Echo AI

echoai.com

تعمل تقنية Echo AI (المعروفة سابقًا باسم Pathlight) على تحويل كيفية تفاعل المؤسسات مع عملائها من خلال نظامها الأساسي لذكاء المحادثة. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدم، يقوم Echo AI بمعالجة الملايين من تفاعلات العملاء بشكل مستقل، مما يمكّن الشركات من التصرف بناءً على المعلومات والرؤى في الوقت الفعلي. وهذا لا يمكّن الفرق التي تتعامل مع العملاء فحسب، بل المؤسسات بأكملها من فهم كل تفاعل مع العملاء والتصرف بناءً عليه. أفضل الشركات هي الأكثر تركيزًا على العملاء. لقد كان هذا صحيحا دائما. السبب الرئيسي الذي يجعل الشركات الناشئة قادرة على إحداث تغيير جذري هو أنها أقرب إلى العملاء ويمكنها الاستجابة بشكل أسرع لاحتياجاتهم المتغيرة. ومع ذلك، تظهر مفارقة مع نمو الأعمال التجارية. كلما زاد عدد العملاء الذين تكتسبهم، أصبح من الصعب الاستماع بصدق إلى كل واحد منهم. كلما قل استماع الشركة، كلما تعثرت أكثر. وسرعان ما يحل محلهم منافس أحدث وأكثر تركيزًا على العملاء. يخبرك عملاؤك كل يوم بما يريدون. إنه موجود أمامك مباشرةً: في المكالمات والمحادثات والاستطلاعات والمراجعات. الإجابات على كل سؤال بمليون دولار لديك مختبئة على مرأى من الجميع. حتى الآن، كان من المستحيل العثور على هذه الإجابات. بعد كل شيء، لا يمكن لأي شخص أو فريق أن يقوم فعليًا بتحليل كل تفاعل مع العميل. وقد أدى ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تغيير كل ذلك. لقد قمنا ببناء Echo AI لأننا رأينا أن التكنولوجيا موجودة أخيرًا لحل هذه المشكلة. مهمتنا هي تمكينك من التركيز بشكل لا نهائي على العملاء، سواء كان لديك 10 أو 10 ملايين عميل. لقد قمنا ببناء Echo AI من الألف إلى الياء للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من الاستماع إلى كل عميل والتعلم والتفاعل معه باهتمام كما فعلت عندما بدأت. مثل الحوسبة الشخصية، فهي نوع من التضخيم البشري الذي لا يمكن أن يأتي إلا مع تقدم تكنولوجي، وهي قدرة أصبحت الآن في متناول اليد. باعتبارك مؤسس شركة ناشئة، يمكنك التحدث إلى كل عميل. يتيح Echo AI للمديرين التنفيذيين في Fortune 500 أن يفعلوا الشيء نفسه. تخيل أنك تتخذ كل قرار بناءً على ثقتك في أنك تعرف ما يريده الملايين من العملاء.