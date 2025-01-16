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برامج ذكاء المحادثة - التطبيقات الأكثر شعبية - البرتغال
برنامج ذكاء المحادثة عبارة عن مجموعة من الأدوات والتقنيات المصممة لتفسير اللغة البشرية والرد عليها. من خلال الاستفادة من معالجة اللغات الطبيعية (NLP)، والتعلم الآلي، وتحليلات البيانات، يمكن لهذا البرنامج فهم سياق المحادثات والفروق الدقيقة فيها، مما يجعل التفاعلات أكثر إنتاجية وثاقبة.
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AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إحدى هذه الخدمات هي Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)، التي تتيح للمستخدمين أن يكون تحت تصرفهم مجموعة افتراضية من أجهزة الكمبيوتر، متاحة طوال الوقت، عبر الإنترنت. يحاكي إصدار AWS لأجهزة الكمبيوتر الافتراضية معظم سمات الكمبيوتر الحقيقي، بما في ذلك وحدات المعالجة المركزية للأجهزة (CPUs) ووحدات معالجة الرسومات (GPUs) للمعالجة؛ الذاكرة المحلية/ذاكرة الوصول العشوائي؛ تخزين القرص الصلب/SSD؛ اختيار أنظمة التشغيل؛ الشبكات؛ وبرامج التطبيقات المحملة مسبقًا مثل خوادم الويب وقواعد البيانات وإدارة علاقات العملاء (CRM). يتم تطبيق تقنية AWS في مزارع الخوادم في جميع أنحاء العالم، وتتم صيانتها بواسطة شركة Amazon الفرعية. تعتمد الرسوم على مزيج من الاستخدام (المعروف باسم نموذج "الدفع أولاً بأول")، أو الأجهزة، أو نظام التشغيل، أو البرامج، أو ميزات الشبكات التي يختارها المشترك والتي تتطلب التوفر والتكرار والأمان وخيارات الخدمة. يمكن للمشتركين الدفع مقابل كمبيوتر AWS افتراضي واحد، أو كمبيوتر فعلي مخصص، أو مجموعات من أي منهما. كجزء من اتفاقية الاشتراك، توفر أمازون الأمان لأنظمة المشتركين. تعمل AWS من العديد من المناطق الجغرافية العالمية بما في ذلك 6 مناطق في أمريكا الشمالية. تقوم أمازون بتسويق AWS للمشتركين كوسيلة للحصول على سعة حوسبة واسعة النطاق بسرعة أكبر وبتكلفة أقل من بناء مزرعة خوادم فعلية. تتم محاسبة جميع الخدمات على أساس الاستخدام، ولكن كل خدمة تقيس الاستخدام بطرق مختلفة. اعتبارًا من عام 2017، تمتلك AWS حصة مهيمنة تبلغ 34% من جميع الخدمات السحابية (IaaS وPaaS) بينما يمتلك المنافسون الثلاثة التاليون Microsoft وGoogle وIBM 11% و8% و6% على التوالي وفقًا لمجموعة Synergy Group.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المعيارية بما في ذلك الحوسبة وتخزين البيانات وتحليلات البيانات والتعلم الآلي. يتطلب التسجيل تفاصيل بطاقة الائتمان أو الحساب المصرفي. يوفر Google Cloud Platform البنية التحتية كخدمة، والنظام الأساسي كخدمة، وبيئات حوسبة بدون خادم. في أبريل 2008، أعلنت جوجل عن محرك التطبيقات، وهو منصة لتطوير واستضافة تطبيقات الويب في مراكز البيانات التي تديرها جوجل، والتي كانت أول خدمة حوسبة سحابية من الشركة. أصبحت الخدمة متاحة بشكل عام في نوفمبر 2011. منذ الإعلان عن محرك التطبيقات، أضافت جوجل خدمات سحابية متعددة إلى النظام الأساسي. يعد Google Cloud Platform جزءًا من Google Cloud، والذي يتضمن البنية التحتية السحابية العامة لـ Google Cloud Platform، بالإضافة إلى G Suite، وإصدارات المؤسسات من Android وChrome OS، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لخدمات التعلم الآلي ورسم خرائط المؤسسات.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat عبارة عن دردشة حية مجانية للشركات عبر الإنترنت للتحدث مع عملائها في الوقت الفعلي. فهو يوفر لك إنشاء نظام دعم عملاء 360 درجة وتوصيل مسارات الرسائل وتقديم المكالمات والتهيئة والتخصيص بحرية.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل خدمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسهل إعداده واستخدامه وتوسيع نطاقه. يعمل حل Zendesk خارج الصندوق، ويسهل تعديله في حالة التغيير، مما يمكّن الشركات من التحرك بشكل أسرع. تساعد Zendesk أيضًا الشركات على الاستفادة من أحدث فرق الذكاء الاصطناعي للخدمة لحل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة. بناءً على مليارات تفاعلات تجربة العملاء، يمكن الاستفادة من Zendesk AI عبر تجربة الخدمة بأكملها بدءًا من الخدمة الذاتية والوكلاء والمسؤولين، لمساعدتك على النمو والعمل بكفاءة على نطاق واسع. تعمل Zendesk على تزويد الوكلاء بالأدوات والرؤى والسياق الذي يحتاجون إليه لتقديم تجربة خدمة مخصصة على أي قناة، سواء كانت عبر الرسائل الاجتماعية أو الهاتف أو البريد الإلكتروني. يجمع Zendesk كل ما يحتاجه فريق الخدمة - بدءًا من المحادثات الشخصية وإدارة الحالات متعددة القنوات، وحتى سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأدوات الوكلاء والأتمتة وسوق يضم أكثر من 1200 تطبيق - وكلها محمية تحت سقف واحد. والحل الذي نقدمه سهل التنفيذ والتعديل بسرعة، مما يحرر الفرق من مطالبة تكنولوجيا المعلومات والمطورين والشركاء المكلفين بإجراء تغييرات مستمرة. في Zendesk، تتمثل مهمتنا في تبسيط تعقيد الأعمال وتسهيل قيام الشركات بإنشاء اتصالات هادفة مع العملاء. من الشركات الناشئة إلى المؤسسات الكبيرة، نؤمن بأن تجارب العملاء الذكية والمبتكرة يجب أن تكون في متناول كل شركة، بغض النظر عن الحجم أو الصناعة أو الطموح. تخدم Zendesk أكثر من 130 ألف علامة تجارية عالمية عبر العديد من الصناعات بأكثر من 30 لغة. يقع المقر الرئيسي لشركة Zendesk في سان فرانسيسكو، وتدير مكاتب في جميع أنحاء العالم.
Botpress
botpress.com
Botpress عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مولدة لبناء روبوتات الدردشة ChatGPT، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات دردشة مع تجربة بناء بديهية، مدعومة بأحدث ما في LLMs وGPT من OpenAI. توفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك محرك GPT-Native وConversation Studio، الذي يوفر محرر chatbot من الجيل التالي. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل المنصة على Hub، وهو أكبر مجموعة من عمليات التكامل التي يمكن للمستخدمين استخدامها لدمج برامج الدردشة الخاصة بهم مع الأدوات والخدمات الأخرى. كما يقدم أيضًا موارد متنوعة، بما في ذلك الوثائق ودروس الفيديو وSDK ومنتدى مجتمعي على Discord. Botpress Cloud هي الميزة الجديدة للنظام والتي يمكن للمستخدمين تجربتها لبناء ونشر روبوتات الدردشة الخاصة بهم بشكل أسرع، في حين يوفر محرر التدفق المرئي محرر تدفق مرئي بديهي يسمح للمستخدمين بإضفاء الحيوية على محادثات مستخدميهم. توفر المنصة أيضًا العديد من عمليات التكامل والمهارات المعدة مسبقًا والتي يدعمها أكبر مجتمع مفتوح المصدر لروبوتات الدردشة، مما يمكّن المستخدمين من تسريع عملية البناء الخاصة بهم. يمكن للمستخدمين الاستفادة من رؤى النظام الأساسي من التحليلات وسوء الفهم وتحليل المشاعر لتحسين روبوت الدردشة الخاص بهم بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، توفر Botpress النشر بنقرة واحدة عبر جميع قنواتها لمقابلة المستخدمين أينما كانوا. تحظى Botpress بثقة الآلاف من المؤسسات وقد قامت بإنشاء قوالب مختلفة، بما في ذلك Shopping Companion، وHealth Bot Template، والدعم المصرفي، ومساعد تكنولوجيا المعلومات، ومستشار فواتير Telco، وFitness Friend، ومساعد الموارد البشرية، وروبوتات الدردشة الخاصة بمدرس اللغة. بشكل عام، يقدم Botpress العديد من الأدوات والميزات التي تجعل إنشاء ونشر روبوتات الدردشة أسرع وأقل جهدًا.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة في 15 دقيقة فقط. يقدم SendPulse أيضًا منصة لإنشاء دورات عبر الإنترنت. يمكنك بسهولة تتبع جميع أنشطتك التسويقية ومعلومات العميل باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المجاني الخاص بـ SendPulse.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – قم بزيادة مبيعاتك عبر الإنترنت من خلال المحادثات! أتمتة المبيعات مع Smartsupp. نحن نقدم كل ما تحتاجه لتنمية مبيعاتك عبر الإنترنت: الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة LeadGen والدردشة المباشرة وغير ذلك الكثير الذي يمكنك استخدامه لجذب زوار موقعك في الوقت المناسب. وتحويلهم إلى عملاء مخلصين في أي وقت من الأوقات. يعد Smartsupp واحدًا من حلول الدردشة وروبوتات الدردشة الرائدة والأكثر موثوقية في العالم، ويعمل حاليًا على تعزيز أكثر من 100000 متجر ويب وموقع ويب.
ChatBot
chatbot.com
يتيح لك ChatBot إنشاء روبوتات الدردشة في دقائق معدودة باستخدام قوالب متنوعة وأتمتة المهام الرئيسية على الفور. يمكنك سحب العناصر الجديدة وإفلاتها بسهولة لتكييف أي قالب وفقًا لاحتياجاتك. ChatBot جاهز للعمل خارج الصندوق، بينما تساعدك خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تحسين الاستجابات بمرور الوقت. صمم تجارب محادثة سلسة لبناء علاقات أفضل مع عملائك. أرسل استجابات ديناميكية تشجع العملاء على الدردشة والتفاعل. قم بمزج ومطابقة النصوص والصور والأزرار والردود السريعة لإظهار علامتك التجارية ومنتجاتك وخدماتك. استخدم ChatBot على منصات وقنوات مختلفة باستخدام التكامل بنقرة واحدة (Facebook Messenger، وSlack، وLiveChat، وWordPress، والمزيد). قم بتوصيل برنامج الدردشة الآلي الخاص بك بأي شيء يمكنك التفكير فيه باستخدام واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة وخطافات الويب وZapier.
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First عبارة عن منصة chatbot تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة لإحداث ثورة في دعم العملاء ومشاركتهم. يتم تشغيل برنامج الدردشة الآلي Milly الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بواسطة تقنية معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة التي تسمح له بفهم استفسارات العملاء والرد عليها في الوقت الفعلي، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. من خلال التكامل السلس في مركز المساعدة الحالي لديك والتخصيص السهل، يضمن SAAS First تجربة علامة تجارية متسقة مع تقليل أوقات الاستجابة وتحسين رضا العملاء.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business هو حل WhatsApp Business الكل في واحد، وتشمل عروضنا واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية وChatbot وإدارة علاقات العملاء المستندة إلى WhatsApp والأتمتة والتكامل مع العديد من الأدوات وما إلى ذلك. يركز فريق WhatsTool على بناء أدوات لتطبيق WhatsApp والشركات الصغيرة التي تدير أعمالها أو تقوم بالتسويق على WhatsApp. نحن نعمل على إنشاء المزيد من التطبيقات مثل WhatsSave التي تساعد الشركات على الاحتفاظ بأرقام جديدة للاستفادة منها في نموها.
Drift
drift.com
Drift®، شركة تجربة المشتري والذكاء الاصطناعي للمحادثة، تلهم الشركات لإنشاء تجارب عملاء أكثر جاذبية، محادثة واحدة في كل مرة. تستمع منصتها التي تتمحور حول الإنسان والمدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى المشترين وتفهمهم وتتعلم منهم لتقديم تجارب وتوصيات مخصصة في كل نقطة اتصال. يعمل Drift على إنشاء عالم يعمل فيه الذكاء الاصطناعي لصالح البشر لتحويل المحادثات إلى علاقات. يساعد Drift الآلاف من العملاء في جميع أنحاء العالم على ترجمة بيانات المحادثة وسلوك المشتري إلى علاقات أعمق ومزيد من خطوط الأنابيب والمزيد من الإيرادات. تأسست الشركة، وهي شركة رائدة في مجال التسويق التحادثي، في عام 2015 للمساعدة في إزالة الاحتكاك من عملية الشراء بين الشركات. مع استمرار زيادة توقعات المشتري وأصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في تمكين رحلات العملاء الهادفة على نطاق واسع، تعمل Drift على إحداث تغيير جذري في الفئة التي أنشأتها.
Teleform
teleform.io
Teleform عبارة عن نظام أساسي بدون تعليمات برمجية يمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات Telegram الجذابة وتخصيصها ونشرها بسهولة، مما يؤدي إلى تبسيط الاتصالات الرقمية باستخدام أدوات إنشاء روبوتات الدردشة المرئية التي تقضي على تعقيد البرمجة. تم تصميم Teleform لكل من المبدعين المبتدئين وذوي الخبرة، ويقدم واجهة بديهية تعمل على تبسيط عملية إنشاء روبوت الدردشة من البداية إلى النهاية.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
Intercom
intercom.com
يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تعتمد أكثر من 25000 مؤسسة عالمية، بما في ذلك Atlassian وAmazon وLyft Business، على الاتصال الداخلي لتقديم تجارب مستخدم لا مثيل لها على أي نطاق. تُستخدم منصة Intercom لإرسال أكثر من 500 مليون رسالة شهريًا وتسمح بالتفاعل مع أكثر من 600 مليون مستخدم نهائي نشط شهريًا. تأسست شركة Intercom في عام 2011 وبدعم من كبار أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، بما في ذلك Kleiner Perkins وBessemer Venture Partners وSocial Capital، وهي في مهمة لجعل الأعمال التجارية عبر الإنترنت شخصية.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Blip
blip.ai
يثق القادة ذوو الرؤى العالمية في منصة المحادثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لدينا للارتقاء بعلاماتهم التجارية وعلاقاتهم مع العملاء واستراتيجيات الاتصال المتنوعة إلى المستوى التالي. لقد أطلقنا العنان للقيمة من خلال إنشاء أكثر من 125000 مساعد افتراضي وتبادلنا أكثر من 20 مليار رسالة حتى الآن في جميع أنحاء العالم عبر أكثر من 2000 عميل. تم تصميم منصتنا السحابية والخدمات المهنية البديهية وسهلة الاستخدام لتناسب شركتك وتحدياتك. نحن نمكن العلامات التجارية من الوصول إلى العملاء وإشراكهم متى وأينما يريدون. نحن الشركاء المفضلون لمنصات الاتصالات الرائدة متعددة القنوات - المتكاملة والآمنة والمتوافقة تمامًا. اعتمد علينا لدعم نموك من خلال إنشاء علاقات ومحادثات لا حصر لها وذات صلة.
Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتهم بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. إنها تمكن الجميع من كتابة أي شيء، والنشر في أي مكان، وتحسين المحتوى الخاص بهم بسهولة لا مثيل لها. يتكامل Botsonic، منشئ روبوتات الدردشة القوي القائم على الذكاء الاصطناعي، بسلاسة مع منصات مثل Slack وWhatsApp وTelegram وFB Messenger، مما يضمن إجراء محادثات متعددة القنوات دون انقطاع. كما أنه يوفر ميزة Human Hand-off، مما يسهل الانتقال السلس من التفاعلات الآلية إلى التفاعلات البشرية. ومن خلال تكامل Zapier، يقومون بأتمتة المهام وتبسيط سير العمل، مما يعزز مشاركة العملاء. Botsonic متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ويعد بتفاعلات آمنة مع العملاء. تهدف مجموعة الأدوات الخاصة بهم معًا إلى إعادة تعريف إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، مما يجعل Writesonic هو الحل الشامل لجميع احتياجاتك الرقمية.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ عبارة عن نظام أساسي لمشاركة العملاء يتميز بالدردشة المباشرة وتتبع زائري موقع الويب وإمكانات التحليلات التي تساعدك على معرفة زوار موقعك وإشراكهم ودعم عملائك في الوقت الفعلي. محملة بجميع الميزات التي يتوقعها العميل وأكثر من ذلك بكثير، بما في ذلك تتبع الزائرين المباشرين، وترجمة الدردشة المباشرة، والدردشة المباشرة، ومشغلات الدردشة الآلية، وتسجيل العملاء المحتملين، والمكالمات الصوتية، ومشاركة الشاشة، وإدارة الألفاظ النابية، ومعاينة الدردشة، والروبوت بدون كود، وروبوت الإجابة، توجيه الدردشة، والدردشة الداخلية، وتطبيق الهاتف المحمول للوكيل، وSDK لنظامي التشغيل iOS وAndroid، وعمليات التكامل مع قنوات المراسلة الفورية الشهيرة مثل Whatsapp وInstagram وFB Messenger وTelegram. كل هذا في منصة واحدة.
Connectly.ai
connectly.ai
يتيح Connectly للشركات إمكانية إنشاء وإرسال حملات تسويقية تلقائية وتفاعلية وشخصية بسهولة عبر WhatsApp على نطاق واسع. وهذا يعزز المحادثة الثنائية (على عكس الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني)، حيث يمكن للعملاء المحتملين والعملاء اختيار رحلة الشراء الخاصة بهم، مما يزيد من المشاركة إلى جانب التحويلات. تعمل Connectly أيضًا على مركزية اتصالات العملاء في صندوق بريد وارد موحد - عبر WhatsApp وSMS وFacebook Messenger وInstagram - مما يتيح للشركات تقسيم جمهورها إلى شرائح واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات بناءً على تقاريرها الذكية.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot عبارة عن روبوت دردشة لـ Twitch وYouTube وTrovo يسمح لك بأتمتة دردشة البث المباشر الخاصة بك مع الإشراف والميزات الجديدة، مما يسمح لك بقضاء المزيد من الوقت في ترفيه المشاهدين.
orimon.ai
orimon.ai
Orimon AI عبارة عن منصة دردشة روبوتية حديثة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لتحويل كيفية تفاعل الشركات مع عملائها. تتفوق منصتنا في تقديم محادثات طبيعية شبيهة بالإنسان، مما يوفر تجربة لا مثيل لها للمستخدمين ويدفع المبيعات ورضا العملاء إلى آفاق جديدة. في قلب Orimon AI توجد القدرة على إجراء تجارة المحادثة بسلاسة. سواء تم دمجها مع Shopify أو WooCommerce أو استخدام ورقة منتج مخصصة، فإن روبوتات الدردشة لدينا تعمل على جذب العملاء مثل مندوبي المبيعات المتمرسين. إنهم يستجيبون للاستفسارات، ويوصون بالمنتجات، ويغلقون المبيعات، ويحاكيون بديهة التفاعل مع الشخص الحقيقي. تعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لمواقع التجارة الإلكترونية، حيث تمكنهم من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز المبيعات وتحسين رحلة العميل. ميزة أخرى بارزة في Orimon AI هي وظيفة الدردشة المباشرة المتقدمة، التي تقدم مزيجًا مثاليًا من كفاءة الذكاء الاصطناعي واللمسة الإنسانية. عند ظهور استفسارات معقدة، أو الحاجة إلى لمسة شخصية، تقوم المنصة بنقل التفاعل بسلاسة إلى الوكلاء البشريين، مما يضمن التعامل دائمًا مع استفسارات العملاء بعناية. يمتد تنوع Orimon AI إلى قدرات التكامل الواسعة. فهو يتصل بسلاسة مع قنوات المراسلة المختلفة، بما في ذلك الدردشة على موقع الويب وWhatsApp وTelegram وFacebook Direct Messaging وSlack وDiscord، مما يضمن إمكانية الوصول إلى عملك عبر الأنظمة الأساسية التي يستخدمها عملاؤك كثيرًا. علاوة على ذلك، تتكامل منصتنا مع أدوات الأتمتة الرائدة وإدارة علاقات العملاء مثل Zapier وPabbly Connect وHubSpot وSalesforce. يتيح هذا التكامل معالجة وإدارة العملاء المحتملين بكفاءة، مما يضمن التقاط كل تفاعل واستخدامه لنمو الأعمال. لا تقتصر منصتنا على الأدوار التي تواجه العملاء؛ ويتضمن أيضًا حالات الاستخدام للعمليات التجارية الداخلية. بدءًا من التعامل مع استعلامات الدعم البسيطة وحتى عمليات المبيعات المعقدة وتأهيل القادة وحتى العمل كمساعد داخلي للموارد البشرية والدعم وفرق المبيعات، تعد Orimon AI أداة متعددة الاستخدامات مصممة لتلبية احتياجات الأعمال المختلفة. باختصار، Orimon AI هو أكثر من مجرد برنامج دردشة آلي؛ إنه حل اتصالات شامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعزز كل جانب من جوانب تفاعل عملك. إنه استثمار في التكنولوجيا المتطورة التي لا تعد فقط بتلبية المتطلبات المتطورة للتجارة الرقمية وخدمة العملاء بل تجاوزها.
Norby AI
norby.io
يعد Norby AI أحد الحلول الرائدة التي توفر للشركات روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي لمواقعها الإلكترونية. يتم تشغيل Chatbot بواسطة تقنية معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة لفهم استفسارات العملاء وتقديم استجابات سريعة ودقيقة. تتضمن عملية إعداد chatbot الخاصة بـ Norby AI أربع خطوات بسيطة فقط: * إنشاء حساب على منصة Norby AI * أضف مقتطفًا من التعليمات البرمجية إلى موقع الويب الخاص بك المقدم من Norby AI * أدخل الأسئلة الشائعة الحالية وأوصاف المنتج والوثائق وما إلى ذلك التي تريد أن يستجيب لها برنامج الدردشة الآلي * يتم تشغيل برنامج الدردشة الآلي المدعم بالذكاء الاصطناعي على موقع الويب الخاص بك، وهو جاهز لإشراك العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
Swiftsell
swiftsell.biz
Swiftsell هي أداة توليدية بدون تعليمات برمجية مدعمة بالذكاء الاصطناعي يمكن من خلالها للعلامات التجارية الاستهلاكية أتمتة محادثاتها الرئيسية بسلاسة عبر قنوات مختلفة وتعزيز المبيعات والتسويق ورضا العملاء.
VirtualSpirits
virtualspirits.com
يوفر VirtualSpirits Chatbot حل اتصال لأي عمل تجاري. ويغطي التجارة الإلكترونية أو الخدمات المهنية أو الدعم الفني أو الإلكترونيات أو الموضة. مناسبة لمواقع المؤسسات العامة أو الخاصة. يمكن تهيئتها وفقًا للمصالح الفردية. أضف شعارًا وأجب عن أسئلة العملاء واجذب انتباه المستخدمين وأجب عن استفساراتهم لتحويلهم إلى عملاء محتملين. اختر نوع الخطة التي تناسب احتياجات الشركة.
Unleash
unleash.so
يستخدم Unleash الذكاء الاصطناعي للاستفادة من جميع المعلومات في أدوات SaaS الخاصة بك عن طريق تبسيط المعرفة بسهولة داخل أقسام الشركة، عندما يحتاجها الموظف، أينما يفضل العمل. تحقق Unleash ذلك من خلال عمليات التكامل السلس مع مصادر بيانات شركتك مثل Slack وNotion وJira وZendesk والمزيد، مما يمكّن كل موظف من العثور على المعلومات التي يبحث عنها بمجرد طلب Unleash
Atom
atomchat.io
تقدم Atom حل WhatsApp chatbot المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات على توليد المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين، وإنشاء روبوتات دردشة أكثر ذكاءً، وقياس النتائج، والتكامل مع إدارة علاقات العملاء. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: * مساعد افتراضي ذكي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للرد على استفسارات العملاء * القدرة على الوصول إلى ما يصل إلى 98% من العملاء من خلال حملات البث عبر الواتساب * سير العمل الآلي لتصفية العملاء المحتملين المهتمين وتركيز فريق المبيعات على إغلاق الصفقات * تكامل WhatsApp متعدد الوكلاء لتوفير رؤية كاملة لمحادثات العملاء يتكامل الحل مع HubSpot، مما يسمح للشركات بمزامنة جهات اتصال WhatsApp مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بها وإنشاء سير عمل آلي باستخدام روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي. توفر Atom مستشارًا شخصيًا وفريقًا من خبراء الذكاء الاصطناعي في WhatsApp لتوجيه الشركات خلال عملية التكامل، ووضع أنفسهم كحل "جاهز" في السوق. تسلط دراسات الحالة الضوء على كيف شهد العملاء تحسينات كبيرة، مثل زيادة المبيعات من 200 إلى أكثر من 3000 شهريًا، وزيادة معدلات تحويل المبيعات الرقمية ثلاث مرات، وحجز أكثر من 5000 موعد مؤكد في شهرين ونصف. وقد ظهرت الشركة في منشورات مثل CIO Peru وForbes وEstrategia & Negocios، مما سلط الضوء على نموها والاعتراف بها في السوق. الشركات مدعوة للتحدث مع أحد مستشاري Atom لمعرفة المزيد وتجربة النظام الأساسي بأنفسهم.
Jetlink
jetlink.io
يتغير التواصل بين الأشخاص والشركات إلى الأبد، وستلعب الرسائل دورًا مركزيًا اليوم ولسنوات قادمة. إن التقارب بين وسائل التواصل الاجتماعي والمحمول يشكل سلوك العملاء وتوقعاتهم. إنهم يسألون الأشياء الآن، هنا. توفر Jetlink "قوة الآن" من خلال المراسلة متعددة القنوات وروبوتات الدردشة المؤسسية المتطورة لمؤسستك. نعتقد أن هذه هي الثورة في التجارة ودعم العملاء. يتيح لك Jetlink تقديم تجارب مبيعات ودعم محادثة مبهجة حيث يتواجد عملاؤك بالفعل. تم وضع Jetink باعتباره A.I. منصة اتصالات مركزية مدعومة لنقاط اتصال العملاء مثل الدردشة عبر الويب، وIVR، وتطبيقات المراسلة الاجتماعية، وFacebook Messenger، وWhatsApp، وSkype، وSlack، وTeams، والمراسلة داخل التطبيق.
Netomi
netomi.com
بدعم من كبار قادة الذكاء الاصطناعي في العالم وموثوق بها من قبل أكبر العلامات التجارية العالمية، تعد Netomi الشركة الرائدة في تجربة العملاء بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات. توفر Netomi ذكاءً اصطناعيًا توليديًا معتمدًا متعدد الوسائط ومتعدد القنوات، مما يضمن إجراء محادثات آمنة للعلامة التجارية على نطاق واسع من خلال عناصر تحكم حوكمة الذكاء الاصطناعي المضمنة لتحقيق الدقة والأمان وخصوصية البيانات. يضمن نشر الذكاء الاصطناعي المبتكر لدينا توفير التكاليف والكفاءات التشغيلية وتعزيز رضا العملاء والولاء والإيرادات والربحية. يتم نشر حل Netomi بدون تعليمات برمجية في غضون أسابيع، ويتم التوسع تلقائيًا، ويوفر أدوات شاملة للمستخدمين غير التقنيين لإدارة CX AI بسهولة على نطاق واسع. وينتج عن ذلك تكلفة إجمالية أقل للملكية، ووقت أسرع للتسويق، وتقليل الاعتماد على موارد المطورين. تأسست Netomi في عام 2016، وهي تستفيد من أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء، وتمكين العلامات التجارية بدعم وأدوات آلية عالية الجودة لتعزيز فرق الوكلاء البشريين. في مشهد الذكاء الاصطناعي سريع التطور، تسهل Netomi على العلامات التجارية تلبية توقعات العملاء المتزايدة وتقديم خدمة استثنائية.
Botmaker
botmaker.com
Botmaker هي منصة المحادثة الأكثر تقدمًا والتي تتيح لك تقديم إجابات ذكية وسريعة لعملائك في جميع القنوات الرقمية. قم ببناء تجارب رقمية باستخدام الروبوتات الهجينة والوكلاء المباشرين. قم بتنمية أعمالك باستخدام الحلول الآلية لتجارة الدردشة وخدمة العملاء وعمليات مكتب المساعدة. من خلال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تتيح لك المنصة فهم وتوقع احتياجات وطلبات عملائك. نحن مقدمو حلول WhatsApp وشركاء Messenger.
Metanoz
metanoz.com
Metanoz AI هو حل chatbot افتراضي مصمم لتقديم خدمات حل المشكلات للأفراد ورجال الأعمال والشركات. فريقنا من الخبراء والمتخصصين مكرس لتقديم حلول دقيقة وموثوقة لمشاكلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. نحن نتفهم التحديات التي يواجهها الأفراد والشركات في عالم اليوم سريع الخطى. هدفنا هو مساعدتك في التغلب على هذه التحديات وتحقيق أهدافك. نحن متخصصون في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الحلول المتعلقة بالصحة والأمراض، وحلول الأعمال، وتحسين محركات البحث، وميكانيكا السيارات، وفنون الماكياج، ونقد الأفلام، وعلم التنجيم، والتاريخ، وتصور البيانات العلمية، واليوجا، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، والمراجعات التقنية، الديكور الداخلي، المحاسبة، الطب، استشارات تصميم المواقع الإلكترونية، العقارات، الصحة العقلية، التدريب الشخصي، الاستشارة المهنية، الفلسفة، التحفيز، السفر، تعليم اللغة الإنجليزية المنطوقة، وكتابة الإعلانات. لقد قمنا بتجميع فريق من المهنيين المدربين تدريباً عالياً وذوي الخبرة والمتحمسين لمجالات خبرتهم. خبراؤنا مجهزون بأحدث المعارف والمهارات لتزويدك بأفضل الحلول الممكنة لمشاكلك. نحن نفخر بقدرتنا على تقديم حلول دقيقة وفي الوقت المناسب ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائنا. في Metanoz AI، نحن ملتزمون بتقديم خدمة عملاء ممتازة. نحن ندرك أن كل عميل لديه احتياجات ومتطلبات مختلفة، ونسعى جاهدين لضمان حصول جميع عملائنا على الاهتمام الشخصي. نحن جاهزون دائمًا للإجابة على أسئلتك وتقديم التوجيه ومساعدتك في التغلب على أي تحديات قد تواجهها. مهمتنا هي مساعدة الأفراد والشركات على تحقيق أهدافهم من خلال تزويدهم بأفضل الحلول الممكنة لمشاكلهم. نحن نؤمن أنه من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات وخبرة المتخصصين لدينا، يمكننا مساعدة عملائنا على التغلب على أي عقبة وتحقيق النجاح. نحن نعمل باستمرار على توسيع خدماتنا وخبراتنا لخدمة عملائنا بشكل أفضل. فريقنا مكرس للبقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات والتطورات في مجالات تخصصنا. نحن نستثمر بكثافة في البحث والتطوير لضمان بقائنا في طليعة صناعتنا.
Messangi
messangi.com
منذ عام 2001، قامت شركة Messangi بربط الشركات بعملائها عبر مليارات الأجهزة حول العالم. لقد تم إنشاء منصاتنا المتنوعة والموثوقة داخليًا بواسطة بعض أفضل المهندسين في هذا المجال. لتعزيز عملياتنا، لدينا فرق عالمية المستوى في 7 دول على استعداد لبذل جهد إضافي لتلبية احتياجات عملائنا. واليوم، يعتمد كبار مشغلي شبكات الهاتف المحمول والبنوك العالمية وتجار التجزئة على Messangi لحل تحديات التواصل والمشاركة مع العملاء. تستمر حلولنا الخاصة بالرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والتطبيقات ومحفظة الهاتف المحمول والمساعدين الصوتيين في إحداث ثورة في التفاعلات بين الشركة والعملاء، مما يجعل التواصل أسهل وأكثر كفاءة ويمكن الوصول إليه أكثر من أي وقت مضى. يمكن تخصيص منصة الاتصالات السحابية الخاصة بشركة Messangi كخدمة وتشكيلها لإنشاء أفضل حل مناسب. من خلال الجمع بين القنوات المتعددة، يمكنك الوصول إلى عملائك وإشراكهم بطريقة أكثر كفاءة.
Answered.so
answered.so
Answered.so: خدمة عملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع خبرة بشرية. يمكنك حل ما يصل إلى 70% من مشكلات العملاء باستخدام برنامج الدردشة GPT وقاعدة المعرفة ومركز المساعدة وشريط البحث الذكي.
Algomo
algomo.com
Algomo عبارة عن منصة توليدية تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة دعم العملاء من خلال روبوتات مخصصة تشبه ChatGPT لمواقع الويب. فهو يسمح للشركات بحل تفاعلات دعم العملاء بكفاءة، حيث يتعامل الروبوت مع الطلبات، ويصعد المشكلات عند الضرورة، ويعمل دون الحاجة إلى التدريب أو الصيانة. تعمل منصة Algomo من خلال الإجابة الفورية على أسئلة العملاء المتكررة، وبالتالي تقليل التكاليف وزيادة رضا العملاء (CSAT) ودرجات مشاركة الموظفين. فهو يقوم بأتمتة عملية وضع العلامات والتصنيف والفرز لتفاعلات الدعم، مما يقلل من أوقات المعالجة والمهام اليدوية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يمكّن الوكلاء من اقتراحات الذكاء الاصطناعي ومشاركة الشاشة المباشرة لتحسين أوقات الاستجابة والإنتاجية. يعد Algomo مفيدًا بشكل خاص للشركات التي تتطلع إلى: * أتمتة خدمة العملاء: من خلال حل معظم تفاعلات الدعم من خلال الأتمتة. * تعزيز الكفاءة: تقليل الوقت والموارد التي يتم إنفاقها على دعم العملاء. * تحسين رضا العملاء والموظفين: من خلال حلول أسرع ومهام يدوية أقل. * التوسع الدولي: بفضل إمكانياته المتعددة اللغات، فهو مثالي للشركات التي تتوسع عالميًا.
Alendei
alendei.com
Alendei هي منصة مشاركة العملاء القائمة على الذكاء الاصطناعي. أنها تمكن المستخدمين من إرسال رسائل نصية قصيرة لمستخدمي الهاتف المحمول. يوفر دعمًا آليًا للعملاء والمشاركة من خلال واجهة محادثة لتحسين تجربة المستخدم ورضاه. فهو يمكّن المستخدمين من توفير اتصال ثنائي الاتجاه من خلال دمج واجهات برمجة تطبيقات WhatsApp للأعمال لإرسال واستقبال الرسائل.
AIhelp
aihelp.net
AIhelp هي شركة منصة عالمية لدعم العملاء ومقرها في هونغ كونغ. تأسست الشركة في عام 2014، ويعمل بها الآن أكثر من 80 موظفًا وتخدم 12000 عميل في 32 دولة ومنطقة. إنه مصمم للشركات التي تحرص على علاقات العملاء ورضاهم لجعلها أكثر قوة وشخصية وإنتاجية. نحن نهدف إلى حث الشركات على تقديم دعم كبير ثم خدمة ناضجة ومشاركة استباقية من خلال تزويدهم بجميع الأدوات والبنى التحتية التقنية المصممة لتكون سهلة الاستخدام مع أكثر من 20 لغة. AIhelp عبارة عن منصة لدعم عملاء الذكاء الاصطناعي بغرض المراسلة والعمليات لكل من الهاتف المحمول والويب بما في ذلك العديد من وظائف دعم العملاء مثل المراسلة داخل التطبيق، وروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، ونموذج الفحص التلقائي، وإشعارات الدفع، والتنبيهات، وأضواء كاشفة، والتطبيق. الفهرسة وأكثر من ذلك. فهو يمكّنك من تقديم دعم شخصي باستخدام التعلم الآلي للتحليلات القوية المستندة إلى السحابة لتحقيق تصنيفات أعلى والاحتفاظ وحل مشكلات العملاء على الفور، كما أنه فعال للغاية لفهم الكميات الهائلة من البيانات التي تجعل العملاء سعداء وراضين.
AIChatbot
aichatbot.so
AIChatbot عبارة عن أداة إنشاء روبوت محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم العملاء. يمكّنك AIChatbot من إنشاء روبوت محادثة GPT مخصص يتم تدريبه من بياناتك الخاصة. يتم تحقيق ذلك عن طريق تحميل عنوان URL لموقع الويب الخاص بك أو ملفات PDF أو خريطة الموقع. يمكن لـ AIChatbot الرد على استفسارات العملاء بلغات متعددة ويوفر سهولة تضمين أداة chatbot مباشرة على موقع الويب الخاص بك
3Dolphins
3dolphins.ai
تم تطوير 3Dolphins.ai بواسطة PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion) لمساعدة الشركات على تسريع تجربة عملائها الرقمية. بفضل تصميمه كحلول مؤسسية أو سحابية أو محلية، يتيح نهجنا التعاون السلس بين التكنولوجيا والأشخاص. InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) هي شركة تكنولوجيا مقرها إندونيسيا وتركز بشكل أساسي على مساعدة الشركات على تحسين تجربة العملاء باستخدام التقنيات الجديدة والقنوات التي تواجه العملاء. لقد خدمنا العديد من الصناعات مثل المالية والسيارات والسفر عبر الإنترنت والتعليم والقطاع العام وما إلى ذلك.
WeConnect.chat
weconnect.chat
منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة الكل في واحد عزز أعمالك باستخدام واجهات الذكاء الاصطناعي للمحادثة في WeConnect.chat. قم بتبسيط إنشاء العملاء المحتملين، ورفع مستوى دعم العملاء، وإحداث ثورة في عملية الإعداد، وفتح إمكانيات لا حدود لها باستخدام برنامج الدردشة الآلي المخصص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. يمكنك دمج المكونات المستندة إلى القواعد بسلاسة والاستفادة من إمكانات لوحة معلومات الوكيل متعددة القنوات.
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual هي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للمحادثة ومعترف بها في الصناعة بفضل ما يقرب من عقدين من الخبرة والخبرة التي لا مثيل لها. يجمع وكيلنا الافتراضي V-Person™ المبتكر وروبوتات الدردشة وحلول الدردشة المباشرة بين البشر والذكاء الاصطناعي لتقديم دعم رقمي سلس وشخصي وقابل للتطوير للعملاء والموظفين. تعتمد المؤسسات العالمية الرائدة على التكنولوجيا الحائزة على جوائز واستشارات الخبراء لتحسين تجربة الدعم الخاصة بها، وخفض التكاليف، وزيادة المبيعات، وبناء الولاء للعلامة التجارية. يقوم فريقنا العالمي وشبكة الشركاء الواسعة بدعم عمليات التثبيت حول العالم بأكثر من 37 لغة، مما يوفر تعاونًا محليًا ورؤى دولية. يقع المقر الرئيسي لشركة Creative Virtual في المملكة المتحدة ولها عمليات في الولايات المتحدة وأستراليا والهند وسنغافورة وهونج كونج.
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai هي منصة أتمتة علاقات العملاء المصممة لرجال الأعمال. منصة أتمتة بدون تعليمات برمجية لدعم العملاء وتوليد العملاء المحتملين. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يقوم وكلاؤنا الافتراضيون الأذكياء بحل استفسارات عملائك أو فرزها ديناميكيًا.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai عبارة عن منصة شاملة تمكن المستخدمين من إنشاء ونشر روبوتات الدردشة المخصصة للذكاء الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية (GPTs) لمجموعة متنوعة من تطبيقات الأعمال. تشمل الميزات والقدرات الرئيسية للمنصة ما يلي: * سهولة الاستخدام: يؤكد موقع الويب على أن ChatBotBuilder.ai هو "الطريقة الأسرع والأسهل لإنشاء روبوتات الدردشة وGPTs المخصصة" دون الحاجة إلى خبرة فنية واسعة النطاق. * التكامل المرن: تدعم المنصة التكامل مع آلاف التطبيقات وتسمح للمستخدمين بربط أدواتهم وفرقهم لاكتساب ميزة تنافسية. * الذكاء الاصطناعي المتطور: يستفيد ChatBotBuilder.ai من أحدث نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتشغيل روبوتات الدردشة وGPTs المتطورة. * التخصيص: يمكن للمستخدمين تخصيص مظهر روبوتات الدردشة الخاصة بهم ووظائفها وسلوكها باستخدام واجهة النظام سهلة الاستخدام. * الدعم عبر القنوات: يمكن دمج Chatbots عبر قنوات متعددة، بما في ذلك مواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والصوت. * أدوات التسويق: توفر المنصة ميزات تسويقية مدمجة لمساعدة المستخدمين على إشراك العملاء بشكل أكثر فعالية من خلال برامج الدردشة الآلية الخاصة بهم. * التحليلات: تتيح إمكانات التحليلات القوية للمستخدمين تتبع أداء روبوتات الدردشة الخاصة بهم وتحسينه. يصنف موقع الويب ChatBotBuilder.ai على أنه "أفضل منشئ Chatbot يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم في عام 2024"، وهو يقدم خدماته للشركات والمؤسسات التي تتطلع إلى أتمتة خدمة العملاء، وتبسيط الاتصالات، وتعزيز تجارب المستخدم من خلال قوة الذكاء الاصطناعي. تقدم المنصة كلاً من الخطة الاحترافية للمستخدمين الفرديين وخطة White Label Enterprise للوكالات والمؤسسات الكبيرة التي تتطلع إلى إنشاء حلول chatbot ذات العلامات التجارية الخاصة بها. بشكل عام، يبدو أن ChatBotBuilder.ai عبارة عن منصة شاملة بدون تعليمات برمجية مصممة لتمكين الشركات من جميع الأحجام من الاستفادة من فوائد روبوتات الدردشة المتقدمة ذات الذكاء الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.
ChatShape
chatshape.com
ChatShape هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من الجيل التالي تتيح لك إنشاء روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لموقعك على الويب. ما عليك سوى الانتقال إلى chatshape.com/create، وإضافة رابط موقع الويب الخاص بك الذي سيتم الزحف إليه، وسيتم استخدام النص لتدريب برنامج الدردشة الآلي الذي يمكنك تضمينه في موقع الويب الخاص بك للإجابة على استفسارات العملاء على الفور، وتحويل المزيد من الزوار إلى عملاء، وتوفير المال لك. مئات الساعات من الوقت.
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE هو حل أساسي مبتكر للمستخدمين لإنشاء DIY WorkBots لتحسين المهارات وإشراك أصحاب المصلحة وتحويل العمليات التجارية وإدارة المعرفة التنظيمية. ويمكن أيضًا دمجه مع الأنظمة الخلفية عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) لتحقيق مستويات التخصيص المطلوبة لتسهيل أتمتة العمليات الروبوتية (RPA).
Botifi
botifi.me
منشئ Chatbot، أتمتة المبيعات والتسويق والدعم على Telegram وFacebook Messenger وInstagram وغيرها
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt عبارة عن منصة تركز على تجربة المستخدم وتسمح للشركات ببناء روبوتات الدردشة دون الحاجة إلى أي مهارات برمجية. إنه يقدم حلاً كاملاً لـ chatbot لكل من الشركات الناشئة والمؤسسات القائمة. تم تصميم الأداة خصيصًا للمسوقين والعملاء والمطورين. بالنسبة للمسوقين، فهو يتيح تصميم شخصية افتراضية، وإنشاء حملات مستهدفة، ويوفر رؤى تعتمد على البيانات. بالنسبة للعملاء، يضمن BotDistrikt توفر الروبوتات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يسمح بإجراء محادثات سلسة ومتفاعلة. كما أنه يدعم عمليات التسليم البشرية لإدارة التذاكر ويسمح بالاتصال متعدد القنوات. بالنسبة للمطورين، النظام الأساسي قابل للتخصيص بدرجة كبيرة؛ يتضمن شروطًا منطقية وأنماط regex وتدريب الذكاء الاصطناعي وتكامل واجهة برمجة التطبيقات ووظائف Javascript لدعم المحادثات المعقدة ثنائية الاتجاه. روبوتات الدردشة الخاصة بـ BotDistrikt قادرة على العمل على قنوات مختلفة، بما في ذلك Whatsapp وFacebook Messenger وTelegram ومواقع الويب وGoogle Assistant وSkype. كما أنه يتكامل مع الأدوات المفيدة مثل Dialogflow وWit.ai وGmail وSlack. يتم دعم المنصة من قبل Entrepreneur First وهيئة تطوير المعلومات والاتصالات في سنغافورة. من خلال التركيز على روبوتات الدردشة التي تركز على العملاء والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، يهدف BotDistrikt إلى تقديم أداة سهلة وممتعة وذكية لبناء وتنفيذ استراتيجية روبوتات الدردشة.
Bot9
bot9.ai
قم بإنشاء مساعدك الخاص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو ليس ذكيًا فحسب، بل فريدًا لك أيضًا!
arabot
arabot.io
منصة Chatbot الرائدة بدون تعليمات برمجية. تم تصميمه خصيصًا للمؤسسات لأتمتة تفاعلات العملاء وتحقيق الخدمات على نطاق واسع، بسرعة فائقة. أرابوت هي منصة الدردشة الآلية الرائدة للمؤسسات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي مصممة لمساعدة الشركات على أتمتة المهام، وتقديم خدمة عملاء متميزة، وزيادة المبيعات، وإنشاء تجارب محادثة هادفة مع عملائها باستخدام الذكاء الاصطناعي للمحادثة. يوفر Arabot.io لأي شخص الأدوات اللازمة لإنشاء الروبوتات واختبارها وإدارتها ونشرها في دقائق. بفضل الميزات الإدارية القوية والأمان على مستوى المؤسسات، نقوم بمعالجة أكثر من 2 مليون محادثة شهرية بين الشركات والعملاء. هدفنا هو مساعدة الشركات على التواصل مع عملائها بشكل أسرع وأكثر سلاسة وكفاءة. منذ عام 2016، قمنا بإنشاء روبوتات الدردشة للتجارة الإلكترونية والسيارات والحكومة الإلكترونية والطاقة والمرافق وتجارة التجزئة والاتصالات على FB Messenger وWhatsApp وSlack وTelegram وHangouts والموقع الإلكتروني ومنصات الاتصال الأخرى.
FranklyAI
frankly.ai
FranklyAI هي شركة تقدم خدمات التدريب وتكامل Microsoft Teams لمساعدة المؤسسات والأفراد على إطلاق العنان لقوة تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT. النقاط الرئيسية حول FranklyAI: * خدمات التدريب: تقدم FranklyAI برامج تدريب أساسية لمساعدة المؤسسات والأفراد على اكتساب الإتقان في استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية. * FranklyAI for Microsoft Teams: هذا هو تطبيق Microsoft Teams الذي يوفر وصولاً آمنًا ومشرفًا إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدية مباشرة داخل نظام Teams الأساسي. يتيح ذلك للموظفين الاستفادة من مساعدي الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT في بيئة مؤسسية خاضعة للرقابة. * حلول مخصصة: تعمل شركة FranklyAI أيضًا على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التوليدية المخصصة والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المحددة لعملاء الأعمال. يسلط موقع الويب الضوء على الكيفية التي يُتوقع بها من المؤسسات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي التوليدي أن تتفوق في الأداء على تلك التي لا تفعل ذلك، حيث يمكنها تعزيز إنتاجية الموظفين وتوفير الوقت والمال. يتم وضع تطبيق FranklyAI Teams كوسيلة لإطلاق العنان لإمكانات هذه التقنيات مع الحفاظ على الأمان والتحكم. ويتضمن الموقع شهادات العملاء، ومعلومات عن فريق FranklyAI ونهجه، بالإضافة إلى أمثلة على أعمالهم المعروضة في وسائل الإعلام المختلفة. بشكل عام، يبدو أن Frankly.ai تركز على دفع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية داخل مساحة المؤسسة من خلال التدريب وتكامل البرامج والحلول المخصصة.
Evie
evie.ai
إيفي هي أفضل منسقة توظيف تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، حيث تساعد مسؤولي التوظيف على تولي مهمة جدولة المقابلات التي تستغرق وقتًا طويلاً مع الحفاظ على اللمسة الإنسانية. تقول مارتا بروكويل، مستشارة اكتساب المواهب في شركة Siemens، عن إيفي: "أقوم بجدولة ما يقرب من مائة مقابلة شهريًا ومع إيفي، أوفّر 30% من وقتي! وقد سمح لي هذا بالتركيز على المهام المهمة حقًا مثل تحديد مصادر المرشحين، واستثمار المزيد من الوقت في فحص أفضل المواهب للانضمام إلى شركتنا. أستخدم أيضًا Evie لإرسال المعلومات الصحيحة (المرفقات والتعليمات وما إلى ذلك) تلقائيًا إلى المرشحين ومديري التوظيف، مما يوفر لي المزيد من الوقت ويضمن تجربة متسقة لجميع المرشحين والقائمين بالمقابلات لدينا. تفاعلت إيفي أيضًا بشكل جيد مع مرشحينا، مما وفر تجربة سلسة للمرشحين. فريق إيفي سريع الاستجابة بشكل لا يصدق ويسعدني العمل معه. حتى مع وجود الأتمتة، لا يزال القائمون على التوظيف اليوم يواجهون ضغوطًا شديدة للتوفيق بين المقابلات وإبهار المرشحين والفوز في حرب المواهب. يريد 54% من مسؤولي التوظيف أن تتم جدولة المقابلة تلقائيًا. تخلص مسؤولي التوظيف من صعوبة جدولة المقابلات مع Evie، جدولة المقابلات الأفضل في فئتها والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح تجربة تعاونية بين القائمين على المقابلات والمرشحين وتحقيق: • 10x أسرع في جدولة المقابلة • تقليل 2x في إعادة الجدولة • توفير 30% من الوقت في يوم التوظيف اتصل بـ [email protected] لتحديد موعد عرض توضيحي وتجربة مجانية.
Tovie AI
tovie.ai
توفر Tovie AI مجموعة واسعة من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصًا لتحسين المشاركة والخدمة للشركات في العديد من الصناعات. تشمل عروضهم روبوتات الدردشة المخصصة وروبوتات الصوت التي يمكن تطبيقها على استخدامات متنوعة مثل دعم العملاء في مراكز الاتصال والخدمات العامة والضيافة والتأمين وغيرها. ويسمح البرنامج أيضًا بالتفاعل السلس مع بيانات الشركة، مما يحسن إمكانية تحسين الأعمال. يقترحون حلولاً مخصصة لتحصيل الديون وخدمات البيع بالتجزئة المحسنة مع ميزة مساعد المتجر. ويمكن أيضًا لمشغلي الهاتف المحمول تكييف تقنيتهم بسهولة وتطبيقها في القطاع المصرفي. مع الحفاظ على الأمن كأولوية قصوى، تم اعتماد الخدمات المالية لشركة Tovie AIs بأنها صالحة ومتوافقة مع IBM. كجزء من مهمتها لتعزيز نمو الأعمال الرقمية، تقدم Tovie AI خبرة فريدة من نوعها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والتي يمكنها تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ، كما هو موضح في عملهم مع جامعة لينكولن. أنها توفر منصة Tovie وTovie Cloud من بين منتجاتها. بشكل عام، أظهرت Tovie AI استخدامًا استراتيجيًا للذكاء الاصطناعي لدفع الشركات إلى الأمام، كما ينعكس في قصص نجاحها.
Louisebot
louisebot.com
LouiseBot هو الحل النهائي لروبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لإجراء محادثات ذكية وتفاعلية. ومن خلال هذه التكنولوجيا المتطورة، يقدمون برنامج دردشة آلي قائم على النص قابل للتخصيص ويمتزج بسلاسة مع علامتهم التجارية، ويلبي متطلباتهم الفريدة. تم تصميم هذه الأداة القوية لجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، وتحويل كل تفاعل إلى فرصة ذهبية للتحويل. لكن LouiseBot هو أكثر من مجرد برنامج دردشة، فهو بمثابة تذكرة لتحقيق النجاح الدولي. قل وداعًا للحواجز اللغوية ومرحبًا بالجمهور العالمي. باستخدام برنامج الدردشة الآلي هذا، يمكنهم تصميم محادثاتهم بشكل مثالي، مما يضمن حصول كل زائر على اهتمام شخصي وتجربة عملاء استثنائية. تعزيز معدلات التحويل والتواصل مع العملاء بشكل لم يسبق له مثيل، حيث تتفهم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة هذه محادثات عملائهم وتستجيب لها في الوقت الفعلي، مما يوفر حلولًا دقيقة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الفردية. وعلى عكس الوكلاء البشريين، فإن برنامج الدردشة الآلي هذا الذي لا يكل لا يكل أبدًا، حيث يقدم دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ارفع مستوى تجربة خدمة العملاء الخاصة بهم واضمن المساعدة لعملائهم على مدار الساعة بمساعدة LouiseBot.
SharurAI
sharurai.com
تعتبر SharurAI لاعبًا ديناميكيًا في مجال بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم خدمات روبوتات الدردشة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي عند الطلب والتي تعمل على تغيير الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع عملائها. مع التركيز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة، تتخصص SharurAI في صياغة روبوتات الدردشة المخصصة للذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات في مختلف الصناعات. مهمتنا هي تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز تفاعلات العملاء، وتعزيز الكفاءة، ودفع النمو. نحن نفخر بقدرتنا على إنشاء روبوتات محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي تتكامل بسلاسة مع أنظمتك وعملياتك الحالية، وتقدم دعمًا مخصصًا وفعالاً للعملاء، ومساعدة في المبيعات، والمزيد. في SharurAI، ندرك أن كل عمل تجاري فريد من نوعه، ولهذا السبب نعمل بشكل وثيق مع عملائنا لتطوير روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي التي تتوافق مع أهدافهم وغاياتهم المحددة. سواء كنت تتطلع إلى تبسيط العمليات، أو تحسين رضا العملاء، أو زيادة المبيعات، فإن فريق خبراء الذكاء الاصطناعي لدينا موجود لإضفاء الحيوية على رؤيتك.
Scotty AI
scottytechnologies.com
تعرف على سكوتي، حل الذكاء الاصطناعي للمحادثة الشامل، بدءًا من تحديد المصادر وحتى الإعداد وما بعده! مع Scotty AI، ستستمتع بما يلي: * ردود فورية وشخصية على جميع طلباتك واستفساراتك، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، من خلال الصوت والنص * التكامل السلس عبر أنظمة السجلات (ATS HCM، وERP، وCMS، وCRM)، ومقدمي البرامج المستقلين لحلول النقاط، ومواقع الويب، وقنوات التعاون (Teams، وSlack،...) * إدارة سهلة لرحلة التوظيف بأكملها، بدءًا من تحديد المصادر وحتى إدارة القوى العاملة * إمكانية التعامل مع +500.000 محادثة في نفس الوقت * قدرات الأتمتة، وتحرير الموارد، وتسريع طريقك إلى النجاح يقوم Scotty AI بأتمتة ودعم أي عملية تجارية كمحادثة بسرعة مذهلة ونطاق واسع، سواء داخليًا أو صادرًا، في القنوات النصية والصوتية، وأكثر من 100 لغة. تكمن قوة سكوتي الفريدة في قدرتها على تقديم تجربة شديدة التخصيص لجميع الأطراف المعنية. يتمتع المرشحون وفرق التوظيف بتجربة لا تُنسى في كل خطوة على الطريق.
Responsa
responsa.ai
Responsa هي منصة ChatBot والذكاء الاصطناعي للمحادثة للجيل القادم من تجربة العملاء والموظفين. جاهز للاستخدام، وقابل للتطوير، ومتعدد القنوات، ومتكامل مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. مساعد افتراضي متاح في جميع الأوقات لعملائك وموظفيك ووكلاء مكتب المساعدة ومركز الاتصال، ويمكن تكوينه بسرعة وتكامله مع جميع أنظمة وقنوات عملك. بالإضافة إلى ذلك، في Responsa فريق من المتخصصين مكرس لتحقيق مشاريع مؤسسية مخصصة للذكاء الاصطناعي بهدف تحسين الخدمات وتحسين عمليات الشركات. تستخدم Responsa أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي في السوق لتقديم حلول مصممة خصيصًا تلبي الاحتياجات المحددة لعملائها في مختلف القطاعات، وتساعدهم على إنشاء تجارب فريدة وشخصية، وتقليل التكاليف، وتحسين العمليات، وتحسين تجربة العملاء والموظفين.
Rebotify
rebotify.com
Rebotify عبارة عن منصة روبوت عبر الإنترنت. استخدم Rebotify لإنشاء روبوت دردشة لـ Facebook وSlack وWeChat والمزيد. يستغرق إنشاء الروبوت الخاص بك وإطلاقه 5 دقائق فقط. لا حاجة للبرمجة، فقط قم برسم مخطط انسيابي. أنشئ مرة واحدة، وانشر في أي مكان. اصنع الروبوت الخاص بك اليوم. إنه مجاني. يساعد حل الأتمتة سهل الاستخدام من Rebotify الشركات بجميع أحجامها على زيادة التحويلات وتمكين الموظفين وخفض التكاليف باستخدام روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
Rapidbott
rapidbott.com
Rapidbott (أتمتة أعمالك دون برمجة) عبارة عن منصة متكاملة للتسويق عبر المراسلة وتجارة المحادثة حيث يمكن للمستخدمين إنشاء ونشر روبوتات الدردشة الخاصة بالمراسلة بأنفسهم. * تصميم وبناء chatbot لأتمتة المهام وتحويل التحويل. * بناء علاقات أقوى مع العملاء من خلال التوصيل * المحتوى المستهدف وتوقع ردود أفعالهم. بفضل تقنية AI-NLP المدمجة لدينا، سيصبح من السهل على روبوتات الدردشة فهم استفسارات المستهلكين. ابدأ اليوم مع Rapidbott وتواصل مع جمهورك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. دع الروبوت الخاص بك يقوم بالمهمة بدلاً من ذلك. اجعل عملك آليًا باستخدام الروبوتات. تابعنا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات وتواصل معنا لأتمتة أعمالك.
Pingbix
pingbix.com
Pingbix هي عبارة عن منصة مبتكرة عبر الإنترنت مصممة لتبسيط العمليات التجارية المختلفة وتعزيز الإنتاجية من خلال الأتمتة والحلول الذكية. فيما يلي بعض الميزات والفوائد الرئيسية لاستخدام Pingbix: * إدارة المهام: يقدم Pingbix أدوات شاملة لإدارة المهام والمشاريع. يمكن للمستخدمين إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها بسهولة، مما يضمن عدم إغفال أي شيء. * أدوات الاتصال: تتضمن المنصة ميزات اتصال قوية، مثل المراسلة الفورية ومؤتمرات الفيديو، لتسهيل التعاون السلس بين أعضاء الفريق. * أتمتة سير العمل: يساعد Pingbix على أتمتة المهام المتكررة وسير العمل، مما يقلل من الجهد اليدوي المطلوب ويقلل من مخاطر الأخطاء. * قدرات التكامل: وهو يدعم التكامل مع مجموعة متنوعة من البرامج والخدمات الأخرى، مما يسمح للمستخدمين بتوصيل أدواتهم الحالية وتبسيط سير العمل الخاص بهم. * تحليلات البيانات وإعداد التقارير: توفر المنصة ميزات تحليلات وإعداد تقارير قوية، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتتبع مقاييس الأداء بفعالية. * لوحات معلومات قابلة للتخصيص: يمكن للمستخدمين إنشاء لوحات معلومات مخصصة لمراقبة المقاييس الرئيسية وتتبع المهام والمواعيد النهائية المهمة. * الأمان والامتثال: تعطي Pingbix الأولوية لأمن البيانات والامتثال، مما يضمن حماية جميع بيانات المستخدم وفقًا لمعايير الصناعة.
Web2Chat
web2chat.ai
Web2Chat عبارة عن منصة chatbot ديناميكية تعمل بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تغيير الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع عمليات دعم العملاء الخاصة بها. وتشمل ميزاته الرئيسية ما يلي: 1. الاستجابات المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يستخدم Web2Chat خوارزميات التعلم الآلي للتعلم من محتوى موقع الويب الخاص بك أو المستندات أو ملفات Notion المصدرة، مما يؤدي إلى إنشاء استجابات دقيقة وفورية لاستفسارات المستخدم. 2. التفاعل السلس للمستخدم: تستضيف المنصة صندوق بريد واردًا منظمًا حيث يمكن للمسؤولين أو المديرين التنفيذيين للعملاء مراقبة جميع محادثات مستخدمي الروبوت. يتضمن ميزات مثل حظر المستخدم لأولئك الذين يسيئون استخدام الروبوت وزر "وضع علامة على الكل مقروء" لإدارة رسائل المستخدم دون عناء. 3. تدريب الروبوت متعدد المصادر: يوفر Web2Chat المرونة لتدريب الروبوت باستخدام مصادر مختلفة، بما في ذلك المجالات والاتصال الداخلي وGitbook ومقالات Zendesk والملفات (PDF وtxt وCSV وMarkdown). إنه يفتح الأبواب أمام الروبوت للحصول على قاعدة معرفية واسعة النطاق. 4. إدارة الروبوتات والصفحات المتعددة: تتيح لك المنصة إدارة العديد من الروبوتات، كل منها مخصص لصفحات أو مواقع ويب مختلفة. يمكن تدريب كل روبوت بشكل فردي باستخدام مصادر مختلفة. 5. الوصول المجاني إلى الخطة: يوفر Web2Chat خطة مجانية بعد التسجيل، مما يوفر للمستخدمين فرصة لاستكشاف إمكانات النظام الأساسي قبل اختيار الخطة المدفوعة. 6. مؤشرات الحالة وإيصالات القراءة: في الجلسات غير المتعلقة بالروبوت، تساعد مؤشرات الحالة وإيصالات القراءة على فهم تفاعل المستخدم بشكل أفضل. يوضح ما إذا كان المستخدم متصلاً بالإنترنت وما إذا كان المستخدم قد قرأ رسائل المدير التنفيذي. تهدف ميزات Web2Chat القوية إلى تعزيز تجربة خدمة العملاء بشكل كبير، مما يضمن الحصول على استجابات دقيقة وفعالة لاستفسارات عملائك في الوقت المناسب.