برامج ذكاء المحادثة - التطبيقات الأكثر شعبية - نيجيريا

yellow.ai

yellow.ai

تعمل Yellow.ai على تمكين المؤسسات من إنشاء محادثات لا تُنسى مع العملاء من خلال منصة أتمتة خدمة العملاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تتمثل رؤيتنا في التوجه نحو مستقبل دعم العملاء المستقل تمامًا والذي يفتح المجال لكفاءة لا مثيل لها ويقلل تكاليف التشغيل بشكل كبير. يقع المقر الرئيسي لشركة Yellow.ai في ...