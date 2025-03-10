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برامج ذكاء المحادثة - التطبيقات الأكثر شعبية

يقوم برنامج ذكاء المحادثة (CI) بتسجيل مكالمات المبيعات ونسخها وتقييمها. من خلال فحص هذه المكالمات، يحدد برنامج CI الكلمات الرئيسية وموضوعات المحادثة، مما يمكّن المستخدمين من الانتقال بسرعة إلى نقاط محددة في محادثات المبيعات المسجلة لإجراء تحليل متعمق. يمكن للشركات الاستفادة من برامج CI لتوثيق المناقشات الحاسمة مع المشترين المحتملين، وتحديد موضوعات المحادثة التي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر أو غير المتوافقة، وتوفير التوجيه لممثلي المبيعات الجدد بناءً على أفضل الممارسات، واستكشاف حالات الاستخدام المختلفة المستمدة من تحليل ونسخ مكالمات المبيعات.

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Otter

Otter

otter.ai

Otter هو تطبيق لتدوين الملاحظات الصوتية يُحول المحادثات إلى نصوص، يدعم النسخ الفوري ويتكامل مع منصات المؤتمرات.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

فيديو Fireflies.ai هو مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بتدوين الملاحظات وتلخيص الاجتماعات وتسجيلها عبر منصات مؤتمرات الفيديو.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.

OpenPhone

OpenPhone

openphone.com

OpenPhone هو تطبيق يوفر خدمات الاتصال والرسائل للشركات، مما يسهل التعاون وإدارة علاقات العملاء عبر منصة موحدة.

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail هو تطبيق يتتبع المكالمات ويحلل التسويق لمساعدة الشركات في فهم الحملات وتحسين تفاعل العملاء باستخدام بيانات دقيقة.

Aircall

Aircall

aircall.io

Aircall هو نظام اتصالات سحابي يساعد فرق المبيعات والدعم في إدارة المكالمات والتفاعل مع العملاء بفعالية وسهولة.

Fathom

Fathom

fathom.video

تطبيق Fathom هو أداة للذكاء الاصطناعي لتلخيص الاجتماعات، تسجيلها، ودمج الملخصات مع أنظمة CRM، مما يسهل إدارة المعلومات بعد الاجتماعات.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

ريواتش هو تطبيق يجمع بين ملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتسجيل الشاشة ومركز فيديو تعاوني لتسهيل الاجتماعات وتقليل تكاليف العمل.

Gong.io

Gong.io

gong.io

Gong.io هي منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل تفاعلات العملاء لتحسين استراتيجيات المبيعات وزيادة الإيرادات من خلال توفير رؤى دقيقة.

Balto

Balto

balto.ai

بالطو هو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء مراكز الاتصال عبر توجيه الوكلاء وتقديم توصيات في الوقت الحقيقي خلال المكالمات.

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

CloudTalk هو تطبيق للاتصالات السحابية يساعد الشركات على إدارة المكالمات وتبسيط العمليات مع ميزات مثل تسجيل المكالمات والتكامل مع أدوات CRM.

Outreach

Outreach

outreach.io

Outreach هو تطبيق لإدارة المبيعات يساعد الفرق على تحسين الإنتاجية من خلال أتمتة العمليات وتحليل البيانات لتسهيل التواصل مع العملاء.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.

MeetGeek

MeetGeek

meetgeek.ai

MeetGeek هو مساعد ذكاء اصطناعي للاجتماعات يقوم بتسجيلها تلقائياً وتوفير نسخ ملخصة، يساعد في تنظيم مراجعة المحتوى وتحليل الأداء.

MightyCall

MightyCall

mightycall.com

MightyCall هو تطبيق هاتف تجاري يمكن المستخدمين من إجراء واستقبال المكالمات عبر الإنترنت ويقدم ميزات مثل إدارة المكالمات وتكامل CRM.

UpdateAI

UpdateAI

update.ai

UpdateAI هو مساعد رقمي مصمم لمديري نجاح العملاء، يساعد في تدوين الملاحظات، وتحديد المهام، وإدارة المخاطر والتعليقات.

Colibri.ai

Colibri.ai

colibri.ai

تطبيق Colibri.ai يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل محادثات العملاء وتقديم ملخصات وتوصيات لتحسين التواصل وزيادة الإنتاجية.

Sybill

Sybill

sybill.ai

Sybill هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل تفاعلات المبيعات وتوفير ملخصات دقيقة للمكالمات، مما يساعد فرق المبيعات على تحسين استراتيجيات الاتصال.

Salesroom

Salesroom

salesroom.com

تطبيق Salesroom هو منصة مؤتمرات فيديو مدعومة بالذكاء الصناعي، تتابع تفاعل المشترين وتساعد في تحسين مهارات التواصل الافتراضي لفريق المبيعات.

Kixie

Kixie

kixie.com

Kixie هو منصة لمشاركة المبيعات تتيح إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية تلقائيًا، مع تكامل مع أنظمة CRM لتحسين أداء فرق المبيعات.

Chorus.ai

Chorus.ai

chorus.ai

Chorus.ai هي منصة تحليلات للمحادثة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل تفاعلات العملاء عبر المكالمات والاجتماعات والبريد الإلكتروني لتحسين أداء فرق المبيعات.

Salesken

Salesken

salesken.ai

Salesken هو تطبيق يستخدم ذكاء الاصطناعي لتحليل محادثات المبيعات، وتقديم تدريب لحظي، وتحسين أداء فرق المبيعات للحصول على نتائج أفضل.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

CallTrackingMetrics هو تطبيق لتحليل وتسجيل المكالمات يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق وإسناد المكالمات إلى القنوات التسويقية.

Goodmeetings

Goodmeetings

goodmeetings.ai

Goodmeetings هو تطبيق لتحسين عمليات المبيعات عن بُعد باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويقوم بتحليل الاجتماعات وتقديم رؤى لدعم فرق المبيعات.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk هو منصة مبيعات افتراضية تسهل جدولة الاجتماعات، إجراء العروض التوضيحية الحية، وتقديم الدعم للفرق باستخدام تحليلات ذكية.

Verint

Verint

verint.com

Verint هي منصة لإدارة تجربة العملاء تساعد الشركات في جمع وتحليل ملاحظات العملاء لتحسين الكفاءة وزيادة رضا العملاء.

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

Salesloft هو منصة مبيعات تساعد فرق B2B في تحسين تواصلهم مع العملاء من خلال أتمتة المهام وتحليل البيانات وتكاملها مع أنظمة CRM.

Laxis

Laxis

laxis.com

Laxis هو مساعد اجتماعات AI يسجل ويحول ويدون النقاط الهامة من الاجتماعات، ويساعد الفرق على تحسين الكفاءة وتخزين معلومات العملاء.

Aviso

Aviso

aviso.com

أفیزو هو منصة متكاملة لزيادة الإيرادات تساعد فرق المبيعات على إتمام الصفقات وتحليل البيانات لتحديد وفرص الإيرادات المخفية.

Echo AI

Echo AI

echoai.com

تطبيق Echo AI يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل تفاعلات العملاء تلقائيًا، مما يساعد الشركات على فهم احتياجاتهم واتخاذ القرارات بناءً على بيانات حقيقية.

Cordless

Cordless

cordless.io

كوردلس هو مركز اتصالات سحابي حديث لدعم العملاء، يوفر تحليلات محادثات ويدعم تكاملات متعددة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء.

Attention

Attention

attention.tech

تطبيق Attention هو منصة ذكاء اصطناعي لتحسين أداء فرق المبيعات من خلال تحليل بيانات المحادثات وتدريب المندوبين وأتمتة المهام.

Allego

Allego

allego.com

Allego هو تطبيق يهدف إلى تعزيز تدريب وتطوير فرق المبيعات من خلال أدوات التعلم والتعاون، مما يحسن الإنتاجية ويساعد في أتمتة مهام المبيعات.

Symbl.ai

Symbl.ai

symbl.ai

Symbl.ai هو منصة ذكاء محادثات تقدم نسخًا فورية وتحليلات للبيانات غير المنظمة عبر واجهات برمجة التطبيقات.

Avoma

Avoma

avoma.com

Avoma هو تطبيق مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد الفرق على تسجيل الاجتماعات وتقديم ملخصات وتحليلات لتحسين الفعالية.

Ender Turing

Ender Turing

enderturing.com

تطبيق Ender Turing يحدد أفضل الأداء في المكالمات والدردشات والاجتماعات الفيديو. يساعد على تحسين الأداء والنمو في فرق المبيعات وخدمة العملاء.

Modjo

Modjo

modjo.ai

تطبيق Modjo يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات المبيعات من خلال تحليل المعلومات الرئيسية من تفاعلات العملاء، مما يسهم في اتخاذ قرارات أفضل.

Wudpecker

Wudpecker

wudpecker.io

تطبيق وودبيكر يقوم بتسجيل مكالمات المبيعات، وتوليد ملاحظات عالية الجودة، ومزامنتها تلقائيًا مع نظام إدارة علاقات العملاء.

Scratchpad

Scratchpad

scratchpad.com

Scratchpad هو تطبيق لإدارة المبيعات يساعد الفرق على تتبع التغيرات في خطوط الأنابيب وتحديث Salesforce بسرعة وسهولة.

Jiminny

Jiminny

jiminny.com

تساعد Jiminny الفرق التجارية في تسجيل وتحليل المكالمات، مما يوفر رؤى قيمة لتحسين أداء المبيعات وتفاعل العملاء.

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource هو تطبيق يتتبع المكالمات ويدير العملاء المحتملين، مما يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق وزيادة المبيعات.

Spinach

Spinach

spinach.ai

Spinach هو مساعد اجتماعات يستخدم الذكاء الاصطناعي لالتقاط الملاحظات وتلخيص المحادثات وإدارة المهام بعد الاجتماع.

Convin

Convin

convin.ai

Convin هو برنامج لإدارة مراكز الاتصال يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يسجل ويحلل محادثات العملاء، ويدعم تحسين أداء الوكلاء وتجربة العملاء.

Marchex

Marchex

marchex.com

تطبيق Marchex يقدم حلاً ذكياً لتحليل المحادثات لمساعدة الشركات في تتبع ومراجعة مكالمات العملاء، مما يعزز أداء التسويق الرقمي وزيادة الإيرادات.

Meetric

Meetric

meetric.com

تطبيق Meetric يساعد في تسجيل وتحليل وتحسين الاجتماعات البيعية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية الاتصال بتطبيقات مثل Teams وZoom وGoogle Meet.

Enthu.ai

Enthu.ai

enthu.ai

تساعد Enthu.ai مراكز الاتصال على تحسين الأداء من خلال مراقبة المكالمات والتدريب المخصص للوكلاء، مما يزيد من رضا العملاء والإيرادات.

BoostUp.ai

BoostUp.ai

boostup.ai

BoostUp.ai هو مركز عمليات الإيرادات الذي يوفر رؤى مالية سريعة ويجمع البيانات من الأنشطة البيعية وأنظمة CRM لتحسين أداء الإيرادات.

Convirza

Convirza

convirza.com

Convirza هو تطبيق لتتبع المكالمات وتحليلها، يساعد الشركات على تحسين جودة المكالمات وتحسين تجربة العملاء وتحليل البيانات المتعلقة بالمكالمات.

Knowtworthy

Knowtworthy

knowtworthy.com

الاجتماعات سيئة. ولكن ليس عليهم أن يفعلوا ذلك. توفر شركة Knowtworthy ميزات إنتاجية للاجتماعات مثل مشاركة الدقائق في الوقت الفعلي والتحرير التعاوني لمساعدتك أنت وفريقك في إدارة اجتماعات فعالة.

Equal Time

Equal Time

equaltime.io

Equal Time هو مساعد الذكاء الاصطناعي للاجتماعات الافتراضية. يتجاوز برنامج Equal Time تسجيل الاجتماعات وعناصر العمل الآلية، للمساعدة في تعزيز اجتماعات أكثر شمولاً. تساعدك تقنيتنا على إشراك الأصوات الأكثر هدوءًا والحصول على توصيات مخصصة حول كيفية تحسين قيادتك. راجع تفاصيل الاجتماع لاحقًا باستخدام نص قابل للبحث والمشاركة. احصل على نظرة ثاقبة حول تكلفة اجتماعك من خلال تقدير التكلفة المتكبدة. استخدم أدوات كسر الجمود ومؤقتات الاجتماعات والجولات لإضفاء الإثارة على اجتماعاتك. ابدأ مجانًا اليوم! www.equaltime.io تأسست شركة Equal Time في عام 2021 على يد امرأتين تعملان في مجال التكنولوجيا، وقد نمت بسرعة لتشمل فريقًا من الأفراد المتفانين والموهوبين المتحمسين لتعزيز الإنتاجية والشمولية في مساحة العمل الرقمية. في Equal Time، مهمتنا واضحة - فنحن نهدف إلى إحداث ثورة في طريقة تفاعل الفرق وتعاونها في الاجتماعات الافتراضية، وتعزيز ثقافة المساواة والكفاءة. من خلال تسهيل التواصل الواضح وحفظ السجلات بشكل شامل والمشاركة الأكثر عدالة، تعمل Equal Time على تمكين الفرق من تحقيق النجاح في مساحة العمل الرقمية الحديثة.

Capturi

Capturi

capturi.ai

Capturi هو برنامج المحادثة الرائد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في الدول الاسكندنافية، وهو مصمم لتحليل تفاعلات شركتك مع العملاء المحتملين والعملاء والمواطنين تلقائيًا. يمنحك حل الذكاء الاصطناعي المتقدم هذا رؤى فريدة يمكن ترجمتها بسرعة إلى قيمة قابلة للقياس. تقدم Capturi ثلاثة حلول رئيسية تحول تجربة العملاء إلى أصول قيمة: توفر Insights رؤى قابلة للتنفيذ تعتمد على البيانات لمساعدة فريقك على تحقيق إمكاناته الكاملة وتحسين رضا العملاء وتعزيز الاحتفاظ بهم والعمل بكفاءة أكبر. تضع هذه الرؤى أيضًا الأساس لأتمتة سير العمل. يعمل المساعد كطيار مساعد لعملائك، مما يضمن حصولهم على المعلومات الصحيحة لتقديم استجابات سريعة ودقيقة. يتفهم المساعد مشكلة العميل ويقترح الحل المطلوب حتى يكون الوكلاء مستعدين جيدًا عند الرد على المكالمة. يتعامل AI Agent مع الاستفسارات الروتينية، مما يسمح لفريقك بالتركيز على المهام الأكثر تعقيدًا. تعتمد ردود AI Agent على أفضل الممارسات المثبتة من محادثاتك السابقة. إذا كنت ترغب في بدء محادثة مع فريقنا ورؤية المنصة لإلقاء نظرة مباشرة، فالباب مفتوح دائمًا، لذا لا تتردد في الذهاب لتناول القهوة في Ankersgade 12e, 1.tv في آرهوس سي، الدنمارك.

Zipteams

Zipteams

zipteams.com

غرف اجتماعات ذكية مصممة لفرق المبيعات الداخلية ونجاح العملاء والتي توفر سياقًا ورؤى وتوصيات للعملاء في الوقت الفعلي لجعل اجتماعات العملاء أكثر جاذبية وإثمارًا.

Traq.ai

Traq.ai

traq.ai

TRAQ.AI هو منصة ذكاء للمبيعات تقدم تحليل المكالمات وتسجيلها لتحسين أداء فرق المبيعات من خلال رؤى دقيقة وتوصيات تدريب.

Gryphon.ai

Gryphon.ai

gryphon.ai

تطبيق Gryphon.ai يقدم ذكاء محادثات الوقت الحقيقي والتوافق التلقائي لفِرق المبيعات وخدمة العملاء، مع إدارة مكالمات متقدمة وتحليل المشاعر.

Abstrakt

Abstrakt

abstrakt.ai

Abstrakt عبارة عن منصة مركز اتصال تقوم بتوجيه الوكلاء في الوقت الفعلي، وتزيل الذاتية، وتقوم بأتمتة ضمان الجودة في كل مكالمة لتحسين نتائج أعمالك بشكل مباشر. قم بإزالة عدم اليقين بشأن المكالمات وامنح وكلائك قوة الوقت الفعلي.

AI Rudder

AI Rudder

airudder.com

AI Rudder هي شركة برمجيات تعمل على تسخير قوة أتمتة الصوت بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تجارب العملاء. باستخدام المساعدين الصوتيين المدعمين بالذكاء الاصطناعي، يمكن لمركز الاتصال الخاص بك إجراء مكالمات عالية الجودة تشبه المكالمات البشرية بسرعات البرق، وجمع البيانات وتحليلها تلقائيًا للوصول إلى المزيد من العملاء وتنشيطهم. تساعد تقنية AI Rudder مراكز الاتصال على تقليل التكاليف عن طريق أتمتة المهام المتكررة وتقليل عبء عمل الوكيل. وهذا يحرر الوكلاء للتركيز على الأشياء التي لا يمكن إلا للبشر القيام بها. على المدى الطويل، تهدف AI Rudder إلى إعادة التفكير في مستقبل الاتصالات التجارية.

Gridspace

Gridspace

gridspace.com

Gridspace هي شركة رائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي للكلام واللغة. نحن نعلم الآلات فهم اللغة البشرية والتحدث بها. نحن نتعامل مع بيانات الكلام التي تستغرق مليارات الدقائق سنويًا، كما أننا رواد في تكنولوجيا الصوت والذكاء الاصطناعي التوليدي المطبق على اللغة. Gridspace هي شركة ذكاء اصطناعي تطبيقية وهي منشئي Grace. نحن نبني تقنية صوتية مفيدة وبرامج الذكاء الاصطناعي لمراكز الاتصال. نحن نخدم مراكز الاتصال الرائدة لأكثر من عقد من الزمان.

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