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برامج ذكاء المحادثة - التطبيقات الأكثر شعبية

يقوم برنامج ذكاء المحادثة (CI) بتسجيل مكالمات المبيعات ونسخها وتقييمها. من خلال فحص هذه المكالمات، يحدد برنامج CI الكلمات الرئيسية وموضوعات المحادثة، مما يمكّن المستخدمين من الانتقال بسرعة إلى نقاط محددة في محادثات المبيعات المسجلة لإجراء تحليل متعمق. يمكن للشركات الاستفادة من برامج CI لتوثيق المناقشات الحاسمة مع المشترين المحتملين، وتحديد موضوعات المحادثة التي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر أو غير المتوافقة، وتوفير التوجيه لممثلي المبيعات الجدد بناءً على أفضل الممارسات، واستكشاف حالات الاستخدام المختلفة المستمدة من تحليل ونسخ مكالمات المبيعات.

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Otter

Otter

otter.ai

Otter هو تطبيق لتدوين الملاحظات الصوتية يُحول المحادثات إلى نصوص، يدعم النسخ الفوري ويتكامل مع منصات المؤتمرات.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

فيديو Fireflies.ai هو مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بتدوين الملاحظات وتلخيص الاجتماعات وتسجيلها عبر منصات مؤتمرات الفيديو.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.

OpenPhone

OpenPhone

openphone.com

OpenPhone هو تطبيق يوفر خدمات الاتصال والرسائل للشركات، مما يسهل التعاون وإدارة علاقات العملاء عبر منصة موحدة.

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail هو تطبيق يتتبع المكالمات ويحلل التسويق لمساعدة الشركات في فهم الحملات وتحسين تفاعل العملاء باستخدام بيانات دقيقة.

Aircall

Aircall

aircall.io

Aircall هو نظام اتصالات سحابي يساعد فرق المبيعات والدعم في إدارة المكالمات والتفاعل مع العملاء بفعالية وسهولة.

Fathom

Fathom

fathom.video

تطبيق Fathom هو أداة للذكاء الاصطناعي لتلخيص الاجتماعات، تسجيلها، ودمج الملخصات مع أنظمة CRM، مما يسهل إدارة المعلومات بعد الاجتماعات.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

ريواتش هو تطبيق يجمع بين ملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتسجيل الشاشة ومركز فيديو تعاوني لتسهيل الاجتماعات وتقليل تكاليف العمل.

Balto

Balto

balto.ai

بالطو هو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء مراكز الاتصال عبر توجيه الوكلاء وتقديم توصيات في الوقت الحقيقي خلال المكالمات.

Gong.io

Gong.io

gong.io

Gong.io هي منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل تفاعلات العملاء لتحسين استراتيجيات المبيعات وزيادة الإيرادات من خلال توفير رؤى دقيقة.

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

CloudTalk هو تطبيق للاتصالات السحابية يساعد الشركات على إدارة المكالمات وتبسيط العمليات مع ميزات مثل تسجيل المكالمات والتكامل مع أدوات CRM.

Outreach

Outreach

outreach.io

Outreach هو تطبيق لإدارة المبيعات يساعد الفرق على تحسين الإنتاجية من خلال أتمتة العمليات وتحليل البيانات لتسهيل التواصل مع العملاء.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.

MeetGeek

MeetGeek

meetgeek.ai

MeetGeek هو مساعد ذكاء اصطناعي للاجتماعات يقوم بتسجيلها تلقائياً وتوفير نسخ ملخصة، يساعد في تنظيم مراجعة المحتوى وتحليل الأداء.

MightyCall

MightyCall

mightycall.com

MightyCall هو تطبيق هاتف تجاري يمكن المستخدمين من إجراء واستقبال المكالمات عبر الإنترنت ويقدم ميزات مثل إدارة المكالمات وتكامل CRM.

UpdateAI

UpdateAI

update.ai

UpdateAI هو مساعد رقمي مصمم لمديري نجاح العملاء، يساعد في تدوين الملاحظات، وتحديد المهام، وإدارة المخاطر والتعليقات.

Colibri.ai

Colibri.ai

colibri.ai

تطبيق Colibri.ai يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل محادثات العملاء وتقديم ملخصات وتوصيات لتحسين التواصل وزيادة الإنتاجية.

Sybill

Sybill

sybill.ai

Sybill هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل تفاعلات المبيعات وتوفير ملخصات دقيقة للمكالمات، مما يساعد فرق المبيعات على تحسين استراتيجيات الاتصال.

Salesroom

Salesroom

salesroom.com

تطبيق Salesroom هو منصة مؤتمرات فيديو مدعومة بالذكاء الصناعي، تتابع تفاعل المشترين وتساعد في تحسين مهارات التواصل الافتراضي لفريق المبيعات.

Kixie

Kixie

kixie.com

Kixie هو منصة لمشاركة المبيعات تتيح إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية تلقائيًا، مع تكامل مع أنظمة CRM لتحسين أداء فرق المبيعات.

Chorus.ai

Chorus.ai

chorus.ai

Chorus.ai هي منصة تحليلات للمحادثة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل تفاعلات العملاء عبر المكالمات والاجتماعات والبريد الإلكتروني لتحسين أداء فرق المبيعات.

Salesken

Salesken

salesken.ai

Salesken هو تطبيق يستخدم ذكاء الاصطناعي لتحليل محادثات المبيعات، وتقديم تدريب لحظي، وتحسين أداء فرق المبيعات للحصول على نتائج أفضل.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

CallTrackingMetrics هو تطبيق لتحليل وتسجيل المكالمات يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق وإسناد المكالمات إلى القنوات التسويقية.

Goodmeetings

Goodmeetings

goodmeetings.ai

Goodmeetings هو تطبيق لتحسين عمليات المبيعات عن بُعد باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويقوم بتحليل الاجتماعات وتقديم رؤى لدعم فرق المبيعات.

Verint

Verint

verint.com

Verint هي منصة لإدارة تجربة العملاء تساعد الشركات في جمع وتحليل ملاحظات العملاء لتحسين الكفاءة وزيادة رضا العملاء.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk هو منصة مبيعات افتراضية تسهل جدولة الاجتماعات، إجراء العروض التوضيحية الحية، وتقديم الدعم للفرق باستخدام تحليلات ذكية.

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

Salesloft هو منصة مبيعات تساعد فرق B2B في تحسين تواصلهم مع العملاء من خلال أتمتة المهام وتحليل البيانات وتكاملها مع أنظمة CRM.

Laxis

Laxis

laxis.com

Laxis هو مساعد اجتماعات AI يسجل ويحول ويدون النقاط الهامة من الاجتماعات، ويساعد الفرق على تحسين الكفاءة وتخزين معلومات العملاء.

Aviso

Aviso

aviso.com

أفیزو هو منصة متكاملة لزيادة الإيرادات تساعد فرق المبيعات على إتمام الصفقات وتحليل البيانات لتحديد وفرص الإيرادات المخفية.

Echo AI

Echo AI

echoai.com

تطبيق Echo AI يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل تفاعلات العملاء تلقائيًا، مما يساعد الشركات على فهم احتياجاتهم واتخاذ القرارات بناءً على بيانات حقيقية.

Cordless

Cordless

cordless.io

كوردلس هو مركز اتصالات سحابي حديث لدعم العملاء، يوفر تحليلات محادثات ويدعم تكاملات متعددة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء.

Attention

Attention

attention.tech

تطبيق Attention هو منصة ذكاء اصطناعي لتحسين أداء فرق المبيعات من خلال تحليل بيانات المحادثات وتدريب المندوبين وأتمتة المهام.

Allego

Allego

allego.com

Allego هو تطبيق يهدف إلى تعزيز تدريب وتطوير فرق المبيعات من خلال أدوات التعلم والتعاون، مما يحسن الإنتاجية ويساعد في أتمتة مهام المبيعات.

Symbl.ai

Symbl.ai

symbl.ai

Symbl.ai هو منصة ذكاء محادثات تقدم نسخًا فورية وتحليلات للبيانات غير المنظمة عبر واجهات برمجة التطبيقات.

Avoma

Avoma

avoma.com

Avoma هو تطبيق مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد الفرق على تسجيل الاجتماعات وتقديم ملخصات وتحليلات لتحسين الفعالية.

Wudpecker

Wudpecker

wudpecker.io

تطبيق وودبيكر يقوم بتسجيل مكالمات المبيعات، وتوليد ملاحظات عالية الجودة، ومزامنتها تلقائيًا مع نظام إدارة علاقات العملاء.

Ender Turing

Ender Turing

enderturing.com

تطبيق Ender Turing يحدد أفضل الأداء في المكالمات والدردشات والاجتماعات الفيديو. يساعد على تحسين الأداء والنمو في فرق المبيعات وخدمة العملاء.

Modjo

Modjo

modjo.ai

تطبيق Modjo يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات المبيعات من خلال تحليل المعلومات الرئيسية من تفاعلات العملاء، مما يسهم في اتخاذ قرارات أفضل.

Scratchpad

Scratchpad

scratchpad.com

Scratchpad هو تطبيق لإدارة المبيعات يساعد الفرق على تتبع التغيرات في خطوط الأنابيب وتحديث Salesforce بسرعة وسهولة.

Jiminny

Jiminny

jiminny.com

تساعد Jiminny الفرق التجارية في تسجيل وتحليل المكالمات، مما يوفر رؤى قيمة لتحسين أداء المبيعات وتفاعل العملاء.

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource هو تطبيق يتتبع المكالمات ويدير العملاء المحتملين، مما يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق وزيادة المبيعات.

Spinach

Spinach

spinach.ai

Spinach هو مساعد اجتماعات يستخدم الذكاء الاصطناعي لالتقاط الملاحظات وتلخيص المحادثات وإدارة المهام بعد الاجتماع.

Convin

Convin

convin.ai

Convin هو برنامج لإدارة مراكز الاتصال يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يسجل ويحلل محادثات العملاء، ويدعم تحسين أداء الوكلاء وتجربة العملاء.

Marchex

Marchex

marchex.com

تطبيق Marchex يقدم حلاً ذكياً لتحليل المحادثات لمساعدة الشركات في تتبع ومراجعة مكالمات العملاء، مما يعزز أداء التسويق الرقمي وزيادة الإيرادات.

Meetric

Meetric

meetric.com

تطبيق Meetric يساعد في تسجيل وتحليل وتحسين الاجتماعات البيعية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية الاتصال بتطبيقات مثل Teams وZoom وGoogle Meet.

Enthu.ai

Enthu.ai

enthu.ai

تساعد Enthu.ai مراكز الاتصال على تحسين الأداء من خلال مراقبة المكالمات والتدريب المخصص للوكلاء، مما يزيد من رضا العملاء والإيرادات.

BoostUp.ai

BoostUp.ai

boostup.ai

BoostUp.ai هو مركز عمليات الإيرادات الذي يوفر رؤى مالية سريعة ويجمع البيانات من الأنشطة البيعية وأنظمة CRM لتحسين أداء الإيرادات.

Convirza

Convirza

convirza.com

Convirza هو تطبيق لتتبع المكالمات وتحليلها، يساعد الشركات على تحسين جودة المكالمات وتحسين تجربة العملاء وتحليل البيانات المتعلقة بالمكالمات.

Knowtworthy

Knowtworthy

knowtworthy.com

تعزز تطبيق Knowtworthy فعالية الاجتماعات من خلال مشاركة الملاحظات في الوقت الحقيقي والتعديل التعاوني بين أعضاء الفريق.

Equal Time

Equal Time

equaltime.io

Equal Time هو مساعد ذكي للاجتماعات الافتراضية، يساعد في تحسين المشاركة والتواصل وتوثيق المناقشات بشكل عادل وفعال.

Capturi

Capturi

capturi.ai

تطبيق Capturi هو برنامج يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل تفاعلات الشركات مع العملاء. يقدم رؤى قابلة للتنفيذ ويعزز تجربة العملاء.

Zipteams

Zipteams

zipteams.com

تطبيق Zipteams يقدم غرف اجتماعات ذكية لفرق المبيعات والدعم، مع توفير سياق العملاء والرؤى والتوصيات لتحسين الاجتماعات.

Traq.ai

Traq.ai

traq.ai

TRAQ.AI هو منصة ذكاء للمبيعات تقدم تحليل المكالمات وتسجيلها لتحسين أداء فرق المبيعات من خلال رؤى دقيقة وتوصيات تدريب.

Gryphon.ai

Gryphon.ai

gryphon.ai

تطبيق Gryphon.ai يقدم ذكاء محادثات الوقت الحقيقي والتوافق التلقائي لفِرق المبيعات وخدمة العملاء، مع إدارة مكالمات متقدمة وتحليل المشاعر.

Abstrakt

Abstrakt

abstrakt.ai

أبستراكت هو منصة لمراكز الاتصال تساعد الوكلاء في الوقت الحقيقي، وتزيل العوامل الذاتية، وتؤتمت ضمان الجودة لكل مكالمة لتحسين نتائج الأعمال.

AI Rudder

AI Rudder

airudder.com

تطبيق AI Rudder يستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لأتمتة مكالمات مراكز الاتصال، مما يساعد على تقليل التكاليف وتحسين تجربة العملاء.

Gridspace

Gridspace

gridspace.com

Gridspace هو تطبيق يعمل على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالكلام واللغة، ويركز على تحسين تكنولوجيا الصوت لمراكز الاتصالات.

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