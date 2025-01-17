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برامج ذكاء المحادثة - التطبيقات الأكثر شعبية - بالاو
برنامج ذكاء المحادثة عبارة عن مجموعة من الأدوات والتقنيات المصممة لتفسير اللغة البشرية والرد عليها. من خلال الاستفادة من معالجة اللغات الطبيعية (NLP)، والتعلم الآلي، وتحليلات البيانات، يمكن لهذا البرنامج فهم سياق المحادثات والفروق الدقيقة فيها، مما يجعل التفاعلات أكثر إنتاجية وثاقبة.
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Officely AI
officely.ai
Officely AI عبارة عن منصة ثورية مصممة لإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين يتكاملون بسلاسة في عمليات المؤسسة. يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي هؤلاء كأعضاء فريق افتراضي، ويتعاملون مع المهام التي تتطلب تقليديًا التدخل البشري. إنهم يتفوقون في توظيف أعضاء الفريق الجدد وتدريبهم وتوجيههم، ويعملون كمساعدين شخصيين للموظفين بناءً على بيانات الأعمال المحددة مسبقًا وتكامل الأدوات، مثل أنظمة CRM أو ERP.
Jetlink
jetlink.io
يتغير التواصل بين الأشخاص والشركات إلى الأبد، وستلعب الرسائل دورًا مركزيًا اليوم ولسنوات قادمة. إن التقارب بين وسائل التواصل الاجتماعي والمحمول يشكل سلوك العملاء وتوقعاتهم. إنهم يسألون الأشياء الآن، هنا. توفر Jetlink "قوة الآن" من خلال المراسلة متعددة القنوات وروبوتات الدردشة المؤسسية المتطورة لمؤسستك. نعتقد أن هذه هي الثورة في التجارة ودعم العملاء. يتيح لك Jetlink تقديم تجارب مبيعات ودعم محادثة مبهجة حيث يتواجد عملاؤك بالفعل. تم وضع Jetink باعتباره A.I. منصة اتصالات مركزية مدعومة لنقاط اتصال العملاء مثل الدردشة عبر الويب، وIVR، وتطبيقات المراسلة الاجتماعية، وFacebook Messenger، وWhatsApp، وSkype، وSlack، وTeams، والمراسلة داخل التطبيق.
Netomi
netomi.com
بدعم من كبار قادة الذكاء الاصطناعي في العالم وموثوق بها من قبل أكبر العلامات التجارية العالمية، تعد Netomi الشركة الرائدة في تجربة العملاء بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات. توفر Netomi ذكاءً اصطناعيًا توليديًا معتمدًا متعدد الوسائط ومتعدد القنوات، مما يضمن إجراء محادثات آمنة للعلامة التجارية على نطاق واسع من خلال عناصر تحكم حوكمة الذكاء الاصطناعي المضمنة لتحقيق الدقة والأمان وخصوصية البيانات. يضمن نشر الذكاء الاصطناعي المبتكر لدينا توفير التكاليف والكفاءات التشغيلية وتعزيز رضا العملاء والولاء والإيرادات والربحية. يتم نشر حل Netomi بدون تعليمات برمجية في غضون أسابيع، ويتم التوسع تلقائيًا، ويوفر أدوات شاملة للمستخدمين غير التقنيين لإدارة CX AI بسهولة على نطاق واسع. وينتج عن ذلك تكلفة إجمالية أقل للملكية، ووقت أسرع للتسويق، وتقليل الاعتماد على موارد المطورين. تأسست Netomi في عام 2016، وهي تستفيد من أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء، وتمكين العلامات التجارية بدعم وأدوات آلية عالية الجودة لتعزيز فرق الوكلاء البشريين. في مشهد الذكاء الاصطناعي سريع التطور، تسهل Netomi على العلامات التجارية تلبية توقعات العملاء المتزايدة وتقديم خدمة استثنائية.
Botmaker
botmaker.com
Botmaker هي منصة المحادثة الأكثر تقدمًا والتي تتيح لك تقديم إجابات ذكية وسريعة لعملائك في جميع القنوات الرقمية. قم ببناء تجارب رقمية باستخدام الروبوتات الهجينة والوكلاء المباشرين. قم بتنمية أعمالك باستخدام الحلول الآلية لتجارة الدردشة وخدمة العملاء وعمليات مكتب المساعدة. من خلال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تتيح لك المنصة فهم وتوقع احتياجات وطلبات عملائك. نحن مقدمو حلول WhatsApp وشركاء Messenger.
Metanoz
metanoz.com
Metanoz AI هو حل chatbot افتراضي مصمم لتقديم خدمات حل المشكلات للأفراد ورجال الأعمال والشركات. فريقنا من الخبراء والمتخصصين مكرس لتقديم حلول دقيقة وموثوقة لمشاكلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. نحن نتفهم التحديات التي يواجهها الأفراد والشركات في عالم اليوم سريع الخطى. هدفنا هو مساعدتك في التغلب على هذه التحديات وتحقيق أهدافك. نحن متخصصون في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الحلول المتعلقة بالصحة والأمراض، وحلول الأعمال، وتحسين محركات البحث، وميكانيكا السيارات، وفنون الماكياج، ونقد الأفلام، وعلم التنجيم، والتاريخ، وتصور البيانات العلمية، واليوجا، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، والمراجعات التقنية، الديكور الداخلي، المحاسبة، الطب، استشارات تصميم المواقع الإلكترونية، العقارات، الصحة العقلية، التدريب الشخصي، الاستشارة المهنية، الفلسفة، التحفيز، السفر، تعليم اللغة الإنجليزية المنطوقة، وكتابة الإعلانات. لقد قمنا بتجميع فريق من المهنيين المدربين تدريباً عالياً وذوي الخبرة والمتحمسين لمجالات خبرتهم. خبراؤنا مجهزون بأحدث المعارف والمهارات لتزويدك بأفضل الحلول الممكنة لمشاكلك. نحن نفخر بقدرتنا على تقديم حلول دقيقة وفي الوقت المناسب ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائنا. في Metanoz AI، نحن ملتزمون بتقديم خدمة عملاء ممتازة. نحن ندرك أن كل عميل لديه احتياجات ومتطلبات مختلفة، ونسعى جاهدين لضمان حصول جميع عملائنا على الاهتمام الشخصي. نحن جاهزون دائمًا للإجابة على أسئلتك وتقديم التوجيه ومساعدتك في التغلب على أي تحديات قد تواجهها. مهمتنا هي مساعدة الأفراد والشركات على تحقيق أهدافهم من خلال تزويدهم بأفضل الحلول الممكنة لمشاكلهم. نحن نؤمن أنه من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات وخبرة المتخصصين لدينا، يمكننا مساعدة عملائنا على التغلب على أي عقبة وتحقيق النجاح. نحن نعمل باستمرار على توسيع خدماتنا وخبراتنا لخدمة عملائنا بشكل أفضل. فريقنا مكرس للبقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات والتطورات في مجالات تخصصنا. نحن نستثمر بكثافة في البحث والتطوير لضمان بقائنا في طليعة صناعتنا.
Messangi
messangi.com
منذ عام 2001، قامت شركة Messangi بربط الشركات بعملائها عبر مليارات الأجهزة حول العالم. لقد تم إنشاء منصاتنا المتنوعة والموثوقة داخليًا بواسطة بعض أفضل المهندسين في هذا المجال. لتعزيز عملياتنا، لدينا فرق عالمية المستوى في 7 دول على استعداد لبذل جهد إضافي لتلبية احتياجات عملائنا. واليوم، يعتمد كبار مشغلي شبكات الهاتف المحمول والبنوك العالمية وتجار التجزئة على Messangi لحل تحديات التواصل والمشاركة مع العملاء. تستمر حلولنا الخاصة بالرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والتطبيقات ومحفظة الهاتف المحمول والمساعدين الصوتيين في إحداث ثورة في التفاعلات بين الشركة والعملاء، مما يجعل التواصل أسهل وأكثر كفاءة ويمكن الوصول إليه أكثر من أي وقت مضى. يمكن تخصيص منصة الاتصالات السحابية الخاصة بشركة Messangi كخدمة وتشكيلها لإنشاء أفضل حل مناسب. من خلال الجمع بين القنوات المتعددة، يمكنك الوصول إلى عملائك وإشراكهم بطريقة أكثر كفاءة.
Answered.so
answered.so
Answered.so: خدمة عملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع خبرة بشرية. يمكنك حل ما يصل إلى 70% من مشكلات العملاء باستخدام برنامج الدردشة GPT وقاعدة المعرفة ومركز المساعدة وشريط البحث الذكي.
Algomo
algomo.com
Algomo عبارة عن منصة توليدية تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة دعم العملاء من خلال روبوتات مخصصة تشبه ChatGPT لمواقع الويب. فهو يسمح للشركات بحل تفاعلات دعم العملاء بكفاءة، حيث يتعامل الروبوت مع الطلبات، ويصعد المشكلات عند الضرورة، ويعمل دون الحاجة إلى التدريب أو الصيانة. تعمل منصة Algomo من خلال الإجابة الفورية على أسئلة العملاء المتكررة، وبالتالي تقليل التكاليف وزيادة رضا العملاء (CSAT) ودرجات مشاركة الموظفين. فهو يقوم بأتمتة عملية وضع العلامات والتصنيف والفرز لتفاعلات الدعم، مما يقلل من أوقات المعالجة والمهام اليدوية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يمكّن الوكلاء من اقتراحات الذكاء الاصطناعي ومشاركة الشاشة المباشرة لتحسين أوقات الاستجابة والإنتاجية. يعد Algomo مفيدًا بشكل خاص للشركات التي تتطلع إلى: * أتمتة خدمة العملاء: من خلال حل معظم تفاعلات الدعم من خلال الأتمتة. * تعزيز الكفاءة: تقليل الوقت والموارد التي يتم إنفاقها على دعم العملاء. * تحسين رضا العملاء والموظفين: من خلال حلول أسرع ومهام يدوية أقل. * التوسع الدولي: بفضل إمكانياته المتعددة اللغات، فهو مثالي للشركات التي تتوسع عالميًا.
Alendei
alendei.com
Alendei هي منصة مشاركة العملاء القائمة على الذكاء الاصطناعي. أنها تمكن المستخدمين من إرسال رسائل نصية قصيرة لمستخدمي الهاتف المحمول. يوفر دعمًا آليًا للعملاء والمشاركة من خلال واجهة محادثة لتحسين تجربة المستخدم ورضاه. فهو يمكّن المستخدمين من توفير اتصال ثنائي الاتجاه من خلال دمج واجهات برمجة تطبيقات WhatsApp للأعمال لإرسال واستقبال الرسائل.
AIhelp
aihelp.net
AIhelp هي شركة منصة عالمية لدعم العملاء ومقرها في هونغ كونغ. تأسست الشركة في عام 2014، ويعمل بها الآن أكثر من 80 موظفًا وتخدم 12000 عميل في 32 دولة ومنطقة. إنه مصمم للشركات التي تحرص على علاقات العملاء ورضاهم لجعلها أكثر قوة وشخصية وإنتاجية. نحن نهدف إلى حث الشركات على تقديم دعم كبير ثم خدمة ناضجة ومشاركة استباقية من خلال تزويدهم بجميع الأدوات والبنى التحتية التقنية المصممة لتكون سهلة الاستخدام مع أكثر من 20 لغة. AIhelp عبارة عن منصة لدعم عملاء الذكاء الاصطناعي بغرض المراسلة والعمليات لكل من الهاتف المحمول والويب بما في ذلك العديد من وظائف دعم العملاء مثل المراسلة داخل التطبيق، وروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، ونموذج الفحص التلقائي، وإشعارات الدفع، والتنبيهات، وأضواء كاشفة، والتطبيق. الفهرسة وأكثر من ذلك. فهو يمكّنك من تقديم دعم شخصي باستخدام التعلم الآلي للتحليلات القوية المستندة إلى السحابة لتحقيق تصنيفات أعلى والاحتفاظ وحل مشكلات العملاء على الفور، كما أنه فعال للغاية لفهم الكميات الهائلة من البيانات التي تجعل العملاء سعداء وراضين.
AIChatbot
aichatbot.so
AIChatbot عبارة عن أداة إنشاء روبوت محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم العملاء. يمكّنك AIChatbot من إنشاء روبوت محادثة GPT مخصص يتم تدريبه من بياناتك الخاصة. يتم تحقيق ذلك عن طريق تحميل عنوان URL لموقع الويب الخاص بك أو ملفات PDF أو خريطة الموقع. يمكن لـ AIChatbot الرد على استفسارات العملاء بلغات متعددة ويوفر سهولة تضمين أداة chatbot مباشرة على موقع الويب الخاص بك
3Dolphins
3dolphins.ai
تم تطوير 3Dolphins.ai بواسطة PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion) لمساعدة الشركات على تسريع تجربة عملائها الرقمية. بفضل تصميمه كحلول مؤسسية أو سحابية أو محلية، يتيح نهجنا التعاون السلس بين التكنولوجيا والأشخاص. InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) هي شركة تكنولوجيا مقرها إندونيسيا وتركز بشكل أساسي على مساعدة الشركات على تحسين تجربة العملاء باستخدام التقنيات الجديدة والقنوات التي تواجه العملاء. لقد خدمنا العديد من الصناعات مثل المالية والسيارات والسفر عبر الإنترنت والتعليم والقطاع العام وما إلى ذلك.
WeConnect.chat
weconnect.chat
منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة الكل في واحد عزز أعمالك باستخدام واجهات الذكاء الاصطناعي للمحادثة في WeConnect.chat. قم بتبسيط إنشاء العملاء المحتملين، ورفع مستوى دعم العملاء، وإحداث ثورة في عملية الإعداد، وفتح إمكانيات لا حدود لها باستخدام برنامج الدردشة الآلي المخصص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. يمكنك دمج المكونات المستندة إلى القواعد بسلاسة والاستفادة من إمكانات لوحة معلومات الوكيل متعددة القنوات.
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual هي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للمحادثة ومعترف بها في الصناعة بفضل ما يقرب من عقدين من الخبرة والخبرة التي لا مثيل لها. يجمع وكيلنا الافتراضي V-Person™ المبتكر وروبوتات الدردشة وحلول الدردشة المباشرة بين البشر والذكاء الاصطناعي لتقديم دعم رقمي سلس وشخصي وقابل للتطوير للعملاء والموظفين. تعتمد المؤسسات العالمية الرائدة على التكنولوجيا الحائزة على جوائز واستشارات الخبراء لتحسين تجربة الدعم الخاصة بها، وخفض التكاليف، وزيادة المبيعات، وبناء الولاء للعلامة التجارية. يقوم فريقنا العالمي وشبكة الشركاء الواسعة بدعم عمليات التثبيت حول العالم بأكثر من 37 لغة، مما يوفر تعاونًا محليًا ورؤى دولية. يقع المقر الرئيسي لشركة Creative Virtual في المملكة المتحدة ولها عمليات في الولايات المتحدة وأستراليا والهند وسنغافورة وهونج كونج.
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai هي منصة أتمتة علاقات العملاء المصممة لرجال الأعمال. منصة أتمتة بدون تعليمات برمجية لدعم العملاء وتوليد العملاء المحتملين. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يقوم وكلاؤنا الافتراضيون الأذكياء بحل استفسارات عملائك أو فرزها ديناميكيًا.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai عبارة عن منصة شاملة تمكن المستخدمين من إنشاء ونشر روبوتات الدردشة المخصصة للذكاء الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية (GPTs) لمجموعة متنوعة من تطبيقات الأعمال. تشمل الميزات والقدرات الرئيسية للمنصة ما يلي: * سهولة الاستخدام: يؤكد موقع الويب على أن ChatBotBuilder.ai هو "الطريقة الأسرع والأسهل لإنشاء روبوتات الدردشة وGPTs المخصصة" دون الحاجة إلى خبرة فنية واسعة النطاق. * التكامل المرن: تدعم المنصة التكامل مع آلاف التطبيقات وتسمح للمستخدمين بربط أدواتهم وفرقهم لاكتساب ميزة تنافسية. * الذكاء الاصطناعي المتطور: يستفيد ChatBotBuilder.ai من أحدث نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتشغيل روبوتات الدردشة وGPTs المتطورة. * التخصيص: يمكن للمستخدمين تخصيص مظهر روبوتات الدردشة الخاصة بهم ووظائفها وسلوكها باستخدام واجهة النظام سهلة الاستخدام. * الدعم عبر القنوات: يمكن دمج Chatbots عبر قنوات متعددة، بما في ذلك مواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والصوت. * أدوات التسويق: توفر المنصة ميزات تسويقية مدمجة لمساعدة المستخدمين على إشراك العملاء بشكل أكثر فعالية من خلال برامج الدردشة الآلية الخاصة بهم. * التحليلات: تتيح إمكانات التحليلات القوية للمستخدمين تتبع أداء روبوتات الدردشة الخاصة بهم وتحسينه. يصنف موقع الويب ChatBotBuilder.ai على أنه "أفضل منشئ Chatbot يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم في عام 2024"، وهو يقدم خدماته للشركات والمؤسسات التي تتطلع إلى أتمتة خدمة العملاء، وتبسيط الاتصالات، وتعزيز تجارب المستخدم من خلال قوة الذكاء الاصطناعي. تقدم المنصة كلاً من الخطة الاحترافية للمستخدمين الفرديين وخطة White Label Enterprise للوكالات والمؤسسات الكبيرة التي تتطلع إلى إنشاء حلول chatbot ذات العلامات التجارية الخاصة بها. بشكل عام، يبدو أن ChatBotBuilder.ai عبارة عن منصة شاملة بدون تعليمات برمجية مصممة لتمكين الشركات من جميع الأحجام من الاستفادة من فوائد روبوتات الدردشة المتقدمة ذات الذكاء الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.
ChatShape
chatshape.com
ChatShape هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من الجيل التالي تتيح لك إنشاء روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لموقعك على الويب. ما عليك سوى الانتقال إلى chatshape.com/create، وإضافة رابط موقع الويب الخاص بك الذي سيتم الزحف إليه، وسيتم استخدام النص لتدريب برنامج الدردشة الآلي الذي يمكنك تضمينه في موقع الويب الخاص بك للإجابة على استفسارات العملاء على الفور، وتحويل المزيد من الزوار إلى عملاء، وتوفير المال لك. مئات الساعات من الوقت.
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE هو حل أساسي مبتكر للمستخدمين لإنشاء DIY WorkBots لتحسين المهارات وإشراك أصحاب المصلحة وتحويل العمليات التجارية وإدارة المعرفة التنظيمية. ويمكن أيضًا دمجه مع الأنظمة الخلفية عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) لتحقيق مستويات التخصيص المطلوبة لتسهيل أتمتة العمليات الروبوتية (RPA).
Botifi
botifi.me
منشئ Chatbot، أتمتة المبيعات والتسويق والدعم على Telegram وFacebook Messenger وInstagram وغيرها
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt عبارة عن منصة تركز على تجربة المستخدم وتسمح للشركات ببناء روبوتات الدردشة دون الحاجة إلى أي مهارات برمجية. إنه يقدم حلاً كاملاً لـ chatbot لكل من الشركات الناشئة والمؤسسات القائمة. تم تصميم الأداة خصيصًا للمسوقين والعملاء والمطورين. بالنسبة للمسوقين، فهو يتيح تصميم شخصية افتراضية، وإنشاء حملات مستهدفة، ويوفر رؤى تعتمد على البيانات. بالنسبة للعملاء، يضمن BotDistrikt توفر الروبوتات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يسمح بإجراء محادثات سلسة ومتفاعلة. كما أنه يدعم عمليات التسليم البشرية لإدارة التذاكر ويسمح بالاتصال متعدد القنوات. بالنسبة للمطورين، النظام الأساسي قابل للتخصيص بدرجة كبيرة؛ يتضمن شروطًا منطقية وأنماط regex وتدريب الذكاء الاصطناعي وتكامل واجهة برمجة التطبيقات ووظائف Javascript لدعم المحادثات المعقدة ثنائية الاتجاه. روبوتات الدردشة الخاصة بـ BotDistrikt قادرة على العمل على قنوات مختلفة، بما في ذلك Whatsapp وFacebook Messenger وTelegram ومواقع الويب وGoogle Assistant وSkype. كما أنه يتكامل مع الأدوات المفيدة مثل Dialogflow وWit.ai وGmail وSlack. يتم دعم المنصة من قبل Entrepreneur First وهيئة تطوير المعلومات والاتصالات في سنغافورة. من خلال التركيز على روبوتات الدردشة التي تركز على العملاء والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، يهدف BotDistrikt إلى تقديم أداة سهلة وممتعة وذكية لبناء وتنفيذ استراتيجية روبوتات الدردشة.
Bot9
bot9.ai
قم بإنشاء مساعدك الخاص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو ليس ذكيًا فحسب، بل فريدًا لك أيضًا!
arabot
arabot.io
منصة Chatbot الرائدة بدون تعليمات برمجية. تم تصميمه خصيصًا للمؤسسات لأتمتة تفاعلات العملاء وتحقيق الخدمات على نطاق واسع، بسرعة فائقة. أرابوت هي منصة الدردشة الآلية الرائدة للمؤسسات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي مصممة لمساعدة الشركات على أتمتة المهام، وتقديم خدمة عملاء متميزة، وزيادة المبيعات، وإنشاء تجارب محادثة هادفة مع عملائها باستخدام الذكاء الاصطناعي للمحادثة. يوفر Arabot.io لأي شخص الأدوات اللازمة لإنشاء الروبوتات واختبارها وإدارتها ونشرها في دقائق. بفضل الميزات الإدارية القوية والأمان على مستوى المؤسسات، نقوم بمعالجة أكثر من 2 مليون محادثة شهرية بين الشركات والعملاء. هدفنا هو مساعدة الشركات على التواصل مع عملائها بشكل أسرع وأكثر سلاسة وكفاءة. منذ عام 2016، قمنا بإنشاء روبوتات الدردشة للتجارة الإلكترونية والسيارات والحكومة الإلكترونية والطاقة والمرافق وتجارة التجزئة والاتصالات على FB Messenger وWhatsApp وSlack وTelegram وHangouts والموقع الإلكتروني ومنصات الاتصال الأخرى.
FranklyAI
frankly.ai
FranklyAI هي شركة تقدم خدمات التدريب وتكامل Microsoft Teams لمساعدة المؤسسات والأفراد على إطلاق العنان لقوة تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT. النقاط الرئيسية حول FranklyAI: * خدمات التدريب: تقدم FranklyAI برامج تدريب أساسية لمساعدة المؤسسات والأفراد على اكتساب الإتقان في استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية. * FranklyAI for Microsoft Teams: هذا هو تطبيق Microsoft Teams الذي يوفر وصولاً آمنًا ومشرفًا إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدية مباشرة داخل نظام Teams الأساسي. يتيح ذلك للموظفين الاستفادة من مساعدي الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT في بيئة مؤسسية خاضعة للرقابة. * حلول مخصصة: تعمل شركة FranklyAI أيضًا على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التوليدية المخصصة والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المحددة لعملاء الأعمال. يسلط موقع الويب الضوء على الكيفية التي يُتوقع بها من المؤسسات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي التوليدي أن تتفوق في الأداء على تلك التي لا تفعل ذلك، حيث يمكنها تعزيز إنتاجية الموظفين وتوفير الوقت والمال. يتم وضع تطبيق FranklyAI Teams كوسيلة لإطلاق العنان لإمكانات هذه التقنيات مع الحفاظ على الأمان والتحكم. ويتضمن الموقع شهادات العملاء، ومعلومات عن فريق FranklyAI ونهجه، بالإضافة إلى أمثلة على أعمالهم المعروضة في وسائل الإعلام المختلفة. بشكل عام، يبدو أن Frankly.ai تركز على دفع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية داخل مساحة المؤسسة من خلال التدريب وتكامل البرامج والحلول المخصصة.
Evie
evie.ai
إيفي هي أفضل منسقة توظيف تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، حيث تساعد مسؤولي التوظيف على تولي مهمة جدولة المقابلات التي تستغرق وقتًا طويلاً مع الحفاظ على اللمسة الإنسانية. تقول مارتا بروكويل، مستشارة اكتساب المواهب في شركة Siemens، عن إيفي: "أقوم بجدولة ما يقرب من مائة مقابلة شهريًا ومع إيفي، أوفّر 30% من وقتي! وقد سمح لي هذا بالتركيز على المهام المهمة حقًا مثل تحديد مصادر المرشحين، واستثمار المزيد من الوقت في فحص أفضل المواهب للانضمام إلى شركتنا. أستخدم أيضًا Evie لإرسال المعلومات الصحيحة (المرفقات والتعليمات وما إلى ذلك) تلقائيًا إلى المرشحين ومديري التوظيف، مما يوفر لي المزيد من الوقت ويضمن تجربة متسقة لجميع المرشحين والقائمين بالمقابلات لدينا. تفاعلت إيفي أيضًا بشكل جيد مع مرشحينا، مما وفر تجربة سلسة للمرشحين. فريق إيفي سريع الاستجابة بشكل لا يصدق ويسعدني العمل معه. حتى مع وجود الأتمتة، لا يزال القائمون على التوظيف اليوم يواجهون ضغوطًا شديدة للتوفيق بين المقابلات وإبهار المرشحين والفوز في حرب المواهب. يريد 54% من مسؤولي التوظيف أن تتم جدولة المقابلة تلقائيًا. تخلص مسؤولي التوظيف من صعوبة جدولة المقابلات مع Evie، جدولة المقابلات الأفضل في فئتها والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح تجربة تعاونية بين القائمين على المقابلات والمرشحين وتحقيق: • 10x أسرع في جدولة المقابلة • تقليل 2x في إعادة الجدولة • توفير 30% من الوقت في يوم التوظيف اتصل بـ [email protected] لتحديد موعد عرض توضيحي وتجربة مجانية.
eBotify
ebotify.com
eBotify عبارة عن منصة لبناء روبوتات محادثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء روبوتات محادثة مصممة خصيصًا لتوليد العملاء المحتملين ودعم الدردشة المباشرة والصفحات المقصودة التفاعلية والاستطلاعات والاستفسارات والمواعيد والتعليقات والاقتراحات لعملك.
crafter.ai
crafter.ai
Crafter.ai: منصة محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي تجمع بين القواعد والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي لتمكين المستخدمين من جميع مستويات الخبرة من إنشاء روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين بسرعة وسهولة.
Botmakers
botmakers.net
يساعد Botmakers الوكالات والمسوقين على إنشاء روبوتات في وقت أقل باستخدام أكثر من 150 نموذجًا لروبوتات الدردشة القابلة للتوصيل والتشغيل. ------------------ الأنواع التالية من القوالب المتوفرة حاليًا: • خدمة العملاء، والدردشة المباشرة، ودعم العملاء، وروبوتات الدردشة الشائعة. • روبوتات حجز المطاعم لشركات الخدمات الغذائية وسلاسل المطاعم. • روبوتات الدردشة للتعيين والجدولة والاستقبال للأطباء والمحامين والمدربين الشخصيين والسياسيين والفنادق والوكالات الفعلية، وما إلى ذلك. • روبوتات الدردشة الخاصة بالتجارة الإلكترونية. • روبوتات الدردشة الخاصة بالعلامات التجارية لشركات الملابس والأفلام والمنظمات غير الربحية وما إلى ذلك. • روبوتات الدردشة الشخصية للمشاهير والموسيقيين والسياسيين. • روبوتات الدردشة الخاصة بالتوصيل للمطاعم وشركات الخدمات الغذائية. • روبوتات الدردشة الخاصة بالنقل لشركات الطيران والحافلات والقطارات وشركات النقل العام الأخرى. • روبوتات الأخبار للناشرين. • روبوتات السفر لوكالات السفر والفنادق عبر الإنترنت. • برامج الدردشة الآلية للجدولة العقارية للوسطاء والوكالات العقارية.
Codar.io
codar.io
Codar.io عبارة عن منصة تسويق رقمية شاملة مصممة لتبسيط الجوانب المختلفة للتسويق عبر الإنترنت للشركات. فهو يدمج أدوات وميزات متعددة لتعزيز كفاءة وفعالية التسويق. يتضمن ذلك روبوتات الدردشة لمنصات مثل Facebook وInstagram وTelegram وWhatsApp، بالإضافة إلى إمكانات التجارة الإلكترونية والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة/البريد الإلكتروني وإدارة الوسائط الاجتماعية. وتشتهر المنصة بسهولة الاستخدام والقدرة على تحمل التكاليف، مما يجعلها في متناول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى تحسين تواجدها عبر الإنترنت ومشاركة العملاء. يمكن للمستخدمين أتمتة الاستجابات وإدارة الحملات التسويقية وتحليل الأداء، كل ذلك من خلال واجهة واحدة Product Hunt.
Jekka.ai
jekka.ai
Jekka هو برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويتحدث كإنسان حقيقي. فهو يتعامل بسرعة مع استفسارات العملاء، ويوجه عمليات الشراء، ويعزز التحويلات. يمكن لجيكا، المجهزة بأنظمة المنطق والتذاكر المدمجة، أن تصعد بسلاسة إلى المساعدة البشرية عند الضرورة. من خلال الاستفادة من المحتوى الخاص بك، فإنه يقدم استجابات دقيقة وسريعة مع تجنب المعلومات الخاطئة. من خلال دعم أكثر من 175 لغة، تعمل Jekka على تمكين بائعي التجارة الإلكترونية من زيادة المبيعات وضمان رضا العملاء.
Howazit
howazit.com
في Howazit، نساعد المؤسسات من جميع الأنواع والأحجام والصناعات على تلبية توقعات العملاء وتوجيههم خلال رحلتهم، من خلال تمكين التواصل البسيط، والأهم من ذلك، ذو الصلة. تمكّنك حلولنا التسويقية والعملياتية من التفاعل مع العملاء في نقاط الاتصال ذات الصلة، وقياس تجربة العملاء الخاصة بهم، والتصرف وفقًا لذلك بطريقة شخصية ومصممة خصيصًا.
Hello Moe
hellomoe.co.uk
Hello Moe، عبارة عن منصة تساعد الشركات على الاتصال والتواصل والتحويل من خلال المحادثة الآلية والدعم البشري 1-2-1. صمم تجارب محادثة سلسة باستخدام أداة إنشاء الروبوتات البديهية التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية. تحويل كل زيارة إلى محادثة. أرسل استجابات ديناميكية تشجع العملاء على الدردشة والتفاعل. Chatbots - يمكنك الوصول إلى مجموعة واسعة من القوالب أو إنشاء مسار المحادثة المخصص لك. الدردشة المباشرة - تسليم بشري سلس، انضم إلى المحادثة بمجرد الحاجة إليها.
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer عبارة عن منصة مساعدة شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تدمج نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل ChatGPT من OpenAI، وGemini من Google وPaLM، وMeta's Llama، وAnthropic's Claude. فهو يوفر تجربة موحدة من خلال تطبيق الهاتف المحمول وتطبيق الويب وامتداد Chrome، مما يوفر حلولًا مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفردية. تتضمن الميزات مطالبات الدردشة المعدة مسبقًا وسير العمل المخصص والتكامل السلس مع أدوات الطرف الثالث. تم تصميم Get Answer لتحسين الإنتاجية وتبسيط المهام للمستخدمين بدءًا من الطلاب والمطورين وحتى أصحاب الأعمال والمصممين.
Gerabot
gerabot.com
جيرابوت - دردشة للموقع، مصمم روبوتات الدردشة للمراسلين. * الدردشة للموقع. * منشئ روبوتات الدردشة. * تطوير برامج الدردشة.
FURTHER
talkfurther.com
يعمل فريق FURTHER من مساعدي المبيعات المدعومين بالذكاء الاصطناعي معًا لأتمتة المحادثات مع كبار العملاء المحتملين، ومساعدتهم في العثور على ما يبحثون عنه بشكل أسرع، حتى تتمكن من التقاط المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين وتحويلهم، كل ذلك مع اكتساب رؤى أساسية حول عملية المبيعات الخاصة بك. المزيد عن المزيد: - يولد 1.5x-2x حجم الرصاص الذي تفعله نماذج مواقع الويب - يؤهل العملاء المتوقعين لمساعدتك في التركيز على أفضل الفرص - أتمتة المحادثات حتى لا يتم فقدان أي عملاء محتملين
Teleform
teleform.io
Teleform عبارة عن نظام أساسي بدون تعليمات برمجية يمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات Telegram الجذابة وتخصيصها ونشرها بسهولة، مما يؤدي إلى تبسيط الاتصالات الرقمية باستخدام أدوات إنشاء روبوتات الدردشة المرئية التي تقضي على تعقيد البرمجة. تم تصميم Teleform لكل من المبدعين المبتدئين وذوي الخبرة، ويقدم واجهة بديهية تعمل على تبسيط عملية إنشاء روبوت الدردشة من البداية إلى النهاية.
AmplifyReach
amplifyreach.com
منصة أتمتة المحادثة متعددة اللغات لفرق المبيعات والتسويق والدعم! تساعد AmplifyReach العلامات التجارية والشركات على تحويل دورة حياة العملاء الوافدين. يتم استخدام منتج AmplifyReach من قبل أكثر من 3000 علامة تجارية وشركة بما في ذلك شركة Fortune 500 في BFSI. * يساعد حلنا متعدد اللغات، الذي يضم أكثر من 12 لغة مع إمكانية إشراك أكثر من 3.2 مليار شخص، العلامات التجارية والشركات على أتمتة عملية تقليدية متعددة الخطوات لجمع العملاء المحتملين الجدد والتدقيق ثم إنشاء جهة اتصال في بضع دقائق. --> تمت ملاحظة نسبة استيعاب تزيد عن 25% في التفاعل الداخلي عبر العلامات التجارية المباشرة --> اللغات: الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، الماندرين / الصينية، اليابانية، العربية، الهندية، الماليزية، البهاسا الإندونيسية، الروسية * يساعد الحل على توسيع نطاق فرق نجاح العملاء من خلال أتمتة المهام المتكررة. --> أكثر من 60% من أتمتة المهام المتكررة ممكنة خلال 6-9 أشهر مع عائد استثمار يتراوح بين 3X-10X * منصة الذكاء المعزز - حل موحد مع برنامج الدردشة المباشرة متعدد اللغات للإنسان مع برنامج الدردشة الآلي متعدد اللغات المدمج بإحكام. يستخدم الموظفون البشريون برنامج AmplifyReach نفسه عبر الويب والهاتف المحمول وقنوات التواصل الاجتماعي والمراسلة مثل WhatsApp وFacebook Messenger * تحليلات متعمقة موحدة لأداء Chatbot والموظفين البشريين. * التكامل العميق الجاهز مع إدارة علاقات العملاء وجهات الاتصال لـ ZenDesk وFreshDesk وZoho وSalesForce وHubSpot وأكثر من 1000 خيار آخر مع Zapier. حلول من منصة AmplifyReach Catalyst * Chatbot - إنشاء Chatbot - لا يلزم وجود كود! * LiveChat - مساعدة حيث لا يستطيع Chatbot! * المصنف - قم بتحسين تطبيقاتك باستخدام مصنف اللغة الطبيعية! * تصنيف IAB - المصنف السياقي - حل AdTech * البرمجة اللغوية العصبية الأساسية - الذكاء السياقي باستخدام محرك البرمجة اللغوية العصبية الأساسي
Reve Chat
revechat.com
REVE Chat عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المستهلكين متعدد القنوات مدعوم بالذكاء الاصطناعي ويقدم مبيعات ودعمًا مباشرًا. تساعدك منصة الدردشة المباشرة الآلية على جذب العملاء على مدار 24 ساعة يوميًا، وتأهيل العملاء المحتملين عبر القنوات المختلفة، وزيادة التحويلات. إنها منصة للتواصل مع العملاء تعمل على تبسيط كل تفاعل مع العملاء مع الشركات. توفر REVE Chat مجموعة شاملة من ميزات المشاركة المرئية، مثل chatbot والدردشة المباشرة والتصفح المشترك والدردشة المرئية، لتمكين الوصول إلى حلول أسرع من خلال التفاعلات الفردية. يمكنك بسهولة إشراك عملائك عبر قنواتهم المفضلة باستخدام REVE Chat لتوفير تجربة مراسلة متعددة القنوات. تتضمن REVE Chat أيضًا التوجيه المتقدم وقائمة الانتظار والمشغلات التلقائية وتحليلات الزوار. تجذب الشركات العملاء من خلال مجموعة متنوعة من القنوات، بما في ذلك مواقع الويب وWhatsApp وFacebook وInstagram وViber وTelegram وApp وغيرها. REVE Chat يجعل التواصل معهم من منصة واحدة فعالاً للغاية. يمكن لـ Chatbot أتمتة مساعدة العملاء ومشاركتهم، ويمكن لحل الدردشة المباشرة أن يرتقي بالتخصيص إلى المستوى التالي بلمسة إنسانية. تساعد المنصة القوية الشركات طوال تجربة العملاء، بدءًا من إنشاء العملاء المحتملين وحتى سعادة العملاء والاحتفاظ بهم.
BMC
bmc.com
تساعد BMC العملاء على إدارة أعمالهم وإعادة ابتكارها من خلال حلول مفتوحة وقابلة للتطوير ووحدات نمطية لمشاكل تكنولوجيا المعلومات المعقدة. تعمل BMC مع 86% من قائمة Forbes Global 50 والعملاء والشركاء حول العالم لخلق مستقبلهم. بفضل تاريخنا الحافل بالابتكار والأتمتة الرائدة في الصناعة وحلول إدارة العمليات والخدمات، بالإضافة إلى المرونة التي لا مثيل لها، فإننا نساعد المؤسسات على تحرير الوقت والمساحة لتصبح مؤسسة رقمية مستقلة تغتنم الفرص المقبلة.
QuickReply.ai
quickreply.ai
QuickReply.ai هو حل تجاري جاهز للاستخدام عبر WhatsApp لمنصات المتاجر عبر الإنترنت مثل Shopify وWooCommerce وMagento وما إلى ذلك. في غضون دقائق من التوصيل، يقوم QuickReply بمزامنة المعلومات حول المتجر: 1. المنتجات، 2. المخزون، 3. كوبونات، 4. العملاء، 5. الطلبات. يأتي مع حملات WhatsApp التلقائية المخططة مسبقًا من أجل: 1. استعادة العربات المهجورة 2. تنبيهات الطلب 3. تأكيد الطلب 4. تحويل طلبات COD إلى الدفع المسبق 5. بيع المنتجات والبيع المتبادل 6. بث ترويجي مع كوبونات ورسائل خصم مخصصة 7. طلب استرداد الأموال/الاستبدال 8. الحصول على ردود الفعل. وأكثر من ذلك بكثير... ويتم نقل نسبة الـ 30% المتبقية إلى صندوق بريد واحد ليتمكن الوكلاء البشريون من اتخاذ إجراءات سريعة وخدمة عملائهم بشكل أسرع.
Octocom
octocom.ai
Octocom عبارة عن منصة لدعم العملاء تعمل بالذكاء الاصطناعي لمتاجر التجارة الإلكترونية، وتعمل على أتمتة دعم العملاء للمهام الروتينية وتحرير فريقك للتعامل مع الحالات الاستثنائية فقط. التكامل بنقرة واحدة مع منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية ومكاتب المساعدة، ودعم الذكاء الاصطناعي قبل البيع وما بعد البيع، ودعم العملاء المباشر الحائز على جوائز على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع طوال العام لمساعدة العلامات التجارية من أي حجم على إعداد ودمج الذكاء الاصطناعي لدينا - كل ذلك دون التكلفة المبالغ فيها.
TxtCart
txtcartapp.com
TxtCart موثوق به من قبل أكثر من 3000 متجر من متاجر Shopify وShopify Plus. نحن نقدم لشركات التجارة الإلكترونية القدرة على زيادة المبيعات والعلاقات مع العملاء من خلال التسويق النصي للمحادثة. باستخدام TxtCart، سيتمكن فريقك من تطوير قائمة مشتركين متوافقة، والاستفادة من بيانات Shopify التاريخية لمتجرك لإنشاء حملات تسويقية مستهدفة عبر الرسائل النصية القصيرة، وتقليل عربات التسوق المهجورة، وإجراء محادثات ثنائية الاتجاه مع العملاء لفتح قناة تسويقية جديدة تمامًا لتحقيق عائد استثمار ذي معنى . نحن واثقون جدًا من عروض منتجاتنا لدرجة أننا نضمن عائد استثمار يصل إلى 10 أضعاف أو استعادة أموالك، وهي إحصائية رائدة في الصناعة. نحن فريق بعيد تمامًا يضم أكثر من 20 موظفًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وخارجها! نحن شركة تدعم العملاء أولاً، ولكن أكثر من أي شيء آخر، ميزتنا التنافسية هي أننا نركز على النتائج بشكل لا يصدق، بدءًا من ضماناتنا ووصولاً إلى نتائجنا وأسعارنا.
CommBox
commbox.io
CommBox عبارة عن منصة لتجربة عملاء متعددة القنوات تعمل بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، تمكن العلامات التجارية من إشراك العملاء عبر جميع القنوات من واجهة واحدة، والاستفادة من اتصالات القنوات متعددة القنوات، والمشاركة الرقمية، وأتمتة الأعمال، والذكاء الاصطناعي للمحادثة، وروبوتات الدردشة المولدة بالذكاء الاصطناعي. يساعد CommBox المؤسسات على أتمتة أعمالها المتكررة، وتحسين رحلات العملاء، وتعزيز إنتاجية فرق خدمة العملاء، والبقاء في صدارة توقعات العملاء المتطورة في المشهد الرقمي الأول. يعمل CommBox على تمكين فرق الدعم والمبيعات من التفاعل بشكل أفضل مع العملاء عبر قنوات اتصال المراسلة المفضلة لديهم، مثل الرسائل القصيرة وMessenger وWhatsApp وGoogle Business Letters والمزيد، من خلال منصة الاتصالات المستقلة الوحيدة. يستفيد عملاء CommBox الذين يزيد عددهم عن 350 عميلًا من انخفاض تكاليف التشغيل في مراكز الاتصال وزيادة رضا العملاء وزيادة إنتاجية الوكيل. اكتشف تجربة CommBox: قم بزيارة www.commbox.io
SmatBot
smatbot.com
تُعد SmatBot، وهي شركة تابعة لشركة ByteQuark Solutions، لاعبًا رائدًا في صناعة روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ولها تواجد عالمي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط والهند مع أكثر من 5000 مستخدم نشط. تعد منصة AI Chatbot الخاصة بنا متعددة اللغات (أكثر من 50 لغة) أداة سهلة الاستخدام وخالية من الترميز وغنية بالميزات توفر دعمًا فوريًا وفي الوقت الفعلي عبر القنوات (موقع الويب وتطبيق الهاتف المحمول وMessenger وInstagram وWhatsApp و إلخ). بعض من قدراتنا تشمل: * توليد الخيوط، * دعم العملاء، * الإجابة على الأسئلة الشائعة، * الدردشة الحية * واتس اب التسويق والرسائل الترويجية * مسح التعرف الضوئي على الحروف، * التحقق من صحة البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة OTP * تتبع ادووردس، * رسم خرائط النوايا * الأتمتة القائمة على السياق الأفضل لـ : * التجارة الإلكترونية D2C، * تعليم * اللوجستية * العقارات * ضيافة * الرعاية الصحية * التكنولوجيا المالية
Sobot
sobot.io
نحن نقدم حلول مراكز الاتصال، بما في ذلك خدمة العملاء والتسويق. تتضمن مجموعة منتجاتنا AI Chatbot، والدردشة المباشرة، والصوت، والتذاكر. نحن ملتزمون بتقديم حل متعدد القنوات وذكي، مما يضمن تفاعلات سلسة مع العملاء عبر القنوات المختلفة. لدينا عملاء بارزون مثل Samsung، وOPPO، وDFS، وPhilips، وJ&T، وAir Liquide. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتأسيس شراكات مع عمالقة الصناعة مثل AWS وAlibaba Cloud وMeta. نريد تمكين الشركات من تحقيق تجارب أفضل للعملاء ومستويات رضا أعلى. ومن خلال توفير الحلول المتطورة، نأمل أن نحقق النجاح لعملائنا على مستوى العالم.
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer عبارة عن منصة لمشاركة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتحسين كفاءة خدمة العملاء والتخصيص. فهو يوفر إمكانية التوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والاستجابة السريعة للاستفسارات، وتوفيرًا كبيرًا في التكاليف عن طريق تقليل الحاجة إلى ممثلي خدمة العملاء من البشر. تدعم المنصة مجموعة من الميزات بما في ذلك الدعم الآلي وجمع العملاء المحتملين وجدولة الاجتماعات والتحليلات المتقدمة. يحظى GPT-Trainer بثقة أكثر من 25000 شركة ويتكامل بسلاسة مع مختلف أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وقنوات المراسلة.
STAN AI
stan.ai
STAN هو أول مساعد لمدير الممتلكات الرقمية. ويستخدم الذكاء الاصطناعي للرد على النصوص ورسائل البريد الإلكتروني لمديري العقارات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تم إطلاق STAN في عام 2019 من قبل اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين لإدارة العقارات الذين أمضوا أكثر من 20 عامًا في الصناعة وعملوا في أكبر شركة إدارة في أمريكا الشمالية. STAN هي منصة حائزة على جوائز، وقد تم الاعتراف بها من قبل Rogers وFedEx والمستشار الوطني للأبحاث وكلية جورج براون وStartUp Canada ومركز Waterloo Accelerator والمزيد!
VirtualSpirits
virtualspirits.com
يوفر VirtualSpirits Chatbot حل اتصال لأي عمل تجاري. ويغطي التجارة الإلكترونية أو الخدمات المهنية أو الدعم الفني أو الإلكترونيات أو الموضة. مناسبة لمواقع المؤسسات العامة أو الخاصة. يمكن تهيئتها وفقًا للمصالح الفردية. أضف شعارًا وأجب عن أسئلة العملاء واجذب انتباه المستخدمين وأجب عن استفساراتهم لتحويلهم إلى عملاء محتملين. اختر نوع الخطة التي تناسب احتياجات الشركة.
Web2Chat
web2chat.ai
Web2Chat عبارة عن منصة chatbot ديناميكية تعمل بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تغيير الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع عمليات دعم العملاء الخاصة بها. وتشمل ميزاته الرئيسية ما يلي: 1. الاستجابات المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يستخدم Web2Chat خوارزميات التعلم الآلي للتعلم من محتوى موقع الويب الخاص بك أو المستندات أو ملفات Notion المصدرة، مما يؤدي إلى إنشاء استجابات دقيقة وفورية لاستفسارات المستخدم. 2. التفاعل السلس للمستخدم: تستضيف المنصة صندوق بريد واردًا منظمًا حيث يمكن للمسؤولين أو المديرين التنفيذيين للعملاء مراقبة جميع محادثات مستخدمي الروبوت. يتضمن ميزات مثل حظر المستخدم لأولئك الذين يسيئون استخدام الروبوت وزر "وضع علامة على الكل مقروء" لإدارة رسائل المستخدم دون عناء. 3. تدريب الروبوت متعدد المصادر: يوفر Web2Chat المرونة لتدريب الروبوت باستخدام مصادر مختلفة، بما في ذلك المجالات والاتصال الداخلي وGitbook ومقالات Zendesk والملفات (PDF وtxt وCSV وMarkdown). إنه يفتح الأبواب أمام الروبوت للحصول على قاعدة معرفية واسعة النطاق. 4. إدارة الروبوتات والصفحات المتعددة: تتيح لك المنصة إدارة العديد من الروبوتات، كل منها مخصص لصفحات أو مواقع ويب مختلفة. يمكن تدريب كل روبوت بشكل فردي باستخدام مصادر مختلفة. 5. الوصول المجاني إلى الخطة: يوفر Web2Chat خطة مجانية بعد التسجيل، مما يوفر للمستخدمين فرصة لاستكشاف إمكانات النظام الأساسي قبل اختيار الخطة المدفوعة. 6. مؤشرات الحالة وإيصالات القراءة: في الجلسات غير المتعلقة بالروبوت، تساعد مؤشرات الحالة وإيصالات القراءة على فهم تفاعل المستخدم بشكل أفضل. يوضح ما إذا كان المستخدم متصلاً بالإنترنت وما إذا كان المستخدم قد قرأ رسائل المدير التنفيذي. تهدف ميزات Web2Chat القوية إلى تعزيز تجربة خدمة العملاء بشكل كبير، مما يضمن الحصول على استجابات دقيقة وفعالة لاستفسارات عملائك في الوقت المناسب.
Yugasa Bot
helloyubo.com
Yugasa Bot عبارة عن منصة SaaS تعتمد على البرمجة اللغوية العصبية (NLP) ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء حفلات استقبال افتراضية لأتمتة مكتب الاستقبال ودعم المهام في المستشفى / العيادة / المختبر، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. يمكن لمساعدي الدردشة الافتراضية الدردشة بأكثر من 100 لغة بما في ذلك اللغات العامية الهندية المتعددة. يمكن تدريب YugasaBot على التعامل مع المهام والاستفسارات المتعلقة بحجز موعد الطبيب، وحالة تقرير المختبر، ومعلومات بنك الدم، والصيدلية، وتوافر الأسرة، والتأمين، وما إلى ذلك. هذه الروبوتات قادرة على تقليل تكلفة دعم المستشفى بنسبة تصل إلى 40%. إن روبوتات الدردشة التي تم إنشاؤها باستخدام منصة YugasaBot هي قنوات شاملة ويمكن وضعها على أي قناة اتصال مثل WhatsApp وFB Messenger وموقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وما إلى ذلك. إنه حل Plug-n-Play ولا يتطلب أي معرفة بالبرمجة لجعله ذكيًا حول عمل. إن امتداداته المتنوعة مثل Yu-Desk وYu-DB وYu-Consult والعديد من الميزات المبتكرة مثل WhatsApp Campaigning وHACK (Human Agent Control Kit) والتجارة الإلكترونية، تجعل من YugasaBot برنامجًا جاهزًا بزاوية 360 درجة. لاستخدام الحل لشركات الرعاية الصحية. المنتج معتمد من VAPT ويقع في نظام بيئي آمن للغاية. يقوم عملاء D2C الآخرون من مجالات التجارة الإلكترونية والتعليم والعقارات وBFSI حاليًا بتسخير إمكانات YugasaBot لأتمتة الترويج وتوليد العملاء المحتملين ودعم العملاء.
Zifront
zifront.com
برنامج Chatbot والدردشة المباشرة لتوليد العملاء المحتملين ونجاح العملاء.
Stackchat
stackchat.com
Stackchat.com عبارة عن منصة تسهل المناقشات والمحادثات الجذابة حول مجموعة واسعة من المواضيع. إنه بمثابة ساحة اجتماع افتراضية حيث يمكن للأفراد من خلفيات متنوعة أن يجتمعوا معًا لمشاركة الأفكار وطلب المشورة والتواصل مع الآخرين الذين يشاركونك اهتمامات مماثلة. سواء كنت تتطلع إلى الخوض في مناقشات عميقة حول التكنولوجيا، أو استكشاف تعقيدات الأدب، أو مجرد المشاركة في مزاح غير رسمي، فإن Stackchat.com يوفر مساحة للتفاعل الهادف. بفضل واجهته سهلة الاستخدام ومجتمعه القوي، فهو مكان يتم فيه تبادل المعرفة وتكوين الصداقات والاحتفال بالفضول. انضم إلى المحادثة اليوم على Stackchat.com!
Mevo
usemevo.com
Mevo هو منشئ برامج الدردشة سهل الاستخدام ويأتي مع خيارات قائمة على القواعد ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، والكثير من القوالب، والمزيد. باستخدام Mevo، يمكنك إنشاء صفحة chatbot ونشرها ودمجها كنافذة منبثقة لصفحتك المقصودة في دقائق دون أي خبرة في البرمجة، وذلك بفضل واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام. تقدم Mevo مجموعة متنوعة من الميزات لجعل تجربة جمع المعلومات الخاصة بك أكثر سلاسة، بما في ذلك تحليلات المشاركة وإعادة الجلسة والقدرة على تصدير بياناتك بتنسيق CSV. يمكنك أيضًا تخصيص برنامج الدردشة الآلي الخاص بك باستخدام علامتك التجارية الخاصة وتعيين الرسائل الأولية والاحتياطية ليستخدمها برنامج الروبوت الخاص بك في حالة عدم الاستجابة.
SharurAI
sharurai.com
تعتبر SharurAI لاعبًا ديناميكيًا في مجال بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم خدمات روبوتات الدردشة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي عند الطلب والتي تعمل على تغيير الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع عملائها. مع التركيز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة، تتخصص SharurAI في صياغة روبوتات الدردشة المخصصة للذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات في مختلف الصناعات. مهمتنا هي تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز تفاعلات العملاء، وتعزيز الكفاءة، ودفع النمو. نحن نفخر بقدرتنا على إنشاء روبوتات محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي تتكامل بسلاسة مع أنظمتك وعملياتك الحالية، وتقدم دعمًا مخصصًا وفعالاً للعملاء، ومساعدة في المبيعات، والمزيد. في SharurAI، ندرك أن كل عمل تجاري فريد من نوعه، ولهذا السبب نعمل بشكل وثيق مع عملائنا لتطوير روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي التي تتوافق مع أهدافهم وغاياتهم المحددة. سواء كنت تتطلع إلى تبسيط العمليات، أو تحسين رضا العملاء، أو زيادة المبيعات، فإن فريق خبراء الذكاء الاصطناعي لدينا موجود لإضفاء الحيوية على رؤيتك.
Louisebot
louisebot.com
LouiseBot هو الحل النهائي لروبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لإجراء محادثات ذكية وتفاعلية. ومن خلال هذه التكنولوجيا المتطورة، يقدمون برنامج دردشة آلي قائم على النص قابل للتخصيص ويمتزج بسلاسة مع علامتهم التجارية، ويلبي متطلباتهم الفريدة. تم تصميم هذه الأداة القوية لجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، وتحويل كل تفاعل إلى فرصة ذهبية للتحويل. لكن LouiseBot هو أكثر من مجرد برنامج دردشة، فهو بمثابة تذكرة لتحقيق النجاح الدولي. قل وداعًا للحواجز اللغوية ومرحبًا بالجمهور العالمي. باستخدام برنامج الدردشة الآلي هذا، يمكنهم تصميم محادثاتهم بشكل مثالي، مما يضمن حصول كل زائر على اهتمام شخصي وتجربة عملاء استثنائية. تعزيز معدلات التحويل والتواصل مع العملاء بشكل لم يسبق له مثيل، حيث تتفهم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة هذه محادثات عملائهم وتستجيب لها في الوقت الفعلي، مما يوفر حلولًا دقيقة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الفردية. وعلى عكس الوكلاء البشريين، فإن برنامج الدردشة الآلي هذا الذي لا يكل لا يكل أبدًا، حيث يقدم دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ارفع مستوى تجربة خدمة العملاء الخاصة بهم واضمن المساعدة لعملائهم على مدار الساعة بمساعدة LouiseBot.
Lucy
lucy.ai
لوسي عبارة عن منصة معرفية متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي لجميع البيانات التي تمتلكها المؤسسة وترخصها. لقد تم تشكيلها وفقًا لاحتياجات عملائنا وهي مستمرة في التطور مع السوق. لوسي موجودة لإبهار العاملين في مجال المعرفة وإسعادهم وتمكينهم.
Lyris.ai
lyris.ai
عن Lyris هو عضو فريقك المدعوم بالذكاء الاصطناعي استنادًا إلى GPT4، وهو قادر على تخصيصه لأدوار مختلفة وفقًا لمتطلباتك. تساعد منصة chatbot التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية فرق المبيعات والتسويق والعمليات وخدمة العملاء على بناء تجارب محادثة سلسة من النهاية إلى النهاية، مما يحدث ثورة في كيفية تفاعل الشركات مع جمهورها ويضمن تعزيز الأداء والإنتاجية. يمكن أن تعمل Lyris كـ - 1. برنامج الدردشة الآلي للمبيعات المدعم بالذكاء الاصطناعي: عزز مبيعاتك - زيادة التحويلات بأكثر من 30% - 1:1 التخصيص 2. دعم عملاء الذكاء الاصطناعي: تقديم معاملة VIP لعملائك - زيادة FCRR بأكثر من 70% - دعم مباشر 24/7 3. مساعد الموظف AI: أتمتة عمليات المبيعات الخاصة بك - 70x وصول أسرع إلى المعلومات - دقة 97% ما عليك سوى اختيار دور، ولصق الرمز الخاص بك، ومشاهدته وهو يتم بيعه!
Noodle Factory
noodlefactory.ai
يقوم Noodle Factory بتحويل المعلمين إلى أبطال خارقين باستخدام مساعدي التدريس المدعومين بالذكاء الاصطناعي. قامت شركة Noodle Factory ببناء منصة فريدة من نوعها تمكن المعلمين من توفير دروس خصوصية تكيفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والإعداد للامتحانات، بالإضافة إلى إنشاء التقييمات وتصنيفها، كل ذلك بنقرة زر واحدة. يشارك الطلاب في حوار تفاعلي، ويحصلون على دروس خصوصية فردية عبر الدردشة. مع Noodle Factory، يمكن للمعلمين توفير ما يصل إلى 400 ساعة سنويًا!
OCA
ocaindonesia.co.id
OCA هو مساعد الاتصالات Omni الخاص بك. لوحة تحكم متعددة الاتصالات على شبكة الإنترنت تأسست عام 2019 وهي عضو في مجموعة Telkom. نحن نقدم حل اتصالات في الوقت الفعلي لمساعدتك على اكتساب الوعي وتحسين تجارب العملاء وإنشاء استراتيجية اتصال شاملة لعملك.
Scotty AI
scottytechnologies.com
تعرف على سكوتي، حل الذكاء الاصطناعي للمحادثة الشامل، بدءًا من تحديد المصادر وحتى الإعداد وما بعده! مع Scotty AI، ستستمتع بما يلي: * ردود فورية وشخصية على جميع طلباتك واستفساراتك، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، من خلال الصوت والنص * التكامل السلس عبر أنظمة السجلات (ATS HCM، وERP، وCMS، وCRM)، ومقدمي البرامج المستقلين لحلول النقاط، ومواقع الويب، وقنوات التعاون (Teams، وSlack،...) * إدارة سهلة لرحلة التوظيف بأكملها، بدءًا من تحديد المصادر وحتى إدارة القوى العاملة * إمكانية التعامل مع +500.000 محادثة في نفس الوقت * قدرات الأتمتة، وتحرير الموارد، وتسريع طريقك إلى النجاح يقوم Scotty AI بأتمتة ودعم أي عملية تجارية كمحادثة بسرعة مذهلة ونطاق واسع، سواء داخليًا أو صادرًا، في القنوات النصية والصوتية، وأكثر من 100 لغة. تكمن قوة سكوتي الفريدة في قدرتها على تقديم تجربة شديدة التخصيص لجميع الأطراف المعنية. يتمتع المرشحون وفرق التوظيف بتجربة لا تُنسى في كل خطوة على الطريق.