10 وS28 Capital وFathom Capital.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat عبارة عن دردشة حية مجانية للشركات عبر الإنترنت للتحدث مع عملائها في الوقت الفعلي. فهو يوفر لك إنشاء نظام دعم عملاء 360 درجة وتوصيل مسارات الرسائل وتقديم المكالمات والتهيئة والتخصيص بحرية.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ عبارة عن نظام أساسي لمشاركة العملاء يتميز بالدردشة المباشرة وتتبع زائري موقع الويب وإمكانات التحليلات التي تساعدك على معرفة زوار موقعك وإشراكهم ودعم عملائك في الوقت الفعلي. محملة بجميع الميزات التي يتوقعها العميل وأكثر من ذلك بكثير، بما في ذلك تتبع الزائرين المباشرين، وترجمة الدردشة المباشرة، والدردشة المباشرة، ومشغلات الدردشة الآلية، وتسجيل العملاء المحتملين، والمكالمات الصوتية، ومشاركة الشاشة، وإدارة الألفاظ النابية، ومعاينة الدردشة، والروبوت بدون كود، وروبوت الإجابة، توجيه الدردشة، والدردشة الداخلية، وتطبيق الهاتف المحمول للوكيل، وSDK لنظامي التشغيل iOS وAndroid، وعمليات التكامل مع قنوات المراسلة الفورية الشهيرة مثل Whatsapp وInstagram وFB Messenger وTelegram. كل هذا في منصة واحدة.
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE هو حل أساسي مبتكر للمستخدمين لإنشاء DIY WorkBots لتحسين المهارات وإشراك أصحاب المصلحة وتحويل العمليات التجارية وإدارة المعرفة التنظيمية. ويمكن أيضًا دمجه مع الأنظمة الخلفية عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) لتحقيق مستويات التخصيص المطلوبة لتسهيل أتمتة العمليات الروبوتية (RPA).
Botifi
botifi.me
منشئ Chatbot، أتمتة المبيعات والتسويق والدعم على Telegram وFacebook Messenger وInstagram وغيرها
ChatShape
chatshape.com
ChatShape هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من الجيل التالي تتيح لك إنشاء روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لموقعك على الويب. ما عليك سوى الانتقال إلى chatshape.com/create، وإضافة رابط موقع الويب الخاص بك الذي سيتم الزحف إليه، وسيتم استخدام النص لتدريب برنامج الدردشة الآلي الذي يمكنك تضمينه في موقع الويب الخاص بك للإجابة على استفسارات العملاء على الفور، وتحويل المزيد من الزوار إلى عملاء، وتوفير المال لك. مئات الساعات من الوقت.
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