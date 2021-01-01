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برامج ذكاء المحادثة - التطبيقات الأكثر شعبية - بلجيكا
برنامج ذكاء المحادثة عبارة عن مجموعة من الأدوات والتقنيات المصممة لتفسير اللغة البشرية والرد عليها. من خلال الاستفادة من معالجة اللغات الطبيعية (NLP)، والتعلم الآلي، وتحليلات البيانات، يمكن لهذا البرنامج فهم سياق المحادثات والفروق الدقيقة فيها، مما يجعل التفاعلات أكثر إنتاجية وثاقبة.
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AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إح...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية الأساسية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية الم...
Brevo
brevo.com
يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.
Zendesk
zendesk.com
شركة Zendesk هي شركة برمجيات خدمة عملاء أمريكية يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. وهي مدرجة في بورصة نيويورك بالرمز ZEN وهي أحد مكونات مؤشر Russell 2000. تأسست Zendesk في عام 2007 في كوبنهاغن، الدنمارك، ولديها 2000 موظف وتخدم 119000 عميل مدفوع الأجر في 150 د...
Intercom
intercom.com
Intercom عبارة عن منصة علاقات محادثة (CRP) تساعد الشركات على بناء علاقات أفضل مع العملاء من خلال تجارب مخصصة قائمة على المراسلة. يقع المقر الرئيسي لشركة Intercom في سان فرانسيسكو ولديها مكاتب إضافية في شيكاغو ودبلن وسيدني ولندن. اعتبارًا من فبراير 2017، أصبح لدى Intercom 100000 مستخدم نشط شهريًا. ا...
AITable
aitable.ai
قاعدة بيانات Visual Al لتحويل بياناتك بسهولة إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي وإدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع والمزيد لتعزيز العمليات التجارية ونمو الإيرادات.
Tidio
tidio.com
تواصل مع زوار موقع الويب الخاص بك على الفور وقم بتحويلهم إلى عملاء يدفعون. استخدم حلول الاتصالات والتسويق من Tidio لتنمية أعمالك.
Zoho SalesIQ
zoho.com
يقدم Zoho SalesIQ أفضل برامج دعم العملاء عبر الدردشة المباشرة لتتبع مواقع الويب والزوار. تتبع عملائك والتقاطهم والتفاعل معهم. مجانًا لعدد 2 من المستخدمين. حاول الآن!
Writesonic
writesonic.com
يجعل Writesonic من السهل جدًا عليك إنشاء مقالات عالية الأداء وصفحات مقصودة وإعلانات وأوصاف المنتجات والمزيد في ثوانٍ.
Appy Pie
appypie.com
لا توجد منصة لتطوير التعليمات البرمجية.
Simple Phones
simplephones.ai
لا تفوت أي مكالمة من العميل. قم بإعادة توجيه مكالماتك الفائتة، أو احصل على رقم جديد، وسنقوم بالرد عليه باستخدام الذكاء الاصطناعي.
LivePerson
liveperson.com
الذكاء الاصطناعي للمحادثة ليس مصطنعًا. أنشئ اتصالات هادفة وشخصية مع عملائك مع تقديم نتائج حقيقية لشركتك.
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat هو برنامج حديث للدردشة المباشرة مصمم للفرق التي ترغب في تحسين محادثات العملاء ✓ برنامج Freshchat للدردشة المباشرة من Freshworks.
Smartsupp
smartsupp.com
يشبه موقع الويب الذي لا يحتوي على دردشة مباشرة متجرًا بدون مساعد مبيعات. ابدأ محادثة مع زوار موقعك وحوّلهم إلى عملاء سعداء.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
ChatBot
chatbot.com
قم بأتمتة خدمة العملاء الخاصة بك باستخدام ChatBot ولا تفوت أبدًا فرصة البيع أو مساعدة عملائك. قم ببناء روبوتات الدردشة الخاصة بك من الصفر، دون الحاجة إلى مهارات تقنية!
WATI
wati.io
أصبحت مشاركة العملاء على WhatsApp أمرًا بسيطًا. قم بإجراء محادثات المبيعات والدعم والتسويق على تطبيق المراسلة الأكثر شيوعًا في العالم.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot عبارة عن روبوت دردشة لـ Twitch وYouTube وTrovo يسمح لك بأتمتة دردشة البث المباشر الخاصة بك مع الإشراف والميزات الجديدة، مما يسمح لك بقضاء المزيد من الوقت في ترفيه المشاهدين.
Helpwise
helpwise.io
يعد Helpwise برنامجًا سهل الاستخدام لصندوق الوارد المشترك والتعاون عبر البريد الإلكتروني للفرق لإدارة حسابات البريد الإلكتروني للفريق مثل help@ وsales@ وما إلى ذلك. احصل على Shared Inbox لفريقك الآن!
Drift
drift.com
الانجراف هو الطريقة الجديدة التي تشتري بها الشركات من الشركات. جرب أدوات التسويق والمبيعات التحادثية لدينا المصممة لتسهيل عملية الشراء اليوم، مجانًا تمامًا.
CustomGPT
customgpt.ai
تجربة فوائد الذكاء الاصطناعي المخصص مع CustomGPT: احصل على رؤى وحلول فريدة من نوعها مع الذكاء الاصطناعي المدرب على المحتوى الخاص بك
SiteGPT
sitegpt.ai
ChatGPT لكل موقع ويب. قم بالإجابة على الفور على أسئلة زوار موقعك باستخدام برنامج الدردشة الآلي المخصص الذي تم تدريبه على محتوى موقع الويب الخاص بك.
Botpress
botpress.com
أنشئ روبوتات الدردشة ChatGPT، بسرعة مدهشة 🚀. أول منشئ روبوتات الدردشة من الجيل التالي مدعوم من OpenAI. أنشئ روبوتات تشبه ChatGPT لمشروعك أو عملك لإنجاز المهام. 🎯
Cody
meetcody.ai
كودي - الذكاء الاصطناعي المُدرب على عملك.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business هو حل WhatsApp Business الكل في واحد، وتشمل عروضنا واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية وChatbot وإدارة علاقات العملاء المستندة إلى WhatsApp والأتمتة والتكامل مع العديد من الأدوات وما إلى ذلك.
JivoChat
jivochat.com
قم بتثبيت الدردشة المباشرة على موقع الويب الخاص بك وحوّل زوار موقعك إلى عملاء يدفعون باستخدام JivoChat. إعداد سهل، 5 وكلاء مجانًا!
BirdEye
birdeye.com
BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.
SendPulse
sendpulse.com
قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
Engati
engati.com
Engati هي أفضل منصة دردشة حية ودردشة حية تعمل بالذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية لإنشاء روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي والمشاركة في محادثات في الوقت الفعلي على WhatsApp وموقع الويب وMessenger وما إلى ذلك.
Qualified
qualified.com
يساعد المؤهل الشركات على إنشاء خطوط أنابيب بشكل أسرع. استخدم أهم أصولك - موقع الويب الخاص بك - لتحديد زوارك الأكثر قيمة، وابدأ محادثات المبيعات على الفور، وجدولة الاجتماعات، وتحويل حركة المرور الصادرة والمدفوعة، واكتشاف إشارات نية الشراء.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox عبارة عن مساحة عمل بدون تعليمات برمجية تطلق العنان لقوة WhatsApp لتوسيع نطاق أعمالك من خلال Shared Inbox وWhatsApp بدون تعليمات برمجية Chatbot وWhatsApp Broadcasts والمزيد
Norby AI
norby.io
احصل على chatbot مدعوم من ChatGPT لموقعك على الويب. انسخ والصق وصف المنتج/الخدمة أو الوثائق أو الأسئلة الشائعة وسيقدم Norby إجابات سريعة وصحيحة لعملائك.
Zappr.AI
zappr.ai
أنشئ روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتم تدريبه باستخدام بياناتك. بمجرد تحميل ملف PDF أو توفير رابط موقع ويب، يمكنك الحصول على روبوت محادثة مشابه لـ ChatGPT لديه القدرة على الإجابة على أي أسئلة تتعلق بمستندك.
Formaloo
formaloo.com
منصة تعاون قوية للفرق لجمع بياناتهم وتنظيمها وفهمها. انتقل من الفكرة إلى التنفيذ في دقائق دون الحاجة إلى كود برمجي!
HelpCrunch
helpcrunch.com
قم بتوسيع نطاق دعمك وتسويقك ومبيعاتك باستخدام مجموعة أدوات HelpCrunch المتكاملة - كل ما تحتاجه موجود الآن في مكان واحد.
OnceHub
oncehub.com
جدولة وحلول chatbot. قم بزيادة مبيعاتك وإسعاد عملائك وتوفير الوقت. جدولة مرة واحدة سابقًا.
Cohere
cohere.com
جعل البرمجة اللغوية العصبية (NLP) جزءًا من مجموعة أدوات كل مطور. تسخير قوة فهم اللغة. انضم إلى المطورين والشركات الذين يستخدمون Cohere لإنشاء النص وتصنيفه وتنظيمه على نطاق لم يكن من الممكن تصوره من قبل.
yellow.ai
yellow.ai
قم بأتمتة التفاعلات مع عملائك وموظفيك بأكثر من 135 لغة وعبر أكثر من 35 قناة لتحقيق نتائج قابلة للتنفيذ بتكاليف أقل.
Payhip
payhip.com
Payhip هي أسهل طريقة لبيع التنزيلات والعضويات الرقمية. لا المهارات التقنية المطلوبة. قم بإنشاء واجهة متجر رقمية متكاملة خاصة بك. جربها مجانا!
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...
orimon.ai
orimon.ai
أفضل منشئ روبوتات المحادثة بالذكاء الاصطناعي الذي يمكنك تنفيذه بنفسك. قم ببناء ونشر برنامج الدردشة الآلي الخاص بك والمدعوم بالذكاء الاصطناعي في أقل من دقيقتين.
Landbot
landbot.io
أقوى أداة إنشاء Chatbot بدون تعليمات برمجية قم بزيادة إيراداتك وخفض تكاليف التشغيل وإسعاد عملائك.
Genesys Cloud
genesys.com
تعمل منصة مركز الاتصال Genesys Cloud CX على تمكين عملك من تقديم خدمة استثنائية عبر رحلة العميل. اكتشف تجربة تجربة العملاء الرائعة اليوم.
Warmly
warmly.ai
يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة العروض الدافئة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي خط أنابيبك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، نساعدك ع...
re:tune
retune.so
النظام الأساسي المفقود لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك. كل ما تحتاجه لتحويل أعمالك باستخدام الذكاء الاصطناعي، بدءًا من روبوتات الدردشة المخصصة وحتى الوكلاء المستقلين
Chaport
chaport.com
Chaport هو برنامج مراسلة عملاء متعدد الإمكانات يجمع بين الدردشة المباشرة متعددة القنوات وروبوتات الدردشة وقاعدة المعرفة والمزيد. حاول مجانا!
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer عبارة عن منصة مساعدة شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تدمج نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل ChatGPT من OpenAI، وGemini من Google وPaLM، وMeta's Llama، وAnthropic's Claude. فهو يوفر تجربة موحدة من خلال تطبيق الهاتف المحمول وتطبيق الويب وامتداد Chrome، مما يوفر حلولًا مصممة خصيصًا لتلبية ا...
Kindly
kindly.ai
روبوتات محادثة مولدة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة الدعم وزيادة المبيعات. نحن أحد مقدمي برامج الدردشة الرائدة في أوروبا والمتخصصين في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة لخدمة العملاء والاتصالات. نحن نقدم منصة تجمع بين تقنيات التعلم الآلي المتقدمة ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لتعزيز تجربة ال...
CloudKarafka
cloudkarafka.com
مجموعات أباتشي كافكا المُدارة. مجموعات مُدارة بالكامل وبأسعار معقولة ومباشرة متاحة على AWS وGoogle Cloud.
HappyFox
happyfox.com
كن معروفًا بدعم العملاء الرائع من خلال HappyFox، وهو برنامج مكتب مساعدة عبر الإنترنت ونظام تذاكر دعم قائم على الويب - حدد موعدًا لعرض توضيحي فردي
Chatsimple
chatsimple.ai
انشر روبوت الدردشة ChatGPT AI المخصص على موقع الويب الخاص بك. يوفر الذكاء الاصطناعي للمحادثة في Chatsimple تكاملًا سهلاً لروبوتات الدردشة بدون تعليمات برمجية. تفاعل مع زائرك وقم بتمكين عملك.
Omnichat
omnichat.ai
أتمتة تسويق التجارة الإلكترونية عن طريق مراسلة القناة الشاملة. حقق النمو بشكل أسرع واجذب المزيد من المبيعات من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمراسلة عبر القنوات المتعددة باستخدام الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وأتمتة التسويق.
Terminus
terminusplatform.com
يتيح لك Terminus تسليم رسائل مخصصة إلى الجماهير المناسبة بغض النظر عن مكان وجودهم.
DocsBot
docsbot.ai
دوكسبوت الذكاء الاصطناعي. ChatGPT لمستنداتك. احصل على إجابات فورية لك أو لعملائك أو لفريقك باستخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمدربة على المحتوى والوثائق الخاصة بك. يمكنك توفير المال وتحسين تجربة الدعم لعملائك وإنتاجية فريقك وكتابة النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال المعر...
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai عبارة عن منصة شاملة تمكن المستخدمين من إنشاء ونشر روبوتات الدردشة المخصصة للذكاء الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية (GPTs) لمجموعة متنوعة من تطبيقات الأعمال. تشمل الميزات والقدرات الرئيسية للمنصة ما يلي: * سهولة الاستخدام: يؤكد موقع الويب على أن ChatBotBuilder.ai هو "الطر...
Connectly.ai
connectly.ai
يتيح Connectly للشركات إمكانية إنشاء وإرسال حملات تسويقية تلقائية وتفاعلية وشخصية بسهولة عبر WhatsApp على نطاق واسع. وهذا يعزز المحادثة الثنائية (على عكس الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني)، حيث يمكن للعملاء المحتملين والعملاء اختيار رحلة الشراء الخاصة بهم، مما يزيد من المشاركة إلى جانب التحويلات. ت...