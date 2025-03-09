برامج ذكاء المحادثة - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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يقوم برنامج ذكاء المحادثة (CI) بتسجيل مكالمات المبيعات ونسخها وتقييمها. من خلال فحص هذه المكالمات، يحدد برنامج CI الكلمات الرئيسية وموضوعات المحادثة، مما يمكّن المستخدمين من الانتقال بسرعة إلى نقاط محددة في محادثات المبيعات المسجلة لإجراء تحليل متعمق. يمكن للشركات الاستفادة من برامج CI لتوثيق المناقشات الحاسمة مع المشترين المحتملين، وتحديد موضوعات المحادثة التي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر أو غير المتوافقة، وتوفير التوجيه لممثلي المبيعات الجدد بناءً على أفضل الممارسات، واستكشاف حالات الاستخدام المختلفة المستمدة من تحليل ونسخ مكالمات المبيعات.
إرسال تطبيق جديد
MeetRecord
meetrecord.com
يساعد تطبيق MeetRecord فرق المبيعات في الحصول على رؤية متعمقة لمحادثات العملاء لتسريع تدفق الصفقات وأتمتة التدريب. ابحث عن أنماط لتسريع تدفق الصفقات - قم بتقييم مكالمات المبيعات الفردية أو تحليل المحادثات عبر الفرق لاكتشاف أنماط إغلاق الصفقات بشكل أسرع، وكيفية أداء مندوبي المبيعات لديك، والحصول على توصيات بشأن ما يمكن تحسينه. تدريب مخصص على الذكاء الاصطناعي - برامج التدريب المخصصة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تحاكي أفضل مندوبي المبيعات لديك أداءً. تتبع التقدم وتقييم الالتزام بالبرنامج باستخدام نصوص المكالمات والذكاء الاصطناعي. أتمتة إدارة علاقات العملاء - إنشاء ملخصات تلقائية للمكالمات والصفقات، والتقاط متطلبات العملاء، ومتابعة رسائل البريد الإلكتروني، وتدوين ملاحظات العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي. أرسلها إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) لديك أو شاركها مع الفريق المناسب مباشرة من لوحة تحكم MeetRecord الخاصة بك.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics هو تطبيق لتحليل وتسجيل المكالمات يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق وإسناد المكالمات إلى القنوات التسويقية.
Salesken
salesken.ai
Salesken هو تطبيق يستخدم ذكاء الاصطناعي لتحليل محادثات المبيعات، وتقديم تدريب لحظي، وتحسين أداء فرق المبيعات للحصول على نتائج أفضل.
Modjo
modjo.ai
تتمثل مهمة Modjo في إحداث ثورة في الطريقة التي تعمل بها مؤسسات المبيعات وأن تصبح الشركة الرائدة في مجال ذكاء المحادثة في أوروبا. تساعد منصة Modjo الشركات على تحسين استراتيجية الأعمال وتنفيذها من خلال الكشف عن المعلومات الأساسية في جميع تفاعلات العملاء/المحتملين. وهذا يتيح للشركات الحصول على نظرة ثاقبة لما يحدث في الميدان، واتخاذ القرارات الصحيحة وتحقيق نتائج أفضل. تحظى Modjo بثقة أكثر من 400 شركة أوروبية، من بينها Bouygues Telecom وDoctolib وWorkMotion وPayFit.
Echo AI
echoai.com
تعمل تقنية Echo AI (المعروفة سابقًا باسم Pathlight) على تحويل كيفية تفاعل المؤسسات مع عملائها من خلال نظامها الأساسي لذكاء المحادثة. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدم، يقوم Echo AI بمعالجة الملايين من تفاعلات العملاء بشكل مستقل، مما يمكّن الشركات من التصرف بناءً على المعلومات والرؤى في الوقت الفعلي. وهذا لا يمكّن الفرق التي تتعامل مع العملاء فحسب، بل المؤسسات بأكملها من فهم كل تفاعل مع العملاء والتصرف بناءً عليه. أفضل الشركات هي الأكثر تركيزًا على العملاء. لقد كان هذا صحيحا دائما. السبب الرئيسي الذي يجعل الشركات الناشئة قادرة على إحداث تغيير جذري هو أنها أقرب إلى العملاء ويمكنها الاستجابة بشكل أسرع لاحتياجاتهم المتغيرة. ومع ذلك، تظهر مفارقة مع نمو الأعمال التجارية. كلما زاد عدد العملاء الذين تكتسبهم، أصبح من الصعب الاستماع بصدق إلى كل واحد منهم. كلما قل استماع الشركة، كلما تعثرت أكثر. وسرعان ما يحل محلهم منافس أحدث وأكثر تركيزًا على العملاء. يخبرك عملاؤك كل يوم بما يريدون. إنه موجود أمامك مباشرةً: في المكالمات والمحادثات والاستطلاعات والمراجعات. الإجابات على كل سؤال بمليون دولار لديك مختبئة على مرأى من الجميع. حتى الآن، كان من المستحيل العثور على هذه الإجابات. بعد كل شيء، لا يمكن لأي شخص أو فريق أن يقوم فعليًا بتحليل كل تفاعل مع العميل. وقد أدى ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تغيير كل ذلك. لقد قمنا ببناء Echo AI لأننا رأينا أن التكنولوجيا موجودة أخيرًا لحل هذه المشكلة. مهمتنا هي تمكينك من التركيز بشكل لا نهائي على العملاء، سواء كان لديك 10 أو 10 ملايين عميل. لقد قمنا ببناء Echo AI من الألف إلى الياء للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من الاستماع إلى كل عميل والتعلم والتفاعل معه باهتمام كما فعلت عندما بدأت. مثل الحوسبة الشخصية، فهي نوع من التضخيم البشري الذي لا يمكن أن يأتي إلا مع تقدم تكنولوجي، وهي قدرة أصبحت الآن في متناول اليد. باعتبارك مؤسس شركة ناشئة، يمكنك التحدث إلى كل عميل. يتيح Echo AI للمديرين التنفيذيين في Fortune 500 أن يفعلوا الشيء نفسه. تخيل أنك تتخذ كل قرار بناءً على ثقتك في أنك تعرف ما يريده الملايين من العملاء.
Rewatch
rewatch.com
قل وداعًا للاجتماعات التي لا نهاية لها وتدوين الملاحظات. يعد Rewatch هو الحل الوحيد الذي يجمع بين تدوين الملاحظات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ومسجل الشاشة ومركز الفيديو التعاوني، حتى تتمكن من التخلص من الاجتماعات غير المجدية وتقليل التكاليف والحفاظ على التركيز على عملك. بدءًا من الاجتماعات الشاملة وحتى تحديثات المشروع، تضع Rewatch المعلومات التي يحتاجها فريقك في متناول أيديهم مباشرةً. حافظ على توافقك، وتعاون بشكل أسرع، وواصل العمل للأمام باستخدام Rewatch.
Simpleem
simpleem.com
Simpleem هو برنامج مدعوم بالذكاء الاصطناعي (منصة ويب أو واجهة برمجة التطبيقات) يساعد الشركات - تأهيل العملاء المحتملين بشكل أسرع 3 مرات من خلال درجة التنبؤ المستندة إلى الذكاء الاصطناعي - إغلاق المزيد من الصفقات بنسبة 35% - زيادة الاحتفاظ والبيع بنسبة تصل إلى 40%، ويوفر تحليلًا تفاعليًا لمدة دقيقتين التفاعلات البشرية من مكالمات الفيديو التجارية وقياس المشاركة وبناء مستويات العلاقة مع الجمهور. من خلال الاستفادة من أكثر من مليار معلمة مرئية وصوتية، يبني Simpleem ارتباطات دقيقة للغاية، بدقة تصل إلى 94%، بين السلوك والنتائج. يمكنك الحصول على رؤى تفاوضية تسمح للشركات بتعزيز مقاييسها وتحقيق النجاح. يستغرق الأمر ما يصل إلى 5 دقائق لدمج Simpleem مع Zoom أو Webex أو Zapier، ثم نظام الذكاء الاصطناعي: - يتنبأ باحتمالية إغلاق الصفقة - يبني الارتباطات بين السلوك ونتيجة الاجتماع - يظهر العلامات الحمراء والفرص ومستوى المشاركة والتحليل الصوتي - يوفر جميع الأفكار القابلة للتنفيذ مع مشغل الفيديو والنص. يساعد Simpleem العملاء من مختلف الصناعات في جميع أنحاء العالم (الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا اللاتينية، أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، الهند) لتعزيز عملية المبيعات الخاصة بهم، ونجاح العملاء واكتساب المواهب عبر التنسيق عن بعد مما يجعل الاتصال بالفيديو أكثر فعالية كما هو الحال في شخص. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://simpleem.com/
Avoma
avoma.com
Avoma هو تطبيق مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد الفرق على تسجيل الاجتماعات وتقديم ملخصات وتحليلات لتحسين الفعالية.
Kixie
kixie.com
Kixie هو منصة لمشاركة المبيعات تتيح إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية تلقائيًا، مع تكامل مع أنظمة CRM لتحسين أداء فرق المبيعات.
Fathom
fathom.video
تطبيق Fathom هو أداة للذكاء الاصطناعي لتلخيص الاجتماعات، تسجيلها، ودمج الملخصات مع أنظمة CRM، مما يسهل إدارة المعلومات بعد الاجتماعات.
Scratchpad
scratchpad.com
Scratchpad هو تطبيق لإدارة المبيعات يساعد الفرق على تتبع التغيرات في خطوط الأنابيب وتحديث Salesforce بسرعة وسهولة.
Traq.ai
traq.ai
TRAQ.AI هو منصة ذكاء للمبيعات تقدم تحليل المكالمات وتسجيلها لتحسين أداء فرق المبيعات من خلال رؤى دقيقة وتوصيات تدريب.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI هو المساعد الرقمي الأول والوحيد في العالم المصمم لمديري نجاح العملاء. من خلال الدمج في Zoom، نقوم تلقائيًا بتدوين الملاحظات والتقاط عناصر العمل وتعيينها وتحديد المخاطر وعرض تعليقات المنتج. والأفضل من ذلك أننا نساعدك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والاستعداد لمكالمات الغد. يعاني مديرو CSM في جميع أنحاء العالم من ضغط أقل باستخدام UpdateAI ويكتشفون أنهم للمرة الأولى ينتصرون في الحرب على العمل الإداري.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai هو مركز قيادة RevOps المدعوم بمحرك RevBI الأول والوحيد. فهو يعمل على تسريع تسليم رؤى الإيرادات الأكثر أهمية لديك وتبسيط اعتماد عمليات الإيرادات. مع RevBI، يمنح BoostUp RevOps التحكم الكامل في بيانات الإيرادات حتى يتمكنوا من مواءمة الفرق ومحاسبتهم برؤى لا يمكن دحضها. تتضمن المنصة 3 وحدات - تحليلات RevBI المتقدمة، ومراجعة الصفقات وإدارتها، وذكاء وإدارة التنبؤ - وهي مبنية على مستودع مضمن يربط نشاط المبيعات وإدارة علاقات العملاء وبيانات الطرف الثالث مسبقًا، ويحولها إلى رؤى شبه فورية دون الحاجة إلى - تصورات خارج الصندوق. إن مرونة النظام الأساسي وسهولة إنشاء مقاييس مخصصة تجعل الاعتماد سلسًا، وتزيد من القدرة على التنبؤ ودقة التنبؤ، وتمنح فرق RevOps القدرة على تحسين أداء الإيرادات بشكل استباقي. BoostUp.ai هو أحد قادة Forrester High Performance وG2 RevOps وIntelligence. الشركات الرائدة بما في ذلك TripActions وLucid وSisense وBranch وContentSquare وWindstream وDegred وUdemy تثق في BoostUp.ai لتحقيق إيرادات ونمو يمكن التنبؤ به.
Salesroom
salesroom.com
استمتع بتجربة قوة Salesroom، منصة مؤتمرات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي. لا تقوم غرفة المبيعات بتتبع مشاركة المشتري فحسب، بل تقوم أيضًا بتعليم أفضل ممارسات الاتصال الافتراضي. من خلال الوصول في الوقت الفعلي إلى قاعدة المعرفة الخاصة بك، تم تصميم Salesroom لتحسين أداء الممثلين في الاجتماعات وتحقيق الحصص عبر الفريق.
Wudpecker
wudpecker.io
يقوم Wudpecker بتسجيل مكالمة المبيعات الخاصة بك، وإنشاء ملاحظات عالية الجودة، ومزامنتها مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. تلقائيا. يعمل Wudpecker على زيادة إنتاجيتك من خلال: - إنشاء ملاحظة من كلمات العميل تلقائيًا. - توفير أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا في العمل الإداري مثل تحديث إدارة علاقات العملاء (CRM) يدويًا بالملاحظات وعناصر الإجراءات وما إلى ذلك. - تكرار عمليات المبيعات الفائزة باستخدام قوالب اجتماعات مصممة بعناية. تستخدم فرق مبيعات النخبة Wudpecker لكتابة أقل وبيع المزيد.
Convin
convin.ai
Convin هو برنامج لإدارة مراكز الاتصال يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يسجل ويحلل محادثات العملاء، ويدعم تحسين أداء الوكلاء وتجربة العملاء.
Zipteams
zipteams.com
غرف اجتماعات ذكية مصممة لفرق المبيعات الداخلية ونجاح العملاء والتي توفر سياقًا ورؤى وتوصيات للعملاء في الوقت الفعلي لجعل اجتماعات العملاء أكثر جاذبية وإثمارًا.
Enthu.ai
enthu.ai
تساعد Enthu.AI مراكز الاتصال على تحسين الإيرادات والاحتفاظ بالعملاء من خلال رؤى تعتمد على الذكاء الاصطناعي. يتيح Enthu.AI مراقبة محادثة العملاء بنسبة 100%، وتفاعلات الأسطح التلقائية المهمة، ويساعد فرق الجودة على تحسين أداء الوكلاء من خلال التدريب والتوجيه الشخصي والمباشر. يساعد Enthu.AI، المناسب لكل من وظائف الإيرادات والدعم، على تحسين أداء الوكيل مما يؤدي إلى مكاسب قابلة للقياس عبر كفاءة ضمان الجودة عند الاتصال، ودرجة رضا العملاء، وتأهيل الوكيل الجديد وتدريب الوكيل ووقت التدريب، مما يؤثر في النهاية على الإيرادات. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://enthu.ai
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt عبارة عن منصة مركز اتصال تقوم بتوجيه الوكلاء في الوقت الفعلي، وتزيل الذاتية، وتقوم بأتمتة ضمان الجودة في كل مكالمة لتحسين نتائج أعمالك بشكل مباشر. قم بإزالة عدم اليقين بشأن المكالمات وامنح وكلائك قوة الوقت الفعلي.
Verint
verint.com
Verint هي منصة لإدارة تجربة العملاء تساعد الشركات في جمع وتحليل ملاحظات العملاء لتحسين الكفاءة وزيادة رضا العملاء.
Capturi
capturi.ai
Capturi هو برنامج المحادثة الرائد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في الدول الاسكندنافية، وهو مصمم لتحليل تفاعلات شركتك مع العملاء المحتملين والعملاء والمواطنين تلقائيًا. يمنحك حل الذكاء الاصطناعي المتقدم هذا رؤى فريدة يمكن ترجمتها بسرعة إلى قيمة قابلة للقياس. تقدم Capturi ثلاثة حلول رئيسية تحول تجربة العملاء إلى أصول قيمة: توفر Insights رؤى قابلة للتنفيذ تعتمد على البيانات لمساعدة فريقك على تحقيق إمكاناته الكاملة وتحسين رضا العملاء وتعزيز الاحتفاظ بهم والعمل بكفاءة أكبر. تضع هذه الرؤى أيضًا الأساس لأتمتة سير العمل. يعمل المساعد كطيار مساعد لعملائك، مما يضمن حصولهم على المعلومات الصحيحة لتقديم استجابات سريعة ودقيقة. يتفهم المساعد مشكلة العميل ويقترح الحل المطلوب حتى يكون الوكلاء مستعدين جيدًا عند الرد على المكالمة. يتعامل AI Agent مع الاستفسارات الروتينية، مما يسمح لفريقك بالتركيز على المهام الأكثر تعقيدًا. تعتمد ردود AI Agent على أفضل الممارسات المثبتة من محادثاتك السابقة. إذا كنت ترغب في بدء محادثة مع فريقنا ورؤية المنصة لإلقاء نظرة مباشرة، فالباب مفتوح دائمًا، لذا لا تتردد في الذهاب لتناول القهوة في Ankersgade 12e, 1.tv في آرهوس سي، الدنمارك.
Ender Turing
enderturing.com
يحدد Ender Turing أصحاب الأداء العالي في المكالمات والمحادثات واجتماعات الفيديو. استخدمه لتوفير أفضل ممارسات أصحاب الأداء العالي لكل موظف من أجل التدريب الذاتي ومراقبة نمو الأداء. يقود Ender Turing فرق المبيعات وخدمة العملاء لديك إلى تحقيق إيرادات أعلى وخدمة عملاء أفضل.
Voyc
voyc.ai
تُمكّن Voyc الشركات الخاضعة للتنظيم من التحقق بنسبة 100% من تفاعلات مركز الاتصال باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي لتحليل الكلام، مما يساعد على تحسين الكفاءة التشغيلية، والتقاط الشكاوى، وتحديد العملاء الضعفاء، وتقديم تجربة استثنائية للعملاء. وفي مواجهة الضغوط التنظيمية المتزايدة وانعدام ثقة المستهلكين، أصبح من الضروري لشركات الخدمات المالية مراقبة تفاعلات العملاء بنسبة 100%. إنه تحدٍ مألوف للغاية: كيف يمكن للشركات ضمان مراقبة 100% من مكالمات العملاء بشكل فعال لضمان الجودة وبطريقة قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة ودقيقة موضوعيًا؟ يساعد Voyc الشركات على تحديد التفاعلات ذات الأهمية التنظيمية تلقائيًا، مثل الشكاوى والعملاء الضعفاء، ويشير إلى المكالمات التي تحتاج إلى اهتمام خاص، ويحسن أداء الوكيل، ويعمل على أتمتة سير عمل ضمان الجودة. واعدًا بالتنفيذ السريع، وسهولة الاستخدام، والأمان على مستوى البنوك، Voyc هنا لإحداث ثورة في عمليات ضمان الجودة لديك.
Equal Time
equaltime.io
Equal Time هو مساعد الذكاء الاصطناعي للاجتماعات الافتراضية. يتجاوز برنامج Equal Time تسجيل الاجتماعات وعناصر العمل الآلية، للمساعدة في تعزيز اجتماعات أكثر شمولاً. تساعدك تقنيتنا على إشراك الأصوات الأكثر هدوءًا والحصول على توصيات مخصصة حول كيفية تحسين قيادتك. راجع تفاصيل الاجتماع لاحقًا باستخدام نص قابل للبحث والمشاركة. احصل على نظرة ثاقبة حول تكلفة اجتماعك من خلال تقدير التكلفة المتكبدة. استخدم أدوات كسر الجمود ومؤقتات الاجتماعات والجولات لإضفاء الإثارة على اجتماعاتك. ابدأ مجانًا اليوم! www.equaltime.io تأسست شركة Equal Time في عام 2021 على يد امرأتين تعملان في مجال التكنولوجيا، وقد نمت بسرعة لتشمل فريقًا من الأفراد المتفانين والموهوبين المتحمسين لتعزيز الإنتاجية والشمولية في مساحة العمل الرقمية. في Equal Time، مهمتنا واضحة - فنحن نهدف إلى إحداث ثورة في طريقة تفاعل الفرق وتعاونها في الاجتماعات الافتراضية، وتعزيز ثقافة المساواة والكفاءة. من خلال تسهيل التواصل الواضح وحفظ السجلات بشكل شامل والمشاركة الأكثر عدالة، تعمل Equal Time على تمكين الفرق من تحقيق النجاح في مساحة العمل الرقمية الحديثة.
Spinach
spinach.ai
Spinach هو مساعد اجتماعات يستخدم الذكاء الاصطناعي لالتقاط الملاحظات وتلخيص المحادثات وإدارة المهام بعد الاجتماع.
Convirza
convirza.com
Convirza هي أول منصة لتتبع مكالمات المؤسسات وتحسينها. لتلبية الطلب المتزايد على المعلومات من التفاعلات الهاتفية، فإننا نجمع بين تتبع المكالمات التقليدية والتحليل القوي للمكالمات الهاتفية. تستخدم Convirza تقنية التعرف على الكلام والخوارزميات المتطورة لقياس جودة العملاء المحتملين وقياس التحويلات واتخاذ الإجراءات باستخدام أتمتة التسويق الكاملة. نحن نساعد المسوقين المتمرسين على اتخاذ قرارات أفضل، وتحسين الأسعار القريبة وتجربة العملاء مع زيادة الإيرادات. نحن نخدم العلامات التجارية الوطنية والدولية الرائدة في مجال السيارات والرعاية الصحية والضيافة والخدمات المنزلية والمالية. تم تصميمه للشركات من جميع الأحجام، ووكالات الإعلام/النشر، ومراكز الاتصال، والمزيد، ونحن نقدم تسجيل المكالمات وحلول البيانات التي تساعدك على تتبع وتحليل المكالمات لفهم نوايا المتصل وسلوكه. أطلقت الشركة مؤخرًا منصة رائدة لتحسين التسويق عبر المكالمات من مقرها الرئيسي في Silicon Slopes بولاية يوتا.
Knowtworthy
knowtworthy.com
الاجتماعات سيئة. ولكن ليس عليهم أن يفعلوا ذلك. توفر شركة Knowtworthy ميزات إنتاجية للاجتماعات مثل مشاركة الدقائق في الوقت الفعلي والتحرير التعاوني لمساعدتك أنت وفريقك في إدارة اجتماعات فعالة.
Meetric
meetric.com
قم بالتقاط اجتماعات المبيعات وتحليلها وتحسينها بسهولة وفعالية باستخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الإيرادات والرؤى. ما عليك سوى الاتصال بـ Teams أو Zoom أو Google Meet، أو الانتقال إلى المستوى التالي من خلال الاستفادة من منصة الاجتماعات المخصصة للمبيعات.
Gridspace
gridspace.com
Gridspace هي شركة رائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي للكلام واللغة. نحن نعلم الآلات فهم اللغة البشرية والتحدث بها. نحن نتعامل مع بيانات الكلام التي تستغرق مليارات الدقائق سنويًا، كما أننا رواد في تكنولوجيا الصوت والذكاء الاصطناعي التوليدي المطبق على اللغة. Gridspace هي شركة ذكاء اصطناعي تطبيقية وهي منشئي Grace. نحن نبني تقنية صوتية مفيدة وبرامج الذكاء الاصطناعي لمراكز الاتصال. نحن نخدم مراكز الاتصال الرائدة لأكثر من عقد من الزمان.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder هي شركة برمجيات تعمل على تسخير قوة أتمتة الصوت بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تجارب العملاء. باستخدام المساعدين الصوتيين المدعمين بالذكاء الاصطناعي، يمكن لمركز الاتصال الخاص بك إجراء مكالمات عالية الجودة تشبه المكالمات البشرية بسرعات البرق، وجمع البيانات وتحليلها تلقائيًا للوصول إلى المزيد من العملاء وتنشيطهم. تساعد تقنية AI Rudder مراكز الاتصال على تقليل التكاليف عن طريق أتمتة المهام المتكررة وتقليل عبء عمل الوكيل. وهذا يحرر الوكلاء للتركيز على الأشياء التي لا يمكن إلا للبشر القيام بها. على المدى الطويل، تهدف AI Rudder إلى إعادة التفكير في مستقبل الاتصالات التجارية.
MightyCall
mightycall.com
MightyCall هو تطبيق هاتف تجاري يمكن المستخدمين من إجراء واستقبال المكالمات عبر الإنترنت ويقدم ميزات مثل إدارة المكالمات وتكامل CRM.
Allego
allego.com
Allego هو تطبيق يهدف إلى تعزيز تدريب وتطوير فرق المبيعات من خلال أدوات التعلم والتعاون، مما يحسن الإنتاجية ويساعد في أتمتة مهام المبيعات.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.
Aviso
aviso.com
Aviso AI عبارة عن منصة إيرادات متكاملة تساعد مؤسسات المبيعات وفرق الإيرادات الحديثة على إبرام المزيد من الصفقات، وزيادة نمو الإيرادات، وتخفيف المخاطر من خلال إرشادات الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع. باعتبارها الشركة الرائدة في مجال حلول عمليات الإيرادات القائمة على الذكاء الاصطناعي، تعد Aviso AI اللاعب الوحيد الذي يمتلك المجموعة الأكثر شمولاً من الأدوات والحلول الذكية للمبيعات والتسويق وفرق نجاح العملاء التي تكشف عن فرصة الإيرادات المخفية من كل عميل. يمكن تقسيم منصة Aviso AI إلى ستة ركائز أساسية: 1) التنبؤ التنبؤي 2) ذكاء الصفقات 3) ذكاء النشاط والعلاقات 4) ذكاء المحادثة. 5) GTM والتعاون مع العملاء 6) أتمتة إدارة علاقات العملاء (CRM) منصتنا مرنة وقابلة للتطوير لتكوين أي تسلسلات هرمية معقدة للعملاء. يستفيد كل من قادة المبيعات والمديرين والممثلين من استخدام إدارة التدفق والتنبؤ والتعاون في الصفقات وأداة ذكاء المحادثة. باستخدام Aviso، يمكن لفرق المبيعات تحديد الأهداف وتوحيد التوقعات وتوجيه الصفقات وتحديد المسار الصحيح لتحقيق النجاح. في عصر البيع الافتراضي، تستحق فرق المبيعات منصة تمكنهم من تحقيق النجاح في العمل عن بعد. مدعومة بأحدث تقنيات التعلم الآلي والبرمجة اللغوية العصبية وقاعدة بيانات السلاسل الزمنية العميقة، تجمع منصة Aviso بين أفضل ما في الذكاء البشري والاصطناعي لتوجيه عملية البيع. لقد شهدت شركات مثل Honeywell وDell وLaunchDarkly وElastic وRingCentral وMicrosoft GitHub وFireEye نتائج رائعة باستخدام Aviso، مثل متوسط زيادة بنسبة 20% في معدلات الفوز بالصفقات. ابحث عن إيراداتك في الشمال الحقيقي باستخدام Aviso AI.
CallRail
callrail.com
CallRail هو تطبيق يتتبع المكالمات ويحلل التسويق لمساعدة الشركات في فهم الحملات وتحسين تفاعل العملاء باستخدام بيانات دقيقة.
CallSource
callsource.com
CallSource هو تطبيق يتتبع المكالمات ويدير العملاء المحتملين، مما يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق وزيادة المبيعات.
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus.ai هي منصة تحليلات للمحادثة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل تفاعلات العملاء عبر المكالمات والاجتماعات والبريد الإلكتروني لتحسين أداء فرق المبيعات.
Colibri.ai
colibri.ai
تطبيق Colibri.ai يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل محادثات العملاء وتقديم ملخصات وتوصيات لتحسين التواصل وزيادة الإنتاجية.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk هو منصة مبيعات افتراضية تسهل جدولة الاجتماعات، إجراء العروض التوضيحية الحية، وتقديم الدعم للفرق باستخدام تحليلات ذكية.
Fireflies.ai
fireflies.ai
فيديو Fireflies.ai هو مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بتدوين الملاحظات وتلخيص الاجتماعات وتسجيلها عبر منصات مؤتمرات الفيديو.
Gong.io
gong.io
Gong.io هي منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل تفاعلات العملاء لتحسين استراتيجيات المبيعات وزيادة الإيرادات من خلال توفير رؤى دقيقة.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings هو تطبيق لتحسين عمليات المبيعات عن بُعد باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويقوم بتحليل الاجتماعات وتقديم رؤى لدعم فرق المبيعات.
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon.ai، الشركة الرائدة في مجال الامتثال وذكاء المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، هي الحل الوحيد في السوق الذي يوفر ذكاء المحادثة في الوقت الفعلي والامتثال الآلي لفرق المبيعات وخدمة العملاء. يقوم Gryphon بتوجيه كل محادثة بذكاء في الوقت الفعلي لتوفير أفضل تجربة في فئتها لكل من الوكلاء والمستخدمين النهائيين. يقوم محرك الامتثال الخاص بشركة Gryphon تلقائيًا بفحص جميع الاتصالات الصادرة مقابل TCPA والمجموعات وقوائم الولاية والفيدرالية وغيرها من قوائم عدم الاتصال حتى تتمكن المؤسسات من زيادة الإيرادات مع تجنب رسوم عدم الامتثال المكلفة. توفر قدرة Gryphon على التواجد في مسار المكالمة توصيات في الوقت الفعلي ومحتوى ضروري من خلال الكلمات الرئيسية المنطوقة وتمنح الوكلاء رؤية فورية لجودة المكالمة من خلال تحليل المشاعر المتقدم. يوفر Gryphon.ai القدرة على إنشاء المحادثة المثالية في كل مرة!
Hubspot
hubspot.com
HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.
Invoca
invoca.com
Invoca عبارة عن منصة لتنفيذ الإيرادات تربط فرق التسويق والمبيعات لمساعدتهم على تتبع رحلة الشراء وتحسينها لتحقيق المزيد من الإيرادات. من خلال استخدام نظام أساسي شامل لتنفيذ الإيرادات مع عمليات تكامل عميقة مع منصات التكنولوجيا الرائدة، يمكن لفرق الإيرادات ربط استثمارات الوسائط المدفوعة بشكل أفضل مباشرة بالإيرادات، وتحسين المشاركة الرقمية، وتقديم أفضل تجارب المشتري لزيادة المبيعات. مع Invoca، تتمتع أفضل العلامات التجارية الاستهلاكية، بما في ذلك AutoNation وDIRECTV وMayo Clinic وMutual of Omaha وVerizon، بنتائج لا تصدق مدعومة ببيانات لا يمكن إنكارها. جمعت شركة Invoca مبلغ 184 مليون دولار أمريكي من كبار أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، بما في ذلك Upfront Ventures وAccel وSilver Lake Waterman وH.I.G. شركاء النمو، ومشاريع Salesforce. تساعد Invoca الشركات على زيادة نمو الإيرادات من خلال فتح بيانات جديدة من المكالمات، حتى تتمكن من اكتساب المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم مقابل أموال أقل. بفضل منصة تنفيذ الإيرادات من Invoca، تحقق الشركات نتائج مذهلة: * تعمل فرق التسويق - مثل فريق Rogers Communications - على زيادة جودة العملاء المحتملين وخفض تكاليف الاستحواذ بنسبة 82% * تعمل مراكز الاتصال - مثل تلك الموجودة في MoneySolver - على تعزيز أداء الوكيل ومعدلات التحويل بنسبة 100% * تعمل الشركات متعددة المواقع - مثل Renewal by Andersen - على زيادة المواعيد المحددة عبر الهاتف بنسبة 50% تقريبًا
Marchex
marchex.com
تطبيق Marchex يقدم حلاً ذكياً لتحليل المحادثات لمساعدة الشركات في تتبع ومراجعة مكالمات العملاء، مما يعزز أداء التسويق الرقمي وزيادة الإيرادات.
Aircall
aircall.io
Aircall هو نظام اتصالات سحابي يساعد فرق المبيعات والدعم في إدارة المكالمات والتفاعل مع العملاء بفعالية وسهولة.
OpenPhone
openphone.com
OpenPhone هو تطبيق يوفر خدمات الاتصال والرسائل للشركات، مما يسهل التعاون وإدارة علاقات العملاء عبر منصة موحدة.
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق لتدوين الملاحظات الصوتية يُحول المحادثات إلى نصوص، يدعم النسخ الفوري ويتكامل مع منصات المؤتمرات.
Outreach
outreach.io
Outreach هو تطبيق لإدارة المبيعات يساعد الفرق على تحسين الإنتاجية من خلال أتمتة العمليات وتحليل البيانات لتسهيل التواصل مع العملاء.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
Salesloft
salesloft.com
Salesloft هو منصة مبيعات تساعد فرق B2B في تحسين تواصلهم مع العملاء من خلال أتمتة المهام وتحليل البيانات وتكاملها مع أنظمة CRM.
Balto
balto.ai
بالطو هو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء مراكز الاتصال عبر توجيه الوكلاء وتقديم توصيات في الوقت الحقيقي خلال المكالمات.
Jiminny
jiminny.com
تساعد Jiminny الفرق التجارية في تسجيل وتحليل المكالمات، مما يوفر رؤى قيمة لتحسين أداء المبيعات وتفاعل العملاء.
EvaluAgent
evaluagent.com
كل مشاركة مهمة عندما يتعلق الأمر بفهم تجربة العملاء (CX) والارتقاء بها وتمييزها. يساعدك EvaluAgent على تحسين تجربة العملاء من خلال تحليل 100% من التفاعلات - بدءًا من المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني وحتى محادثات الويب والتذاكر ووسائل التواصل الاجتماعي. لم يتم ترك أي حجر دون قلبه، مما يمنحك رؤى قابلة للتنفيذ لمشاركتها مع مؤسستك والقدرة على تركيز جهود ضمان الجودة على التفاعلات التي يجب مراقبتها وتطوير الوكيل. يساعد EvaluAgent الشركات في جميع أنحاء العالم على: * سد فجوة البصيرة تحديد التفاعلات التي يجب مراقبتها بتغطية 100% عبر القنوات، واكتشاف الرؤى من خلال تحليل المشاعر وتصور التقدم باستخدام لوحات معلومات ذات معنى * رفع نهج ضمان الجودة الخاص بهم تقليل انحياز الاختيار من خلال التفاعلات المعينة تلقائيًا، واستخدام بطاقات الأداء التي تمت تجربتها واختبارها، وأتمتة نتائج ضمان الجودة باستخدام SmartScore * تقديم تحسينات ملموسة في تجربة العملاء التكامل مع مجموعة من منصات WFM الأفضل في فئتها ومساعدة الوكلاء على التحسن من خلال الجمع بين التدريب والتعلم وإعداد التقارير من أجل نهج مشترك حقًا * إشراك وتحفيز وكلائهم تمكين الوكلاء من الوصول الشفاف إلى بياناتهم وأهدافهم، وإضفاء طابع اللعب على التقدير والمكافآت، وتعزيز التواصل ثنائي الاتجاه، كل ذلك في نظام أساسي واحد فكر في المقيم باعتباره مساعد طيار ضمان الجودة المدعوم بالذكاء الاصطناعي. استفد من الذكاء الناتج عن كل تفاعل لفهم تجربة عملائك والارتقاء بها وتمييزها على نطاق واسع - كل ذلك دون أن تنسى أبدًا قيمة اللمسة الإنسانية.
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk هو تطبيق للاتصالات السحابية يساعد الشركات على إدارة المكالمات وتبسيط العمليات مع ميزات مثل تسجيل المكالمات والتكامل مع أدوات CRM.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek هو مساعد ذكاء اصطناعي للاجتماعات يقوم بتسجيلها تلقائياً وتوفير نسخ ملخصة، يساعد في تنظيم مراجعة المحتوى وتحليل الأداء.
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