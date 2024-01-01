برامج ذكاء المحادثة - التطبيقات الأكثر شعبية - هندوراس

CloudKarafka

cloudkarafka.com

Apache Kafka هو نظام مراسلة عالي الإنتاجية يُستخدم لإرسال البيانات بين العمليات والتطبيقات والخوادم. يتم تنظيم جميع رسائل كافكا في موضوعات ضمن مجموعة Apache Kafka، ومن هناك يمكن للخدمات المتصلة استهلاك هذه الرسائل دون تأخير، مما يؤدي إلى إنشاء بنية سريعة وقوية وقابلة للتطوير. تم تصميم Apache Kafka ل...