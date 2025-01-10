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برامج ذكاء المحادثة - التطبيقات الأكثر شعبية - الفلبين
برنامج ذكاء المحادثة عبارة عن مجموعة من الأدوات والتقنيات المصممة لتفسير اللغة البشرية والرد عليها. من خلال الاستفادة من معالجة اللغات الطبيعية (NLP)، والتعلم الآلي، وتحليلات البيانات، يمكن لهذا البرنامج فهم سياق المحادثات والفروق الدقيقة فيها، مما يجعل التفاعلات أكثر إنتاجية وثاقبة.
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Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Intercom
intercom.com
يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تعتمد أكثر من 25000 مؤسسة عالمية، بما في ذلك Atlassian وAmazon وLyft Business، على الاتصال الداخلي لتقديم تجارب مستخدم لا مثيل لها على أي نطاق. تُستخدم منصة Intercom لإرسال أكثر من 500 مليون رسالة شهريًا وتسمح بالتفاعل مع أكثر من 600 مليون مستخدم نهائي نشط شهريًا. تأسست شركة Intercom في عام 2011 وبدعم من كبار أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، بما في ذلك Kleiner Perkins وBessemer Venture Partners وSocial Capital، وهي في مهمة لجعل الأعمال التجارية عبر الإنترنت شخصية.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل خدمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسهل إعداده واستخدامه وتوسيع نطاقه. يعمل حل Zendesk خارج الصندوق، ويسهل تعديله في حالة التغيير، مما يمكّن الشركات من التحرك بشكل أسرع. تساعد Zendesk أيضًا الشركات على الاستفادة من أحدث فرق الذكاء الاصطناعي للخدمة لحل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة. بناءً على مليارات تفاعلات تجربة العملاء، يمكن الاستفادة من Zendesk AI عبر تجربة الخدمة بأكملها بدءًا من الخدمة الذاتية والوكلاء والمسؤولين، لمساعدتك على النمو والعمل بكفاءة على نطاق واسع. تعمل Zendesk على تزويد الوكلاء بالأدوات والرؤى والسياق الذي يحتاجون إليه لتقديم تجربة خدمة مخصصة على أي قناة، سواء كانت عبر الرسائل الاجتماعية أو الهاتف أو البريد الإلكتروني. يجمع Zendesk كل ما يحتاجه فريق الخدمة - بدءًا من المحادثات الشخصية وإدارة الحالات متعددة القنوات، وحتى سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأدوات الوكلاء والأتمتة وسوق يضم أكثر من 1200 تطبيق - وكلها محمية تحت سقف واحد. والحل الذي نقدمه سهل التنفيذ والتعديل بسرعة، مما يحرر الفرق من مطالبة تكنولوجيا المعلومات والمطورين والشركاء المكلفين بإجراء تغييرات مستمرة. في Zendesk، تتمثل مهمتنا في تبسيط تعقيد الأعمال وتسهيل قيام الشركات بإنشاء اتصالات هادفة مع العملاء. من الشركات الناشئة إلى المؤسسات الكبيرة، نؤمن بأن تجارب العملاء الذكية والمبتكرة يجب أن تكون في متناول كل شركة، بغض النظر عن الحجم أو الصناعة أو الطموح. تخدم Zendesk أكثر من 130 ألف علامة تجارية عالمية عبر العديد من الصناعات بأكثر من 30 لغة. يقع المقر الرئيسي لشركة Zendesk في سان فرانسيسكو، وتدير مكاتب في جميع أنحاء العالم.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ عبارة عن نظام أساسي لمشاركة العملاء يتميز بالدردشة المباشرة وتتبع زائري موقع الويب وإمكانات التحليلات التي تساعدك على معرفة زوار موقعك وإشراكهم ودعم عملائك في الوقت الفعلي. محملة بجميع الميزات التي يتوقعها العميل وأكثر من ذلك بكثير، بما في ذلك تتبع الزائرين المباشرين، وترجمة الدردشة المباشرة، والدردشة المباشرة، ومشغلات الدردشة الآلية، وتسجيل العملاء المحتملين، والمكالمات الصوتية، ومشاركة الشاشة، وإدارة الألفاظ النابية، ومعاينة الدردشة، والروبوت بدون كود، وروبوت الإجابة، توجيه الدردشة، والدردشة الداخلية، وتطبيق الهاتف المحمول للوكيل، وSDK لنظامي التشغيل iOS وAndroid، وعمليات التكامل مع قنوات المراسلة الفورية الشهيرة مثل Whatsapp وInstagram وFB Messenger وTelegram. كل هذا في منصة واحدة.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (أحد منتجات Freshworks Inc.) هو حل مشاركة محادثة يساعد الشركات على التفاعل مع العملاء عبر قنوات متعددة مثل الدردشة على الويب والبريد الإلكتروني والهاتف والقنوات الاجتماعية مثل WhatsApp وInstagram وiMessage. تقدم Freshchat أيضًا روبوتات دردشة أصلية تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي يمكن إنشاؤها بسهولة باستخدام أداة إنشاء بدون تعليمات برمجية، مما يساعد الشركات على تقديم خدمة ذاتية مخصصة على نطاق واسع. باستخدام أداة إنشاء رحلة Freshchat وأدلة التشغيل الجاهزة، يمكن للشركات البقاء في صدارة احتياجات عملائها ودعمهم بشكل استباقي كلما لزم الأمر. يوفر Freshchat أيضًا عرضًا شاملاً لسجل محادثات العميل والمعلومات الأخرى ذات الصلة، مما يجعل الوكلاء أكثر إنتاجية ويمكّنهم من تقديم تجارب مخصصة.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إحدى هذه الخدمات هي Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)، التي تتيح للمستخدمين أن يكون تحت تصرفهم مجموعة افتراضية من أجهزة الكمبيوتر، متاحة طوال الوقت، عبر الإنترنت. يحاكي إصدار AWS لأجهزة الكمبيوتر الافتراضية معظم سمات الكمبيوتر الحقيقي، بما في ذلك وحدات المعالجة المركزية للأجهزة (CPUs) ووحدات معالجة الرسومات (GPUs) للمعالجة؛ الذاكرة المحلية/ذاكرة الوصول العشوائي؛ تخزين القرص الصلب/SSD؛ اختيار أنظمة التشغيل؛ الشبكات؛ وبرامج التطبيقات المحملة مسبقًا مثل خوادم الويب وقواعد البيانات وإدارة علاقات العملاء (CRM). يتم تطبيق تقنية AWS في مزارع الخوادم في جميع أنحاء العالم، وتتم صيانتها بواسطة شركة Amazon الفرعية. تعتمد الرسوم على مزيج من الاستخدام (المعروف باسم نموذج "الدفع أولاً بأول")، أو الأجهزة، أو نظام التشغيل، أو البرامج، أو ميزات الشبكات التي يختارها المشترك والتي تتطلب التوفر والتكرار والأمان وخيارات الخدمة. يمكن للمشتركين الدفع مقابل كمبيوتر AWS افتراضي واحد، أو كمبيوتر فعلي مخصص، أو مجموعات من أي منهما. كجزء من اتفاقية الاشتراك، توفر أمازون الأمان لأنظمة المشتركين. تعمل AWS من العديد من المناطق الجغرافية العالمية بما في ذلك 6 مناطق في أمريكا الشمالية. تقوم أمازون بتسويق AWS للمشتركين كوسيلة للحصول على سعة حوسبة واسعة النطاق بسرعة أكبر وبتكلفة أقل من بناء مزرعة خوادم فعلية. تتم محاسبة جميع الخدمات على أساس الاستخدام، ولكن كل خدمة تقيس الاستخدام بطرق مختلفة. اعتبارًا من عام 2017، تمتلك AWS حصة مهيمنة تبلغ 34% من جميع الخدمات السحابية (IaaS وPaaS) بينما يمتلك المنافسون الثلاثة التاليون Microsoft وGoogle وIBM 11% و8% و6% على التوالي وفقًا لمجموعة Synergy Group.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في حل مشكلات العملاء وتحسين معدلات التحويل. يعمل برنامج Tidio عبر جميع أنظمة إدارة المحتوى الرئيسية ومنصات التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي. تأسست Tidio في عام 2013، وقد نمت لتضم أكثر من 180 موظفًا ولديها مكاتب في سان فرانسيسكو وشتشيتسين ووارسو. تخدم Tidio العملاء من جميع الأحجام في أكثر من 205 دولة، بما في ذلك Mercedes وShell وPraktiker. يتم عرض أداة الدردشة المباشرة الخاصة بـ Tidio بواسطة 510 مليون مستخدم فريد كل شهر.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المعيارية بما في ذلك الحوسبة وتخزين البيانات وتحليلات البيانات والتعلم الآلي. يتطلب التسجيل تفاصيل بطاقة الائتمان أو الحساب المصرفي. يوفر Google Cloud Platform البنية التحتية كخدمة، والنظام الأساسي كخدمة، وبيئات حوسبة بدون خادم. في أبريل 2008، أعلنت جوجل عن محرك التطبيقات، وهو منصة لتطوير واستضافة تطبيقات الويب في مراكز البيانات التي تديرها جوجل، والتي كانت أول خدمة حوسبة سحابية من الشركة. أصبحت الخدمة متاحة بشكل عام في نوفمبر 2011. منذ الإعلان عن محرك التطبيقات، أضافت جوجل خدمات سحابية متعددة إلى النظام الأساسي. يعد Google Cloud Platform جزءًا من Google Cloud، والذي يتضمن البنية التحتية السحابية العامة لـ Google Cloud Platform، بالإضافة إلى G Suite، وإصدارات المؤسسات من Android وChrome OS، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لخدمات التعلم الآلي ورسم خرائط المؤسسات.
Helpwise
helpwise.io
إن الاحتفاظ بالعملاء لا يقل أهمية عن اكتساب عملاء جدد. يحقق العملاء المخلصون المزيد من الإيرادات ويجلبون لك إحالات بدون تكلفة. يعد تقديم خدمة عملاء جيدة جزءًا لا يتجزأ من الاحتفاظ بالعملاء. مع Helpwise، أصبحت إدارة خدمة العملاء أمرًا سهلاً. 1. قم بإعداد مركز خدمة العملاء الخاص بك حرفيًا في دقائق. 2. التواصل مع العملاء عبر جميع القنوات والتعاون مع فريقك. 3. إنشاء المساءلة مع عدم وجود المزيد من كلمات المرور المشتركة. 4. إعداد الخدمة الذاتية والأتمتة. 5. احصل على رؤى قابلة للتنفيذ حول تحسين إنتاجية الفريق ورضا العملاء. يتكامل Helpwise مع البريد الإلكتروني (فكر في support@، sales@، careers@ وما إلى ذلك)، والدردشة المباشرة، وWhatsApp، والرسائل النصية القصيرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمزيد. ابدأ مع Helpwise، أحد حلول خدمة العملاء التي تعمل على زيادة إيرادات عملك.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – قم بزيادة مبيعاتك عبر الإنترنت من خلال المحادثات! أتمتة المبيعات مع Smartsupp. نحن نقدم كل ما تحتاجه لتنمية مبيعاتك عبر الإنترنت: الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة LeadGen والدردشة المباشرة وغير ذلك الكثير الذي يمكنك استخدامه لجذب زوار موقعك في الوقت المناسب. وتحويلهم إلى عملاء مخلصين في أي وقت من الأوقات. يعد Smartsupp واحدًا من حلول الدردشة وروبوتات الدردشة الرائدة والأكثر موثوقية في العالم، ويعمل حاليًا على تعزيز أكثر من 100000 متجر ويب وموقع ويب.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business هو حل WhatsApp Business الكل في واحد، وتشمل عروضنا واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية وChatbot وإدارة علاقات العملاء المستندة إلى WhatsApp والأتمتة والتكامل مع العديد من الأدوات وما إلى ذلك. يركز فريق WhatsTool على بناء أدوات لتطبيق WhatsApp والشركات الصغيرة التي تدير أعمالها أو تقوم بالتسويق على WhatsApp. نحن نعمل على إنشاء المزيد من التطبيقات مثل WhatsSave التي تساعد الشركات على الاحتفاظ بأرقام جديدة للاستفادة منها في نموها.
Qualified
qualified.com
مؤهل هو النظام الأساسي لتوليد خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات التي تستخدم Salesforce. العلامات التجارية الرائدة في مجال التعاملات بين الشركات (B2B)، مثل Adobe وLaunchDarkly وSurveyMonkey وThoughtSpot وVMWare تثق في أنها مؤهلة لتنمية خط أنابيبها من خلال الاستفادة من أعظم أصول المبيعات والتسويق لديها - موقع الويب الخاص بالشركة - لتحديد المشترين الأكثر قيمة، والكشف عن إشارات نية المشتري، وعلى الفور ابدأ محادثات المبيعات. العملاء الذين يستخدمون المؤهلين يبلغون عن زيادة بمقدار 10 أضعاف في اجتماعات المبيعات، وزيادة بمقدار 4 أضعاف في تحويل العملاء المتوقعين، وزيادة بمقدار 6 أضعاف في التدفق. يقوم المؤهل، المبني على Salesforce، بربط موقع الويب ببيانات Salesforce لتحديد نية المشتري المستندة إلى الحساب وتسهيل محادثات المبيعات في الوقت الفعلي. تم تصنيف المؤهل في المرتبة الأولى على Salesforce AppExchange وفي المرتبة الأولى في أكثر من 20 فئة على G2. يقع المقر الرئيسي لشركة Qualified في سان فرانسيسكو، ويقودها مدير التسويق السابق في Salesforce Kraig Swensrud والنائب الأول لرئيس منتج Salesforce السابق Sean Whiteley ويتم تمويلها من قبل Norwest Venture Partners وRedpoint Ventures وSalesforce Ventures. لمعرفة المزيد، قم بزيارةqualified.com.
ChatBot
chatbot.com
يتيح لك ChatBot إنشاء روبوتات الدردشة في دقائق معدودة باستخدام قوالب متنوعة وأتمتة المهام الرئيسية على الفور. يمكنك سحب العناصر الجديدة وإفلاتها بسهولة لتكييف أي قالب وفقًا لاحتياجاتك. ChatBot جاهز للعمل خارج الصندوق، بينما تساعدك خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تحسين الاستجابات بمرور الوقت. صمم تجارب محادثة سلسة لبناء علاقات أفضل مع عملائك. أرسل استجابات ديناميكية تشجع العملاء على الدردشة والتفاعل. قم بمزج ومطابقة النصوص والصور والأزرار والردود السريعة لإظهار علامتك التجارية ومنتجاتك وخدماتك. استخدم ChatBot على منصات وقنوات مختلفة باستخدام التكامل بنقرة واحدة (Facebook Messenger، وSlack، وLiveChat، وWordPress، والمزيد). قم بتوصيل برنامج الدردشة الآلي الخاص بك بأي شيء يمكنك التفكير فيه باستخدام واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة وخطافات الويب وZapier.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch عبارة عن منصة تواصل شاملة مع العملاء للدعم والتسويق والمبيعات. فهو يجمع بين مجموعة من الأدوات لمساعدتك على تنمية أعمالك: 👉 دردشة حية متعددة القنوات 👉 روبوتات الدردشة 👉 البريد الوارد المشترك 👉 قاعدة المعرفة 👉 التسويق عبر البريد الإلكتروني 👉 النوافذ المنبثقة 👉 إدارة علاقات العملاء
Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتهم بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. إنها تمكن الجميع من كتابة أي شيء، والنشر في أي مكان، وتحسين المحتوى الخاص بهم بسهولة لا مثيل لها. يتكامل Botsonic، منشئ روبوتات الدردشة القوي القائم على الذكاء الاصطناعي، بسلاسة مع منصات مثل Slack وWhatsApp وTelegram وFB Messenger، مما يضمن إجراء محادثات متعددة القنوات دون انقطاع. كما أنه يوفر ميزة Human Hand-off، مما يسهل الانتقال السلس من التفاعلات الآلية إلى التفاعلات البشرية. ومن خلال تكامل Zapier، يقومون بأتمتة المهام وتبسيط سير العمل، مما يعزز مشاركة العملاء. Botsonic متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ويعد بتفاعلات آمنة مع العملاء. تهدف مجموعة الأدوات الخاصة بهم معًا إلى إعادة تعريف إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، مما يجعل Writesonic هو الحل الشامل لجميع احتياجاتك الرقمية.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot عبارة عن روبوت دردشة لـ Twitch وYouTube وTrovo يسمح لك بأتمتة دردشة البث المباشر الخاصة بك مع الإشراف والميزات الجديدة، مما يسمح لك بقضاء المزيد من الوقت في ترفيه المشاهدين.
Chaport
chaport.com
Chaport عبارة عن منصة مراسلة شاملة توفر دردشة مباشرة متعددة القنوات وروبوتات الدردشة وقاعدة معرفية والمزيد. فهو يساعد الشركات على النمو والازدهار من خلال تزويدها بطريقة سهلة للتفاعل مع زوار موقع الويب، والحصول على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين، وتعزيز المبيعات، وتحسين خدمة العملاء. اليوم يتم استخدام تشابورت من قبل أكثر من 30.000 فريق في جميع أنحاء العالم. لماذا تشابورت؟ يقدم لك Chaport مجموعة من الميزات القوية لمساعدتك في تحويل زوار موقع الويب إلى عملاء مخلصين. ومع ذلك، فهو يظل سهل الاستخدام ويجعل التواصل مع العملاء سهلاً وممتعًا مثل الدردشة مع الأصدقاء. عملية التثبيت بسيطة ولا تستغرق أكثر من 5 دقائق. ما عليك سوى إضافة أداة الدردشة إلى موقع الويب الخاص بك والبدء في الإجابة على أسئلة عملائك. إذا كنت بحاجة أيضًا إلى chatbot، فيمكنك إنشائه في دقائق، وذلك بفضل منشئ chatbot's WYSIWYG من Chaport. الميزات الرئيسية: - الدردشة المباشرة: تحدث مع عملائك في الوقت الفعلي. - Chatbots: اسمح لروبوتات الدردشة بالإجابة على الأسئلة الشائعة وتأهيل العملاء المحتملين. قدم مساعدة فورية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حتى عندما يكون فريقك غير متصل بالإنترنت. - قاعدة المعرفة + روبوت الأسئلة الشائعة: قم بتزويد عملائك بقاعدة معرفية وقم بتنشيط روبوت الأسئلة الشائعة لاقتراح المقالات تلقائيًا في أداة الدردشة. - التكامل مع Facebook وViber وTelegram وما إلى ذلك: الإجابة على الأسئلة من جميع القنوات في مكان واحد. – الدعوات التلقائية: ابدأ المزيد من الدردشات مع زوار موقع الويب الخاص بك. - الردود المحفوظة: قم بإعداد قوالب الإجابات على الأسئلة المتداولة، وقم بالإجابة عليها ببضع نقرات، ووفر وقتك. - رؤى الكتابة: قراءة الرسائل حتى قبل إرسالها والرد عليها بشكل أسرع. - تطبيقات الويب وسطح المكتب والهاتف المحمول: قم بالدردشة مع العملاء أينما كنت. - Zapier & API: قم بدمج Chaport مع موقع الويب الخاص بك بشكل أوثق أو قم بتوصيله بتطبيقات الطرف الثالث. - وأكثر من ذلك بكثير ... سجل اليوم وقم بزيادة مبيعاتك! النسخة التجريبية المجانية متاحة.
Joonbot
joonbot.com
Joonbot هو منشئ برامج الدردشة بدون تعليمات برمجية وسهل الاستخدام لتعزيز تحويلاتك. باستخدام Joonbot، يمكنك توجيه المعلومات وجمعها وإرسالها إلى جمهورك في أي وقت من الأوقات. بعض حالات الاستخدام: احصل على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين، زيادة المبيعات، أتمتة قرارات العملاء
Outgrow
outgrow.co
يتيح لك Outgrow اكتساب العملاء المحتملين وتأهيلهم وإشراكهم بشكل أفضل من خلال تسهيل إنشاء اختبارات مخصصة وآلات حاسبة وتقييمات ومسابقات ونماذج/استطلاعات وتوصيات واستطلاعات رأي وروبوتات دردشة. لا حاجة للمطورين أو المصممين! لدى Outgrow مجموعة من قوالب التصميم التي تم تحسينها بالكامل للجوال وسطح المكتب والكمبيوتر اللوحي، ويمكن تضمينها بسهولة في إعلاناتك ومواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة واتصالات البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 1000 جزء من المحتوى ومسارات التحويل المعدة مسبقًا والتي تم تحسينها لتحسين التحويل حتى تتمكن من تغيير الأسئلة وإجراء بعض التعديلات بحيث تتوافق مع علامتك التجارية والحصول على المحتوى التفاعلي الخاص بك جاهزًا في دقائق.
Warmly
warmly.ai
يعد Warmly أول منصة مستقلة لتنسيق المبيعات تم تصميمها خصيصًا لفرق الإيرادات ذات حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة. يقوم النظام الأساسي بتنسيق البيانات الوصفية من أدوات تمكين المبيعات، ونوايا B2B، وأدوات الإثراء لتحديد وتتبع والتواصل مع زوار موقع الويب المستعدين للتحويل. من خلال تجميع البيانات تلقائيًا ودمج الرؤى من منصات مختلفة، ينسق بحرارة الخطوة التالية الأكثر فعالية لتحفيز المحادثات المؤهلة لفريق المبيعات. يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة AI Warm Leads الخاصة بهم خط الأنابيب الخاص بك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، يساعدونك على إغلاق خط الأنابيب هذا بطرق دافئة وجذابة. علاوة على ذلك، تساعد مجموعة أدوات المبيعات المجانية فريقك على التواصل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين أو العملاء في التقويم الخاص بك وعلى Zoom من خلال تطبيق Essential Zoom الحائز على جوائز.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat عبارة عن دردشة حية مجانية للشركات عبر الإنترنت للتحدث مع عملائها في الوقت الفعلي. فهو يوفر لك إنشاء نظام دعم عملاء 360 درجة وتوصيل مسارات الرسائل وتقديم المكالمات والتهيئة والتخصيص بحرية.
Botmaker
botmaker.com
Botmaker هي منصة المحادثة الأكثر تقدمًا والتي تتيح لك تقديم إجابات ذكية وسريعة لعملائك في جميع القنوات الرقمية. قم ببناء تجارب رقمية باستخدام الروبوتات الهجينة والوكلاء المباشرين. قم بتنمية أعمالك باستخدام الحلول الآلية لتجارة الدردشة وخدمة العملاء وعمليات مكتب المساعدة. من خلال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تتيح لك المنصة فهم وتوقع احتياجات وطلبات عملائك. نحن مقدمو حلول WhatsApp وشركاء Messenger.
Selz
selz.com
Selz عبارة عن منصة بسيطة للتجارة الإلكترونية تمكنك من إنشاء متاجر عبر الإنترنت، أو البيع من مواقع الويب الحالية، أو البيع عبر شبكات التواصل الاجتماعي. يمنحك Selz جميع الأدوات التي تحتاجها لبناء تواجدك عبر الإنترنت وبيع منتجاتك وتسويقها لعملائك وتتبع المبيعات. يعد Selz مثاليًا للأفراد والشركات الصغيرة الذين يرغبون في بيع المنتجات المادية والمنتجات والخدمات الرقمية. لمعرفة المزيد قم بزيارة www.selz.com.
WotNot
wotnot.io
تعمل WotNot على أتمتة تفاعلات عملائك على نطاق واسع باستخدام برامج الدردشة الآلية. قم بحل تحديات الأعمال مثل الحصول على المزيد من العملاء المحتملين، وحجز المزيد من المواعيد، وتوسيع نطاق دعم العملاء لديك باستخدام برامج الدردشة الآلية المتطورة. يستخدم العملاء WotNot لتوفير تجربة عملاء مخصصة لعملائهم الحاليين أو المستقبليين، وهي متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتستجيب على الفور، وموثوقة تمامًا، وتتحدث لغة العميل. أضف روبوت الدردشة إلى أي قطاع مثل العقارات والتأمين والمالية والرعاية الصحية والسيارات وإدارة العلاقات مع الخدمات المصرفية والسلع الاستهلاكية والتصنيع والتعليم لتلبية حالات الاستخدام المتعددة. باستخدام WotNot's No-code Bot Builder، يمكنك إنشاء الروبوتات بسهولة إلى حد ما باستخدام أداة إنشاء مرئية بديهية. قم بإدارة عدة روبوتات لأنشطة مختلفة بناءً على المشغلات والشروط التي تحددها. كما تقدم WotNot خدمة مخصصة لك، حيث يفهم فريقنا من خبراء تصميم المحادثة ذوي الخبرة احتياجاتك وينشئون بعناية تدفق محادثة يتوافق مع احتياجات عملك ويستمرون في تحسين التدفق من خلال مراجعة النتائج. انضم إلى أكثر من 3000 شركة في جميع أنحاء العالم تثق في WotNot من خلال تفاعلات عملائها.
WATI
wati.io
من خلال إعادة تصور مشاركة العملاء، تُعد Wati منصة المحادثة الرائدة المبنية على واجهة برمجة التطبيقات للأعمال الخاصة بـ WhatsApp. يعمل برنامجنا سهل الاستخدام على تمكين أكثر من 8000 شركة في أكثر من 100 دولة من تقديم محادثات مخصصة وفي الوقت الفعلي على نطاق واسع. بفضل حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة، نقوم بتغيير طريقة تواصل الشركات: * تسمح صناديق البريد الوارد المشتركة بالتعاون السلس * الأتمتة القوية تعزز الكفاءة * رسائل البث تشرك العملاء * توفر روبوتات الدردشة الذكية الدعم الفوري باعتبارنا شركة SaaS ناشئة عالمية سريعة النمو، فإننا متحمسون لاستخدام التكنولوجيا لبناء علاقات هادفة بين الشركات والعملاء. فريقنا الموهوب والمتحمس متحد برؤية لتمكين المنظمات وإعادة تعريف الاتصالات من خلال محادثات هادفة.
Engati
engati.com
فاز برنامج Engati chatbot ومنصة الدردشة المباشرة بجائزة CODiE لعام 2021. فهو يمكّنك من بناء روبوتات ذكية في دقائق دون برمجة. أنشئ مرة واحدة وانشر عبر 15 قناة - WhatsApp وMessenger وInstagram وKik وTelegram وLine وViber وSkype وSlack وWeChat وTwitter وSkype for Business وموقع الويب الخاص بك وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بك. يدعم المسارات الذكية والتدريب والنسخ والتحليلات والعلامات الخاصة. باستخدام Engati، يمكنك الاستفادة من قوة التعلم الآلي، وNLP/NLU لتصميم برنامج الدردشة الآلي الخاص بك وإشراك عملائك بأكثر من 50 لغة.
My AskAI
myaskai.com
My AskAI هو برنامج الدردشة الآلي الخاص بدعم عملاء الذكاء الاصطناعي، وهو متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتقديم إجابات فورية لعملائك على موقعك أو عبر البريد الإلكتروني. بفضل تدريبك على معرفة شركتك، يضمن برنامج الدردشة الآلي الخاص بك حصول عملائك دائمًا على إجابة لأسئلتهم وسيقوم بتمريرها إلى فريقك (البشري) إذا لم يتمكن من الإجابة، مما يوفر أفضل ما في العالمين ويزيد من رضا العملاء والاحتفاظ بهم. اكتشف المشكلات أو الأسئلة الشائعة لديك في لحظة باستخدام رؤى الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من قضاء وقت أقل في الاستعلامات العامة ومزيد من الوقت في تطوير منتجك. نرى في المتوسط أن 79% من المحادثات يتم حلها مباشرة بواسطة الذكاء الاصطناعي بين مستخدمينا، مما يوفر آلاف الساعات من وقت الدعم الذي يمكن إنفاقه على المزيد من الفرص الإستراتيجية. يمكنك تقليل طلبات الدعم الخاصة بك بنسبة تزيد عن 50% بين عشية وضحاها باستخدام My AskAI.
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer عبارة عن منصة مساعدة شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تدمج نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل ChatGPT من OpenAI، وGemini من Google وPaLM، وMeta's Llama، وAnthropic's Claude. فهو يوفر تجربة موحدة من خلال تطبيق الهاتف المحمول وتطبيق الويب وامتداد Chrome، مما يوفر حلولًا مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفردية. تتضمن الميزات مطالبات الدردشة المعدة مسبقًا وسير العمل المخصص والتكامل السلس مع أدوات الطرف الثالث. تم تصميم Get Answer لتحسين الإنتاجية وتبسيط المهام للمستخدمين بدءًا من الطلاب والمطورين وحتى أصحاب الأعمال والمصممين.
YourGPT
yourgpt.ai
يعمل YourGPT Chatbot على تبسيط عملية إنشاء روبوتات الدردشة المخصصة والمخصصة للصناعة دون الحاجة إلى برمجة. يسمح منشئ روبوتات الدردشة المستند إلى الذكاء الاصطناعي وGPT للمستخدمين بإنشاء روبوتات وتدريبها بسرعة باستخدام بياناتهم الخاصة في دقائق معدودة فقط. احصل على أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي ووفر الوقت والمال باستخدام YourGPT Chatbot. يقدم YourGPT منتجات AI وGPT المتطورة المصممة لتلبية احتياجاتك الفريدة. * تعزيز دعم العملاء من خلال برنامج الدردشة الآلي القوي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي * إنشاء تطبيقات LLM جاهزة للإنتاج باستخدام LLM Spark.
Glider AI
glider.ai
توفر منصة Glider AI Skill Intelligence Platform، الحائزة على جائزة SIA لعام 2021 لأكثر تقنيات الموارد البشرية ابتكارًا، حلول توظيف بما في ذلك التقييمات الافتراضية ومقابلات البرمجة/الفيديو وروبوتات الشاشة والمزيد لتوسيع نطاق توظيف المواهب عالية الجودة للمؤسسات وشركات التوظيف ومقدمي الخدمات المتوسطة. العلامات التجارية العالمية مثل Intuit وPwC وAmazon وCapital One تثق في Glider للتحقق من جودة المرشح وملاءمته لأي دور في أي صناعة. في المتوسط، يشهد العملاء معدل توظيف 3x، وانخفاضًا بنسبة 50% في الوقت اللازم لملء الوظيفة، وتحسنًا بنسبة 98% في رضا المرشح. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة Glider AI.
AiSensy
m.aisensy.com
AiSensy عبارة عن منصة Whatsapp Chatbot وإدارة علاقات العملاء والتسويق. يمكنك تعزيز مبيعاتك وأتمتة دعمك وإرسال رسائل البث إلى آلاف المستخدمين وإدارة جهات اتصال Whatsapp على AiSensy. * اختر من بين قوالب Chatbot المعدة مسبقًا للبرمجة اللغوية العصبية (قم بتوصيل Google Dialogflow بـ Whatsapp) * احصل على حضور مؤكد على Whatsapp (علامة خضراء) * تعزيز المبيعات والدعم التلقائي
Swiftsell
swiftsell.biz
Swiftsell هي أداة توليدية بدون تعليمات برمجية مدعمة بالذكاء الاصطناعي يمكن من خلالها للعلامات التجارية الاستهلاكية أتمتة محادثاتها الرئيسية بسلاسة عبر قنوات مختلفة وتعزيز المبيعات والتسويق ورضا العملاء.
Unleash
unleash.so
يستخدم Unleash الذكاء الاصطناعي للاستفادة من جميع المعلومات في أدوات SaaS الخاصة بك عن طريق تبسيط المعرفة بسهولة داخل أقسام الشركة، عندما يحتاجها الموظف، أينما يفضل العمل. تحقق Unleash ذلك من خلال عمليات التكامل السلس مع مصادر بيانات شركتك مثل Slack وNotion وJira وZendesk والمزيد، مما يمكّن كل موظف من العثور على المعلومات التي يبحث عنها بمجرد طلب Unleash
Atom
atomchat.io
تقدم Atom حل WhatsApp chatbot المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات على توليد المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين، وإنشاء روبوتات دردشة أكثر ذكاءً، وقياس النتائج، والتكامل مع إدارة علاقات العملاء. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: * مساعد افتراضي ذكي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للرد على استفسارات العملاء * القدرة على الوصول إلى ما يصل إلى 98% من العملاء من خلال حملات البث عبر الواتساب * سير العمل الآلي لتصفية العملاء المتوقعين المهتمين وتركيز فريق المبيعات على إغلاق الصفقات * تكامل WhatsApp متعدد الوكلاء لتوفير رؤية كاملة لمحادثات العملاء يتكامل الحل مع HubSpot، مما يسمح للشركات بمزامنة جهات اتصال WhatsApp مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بها وإنشاء سير عمل آلي باستخدام روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي. توفر Atom مستشارًا شخصيًا وفريقًا من خبراء الذكاء الاصطناعي في WhatsApp لتوجيه الشركات خلال عملية التكامل، ووضع أنفسهم كحل "جاهز" في السوق. تسلط دراسات الحالة الضوء على كيف شهد العملاء تحسينات كبيرة، مثل زيادة المبيعات من 200 إلى أكثر من 3000 شهريًا، وزيادة معدلات تحويل المبيعات الرقمية ثلاث مرات، وحجز أكثر من 5000 موعد مؤكد في شهرين ونصف. وقد ظهرت الشركة في منشورات مثل CIO Peru وForbes وEstrategia & Negocios، مما سلط الضوء على نموها والاعتراف بها في السوق. الشركات مدعوة للتحدث مع أحد مستشاري Atom لمعرفة المزيد وتجربة النظام الأساسي بأنفسهم.
Jetlink
jetlink.io
يتغير التواصل بين الأشخاص والشركات إلى الأبد، وستلعب الرسائل دورًا مركزيًا اليوم ولسنوات قادمة. إن التقارب بين وسائل التواصل الاجتماعي والمحمول يشكل سلوك العملاء وتوقعاتهم. إنهم يسألون الأشياء الآن، هنا. توفر Jetlink "قوة الآن" من خلال المراسلة متعددة القنوات وروبوتات الدردشة المؤسسية المتطورة لمؤسستك. نعتقد أن هذه هي الثورة في التجارة ودعم العملاء. يتيح لك Jetlink تقديم تجارب مبيعات ودعم محادثة مبهجة حيث يتواجد عملاؤك بالفعل. تم وضع Jetink باعتباره A.I. منصة اتصالات مركزية مدعومة لنقاط اتصال العملاء مثل الدردشة عبر الويب، وIVR، وتطبيقات المراسلة الاجتماعية، وFacebook Messenger، وWhatsApp، وSkype، وSlack، وTeams، والمراسلة داخل التطبيق.
Netomi
netomi.com
بدعم من كبار قادة الذكاء الاصطناعي في العالم وموثوق بها من قبل أكبر العلامات التجارية العالمية، تعد Netomi الشركة الرائدة في تجربة العملاء بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات. توفر Netomi ذكاءً اصطناعيًا توليديًا معتمدًا متعدد الوسائط ومتعدد القنوات، مما يضمن إجراء محادثات آمنة للعلامة التجارية على نطاق واسع من خلال عناصر تحكم حوكمة الذكاء الاصطناعي المضمنة لتحقيق الدقة والأمان وخصوصية البيانات. يضمن نشر الذكاء الاصطناعي المبتكر لدينا توفير التكاليف والكفاءات التشغيلية وتعزيز رضا العملاء والولاء والإيرادات والربحية. يتم نشر حل Netomi بدون تعليمات برمجية في غضون أسابيع، ويتم التوسع تلقائيًا، ويوفر أدوات شاملة للمستخدمين غير التقنيين لإدارة CX AI بسهولة على نطاق واسع. وينتج عن ذلك تكلفة إجمالية أقل للملكية، ووقت أسرع للتسويق، وتقليل الاعتماد على موارد المطورين. تأسست شركة Netomi في عام 2016، وهي تستفيد من أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء، وتمكين العلامات التجارية بدعم وأدوات آلية عالية الجودة لتعزيز فرق الوكلاء البشريين. في مشهد الذكاء الاصطناعي سريع التطور، تسهل Netomi على العلامات التجارية تلبية توقعات العملاء المتزايدة وتقديم خدمة استثنائية.
Metanoz
metanoz.com
Metanoz AI هو حل chatbot افتراضي مصمم لتقديم خدمات حل المشكلات للأفراد ورجال الأعمال والشركات. فريقنا من الخبراء والمتخصصين مكرس لتقديم حلول دقيقة وموثوقة لمشاكلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. نحن نتفهم التحديات التي يواجهها الأفراد والشركات في عالم اليوم سريع الخطى. هدفنا هو مساعدتك في التغلب على هذه التحديات وتحقيق أهدافك. نحن متخصصون في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الحلول المتعلقة بالصحة والأمراض، وحلول الأعمال، وتحسين محركات البحث، وميكانيكا السيارات، وفنون الماكياج، ونقد الأفلام، وعلم التنجيم، والتاريخ، وتصور البيانات العلمية، واليوجا، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، والمراجعات التقنية، الديكور الداخلي، المحاسبة، الطب، استشارات تصميم المواقع الإلكترونية، العقارات، الصحة العقلية، التدريب الشخصي، الاستشارة المهنية، الفلسفة، التحفيز، السفر، تعليم اللغة الإنجليزية المنطوقة، وكتابة الإعلانات. لقد قمنا بتجميع فريق من المهنيين المدربين تدريباً عالياً وذوي الخبرة والمتحمسين لمجالات خبرتهم. خبراؤنا مجهزون بأحدث المعارف والمهارات لتزويدك بأفضل الحلول الممكنة لمشاكلك. نحن نفخر بقدرتنا على تقديم حلول دقيقة وفي الوقت المناسب ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائنا. في Metanoz AI، نحن ملتزمون بتقديم خدمة عملاء ممتازة. نحن ندرك أن كل عميل لديه احتياجات ومتطلبات مختلفة، ونسعى جاهدين لضمان حصول جميع عملائنا على الاهتمام الشخصي. نحن جاهزون دائمًا للإجابة على أسئلتك وتقديم التوجيه ومساعدتك في التغلب على أي تحديات قد تواجهها. مهمتنا هي مساعدة الأفراد والشركات على تحقيق أهدافهم من خلال تزويدهم بأفضل الحلول الممكنة لمشاكلهم. نحن نؤمن أنه من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات وخبرة المتخصصين لدينا، يمكننا مساعدة عملائنا على التغلب على أي عقبة وتحقيق النجاح. نحن نعمل باستمرار على توسيع خدماتنا وخبراتنا لخدمة عملائنا بشكل أفضل. فريقنا مكرس للبقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات والتطورات في مجالات تخصصنا. نحن نستثمر بكثافة في البحث والتطوير لضمان بقائنا في طليعة صناعتنا.
Messangi
messangi.com
منذ عام 2001، قامت شركة Messangi بربط الشركات بعملائها عبر مليارات الأجهزة حول العالم. لقد تم إنشاء منصاتنا المتنوعة والموثوقة داخليًا بواسطة بعض أفضل المهندسين في هذا المجال. لتعزيز عملياتنا، لدينا فرق عالمية المستوى في 7 دول على استعداد لبذل جهد إضافي لتلبية احتياجات عملائنا. واليوم، يعتمد كبار مشغلي شبكات الهاتف المحمول والبنوك العالمية وتجار التجزئة على Messangi لحل تحديات التواصل والمشاركة مع العملاء. تستمر حلولنا الخاصة بالرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والتطبيقات ومحفظة الهاتف المحمول والمساعدين الصوتيين في إحداث ثورة في التفاعلات بين الشركة والعملاء، مما يجعل التواصل أسهل وأكثر كفاءة ويمكن الوصول إليه أكثر من أي وقت مضى. يمكن تخصيص منصة الاتصالات السحابية الخاصة بشركة Messangi كخدمة وتشكيلها لإنشاء أفضل حل مناسب. من خلال الجمع بين القنوات المتعددة، يمكنك الوصول إلى عملائك وإشراكهم بطريقة أكثر كفاءة.
Answered.so
answered.so
Answered.so: خدمة عملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع خبرة بشرية. يمكنك حل ما يصل إلى 70% من مشكلات العملاء باستخدام برنامج الدردشة GPT وقاعدة المعرفة ومركز المساعدة وشريط البحث الذكي.
Algomo
algomo.com
Algomo عبارة عن منصة توليدية تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة دعم العملاء من خلال روبوتات مخصصة تشبه ChatGPT لمواقع الويب. فهو يسمح للشركات بحل تفاعلات دعم العملاء بكفاءة، حيث يتعامل الروبوت مع الطلبات، ويصعد المشكلات عند الضرورة، ويعمل دون الحاجة إلى التدريب أو الصيانة. تعمل منصة Algomo من خلال الإجابة الفورية على أسئلة العملاء المتكررة، وبالتالي تقليل التكاليف وزيادة رضا العملاء (CSAT) ودرجات مشاركة الموظفين. فهو يقوم بأتمتة عملية وضع العلامات والتصنيف والفرز لتفاعلات الدعم، مما يقلل من أوقات المعالجة والمهام اليدوية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يمكّن الوكلاء من اقتراحات الذكاء الاصطناعي ومشاركة الشاشة المباشرة لتحسين أوقات الاستجابة والإنتاجية. يعد Algomo مفيدًا بشكل خاص للشركات التي تتطلع إلى: * أتمتة خدمة العملاء: من خلال حل معظم تفاعلات الدعم من خلال الأتمتة. * تعزيز الكفاءة: تقليل الوقت والموارد التي يتم إنفاقها على دعم العملاء. * تحسين رضا العملاء والموظفين: من خلال حلول أسرع ومهام يدوية أقل. * التوسع الدولي: بفضل إمكانياته المتعددة اللغات، فهو مثالي للشركات التي تتوسع عالميًا.
Alendei
alendei.com
Alendei هي منصة مشاركة العملاء القائمة على الذكاء الاصطناعي. أنها تمكن المستخدمين من إرسال رسائل نصية قصيرة لمستخدمي الهاتف المحمول. يوفر دعمًا آليًا للعملاء والمشاركة من خلال واجهة محادثة لتحسين تجربة المستخدم ورضاه. فهو يمكّن المستخدمين من توفير اتصال ثنائي الاتجاه من خلال دمج واجهات برمجة تطبيقات WhatsApp للأعمال لإرسال واستقبال الرسائل.
AIhelp
aihelp.net
AIhelp هي شركة منصة عالمية لدعم العملاء ومقرها في هونغ كونغ. تأسست الشركة في عام 2014، ويعمل بها الآن أكثر من 80 موظفًا وتخدم 12000 عميل في 32 دولة ومنطقة. إنه مصمم للشركات التي تحرص على علاقات العملاء ورضاهم لجعلها أكثر قوة وشخصية وإنتاجية. نحن نهدف إلى حث الشركات على تقديم دعم كبير ثم خدمة ناضجة ومشاركة استباقية من خلال تزويدهم بجميع الأدوات والبنى التحتية التقنية المصممة لتكون سهلة الاستخدام مع أكثر من 20 لغة. AIhelp عبارة عن منصة لدعم عملاء الذكاء الاصطناعي بغرض المراسلة والعمليات لكل من الهاتف المحمول والويب بما في ذلك العديد من وظائف دعم العملاء مثل المراسلة داخل التطبيق، وروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، ونموذج الفحص التلقائي، وإشعارات الدفع، والتنبيهات، وأضواء كاشفة، والتطبيق. الفهرسة وأكثر من ذلك. فهو يمكّنك من تقديم دعم شخصي باستخدام التعلم الآلي للتحليلات القوية المستندة إلى السحابة لتحقيق تصنيفات أعلى والاحتفاظ وحل مشكلات العملاء على الفور، كما أنه فعال للغاية لفهم الكميات الهائلة من البيانات التي تجعل العملاء سعداء وراضين.
AIChatbot
aichatbot.so
AIChatbot عبارة عن أداة إنشاء روبوت محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم العملاء. يمكّنك AIChatbot من إنشاء روبوت محادثة GPT مخصص يتم تدريبه من بياناتك الخاصة. يتم تحقيق ذلك عن طريق تحميل عنوان URL لموقع الويب الخاص بك أو ملفات PDF أو خريطة الموقع. يمكن لـ AIChatbot الرد على استفسارات العملاء بلغات متعددة ويوفر سهولة تضمين أداة chatbot مباشرة على موقع الويب الخاص بك
3Dolphins
3dolphins.ai
تم تطوير 3Dolphins.ai بواسطة PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion) لمساعدة الشركات على تسريع تجربة عملائها الرقمية. بفضل تصميمه كحلول مؤسسية أو سحابية أو محلية، يتيح نهجنا التعاون السلس بين التكنولوجيا والأشخاص. InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) هي شركة تكنولوجيا مقرها إندونيسيا وتركز بشكل أساسي على مساعدة الشركات على تحسين تجربة العملاء باستخدام التقنيات الجديدة والقنوات التي تواجه العملاء. لقد خدمنا العديد من الصناعات مثل المالية والسيارات والسفر عبر الإنترنت والتعليم والقطاع العام وما إلى ذلك.
WeConnect.chat
weconnect.chat
منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة الكل في واحد عزز أعمالك باستخدام واجهات الذكاء الاصطناعي للمحادثة في WeConnect.chat. قم بتبسيط إنشاء العملاء المحتملين، ورفع مستوى دعم العملاء، وإحداث ثورة في عملية الإعداد، وفتح إمكانيات لا حدود لها باستخدام برنامج الدردشة الآلي المخصص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. يمكنك دمج المكونات المستندة إلى القواعد بسلاسة والاستفادة من إمكانات لوحة معلومات الوكيل متعددة القنوات.
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual هي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للمحادثة ومعترف بها في الصناعة بفضل ما يقرب من عقدين من الخبرة والخبرة التي لا مثيل لها. يجمع وكيلنا الافتراضي V-Person™ المبتكر وروبوتات الدردشة وحلول الدردشة المباشرة بين البشر والذكاء الاصطناعي لتقديم دعم رقمي سلس وشخصي وقابل للتطوير للعملاء والموظفين. تعتمد المؤسسات العالمية الرائدة على التكنولوجيا الحائزة على جوائز واستشارات الخبراء لتحسين تجربة الدعم الخاصة بها، وخفض التكاليف، وزيادة المبيعات، وبناء الولاء للعلامة التجارية. يقوم فريقنا العالمي وشبكة الشركاء الواسعة بدعم عمليات التثبيت حول العالم بأكثر من 37 لغة، مما يوفر تعاونًا محليًا ورؤى دولية. يقع المقر الرئيسي لشركة Creative Virtual في المملكة المتحدة ولها عمليات في الولايات المتحدة وأستراليا والهند وسنغافورة وهونج كونج.
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai هي منصة أتمتة علاقات العملاء المصممة لرجال الأعمال. منصة أتمتة بدون تعليمات برمجية لدعم العملاء وتوليد العملاء المحتملين. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يقوم وكلاؤنا الافتراضيون الأذكياء بحل استفسارات عملائك أو فرزها ديناميكيًا.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai عبارة عن منصة شاملة تمكن المستخدمين من إنشاء ونشر روبوتات الدردشة المخصصة للذكاء الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية (GPTs) لمجموعة متنوعة من تطبيقات الأعمال. تشمل الميزات والقدرات الرئيسية للمنصة ما يلي: * سهولة الاستخدام: يؤكد موقع الويب على أن ChatBotBuilder.ai هو "الطريقة الأسرع والأسهل لإنشاء روبوتات الدردشة وGPTs المخصصة" دون الحاجة إلى خبرة فنية واسعة النطاق. * التكامل المرن: تدعم المنصة التكامل مع آلاف التطبيقات وتسمح للمستخدمين بربط أدواتهم وفرقهم لاكتساب ميزة تنافسية. * الذكاء الاصطناعي المتطور: يستفيد ChatBotBuilder.ai من أحدث نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتشغيل روبوتات الدردشة وGPTs المتطورة. * التخصيص: يمكن للمستخدمين تخصيص مظهر روبوتات الدردشة الخاصة بهم ووظائفها وسلوكها باستخدام واجهة النظام سهلة الاستخدام. * الدعم عبر القنوات: يمكن دمج Chatbots عبر قنوات متعددة، بما في ذلك مواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والصوت. * أدوات التسويق: توفر المنصة ميزات تسويقية مدمجة لمساعدة المستخدمين على إشراك العملاء بشكل أكثر فعالية من خلال برامج الدردشة الآلية الخاصة بهم. * التحليلات: تتيح إمكانات التحليلات القوية للمستخدمين تتبع أداء روبوتات الدردشة الخاصة بهم وتحسينه. يصنف موقع الويب ChatBotBuilder.ai على أنه "أفضل منشئ Chatbot يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم في عام 2024"، وهو يقدم خدماته للشركات والمؤسسات التي تتطلع إلى أتمتة خدمة العملاء، وتبسيط الاتصالات، وتعزيز تجارب المستخدم من خلال قوة الذكاء الاصطناعي. تقدم المنصة كلاً من الخطة الاحترافية للمستخدمين الفرديين وخطة White Label Enterprise للوكالات والمؤسسات الكبيرة التي تتطلع إلى إنشاء حلول chatbot ذات العلامات التجارية الخاصة بها. بشكل عام، يبدو أن ChatBotBuilder.ai عبارة عن منصة شاملة بدون تعليمات برمجية مصممة لتمكين الشركات من جميع الأحجام من الاستفادة من فوائد روبوتات الدردشة المتقدمة ذات الذكاء الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.
ChatShape
chatshape.com
ChatShape هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من الجيل التالي تتيح لك إنشاء روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لموقعك على الويب. ما عليك سوى الانتقال إلى chatshape.com/create، وإضافة رابط موقع الويب الخاص بك الذي سيتم الزحف إليه، وسيتم استخدام النص لتدريب برنامج الدردشة الآلي الذي يمكنك تضمينه في موقع الويب الخاص بك للإجابة على استفسارات العملاء على الفور، وتحويل المزيد من الزوار إلى عملاء، وتوفير المال لك. مئات الساعات من الوقت.
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE هو حل أساسي مبتكر للمستخدمين لإنشاء DIY WorkBots لتحسين المهارات وإشراك أصحاب المصلحة وتحويل العمليات التجارية وإدارة المعرفة التنظيمية. ويمكن أيضًا دمجه مع الأنظمة الخلفية عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) لتحقيق مستويات التخصيص المطلوبة لتسهيل أتمتة العمليات الروبوتية (RPA).
Botifi
botifi.me
منشئ Chatbot، أتمتة المبيعات والتسويق والدعم على Telegram وFacebook Messenger وInstagram وغيرها
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt عبارة عن منصة تركز على تجربة المستخدم وتسمح للشركات ببناء روبوتات الدردشة دون الحاجة إلى أي مهارات برمجية. إنه يقدم حلاً كاملاً لـ chatbot لكل من الشركات الناشئة والمؤسسات القائمة. تم تصميم الأداة خصيصًا للمسوقين والعملاء والمطورين. بالنسبة للمسوقين، فهو يتيح تصميم شخصية افتراضية، وإنشاء حملات مستهدفة، ويوفر رؤى تعتمد على البيانات. بالنسبة للعملاء، يضمن BotDistrikt توفر الروبوتات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يسمح بإجراء محادثات سلسة ومتفاعلة. كما أنه يدعم عمليات التسليم البشرية لإدارة التذاكر ويسمح بالاتصال متعدد القنوات. بالنسبة للمطورين، النظام الأساسي قابل للتخصيص بدرجة كبيرة؛ يتضمن شروطًا منطقية وأنماط regex وتدريب الذكاء الاصطناعي وتكامل واجهة برمجة التطبيقات ووظائف Javascript لدعم المحادثات المعقدة ثنائية الاتجاه. روبوتات الدردشة الخاصة بـ BotDistrikt قادرة على العمل على قنوات مختلفة، بما في ذلك Whatsapp وFacebook Messenger وTelegram ومواقع الويب وGoogle Assistant وSkype. كما أنه يتكامل مع الأدوات المفيدة مثل Dialogflow وWit.ai وGmail وSlack. يتم دعم المنصة من قبل Entrepreneur First وهيئة تطوير المعلومات والاتصالات في سنغافورة. من خلال التركيز على روبوتات الدردشة التي تركز على العملاء والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، يهدف BotDistrikt إلى تقديم أداة سهلة وممتعة وذكية لبناء وتنفيذ استراتيجية روبوتات الدردشة.
Bot9
bot9.ai
قم بإنشاء مساعدك الخاص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو ليس ذكيًا فحسب، بل فريدًا لك أيضًا!
Scotty AI
scottytechnologies.com
تعرف على سكوتي، حل الذكاء الاصطناعي للمحادثة الشامل، بدءًا من تحديد المصادر وحتى الإعداد وما بعده! مع Scotty AI، ستستمتع بما يلي: * ردود فورية وشخصية على جميع طلباتك واستفساراتك، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، من خلال الصوت والنص * التكامل السلس عبر أنظمة السجلات (ATS HCM، وERP، وCMS، وCRM)، ومقدمي البرامج المستقلين لحلول النقاط، ومواقع الويب، وقنوات التعاون (Teams، وSlack،...) * إدارة سهلة لرحلة التوظيف بأكملها، بدءًا من تحديد المصادر وحتى إدارة القوى العاملة * إمكانية التعامل مع +500.000 محادثة في نفس الوقت * قدرات الأتمتة، وتحرير الموارد، وتسريع طريقك إلى النجاح يقوم Scotty AI بأتمتة ودعم أي عملية تجارية كمحادثة بسرعة مذهلة ونطاق واسع، سواء داخليًا أو صادرًا، في القنوات النصية والصوتية، وأكثر من 100 لغة. تكمن قوة سكوتي الفريدة في قدرتها على تقديم تجربة شديدة التخصيص لجميع الأطراف المعنية. يتمتع المرشحون وفرق التوظيف بتجربة لا تُنسى في كل خطوة على الطريق.
SharurAI
sharurai.com
تعتبر SharurAI لاعبًا ديناميكيًا في مجال بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم خدمات روبوتات الدردشة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي عند الطلب والتي تعمل على تغيير الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع عملائها. مع التركيز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة، تتخصص SharurAI في صياغة روبوتات الدردشة المخصصة للذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات في مختلف الصناعات. مهمتنا هي تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز تفاعلات العملاء، وتعزيز الكفاءة، ودفع النمو. نحن نفخر بقدرتنا على إنشاء روبوتات محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي تتكامل بسلاسة مع أنظمتك وعملياتك الحالية، وتقدم دعمًا مخصصًا وفعالاً للعملاء، ومساعدة في المبيعات، والمزيد. في SharurAI، ندرك أن كل عمل تجاري فريد من نوعه، ولهذا السبب نعمل بشكل وثيق مع عملائنا لتطوير روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي التي تتوافق مع أهدافهم وغاياتهم المحددة. سواء كنت تتطلع إلى تبسيط العمليات، أو تحسين رضا العملاء، أو زيادة المبيعات، فإن فريق خبراء الذكاء الاصطناعي لدينا موجود لإضفاء الحيوية على رؤيتك.
Louisebot
louisebot.com
LouiseBot هو الحل النهائي لروبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لإجراء محادثات ذكية وتفاعلية. ومن خلال هذه التكنولوجيا المتطورة، يقدمون برنامج دردشة آلي قائم على النص قابل للتخصيص ويمتزج بسلاسة مع علامتهم التجارية، ويلبي متطلباتهم الفريدة. تم تصميم هذه الأداة القوية لجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، وتحويل كل تفاعل إلى فرصة ذهبية للتحويل. لكن LouiseBot هو أكثر من مجرد برنامج دردشة، فهو بمثابة تذكرة لتحقيق النجاح الدولي. قل وداعًا للحواجز اللغوية ومرحبًا بالجمهور العالمي. باستخدام برنامج الدردشة الآلي هذا، يمكنهم تصميم محادثاتهم بشكل مثالي، مما يضمن حصول كل زائر على اهتمام شخصي وتجربة عملاء استثنائية. تعزيز معدلات التحويل والتواصل مع العملاء بشكل لم يسبق له مثيل، حيث تتفهم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة هذه محادثات عملائهم وتستجيب لها في الوقت الفعلي، مما يوفر حلولًا دقيقة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الفردية. وعلى عكس الوكلاء البشريين، فإن برنامج الدردشة الآلي هذا الذي لا يكل لا يكل أبدًا، حيث يقدم دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ارفع مستوى تجربة خدمة العملاء الخاصة بهم واضمن المساعدة لعملائهم على مدار الساعة بمساعدة LouiseBot.