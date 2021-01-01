برامج ذكاء المحادثة - التطبيقات الأكثر شعبية - النمسا

Customers.ai

customers.ai

Customers.ai هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال أتمتة مبيعات الذكاء الاصطناعي ومنصة التنقيب عن بيانات B2C. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: تحديد زوار موقع الويب المجهولين لديك عن طريق البريد الإلكتروني، وأدوات أتمتة التواصل مع المبيعات، والتكامل مع الآلاف من أدوات إنتاجية الأعمال، ومئات الملايين من سجل...