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يقوم برنامج ذكاء المحادثة (CI) بتسجيل مكالمات المبيعات ونسخها وتقييمها. من خلال فحص هذه المكالمات، يحدد برنامج CI الكلمات الرئيسية وموضوعات المحادثة، مما يمكّن المستخدمين من الانتقال بسرعة إلى نقاط محددة في محادثات المبيعات المسجلة لإجراء تحليل متعمق. يمكن للشركات الاستفادة من برامج CI لتوثيق المناقشات الحاسمة مع المشترين المحتملين، وتحديد موضوعات المحادثة التي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر أو غير المتوافقة، وتوفير التوجيه لممثلي المبيعات الجدد بناءً على أفضل الممارسات، واستكشاف حالات الاستخدام المختلفة المستمدة من تحليل ونسخ مكالمات المبيعات.
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Hubspot
hubspot.com
يوفر HubSpot منصة كاملة للتسويق ، والمبيعات ، وخدمة العملاء ، وبرامج CRM - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ بأدوات مجانية ، والترقية أثناء نموك. مع مركز التسويق ، فإن جميع أدوات التسويق والبيانات الخاصة بك موجودة على منصة واحدة سهلة الاستخدام وقوية. ستوفر وقتًا ثمينًا والحصول على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في مركز كل ما يفعلونه لأن مركز التسويق تم تصميمه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة ، يمكن للمسوقين تحقيق محاذاة لا مثيل لها مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كانت استراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك ، وليس التعقيد. يحتوي HubSpot على كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر المحادثات الصوتية والبحث والمشاركة. يخلق Otter ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد السماعة والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. إنه يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالًا في الاجتماعات والمقابلات والمحاضرات وأينما حدثت محادثات مهمة.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com ، INC. هي شركة برمجيات أمريكية مقرها السحابة مقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا. يوفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء ، وأتمتة التسويق ، والتحليلات ، وتطوير التطبيقات. في عام 2020 ، صنفت مجلة Fortune Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل من أجلها" ، بناءً على مسح للموظف للرضا.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies هو مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد في نسخ الملاحظات وتلخيصها وإكمال الإجراءات أثناء الاجتماعات. يتكامل مساعد الذكاء الاصطناعي لدينا، Fred، مع جميع منصات مؤتمرات الويب الرائدة في العالم مثل Zoom وGoogle Meet وWebex وMicrosoft Teams بالإضافة إلى تطبيقات الأعمال مثل Hubspot وSlack وTrello وAsana وSalesforce والمزيد. التسجيل: قم بتسجيل الاجتماعات على الفور عبر جميع منصات مؤتمرات الويب الرئيسية. قم بدعوة اليراعات أو اطلب منها التقاطها تلقائيًا. النسخ: يمكن لـ Fireflies نسخ الاجتماعات المباشرة أو الملفات الصوتية التي تقوم بتحميلها. قم بتصفح النصوص والاستماع إلى الصوت في وقت واحد. تلخيص: توفر لك AI Super Summaries نظرة عامة مفصلة عن الاجتماع والمخططات التفصيلية وملاحظات الاجتماع والكلمات الرئيسية وعناصر العمل. يمكنك تتبع الاجتماع بأكمله وتصفحه بسرعة في 5 دقائق! التعاون: أضف التعليقات وقم بوضع علامة على اللحظات المهمة على المكالمات ليقوم زملائك في الفريق بمراجعتها بسهولة. البحث: قم بمراجعة مكالمة مدتها ساعة في أقل من 5 دقائق. يمكنك التصفية حسب عناصر العمل والتواريخ والمقاييس والمواضيع المهمة الأخرى. التكامل: تصبح ملاحظات الاجتماع والنصوص والتسجيلات أكثر قيمة عندما تتم مزامنتها تلقائيًا مع الأدوات والأنظمة الأساسية التي تستخدمها بالفعل. قم بتسجيل ملاحظات الاجتماع والنصوص والتسجيلات في تطبيقات إدارة علاقات العملاء والتعاون مثل Salesforce وHubspot وSlack وZapier وغير ذلك الكثير. التحليل: تولد ذكاء المحادثة رؤى حول وقت التحدث واتجاهات الموضوع والمشاعر وغير ذلك الكثير. تتيح لك مجموعة ذكاء المحادثة تحديد ما يعمل وما لا يعمل في المكالمات. تساعدك الرؤى على تدريب فريق المبيعات لديك لإتمام المزيد من الصفقات. فهي تساعد مسؤولي التوظيف لديك على توظيف أفضل المواهب بشكل أسرع من خلال تحديد الاتجاهات عبر مقابلات المرشحين. يمكن لمؤسستك بأكملها إنشاء منتجات أفضل من خلال الاستماع إلى صوت عميلك. اكتشف ما هي الرسائل التي تنجح وما لا تنجح في تفاعلات العملاء والفريق.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Rewatch
rewatch.com
قل وداعًا للاجتماعات التي لا نهاية لها وتدوين الملاحظات. يعد Rewatch هو الحل الوحيد الذي يجمع بين تدوين الملاحظات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ومسجل الشاشة ومركز الفيديو التعاوني، حتى تتمكن من التخلص من الاجتماعات غير المجدية وتقليل التكاليف والحفاظ على التركيز على عملك. بدءًا من الاجتماعات الشاملة وحتى تحديثات المشروع، تضع Rewatch المعلومات التي يحتاجها فريقك في متناول أيديهم مباشرةً. حافظ على توافقك، وتعاون بشكل أسرع، وواصل العمل للأمام باستخدام Rewatch.
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصممة لإحداث ثورة في تدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات. وهو يركز على تلخيص الاجتماعات بشكل فوري، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على المحادثات بدلاً من توثيق التفاصيل. تعمل الأداة عن طريق تسجيل ونسخ وإبراز وتلخيص النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها أثناء الاجتماعات. بعد الاجتماع، يقدم Fathom ملخصات تكون جاهزة خلال إطار زمني موجز بعد نهاية الاجتماع. بالإضافة إلى النسخ والملخص، يقدم Fathom أيضًا خيار مشاركة مقاطع من أجزاء محددة من الاجتماعات، والتي يمكن أن تكون مفيدة لتوفير السياق للزملاء أو المالكون. بالإضافة إلى وظائفه، يقوم Fathom تلقائيًا بمزامنة ملخصات الاجتماعات والمهام مع برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بالمستخدم، مما يوفر للمستخدمين وقتًا كبيرًا في مهام إدخال البيانات بعد الاجتماع. تم تصميم Fathom ليكون متوافقًا مع العديد من منصات ولغات مؤتمرات الفيديو، ويدعم حاليًا 28 لغة منطوقة عالميًا، مما يجعله أداة مرنة للفرق أو الشركات الدولية. تتكامل الأداة أيضًا مع مجموعة متنوعة من أدوات مكان العمل الشائعة، مما يتيح للمستخدمين نسخ/لصق الملخصات وعناصر العمل بسهولة في Slack أو Google Docs أو Gmail أو برامج إدارة المهام الأخرى. تسلط تعليقات العملاء الضوء على كفاءة الأداة وسهولة استخدامها وقدرتها على المساعدة في الإنتاجية والمشاركة الشاملة في المحادثة أثناء الاجتماعات.
Kixie
kixie.com
Kixie هي منصة مشاركة المبيعات التي تعزز أداء فريق المبيعات من خلال مكالمات ورسائل نصية موثوقة للغاية وسهلة التشغيل لـ HubSpot وSalesforce وPipedrive وZoho وغيرها من أنظمة إدارة علاقات العملاء الرائدة. أرقام الاتصال أو إرسال الرسائل النصية من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك - أو أي صفحة ويب في Google Chrome - بنقرة واحدة، مع تسجيل كل تفاعل تلقائيًا في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. يمكّن ملحق Kixie PowerCall Chrome فرق المبيعات والفرق الأخرى التي تتعامل مع العملاء من تعزيز الأداء من خلال مجموعة من ميزات الاتصال والرسائل النصية المتقدمة. يتعرف Kixie تلقائيًا على أرقام الهواتف الموجودة على أي صفحة ويب تزورها في Chrome، ويضع زر انقر للاتصال بجوار كل رقم للاتصال بنقرة واحدة. يتم تسجيل المكالمات والرسائل النصية والتصرفات والأنشطة تلقائيًا في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، مما يلغي عمليًا الحاجة إلى حفظ السجلات اليدوية الشاقة التي تؤدي إلى إبطاء مندوبي المبيعات في أنشطتهم اليومية. تشمل الميزات: • PowerDial من خلال قوائم جهات الاتصال تلقائيا. عزز الإنتاجية عشرة أضعاف عن طريق الاتصال بما يصل إلى 10 أرقام في وقت واحد باستخدام PowerDialer متعدد الخطوط • يتيح الحضور المحلي المتقدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين الاتصال من رقم له نفس رمز المنطقة المحلية للشخص الذي يتصلون به
Balto
balto.ai
تعمل شركة Balto على توحيد الوكلاء مع الذكاء الاصطناعي لتمكين إجراء محادثات أفضل تحقق نتائج. تثق مراكز الاتصال عالية الأداء في حلول Balto المؤسسية في الوقت الفعلي لمنع فرص المبيعات الضائعة، وأخطاء الامتثال المكلفة، وتجارب العملاء السلبية. مع Balto، كانت النتائج مذهلة: - قامت شركة National General Insurance بزيادة تحويلات المبيعات بنسبة 16% - قامت شركة AmTrust بتحسين نتائج CSAT بنسبة 25% - أدى نمو الأعمال في Arsenal إلى تقليل الوقت اللازم لزيادة المبيعات بنسبة 83% - قامت شركة Florida Window & Door بزيادة معدلات التحويل والمواعيد بنسبة 30% - قام Junkluggers بخفض مدة المكالمة بنسبة 6%، مما مكن وكلاءك ومشرفيك من تحقيق عملاء أكثر سعادة، وزيادة الإيرادات، والاحتفاظ بشكل أفضل. تعرف على المزيد على balto.ai
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek هو مساعد اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لجعل عمليات الاجتماعات أكثر كفاءة وإفادة. توفر هذه الأداة تسجيل فيديو تلقائي للاجتماعات، إلى جانب إمكانات النسخ المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتسهيل المراجعة والفهم السهل لمحتوى الاجتماع لاحقًا. علاوة على ذلك، يتضمن MeetGeek ميزات مثل الملخصات التلقائية، مما يساعد المستخدمين على الحصول على النقاط الرئيسية للاجتماعات بكفاءة دون الحاجة إلى مراجعة ساعات من المحتوى. تستخدم الأداة أيضًا الذكاء الاصطناعي لاستخراج وتسليط الضوء على الموضوعات الرئيسية من كل اجتماع، مما يوفر طريقة سريعة لمتابعة الأحداث الماضية. تعمل وظيفة البحث على تمكين المستخدمين من الوصول بسهولة إلى الاجتماعات والتسجيلات والنصوص والأحداث البارزة السابقة من مكان واحد. يؤكد تطبيق MeetGeek أيضًا على تعاون الفريق، مما يسمح بقواعد مشتركة تتعلق بمحتوى الاجتماع. توفر ميزة "ذكاء المحادثة" الخاصة بها تحليلات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمبيعات ورؤى العملاء، النابعة من الاجتماعات. علاوة على ذلك، يعمل تطبيق MeetGeek على تحسين الإنتاجية من خلال إمكانيات التشغيل الآلي، ومزامنة التسجيلات والميزات تلقائيًا مع أنظمة المستخدمين. تتيح خيارات العلامة التجارية المخصصة للمستخدمين جعل تجربة الاجتماع تتوافق مع صورة علامتهم التجارية. تمتد فائدة MeetGeek عبر مجموعة من الأدوار، بدءًا من فرق المبيعات وحتى الموارد البشرية، كما أنها مناسبة لأنواع مختلفة من المكالمات المهنية، بما في ذلك مكالمات العملاء والمقابلات.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
CallRail
callrail.com
تسهل CallRail على الشركات بمختلف أحجامها تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء أفضل. CallRail هي منصة المعلومات الرائدة التي تسهل على الشركات من جميع الأحجام التسويق بثقة. تخدم حلول CallRail أكثر من 200000 شركة حول العالم، وتساعد الشركات على تتبع وإسناد كل عميل محتمل إلى رحلتها التسويقية، والتقاط وإدارة كل مكالمة ورسالة نصية ودردشة ونموذج، واستخدام الرؤى في الوقت الفعلي لتحسين تسويقها.
OpenPhone
openphone.com
هاتف OpenPhone هو الهاتف البسيط التعاوني للشركات. تم تصميمه ليكون بديهيًا وفعالًا ، وهو حل مكالمات ومراسلة موثوقة وقوية قائمة على السحابة يحول الطريقة التي يدير بها فريقك علاقات العملاء والاتصال. من خلال التكامل العميق وإمكانية التكوين ، يساعد الهاتف Openings الشركات على تسخير الإنتاجية ورفع رضا العملاء لدفع النمو. متوفر على Mac و Windows و Web و iOS و Android. - اجعل الجميع متوازيين بأرقام هواتف مشتركة ، والتي تتيح لزملاء الفريق العمل معًا لدعم العملاء بسلاسة. - استخدم منظمة العفو الدولية لنسخ المكالمات وتلخيصها ، وتوفير الخطوات التالية ، وأكثر من ذلك. - العمل بشكل أكثر كفاءة مع الأتمتة والتكامل. - مع نمو فريقك ، إضافة أرقام جديدة بسهولة وتخصيصها لضمان توجيه المتصلين إلى المكان الصحيح. - وبناء علاقات أقوى مع CRM مصغرة لجهات اتصال فريقك ، مع استكمال خصائص وملاحظات مخصصة.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI هو المساعد الرقمي الأول والوحيد في العالم المصمم لمديري نجاح العملاء. من خلال الدمج في Zoom، نقوم تلقائيًا بتدوين الملاحظات والتقاط عناصر العمل وتعيينها وتحديد المخاطر وعرض تعليقات المنتج. والأفضل من ذلك أننا نساعدك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والاستعداد لمكالمات الغد. يعاني مديرو CSM في جميع أنحاء العالم من ضغط أقل باستخدام UpdateAI ويكتشفون أنهم للمرة الأولى ينتصرون في الحرب على العمل الإداري.
Scratchpad
scratchpad.com
تتبع التغييرات في المسار الخاص بك وقم بتحديث Salesforce بشكل أسرع. Scratchpad هي تجربة حديثة للممثلين والقادة تجعل إدارة خطوط الأنابيب وفحص الصفقات والتدريب والتنبؤ سريعة وبسيطة وممتعة.
Echo AI
echoai.com
تعمل تقنية Echo AI (المعروفة سابقًا باسم Pathlight) على تحويل كيفية تفاعل المؤسسات مع عملائها من خلال نظامها الأساسي لذكاء المحادثة. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدم، يقوم Echo AI بمعالجة الملايين من تفاعلات العملاء بشكل مستقل، مما يمكّن الشركات من التصرف بناءً على المعلومات والرؤى في الوقت الفعلي. وهذا لا يمكّن الفرق التي تتعامل مع العملاء فحسب، بل المؤسسات بأكملها من فهم كل تفاعل مع العملاء والتصرف بناءً عليه. أفضل الشركات هي الأكثر تركيزًا على العملاء. لقد كان هذا صحيحا دائما. السبب الرئيسي الذي يجعل الشركات الناشئة قادرة على إحداث تغيير جذري هو أنها أقرب إلى العملاء ويمكنها الاستجابة بشكل أسرع لاحتياجاتهم المتغيرة. ومع ذلك، تظهر مفارقة مع نمو الأعمال التجارية. كلما زاد عدد العملاء الذين تكتسبهم، أصبح من الصعب الاستماع بصدق إلى كل واحد منهم. كلما قل استماع الشركة، كلما تعثرت أكثر. وسرعان ما يحل محلهم منافس أحدث وأكثر تركيزًا على العملاء. يخبرك عملاؤك كل يوم بما يريدون. إنه موجود أمامك مباشرةً: في المكالمات والمحادثات والاستطلاعات والمراجعات. الإجابات على كل سؤال بمليون دولار لديك مختبئة على مرأى من الجميع. حتى الآن، كان من المستحيل العثور على هذه الإجابات. بعد كل شيء، لا يمكن لأي شخص أو فريق أن يقوم فعليًا بتحليل كل تفاعل مع العميل. وقد أدى ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تغيير كل ذلك. لقد قمنا ببناء Echo AI لأننا رأينا أن التكنولوجيا موجودة أخيرًا لحل هذه المشكلة. مهمتنا هي تمكينك من التركيز بشكل لا نهائي على العملاء، سواء كان لديك 10 أو 10 ملايين عميل. لقد قمنا ببناء Echo AI من الألف إلى الياء للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من الاستماع إلى كل عميل والتعلم والتفاعل معه باهتمام كما فعلت عندما بدأت. مثل الحوسبة الشخصية، فهي نوع من التضخيم البشري الذي لا يمكن أن يأتي إلا مع تقدم تكنولوجي، وهي قدرة أصبحت الآن في متناول اليد. باعتبارك مؤسس شركة ناشئة، يمكنك التحدث إلى كل عميل. يتيح Echo AI للمديرين التنفيذيين في Fortune 500 أن يفعلوا الشيء نفسه. تخيل أنك تتخذ كل قرار بناءً على ثقتك في أنك تعرف ما يريده الملايين من العملاء.
Salesloft
salesloft.com
تعد SalesLoft منصة المشاركة في المبيعات رقم 1، حيث تساعد البائعين في مجال B2B على الوصول إلى "نعم" بشكل أسرع. نحن نتكامل مع أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء اليوم، لنحول بياناتك إلى دولارات.
Outreach
outreach.io
Outreach هي منصة تنفيذ المبيعات الرائدة التي تساعد الفرق التي تتعامل مع السوق بكفاءة على إنشاء المزيد من خطوط الأنابيب وإغلاقها بشكل متوقع. من التنقيب إلى إدارة الصفقات إلى التنبؤ، تستفيد منصتنا من الأتمتة والذكاء الاصطناعي لمساعدة قادة الإيرادات على زيادة كفاءة وفعالية جميع أنشطة الذهاب إلى السوق والموظفين عبر دورة الإيرادات. Outreach هي الشركة الوحيدة التي تقدم وظائف مشاركة المبيعات ومعلومات الإيرادات وعمليات الإيرادات في نظام أساسي موحد. تعتمد أكثر من 5500 شركة، بما في ذلك Zoom وSiemens وOkta وDocuSign وMcKesson، على Outreach لدعم مؤسسات الإيرادات الخاصة بها. Outreach هي شركة خاصة مقرها في سياتل، واشنطن، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.outreach.io.
Ender Turing
enderturing.com
يحدد Ender Turing أصحاب الأداء العالي في المكالمات والمحادثات واجتماعات الفيديو. استخدمه لتوفير أفضل ممارسات أصحاب الأداء العالي لكل موظف من أجل التدريب الذاتي ومراقبة نمو الأداء. يقود Ender Turing فرق المبيعات وخدمة العملاء لديك إلى تحقيق إيرادات أعلى وخدمة عملاء أفضل.
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri Sales Copilot هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي تتيح إجراء محادثات أفضل مع العملاء ورؤى للمحادثات. وهو يعمل أثناء مكالمات العملاء، حيث يقوم بتسجيل المحادثة ونسخها وتحليلها، ليقدم للبائعين نصائح مفيدة في الوقت الفعلي، مما يساعدهم على اتباع أفضل الممارسات وتجنب الأخطاء المكلفة. بعد كل مكالمة، يقوم Colibri بإنشاء ملخص اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي ويقترح الخطوات التالية. كما يوفر أيضًا تحليلات للمكالمات، وهي مفيدة للبائعين والمديرين الذين يسعون إلى تحديد مجالات التحسين. عزز الكفاءة من خلال دمج Colibri مع Salesforce: قم بتسجيل المكالمات وملاحظات اجتماعات الذكاء الاصطناعي تلقائيًا في Salesforce بعد كل اجتماع. قم بتحرير فريقك من المهام الإدارية، حتى يتمكنوا من قضاء المزيد من الوقت في إتمام الصفقات. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة colibri.ai
Spinach
spinach.ai
السبانخ AI ، المدعوم من Y Combinator و Zoom و Atlassian ، هو مساعد لقاء الذكاء الاصطناعي ، والذي يساعد في إدارة اجتماعك ، يلخص المحادثة وأتمتة مهام ما بعد التحريك. يتكامل السبانخ مع أدواتك الحالية ويدعم 100 لغة.
MeetRecord
meetrecord.com
يساعد تطبيق MeetRecord فرق المبيعات في الحصول على رؤية متعمقة لمحادثات العملاء لتسريع تدفق الصفقات وأتمتة التدريب. ابحث عن أنماط لتسريع تدفق الصفقات - قم بتقييم مكالمات المبيعات الفردية أو تحليل المحادثات عبر الفرق لاكتشاف أنماط إغلاق الصفقات بشكل أسرع، وكيفية أداء مندوبي المبيعات لديك، والحصول على توصيات بشأن ما يمكن تحسينه. تدريب مخصص على الذكاء الاصطناعي - برامج التدريب المخصصة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تحاكي أفضل مندوبي المبيعات لديك أداءً. تتبع التقدم وتقييم الالتزام بالبرنامج باستخدام نصوص المكالمات والذكاء الاصطناعي. أتمتة إدارة علاقات العملاء - إنشاء ملخصات تلقائية للمكالمات والصفقات، والتقاط متطلبات العملاء، ومتابعة رسائل البريد الإلكتروني، وتدوين ملاحظات العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي. أرسلها إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) لديك أو شاركها مع الفريق المناسب مباشرة من لوحة تحكم MeetRecord الخاصة بك.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder هي شركة برمجيات تعمل على تسخير قوة أتمتة الصوت بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تجارب العملاء. باستخدام المساعدين الصوتيين المدعمين بالذكاء الاصطناعي، يمكن لمركز الاتصال الخاص بك إجراء مكالمات عالية الجودة تشبه المكالمات البشرية بسرعات البرق، وجمع البيانات وتحليلها تلقائيًا للوصول إلى المزيد من العملاء وتنشيطهم. تساعد تقنية AI Rudder مراكز الاتصال على تقليل التكاليف عن طريق أتمتة المهام المتكررة وتقليل عبء عمل الوكيل. وهذا يحرر الوكلاء للتركيز على الأشياء التي لا يمكن إلا للبشر القيام بها. على المدى الطويل، تهدف AI Rudder إلى إعادة التفكير في مستقبل الاتصالات التجارية.
Gridspace
gridspace.com
Gridspace هي شركة رائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي للكلام واللغة. نحن نعلم الآلات فهم اللغة البشرية والتحدث بها. نحن نتعامل مع بيانات الكلام التي تستغرق مليارات الدقائق سنويًا، كما أننا رواد في تكنولوجيا الصوت والذكاء الاصطناعي التوليدي المطبق على اللغة. Gridspace هي شركة ذكاء اصطناعي تطبيقية وهي منشئي Grace. نحن نبني تقنية صوتية مفيدة وبرامج الذكاء الاصطناعي لمراكز الاتصال. نحن نخدم مراكز الاتصال الرائدة لأكثر من عقد من الزمان.
Meetric
meetric.com
قم بالتقاط اجتماعات المبيعات وتحليلها وتحسينها بسهولة وفعالية باستخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الإيرادات والرؤى. ما عليك سوى الاتصال بـ Teams أو Zoom أو Google Meet، أو الانتقال إلى المستوى التالي من خلال الاستفادة من منصة الاجتماعات المخصصة للمبيعات.
Knowtworthy
knowtworthy.com
الاجتماعات سيئة. ولكن ليس عليهم أن يفعلوا ذلك. توفر شركة Knowtworthy ميزات إنتاجية للاجتماعات مثل مشاركة الدقائق في الوقت الفعلي والتحرير التعاوني لمساعدتك أنت وفريقك في إدارة اجتماعات فعالة.
Traq.ai
traq.ai
في عالم أصبح فيه المشترون أكثر اطلاعًا من أي وقت مضى، فإن الفوز بالمزيد من الصفقات لا يتعلق باتباع النص بقدر ما يتعلق بفهم أولويات العميل المحتمل ونقاط الضعف. من خلال تسجيل المكالمات وتحويلها إلى نص وتحليل الذكاء الاصطناعي، تستخرج منصة ذكاء المحادثة Traq.ai رؤى تتمحور حول المشتري وتفوز بالصفقات من كل مكالمة وتربطها مباشرةً بإدارة علاقات العملاء (CRM) لديك. بصفته مساعد مبيعات يعمل بالذكاء الاصطناعي لا يعتمد على النظام الأساسي ومتوافقًا مع أي هاتف VoIP وأداة اجتماعات عبر الإنترنت، فإن Traq.ai يجعل كل عضو في الفريق أكثر إنتاجية وفعالية بشكل متزايد كل يوم. باعتبارها منصة لأداء المبيعات والتدريب، تكشف Traq.ai عن التحديات التي يواجهها فريقك حتى تتمكن من تحسين التدريب وإلهام أعلى مستوى من الأداء. أسعار شفافة وتنافسية بما في ذلك خيار مجاني.
Convirza
convirza.com
Convirza هي أول منصة لتتبع مكالمات المؤسسات وتحسينها. لتلبية الطلب المتزايد على المعلومات من التفاعلات الهاتفية، فإننا نجمع بين تتبع المكالمات التقليدية والتحليل القوي للمكالمات الهاتفية. تستخدم Convirza تقنية التعرف على الكلام والخوارزميات المتطورة لقياس جودة العملاء المحتملين وقياس التحويلات واتخاذ الإجراءات باستخدام أتمتة التسويق الكاملة. نحن نساعد المسوقين المتمرسين على اتخاذ قرارات أفضل، وتحسين الأسعار القريبة وتجربة العملاء مع زيادة الإيرادات. نحن نخدم العلامات التجارية الوطنية والدولية الرائدة في مجال السيارات والرعاية الصحية والضيافة والخدمات المنزلية والمالية. تم تصميمه للشركات من جميع الأحجام، ووكالات الإعلام/النشر، ومراكز الاتصال، والمزيد، ونحن نقدم تسجيل المكالمات وحلول البيانات التي تساعدك على تتبع وتحليل المكالمات لفهم نوايا المتصل وسلوكه. أطلقت الشركة مؤخرًا منصة رائدة لتحسين التسويق عبر المكالمات من مقرها الرئيسي في Silicon Slopes بولاية يوتا.
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai هو مركز قيادة RevOps المدعوم بمحرك RevBI الأول والوحيد. فهو يعمل على تسريع تسليم رؤى الإيرادات الأكثر أهمية لديك وتبسيط اعتماد عمليات الإيرادات. مع RevBI، يمنح BoostUp RevOps التحكم الكامل في بيانات الإيرادات حتى يتمكنوا من مواءمة الفرق ومحاسبتهم برؤى لا يمكن دحضها. تتضمن المنصة 3 وحدات - تحليلات RevBI المتقدمة، ومراجعة الصفقات وإدارتها، وذكاء وإدارة التنبؤ - وهي مبنية على مستودع مضمن يربط نشاط المبيعات وإدارة علاقات العملاء وبيانات الطرف الثالث مسبقًا، ويحولها إلى رؤى شبه فورية دون الحاجة إلى - تصورات خارج الصندوق. إن مرونة النظام الأساسي وسهولة إنشاء مقاييس مخصصة تجعل الاعتماد سلسًا، وتزيد من القدرة على التنبؤ ودقة التنبؤ، وتمنح فرق RevOps القدرة على تحسين أداء الإيرادات بشكل استباقي. BoostUp.ai هو أحد قادة Forrester High Performance وG2 RevOps وIntelligence. الشركات الرائدة بما في ذلك TripActions وLucid وSisense وBranch وContentSquare وWindstream وDegred وUdemy تثق في BoostUp.ai لتحقيق إيرادات ونمو يمكن التنبؤ به.
Salesroom
salesroom.com
استمتع بتجربة قوة Salesroom، منصة مؤتمرات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي. لا تقوم غرفة المبيعات بتتبع مشاركة المشتري فحسب، بل تقوم أيضًا بتعليم أفضل ممارسات الاتصال الافتراضي. من خلال الوصول في الوقت الفعلي إلى قاعدة المعرفة الخاصة بك، تم تصميم Salesroom لتحسين أداء الممثلين في الاجتماعات وتحقيق الحصص عبر الفريق.
Verint
verint.com
تساعد Verint العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم على بناء علاقات دائمة مع العملاء من خلال ربط العمل والبيانات والخبرات عبر المؤسسة. ومن خلال هذا النهج، يمكن للعلامات التجارية التنقل والازدهار أثناء تكيفها مع مستقبل العمل، والقضاء على أوجه القصور الناتجة عن صوامع التنظيم والبيانات، وتقديم تجارب مختلفة باستمرار على نطاق واسع عبر كل تفاعل. تساعد حلول Verint العلامات التجارية على سد الفجوة التي تنشأ عندما تفتقر إلى الموارد المطلوبة لتقديم تجارب تلبي توقعات العملاء. يساعدهم سد فجوة القدرة على المشاركة ™ على بناء علاقات دائمة مع العملاء وتحقيق نتائج أعمال حقيقية. تعتمد منصة Verint Customer Engagement على أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي والتحليلات والتكامل المفتوح وعلم مشاركة العملاء لتلبية تفاعلات ومتطلبات المستهلكين المتزايدة والمتغيرة باستمرار. إنهم يساعدون عملائهم على تحقيق قيمة أكبر من استثماراتهم التكنولوجية من خلال العمل بشكل وثيق مع نظام بيئي واسع من الحلول والشركاء. مع Verint، يمكن للعلامات التجارية أخيرًا إطلاق العنان لإمكانات مشاركة العملاء في كل مجال من مجالات العمل لتقديم تجارب متميزة باستمرار لعملائها وموظفيها، والقيام بذلك على نطاق واسع لتحقيق نتائج أعمال ملموسة. الحضور العالمي • يقع المقر الرئيسي في ميلفيل، نيويورك، ولها أكثر من 40 مكتبًا حول العالم • مدعوم من 4500 متخصص متخصص وشبكة شركاء عالمية سد فجوة القدرة على المشاركة تواجه العلامات التجارية اليوم تحديًا يتمثل في تقديم تجارب عالية الجودة للعملاء عبر العشرات من قنوات المشاركة، ومئات رحلات العملاء، وملايين التفاعلات - كل ذلك مع نفس الفريق والموارد. وينتج عن هذا فجوة في القدرة على المشاركة. إن حلول Verint موجهة بشكل فريد نحو سد هذه الفجوة.
Convin
convin.ai
Convin هو برنامج مركز اتصال مدعوم بالذكاء الاصطناعي يستخدم ذكاء المحادثة لتسجيل محادثات العملاء ونسخها وتحليلها. يدعم Convin مراكز الاتصال متعددة القنوات ويقوم بإجراء عمليات تدقيق الجودة عبر المكالمات والمحادثات ورسائل البريد الإلكتروني. إنه الحل الشامل لمضاعفة أداء مركز الاتصال الخاص بك بمقدار ثلاثة أضعاف من خلال تحسين أداء الوكيل بشكل كلي، وتعزيز تجربة العملاء، وزيادة عائد الاستثمار في مركز الاتصال الخاص بك. منتجات كونفين الرئيسية: 1. نظام إدارة الجودة: إنه الحل الشامل للاستماع إلى المكالمات، والتوزيع العشوائي (لأخذ العينات)، وتدقيق المكالمات، وإعداد التقارير المخصصة. اترك تعليقات صوتية ومرئية للحصول على تعليقات بديهية وإرسال سريع للتقارير والتعليقات تلقائيًا. 2. ضمان الجودة الآلي: تخلص من أخذ العينات العشوائية والتحيز البشري والتسجيل غير الدقيق باستخدام ضمان الجودة التلقائي. راقب كل محادثة، بما في ذلك المكالمات والمحادثات ورسائل البريد الإلكتروني، لفهم أداء الوكيل وتعيين التدريب. 3. نظام إدارة التعلم: استفد من تدريب الوكلاء باستخدام نظام إدارة التعلم (LMS) القوي الذي يشتمل على التدريب اليدوي وقاعدة المعرفة والتقييمات والدورات التدريبية. قم بإنشاء تقييمات مخصصة للوكلاء، وقم بإثراء قاعدة المعرفة بالمعلومات المطلوبة، وتتبع مشاركة الوكيل في جلسات التدريب. 4. التدريب الآلي: ارتق بتدريب مركز الاتصال إلى مستوى أعلى من خلال التدريب الآلي المستهدف من نظير إلى نظير. تمتع بالتحكم في جلسات تدريب مركز الاتصال التي يتم تعيينها تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي بناءً على محادثات الوكلاء الأفضل أداءً. يمكنك تقليل وقت تأهيل الوكيل بنسبة 60% وزيادة عائد الاستثمار السنوي لمركز الاتصال. 5. تحليل سلوك المحادثة: تتبع وتحليل اتجاهات الفوز والخسارة وراء التفاعلات بين الوكيل والعملاء والاستفادة من سلوك الاتصال والإجراءات والعبارات لتحفيز المزيد من الصفقات الناجحة في مجال الأعمال. قم بتكرار السلوك الفائز والقضاء على السلوك الخاسر لقيادة أعمال ناجحة ومتقدمة. 6. ذكاء العملاء: أطلق العنان للرؤى المخفية داخل مكالمات العملاء باستخدام ذكاء العملاء. ابحث عن الكلمات الرئيسية والعبارات التي أدت إلى الصفقات الرابحة والخاسرة. استمع إلى محادثات العملاء لاكتشاف المنافسين والأهداف وميزات المنتج والمنافسة والمشاعر. 7. ذكاء المحادثة: أطلق العنان للمناجم المخفية من المعلومات القيمة وراء كل محادثة بين الوكيل والعميل. قم بإبراز رؤى قيمة لدفع المزيد من القرارات الإستراتيجية ومخرجات الأعمال. تقليل المهام المتكررة والمتكررة مثل تدوين الملاحظات وإدخال البيانات وما إلى ذلك.
Equal Time
equaltime.io
Equal Time هو مساعد الذكاء الاصطناعي للاجتماعات الافتراضية. يتجاوز برنامج Equal Time تسجيل الاجتماعات وعناصر العمل الآلية، للمساعدة في تعزيز اجتماعات أكثر شمولاً. تساعدك تقنيتنا على إشراك الأصوات الأكثر هدوءًا والحصول على توصيات مخصصة حول كيفية تحسين قيادتك. راجع تفاصيل الاجتماع لاحقًا باستخدام نص قابل للبحث والمشاركة. احصل على نظرة ثاقبة حول تكلفة اجتماعك من خلال تقدير التكلفة المتكبدة. استخدم أدوات كسر الجمود ومؤقتات الاجتماعات والجولات لإضفاء الإثارة على اجتماعاتك. ابدأ مجانًا اليوم! www.equaltime.io تأسست شركة Equal Time في عام 2021 على يد امرأتين تعملان في مجال التكنولوجيا، وقد نمت بسرعة لتشمل فريقًا من الأفراد المتفانين والموهوبين المتحمسين لتعزيز الإنتاجية والشمولية في مساحة العمل الرقمية. في Equal Time، مهمتنا واضحة - فنحن نهدف إلى إحداث ثورة في طريقة تفاعل الفرق وتعاونها في الاجتماعات الافتراضية، وتعزيز ثقافة المساواة والكفاءة. من خلال تسهيل التواصل الواضح وحفظ السجلات بشكل شامل والمشاركة الأكثر عدالة، تعمل Equal Time على تمكين الفرق من تحقيق النجاح في مساحة العمل الرقمية الحديثة.
Zipteams
zipteams.com
غرف اجتماعات ذكية مصممة لفرق المبيعات الداخلية ونجاح العملاء والتي توفر سياقًا ورؤى وتوصيات للعملاء في الوقت الفعلي لجعل اجتماعات العملاء أكثر جاذبية وإثمارًا.
Enthu.ai
enthu.ai
تساعد Enthu.AI مراكز الاتصال على تحسين الإيرادات والاحتفاظ بالعملاء من خلال رؤى تعتمد على الذكاء الاصطناعي. يتيح Enthu.AI مراقبة محادثة العملاء بنسبة 100%، وتفاعلات الأسطح التلقائية المهمة، ويساعد فرق الجودة على تحسين أداء الوكلاء من خلال التدريب والتوجيه الشخصي والمباشر. يساعد Enthu.AI، المناسب لكل من وظائف الإيرادات والدعم، على تحسين أداء الوكيل مما يؤدي إلى مكاسب قابلة للقياس عبر كفاءة ضمان الجودة عند الاتصال، ودرجة رضا العملاء، وتأهيل الوكيل الجديد وتدريب الوكيل ووقت التدريب، مما يؤثر في النهاية على الإيرادات. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://enthu.ai
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt عبارة عن منصة مركز اتصال تقوم بتوجيه الوكلاء في الوقت الفعلي، وتزيل الذاتية، وتقوم بأتمتة ضمان الجودة في كل مكالمة لتحسين نتائج أعمالك بشكل مباشر. قم بإزالة عدم اليقين بشأن المكالمات وامنح وكلائك قوة الوقت الفعلي.
Voyc
voyc.ai
تُمكّن Voyc الشركات الخاضعة للتنظيم من التحقق بنسبة 100% من تفاعلات مركز الاتصال باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي لتحليل الكلام، مما يساعد على تحسين الكفاءة التشغيلية، والتقاط الشكاوى، وتحديد العملاء الضعفاء، وتقديم تجربة استثنائية للعملاء. وفي مواجهة الضغوط التنظيمية المتزايدة وانعدام ثقة المستهلكين، أصبح من الضروري لشركات الخدمات المالية مراقبة تفاعلات العملاء بنسبة 100%. إنه تحدٍ مألوف للغاية: كيف يمكن للشركات ضمان مراقبة 100% من مكالمات العملاء بشكل فعال لضمان الجودة وبطريقة قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة ودقيقة موضوعيًا؟ يساعد Voyc الشركات على تحديد التفاعلات ذات الأهمية التنظيمية تلقائيًا، مثل الشكاوى والعملاء الضعفاء، ويشير إلى المكالمات التي تحتاج إلى اهتمام خاص، ويحسن أداء الوكيل، ويعمل على أتمتة سير عمل ضمان الجودة. واعدًا بالتنفيذ السريع، وسهولة الاستخدام، والأمان على مستوى البنوك، Voyc هنا لإحداث ثورة في عمليات ضمان الجودة لديك.
Capturi
capturi.ai
Capturi هو برنامج المحادثة الرائد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في الدول الاسكندنافية، وهو مصمم لتحليل تفاعلات شركتك مع العملاء المحتملين والعملاء والمواطنين تلقائيًا. يمنحك حل الذكاء الاصطناعي المتقدم هذا رؤى فريدة يمكن ترجمتها بسرعة إلى قيمة قابلة للقياس. تقدم Capturi ثلاثة حلول رئيسية تحول تجربة العملاء إلى أصول قيمة: توفر Insights رؤى قابلة للتنفيذ تعتمد على البيانات لمساعدة فريقك على تحقيق إمكاناته الكاملة وتحسين رضا العملاء وتعزيز الاحتفاظ بهم والعمل بكفاءة أكبر. تضع هذه الرؤى أيضًا الأساس لأتمتة سير العمل. يعمل المساعد كطيار مساعد لعملائك، مما يضمن حصولهم على المعلومات الصحيحة لتقديم استجابات سريعة ودقيقة. يتفهم المساعد مشكلة العميل ويقترح الحل المطلوب حتى يكون الوكلاء مستعدين جيدًا عند الرد على المكالمة. يتعامل AI Agent مع الاستفسارات الروتينية، مما يسمح لفريقك بالتركيز على المهام الأكثر تعقيدًا. تعتمد ردود AI Agent على أفضل الممارسات المثبتة من محادثاتك السابقة. إذا كنت ترغب في بدء محادثة مع فريقنا ورؤية المنصة لإلقاء نظرة مباشرة، فالباب مفتوح دائمًا، لذا لا تتردد في الذهاب لتناول القهوة في Ankersgade 12e, 1.tv في آرهوس سي، الدنمارك.
Wudpecker
wudpecker.io
يقوم Wudpecker بتسجيل مكالمة المبيعات الخاصة بك، وإنشاء ملاحظات عالية الجودة، ومزامنتها مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. تلقائيا. يعمل Wudpecker على زيادة إنتاجيتك من خلال: - إنشاء ملاحظة من كلمات العميل تلقائيًا. - توفير أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا في العمل الإداري مثل تحديث إدارة علاقات العملاء (CRM) يدويًا بالملاحظات وعناصر الإجراءات وما إلى ذلك. - تكرار عمليات المبيعات الفائزة باستخدام قوالب اجتماعات مصممة بعناية. تستخدم فرق مبيعات النخبة Wudpecker لكتابة أقل وبيع المزيد.
EvaluAgent
evaluagent.com
كل مشاركة مهمة عندما يتعلق الأمر بفهم تجربة العملاء (CX) والارتقاء بها وتمييزها. يساعدك EvaluAgent على تحسين تجربة العملاء من خلال تحليل 100% من التفاعلات - بدءًا من المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني وحتى محادثات الويب والتذاكر ووسائل التواصل الاجتماعي. لم يتم ترك أي حجر دون قلبه، مما يمنحك رؤى قابلة للتنفيذ لمشاركتها مع مؤسستك والقدرة على تركيز جهود ضمان الجودة على التفاعلات التي يجب مراقبتها وتطوير الوكيل. يساعد EvaluAgent الشركات في جميع أنحاء العالم على: * سد فجوة البصيرة تحديد التفاعلات التي يجب مراقبتها بتغطية 100% عبر القنوات، واكتشاف الرؤى من خلال تحليل المشاعر وتصور التقدم باستخدام لوحات معلومات ذات معنى * رفع نهج ضمان الجودة الخاص بهم تقليل انحياز الاختيار من خلال التفاعلات المعينة تلقائيًا، واستخدام بطاقات الأداء التي تمت تجربتها واختبارها، وأتمتة نتائج ضمان الجودة باستخدام SmartScore * تقديم تحسينات ملموسة في تجربة العملاء التكامل مع مجموعة من منصات WFM الأفضل في فئتها ومساعدة الوكلاء على التحسن من خلال الجمع بين التدريب والتعلم وإعداد التقارير من أجل نهج مشترك حقًا * إشراك وتحفيز وكلائهم تمكين الوكلاء من الوصول الشفاف إلى بياناتهم وأهدافهم، وإضفاء طابع اللعب على التقدير والمكافآت، وتعزيز التواصل ثنائي الاتجاه، كل ذلك في نظام أساسي واحد فكر في المقيم باعتباره مساعد طيار ضمان الجودة المدعوم بالذكاء الاصطناعي. استفد من الذكاء الناتج عن كل تفاعل لفهم تجربة عملائك والارتقاء بها وتمييزها على نطاق واسع - كل ذلك دون أن تنسى أبدًا قيمة اللمسة الإنسانية.
Allego
allego.com
Allego هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج تمكين الإيرادات الحديثة. تجمع GO، منصة تمكين الإيرادات الحديثة من Allego، بين فرق المبيعات والتمكين والتسويق لتقديم التجربة التي يبحث عنها مشترو B2B - في منصة واحدة شاملة. بفضل تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع، تضمن منصة GO أن تقوم فرق الإيرادات بتنظيم المحتوى المناسب، وتجهيز فرق المبيعات للفوز بثقة، والتفاعل مع المشترين بالطريقة الصحيحة في الوقت المناسب لدورات مبيعات أسرع وزيادة الإيرادات. Allego هو الخيار الموثوق به لربع شركات مؤشر داو جونز الصناعي، و5 من أكبر 15 بنكًا أمريكيًا، و4 من أكبر 8 شركات تأمين، و4 من أكبر 5 شركات أجهزة طبية عالمية، و6 من أكبر 10 شركات لإدارة الثروات، 5 من أكبر 5 شركات لإدارة الأصول، والعديد من المؤسسات العالمية الأخرى. تعرف على المزيد حول تمكين الإيرادات الذي يجذب البائعين والمشترين على موقع Allego.com. سواء كان الأمر يتعلق بتقديم الملاحظات لبعضهم البعض من خلال الفيديو غير المتزامن، أو تعزيز مهاراتهم من خلال التدريب المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعاون بين الأقران، يستخدم ما يقرب من مليون محترف Allego لإحداث ثورة في طريقة تأهيلهم وتدريبهم والتعاون وبيعهم. تعرف على المزيد حول Allego والحركة التي نبنيها على allego.com.
Aviso
aviso.com
Aviso AI عبارة عن منصة إيرادات متكاملة تساعد مؤسسات المبيعات وفرق الإيرادات الحديثة على إبرام المزيد من الصفقات، وزيادة نمو الإيرادات، وتخفيف المخاطر من خلال إرشادات الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع. باعتبارها الشركة الرائدة في مجال حلول عمليات الإيرادات القائمة على الذكاء الاصطناعي، تعد Aviso AI اللاعب الوحيد الذي يمتلك المجموعة الأكثر شمولاً من الأدوات والحلول الذكية للمبيعات والتسويق وفرق نجاح العملاء التي تكشف عن فرصة الإيرادات المخفية من كل عميل. يمكن تقسيم منصة Aviso AI إلى ستة ركائز أساسية: 1) التنبؤ التنبؤي 2) ذكاء الصفقات 3) ذكاء النشاط والعلاقات 4) ذكاء المحادثة. 5) GTM والتعاون مع العملاء 6) أتمتة إدارة علاقات العملاء (CRM) منصتنا مرنة وقابلة للتطوير لتكوين أي تسلسلات هرمية معقدة للعملاء. يستفيد كل من قادة المبيعات والمديرين والممثلين من استخدام إدارة التدفق والتنبؤ والتعاون في الصفقات وأداة ذكاء المحادثة. باستخدام Aviso، يمكن لفرق المبيعات تحديد الأهداف وتوحيد التوقعات وتوجيه الصفقات وتحديد المسار الصحيح لتحقيق النجاح. في عصر البيع الافتراضي، تستحق فرق المبيعات منصة تمكنهم من تحقيق النجاح في العمل عن بعد. مدعومة بأحدث تقنيات التعلم الآلي والبرمجة اللغوية العصبية وقاعدة بيانات السلاسل الزمنية العميقة، تجمع منصة Aviso بين أفضل ما في الذكاء البشري والاصطناعي لتوجيه عملية البيع. لقد شهدت شركات مثل Honeywell وDell وLaunchDarkly وElastic وRingCentral وMicrosoft GitHub وFireEye نتائج رائعة باستخدام Aviso، مثل متوسط زيادة بنسبة 20% في معدلات الفوز بالصفقات. ابحث عن إيراداتك في الشمال الحقيقي باستخدام Aviso AI.
CallSource
callsource.com
CallSource هي الشركة الرائدة في مجال تتبع المكالمات وإدارة العملاء المحتملين وحلول تحليل الأعمال. قم بزيادة أموالك التسويقية إلى الحد الأقصى واحصل على نتائج محسوبة.
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus by ZoomInfo عبارة عن منصة لذكاء المحادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تلتقط وتحلل جميع تفاعلات عملائك عبر المكالمات الهاتفية واجتماعات الفيديو والبريد الإلكتروني حتى يصل فريقك إلى رقمهم.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk هي المنصة الرائدة للمبيعات الافتراضية. قم بجدولة الاجتماعات بشكل تلقائي، وإدارة اجتماعات الفيديو الاحترافية، وتدريب فرق المبيعات في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي. متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات بنسبة 100%، وأمان ودعم على مستوى المؤسسة. تقوم المنصة بأتمتة المهام المتكررة وتبسيط عملية المبيعات بأكملها، مما يتيح لممثلي المبيعات التركيز على بناء العلاقات وإبرام الصفقات. تعمل ميزات مثل الجدولة الآلية وتدوين الملاحظات في الوقت الفعلي وتكامل CRM على تحسين الكفاءة والإنتاجية. باستخدام Demodesk، يمكن لمحترفي المبيعات تقديم عروض توضيحية جذابة للمنتجات تتجاوز مجرد عرض الشرائح. توفر المنصة مشاركة ثورية للشاشة وقدرات تفاعلية لإنشاء تجربة غامرة وشخصية للعملاء المحتملين، مما يؤدي إلى زيادة المشاركة وارتفاع معدلات التحويل. تتيح ميزات مثل التظليل أو أدلة اللعب المدمجة وبطاقات المعركة التدريب في الوقت الفعلي أثناء المكالمات الافتراضية. توفر المنصة ميزات تحليلات وإعداد تقارير شاملة توفر رؤى قابلة للتنفيذ حول أداء المبيعات. ومن خلال تسليح قادة المبيعات بهذه البيانات القيمة، يمكنهم اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وتحسين عمليات المبيعات، وتحديد مجالات التحسين. تعتمد علينا الشركات بمختلف أحجامها لرقمنة المبيعات وتعزيز الإنتاجية وتحقيق المزيد من الإيرادات. النتائج الرئيسية من عملائنا: توفير +25% من الوقت في المهام اليدوية (Pipedrive) ↑ معدل تحويل 2x (Clark) + 30% زيادة في الإيرادات لكل بائع (Treatwell) ↑ زيادة 3 أضعاف في إنتاجية الوكيل (Eigensonne) لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع demodesk.com .
Gong.io
gong.io
شاهد المزيد. فهم المزيد. فوز أكثر. تعمل منصة ذكاء الإيرادات (بواسطة Gong) على تحويل المؤسسات من خلال فهم دقيق لتفاعلات العملاء لزيادة كفاءة الأعمال وتحسين عملية صنع القرار وتسريع نمو الإيرادات. إنها تمكن الشركات من التقاط جميع تفاعلات العملاء وفهمها والتصرف بناءً عليها في منصة واحدة متكاملة. تستخدم منصة Gong's Revenue Intelligence Platform تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة والحاصلة على براءة اختراع لفهم تفاعلات العملاء بدقة لزيادة الرؤية، ودفع عملية صنع القرار، ومواءمة الاستراتيجيات في المؤسسات تحقيق نتائج ناجحة. الآلاف من الشركات المبتكرة مثل Morningstar Inc. وLinkedIn وShopify وSlack وSproutSocial وTwilio وZillow تثق في Gong لتعزيز واقع عملائها. Gong هي شركة خاصة مقرها الرئيسي في منطقة خليج سان فرانسيسكو. صنف جمهور مستخدمي البرامج في G2 Gong في المرتبة الأولى في قائمة "أفضل 100 منتج برمجي" لعامي 2021 و2022. كما تم الاعتراف بـ Gong أيضًا في سبع قوائم إضافية لـ G2 Best Of، بما في ذلك: #1 في المنتجات الأعلى رضاءً #1 في أفضل 50 منتجات المؤسسات رقم 1 في أفضل 50 منتجًا للسوق المتوسطة، أفضل المنتجات للمبيعات، منتجات الأعمال الصغيرة، المنتجات الأسرع نموًا لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.gong.io.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings هو أول نظام أساسي للفيديو يدعم الذكاء الاصطناعي والتحليلات، وقد تم تصميمه حصريًا للمبيعات عن بعد. وبعيدًا عن احتياجات اجتماعات الفيديو التقليدية لفرق المبيعات، فهو يعمل على أتمتة سير عمل المبيعات من أجل الإنتاجية ويستفيد من الذكاء الاصطناعي لتوفير إشارات ودفعات ديناميكية لتحويل المبيعات. كما أنه يعمل على تمكين قادة المبيعات من خلال إدارة البيانات الوصفية الذكية للاجتماعات وتحليلات أداء المبيعات.
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon.ai، الشركة الرائدة في مجال الامتثال وذكاء المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، هي الحل الوحيد في السوق الذي يوفر ذكاء المحادثة في الوقت الفعلي والامتثال الآلي لفرق المبيعات وخدمة العملاء. يقوم Gryphon بتوجيه كل محادثة بذكاء في الوقت الفعلي لتوفير أفضل تجربة في فئتها لكل من الوكلاء والمستخدمين النهائيين. يقوم محرك الامتثال الخاص بشركة Gryphon تلقائيًا بفحص جميع الاتصالات الصادرة مقابل TCPA والمجموعات وقوائم الولاية والفيدرالية وغيرها من قوائم عدم الاتصال حتى تتمكن المؤسسات من زيادة الإيرادات مع تجنب رسوم عدم الامتثال المكلفة. توفر قدرة Gryphon على التواجد في مسار المكالمة توصيات في الوقت الفعلي ومحتوى ضروري من خلال الكلمات الرئيسية المنطوقة وتمنح الوكلاء رؤية فورية لجودة المكالمة من خلال تحليل المشاعر المتقدم. يوفر Gryphon.ai القدرة على إنشاء المحادثة المثالية في كل مرة!
Invoca
invoca.com
Invoca عبارة عن منصة لتنفيذ الإيرادات تربط فرق التسويق والمبيعات لمساعدتهم على تتبع رحلة الشراء وتحسينها لتحقيق المزيد من الإيرادات. من خلال استخدام نظام أساسي شامل لتنفيذ الإيرادات مع عمليات تكامل عميقة مع منصات التكنولوجيا الرائدة، يمكن لفرق الإيرادات ربط استثمارات الوسائط المدفوعة بشكل أفضل مباشرة بالإيرادات، وتحسين المشاركة الرقمية، وتقديم أفضل تجارب المشتري لزيادة المبيعات. مع Invoca، تتمتع أفضل العلامات التجارية الاستهلاكية، بما في ذلك AutoNation وDIRECTV وMayo Clinic وMutual of Omaha وVerizon، بنتائج لا تصدق مدعومة ببيانات لا يمكن إنكارها. جمعت شركة Invoca مبلغ 184 مليون دولار أمريكي من كبار أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، بما في ذلك Upfront Ventures وAccel وSilver Lake Waterman وH.I.G. شركاء النمو، ومشاريع Salesforce. تساعد Invoca الشركات على زيادة نمو الإيرادات من خلال فتح بيانات جديدة من المكالمات، حتى تتمكن من اكتساب المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم مقابل أموال أقل. بفضل منصة تنفيذ الإيرادات من Invoca، تحقق الشركات نتائج مذهلة: * تعمل فرق التسويق - مثل فريق Rogers Communications - على زيادة جودة العملاء المحتملين وخفض تكاليف الاستحواذ بنسبة 82% * تعمل مراكز الاتصال - مثل تلك الموجودة في MoneySolver - على تعزيز أداء الوكيل ومعدلات التحويل بنسبة 100% * تعمل الشركات متعددة المواقع - مثل Renewal by Andersen - على زيادة المواعيد المحددة عبر الهاتف بنسبة 50% تقريبًا
Marchex
marchex.com
تقدم Marchex Marketing Edge حلاً ذكيًا للمحادثة سهل الاستخدام يكشف عن الحملات والقنوات التسويقية التي تولد مكالمات ونصوص واردة، وما حدث في تلك المحادثات، وتمكن القرارات المستندة إلى البيانات من تحسين أداء التسويق الرقمي وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد. بدءًا من توجيه المكالمات وحتى نتائج المكالمات، تساعدك Marchex Marketing Edge على تحسين قيمة كل مكالمة واردة أو رسالة نصية.
MightyCall
mightycall.com
تم إنشاء مركز اتصال MightyCall بواسطة فريق يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال الاتصالات الهاتفية الافتراضية، ويتكيف بسهولة مع سير عمل عملك. تضمن إعداداتنا القابلة للتخصيص أن الحل يناسب احتياجاتك الفريدة، مما يؤدي إلى تبسيط الاتصال وتحسين الإيرادات. السمات المميزة: توفر أدوات تقديم الملاحظات في الوقت الفعلي ومساحات عمل المشرف المخصصة وتقارير أداء الوكيل التفصيلية إدارة فعالة وتحليلًا متعمقًا للأداء. التعامل الفعال مع المكالمات: تضمن ميزات إدارة المكالمات الفعالة وأنظمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR) متعددة المستويات استجابات سلسة وسريعة لاستفسارات العملاء. حفظ السجلات بشكل مبسط: تعمل نصوص البريد الصوتي على تسهيل الرجوع بسهولة والمتابعة الفعالة. واجهة سهلة الاستخدام: تحتوي الواجهة سهلة الاستخدام على هذه الوظائف القوية، مما يعمل على تبسيط عملية التنقل والتشغيل. دعم لا يتزعزع: فريق الدعم الملتزم لدينا على استعداد للمساعدة في الإعداد المباشر أو أي مشكلات أخرى، مع التركيز على تفانينا لتحقيق رضاك. اختر MightyCall للحصول على شراكة تعزز اتصالات عملك إلى آفاق جديدة في مجال الاتصالات الهاتفية الافتراضية.
Jiminny
jiminny.com
يساعد Jiminny الفرق التجارية على زيادة إيراداتها من خلال ذكاء المحادثة. باستخدام Jiminny، يمكنك تسجيل المحادثات ونسخها وتحليلها، مما يتيح لك الوصول إلى رؤى العملاء القيمة والرؤية الكاملة للأداء. جيميني هو الشريك الوحيد الذي يحول قادة المبيعات العظماء إلى مدربي مبيعات رائعين، مما يمكّنك من إحداث تغيير حقيقي عبر فرق المبيعات لديك وبناء فرق عالية الأداء مدرة للدخل.
Avoma
avoma.com
Avoma هو مساعد اجتماع متكامل يعمل بالذكاء الاصطناعي للفرق التي تواجه العملاء. تساعد التكنولوجيا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الفرق التي تتعامل مع العملاء على التقاط معلومات العملاء المهمة، قبل الاجتماعات المهمة وأثناءها وبعدها. تقوم شركة Avoma بتحليل رؤى المحادثة والذكاء لمساعدة المندوبين على تقصير دورات المبيعات وإسعاد المزيد من العملاء. باستخدام Avoma، يمكنك تسجيل جميع اجتماعاتك تلقائيًا، والحصول على النصوص الكاملة والملاحظات الملخصة، والرؤى القابلة للتنفيذ التي تتم مزامنتها مباشرةً مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. قم بمراجعة المكالمات والاجتماعات بشكل أسرع من خلال البحث مباشرة داخل النصوص واستخدام الموضوعات المحددة للعثور على ما تبحث عنه بالضبط. يتكامل Avoma بسلاسة مع أدواتك المفضلة.
Cloudtalk
cloudtalk.com
اجعل تجربة العملاء (CX) أعظم ميزة لك مع برنامج الاتصال التجاري الخاص بـ CloudTalk. اتصل مباشرة باستخدام CloudTalk، وتمتع بالوصول إلى جميع بيانات العملاء، وقم بأتمتة المهام. اكتشف مستقبل مكالمات الأعمال مع CloudTalk. يمكنك الوصول إلى أكثر من 160 رقمًا دوليًا، وزيادة كفاءة الاتصال بنسبة تصل إلى 87%، وتوفير وقت فريقك للقيام بما يهم حقًا - مما يزيد من رضا العملاء. قم بإجراء واستقبال المكالمات مباشرة باستخدام ميزة Click-to-Call في CloudTalk. تخلص من المهام المتكررة وقم بأتمتة سير عملك. مزامنة تفاصيل الاتصال والتفاعلات السابقة وتسجيلات المكالمات والرسائل النصية القصيرة عبر كلا النظامين من خلال مزامنة ثنائية الاتجاه سهلة. قم بتخصيص الإعداد الخاص بك وتجربة العملاء من خلال أكثر من 35 عملية تكامل. اختر كيفية تسجيل المكالمات الواردة والصادرة والفائتة باستخدام ميزات تسجيل المكالمات المتقدمة. قم بتسجيل المعلومات المهمة مباشرةً في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك في نهاية كل مكالمة باستخدام ميزة تحويل الكلام إلى نص. احصل على نظرة شاملة للتفاعلات من خلال مزامنة رسائل SMS المرسلة من CloudTalk إلى حساب CRM الخاص بك، مما يضمن عدم فقدان أي معلومات مهمة عند إغلاق الصفقات. تعرف على كيف يمكن لـ CloudTalk أن يوفر لك تحكمًا لا مثيل له في تجربة عملائك وابدأ في مطابقة توقعاتهم اليوم. حدد موعدًا لعرض توضيحي مع أحد المتخصصين لدينا اليوم!
Sybill
sybill.ai
Sybill هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد فرق GTM (الذهاب إلى السوق) على تحسين اتصالات المبيعات والرسائل الخاصة بهم. تقوم الأداة بتحليل لغة الجسد للمشترين في مكالمات المبيعات لتقديم رؤى حول ما يتردد صداه معهم. بعد كل مكالمة مبيعات، يقوم Sybill بإنشاء ملخص دقيق ويدفعه إلى Slack + CRM. تلتقط الأداة كل كلمة ورد فعل غير لفظي في التقرير، مما يوفر الوقت والجهد في تدوين الملاحظات. يستخدم Sybill الذكاء الاصطناعي السلوكي لتتبع لغة جسد المشارك أثناء المكالمات ويوفر ملاحظات المكالمات والمشاركة والتحليلات التلقائية من خلال الذكاء الاصطناعي للمحادثة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد Sybill المسوقين في الحصول على رؤى حول محتواهم ورسائلهم حيث يتردد صداها مع شخصيات المشترين الخاصة بهم، ويدرب قادة المبيعات على إدارة الصفقات من خلال رؤى شاملة. لدى المنصة أيضًا شريك تسويقي لتجميع الأفكار من ردود أفعال العملاء المحتملين إلى مجموعات المبيعات والعروض التوضيحية. توفر ميزة Magic Summary الخاصة بـ Sybill ملخصات تلقائية ودقيقة لمكالمات المبيعات، بما في ذلك الخطوات التالية ونقاط الضعف ومجالات الاهتمام والمزيد لتوفير الوقت والجهد في تدوين الملاحظات. توفر الأداة أيضًا بيانات المشاركة والمشاعر، مما يساعد المستخدمين على فهم احتياجات العملاء المحتملين بشكل أفضل. يساعد Sybill المستخدمين على إدارة صفقاتهم في مكان واحد، من خلال رؤى وبيانات عميقة لتحويل مجموعة الشرائح والعروض التوضيحية الخاصة بهم، وتدريب أنفسهم وفريقهم على السلوكيات الفائزة. لقد حظيت Sybil بثقة أكثر من 250 شركة لقراءة الغرفة بملخصات مكالمات دقيقة وسخيفة شبيهة بالمكالمات البشرية، مما يوفر فهمًا عميقًا لاحتياجات المشتري ونقاط الضعف، ويساعد الفرق على إبرام المزيد من الصفقات.
Laxis
laxis.com
يهدف Laxis إلى تحسين محادثات العملاء، وهو عبارة عن مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدة فرق الإيرادات على التقاط الأفكار الرئيسية من تفاعلاتهم وتقديم أداء أفضل في مختلف القدرات التجارية. تستخدم الأداة نظام الذكاء الاصطناعي للتسجيل والنسخ وتقديم التقطير الدقيق للنقاط البارزة التي تمت مناقشتها خلال اجتماعات العملاء، مما يضمن عدم إغفال أي تفاصيل مهمة. تعتبر الأداة مفيدة لمختلف المهنيين بما في ذلك المبيعات والتسويق وتطوير الأعمال ومديري المشاريع ومصممي المنتجات وتجربة المستخدم، لأنها تساعد في مجالات مختلفة مثل أبحاث السوق وتتبع ملاحظات المحفظة والتقاط متطلبات العملاء ونشاطهم، من بين أمور أخرى. تتمثل ميزة Laxis في قدرتها على التكامل عبر منصات مختلفة بما في ذلك مؤتمرات الفيديو وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) حيث تقوم تلقائيًا بإدخال إجراءات وأنشطة العملاء. يمكنه إنشاء ملخصات الاجتماعات تلقائيًا ورسائل البريد الإلكتروني للمتابعة وتمكين المستخدمين من حفظ متطلبات العملاء وعناصر الإجراءات وملخصات الاجتماعات في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك بنقرة واحدة. يمكن للمستخدمين أيضًا استخلاص الرؤى ذات الصلة من الاجتماعات الفردية أو مجموعات الاجتماعات. من خلال تضمين تفضيلات اللغة، يدعم Laxis التفاعلات متعددة اللغات مما يضمن النسخ الدقيق للاجتماعات في الوقت الفعلي وحفظ السجلات التفصيلية للتفاعلات متعددة اللغات. كما يسمح للمستخدمين بإعادة استخدام المحتوى الصوتي مثل البودكاست والندوات عبر الإنترنت والاجتماعات بنقرة واحدة فقط.
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai عبارة عن منصة ذكاء للمحادثة توفر للمطورين نسخًا في الوقت الفعلي ورؤى لبيانات المحادثة غير المنظمة باستخدام نماذج التعلم العميق المتقدمة. توفر الأداة حلولاً لمختلف الصناعات مثل معلومات الإيرادات والأحداث والندوات عبر الإنترنت والتعاون عن بعد ومركز الاتصال وتوظيف المعلومات. تدعم ميزات Symbl.ai أدوات التتبع المخصصة والتلخيص ونمذجة المواضيع والنسخ وتحليلات المحادثة وواجهة المستخدم المعدة مسبقًا ومكونات البيانات الصوتية والصوتية والنصية. بفضل تقنية واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، يتيح Symbl.ai التعرف على الكلام في الوقت الفعلي وغير المتزامن للمحادثات البشرية غير المنظمة، مما يمكّن الأداة من إضافة الذكاء من خلال استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) واحد. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة اكتشاف الكلمات الرئيسية والعبارات والنوايا في الوقت الفعلي، سواء في أقل من 400 مللي ثانية أو عبر الطلبات المجمعة/غير المتزامنة. يتضمن Symbl.ai تكامل تحويل الكلام إلى نص، مما يسمح بواجهة برمجة تطبيقات التعرف على الكلام الأكثر دقة وغير المتزامنة والتي تم تصميمها للمحادثات البشرية. تولد تحليلات المحادثة الخاصة بالأداة مقاييس مختلفة لتحسين تحليلات محادثة المستخدم أو الوكيل مثل نسب التحدث إلى الاستماع، والكلمات في الدقيقة، ووقت التحدث، والمشاعر القائمة على الموضوع. يدعم Symbl.ai أيضًا معالجة المحادثات واستخراج الأفكار عبر قنوات المحادثة المختلفة مثل ملفات الفيديو أو الصوت والاتصال الهاتفي والبث. علاوة على ذلك، تعطي Symbl.ai الأولوية لدعم العملاء، وتوفر خططًا مرنة دون أي التزامات استخدام وخيارات نمو قابلة للتطوير.
Cordless
cordless.io
Cordless هو مركز اتصال حديث قائم على السحابة لفرق دعم العملاء مع ذكاء محادثة مدمج. يوفر Cordless حلاً شاملاً لفرق دعم العملاء للتحدث مع العملاء عبر الهاتف وجمع رؤى عميقة من المحادثات. من خلال النسخ المكتوبة خارج الصندوق، وتحليل المشاعر، ووضع العلامات التلقائية على المحادثات، والتكامل العميق مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) الأكثر شيوعًا، يتيح Cordless لمديري دعم العملاء ضمان الجودة بشكل أفضل، وتحديد فرص التدريب، ويعد Cordless مركز اتصال سحابيًا حديثًا فرق دعم العملاء تتمتع بذكاء محادثة مدمج. يوفر Cordless حلاً شاملاً لفرق دعم العملاء للتحدث مع العملاء عبر الهاتف وجمع رؤى عميقة من المحادثات. من خلال النسخ الجاهزة، وتحليل المشاعر، ووضع العلامات التلقائية على المحادثات، والتكامل العميق مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) الأكثر شيوعًا، يتيح Cordless لمديري دعم العملاء ضمان الجودة بشكل أفضل، وتحديد فرص التدريب، وتحديد الاتجاهات في استفسارات العملاء والتواصل مع فريق أوسع.
Attention
attention.tech
Attention عبارة عن منصة متخصصة في الذكاء الاصطناعي (AI) مصممة لتعزيز أداء أقسام المبيعات. إنها أداة تهدف إلى زيادة قدرات إدارة علاقات العملاء لديك وفرق المبيعات لديك، مما يوفر مجموعة من الأدوات للتحليل والتدريب والكفاءة. يقوم Attention بجمع وتحليل بيانات محادثة العملاء لتوفير رؤى قيمة، وتسهيل فهم أفضل لأداء المبيعات وتفضيلات العملاء. ويقدم أدوات التدريب على المبيعات لتبسيط التحليلات وتحسين أداء مندوبي المبيعات. يقوم Attention أيضًا بأتمتة مهام CRM لفرق الإيرادات، مما يقلل المهام الإدارية ويساعد في تقليل دورات المبيعات لقادة المبيعات. هناك ميزة حصرية تساعد مندوبي المبيعات في ملء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بهم تلقائيًا، مما يوفر بشكل كبير الوقت عند الإدخال اليدوي. فهو يعرض ميزة امتثال بديهية للغاية، مما يضمن التزام جميع الأنشطة باللوائح المحلية. بالإضافة إلى ذلك، توفر الأداة فائدة تحسين التنبؤ بالمبيعات، من خلال التحليل الشامل لأنشطة مندوبي المبيعات. علاوة على ذلك، يساعد Attention في أتمتة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة من خلال فهم سياق المحادثات. وبصرف النظر عن هذه القدرات، يتيح تطبيق Attention للمستخدمين تعيين مشغلات مخصصة ستمكن الذكاء الاصطناعي من مراقبة الجوانب الأكثر أهمية لكل مكالمة، وبالتالي تمكين اتخاذ القرار الفعال. الميزات الرئيسية مثل تحديد أسباب الفوز أو الخسارة في الصفقات، وتصنيف أسباب تراجع العملاء، وتقديم رؤى حول المندوبين ذوي الأداء العالي، وفهم الاعتراضات الشائعة من العملاء المحتملين، تجعلها منصة قوية للمؤسسات الموجهة نحو المبيعات.
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