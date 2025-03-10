برامج ذكاء المحادثة - التطبيقات الأكثر شعبية

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يقوم برنامج ذكاء المحادثة (CI) بتسجيل مكالمات المبيعات ونسخها وتقييمها. من خلال فحص هذه المكالمات، يحدد برنامج CI الكلمات الرئيسية وموضوعات المحادثة، مما يمكّن المستخدمين من الانتقال بسرعة إلى نقاط محددة في محادثات المبيعات المسجلة لإجراء تحليل متعمق. يمكن للشركات الاستفادة من برامج CI لتوثيق المناقشات الحاسمة مع المشترين المحتملين، وتحديد موضوعات المحادثة التي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر أو غير المتوافقة، وتوفير التوجيه لممثلي المبيعات الجدد بناءً على أفضل الممارسات، واستكشاف حالات الاستخدام المختلفة المستمدة من تحليل ونسخ مكالمات المبيعات.
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Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق لتدوين الملاحظات الصوتية يُحول المحادثات إلى نصوص، يدعم النسخ الفوري ويتكامل مع منصات المؤتمرات.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
Fireflies.ai
fireflies.ai
فيديو Fireflies.ai هو مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بتدوين الملاحظات وتلخيص الاجتماعات وتسجيلها عبر منصات مؤتمرات الفيديو.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.
OpenPhone
openphone.com
OpenPhone هو تطبيق يوفر خدمات الاتصال والرسائل للشركات، مما يسهل التعاون وإدارة علاقات العملاء عبر منصة موحدة.
CallRail
callrail.com
CallRail هو تطبيق يتتبع المكالمات ويحلل التسويق لمساعدة الشركات في فهم الحملات وتحسين تفاعل العملاء باستخدام بيانات دقيقة.
Aircall
aircall.io
Aircall هو نظام اتصالات سحابي يساعد فرق المبيعات والدعم في إدارة المكالمات والتفاعل مع العملاء بفعالية وسهولة.
Fathom
fathom.video
تطبيق Fathom هو أداة للذكاء الاصطناعي لتلخيص الاجتماعات، تسجيلها، ودمج الملخصات مع أنظمة CRM، مما يسهل إدارة المعلومات بعد الاجتماعات.
Rewatch
rewatch.com
ريواتش هو تطبيق يجمع بين ملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتسجيل الشاشة ومركز فيديو تعاوني لتسهيل الاجتماعات وتقليل تكاليف العمل.
Gong.io
gong.io
Gong.io هي منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل تفاعلات العملاء لتحسين استراتيجيات المبيعات وزيادة الإيرادات من خلال توفير رؤى دقيقة.
Balto
balto.ai
بالطو هو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء مراكز الاتصال عبر توجيه الوكلاء وتقديم توصيات في الوقت الحقيقي خلال المكالمات.
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk هو تطبيق للاتصالات السحابية يساعد الشركات على إدارة المكالمات وتبسيط العمليات مع ميزات مثل تسجيل المكالمات والتكامل مع أدوات CRM.
Outreach
outreach.io
Outreach هو تطبيق لإدارة المبيعات يساعد الفرق على تحسين الإنتاجية من خلال أتمتة العمليات وتحليل البيانات لتسهيل التواصل مع العملاء.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek هو مساعد ذكاء اصطناعي للاجتماعات يقوم بتسجيلها تلقائياً وتوفير نسخ ملخصة، يساعد في تنظيم مراجعة المحتوى وتحليل الأداء.
MightyCall
mightycall.com
MightyCall هو تطبيق هاتف تجاري يمكن المستخدمين من إجراء واستقبال المكالمات عبر الإنترنت ويقدم ميزات مثل إدارة المكالمات وتكامل CRM.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI هو مساعد رقمي مصمم لمديري نجاح العملاء، يساعد في تدوين الملاحظات، وتحديد المهام، وإدارة المخاطر والتعليقات.
Colibri.ai
colibri.ai
تطبيق Colibri.ai يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل محادثات العملاء وتقديم ملخصات وتوصيات لتحسين التواصل وزيادة الإنتاجية.
Sybill
sybill.ai
Sybill هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل تفاعلات المبيعات وتوفير ملخصات دقيقة للمكالمات، مما يساعد فرق المبيعات على تحسين استراتيجيات الاتصال.
Salesroom
salesroom.com
تطبيق Salesroom هو منصة مؤتمرات فيديو مدعومة بالذكاء الصناعي، تتابع تفاعل المشترين وتساعد في تحسين مهارات التواصل الافتراضي لفريق المبيعات.
Kixie
kixie.com
Kixie هو منصة لمشاركة المبيعات تتيح إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية تلقائيًا، مع تكامل مع أنظمة CRM لتحسين أداء فرق المبيعات.
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus.ai هي منصة تحليلات للمحادثة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل تفاعلات العملاء عبر المكالمات والاجتماعات والبريد الإلكتروني لتحسين أداء فرق المبيعات.
Salesken
salesken.ai
Salesken هو تطبيق يستخدم ذكاء الاصطناعي لتحليل محادثات المبيعات، وتقديم تدريب لحظي، وتحسين أداء فرق المبيعات للحصول على نتائج أفضل.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics هو تطبيق لتحليل وتسجيل المكالمات يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق وإسناد المكالمات إلى القنوات التسويقية.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings هو تطبيق لتحسين عمليات المبيعات عن بُعد باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويقوم بتحليل الاجتماعات وتقديم رؤى لدعم فرق المبيعات.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk هو منصة مبيعات افتراضية تسهل جدولة الاجتماعات، إجراء العروض التوضيحية الحية، وتقديم الدعم للفرق باستخدام تحليلات ذكية.
Verint
verint.com
Verint هي منصة لإدارة تجربة العملاء تساعد الشركات في جمع وتحليل ملاحظات العملاء لتحسين الكفاءة وزيادة رضا العملاء.
Salesloft
salesloft.com
Salesloft هو منصة مبيعات تساعد فرق B2B في تحسين تواصلهم مع العملاء من خلال أتمتة المهام وتحليل البيانات وتكاملها مع أنظمة CRM.
Laxis
laxis.com
Laxis هو مساعد اجتماعات AI يسجل ويحول ويدون النقاط الهامة من الاجتماعات، ويساعد الفرق على تحسين الكفاءة وتخزين معلومات العملاء.
Aviso
aviso.com
أفیزو هو منصة متكاملة لزيادة الإيرادات تساعد فرق المبيعات على إتمام الصفقات وتحليل البيانات لتحديد وفرص الإيرادات المخفية.
Echo AI
echoai.com
تطبيق Echo AI يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل تفاعلات العملاء تلقائيًا، مما يساعد الشركات على فهم احتياجاتهم واتخاذ القرارات بناءً على بيانات حقيقية.
Cordless
cordless.io
كوردلس هو مركز اتصالات سحابي حديث لدعم العملاء، يوفر تحليلات محادثات ويدعم تكاملات متعددة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء.
Attention
attention.tech
تطبيق Attention هو منصة ذكاء اصطناعي لتحسين أداء فرق المبيعات من خلال تحليل بيانات المحادثات وتدريب المندوبين وأتمتة المهام.
Allego
allego.com
Allego هو تطبيق يهدف إلى تعزيز تدريب وتطوير فرق المبيعات من خلال أدوات التعلم والتعاون، مما يحسن الإنتاجية ويساعد في أتمتة مهام المبيعات.
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai هو منصة ذكاء محادثات تقدم نسخًا فورية وتحليلات للبيانات غير المنظمة عبر واجهات برمجة التطبيقات.
Avoma
avoma.com
Avoma هو تطبيق مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد الفرق على تسجيل الاجتماعات وتقديم ملخصات وتحليلات لتحسين الفعالية.
Ender Turing
enderturing.com
تطبيق Ender Turing يحدد أفضل الأداء في المكالمات والدردشات والاجتماعات الفيديو. يساعد على تحسين الأداء والنمو في فرق المبيعات وخدمة العملاء.
Modjo
modjo.ai
تطبيق Modjo يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات المبيعات من خلال تحليل المعلومات الرئيسية من تفاعلات العملاء، مما يسهم في اتخاذ قرارات أفضل.
Wudpecker
wudpecker.io
تطبيق وودبيكر يقوم بتسجيل مكالمات المبيعات، وتوليد ملاحظات عالية الجودة، ومزامنتها تلقائيًا مع نظام إدارة علاقات العملاء.
Scratchpad
scratchpad.com
Scratchpad هو تطبيق لإدارة المبيعات يساعد الفرق على تتبع التغيرات في خطوط الأنابيب وتحديث Salesforce بسرعة وسهولة.
Jiminny
jiminny.com
تساعد Jiminny الفرق التجارية في تسجيل وتحليل المكالمات، مما يوفر رؤى قيمة لتحسين أداء المبيعات وتفاعل العملاء.
CallSource
callsource.com
CallSource هو تطبيق يتتبع المكالمات ويدير العملاء المحتملين، مما يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق وزيادة المبيعات.
Spinach
spinach.ai
Spinach هو مساعد اجتماعات يستخدم الذكاء الاصطناعي لالتقاط الملاحظات وتلخيص المحادثات وإدارة المهام بعد الاجتماع.
Convin
convin.ai
Convin هو برنامج لإدارة مراكز الاتصال يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يسجل ويحلل محادثات العملاء، ويدعم تحسين أداء الوكلاء وتجربة العملاء.
Marchex
marchex.com
تطبيق Marchex يقدم حلاً ذكياً لتحليل المحادثات لمساعدة الشركات في تتبع ومراجعة مكالمات العملاء، مما يعزز أداء التسويق الرقمي وزيادة الإيرادات.
Meetric
meetric.com
تطبيق Meetric يساعد في تسجيل وتحليل وتحسين الاجتماعات البيعية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية الاتصال بتطبيقات مثل Teams وZoom وGoogle Meet.
Enthu.ai
enthu.ai
تساعد Enthu.ai مراكز الاتصال على تحسين الأداء من خلال مراقبة المكالمات والتدريب المخصص للوكلاء، مما يزيد من رضا العملاء والإيرادات.
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai هو مركز عمليات الإيرادات الذي يوفر رؤى مالية سريعة ويجمع البيانات من الأنشطة البيعية وأنظمة CRM لتحسين أداء الإيرادات.
Convirza
convirza.com
Convirza هو تطبيق لتتبع المكالمات وتحليلها، يساعد الشركات على تحسين جودة المكالمات وتحسين تجربة العملاء وتحليل البيانات المتعلقة بالمكالمات.
Knowtworthy
knowtworthy.com
الاجتماعات سيئة. ولكن ليس عليهم أن يفعلوا ذلك. توفر شركة Knowtworthy ميزات إنتاجية للاجتماعات مثل مشاركة الدقائق في الوقت الفعلي والتحرير التعاوني لمساعدتك أنت وفريقك في إدارة اجتماعات فعالة.
Equal Time
equaltime.io
Equal Time هو مساعد الذكاء الاصطناعي للاجتماعات الافتراضية. يتجاوز برنامج Equal Time تسجيل الاجتماعات وعناصر العمل الآلية، للمساعدة في تعزيز اجتماعات أكثر شمولاً. تساعدك تقنيتنا على إشراك الأصوات الأكثر هدوءًا والحصول على توصيات مخصصة حول كيفية تحسين قيادتك. راجع تفاصيل الاجتماع لاحقًا باستخدام نص قابل للبحث والمشاركة. احصل على نظرة ثاقبة حول تكلفة اجتماعك من خلال تقدير التكلفة المتكبدة. استخدم أدوات كسر الجمود ومؤقتات الاجتماعات والجولات لإضفاء الإثارة على اجتماعاتك. ابدأ مجانًا اليوم! www.equaltime.io تأسست شركة Equal Time في عام 2021 على يد امرأتين تعملان في مجال التكنولوجيا، وقد نمت بسرعة لتشمل فريقًا من الأفراد المتفانين والموهوبين المتحمسين لتعزيز الإنتاجية والشمولية في مساحة العمل الرقمية. في Equal Time، مهمتنا واضحة - فنحن نهدف إلى إحداث ثورة في طريقة تفاعل الفرق وتعاونها في الاجتماعات الافتراضية، وتعزيز ثقافة المساواة والكفاءة. من خلال تسهيل التواصل الواضح وحفظ السجلات بشكل شامل والمشاركة الأكثر عدالة، تعمل Equal Time على تمكين الفرق من تحقيق النجاح في مساحة العمل الرقمية الحديثة.
Capturi
capturi.ai
Capturi هو برنامج المحادثة الرائد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في الدول الاسكندنافية، وهو مصمم لتحليل تفاعلات شركتك مع العملاء المحتملين والعملاء والمواطنين تلقائيًا. يمنحك حل الذكاء الاصطناعي المتقدم هذا رؤى فريدة يمكن ترجمتها بسرعة إلى قيمة قابلة للقياس. تقدم Capturi ثلاثة حلول رئيسية تحول تجربة العملاء إلى أصول قيمة: توفر Insights رؤى قابلة للتنفيذ تعتمد على البيانات لمساعدة فريقك على تحقيق إمكاناته الكاملة وتحسين رضا العملاء وتعزيز الاحتفاظ بهم والعمل بكفاءة أكبر. تضع هذه الرؤى أيضًا الأساس لأتمتة سير العمل. يعمل المساعد كطيار مساعد لعملائك، مما يضمن حصولهم على المعلومات الصحيحة لتقديم استجابات سريعة ودقيقة. يتفهم المساعد مشكلة العميل ويقترح الحل المطلوب حتى يكون الوكلاء مستعدين جيدًا عند الرد على المكالمة. يتعامل AI Agent مع الاستفسارات الروتينية، مما يسمح لفريقك بالتركيز على المهام الأكثر تعقيدًا. تعتمد ردود AI Agent على أفضل الممارسات المثبتة من محادثاتك السابقة. إذا كنت ترغب في بدء محادثة مع فريقنا ورؤية المنصة لإلقاء نظرة مباشرة، فالباب مفتوح دائمًا، لذا لا تتردد في الذهاب لتناول القهوة في Ankersgade 12e, 1.tv في آرهوس سي، الدنمارك.
Zipteams
zipteams.com
غرف اجتماعات ذكية مصممة لفرق المبيعات الداخلية ونجاح العملاء والتي توفر سياقًا ورؤى وتوصيات للعملاء في الوقت الفعلي لجعل اجتماعات العملاء أكثر جاذبية وإثمارًا.
Traq.ai
traq.ai
TRAQ.AI هو منصة ذكاء للمبيعات تقدم تحليل المكالمات وتسجيلها لتحسين أداء فرق المبيعات من خلال رؤى دقيقة وتوصيات تدريب.
Gryphon.ai
gryphon.ai
تطبيق Gryphon.ai يقدم ذكاء محادثات الوقت الحقيقي والتوافق التلقائي لفِرق المبيعات وخدمة العملاء، مع إدارة مكالمات متقدمة وتحليل المشاعر.
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt عبارة عن منصة مركز اتصال تقوم بتوجيه الوكلاء في الوقت الفعلي، وتزيل الذاتية، وتقوم بأتمتة ضمان الجودة في كل مكالمة لتحسين نتائج أعمالك بشكل مباشر. قم بإزالة عدم اليقين بشأن المكالمات وامنح وكلائك قوة الوقت الفعلي.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder هي شركة برمجيات تعمل على تسخير قوة أتمتة الصوت بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تجارب العملاء. باستخدام المساعدين الصوتيين المدعمين بالذكاء الاصطناعي، يمكن لمركز الاتصال الخاص بك إجراء مكالمات عالية الجودة تشبه المكالمات البشرية بسرعات البرق، وجمع البيانات وتحليلها تلقائيًا للوصول إلى المزيد من العملاء وتنشيطهم. تساعد تقنية AI Rudder مراكز الاتصال على تقليل التكاليف عن طريق أتمتة المهام المتكررة وتقليل عبء عمل الوكيل. وهذا يحرر الوكلاء للتركيز على الأشياء التي لا يمكن إلا للبشر القيام بها. على المدى الطويل، تهدف AI Rudder إلى إعادة التفكير في مستقبل الاتصالات التجارية.
Gridspace
gridspace.com
Gridspace هي شركة رائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي للكلام واللغة. نحن نعلم الآلات فهم اللغة البشرية والتحدث بها. نحن نتعامل مع بيانات الكلام التي تستغرق مليارات الدقائق سنويًا، كما أننا رواد في تكنولوجيا الصوت والذكاء الاصطناعي التوليدي المطبق على اللغة. Gridspace هي شركة ذكاء اصطناعي تطبيقية وهي منشئي Grace. نحن نبني تقنية صوتية مفيدة وبرامج الذكاء الاصطناعي لمراكز الاتصال. نحن نخدم مراكز الاتصال الرائدة لأكثر من عقد من الزمان.
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