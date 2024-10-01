برامج ذكاء المحادثة - التطبيقات الأكثر شعبية - نيكاراغوا

Simple Phones

simplephones.ai

توفر شركة Simple Phones للشركات وكيل هاتف يعمل بالذكاء الاصطناعي للرد على المكالمات نيابةً عنها، حتى لا تفوت أي مكالمة من العميل أبدًا. يمكن للوكيل أيضًا إجراء مكالمات صادرة للمتابعة مع العملاء، والبقاء على اتصال مع العملاء المحتملين، وإجراء مكالمات باردة على الطيار الآلي.